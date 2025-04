10 melhores alternativas ao Microsoft Office em 2025

Em alguns dias, pode parecer que o mundo funciona com documentos. Há documentos para compartilhar informações, documentos para realizar cálculos, documentos para mapear processos e documentos para colaborar em projetos para citar apenas alguns. 📚

Graças a Deus, muitos desses documentos agora são eletrônicos - o mundo precisa de todas as árvores que pudermos obter neste momento!

Quer você trabalhe em um escritório ou não, há uma boa chance de precisar produzir documentos de algum tipo diariamente.

O MS Office pode ter sido a escolha padrão (especialmente se você trabalha em um ambiente corporativo), mas agora há muitas outras opções que funcionam tão bem ou melhor. Elas também podem lhe poupar dinheiro.

Para abrir seus olhos para essas possibilidades, apresentamos a você as 10 melhores alternativas ao Microsoft Office em 2024. 👀

O que você deve procurar em uma alternativa ao Microsoft Office?

Em primeiro lugar, considere a complexidade do trabalho que você realiza. Você precisa de recursos avançados ou apenas dos básicos? Talvez você até prefira uma funcionalidade simples e direta, pois ela faz o trabalho sem complicar as coisas. 🛠️

Em seguida, procure esses recursos:

Uma interface de usuário clara e intuitiva, para que você possa começar a trabalhar rapidamente

A capacidade de gerenciar vários tipos de arquivos, por exemplo, aplicativos de processamento de texto como o Microsoft Word (.doc e .docx), planilhas como o Excel (.xls e .xlsx) e formatos de apresentação como o PowerPoint (.ppt e .pptx)

Automação do fluxo de trabalho ferramentas para aumentar sua produtividade, por exemplo, permitindo que você crie tarefas a partir de um documento

Compatibilidade com dispositivos móveis para que você possa trabalhar em qualquer lugar

Armazenamento em nuvem, para que você e sua equipe possam acessar as atualizações mais recentes em tempo real, tornando compartilhamento de arquivos e gerenciamento de equipes simples

10 melhores alternativas ao Microsoft Office para usar em 2024

Talvez você esteja procurando uma nova maneira de trabalhar com os documentos da sua equipe on-line. Ou talvez você queira impressionar um cliente com uma apresentação para ganhar aquele novo projeto como freelancer. 🤩

Seja qual for a sua situação, agora que você sabe um pouco mais sobre o que está procurando, vamos explorar algumas das melhores alternativas do Microsoft Office disponíveis no momento.

Detecção e edição colaborativas, adição de comentários e incorporação de links no ClickUp Docs

Marcar membros da equipe e atribuí-los itens de ação para que nada passe despercebido. É fácil gerenciar as permissões para que você mantenha o controle sobre a privacidade dos documentos e os direitos de edição.

O ClickUp também é excelente para o gerenciamento de projetos, gerenciamento de escritório e gerenciamento de fluxo de trabalho . Com ferramentas que o ajudam a visualizar cronogramas e cargas de trabalho da equipe, é essencialmente um suíte de produtividade que oferece suporte a você em todos os níveis. ✨

Melhores recursos do ClickUp:

Crie documentos do ClickUp com várias opções de estilo

Você e sua equipe podem facilmente editar documentos juntos para deixá-los perfeitos

É simples formatar documentos para que tenham uma aparência muito profissional

Converta o texto dos documentos em tarefas que você pode acompanhar

Migração entre plataformas - por exemplo, de Espaço de trabalho do Google asana, Excel ou Monday.com - e a integração com ferramentas como Zoom, Slack e Dropbox é muito simples

Limitações do ClickUp:

A versão gratuita não dá acesso a recursos avançados, como análises ou cronogramas de projetos, mas é fácil fazer o upgrade para uma versão paga que ofereça esses recursos

Há tantos recursos que pode demorar um pouco para aprender a usar todos eles

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. LibreOffice

via LibreOffice Essa alternativa ao Microsoft Office evoluiu a partir do OpenOffice original. É uma suíte de escritório gratuita e de código aberto, criada com um espírito de compartilhamento e colaboração. Com um processador de texto, além de funções de planilha, banco de dados e apresentação, entre outras, essa ferramenta de escritório foi projetada para ajudá-lo a criar facilmente documentos profissionais e bem estruturados.

A versão mais recente apresenta melhorias no modo escuro para que você possa ajustar o brilho da interface, a capacidade de incluir tabelas de dados em gráficos e melhor desempenho e compatibilidade em todos os aspectos. 🙌

Melhores recursos do LibreOffice:

A interface do usuário é muito limpa e fácil de usar

É compatível com documentos do Word, Excel e PowerPoint, bem como com o Open Document Format (ODF)

É possível exportar para uma grande variedade de formatos diferentes, inclusive arquivos PDF

Foi desenvolvido com software gratuito e de código aberto, portanto, você pode usá-lo, compartilhá-lo e modificá-lo para atender às suas necessidades específicas

Limitações do LibreOffice:

Ele não oferece suporte técnico, a menos que você compre uma solução baseada no LibreOffice de um de seus parceiros

No momento, não há um programa de e-mail integrado, como o Outlook, portanto, ele não pode substituir completamente o Microsoft Office

Preços do LibreOffice:

Gratuito com doação opcional

Avaliações e críticas do LibreOffice:

G2: 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

4,3/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Escritório WPS

via Escritório da WPS O Kingsoft WPS Office é uma ferramenta de colaboração projetada para criar e editar facilmente documentos de processamento de texto, planilhas e apresentações. Ele inspira a criatividade e permite que você acompanhe as alterações que você ou outras pessoas fizeram em seus documentos. Você também pode usá-lo para editar, mesclar, dividir ou converter arquivos PDF.

Se estiver redigindo um relatório, um plano de projeto, um currículo, um cronograma de trabalho ou um discurso, escolha entre várias categorias de modelos gratuitos para não ter que criar o formato do documento do zero.

Melhores recursos do WPS Office:

É compatível com o Microsoft Office e o Google Docs

É gratuito para download em vários sistemas operacionais, incluindo Windows, MacOS, iOS, Android e Linux

Trabalhe de qualquer lugar em um PC, laptop, tablet ou telefone celular - especialmente se você tiver a versão Pro, que pode ser usada em até nove dispositivos simultaneamente

Proteja a segurança de seus dados definindo e editando permissões de dados

A versão para PC é compatível com 13 idiomas, enquanto a versão para celular é compatível com 46 idiomas

Limitações do WPS Office:

O pacote de escritório gratuito usa publicidade para ajudar a cobrir os custos, o que pode ser irritante quando você está tentando trabalhar

Se você quiser recursos mais avançados e mais armazenamento, precisará pagar pelos pacotes Pro ou Enterprise

Preços do WPS Office:

WPS Standard: Gratuito

Gratuito WPS Pro: US$ 23,99 por 6 meses ou US$ 35,99 por ano

US$ 23,99 por 6 meses ou US$ 35,99 por ano WPS Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o WPS Office:

G2: 4,4/5 (260+ avaliações)

4,4/5 (260+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

4. Espaço de trabalho do Google

via Espaço de trabalho do Google Originalmente chamado de G Suite, essa alternativa ao Microsoft Office é uma ferramenta de produtividade e colaboração baseada na Web. É a versão comercial do Gmail, projetada para todos, desde indivíduos até empresas de nível corporativo. Ele inclui um painel de análise para que você possa ver como Google Workspace está sendo usado e defina as configurações de segurança.

Todos os planos lhe dão acesso ao Google Docs, Sheets e Slides, além do Google Drive e do Gmail, e você também pode configurar um e-mail personalizado para a sua empresa. Em seguida, à medida que o custo do pacote aumenta, você obtém progressivamente mais armazenamento por usuário, mais participantes por videoconferência, segurança aprimorada e melhor suporte técnico. ✨

Melhores recursos do Google Workspace:

Você pode armazenar e compartilhar seus arquivos de escritório on-line para acesso fácil em qualquer navegador da Web

O Google Workspace oferece mais segurança e integrações mais avançadas do que o Gmail

As páginas compartilháveis podem ser integradas ao Google Agenda para manter os documentos de suas reuniões em um só lugar

Para empresas, o armazenamento agrupado por usuário pode ser compartilhado entre vários usuários

O suporte está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana

Limitações do Google Workspace:

Ele é baseado na Web, portanto, se sua conexão com a Internet for instável, não será possível trabalhar off-line

Só é possível vincular um domínio por pacote, portanto, se você tiver vários domínios, precisará comprar pacotes extras e fazer login em cada um deles separadamente

Preços do Google Workspace:

**Teste gratuito: por 14 dias

Plano individual: US$ 9,99 por mês (desconto disponível com compromisso de 1 ano)

US$ 9,99 por mês (desconto disponível com compromisso de 1 ano) Business Starter: US$ 6/mês por usuário (é necessário um compromisso de 1 ano)

US$ 6/mês por usuário (é necessário um compromisso de 1 ano) Business Standard: $12/mês por usuário (é necessário um compromisso de 1 ano)

$12/mês por usuário (é necessário um compromisso de 1 ano) Business Plus: US$ 18/mês por usuário (é necessário um compromisso de 1 ano)

US$ 18/mês por usuário (é necessário um compromisso de 1 ano) Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace:

G2: 4,6/5 (mais de 40.500 avaliações)

4,6/5 (mais de 40.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 14.600 avaliações)

5. Escritório da Calligra

via Escritório da Calligra Essa alternativa gratuita ao Microsoft Office é tanto uma suíte de escritório quanto uma suíte de arte gráfica, e essa tecnologia gráfica é aplicada em todos os diferentes aplicativos. Também é um software gratuito e de código aberto.

O Calligra Words, o aplicativo de processamento de texto, inclui recursos de editoração eletrônica para que você possa criar belos documentos usando o recurso de arrastar e soltar. Use plug-ins para adicionar novos gráficos e efeitos às suas apresentações do Calligra Stage, e até mesmo a ferramenta de cálculo e planilha Sheets permite criar fluxogramas e mapas mentais. 🤩

Melhores recursos do Calligra Office:

É fácil adicionar gráficos a qualquer um de seus documentos para dar uma boa aparência a eles

Escolha entre uma variedade de modelos para vários casos de uso ou crie seu próprio formato

Uma lista abrangente de fórmulas permite que você crie sua própria fórmula no Sheets

A interface do usuário é altamente responsiva para que você possa fazer mais em menos tempo

Há até mesmo uma ferramenta de gerenciamento de projetos para projetos moderados a grandes

Limitações do Calligra Office:

Alguns usuários acham que seus recursos são muito limitados para realmente substituir outras suítes de escritório de código aberto

O software não é atualizado com a mesma regularidade de outras alternativas gratuitas às opções do Microsoft Office

Preços do Calligra Office:

Gratuito com doação opcional

Avaliações e críticas do Calligra Office:

G2: Ainda não há classificações ou comentários

Ainda não há classificações ou comentários Capterra: Ainda não há avaliações ou comentários

6. Apple iWork

Via Apple Os aplicativos de processamento de texto, planilhas e apresentações do Apple iWork são criativamente chamados de Pages, Numbers e Keynote. Não é de surpreender que eles tenham sido projetados para serem usados na linha de produtos da Apple, incluindo Mac, iPhone e iPad, bem como na Web por meio de iCloud.com . No entanto, você pode abrir, editar e exportar documentos com formatos de arquivo como .doc, .xlsx e .pptx. 📚

A variedade de modelos ajuda você a criar documentos avançados, profissionais e bonitos, personalizados de acordo com suas necessidades. E a colaboração é facilitada com o rastreamento de alterações, destaques e bate-papo integrado com o restante da sua equipe.

Os melhores recursos do Apple iWork:

A interface do usuário é muito limpa e agradável à vista

É simples usar o gráfico integrado ferramentas de design para criar documentos atraentes

Se estiver trabalhando no iPad, você pode adicionar anotações e ilustrações usando o Apple Pencil

Transferir seu trabalho entre dispositivos Apple é muito fácil

Limitações do Apple iWork:

Todos que estiverem trabalhando em um documento precisam estar usando o Apple iWork

Se você abrir documentos do iWork no Microsoft Office, deverá verificar se há inconsistências de formatação ou caracteres ausentes

Preços do Apple iWork:

Versão gratuita para qualquer pessoa com uma conta do iCloud

Avaliações e resenhas do Apple iWork:

G2: 4,3/5 para Apple Numbers (mais de 140 avaliações)

4,3/5 para Apple Numbers (mais de 140 avaliações) Capterra: Nenhuma classificação ou resenha ainda

7. Dropbox Paper

via Dropbox PaperDropbox Paper é a ferramenta de edição do Dropbox. Ela facilita a colaboração em tempo real com sua equipe por meio de comentários e permite atribuir tarefas de dentro de um documento.

Os designs limpos e simples facilitam a criação de documentos. Você também pode incorporar uma variedade de arquivos, incluindo Google Maps, clipes do SoundCloud, vídeos do YouTube e GIFs para transmitir seu ponto de vista e tornar seu documento mais interessante, transformando-o automaticamente em uma apresentação. 🤩

Melhores recursos do Dropbox Paper:

Você obtém acesso simplesmente configurando uma conta do Dropbox - até mesmo uma conta gratuita é suficiente

Escolha entre uma variedade de modelos para começar, incluindo um plano de projeto, espaço de brainstorming, plano de mídia social e notas de reunião

Mantenha tudo organizado com sua agenda de reuniões, atas e próximos passos em um só lugar

Você pode baixar documentos para usá-los off-line, como no Microsoft Word

Limitações do Dropbox Paper:

É necessário ter uma conta do Dropbox para ter acesso ao Dropbox Paper - você pode obter uma conta com até 2 GB de armazenamento gratuitamente

Alguns usuários acham que os formatos e layouts de projetos são um pouco limitados em comparação com o Office Suite

Preços do Dropbox Paper:

Teste gratuito: Por 30 dias nos pacotes Standard, Advanced e Professional

Por 30 dias nos pacotes Standard, Advanced e Professional Plus: US$ 9,99/mês para um usuário, 2 TB (quando cobrado anualmente)

US$ 9,99/mês para um usuário, 2 TB (quando cobrado anualmente) Standard: US$ 15/mês por usuário para equipes pequenas de pelo menos três pessoas, 5 TB (quando cobrado anualmente)

US$ 15/mês por usuário para equipes pequenas de pelo menos três pessoas, 5 TB (quando cobrado anualmente) Família: US$ 16,99/mês para até seis usuários, 2 TB (quando cobrado anualmente)

US$ 16,99/mês para até seis usuários, 2 TB (quando cobrado anualmente) Avançado: US$ 24/mês por usuário para equipes de pelo menos três pessoas, com espaço ilimitado (quando cobrado anualmente)

US$ 24/mês por usuário para equipes de pelo menos três pessoas, com espaço ilimitado (quando cobrado anualmente) Profissional: US$ 16,58/mês para um usuário (freelancers), 3 TB (quando cobrado anualmente)

US$ 16,58/mês para um usuário (freelancers), 3 TB (quando cobrado anualmente) Enterprise: Entre em contato para saber o preço, personalizável com espaço ilimitado

Dropbox Paper ratings and reviews:

G2: 4,1/5 (mais de 4.400 avaliações)

4,1/5 (mais de 4.400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

8. Apache OpenOffice

via Apache OpenOffice Essa alternativa gratuita ao Microsoft Office é um software de escritório de código aberto usado por milhões de usuários. Ele foi desenvolvido ao longo de muitos anos, muitas vezes por meio de solicitações de usuários. 👀

Com os aplicativos usuais de processamento de texto, planilhas e apresentações, entre outros, ele armazena dados no formato padrão Open Document Format (ODF), mas ainda pode trabalhar com arquivos da maioria dos outros pacotes de software de escritório.

Melhores recursos do Apache OpenOffice:

É fácil de usar porque funciona como muitos outros programas de escritório e tem a maioria dos mesmos recursos

Funciona em quase todos os computadores e em muitos idiomas diferentes

É totalmente gratuito e pode ser usado da maneira que você achar melhor

Limitações do Apache OpenOffice:

Se você também estiver usando o Microsoft Office Suite, poderá ocasionalmente ter alguns problemas de compatibilidade

Alguns usuários acham que a interface está um pouco ultrapassada e poderia ser atualizada

Preços do Apache OpenOffice:

Gratuito (embora você possa retribuir doando tempo para trabalhar no sistema se tiver habilidades de desenvolvimento de software)

Apache OpenOffice ratings and reviews:

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 450 avaliações)

9. OfficeSuite

via OfficeSuite O OfficeSuite é exatamente o que parece: um conjunto de ferramentas de escritório comumente usadas. Além de aplicativos de processamento de texto, planilhas e apresentações, essa alternativa ao Microsoft Office também oferece funcionalidade de correio eletrônico e calendário.

Colabore em documentos com a sua equipe usando destaques, comentários, desenhos e controle de alterações. E com um editor de PDF dedicado, você pode usar recursos avançados para preencher formulários, definir permissões de edição, usar assinaturas digitais e bloquear arquivos com uma senha - ou convertê-los em outros formatos de arquivo. 🙌

Melhores recursos do OfficeSuite:

Crie seus novos arquivos a partir de uma seleção de modelos fáceis de usar

O OfficeSuite é totalmente compatível com o Microsoft Office e o Google Docs, bem como com os formatos Open Document

Funciona no Windows, Android e iOS, e você pode sincronizar documentos entre plataformas

Integra-se perfeitamente com serviços de nuvem como OneDrive, Google Drive e DropBox

Limitações do OfficeSuite:

Não há ferramentas de colaboração ao vivo para trabalhar com sua equipe em tempo real

A função localizar e substituir é um pouco limitada em comparação com as opções alternativas ao Microsoft Office nesta lista

Preços do OfficeSuite:

Teste gratuito do Office Suite: Por sete dias nos pacotes Personal e Family

Por sete dias nos pacotes Personal e Family Pessoal: US$ 39,99/ano para um usuário

US$ 39,99/ano para um usuário Familiar: US$ 59,99/ano para 6 usuários

US$ 59,99/ano para 6 usuários Business: $3,99/por mês por usuário

$3,99/por mês por usuário Business Extra: $6,99/mês por usuário (com editor de PDF avançado)

$6,99/mês por usuário (com editor de PDF avançado) Home & Business 2024: $99,99 para um usuário (compra única)

OfficeSuite ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 20 avaliações)

10. Escritório Polaris

via Escritório da Polaris O Polaris Office permite visualizar, editar e compartilhar documentos de processamento de texto, slides e planilhas no navegador e ajuda a gerenciar facilmente arquivos PDF. Escolha entre uma variedade de estilos para dar aos seus documentos uma aparência refinada e profissional, colabore com a sua equipe e acompanhe as alterações à medida que as faz.

A funcionalidade de IA adicionada recentemente eleva essa alternativa do Microsoft Office a um nível superior, ajudando você a trabalhar de forma mais inteligente e a criar conteúdo com mais facilidade. 🙌

Melhores recursos do Polaris Office:

É muito simples e fácil de trabalhar

O Polaris Office funciona tanto em PCs quanto em dispositivos móveis

Os modelos podem ser personalizados para atender às suas necessidades

Oferece recursos de segurança para proteger documentos importantes

O produto está sempre evoluindo, e novos recursos são adicionados semanalmente

Limitações do Polaris Office:

A capacidade de armazenamento é um pouco limitada, o que pode ser frustrante

Se estiver usando a versão gratuita, você será submetido a anúncios para convencê-lo a fazer o upgrade para a versão paga

Preços do Polaris Office:

Polaris Office Smart (nuvem): US$ 39,99/ano para nove dispositivos

US$ 39,99/ano para nove dispositivos Polaris Office Pro (nuvem): US$ 59,99/ano para 15 dispositivos e mais armazenamento

US$ 59,99/ano para 15 dispositivos e mais armazenamento Windows ou MacOS (PC): US$ 79,99 para um PC (compra vitalícia)

US$ 79,99 para um PC (compra vitalícia) iOS (celular): US$ 39,99 (compra vitalícia)

US$ 39,99 (compra vitalícia) Polaris Office Empresa: US$ 83,88/ano para vários dispositivos

Polaris Office avaliações e comentários:

G2: 4,2/5 (20 avaliações)

4,2/5 (20 avaliações) Capterra: 4,4/5 (16 avaliações)

Comece a gerenciar o trabalho com as alternativas ao Microsoft Office

Quando você trabalha com documentos todos os dias, você tem uma escolha. Você pode usar a opção padrão para seus documentos de escritório ou pode considerar uma alternativa ao Microsoft Office. Se você optar pela segunda opção, poderá até economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, obter todas as funcionalidades de que precisa. 🙌

Para fazer sua escolha, decida sobre os recursos específicos e o nível de complexidade de que precisa e, em seguida, pesquise suas opções para ver o que elas oferecem.

Quando estiver procurando uma alternativa ao Microsoft Office que possa fazer praticamente tudo o que você precisa, o ClickUp é uma excelente opção. É uma solução completa que oferece suporte em tudo, desde a criação, edição e compartilhamento de documentos até o gerenciamento do fluxo de trabalho resultante de tudo isso - e muito mais.

