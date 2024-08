Trello vs Jira: Qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos em 2024?

Com o trabalho remoto e híbrido como norma, as equipes podem estar espalhadas por todo o mundo. As plataformas de gerenciamento de projetos, originalmente o domínio das equipes de desenvolvimento de software, são quase inegociáveis para manter as equipes remotas na mesma página sobre gerenciamento de tarefas .

Trello e Jira, dois populares software de gerenciamento de projetos são de propriedade da Atlassian, sediada na Austrália. Essas duas plataformas oferecem recursos diferentes, apesar de sua empresa controladora comum.

Vamos analisar os principais recursos do Trello e do Jira para descobrir qual é a plataforma ideal para a sua equipe.

O que é o Trello?

Via Trello O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na Web, criada para ajudar indivíduos e equipes a organizar e acompanhar tarefas. Os gerentes de projeto podem criar quadros nesse software de gerenciamento de projetos para projetos ou iniciativas.

Nesses quadros, eles podem criar listas de tarefas para organizar as tarefas em estágios ou categorias, cada uma representada por um cartão personalizável. A interface de arrastar e soltar permite que os membros da equipe movam rapidamente cartões ou tarefas entre as listas e atualizem seu progresso nos estágios de desenvolvimento do produto .

A plataforma incentiva a colaboração, e é fácil convidar membros da equipe, atribuir tarefas e comunicar atualizações por meio de comentários e anexos. O Trello se integra perfeitamente a outras ferramentas populares em sua equipe automatizar fluxos de trabalho .

Recursos do Trello

O Trello oferece ferramentas úteis para as equipes planejarem e acompanharem projetos complexos. Para esclarecer o debate entre o software Trello e o Jira, aqui estão alguns dos melhores recursos do Trello para ajudá-lo a determinar se ele é a opção certa para você.

1. Várias visualizações

Via Trello

O Trello permite que você visualize seu projeto de várias maneiras: como quadros, linhas do tempo, calendários, mapas ou espaços de trabalho. Essa variedade lhe dá uma nova perspectiva sobre os projetos e ajuda a identificar oportunidades e gargalos.

A interface altamente visual permite que você veja o status dos projetos em um relance e esclarece até mesmo os trabalhos mais complexos.

2. Boa personalização

Via Trello

Ofertas do Trello modelos de planos de projeto para ajudar a dar início ao seu projeto, desde a integração de novos funcionários até a engenharia de software. Os modelos são uma ótima maneira de começar, mas você pode personalizar quase tudo dentro do software de gerenciamento de projetos, dando-lhe controle sobre a aparência e o funcionamento das coisas e permitindo que você combine o Trello com seu fluxo de trabalho na vida real.

Essa personalização torna o Trello adaptável e fácil de usar para tudo, desde projetos pessoais até colaboração em equipe e iniciativas corporativas complexas.

3. Colaboração

Via Trello

A colaboração está no centro do Trello, que permite que você convide membros para projetos, atribua tarefas de projetos e participe de discussões sobre o progresso. A natureza colaborativa da plataforma torna o gerenciamento de projetos mais transparente e responsabiliza os membros da equipe por suas tarefas.

Ela também incentiva a comunicação, especialmente com os recursos de comentários e anexos.

Preços do Trello

Versão gratuita: até dez quadros

até dez quadros Versão padrão: US$ 5/mês por usuário (cobrado anualmente), caso contrário, US$ 6

US$ 5/mês por usuário (cobrado anualmente), caso contrário, US$ 6 Versão Premium: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente), caso contrário, US$ 12,50

US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente), caso contrário, US$ 12,50 Versão Trello Enterprise: US$ 17,50/mês por usuário, se cobrado anualmente

O que é o Jira?

Via jira Embora tenha sido criado inicialmente para equipes de desenvolvimento ágil de software para acompanhar o ritmo acelerado do desenvolvimento, a funcionalidade expandida do Jira agora é popular para o gerenciamento de projetos em muitos setores, não apenas para desenvolvedores de software.

Ele oferece tíquetes personalizáveis para o gerenciamento de tarefas e atua como um espaço centralizado para atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso. O Jira tem excelentes opções de integração com aplicativos de terceiros para automação de processos, incluindo sincronização de dados e resumos diários do Slack.

Além disso, o Jira se concentra em métodos ágeis de gerenciamento de projetos o software de gerenciamento de projetos ágil da Microsoft, que oferece às equipes recursos como quadros, backlogs, scrums e planejamento de sprint - quase tudo de que você precisa para manter sua equipe funcionando sem problemas no processo de desenvolvimento de software e em qualquer outro tipo de projeto. As equipes podem personalizar seu fluxo de trabalho para espelhar seus processos e rotinas da vida real.

Os painéis personalizados simplificam os relatórios e as informações analíticas para fornecer atualizações em tempo real e ajudar os gerentes de projeto a monitorar o desempenho da equipe e identificar problemas.

Recursos do Jira

Ao avaliar o Trello versus o Jira, o último pode ser uma ferramenta eficaz e versátil para equipes que seguem metodologias de gerenciamento ágil. Você pode explorar os seguintes recursos principais.

1. Suporte ao gerenciamento ágil de projetos

via Jira

O Jira tem suporte incorporado para métodos de gerenciamento de equipes . Scrum e Quadro Kanban s dão às equipes ágeis uma visão abrangente das tarefas para planejar e priorizar as tarefas de forma eficaz.

Backlogs, sprints e swimlanes promovem a colaboração da equipe para ajudá-la a agregar valor rapidamente usando metodologias ágeis.

2. Rastreamento robusto de tíquetes

Os tíquetes são o núcleo da plataforma Jira. Eles permitem que os usuários registrem e gerenciem tarefas e conduzam o rastreamento de bugs e histórias de usuários. Você pode personalizar campos, acompanhar o status do projeto e atribuir tarefas dentro do tíquete.

Via Jira

O navegador de problemas centralizado gerencia todos os tíquetes dando às equipes de negócios uma visão geral das atribuições de tarefas. A personalização também está disponível para o rastreamento de tíquetes, para que você possa criar um processo que atenda às necessidades da sua equipe.

3. Extensas opções de integração

O Jira se integra a muitos aplicativos e programas populares, e alguns plugins excelentes ampliam sua funcionalidade. O Atlassian Marketplace é um excelente recurso para encontrar ferramentas para gerenciamento de testes, planejamento de recursos e muito mais.

Você pode usar essas ferramentas para personalizar a plataforma e permitir que suas equipes usem o Jira enquanto ainda trabalham em seus programas preferidos.

Preços do Jira

Versão gratuita: até 10 usuários

até 10 usuários Versão padrão: US$ 7,75/mês por usuário

US$ 7,75/mês por usuário Versão Premium: US$ 15,25/mês por usuário

US$ 15,25/mês por usuário Versão de nível empresarial: Entre em contato para saber o preço

Trello vs. Jira: Recursos comparados

O Trello e o Jira são populares ferramentas de gerenciamento de projetos com recursos distintos voltados para públicos diferentes. Ambas oferecem excelentes recursos gratuitos e recursos de nível premium. Vamos compará-las para descobrir qual delas pode ter a vantagem para otimizar o progresso de seu próximo projeto.

Organização baseada em quadros

Um bom software de gerenciamento de projetos fornece atualizações visuais rápidas sobre o progresso do projeto e permite que você amplie as tarefas de cada projeto. Tanto o Trello quanto o Jira oferecem esse recurso, mas um deles pode ser mais adequado para você, dependendo da sua metodologia de gerenciamento de projetos.

Os quadros do Trello têm a vantagem em termos de recursos visuais e facilidade de uso. Ele apresenta uma interface intuitiva, permitindo que novos usuários comecem a usar a plataforma em minutos. Ele fornece muitas informações sobre projetos complexos em um piscar de olhos. A interface de arrastar e soltar é fácil de usar, permitindo que os usuários atualizem rapidamente as tarefas em um quadro do Trello.

Via Trello

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos de uso geral que se adapta a várias necessidades. É adequada para usuários não técnicos que precisam de um sistema de gerenciamento de tarefas conveniente para atribuir trabalhos a equipes. Ele pode lidar com tudo, desde quem é a vez de pegar o café da manhã na sexta-feira do Bagel até a sincronização de projetos em toda a empresa. No entanto, a organização baseada em quadros não tem suporte real para agilidade.

O Jira oferece uma interface funcional com uma curva de aprendizado acentuada ao usar os recursos avançados da plataforma. Tirar o máximo proveito do Jira exigirá muito mais tempo e esforço do que o Trello.

No entanto, se você vive e respira a emissão de tíquetes, vale a pena aprender tudo o que o gerenciamento de trabalho do Jira pode fazer pela sua equipe. O Jira trabalha com a metodologia ágil, portanto, ele estabelece a organização baseada em quadros desde o início para seu fluxo de trabalho.

Os recursos de gerenciamento de projetos para equipes Uptempo são incomparáveis, com scrums e quadros Kanban integrados que ajudam a impulsionar o seu próximo sprint.

Colaboração da equipe

Ao procurar um bom software de gerenciamento de projetos, a colaboração deve ser uma das principais prioridades. A fácil colaboração permite que suas equipes trabalhem juntas, não importa onde estejam, ajuda os projetos a se manterem no rumo certo e evita falhas de comunicação.

Portanto, quando se trata de Trello vs. Jira, qual é a melhor plataforma para o gerenciamento de projetos? gerenciamento de equipes e colaboração? Este é um empate. O Trello e o Jira são ótimos para colaboração e discussão em equipe, permitindo comentários e anexos para coordenação e responsabilidade.

O Trello permite colaboração em tempo real com discussões contínuas sobre quadros, projetos ou tarefas. Ele inclui um excelente sistema de notificação para informar os membros sobre atualizações e alterações de projetos, o que mantém todos atualizados sobre os últimos desenvolvimentos.

Via Jira

O Jira oferece muitos desses recursos. Os membros da equipe podem usar comentários, anexos e menções nos tickets. Você pode até marcar os membros da equipe nos comentários para garantir que eles não percam nada. A plataforma se integra ao Slack e ao Microsoft Teams para que você possa manter as discussões na plataforma preferida da equipe.

Os recursos do Jira e do Trello criam um ambiente de trabalho transparente que aumenta o senso de trabalho em equipe.

Integração e expansão

Quanto mais ele se integrar à sua pilha de tecnologia atual, mais valioso será o seu software de gerenciamento de projetos. As integrações otimizam os fluxos de trabalho de suas equipes e reduzem o trabalho pesado para que elas possam se concentrar no gerenciamento de tarefas.

O Jira e o Trello se integram a outros aplicativos e plataformas populares, mas será que um deles tem a vantagem?

O Trello se integra a muitos aplicativos de terceiros, incluindo Google Drive, Dropbox e Slack. Ele também funciona com plataformas de automação, como o Zapier, para que os usuários possam automatizar tarefas repetitivas e criar fluxos de trabalho personalizáveis. Depois de aproveitar o amplo poder do ecossistema do Trello, você vai adorar poder automatizar processos e fazer mais.

O Jira faz isso e muito mais. Com o Jira ferramentas de integração você tem uma gama mais ampla de opções, permitindo que os usuários automatizem seus testes e implementações.

Uma das funcionalidades ideais é que os usuários do Jira também podem baixar plugins por meio do Atlassian Marketplace para expandir a plataforma. Essas ferramentas podem aumentar o poder do Jira e dar à sua equipe uma vantagem.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Trello vs. Jira

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que for melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

No debate Trello vs. Jira, há outro concorrente que você deve considerar: ClickUp .

O ClickUp é uma plataforma avançada de gerenciamento de projetos e produtividade que ajuda as equipes de negócios a organizar, gerenciar e colaborar em suas tarefas. O ClickUp permite que você crie tarefas, defina datas de vencimento, atribua responsabilidades e acompanhe o progresso para aumentar a eficiência do gerenciamento de projetos.

A plataforma ClickUp é incrivelmente versátil. Seja você um estudante, proprietário de uma pequena empresa ou uma equipe global de desenvolvimento de software, ela tem as ferramentas de que você precisa.

As equipes podem visualizar projetos usando listas, quadros e cronogramas de projetos enquanto os recursos, como comentários e anexos de arquivos, promovem melhor comunicação e colaboração.

Programe vários projetos, gerencie dependências e priorize tudo em sua linha do tempo de projeto personalizada com a visualização Timeline no ClickUp

O ClickUp é altamente personalizável, de modo que você pode alterar campos, tags e modelos para atender às suas necessidades. Ele também permite que você crie um fluxo de trabalho específico para o seu setor ou organização para manter todos atualizados.

Com muitas opções de integração, o ClickUp pode otimizar os fluxos de trabalho e integrar-se ao seu ecossistema tecnológico preferido sem perder a eficiência. É uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos com recursos que a diferenciam do Trello e do Jira.

Compare **Jira versus Confluence & **Jira vs. Aha !

Visualize tarefas com a visualização de quadro de arrastar e soltar Quadros Kanban do ClickUp são populares

ferramentas de metodologia ágil para planejar e acompanhar sprints. Os quadros podem ajudar a otimizar o gerenciamento de projetos ágeis, eliminando gargalos e ajudando as equipes a tomar decisões informadas sobre as tarefas.

Personalize seu sistema de gerenciamento de projetos organizando as colunas de acordo com suas preferências, como status, responsável, prioridades e muito mais

Esses quadros também são ótimos para a organização de tarefas pessoais, para que você possa acompanhar sua lista de tarefas e melhorar seu foco.

O recurso de quadro Kanban do ClickUp oferece aos usuários uma maneira intuitiva de gerenciar tarefas. Ele permite que as equipes organizem seu trabalho em colunas que representam os estágios do projeto. Os membros da equipe podem mover tarefas entre as colunas facilmente arrastando e soltando.

Eles podem filtrar e classificar os quadros Kanban para obter visualizações personalizadas e ativar as atribuições de tarefas dos membros da equipe com um simples clique. Ele simplifica a configuração e a atribuição de tarefas e permite uma melhor colaboração em toda a empresa em todos os estágios.

Seja usando-o para um projeto pessoal ou colaborando com uma equipe, os quadros Kanban do ClickUp têm um design visual fácil de usar e fornecem uma maneira eficiente de acompanhar seu projeto.

Vá mais fundo com visualizações avançadas

Os quadros Kanban são ótimos, mas o ClickUp vai ainda mais longe. Ele oferece muitas maneiras de visualizar seu projeto, incluindo sua poderosa matriz de Visualizações do ClickUp .

Essas visualizações oferecem aos usuários flexibilidade na visualização e na interação com o projeto, dando-lhes opções de personalização para se adequarem ao seu fluxo de trabalho e processo. Na visualização do gráfico de Gantt, os usuários podem criar e gerenciar cronogramas de projetos de forma eficaz com apenas alguns cliques e visualizar facilmente seus dependências do projeto e marcos.

Classifique suas tarefas de forma rápida e fácil e crie exibições em cascata com um único clique para ficar à frente do jogo e priorizar o que é importante

Esse gráfico é útil ao gerenciar tarefas complexas e alocação de recursos do projeto .

Outra visualização avançada que os usuários vão adorar é a visualização Box, que permite ver em que os membros da equipe estão trabalhando, o que eles concluíram e como alocaram seus recursos. É uma ótima maneira de os gerentes de projeto verem quem tem muito trabalho e quem tem espaço para mais, para que você possa gerenciar facilmente a alocação de recursos.

As exibições avançadas do ClickUp oferecem ferramentas para visualizar, analisar e interagir com seu projeto. O poder e a diversidade das visualizações diferenciam o ClickUp de outras ferramentas de gerenciamento de projetos.

Bônus:_ **KPIs de gerenciamento de projetos

Recursos avançados de IA criados para equipes específicas

As excelentes ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp são apenas o começo. Ele também inclui integração com IA, que promete aumentar a produtividade e otimizar fluxos de trabalho personalizados para que você possa maximizar a capacidade da sua equipe.

O que antes levava horas agora é feito em segundos, até mesmo tarefas administrativas demoradas. IA do ClickUp da ClickUp são desenvolvidas para fins específicos.

Crie rapidamente planos de teste de produtos e reduza as intermináveis horas de trabalho manual com prompts gerados por IA do ClickUp

Centenas de prompts abrangem vários departamentos e todas as funções da sua equipe, incluindo vendas, marketing, suporte ao cliente e desenvolvedores de software. Clique na função, selecione a tarefa e forneça alguns detalhes ao ClickUp.

As ferramentas de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA gerarão esboços, postagens de blog e planos de lançamento em segundos, simplificando o planejamento do calendário editorial e muito mais. A IA do ClickUp pode até mesmo resumir documentos longos ou notas de reunião ou criar itens de ação de seu conteúdo.

Use esses recursos para ajudá-lo a fazer brainstorming, tornando a plataforma parte do processo colaborativo. O ClickUp dará à sua equipe a capacidade de fazer mais com menos tempo, para que ela possa se concentrar menos na preparação e mais na realização das tarefas.

Sua ferramenta completa de gerenciamento de projetos

Quer ver o que as poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp podem fazer para acompanhar projetos e aumentar a produtividade de sua equipe? Quer você trabalhe com desenvolvimento de software, planejamento de eventos ou precise de um gerente de projeto pessoal, o ClickUp facilita a realização de mais tarefas.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e use sua versão gratuita para obter produtividade e gerenciamento de projetos tudo em um.