10 Software de gerenciamento de ativos de marca digital para 2025

Você consegue identificar o que torna suas marcas favoritas instantaneamente reconhecíveis? É o logotipo marcante, o esquema de cores familiar ou aquele jingle cativante que fica preso em sua cabeça repetidamente? 🔁

Todos esses são ativos da marca: Elementos-chave que moldam a identidade e a imagem exclusivas de uma marca.

Mas gerenciá-los pode parecer como navegar em um labirinto. Não se trata apenas de acompanhar vários ativos, mas de manter a consistência da marca em diferentes canais, coordenar várias equipes e permanecer ágil no mundo acelerado da criação e distribuição de conteúdo. E se houvesse uma ferramenta que pudesse transformar esse labirinto em uma estrada tranquila?

Eis o software de gerenciamento de ativos de marca. Apresentamos uma lista dos nossos 10 principais concorrentes, mostrando seus principais recursos, preços e prós e contras. Escolha a ferramenta perfeita para otimizar seu processo de gerenciamento de ativos de marca e ampliar o impacto de sua marca! 📣

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de ativos de marca?

A melhor plataforma de gerenciamento de ativos digitais terá as seguintes qualidades:

Repositório central: Um espaço de armazenamento digital único e centralizado onde todos os ativos da sua marca são mantidos para fácil acesso Controle de versão: Manter um registro de todas as alterações feitas em um ativo, permitindo reverter para uma versão anterior, se necessário. Isso garante que todos estejam usando ativos aprovados e atualizados Marcação de metadados: Atribuir palavras-chave ou "tags" descritivas e relevantes ao contexto aos ativos digitais facilita a localização e a organização dos mesmos Permissões: Controle sobre quem pode visualizar, baixar, editar ou compartilhar ativos **Recursos de colaboração: Permitem discussões, feedback e processos de aprovação tranquilos **Recursos de integração: conexão com outros softwares para criar fluxos de trabalho contínuos **Personalização:Flexibilidade para acomodar suas necessidades exclusivas e materiais de marca **Painel de controle e relatórios: informações sobre se determinados ativos estão sendo usados em excesso ou de forma inadequada **Interface amigável: design intuitivo que reduz o tempo de adoção **Portal de gerenciamento da marca: um único local para entender corretamente o uso dos ativos da marca

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de marcas para usar em 2024

Pronto para aprimorar seu kit de ferramentas de branding? Aqui está nossa lista escolhida a dedo de softwares de primeira linha que visam facilitar sua vida, aumentar a consistência de sua marca e prolongar suas pausas para o café! ☕

1. ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Com o ClickUp, as equipes de marketing podem configurar, gerenciar e acompanhar tudo, desde campanhas específicas até campanhas mais amplas planos de marketing . Além disso, ele oferece um conjunto robusto de recursos para ajudar a otimizar seus gerenciamento de ativos de marca .

Você pode começar com uma das soluções do ClickUp modelos de diretrizes de marca para descobrir o que ressoa em sua identidade da marca . Ele o ajudará a refinar elementos como o design do logotipo, a tipografia, o esquema de cores e as principais mensagens.

A seção ferramentas de revisão permitem centralizar o feedback e agilizar o processo de aprovação, após o que você pode programar a implementação do ativo de marca em seu calendário de marketing . O ClickUp Docs é a sua solução completa para criar, compartilhar e armazenar documentos contendo diretrizes da marca .

Os campos personalizados e os status das tarefas da plataforma são perfeitos para gerenciar tarefas relacionadas a ativos de marca . Você pode filtrá-los por itens específicos, como tipo de ativo ou uso pretendido.

Quando se trata de acessar ou modificar ativos de marca específicos, os recursos Permissions e Privacy do ClickUp oferecem controle total sobre quem pode acessar ou trabalhar em projetos ou tarefas específicos.

Melhores recursos do ClickUp

Os quadros brancos colaborativos ajudam a fazer brainstorming e planejar a criação e as revisões de ativos de marca com participantes internos e externos

ClickUp Docs para criar, compartilhar e armazenar diretrizes de marca

Campos e status personalizados para gerenciar tarefas e acompanhar o ciclo de vida dos ativos Ferramentas de revisão para centralizar o feedback e agilizar as aprovações de ativos de marca

Permissões e privacidade para gerenciar o acesso a ativos de marca específicos

Painéis personalizados com relatórios e rastreamento em tempo real

Personalizável modelos de boletins informativos e modelos de comunicados à imprensa para economizar tempo e manter uma identidade de marca coesa

Aplicativo móvel para gerenciar diferentes ativos da marca a qualquer hora e em qualquer lugar

Integração com mais de 1.000 outros aplicativos

mais de 15 visualizações personalizadas (incluindo Timeline, Board, Chat e Workload)

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado mais acentuada devido à ampla variedade de recursos

Ocasionallongos tempos de carregamento em alguns dispositivos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato com o vendas para obter um plano de preços personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Papirfly

Via Papirfly O que diferencia o Papirfly, um software de gerenciamento de ativos digitais, é sua capacidade de centralizar e categorizar, tornando-o um excelente espaço de trabalho para gerenciar direitos de uso, datas de validade e diferentes versões de um número ilimitado de ativos de marca.

Mas não se trata apenas de organização de ativos. O Papirfly usa inteligência artificial para ajudar os usuários a localizar rapidamente os ativos e seus metadados de suporte. Esse recurso facilita a recuperação do logotipo ou do vídeo correto. 💨

Acrescente o bônus do controle de acesso flexível e você terá uma plataforma perfeitamente adaptada às suas necessidades de gerenciamento de ativos.

Melhores recursos do Papirfly

Centralização e categorização de ativos ilimitados

Controle total sobre os direitos de uso de ativos, datas de validade e versões

Pesquisa de ativos orientada por IA

Controle de acesso flexível

Funcionalidade de arrastar e soltar para uploads de aplicativos móveis

Traduz automaticamente seus metadados do texto de origem para outro idioma

Controle de versão de ativos em vários formatos e tamanhos

Limitações do Papirfly

Os relatórios podem sermais detalhado Alguns recursos sãonão são fáceis de usar Preços do Papirfly

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Papirfly

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

4,5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

3. Filestage

Via Página de arquivo Se você precisar de um plataforma de gerenciamento de marca para obter um processo de revisão de conteúdo claro, rápido e colaborativo, você não pode errar com o Filestage. Ele oferece um espaço centralizado para todos os arquivos de ativos de marca, feedback e aprovações, simplificando significativamente seu fluxo de trabalho.

O Filestage é excelente quando se trata de lidar com vários tipos de conteúdo - de designs e maquetes a artigos de blog, publicações em mídias sociais e até mesmo e-mails. 📧

Além de gerenciar ativos digitais, o Filestage oferece compartilhamento automatizado de arquivos, lembretes e atualizações de status. Precisa se aprofundar na evolução de um projeto? Seu recurso de histórico de versões registra todas as versões e rodadas de revisão, garantindo que o valioso feedback dos departamentos de marketing nunca seja perdido.

Melhores recursos do Filestage

Sistema centralizado de gerenciamento de ativos digitais para todos os formatos de arquivos, versões, comentários e aprovações

Processo automatizado de revisão e aprovação para economizar tempo

Capacidade de lidar com diversos tipos de conteúdo, desde arquivos de design até e-mails

Sistema de aprovação com um clique

Histórico de versões para fácil referência de alterações e feedback

Integra-se com outras ferramentas, como Asana e Slack, para aumentar a produtividade

Forte controle sobre o compartilhamento de arquivos, comentários e permissões de download

Limitações do Filestage

Ocasionallongos tempos de upload A precisão das cores em imagens maiores é questionável devido aproblemas de compactação Preços do Filestage

**Gratuito

Básico: US$ 49/mês

US$ 49/mês Profissional: $249/mês

$249/mês Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter uma consulta personalizada

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Filestage avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4. Uptempo (BrandMaker)

Via Uptempo O Uptempo, anteriormente conhecido como BrandMaker, é uma joia para profissionais de marketing de marcas que desejam automatizar seus fluxos de trabalho. Ele substitui a demorada revisão manual de elementos de marca novos ou alterados por fluxos de trabalho personalizados e acionadores de eventos baseados em funções.

A força principal do Uptempo está em seus poderosos recursos de gerenciamento de projetos, oferecendo aos profissionais de marketing visibilidade total de seus projetos. Essa visão geral, combinada com planejamento integrado da capacidade de recursos garante que as tarefas sejam atribuídas de acordo com a capacidade de carga de trabalho dos membros da equipe. Não há mais designers sobrecarregados ou criadores de conteúdo ociosos - o gerenciamento de recursos é muito fácil, tornando o processo de desenvolvimento de ativos da sua marca mais tranquilo. ⛵

melhores recursos do #### Uptempo (BrandMaker)

Fluxos de trabalho personalizados automatizados

Gerenciamento eficiente de projetos para ativos de marca

Visualizações em tempo real das cargas de trabalho da equipe para otimização de recursos

Análise abrangente do desempenho das comunicações

Integração perfeita da API com plataformas como Salesforce, Coupa e Adobe Workfront

Processos simplificados de criação, revisão e aprovação de conteúdo

Painel de fácil leitura para insights imediatos sobre o status do projeto ou da campanha e métricas de envolvimento do usuário

limitações do #### Uptempo (BrandMaker)

A configuração leva tempo devido a umcurva de aprendizado Algumas funçõespoderiam ser mais fáceis de usar Preços do Uptempo (BrandMaker)

Entre em contato para obter preços

Uptempo (BrandMaker) avaliações e comentários

G2: 4,0/5 (mais de 100 avaliações)

4,0/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (10+ avaliações)

5. Bynder

Via Por O software de gerenciamento de marcas da Bynder é conhecido por sua eficiência na organização e no gerenciamento de ativos de marcas digitais. Graças à sua estrutura intuitiva de filtros, encontrar o que você precisa se torna uma experiência perfeita.

O recurso de destaque é o Dynamic Asset Transformation (DAT) para redimensionamento automático de ativos - diga adeus às ferramentas de edição manual. 🛠️

Com a Bynder, você obtém controle sobre os direitos de acesso e uso, eliminando os riscos de publicação de conteúdo não aprovado. A plataforma também é excepcional para permitir o compartilhamento seguro de conteúdo, tanto interna quanto externamente, mantendo o controle total sobre o uso dos ativos.

Melhores recursos do Bynder

Estrutura intuitiva de filtros para organização eficiente de ativos

Controle sobre os direitos de acesso e uso

Compartilhamento seguro de conteúdo com uso controlado

Transformação dinâmica de ativos (DAT) para redimensionamento automático de ativos

Diretrizes de marca baseadas na Web que promovem a consistência em todos os canais de comunicação de sua marca

Fluxos de trabalho configuráveis para revisão e aprovação eficientes do conteúdo

Módulo de análise para monitorar a eficiência do fluxo de trabalho do projeto

Limitações do Bynder

Alguns usuários acham que ouma interface de usuário confusa Poderia haver maisopções de personalização Preços da Bynder

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Bynder

G2: 4,5/5 (mais de 480 avaliações)

4,5/5 (mais de 480 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

6. MarcomCentral

Via MarcomCentral Imagine um hub centralizado em que todos os ativos da empresa são armazenados, etiquetados e facilmente recuperáveis - esse é o MarcomCentral para você.

Essencialmente, o MarcomCentral torna o gerenciamento de ativos de marca intuitivo, eficiente e perfeitamente alinhado com sua estratégia de marca. É uma poderosa ferramenta de colaboração que permite que as equipes editem os ativos da marca em linha e reduza a comunicação entre as equipes.

Mas a cereja do bolo é o recurso biblioteca centrada na marca, onde você pode organizar o conteúdo em temas e campanhas para manter a consistência da marca. 🍒

Dessa forma, sempre que precisar de ativos para uma determinada campanha ou tema, você poderá encontrá-los facilmente na coleção relevante, em vez de ter que pesquisar todos os seus ativos.

Melhores recursos do MarcomCentral

Recursos de edição na plataforma para uma colaboração perfeita

Curadoria de bibliotecas centradas na marca para melhorar a organização do conteúdo

Integração com o Slack para manter um canal de comunicação estável

Aprovações baseadas em permissões para distribuição controlada de materiais de apoio

Insights orientados por dados para informar decisões e estratégias de marketing

Conectividade direta com provedores de serviços de impressão para personalização e entrega sob demanda

Limitações do MarcomCentral

Preços do MarcomCentral

Centralização : a partir de aproximadamente US$ 2.000/mês

: a partir de aproximadamente US$ 2.000/mês Personalização e distribuição : a partir de aproximadamente US$ 3.750/mês

: a partir de aproximadamente US$ 3.750/mês Distribuição e Fulfillment Avançados: a partir de aproximadamente US$ 5.000/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

MarcomCentral ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 80 avaliações)

4,1/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,0/5 (80+ avaliações)

7. Acampamento de arquivos

Via Acampamento de arquivos O Filecamp leva seu jogo de gerenciamento de arquivos digitais a um nível totalmente novo. Seu recurso de acesso granular garante que clientes e parceiros só possam acessar arquivos e pastas específicos para os quais você concedeu permissão.

Ele também permite que você personalize suas pastas com temas exclusivos que correspondem ao conteúdo. De repente, a navegação de ativos digitais se transforma em uma jornada visualmente atraente. 🚞

A busca de ativos é fácil com os recursos de palavra-chave e marcação automática do Filecamp, que analisam e marcam suas imagens automaticamente.

Melhores recursos do Filecamp

Segurança aprimorada com acesso granular a arquivos e pastas

Miniaturas personalizadas para dicas visuais

Links de solicitação de arquivos para recebimento fácil e seguro de arquivos

Medidas de proteção de dados com servidores localizados em centros de dados seguros e transferências de arquivos criptografados

Coleções de arquivos de várias pastas

Análise e marcação automática de imagens para melhorar a capacidade de pesquisa

Controle de versão para garantir a consistência

Limitações do Filecamp

Interface do usuário precisa de alguns aprimoramentos

Falta gerenciamento de arquivosfuncionalidade de arrastar e soltar Preços do Filecamp

Básico: US$ 29/mês

US$ 29/mês Avançado: US$ 59/mês

US$ 59/mês Profissional: $89/mês

Classificações e resenhas do Filecamp

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

8. Pasta da marca

Via Pasta da marca O Brandfolder oferece a possibilidade de edição de vídeo integrada, que não é comumente encontrada em plataformas semelhantes. Esse recurso permite que você coloque marcas d'água, faça clipes e transcodifique vídeos diretamente no software.

A funcionalidade de upload de convidados permite que até mesmo colaboradores externos trabalhem em arquivos sem problemas, acrescentando uma camada de conveniência.

O Brandfolder também se destaca com seu suite de ações em massa, como marcar, mover e redimensionar vários arquivos simultaneamente. O upload em massa é fácil graças ao recurso de arrastar e soltar, e seu amplo suporte a vários formatos de arquivo faz com que essa ferramenta se destaque como uma solução abrangente para o gerenciamento de ativos de marca.

melhores recursos do #### Brandfolder

Edição de vídeo integrada

Upload de convidados para uma colaboração externa perfeita

Ações em massa para gerenciamento eficiente de arquivos

Funcionalidade de arrastar e soltar

Amplo suporte a vários formatos de arquivo para máxima compatibilidade

A opção de incorporação permite que você insira ativos diretamente em sites

Mantém o controle de diferentes versões de um ativo

Limitações do Brandfolder

Vários usuários relataramdificuldade em encontrar itens Limitadoopções de integração Preços da pasta da marca

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Brandfolder

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

9. MerlinOne

Via MerlinOne A tecnologia revolucionária NOMAD™ (NO MetAData) do MerlinOne permite que os usuários realizem pesquisas puramente visuais independentes de metadados.

Digamos que você queira encontrar uma imagem com um "carro vermelho ao lado de uma palmeira" 🚗

Tradicionalmente, você teria que esperar que alguém marcasse uma imagem com essas palavras exatas. No entanto, graças à IA, o sistema entende os conceitos visuais por trás de "carro vermelho" e "palmeira" e pode retornar imagens ou vídeos relevantes, mesmo que eles não tenham nenhum texto descritivo ou tags anexados a eles.

O MerlinAI IMPACT é um recurso intuitivo que funciona como um diretor de fotografia virtual. Ele emprega algoritmos de aprendizagem profunda para analisar a qualidade técnica e estética das suas fotos, ajudando você a identificar e selecionar as imagens mais atraentes para o seu projeto.

Melhores recursos do MerlinOne

Pesquisa visual independente de metadados com NOMAD™

MerlinAI Visual Similarity para identificar imagens semelhantes

MerlinAI IMPACT para recomendações de imagens baseadas em dados

Acesso conveniente a ativos aprovados para equipes de marketing e criação

Recursos de marcação automática e reconhecimento facial para melhorar a descoberta de ativos

Recurso de relatório abrangente para criar relatórios personalizados

Limitações do MerlinOne

Ocasionalcarregamento lento Limitadoopções de personalização Preços do MerlinOne

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o MerlinOne

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

10. Sísmico (Percolate)

Via Sísmico E se os ativos de sua marca pudessem ajudá-lo a fechar vendas? A Seismic (conhecida como Percolate até 2019) dá vida a essa ideia com seu poderosa tecnologia de capacitação de vendas .

No centro das ofertas da Seismic está o LiveDocs, uma ferramenta de automação de conteúdo dinâmico que permite personalizar e atualizar o conteúdo em grande escala, garantindo que seus materiais de marketing sejam sempre personalizados e atualizados.

A plataforma da Seismic inclui uma pesquisa inteligente no aplicativo, que usa tecnologias avançadas de aprendizado de máquina ou IA para fornecer resultados de pesquisa altamente relevantes. Ela também oferece recomendações com base em contextos específicos, como o tipo de cliente, o estágio do ciclo de vendas ou o produto ou serviço específico que está sendo vendido.

melhores recursos do #### Seismic (Percolate)

LiveDocs para automação de conteúdo dinâmico

Pesquisa inteligente no aplicativo para facilitar a descoberta de conteúdo

Recomendações sensíveis ao contexto para agilizar o processo de vendas

Fluxos de trabalho simplificados para aprovações de conteúdo mais rápidas

Automação avançada para acelerar os ciclos de negócios

Integrações com 40 plataformas para máxima eficiência

Limitações do Seismic (Percolate)

Alguns usuários precisam demais opções para organizar os ativos A implementação pode ser difícil Preços sísmicos (percolado)

Entre em contato para obter preços

Seismic (Percolate) avaliações e resenhas

G2: 3,7/5 (mais de 70 avaliações)

3,7/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Aproveite as ferramentas de gerenciamento de ativos de marca do ClickUp

As ferramentas de gerenciamento de ativos digitais evoluem com novos participantes e opções existentes aprimoradas. Manter-se atualizado sobre as tendências e inovações permite que as empresas se destaquem no gerenciamento de ativos de marca e mantenham uma vantagem competitiva.

Quer você gerencie o processo criativo de uma start-up ou de uma grande empresa, a plataforma versátil do ClickUp pode lidar com todos os ativos de marketing de sua organização!

