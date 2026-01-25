O estado dos agentes de IA em [ano]: principais tendências em ascensão e ascensão da IA agênica

No último ano, a palavra “agente” esteve em toda parte. Mas, para muitos, a experiência tem sido uma mistura de curiosidade e ceticismo saudável sobre o retorno sobre o investimento, a facilidade de uso e os benefícios reais em termos de economia de tempo.

Já vimos chatbots que conseguem escrever um poema, mas não conseguem levar uma tarefa adiante, e ferramentas “agentes” que são basicamente interfaces que exigem mais acompanhamento do que um estagiário novato.

Queríamos saber qual era a opinião dos leitores do nosso blog sobre os agentes de IA. Por isso, realizamos uma pesquisa opcional com centenas de profissionais para descobrir em que áreas os agentes de IA estão tendo sucesso, em que áreas estão falhando e o que é necessário para que se tornem parte permanente da equipe.

Ficamos impressionados com os resultados.

1. A diferença entre definição e realidade: curiosidade versus realidade

40% dos participantes da nossa pesquisa afirmam que estão curiosos, mas ainda não têm certeza do que realmente se considera um “agente”.

Isso mostra como a ideia dos agentes está se espalhando rapidamente, mas também como a categoria ainda parece abstrata na prática. Muitas ferramentas afirmam ser agentes em teoria, mas não conseguem realmente participar do trabalho diário.

Os Super Agentes do ClickUp residem no espaço de trabalho e podem operar de forma autônoma dentro das regras e aprovações que você definir. A melhor parte? Parece menos com “IA” e mais com um colega de equipe virtual que mantém o trabalho em dia discretamente.

2. O problema do “adivinhador confiante”

30% das pessoas afirmam que sua maior frustração com os agentes de IA é que eles parecem confiantes, mas cometem erros.

A maioria dos agentes trabalha isoladamente. Eles respondem a uma única solicitação sem saber como você gosta de fazer as coisas, como você trabalha ou quais são seus processos preferidos.

Os Super Agentes do ClickUp funcionam de maneira diferente. Eles operam com 100% do contexto extraído diretamente de suas tarefas, documentos, chats, reuniões e atualizações em tempo real. Além disso, eles retêm memórias recentes, baseadas em preferências e até mesmo episódicas ao longo do tempo.

E é isso que transforma um agente de um adivinhador confiante em um colega de trabalho proativo, capaz de acompanhar a evolução do trabalho.

🎥 Como o CEO da ClickUp, Zeb Evans, compartilhou recentemente, o futuro do trabalho não se resume apenas à IA que “pensa” — trata-se da IA que “faz”.

Os Super Agentes são os primeiros colegas de equipe digitais que não vivem apenas em uma caixa de bate-papo — eles vivem onde seu trabalho acontece. Eles têm a memória, o contexto e as permissões necessárias para realmente tirar o trabalho das suas mãos.

3. A busca por alívio do trabalho “chato”

24% das pessoas afirmam que querem agentes de IA principalmente para automatizar tarefas enfadonhas.

A expectativa aqui é o alívio do trabalho de baixo valor, e isso é justo. Se um agente precisa de configuração, supervisão ou orientação contínuas, ele deixa de parecer útil e passa a parecer mais trabalho.

No ClickUp, os Super Agentes operam continuamente em segundo plano, atualizando tarefas, redigindo documentos e levando o trabalho adiante com as mesmas ferramentas que sua equipe já usa. Você pode enviar mensagens diretas para eles para obter ajuda pontual e até mesmo @mencioná-los em um documento para transformar um brainstorming em um plano claro!

🌏 Palavra do líder: De acordo com uma pesquisa da PwC, 88% dos líderes empresariais afirmam que sua equipe ou função comercial planeja aumentar os orçamentos relacionados à IA nos próximos 12 meses devido à IA agênica.

4. Por que 62% acham que os agentes de IA não correspondem às expectativas

62% dos entrevistados afirmam que os agentes de IA ainda não correspondem às expectativas, descrevendo-os como estando em fase inicial ou até mesmo criando mais trabalho do que eliminam.

Quando os agentes sentem que estão em uma fase muito inicial ou até mesmo criam mais trabalho do que eliminam, essa frustração geralmente se reflete na transferência. Um agente resume uma reunião, sugere os próximos passos ou sinaliza um problema e, então, para por aí. Você ainda precisa criar tarefas a partir dos itens de ação, atribuir responsáveis, atualizar status e fazer o acompanhamento manualmente.

Os Super Agentes foram projetados para cuidar de todas essas etapas. Eles podem usar ações em cadeia para transformar notas de reuniões em tarefas, atualizar o status dos projetos, encaminhar o trabalho aos responsáveis certos e manter os fluxos de trabalho em movimento dentro do mesmo sistema onde a execução acontece.

Quando um agente de IA consegue transformar o trabalho de “eis o que deve acontecer” para “já está em andamento”, o valor se torna real.

5. Segurança: a barreira da confiança

36% dos entrevistados afirmam que as preocupações com a confiança e a segurança são a principal razão pela qual hesitam em usar mais os agentes de IA.

Na maioria das vezes, o usuário não sabe onde o agente está localizado, a que ele tem acesso ou como suas ações são controladas quando ele está em execução.

Os Super Agentes são criados como usuários de primeira classe dentro de um espaço de trabalho controlado. Eles herdam as mesmas permissões de nível de usuário que sua equipe, garantindo acesso explícito e controlado desde o primeiro dia.

Todas as ações realizadas são registradas em tempo real e, no caso de decisões de alto impacto, um ser humano permanece no circuito para aprovação.

A inteligência pode agir mais rapidamente, operando com firmeza dentro das diretrizes nas quais as equipes confiam para garantir a segurança e a responsabilidade.

📚 Leia também: Apresentando os Super Agentes do ClickUp

6. A inovação do “Contexto”

Quando questionados sobre o que tornaria os agentes de IA realmente úteis, a resposta mais frequente não foi velocidade ou potência: quase 40% dos entrevistados afirmaram que precisam de um agente com uma compreensão perfeita do seu contexto de trabalho.

Isso faz sentido, pois a maioria dos agentes de IA falha quando não compreende por que as decisões foram tomadas ou como você deseja que seu trabalho flua.

Como os Super Agentes mantêm o contexto, lembram-se de decisões anteriores e operam continuamente, eles são capazes de agir com muito mais confiabilidade do que os agentes baseados em prompts. Eles trabalham a partir de um histórico de espaço de trabalho ativo, permanecem ativos à medida que o trabalho evolui e operam dentro de limites de permissão claros e trilhas de auditoria.

Quando a inteligência compreende o trabalho e o executa com segurança, você finalmente sentirá que está trabalhando com um colega virtual em quem pode realmente confiar.

7. O gerente de projetos definitivo

19% das pessoas afirmam que querem que os agentes de IA ajudem a gerenciar os fluxos de trabalho dos projetos.

Mas um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos não é exatamente uma lista de verificação. É um sistema dinâmico de concessões, transferências e mudanças de prioridades, em que o plano de ontem raramente reflete a realidade de hoje.

Os Super Agentes do ClickUp foram criados para responder ao estado do seu trabalho, não apenas a instruções. Eles executam o trabalho de acordo com os cronogramas que você define e ficam atentos a gatilhos como perguntas feitas, novas tarefas criadas ou formulários enviados, e podem sinalizar problemas de forma proativa!

🎥 Curioso para saber quanto conhecimento técnico é necessário para criar um agente de IA? Zero! Basta pedir o que você precisa.

8. “Mas o que isso realmente faz?”

25% dos entrevistados afirmam que ainda não têm certeza para que usariam um agente de IA.

Essa confusão é compreensível. O termo “agente” é frequentemente usado para ferramentas que sugerem ideias ou geram texto, mas que não contribuem de forma significativa para o trabalho em si.

Uma definição mais prática é esta: um agente observa o que está acontecendo, compreende o contexto e age em seu nome para manter o trabalho em andamento. Os Super Agentes são criados para fazer exatamente isso dentro do espaço de trabalho, onde suas tarefas, atualizações e fluxos de trabalho já estão presentes.

Seu valor se torna evidente por meio de ações claramente definidas, pois eles lidam com o acompanhamento, como resumir atividades, atualizar tarefas e apoiar fluxos de trabalho, sem precisar ser solicitados a cada momento.

🎥 Os agentes de IA não devem ser mais uma ferramenta de IA que contribui para a proliferação de IA. Eles só fazem sentido se forem capazes de lidar com tudo o que você lhes apresentar. Confira como as ferramentas Super Agent funcionam no ClickUp. 👇🏼

9. Ganhos de eficiência FTW!

46% das pessoas afirmam que o maior benefício potencial dos agentes de IA é economizar tempo que elas nem sabiam que ainda tinham.

Esse tipo de tempo raramente vem da aceleração de uma única etapa. Em vez disso, vem da redução de fluxos de trabalho com várias etapas: as transferências, os acompanhamentos e o trabalho de coordenação que silenciosamente preenchem o seu dia.

Os Super Agentes no ClickUp podem encadear ações para fazer o trabalho avançar desde a recepção até o acompanhamento em um único fluxo, sem a necessidade de cada etapa ser acionada manualmente.

Porque o tempo só pode ser recuperado por meio de dezenas de pequenas transições que não precisam mais de supervisão humana constante!

10. Os agentes precisam de uma agência real para serem eficazes

25% das pessoas acreditam que os agentes de IA podem ajudá-las a se manterem organizadas.

E eles estão certos. Os agentes de IA podem ajudá-lo a se manter organizado, avançando tarefas, atribuindo responsabilidades, definindo prazos e lidando com o acompanhamento rotineiro que, de outra forma, seria adiado.

No entanto, isso só funciona quando um agente pode agir em nome de alguém dentro dos limites corretos.

Operando dentro de um espaço de trabalho unificado, onde tarefas, arquivos e conversas já estão conectados, os Super Agentes herdam as mesmas permissões de nível de usuário das pessoas que eles apoiam.

Isso significa que eles podem agir (avançar tarefas, atualizar status ou encaminhar informações de forma responsável) sem ultrapassar limites ou precisar de supervisão constante.

11 e 12. Os agentes de IA não devem dar mais trabalho sobre o trabalho

Os dados precisam ser inseridos manualmente, as permissões precisam ser redefinidas e cada fluxo de trabalho depende de uma cadeia de integrações que pode quebrar ou se desviar com o tempo.

Boas notícias? Você não precisa “conectar” os Super Agentes do ClickUp às suas tarefas, documentos, chats ou reuniões. Eles estão incorporados nativamente ao seu espaço de trabalho, usando os mesmos objetos, permissões e fluxos de trabalho que qualquer outro colega humano.

Como as integrações, os controles de acesso e o contexto são herdados do espaço de trabalho por padrão, os agentes podem agir imediatamente em todas as ferramentas sem configurações personalizadas. Esqueça a configuração de agentes do zero!

Conheça seu novo colega de equipe virtual

Os dados são claros: a era da IA genérica chegou ao fim. Equipes de alto desempenho estão procurando agentes de IA que:

Compreenda profundamente o contexto específico deles Aja dentro dos limites seguros de permissão, assim como um ser humano faria. Execute fluxos de trabalho com várias etapas sem solicitações constantes.

O ClickUp Super Agents foi criado para dar à sua equipe exatamente essa vantagem competitiva. Você pode criar um agente para praticamente qualquer caso de uso. @mencione, atribua tarefas e envie mensagens diretamente para eles. Eles estão sempre melhorando com conhecimento e memória infinitos, então crescerão junto com você.

Crie seu primeiro agente de IA hoje mesmo!