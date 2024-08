10 alternativas gratuitas e concorrentes da Sunsama em 2024

A Sunsama é uma planejador diário e ferramenta de gerenciamento de tarefas que existe desde 2013. E, embora esse aplicativo da Web tenha mais de 10 anos, ele ainda é popular e atualizado regularmente.

Os fãs adoram o aplicativo de calendário, as funções de gerenciamento de tarefas e a capacidade de integrar outras ferramentas, como Trello e Asana. Mas faltam integrações com ferramentas essenciais de automação e ferramentas de produtividade como Zapier, Toggl e TickTick .

Sem mencionar que ele é muito caro para alguns freelancers e pequenas empresas, com uma taxa mensal de US$ 20.

E é aí que entram as opções gratuitas! 👀

Este guia destaca nossas principais escolhas para as melhores alternativas da Sunsama, com os principais recursos, prós, contras e níveis de preços.

Continue lendo para tornar sua vida mais fácil (e mais econômica).

O que você deve procurar em uma alternativa à Sunsama?

Nós entendemos: escolher uma ferramenta de produtividade não é fácil, especialmente quando se tem um orçamento limitado. Mas você pode evitar a dor de cabeça fazendo a si mesmo algumas perguntas:

Você está disposto a pagar por uma atualização se adora a versão gratuita de um aplicativo de gerenciamento de tarefas?

Com quais aplicativos, ferramentas e plataformas você precisa que sua alternativa à Sunsama se integre?

Quais funções você precisa priorizar em um aplicativo gratuito?

Quantos membros da equipe usarão sua alternativa da Sunsama?

Talvez você queira definir um prazo curto Cronômetro Pomodoro e anote o que quiser se você for um colega que faz listas. Mas não se preocupe se não tiver tempo para isso - estamos aqui para ajudar de qualquer forma. 🙂

As 10 melhores alternativas à Sunsama

Pronto para encontrar seu divisor de águas? Confira nossa lista das 10 melhores alternativas da Sunsama para ver se há uma opção e um preço melhores para seu fluxo de trabalho.

Escolha entre as mais de 15 visualizações do ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Sim, somos um pouco tendenciosos em relação ao ClickUp, e você provavelmente esperava que ele estivesse no topo da nossa lista, mas essa não é a única lista em que ele está no topo. O ClickUp foi eleito o número 1 em Software de gerenciamento de projetos em 2023 em G2 ! E por um bom motivo. 🙌

O ClickUp apresenta mais de 15 visualizações, com pelo menos 10 disponíveis na versão gratuita. Essas visualizações permitem que você transforme seu espaço de trabalho de acordo com seu fluxo. Além disso, você pode escolher entre milhares de modelos em nossa central de modelos para planejar, programar e organizar suas tarefas ou documentos.

Por exemplo, o Modelo de planejador diário do ClickUp é comparável ao planejador da Sunsama. Mas ele está disponível para membros gratuitos em vez de ficar trancado atrás de um acesso pago. Portanto, qualquer pessoa pode usá-lo para agendar compromissos, tarefas únicas, tarefas recorrentes e marcos para suas atividades diárias e metas semanais .

Há também o Visualização do calendário do ClickUp que torna o bloqueio de tempo é muito fácil. Esse é outro recurso gratuito que qualquer pessoa pode usar para manter tudo (e todos) na mesma página.

Programe publicações sociais, blogs e anúncios juntamente com outras tarefas e reuniões usando a visualização Calendar no ClickUp

A lista de maravilhas poderia continuar, mas, resumindo, o ClickUp cobre todas as bases: calendário de gerenciamento de projetos solução de CRM, em tempo real aplicativo de mensagens comerciais software de colaboração, lista de tarefas e muito mais. Ele também é excelente para profissionais e equipes que usam várias plataformas. Você pode acessar o ClickUp por meio de aplicativos móveis para iOS e Android, aplicativos de desktop para Windows, Linux e Mac, e um Extensão do Chrome .

Melhores recursos do ClickUp

Os membros gratuitos têm acesso a vários recursos, incluindo 100 MB de armazenamento, tarefas ilimitadas, usuários ilimitados, mais de 10 visualizações gratuitas, quadros brancos, bate-papo, quadros Kanban, gráficos de Gantt, controle de tempo nativo, visualização de calendário, gravação no aplicativo e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana

Facilite o gerenciamento de projetos com recursos como subtarefas aninhadas, tarefas recorrentes, controle de tempo nativo, modelos de tarefas e status, listas de verificação recorrentes, tarefas recorrentes, marcos e lembretes

Crie campos personalizados, status, notificações, responsáveis, filtros, teclas de atalho, atalhos, anexos de arrastar e soltar, planilhas, tags e status

Colabore com os membros da equipe usando recursos como sincronização bidirecional de calendário, detalhes de listas e discussões, menções, edição em tempo real, atribuição de comentários, clipe, quem está on-line, grupos de usuários, revisão, comentários e respostas de tópicos, markdown e acesso off-line

Integrações do ClickUp abrangem mais de 1.000 ferramentas, incluindo Trello, Asana, Slack, Jira, Todoist, TickTick e Zapier

Limitações do ClickUp

Pode apresentar uma curva de aprendizado para novos usuários (mas isso pode ser resolvido comdemonstrações gratuitas e treinamento)

Alguns usuários relatam um excesso de notificações se não ajustarem as configurações de notificação inteligente

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

2. Todoist

Via TodoistTodoist está no cenário de gerenciamento de projetos desde 2007 e é adequado para listas de tarefas diretas e para simplificar sua vida.

Os fãs do Todoist apreciam sua interface limpa e intuitiva. Ele permite que pequenas equipes colaborem em listas de tarefas e projetos simples. E pode manter os solopreneurs em dia com seus muitos prazos.

Vale a pena observar, no entanto, que muitos usuários precisam de uma alternativa mais dinâmica quando se deparam com projetos complexos que exigem um gerenciamento de tarefas mais do que básico.

Melhores recursos do Todoist

Os recursos gratuitos incluem até cinco projetos ativos, cinco colaboradores por projeto, uploads de arquivos de 5 MB, três filtros e uma semana de histórico de atividades

Facilite o gerenciamento de tarefas com listas de tarefas e timeboxing conveniente,níveis de prioridadefavoritos, lembretes e cartões no estilo Kaban

Delegue tarefas entre os membros da equipe remota para facilitar a colaboração e personalizar as notificações de acordo

Personalize temas, cores e notificações

Integração com ferramentas como Outlook, Chrome, Gmail e Alexa

Limitações do Todoist

Não há acesso off-line ou capacidade de controlar o tempo dentro do aplicativo

Alguns usuários relataram insatisfação com a falta de opções de personalização

O plano gratuito tem um número limitado de colaboradores, projetos e histórico de atividades

Preços do Todoist

Gratuito

Pro: US$ 5/mês

US$ 5/mês Empresarial: US$ 8/mês por usuário

3. nTask

Via nTarefa A plataforma nTask tem servido a indivíduos e pequenas empresas como uma ferramenta de gerenciamento de tarefas baseada na nuvem desde 2015. Ela apresenta ferramentas de colaboração para unir os membros da equipe e um espaço de trabalho fácil de usar com bons recursos gratuitos.

Os membros gratuitos podem adicionar até cinco membros da equipe com tarefas e espaços de trabalho ilimitados. Eles também receberão acesso a outros recursos de gerenciamento de tarefas projetados para manter cada dia de trabalho organizado.

E se você gostar o suficiente para fazer o upgrade, os membros pagos do nTask também recebem acesso a gráficos de Gantt, tarefas recorrentes, relatórios de progresso e outros recursos valiosos.

Melhores recursos do nTask

O plano gratuito oferece espaços de trabalho, tarefas, reuniões, planilhas de horas e controle de problemas ilimitados para até cinco membros da equipe

Gerencie seus dias de trabalho com recursos como agendamento, arrastar e soltar quadros Kanban,modelos de priorizaçãorastreamento de tarefas, acesso off-line e ações de acompanhamento

Colabore com os membros da equipe usando comentários de tarefas, anexos de arquivos, funções atribuídas, permissões e gerenciamento de equipes

Integração com o Calendário do Outlook, Calendário do Google, Calendário da Apple, Microsoft Teams, Google Meet e Zoom

Limitações do nTask

Alguns membros relatam opções limitadas de personalização e formatação

O plano gratuito é limitado a cinco membros da equipe

Preços do nTask

nTask Basic: Gratuito

Gratuito nTask Premium: $3/mês por usuário

$3/mês por usuário nTask Business: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário nTask Enterprise: Entre em contato para saber o preço

4. Calendário do Google

Via Calendário do Google Adoramos um bom Google Agenda! 🤩

É intuitivo, conveniente e gratuito para qualquer pessoa com uma conta do Google. E é difícil acreditar que ele existe desde 2009 com a frequência com que é atualizado.

Os recursos do Google Agenda, como o bloqueio intuitivo de tempo, são suficientes se você estiver procurando uma alternativa à visualização de calendário do Sunsama. Ele o ajudará a passar mais tempo fazendo e menos tempo planejando.

Os multitarefas vão adorar a visualização tradicional das tarefas, reuniões e eventos do seu dia de trabalho. E como o Google Agenda facilita o agendamento de eventos e reuniões, com sincronização automática para todos os membros e dispositivos, ele é ideal para colaborações.

Em geral, o Google Agenda é uma solução prática, embora simples, para projetos, equipes e empresas de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Google Agenda

Gratuito para todos os usuários do Gmail e do Google Workspace

Gerenciamento suave da lista de tarefas com recursos como lembretes de reuniões, tarefas recorrentes, subtarefas e marcos de projetos

Várias visualizações, cores de eventos, duração padrão de tarefas e planos de fundo

Todos podem ficar na mesma página compartilhando tarefas, calendários, projetos, reuniões e status

Integrações com ferramentas como ClickUp, Zoom, Salesforce, Slack,Google Taskse muito mais

Limitações do Google Agenda

Alguns usuários relatam que a edição e a criação de tarefas são complicadas, o que pode levar ao compartilhamento de eventos pessoais em calendários profissionais

Os recursos avançados podem ser difíceis de encontrar e usar para novos usuários

Os recursos de gerenciamento de tarefas não se equiparam à versatilidade das ferramentas dedicadas de gerenciamento de tarefas

Preços do Google Agenda

Padrão: Gratuito

Gratuito business Starter for Google Workspace : US$ 6/mês por usuário para todos os aplicativos do Google

Saiba mais sobre o melhor Alternativas ao Google Agenda em nosso guia completo!_

5. TickTick

Via TickTick O TickTick é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas que prioriza o aplicativo, com uma interface simples e flexível para mantê-lo no caminho certo. E ela vem se mantendo forte desde 2013.

Com tudo, desde recursos personalizados e entrada de voz até lembretes baseados em localização e sincronização de dados em tempo real, o TickTick é uma opção ideal para pequenas empresas. Além disso, você pode compartilhar listas com a sua equipe, priorizar e controlar tarefas e manter todos os membros da sua equipe atualizados.

O TickTick é popular entre aqueles que estão apenas começando suas jornadas de gerenciamento de tarefas e solopreneurs que não querem recursos extras.

Melhores recursos do TickTick

Os usuários gratuitos podem criar até nove listas com 99 tarefas por lista, além de 19 subtarefas e dois lembretes por tarefa

Facilite sua vida com pastas, compartilhamento de listas, lembretes baseados em localização, tags, datas inteligentes, entrada de voz, cronômetros Pomodoro, várias exibições e configurações de duração de tarefas

Crie ou escolha listas inteligentes personalizadas, opções de deslizamento e temas

As integrações incluem ferramentas como Alexa, Gmail, Google Assistant, Zapier e Spark

Limitações do TickTick

A versão gratuita tem acesso limitado aos recursos

Não se integra a muitos aplicativos populares de gerenciamento de tarefas

Alguns usuários relatam dificuldades na navegação e na interface do aplicativo

Preços do TickTick

TickTick Gratuito

TickTick Premium: $27,99/mês por usuário

Compare ***TickTick Vs Todoist* !

6. TimeCamp

via TimeCampTimeCamp tem tudo a ver com gerenciamento eficiente do tempo e com facilitar sua vida. Ele entrou em cena em 2009 e, embora sua idade às vezes seja visível, ainda é uma das ferramentas de gerenciamento de tempo mais populares.

Esse aplicativo amigável baseado na nuvem foi criado para ajudar os gerentes de projeto e as organizações a controlar as horas de trabalho, monitorar o status dos projetos e manter-se informado sobre suas equipes. O TimeCamp também é popular entre o público da WFH, que muitas vezes confia no TimeCamp para mantê-los responsáveis durante seus dias de trabalho.

Vale a pena mencionar que os recursos gratuitos do TimeCamp são um pouco limitados, mas há o suficiente para que equipes de qualquer tamanho se beneficiem de suas funcionalidades básicas.

Melhores recursos do TimeCamp

Os recursos do plano gratuito incluem usuários, projetos e tarefas ilimitados

Controle o tempo em aplicativos de desktop, web e móveis

Integrações com ferramentas de negócios populares como Asana, ClickUp, Gmail, Airtable e Google Calendar

Agiliza o faturamento ao monitorar as horas faturáveis

Limitações do TimeCamp

Recursos limitados para membros do plano gratuito

Alguns membros notaram uma interface de aplicativo desajeitada e uma curva de aprendizado acentuada com funcionalidades avançadas

Funções de controle de tempo sujeitas a erros de operação manual

Preços do TimeCamp

Gratuito para sempre

Básico: US$ 7,99/mês por usuário

US$ 7,99/mês por usuário Pro: $10,99/mês por usuário

$10,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Conheça o melhor Alternativas do TimeCamp em nosso guia completo!_

7. Basecamp

Via BasecampBasecamp foi projetado para ser, bem, um basecamp para os membros da sua equipe, projetos e tarefas. É um aplicativo de gerenciamento de projetos tudo-em-um, lançado em 2004.

Desde então, ele foi atualizado, simplificado e refinado com base no feedback de centenas de milhares de equipes. Esse processo resultou em um conjunto de ferramentas e métodos criados para reduzir a complexidade do gerenciamento de projetos.

O Basecamp foi projetado para reunir todo o gerenciamento de tarefas e a comunicação da equipe em um só lugar. Ao fazer isso, ele visa reduzir a complexidade do gerenciamento de projetos e torná-lo menos trabalhoso.

Infelizmente, porém, o Basecamp não tem uma versão realmente gratuita. Você pode experimentá-lo gratuitamente por 30 dias, mas terá que se inscrever se quiser continuar usando o aplicativo.

Melhores recursos do Basecamp

As listas de tarefas são fáceis de criar, gerenciar, arquivar, atribuir e editar, e o recurso de pesquisa rápida facilita a localização do que você está procurando

Os gráficos de colina exclusivos do Basecamp oferecem uma visão panorâmica do seu projeto e do progresso, dividindo-o em fases de subida (ideação) e descida (execução) que todos podem ver e editar

A colaboração é mais fácil com quadros de mensagens, tarefas individuais e personalização de notificações

Integra-se com ferramentas populares como Jira, Zendesk, HubSpot, Trello, Asana e Wrike

Limitações do Basecamp

Sem prioridades de tarefas ou controle de tempo nativo

Personalização, controle de progresso e visualizações de projeto limitados

Preços altos após o término da avaliação gratuita

Preços do Basecamp

Basecamp: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Basecamp Pro Ilimitado: US$ 299/mês

8. Microsoft Outlook

Via Microsoft O Microsoft Outlook é a ferramenta mais antiga desta lista. Ele foi lançado em 1997 como uma ferramenta de gerenciamento de informações e está disponível como um parte do Microsoft Office e do Microsoft 365.

Embora o Microsoft Outlook não tenha sido projetado explicitamente para o gerenciamento de projetos, ele tem várias funcionalidades valiosas. E se for seu principal provedor de e-mail, é muito conveniente.

Você pode criar tarefas a partir do e-mail e usar os quadros e notas adesivas para se manter organizado. Além disso, ele se integra perfeitamente a outros aplicativos da Microsoft, como SharePoint, Excel e PowerPoint.

Além disso, os membros podem usar o Microsoft Planner - um quadro básico no estilo Kanban - para organizar, compartilhar e programar seus projetos tarefas e atividades.

Observe que aqueles que buscam um plano gratuito terão acesso a recursos limitados em comparação com os pacotes pagos do Microsoft Suite.

Melhores recursos do Microsoft Outlook

Os usuários gratuitos têm acesso a ferramentas de calendário, e-mail, 5 GB de armazenamento de arquivos, 15 GB de armazenamento de e-mail e recursos básicos do Teams

A colaboração é muito fácil com o compartilhamento de calendário, marcação, @menções, agendamento de e-mail, gerenciamento de mensagens e alertas personalizáveis

Como o Gmail, o Outlook fornece lembretes de anexos de arquivos se você mencionar um anexo em um e-mail, mas esquecer de anexá-lo

As atualizações automatizadas do calendário adicionam eventos, voos, reuniões e muito mais ao seu calendário a partir de um e-mail

Funciona com o Microsoft Project, que fornece acesso a linhas do tempo organizadas,ferramentas de acompanhamento de projetos, relatórios de projetosgerenciamento de orçamento, modelos de projeto predefinidos e uma comunidade de usuários ativa

Integra-se a ferramentas populares como ClickUp, Office 365, Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Wrike e Asana

Limitações do Microsoft Outlook

Problemas de compatibilidade são possíveis se todos os membros da equipe não estiverem usando as mesmas ferramentas e versões

Pode ser caro para equipes pequenas

Tem opções de personalização limitadas em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Microsoft Outlook

Plano gratuito

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Microsoft 365 Business Premium: $22/mês por usuário

$22/mês por usuário Microsoft 365 Apps for Business: US$ 8,25/mês por usuário

9. Qualquer.do

Via Qualquer.do O Any.do é um aplicativo de produtividade lançado em 2011 com o objetivo de gerenciar tarefas para pequenas equipes e indivíduos.

Com uma interface de usuário leve e recursos simples, é fácil ver por que o Any.do tem alguns fãs dedicados. E como ele sincroniza todos os dispositivos, esse pequeno e poderoso aplicativo manterá tudo atualizado.

A versão gratuita tem recursos suficientes para que você comece a usar o gerenciamento de tarefas pessoais e as listas de afazeres. E se você precisar fazer um upgrade para usar o Any.do com equipes, os preços são relativamente baixos.

Melhores recursos do Any.do

Os usuários gratuitos recebem acesso às tarefas atribuídas, listas de tarefas lembretes, visualização de calendário, visualização de planejador diário e sincronização

Aplicativo de calendário integrado eplanejador digital facilitam a organização e o acompanhamento de seus projetos

Lembretes únicos, recorrentes, baseados em localização e do WhatsApp ajudam você a se manter no caminho certo

Temas personalizáveis e tags de cores

Integrações com ferramentas como Gmail, Google Assistant, Zapier, WhatsApp e Siri

Limitações do Any.do

Alguns usuários relatam que a interface do usuário é confusa e complicada

Faltam algumas opções como subtarefas, comentários, notas, gerenciamento de arquivos, gráficos de Gantt, planejamento de projetos e acompanhamento de projetos

Preços do Any.do

Plano gratuito

Prêmio para usuários individuais: $3/mês

$3/mês Equipes: $5/mês por usuário

10. Noção

Via NoçãoNoção é um aplicativo robusto para fazer anotações e um base de conhecimento que existe desde 2013. Ela foi projetada para ajudá-lo a organizar o trabalho e as tarefas de suas equipes, criando documentos e simplificando a colaboração.

Os gerentes de projeto podem usar o Notion para elaborar planos de projeto, criar bancos de dados de informações e criar guias internos essenciais e materiais de treinamento. Além disso, você pode criar layouts e modelos exclusivos usando um sistema super simples para organizar o espaço do projeto.

O Notion também é popular entre os solopreneurs que buscam simplificar suas vidas.

O lado negativo é que a versão gratuita do Notion é limitada e mesmo os membros pagos podem ficar sem alguns recursos de controle e gerenciamento.

Melhores recursos do Notion

Os membros gratuitos têm acesso a blocos ilimitados, espaços de trabalho colaborativos, análise básica de página, histórico de página de sete dias e até 10 convidados

Diferentes modelos para diferentes casos de uso

Opções de personalização para vários componentes da interface do usuário

A colaboração com os membros da equipe fica mais acessível com o compartilhamento e a edição de tarefas

Limitações de noções * O sistema exclusivo de blocos desanima alguns usuários

Muitos usuários experimentam uma curva de aprendizado acentuada com os sistemas exclusivos do Notion (mas isso pode ser resolvido com seus tutoriais e documentação abrangentes)

Preços do Notion

Plano gratuito

Plus: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Business: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Encontre a melhor alternativa da Sunsama para você

Você não está pedindo muito se quiser uma alternativa gratuita à Sunsama que faça tudo isso. Pelo menos, não se você optar pelo ClickUp!

Com muitos recursos gratuitos e aplicativos móveis para todos os dispositivos, o ClickUp é uma excelente maneira de elevar o nível de suas habilidades de organização e produtividade. Faça o download do aplicativo hoje mesmo para começar!