A IA substituirá os advogados ou apenas remodelará o trabalho?

As previsões de que a IA acabará com as carreiras jurídicas contrastam com uma realidade mais lenta no terreno.

A Goldman Sachs alertou em 2023 que a IA generativa poderia expor 300 milhões de empregos à automação, mas, no final de 2024, 78% dos escritórios de advocacia dos EUA ainda não utilizavam nenhuma ferramenta de IA.

Essa adoção cautelosa reflete os instintos conservadores do setor jurídico, mas a maré está mudando rapidamente. A IA automatiza tarefas, não carreiras inteiras.

Embora o trabalho rotineiro esteja desaparecendo, novas funções de maior valor estão surgindo para os advogados que se adaptam. O verdadeiro risco não é a substituição, mas a obsolescência para aqueles que ignoram a mudança.

Principais conclusões

A IA automatiza tarefas jurídicas, mas não carreiras jurídicas completas.

As funções de nível básico mudam à medida que a IA lida com o trabalho repetitivo.

Os escritórios de advocacia que adotam a IA ganham velocidade e a confiança dos clientes.

O sucesso depende do julgamento humano aliado à fluência em IA.

A IA realmente substituirá os advogados?

A IA não substituirá os advogados por completo, mas substituirá tarefas específicas e remodelará a forma como o trabalho jurídico é realizado, porque a tecnologia se destaca no processamento de informações, enquanto o julgamento humano continua a ser insubstituível.

Estudos recentes estimam que cerca de 44% do trabalho jurídico poderia ser automatizado com a IA atual, e quase 74% das horas faturáveis que os advogados gastam na revisão de documentos, análise de dados e elaboração de documentos padrão poderiam ser potencialmente realizadas por máquinas.

Responsabilidades de nível júnior, como pesquisa jurídica, redação de rascunhos e análise de contratos, já estão sendo transferidas para a IA em escritórios que adotaram a tecnologia antecipadamente, enquanto funções sênior que exigem planejamento estratégico, negociação, advocacia em tribunais e raciocínio ético permanecem amplamente seguras.

No entanto, a IA traz novos riscos, incluindo alucinações e lacunas de responsabilidade, como ficou claro quando dois advogados foram punidos por apresentar um documento do ChatGPT citando casos inexistentes.

O consenso emergente é claro: a IA não eliminará os advogados, mas os advogados que usam IA substituirão aqueles que não o fazem.

A profissão está aprendendo a ver a IA como um poderoso assistente, em vez de uma ameaça existencial, e os escritórios que adotam essas ferramentas relatam um tratamento mais rápido dos casos, custos mais baixos e mais tempo para aconselhamento de alto valor aos clientes.

Essa automação seletiva está remodelando as funções de nível básico, ao mesmo tempo em que eleva a demanda por habilidades exclusivamente humanas, como criatividade, empatia e discernimento.

Impacto no mundo real: o que já está automatizado

A IA agora reduz o tempo de revisão de documentos em cerca de 70%, liberando os advogados de horas de digitalização manual e permitindo que eles se concentrem na análise estratégica.

Esse ganho de eficiência não é hipotético. Em fevereiro de 2023, o escritório de advocacia global Allen & Overy fez uma parceria com a Harvey, uma startup de IA, para lançar um chatbot baseado em GPT para mais de 3.500 de seus advogados.

A empresa informou que economizou aos advogados algumas horas por semana em tarefas rotineiras de redação e pesquisa, e a liderança alertou que não adotar a IA generativa logo se tornaria uma séria desvantagem competitiva.

Um escritório chegou a implantar um sistema de resposta a reclamações baseado em IA que reduziu o tempo para redigir uma resposta a um litígio de 16 horas para cerca de três ou quatro minutos, uma redução de 96% que libera os associados juniores para trabalhos de nível superior.

O efeito cascata vai além da economia de tempo. Os departamentos jurídicos corporativos agora esperam depender menos de escritórios de advocacia externos devido à adoção da IA, e 42% dos clientes jurídicos preferem escritórios que usam IA, contra apenas 31% que preferem escritórios que não a utilizam.

Essa pressão dos clientes está acelerando a automação, levando as empresas a integrar a IA ou correr o risco de perder negócios para concorrentes mais tecnologicamente avançados.

Tendências emergentes de IA que estão remodelando os advogados

Quatro tendências redefinirão o campo jurídico nos próximos cinco anos, remodelando a forma como os advogados trabalham, cobram e competem.

1. A IA se torna mainstream na prática jurídica

Se as taxas de adoção atuais se mantiverem, as ferramentas de IA logo serão tão onipresentes quanto o e-mail nos escritórios de advocacia.

80% dos advogados acreditam que a IA terá um impacto alto ou transformador no trabalho jurídico dentro de cinco anos, e quase metade afirma que a IA está a caminho de se tornar mainstream até 2026.

Na verdade, 45% dos escritórios de advocacia pesquisados planejam tornar a IA generativa central em seu fluxo de trabalho no próximo ano, indicando que 2024 e 2025 marcam um ponto de inflexão em que a IA passa de projetos-piloto para uso integrado em todas as empresas.

Os dias em que os advogados realizavam um extenso trabalho burocrático sem a ajuda da IA estão contados.

2. Reestruturação das funções dos advogados juniores

À medida que a IA assume o trabalho rotineiro, o papel dos advogados iniciantes está prestes a mudar fundamentalmente.

Analistas da Deloitte prevêem uma transformação rápida e estrutural, em vez de gradual, com potencial para 50% das tarefas de nível júnior automatizadas até 2030 em áreas de colarinho branco, como o direito.

Consequentemente, a ênfase para os novos advogados mudará para tarefas que a IA não consegue realizar facilmente. Pesquisas mostram que 85% dos profissionais esperam que o avanço da IA exija que os advogados desenvolvam novas habilidades e assumam novas funções, em vez de simplesmente perderem seus empregos.

Os futuros advogados juniores poderão dedicar menos tempo ao trabalho tedioso de documentação e mais tempo à supervisão dos resultados da IA, à interação com os clientes e ao aprimoramento do seu julgamento, essencialmente subindo mais rapidamente na cadeia de valor.

3. Novos padrões de eficiência e modelos de faturamento

A capacidade da IA de automatizar o trabalho pressionará o modelo tradicional de negócios baseado em horas faturáveis no direito.

Como observou um relatório, quase três quartos das tarefas faturáveis por hora de um escritório de advocacia estão potencialmente expostas à automação pela IA.

Isso significa que tarefas que antes levavam muitas horas podem ser realizadas em minutos, e os clientes já estão resistindo ao pagamento de taxas por hora por trabalhos que a IA pode acelerar. Empresas progressistas estão respondendo a essa tendência explorando taxas fixas ou preços baseados no valor para trabalhos assistidos por IA.

Podemos esperar que acordos alternativos de honorários se tornem mais comuns, à medida que a eficiência da IA torna as horas faturáveis menos lucrativas ou justificáveis.

4. Divisão da IA entre empresas

É provável que haja um claro divórcio competitivo entre os escritórios de advocacia que adotam a tecnologia e aqueles que ficam para trás.

A maioria dos profissionais jurídicos, mais de 60%, concorda que o uso eficaz da IA generativa irá separar as empresas bem-sucedidas das mal-sucedidas nos próximos cinco anos.

Os primeiros a adotar a tecnologia já estão divulgando suas capacidades de IA e mostrando aos clientes que podem entregar resultados mais rapidamente. Por outro lado, os escritórios que demoram a adotar a IA correm o risco de prejudicar sua reputação e perder negócios.

Os departamentos jurídicos corporativos observaram que muitos escritórios externos ainda parecem relutantes ou incapazes de usar novas tecnologias de forma eficaz, e quase dois terços dos advogados internos afirmaram que ainda não viram nenhuma economia de tempo ou custos com o uso da IA por seus consultores externos.

Até 2025 e além, poderemos ver uma bifurcação no mercado jurídico, onde escritórios fluentes em IA e habilitados pela tecnologia ultrapassarão os escritórios tradicionais em crescimento.

Habilidades a desenvolver (e abandonar)

A tecnologia por si só não é uma vantagem competitiva. Os advogados que prosperam aprofundam suas habilidades fundamentais, adquirem habilidades complementares e abandonam tarefas que agora são realizadas mais rapidamente pelas máquinas.

Competências essenciais

Essas habilidades fundamentais sobrevivem à automação porque exigem julgamento humano e habilidade interpessoal.

Análise jurídica estratégica

Gestão do relacionamento com o cliente

Defesa em tribunal e argumentação oral

Raciocínio ético e responsabilidade profissional

Negociações complexas e fechamento de acordos

Essas habilidades alimentam a próxima categoria, fornecendo o contexto e a criatividade que tornam as capacidades adjacentes poderosas.

Habilidades adjacentes

Recursos complementares que multiplicam o valor central e permitem que os advogados colaborem de forma eficaz com os sistemas de IA.

Engenharia rápida para ferramentas jurídicas de IA

Alfabetização de dados e interpretação estatística

Gerenciamento de projetos multifuncionais

Avaliação de fornecedores de tecnologia jurídica

Fundamentos de segurança cibernética e privacidade

Essas habilidades adjacentes apontam para hábitos que vale a pena abandonar, à medida que a profissão se afasta das tarefas manuais.

Competências em declínio

Recusar tarefas que a IA agora realiza com mais eficiência, liberando os advogados para trabalhos de maior valor.

Verificação manual de citações e formatação Bluebook

Revisão de documentos de alto volume para descoberta

Elaboração rotineira de contratos sem personalização

Pesquisa jurídica repetitiva sobre questões já resolvidas

Revisão linha por linha de formulários padrão

As habilidades essenciais e adjacentes preparam o leitor para o futuro, pois se concentram no julgamento humano insubstituível e na fluência tecnológica. O desenvolvimento conjunto dessas duas categorias prepara os advogados para uma prática aprimorada pela IA, na qual as máquinas lidam com o trabalho repetitivo e os humanos conduzem os resultados estratégicos.

Perspectivas de carreira: ser advogado ainda é uma escolha inteligente?

A demanda por serviços jurídicos continua forte, apesar das preocupações com a automação.

A Pesquisa Tecnológica 2024 da American Bar Association descobriu que a adoção da IA na profissão jurídica quase triplicou em relação ao ano anterior, mas os graduados em direito continuam a desfrutar de níveis recordes de emprego, sugerindo que a IA está aumentando, em vez de eliminar, os empregos jurídicos.

Três forças mantêm os seres humanos essenciais no direito:

complexidade regulatória que requer interpretação sutil

Relacionamentos com clientes que exigem confiança e empatia

Defesa em tribunal que depende de persuasão e adaptação em tempo real

A faixa salarial para associados juniores em grandes escritórios ainda gira em torno de US$ 200.000 por ano, e a velocidade de promoção para cargos seniores não diminuiu, indicando que os escritórios valorizam o talento humano, mesmo quando utilizam a IA para aumentar a eficiência.

As três principais especialidades em que os rendimentos se mantêm estáveis ou aumentam são o direito de propriedade intelectual, a cibersegurança e a privacidade de dados, e os litígios complexos, todas áreas que combinam conhecimentos técnicos com julgamento estratégico.

Esses números mostram que a carreira jurídica continua viável para aqueles que se adaptam, e que a profissão está evoluindo, em vez de desaparecer.

O que vem a seguir: preparando-se para um futuro impulsionado pela IA

O ponto de inflexão está aqui. Quase 45% dos escritórios de advocacia planejam tornar a IA generativa central em seu fluxo de trabalho no próximo ano, e esperar para agir significa ficar para trás em relação aos concorrentes que já estão obtendo ganhos de eficiência e conquistando a confiança dos clientes.

Agora é o momento de agir. Aqui está um plano prático para começar neste trimestre.

Roteiro de ação

Audite seus fluxos de trabalho atuais para identificar cinco horas por semana em tarefas automatizáveis, como verificação de citações ou rascunhos de e-mails. Teste uma ferramenta de IA específica para o setor jurídico, como CoCounsel ou Lexis+ AI, em um caso de baixo risco para conhecer seus pontos fortes e limites. Participe de um curso CLE sobre ética em IA e engenharia de prompts para adquirir fluência e atender aos novos padrões de competência. Agende sessões mensais de desenvolvimento de habilidades em IA com sua equipe para compartilhar dicas, solucionar erros e acompanhar a economia de tempo. Revise o modelo de faturamento do seu escritório para explorar preços fixos ou baseados em valor para trabalhos assistidos por IA que proporcionam resultados mais rápidos.

Os escritórios que agirem agora moldarão as expectativas dos clientes e conquistarão participação no mercado, enquanto aqueles que demorarem correm o risco de se tornarem obsoletos em uma profissão onde eficiência e adaptabilidade definem o sucesso.

Perguntas frequentes

Ainda está se perguntando como a IA mudará sua prática? Estas perguntas abordam as preocupações mais comuns que a narrativa principal não resolveu totalmente.

A IA lidará com a maior parte da pesquisa jurídica de rotina, como pesquisas de jurisprudência e consultas a estatutos, mas pesquisas complexas que exigem a síntese de várias jurisdições ou a antecipação de novos argumentos ainda exigirão supervisão humana. Os advogados que dominarem as ferramentas de pesquisa de IA concluirão projetos mais rapidamente e se concentrarão na interpretação, em vez da análise manual.

A IA pode gerar rascunhos iniciais de resumos e memorandos, mas o produto final deve ser revisado e editado por um advogado licenciado para garantir a precisão, evitar alucinações e atender aos padrões éticos. Os tribunais puniram advogados que apresentaram resumos gerados por IA contendo citações falsas, portanto, a verificação humana continua sendo obrigatória.

As faculdades de Direito estão começando a incorporar conhecimentos sobre IA em seus currículos, incluindo cursos sobre engenharia de prompts, ética em tecnologia jurídica e supervisão de sistemas automatizados. As ordens dos advogados também estão atualizando os padrões de competência para exigir que os advogados compreendam os benefícios e riscos das ferramentas de IA utilizadas na prática.

Os paralegais e assistentes jurídicos enfrentam o maior risco de substituição de tarefas, pois a IA automatiza a revisão de documentos, a verificação de citações e a entrada de dados. No entanto, aqueles que se aperfeiçoam em funções de supervisão de IA, gerenciamento de projetos ou relações com clientes continuarão sendo valiosos, e novos cargos, como contato de IA ou especialista em tecnologia jurídica, estão surgindo para gerenciar esses sistemas.