10 melhores softwares de programação de recursos em 2024 (gratuitos e pagos)

O planejamento e o gerenciamento de recursos são demorados e complicados - ou pelo menos são se você não estiver usando o software certo para fazer isso acontecer. 💾

Combinar as habilidades dos membros da sua equipe com os projetos, entender a disponibilidade dos recursos e faturar a quantidade certa de horas faturáveis exige tempo e conhecimento. No passado, os gerentes de projeto tinham que lidar com isso manualmente ou com planilhas grandes e complicadas.

Hoje em dia, temos a sorte de contar com programação de recursos software. Essas ferramentas úteis nos permitem visualizar, gerenciar e gerar relatórios sobre utilização de recursos de uma forma mais estratégica. Em vez de tentar lembrar quais membros da equipe já estão no limite da capacidade, o software pode informá-lo imediatamente e sugerir a melhor pessoa para a tarefa. 🙋

Neste guia, exploraremos o que procurar em seu software de gerenciamento de recursos para que você saiba o que esperar. Em seguida, compartilharemos nossas dez principais recomendações de ferramentas e plataformas a serem consideradas para 2024.

Vamos encontrar uma maneira melhor de gerenciar seus recursos em 2024 e nos anos seguintes. 🤩

O que você deve procurar em um software de programação de recursos?

A escolha do software de programação de recursos certo começa com a compreensão de suas metas e, em seguida, com a avaliação do que está disponível. Para ajudá-lo a descobrir o que é adequado para sua organização e o que não é, aqui estão alguns aspectos a serem considerados:

Acompanhamento e monitoramento de tarefas, recursos e progresso do projeto na visualização do ClickUp Dashboard

As necessidades de agendamento de recursos de cada equipe serão diferentes, portanto, é importante considerar as necessidades e os objetivos da sua equipe. Pense em quais elementos são obrigatórios e quais recursos são bônus.

Isso o ajudará a restringir suas escolhas e o levará mais rapidamente ao parceiro ideal de programação de recursos.

Os 10 melhores softwares de programação de recursos para usar em 2024

Não há escassez de softwares de programação de recursos disponíveis. Existem centenas deles, e muitos afirmam ser os melhores. São afirmações ousadas, mas algumas dessas ferramentas de gerenciamento de recursos realmente têm a chance de alcançar esse título grandioso.

Descubra as 10 melhores ferramentas de software de programação de recursos que podem realmente ajudar a sua equipe a trabalhar de forma mais estratégica e eficiente.

Gerencie todos os recursos necessários para levar seu projeto à linha de chegada com o ClickUp

Quando se trata de simplificar o gerenciamento de recursos, o ClickUp reina supremo. Nossa produtividade e software de gerenciamento de projetos oferece a base para criar uma experiência altamente personalizada com base em suas necessidades e objetivos exclusivos.

Armazene e gerencie recursos de todos os tipos, incluindo pessoas, conhecimento, locais, materiais e fornecedores. Controle o tempo com o nosso rastreador de tempo incorporado e aproveite os relatórios detalhados de tempo. Crie um banco de dados de todos os seus fornecedores e colaboradores e envie formulários personalizados para coletar os dados de que você precisa. ⏰

O ClickUp se destaca em gerenciamento de recursos -especialmente o gerenciamento de pessoas. Nosso software permite que você crie um hub no qual é possível ver quem está disponível, monitorar o progresso das tarefas e evitar gargalos, sendo inteligente na alocação de recursos. Tenha uma visão panorâmica graças ao nosso Visualização do calendário e, em seguida, mergulhe para explorar os detalhes.

Entenda rapidamente quem na sua equipe está com pouco ou muito trabalho, para que você possa realocar facilmente seus recursos

Use a visualização de carga de trabalho para ver imediatamente a disponibilidade dos membros da sua equipe, para que você possa atribuí-los a projetos e tarefas de forma mais eficaz. Identifique quem tem tempo livre, quem está no limite da capacidade e quem já está acima da capacidade - para que você possa verificar e cuidar dos membros da sua equipe.

Nossa visualização de equipe é totalmente exclusiva do ClickUp e oferece uma maneira nova e mais visual de supervisionar seu gerenciamento de recursos com atribuições e alterações fáceis, graças ao nosso sistema de arrastar e soltar.

Há muita flexibilidade no ClickUp, e é por isso que ele é o software de agendamento de recursos preferido de muitas pessoas. Sempre é possível criar do zero, mas se você quiser um atalho para dominar a organização, então nosso Modelo de planejamento de recursos é o melhor lugar para começar.

Nosso modelos oferecem uma maneira pronta de visualizar e alocar recursos - tudo o que você precisa fazer é inserir seus dados. O ClickUp é ótimo para programar recursos e muito mais.

Com tarefas, documentos, metas, quadros brancos, painéis e bate-papo integrados, o ClickUp pode se tornar sua verdadeira fonte de organização e produtividade em pouco tempo. 🤩

Melhores recursos do ClickUp:

Aproveite o gerenciamento de ativos, o controle de tempo, os formulários digitais e a programação de recursos, tudo em um só lugar

Várias exibições, incluindoGráficos de Ganttpara que você possa ver os recursos e o progresso do projeto em um relance

Filtre recursos e tarefas por responsável, prioridade, tags e muito mais para gerenciar recursos com mais eficiência

Controle de tempo incorporado egerenciamento de orçamento* Fácil realocação de tarefas de arrastar e soltar e programação de projetos para ajudar nos níveis de capacidade dos recursos

Formulários personalizados configuráveis para coletar detalhes do fornecedor

Abordagem altamente visual e personalizável para agendamento de recursos de projetos e gerenciamento de tarefas

Interface e experiência fáceis de usar

Notificações personalizáveis em nível de usuário

Colaboração integrada da equipe em projetos, tarefas e documentos

Fácil acesso a outras áreas do ClickUp, para que você possa otimizar seus fluxos de trabalho e acessar seus dados em um só lugar

Limitações do ClickUp:

O ClickUp é uma ferramenta de software abrangente, que pode exigir algum tempo de aprendizado para ser usada em sua plenitude

O ClickUp contém muitos dados, portanto, os tempos de carregamento podem ser afetados ocasionalmente. As otimizações de velocidade e desempenho são uma prioridade no projetoroteiro do produto Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Planejador de hub

via Planejador de hub O Hub Planner é um software de programação de recursos e ferramenta de planejamento projetado para empresas de todos os portes, desde grandes corporações até operações menores. O software simplificado ajuda você a organizar recursos, gerenciar planilhas de horas, lidar com solicitações de PTO, supervisionar projetos e muito mais. 🙌

Melhores recursos do Hub Planner:

Blocos codificados por cores que ajudam você a visualizar rapidamente os projetos e os recursos disponíveis

Experiência de usuário simplificada e fácil de usar

Relatórios robustos que permitem contabilizar e analisar o tempo

Limitações do Hub Planner:

Há um amplo conjunto de recursos, que pode ser confuso para usuários novos ou casuais

Alguns usuários consideram frustrante o processo repetitivo de preenchimento de planilhas de horas em vários projetos

Preços do Hub Planner:

Teste gratuito disponível

Plug & Play: US$ 7 por recurso/mês

US$ 7 por recurso/mês Premium: US$ 18 por recurso/mês

US$ 18 por recurso/mês Líder empresarial: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Hub Planner:

G2: 4,2/5 (mais de 10 avaliações)

4,2/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

3. Salvo

via Saviom A Saviom é uma ferramenta de agendamento de recursos em nível empresarial que ajuda as empresas a otimizar sua força de trabalho, para que possam economizar em custos e eficiência. A plataforma não só permite que você programe recursos, mas também dá acesso a previsões, ferramentas de planejamento de capacidade e modelagem baseada em cenários. 📊

Melhores recursos do Saviom:

Fácil de configurar para atender às suas necessidades comerciais

Os alertas incorporados ajudam a identificar possíveis problemas

Use a automação para executar análises "e se" e testar diferentes cenários

Limitações do Saviom:

Alguns usuários consideram a interface e a experiência menos modernas do que outras alternativas

O software não possui recursos de gerenciamento de projetos que outros concorrentes oferecem

Preços do Saviom:

Teste gratuito disponível

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Saviom:

G2: 3,5/5 (1 avaliação)

3,5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,3/5 (10+ avaliações)

4. Flutuação

via Flutuação Float é um moderno ferramenta de gerenciamento de recursos desenvolvida para ajudá-lo a gerenciar seu pessoal e seus projetos em um só lugar. Planeje projetos com agendamento de tarefas, orçamentos, marcos de projeto e previsão de capacidade. Em seguida, gerencie as horas de trabalho, as habilidades e as solicitações de folga dos membros da sua equipe. ⚒️

Melhores recursos do Float:

Interface de usuário e experiência limpas e simplificadas

Visão altamente transparente de quais recursos estão disponíveis e atribuídos

Gerenciamento de tarefas, equipes e projetos em um só lugar

Limitações de flutuação:

Os recursos de acompanhamento financeiro e orçamento são limitados em comparação com outras ferramentas de planejamento de recursos

Alguns usuários podem achar a curva de aprendizado um pouco íngreme

Preços do Float:

Teste gratuito disponível

Iniciante: US$ 7,50 por pessoa/mês

US$ 7,50 por pessoa/mês Pro: US$ 12,50 por pessoa/mês

US$ 12,50 por pessoa/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Float avaliações e comentários:

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

5. Executar

via Executar Runn é uma ferramenta de gerenciamento de recursos que lhe permite ter uma visão melhor do que está acontecendo, para que você possa programar as pessoas certas para os projetos certos. Crie cronogramas de alto nível, planeje e acompanhe projetos e use a previsão para ajudá-lo a planejar com antecedência para uma melhor otimização. 📅

Seus recursos de planejamento de recursos facilitam a obtenção de uma visão simples dos recursos do seu projeto. É ideal para a alocação de recursos específicos ao tempo e para o gerenciamento de sua força de trabalho.

melhores recursos do #### Runn:

Fácil de usar, sem curva de aprendizado acentuada

Alto nível de visibilidade sobre como você está usando seus recursos e o orçamento do projeto em tempo real

Integrações com ferramentas de terceiros para aproveitar ao máximo os dados

limitações do #### Runn:

Não há nenhum recurso que considere as dependências entre projetos

Os usuários gostariam que houvesse mais opções de cores disponíveis

Não é a melhor ideia para gerenciar orçamentos de projetos

Runn pricing:

Plano gratuito disponível

Pro: US$ 10 por pessoa/mês

US$ 10 por pessoa/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Runn avaliações e comentários:

G2: 4,5/5 (1 avaliação)

4,5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,8/5 (25 avaliações)

6. Parallax

via Paralaxe O Parallax é uma ferramenta de planejamento e gerenciamento de recursos criada para equipes que desejam maximizar a capacidade de receita. O foco da ferramenta é a previsão, o planejamento da capacidade e o gerenciamento de recursos - ajudando as equipes a trabalhar estrategicamente para visualizar a capacidade e planejar os recursos de forma otimizada. 🙌

Melhores recursos do Parallax:

Experiência do usuário altamente avaliada

A automação ajuda a identificar oportunidades para programar recursos de forma mais produtiva

Insights sobre os riscos do projeto e alertas para problemas críticos do projeto

Limitações do Parallax:

Atualmente, as integrações com outras ferramentas são limitadas

Os usuários relatam que há uma curva de aprendizado acentuada para o software

Preços do Parallax:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Parallax:

G2: 4,5/5 (2 avaliações)

4,5/5 (2 avaliações) Capterra: 4,3/5 (50 avaliações)

7. Kantata

via Kantata O site da Kantata (anteriormente Mavenlink ) faz parte de sua plataforma multifuncional baseada em nuvem e foi projetado para ajudar as equipes a ter uma visão clara de seus projetos e da alocação e disponibilidade geral de recursos.

Suas ferramentas de programação de recursos ajudam a gerenciar várias cargas de trabalho de forma eficaz para entender a capacidade dos recursos em um piscar de olhos. O software facilita o equilíbrio da utilização de recursos, a obtenção de recomendações e a correspondência dos conjuntos de habilidades dos membros da equipe com os projetos certos. 🧰

Melhores recursos do Kantata:

Painel único para ver todas as planilhas de horas enviadas, pendentes e aprovadas

Um único lugar para gerenciar seus recursos, tempo e projetos

Obtenha uma visão da lucratividade e do progresso de um projeto em tempo real

Limitações do Kantata:

Algumas avaliações incluem insatisfação com o desenvolvimento do recurso de gerenciamento de projetos

Os usuários também relatam que algumas das opções de filtragem parecem limitadas

Preços da Kantata:

Contato para preços

Avaliações e resenhas da Kantata:

G2: 4,1/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,1/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

8. LiquidPlanner

via LiquidPlannerLiquidPlanner afirma ser a única plataforma de gerenciamento de recursos que se adapta às mudanças, ajudando as equipes a se planejarem para a incerteza da melhor forma possível. Faça simulações para criar previsões realistas, veja a largura de banda da sua equipe em um relance e identifique quais projetos devem ser priorizados para obter os melhores resultados. ✅

Melhores recursos do LiquidPlanner:

Fácil compartilhamento de dados com outros departamentos e colaboradores

Recursos intuitivos e robustos de gerenciamento de projetos

Visualização rápida e fácilcronogramas de projetos e dependências

Limitações do LiquidPlanner:

O software pode parecer complexo e requer tempo para ser aprendido

Alguns usuários gostariam que houvesse recursos de relatórios financeiros mais detalhados

Preços do LiquidPlanner:

Teste gratuito disponível

Essenciais: US$ 15 por usuário/mês

US$ 15 por usuário/mês Profissional: US$ 25 por usuário/mês

US$ 25 por usuário/mês Ultimate: $35 por usuário/mês

Avaliações e críticas do LiquidPlanner:

G2: 4,2/5 (mais de 250 avaliações)

4,2/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 600 avaliações)

9. Deck da equipe

via Deck da equipe O software de gerenciamento de projetos e recursos da Teamdeck oferece às equipes uma visão de alto nível de cada equipe e de cada projeto. O software combina planejamento de recursos, controle de tempo, gerenciamento de licenças, planejamento de projetos e disponibilidade em um só lugar - para que as equipes possam trabalhar de forma mais eficiente e estratégica. 📊

Melhores recursos do Teamdeck:

Veja as disponibilidades e agende os membros da equipe para projetos em umcalendário de recursos intuitivo* Calendário de equipe flexível e de fácil compreensão para os membros da equipe

Integra-se facilmente com outras ferramentas graças às integrações internas e à API

Limitações do Teamdeck:

Alguns usuários acham a interface do usuário difícil de navegar

Alguns usuários relatam dificuldade em criar os tipos de relatórios de que precisam

Preços do Teamdeck:

Teste gratuito disponível

Recurso básico: US$ 1 por mês

US$ 1 por mês Membro da equipe : $3,99 por mês

Classificações e críticas do Teamdeck:

G2: 4,4/5 (mais de 5 avaliações)

4,4/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

10. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet é uma plataforma de gerenciamento de recursos criada para trazer consistência às equipes em escala. O software facilita a visualização e o acompanhamento de recursos e cronogramas, o gerenciamento de projetos em diferentes visualizações, a colaboração em equipe e o uso do planejamento para otimizar a produção de projetos, conteúdo e outros entregáveis em grande escala. ⚒️

Melhores recursos do Smartsheet:

A pesquisa integrada facilita a localização do que você está procurando

Os membros da equipe podem adicionar notas a tarefas e projetos

Atualizações em tempo real permitem um melhor planejamento entre gerentes de projeto e equipes de campo

Limitações do Smartsheet:

Alguns usuários relatam que há uma curva de aprendizado acentuada

O software é baseado em um modelo de planilha, que pode não ser atraente para todos os usuários

Preços do Smartsheet:

Plano gratuito disponível

Pro: $6 por usuário/mês

$6 por usuário/mês Business: US$ 24 por usuário/mês

US$ 24 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Smartsheet:

G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.900 avaliações)

Gerencie seus recursos com mais eficiência

Os gerentes de projeto não podem fazer tudo. Deixe que o software certo de programação de recursos alivie parte do peso, para que você possa se concentrar nas tarefas que exigem sua atenção especializada.

Se estiver pronto para avançar e descobrir uma maneira melhor de gerenciar seus recursos agora mesmo, experimente o ClickUp gratuitamente . Nossa plataforma multifuncional tem tudo o que você precisa para criar um centro de gerenciamento de recursos personalizado, sem o custo de um software sob medida. Comece a usar nossos modelos, personalize-os de acordo com sua maneira de trabalhar e comece a criar um espaço de trabalho digital que o ajude a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. 💡