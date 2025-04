Os 10 principais softwares de criação de mapas para gerentes em 2025

Se você estiver gerenciando imóveis, fazendo malabarismos com operações de campo, planejando logística e transporte ou planejamento de viagens para o planejamento de viagens, é essencial ter em seu arsenal um software confiável e gratuito de criação de mapas e um software GIS.

Não se trata apenas de colocar pinos em um mapa; visualização de dados as ferramentas de visualização de dados e mapeamento têm como objetivo ter uma visão panorâmica de suas tarefas, compreender o contexto geográfico e aproveitar essas informações para otimizar seus fluxos de trabalho.

Nesta era acelerada e digital, o software gratuito de criação de mapas pode ser a chave para uma melhor execução de projetos . O criador de mapas e a ferramenta corretos o ajudarão a trabalhar dentro de seus limites controles do projeto como prazos apertados, orçamentos reduzidos e escopos de projetos em constante mudança.

Portanto, vamos navegar pelas 10 principais ferramentas de software de criação de mapas que os gerentes e entusiastas de mapas devem considerar em 2024. É hora de encontrar o criador de mapas perfeito que atenda às suas necessidades e prepare sua equipe para o sucesso.

O que você deve procurar em um software de criação de mapas?

Vamos nos aprofundar um pouco mais no que faz com que o melhor software de mapeamento realmente se destaque:

Primeiro, procure recursos robustos de criação de mapas, como marcação de local, medição de distância e integração com suas ferramentas de gerenciamento de projetos. Isso ajudará a otimizar seu fluxo de trabalho de criação de mapas, ajudando-o a economizar tempo e trabalhar mais rápido .

Em seguida, considere a usabilidade do software de mapeamento em si. Uma interface intuitiva pode simplificar suas tarefas e reduzir sua curva de aprendizado para a criação de mapas. Colaboração em tempo real também são essenciais, permitindo um trabalho em equipe contínuo e uma comunicação aprimorada.

Não se esqueça da importância das exibições personalizáveis. A capacidade de filtrar e se concentrar em dados relevantes pode tornar o gerenciamento de tarefas baseadas em localização mais eficiente.

Por fim, leve em conta os preços e as avaliações dos usuários. Garantir que o melhor programa de software de criação de mapas caiba no seu orçamento e tenha avaliações positivas pode ajudá-lo a tomar uma decisão mais informada. O objetivo é encontrar o melhor software de criação de mapas que atenda às suas necessidades e aprimore seu processo de gerenciamento de projetos.

Os 10 melhores softwares de criação de mapas para usar em 2024

As ferramentas e o software corretos de criação de mapas podem transformar o processo de planejamento e execução do projeto, tornando-o mais eficiente e eficaz.

1. ClickUp

Gerencie com eficiência tarefas específicas do local, como eventos ou locais de trabalho, com o recurso abrangente de visualização de mapas do ClickUp

O ClickUp não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos; é uma plataforma de produtividade que pode ser integrada a um software de criação de mapas para planejar tarefas baseadas em locais de forma perfeita. Sua interface limpa e seus recursos avançados o tornam ideal para todos os tipos de trabalho estruturas de gerenciamento de projetos em organizações de qualquer porte.

Não importa se você está trabalhando em um projeto de design ou elaborando um processo de desenvolvimento de produto, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Organize o trabalho em um mapa com pinos personalizados para status, prioridade e muito mais - ou alterne os locais das tarefas, visualize via satélite, compartilhe o mapa via link privado

Com o Visualização do mapa do ClickUp no ClickUp, é fácil ajustar, refinar e personalizar seus mapas detalhados para exibir constantemente as informações mais pertinentes. Adicione vários locais em campos personalizados ou use filtros para percorrer o mapa e ver coisas como quais membros da equipe estão atribuídos a regiões específicas.

melhores recursos do #### ClickUp

A visualização de mapa permite classificar ou filtrar locais em um mapa interativo para ver dados de localização de seus clientes, locais de trabalho específicos, locais de eventos e muito mais com o Google Maps

Você pode incluir endereços geográficos diretamente nas tarefas para facilitar a edição

Integração perfeita com ferramentas populares de criação de mapas

As exibições personalizadas permitem que os pensadores visuais organizem as tarefas por meio de gerenciamento de projetos em quadro branco Recursos avançados para gerenciamento de projetos e colaboração em equipe



Limitações do ClickUp

A interface do usuário pode apresentar uma curva de aprendizado acentuada para alguns usuários

O aplicativo móvel pode ser menos intuitivo do que a versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Mapas de rabiscos

via Mapas de rabiscos O Scribble Maps é um software versátil de criação de mapas com foco na simplicidade e facilidade de uso. Essa plataforma permite que os usuários desenhem, adicionem texto e coloquem marcadores rapidamente em um mapa digital, que pode ser compartilhado ou incorporado conforme necessário.

O Scribble Maps oferece diferentes estilos de criação de mapas, como mapas desenhados à mão, mapas isométricos, mapas de interiores, gráficos de mapas e outras formas de criar mapas. Apesar da versatilidade, o Scribble Maps torna o processo mais intuitivo e direto do que outros softwares de criação de mapas.

A ferramenta de mapas on-line é um software baseado na Web, o que significa que não é necessária nenhuma instalação, e você pode acessá-la de qualquer dispositivo com conexão à Internet. Mas você precisará de um plano de contingência se você estiver na estrada sem Wi-Fi.

Melhores recursos do Scribble Maps

Mapas de região bonitos e personalizáveis com opções para adicionar texto, marcadores e formas

Recursos de compartilhamento e publicação para facilitar a colaboração em todo o software de criação de mapas

Capacidade de importar dados e camadas

Limitações do Scribble Maps

Alguns recursos do criador de mapas só estão disponíveis na versão paga

Preços do Scribble Maps

**Gratuito

Básico : 14/mês por usuário

: 14/mês por usuário Business: $90/mês por usuário

Scribble Maps classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 30 avaliações)

3. Inkarnate

via Inkarnate Projetado principalmente para mestres de jogos, desenvolvedores de jogos, contadores de histórias e entusiastas de D&D, o software de criação de mapas de fantasia Inkarnate é uma parte poderosa do processo de desenvolvimento de produtos se o seu produto incluir mapas de mundos de fantasia complexos e detalhados.

Crie mapas de fantasia ou mapas de batalha, desde mundos vastos e layouts de cidade complexos até mapas de batalha e designs de interiores. A plataforma oferece uma variedade de modelos e ativos de arte para dar vida ao seu mapa-múndi imaginário. A interface é fácil de navegar, permitindo a criação rápida e eficiente de mapas de fantasia gerenciamento de projetos de design .

Melhores recursos do Inkarnate

Ampla coleção de ferramentas artísticas e ativos de mapas com software de criação de mapas

Uso ideal para criar mapas de fantasia e mapas do mundo com muitos detalhes

Inclui um editor de mapas de RPG e modelos de mapas de masmorras

Interface fácil de usar, perfeita para criadores de mapas de fantasia iniciantes e especialistas

Limitações do Inkarnate

Limitado à criação de mapas de fantasia

Como se trata mais de mundos de fantasia, é compreensível que faltem recursos voltados para os negócios em comparação com outros softwares de mapeamento

Preços do Inkarnate

Gratuito

Pro Mensal: $5

$5 Pro anual: $25

Inkarnate ratings and reviews

G2 : Não disponível

: Não disponível Capterra: Não disponível

4. Gráfico de mapa

via MapChart O MapChart é uma excelente opção para criadores de mapas que precisam exibir dados geograficamente, como educadores, estudantes ou profissionais de várias áreas.

Com o MapChart, você pode representar facilmente dados estatísticos em mapas mundiais e regionais, oferecendo uma perspectiva geográfica única e informativa. Isso é particularmente útil para compreender tendências regionais ou globais, e a natureza interativa da plataforma acrescenta uma camada dinâmica a apresentações ou relatórios.

Melhores recursos do MapChart

Interface amigável para a criação de mapas geográficos

Opção para criar mapas personalizados com código de cores

Disponibilização de mapas em nível global

Limitações do MapChart

O criador de mapas tem recursos limitados em comparação com outros softwares de cartografia

Não há opção para formas ou camadas personalizadas em seu próprio mapa

Preços do MapChart

Entre em contato com a MapChart para obter preços

Avaliações e resenhas do MapChart

G2 : Não disponível

: Não disponível Capterra: Não disponível

5. Wonderdraft

via Rascunho de maravilha Voltado para escritores de ficção, desenvolvedores de jogos e qualquer pessoa que precise construir mundos, o Wonderdraft é um software de criação de mapas de fantasia abrangente e fácil de usar. Ele oferece várias ferramentas e recursos personalizáveis para dar vida ao mapa de sua cidade ou mapa-múndi, de paisagens a paisagens urbanas e tudo mais.

Seu design intuitivo significa que você pode se concentrar na criatividade em seus próprios mapas, em vez de se preocupar com softwares complicados.

melhores recursos do #### Wonderdraft

Elementos detalhados desenhados à mão para criação de mapas exclusivos

Opção para adicionar texto e símbolos

Capacidade de trabalho off-line

Não é necessário fazer assinatura

Uma comunidade on-line ativa significa que muitos recursos novos estão sempre sendo disponibilizados on-line

Limitações do Wonderdraft

Ferramentas de mapeamento voltadas para mapas de fantasia, não ideais para projetos comerciais

Curva de aprendizado mais acentuada para quem não é artista

Muitos pacotes de arte adicionais - por um preço

Preços do Wonderdraft

Compra única: US$ 29,99

Avaliações e resenhas do Wonderdraft

G2 : Não disponível

: Não disponível Capterra: Não disponível

6. Paisagem de fluxo

via Paisagem de fluxo Como um software de criação de mapas em 3D, o FlowScape oferece uma perspectiva exclusiva sobre o planejamento geográfico.

Usado principalmente para criar paisagens cênicas, o FlowScape permite que você visualize suas tarefas ou projetos baseados em locais de forma mais detalhada e realista. Sua interface amigável e a ampla seleção de elementos naturais o tornam uma ferramenta ideal para visualização e apresentações.

Melhores recursos do FlowScape

criação de mapas detalhados em 3D com uma variedade de elementos e paisagens

Controles intuitivos de criação e edição de mapas

Limitações do FlowScape

Não se destina à criação de mapas 2D tradicionais (por exemplo, mapas de cidades)

Mais adequado ao desenvolvimento de jogos ou à criação de histórias para mapas de fantasia

Preços do FlowScape

Compra única: US$ 14,99

FlowScape ratings and reviews

G2 : 4.0/5 (2 avaliações)

: 4.0/5 (2 avaliações) Capterra: 4.0/5,0 (3 avaliações)

7. Infograma

via Infograma O Infogram é uma ferramenta avançada que transforma dados brutos em mapas e infográficos envolventes e interativos.

Ideal para educadores, profissionais de marketing ou blogueiros, o Infogram torna os dados fáceis de entender e visualmente atraentes.

A plataforma oferece uma variedade de modelos e opções de personalização, permitindo que você crie apresentações, publicações em mídias sociais ou conteúdo de blog que se destaque.

Melhores recursos do Infogram

Integração da visualização de dados com o criador de mapas

Ampla variedade de modelos e designs

Suporte a estilos de mapas interativos

Limitações do infograma

Personalização limitada na versão gratuita

Alguns recursos de integração de dados estão disponíveis apenas nos planos premium

Preços do Infogram

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : $19/mês

: $19/mês Business : $67/mês

: $67/mês Team : $149/mês

: $149/mês Enterprise: Entre em contato com a Infogram para obter preços

Avaliações e resenhas do Infogram:

G2 : 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

8. Mapme

via MapMe O Mapme se destaca por sua maneira interativa de criar mapas. Ele permite que os usuários criem mapas sofisticados e detalhados que contam uma história, o que o torna uma excelente opção para empresas, educadores ou organizadores comunitários.

Com o Mapme, você pode criar mapas que podem apresentar dados geográficos em mapas de vilarejos, mapas de cidades, mapas regionais ou mapas de países de uma forma que envolva o visualizador e ofereça uma experiência imersiva que vai além do Google Maps.

Melhores recursos do Mapme

Recursos poderosos para a criação de mapas sofisticados

Visualizações e opções personalizáveis

Ótimo para contar histórias e fazer apresentações

Limitações do Mapme

Alguns recursos avançados podem ser difíceis de navegar

Mais caro do que outras opções

Não há versão gratuita

Preços do Mapme

História : uS$ 24/mês por usuário

: uS$ 24/mês por usuário Pro : uS$ 49/mês por usuário

: uS$ 49/mês por usuário Pro+: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a Mapme para obter preços

Avaliações e resenhas da Mapme

G2 : 3.5/5 (9 avaliações)

: 3.5/5 (9 avaliações) Capterra: Não disponível

9. Visme

via Visme O Visme vai além da simples criação de mapas, integrando recursos robustos de visualização de dados.

A plataforma permite que você crie mapas informativos e ricos em dados que podem apresentar dados complexos de maneira simples e visualmente atraente.

Quer você trabalhe com marketing, educação ou gerenciamento de projetos, o Visme pode ajudá-lo a comunicar seus dados de forma eficaz.

Melhores recursos do Visme

Integração com visualização de dados

Mapas personalizáveis com uma variedade de elementos

Excelente para criar mapas orientados por dados

Limitações do Visme

Mapas de alta qualidade requerem um plano pago

Pode ser complexo para iniciantes

Preços do Visme

Básico : Gratuito

: Gratuito Starter : uS$ 12,25/mês

: uS$ 12,25/mês Pro : uS$ 24,75/mês

: uS$ 24,75/mês Visme para equipes: Entre em contato com a Visme para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Visme

G2 : 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 600 avaliações)

10. Maptive

via Mapa Com foco na análise de negócios e na apresentação de dados, a Maptive oferece ferramentas poderosas para a criação de mapas orientados por dados. É uma excelente ferramenta para empresas que precisam analisar dados geográficos, otimizar rotas ou identificar tendências baseadas em localização.

Com o Maptive, você pode transformar dados brutos em um formato visual que pode impulsionar a tomada de decisões e o desenvolvimento de estratégias.

Melhores recursos do Maptive

Ferramenta poderosa para criar mapas orientados para os negócios

Recursos avançados de análise de dados

Elementos e visualizações personalizáveis

Limitações do Maptive

Versão gratuita limitada

Curva de aprendizado mais acentuada

Preços do Maptive

Teste gratuito

Pro : uS$ 110/mês

: uS$ 110/mês Team : $220/mês

: $220/mês Enterprise: Entre em contato com a Maptive para obter preços

Avaliações e resenhas da Maptive

G2 : 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.4/5 (5 avaliações)

Mapeando seu caminho para o sucesso com o software de criação de mapas

A escolha dos programas corretos de software de criação de mapas pode afetar significativamente a eficácia com que você planeja e executa tarefas baseadas em localização. Cada ferramenta de criação de mapas listada aqui oferece recursos exclusivos que podem ajudar a atingir as metas de seu projeto.

Entretanto, se você procura uma ferramenta que integre a criação de mapas com o gerenciamento de tarefas, considere explorar o Map View do ClickUp. Ele não só ajuda a visualização de tarefas em um mapa, mas também se combina perfeitamente com outras funcionalidades de gerenciamento de projetos, tornando seus processos de planejamento e execução mais eficientes. Experimente o ClickUp e desbloqueie um novo nível de produtividade para sua equipe. Feliz mapeamento!