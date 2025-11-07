IA agênica da Oracle: é o elo que faltava nas suas operações?

Imagine sua equipe de compras esperando três dias por uma simples aprovação de fatura, enquanto o departamento financeiro se afoga em reconciliações manuais.

Agora imagine agentes inteligentes lidando com essas tarefas em minutos, aprendendo seus fluxos de trabalho e coordenando entre departamentos sem intervenção humana.

A Oracle entrou no mercado de IA agênica em março de 2025 com uma plataforma que promete exatamente essa transformação.

Abaixo, exploramos como a IA agênica da Oracle funciona, o que a diferencia e se ela cumpre a promessa de automação para equipes de médio porte e empresariais.

Principais conclusões

A Oracle incorpora a IA agênica diretamente no Fusion Cloud, sem custos adicionais de licença.

O AI Agent Studio permite a automação de fluxos de trabalho sem código, usando dados e regras empresariais.

Agentes pré-construídos de parceiros reduzem o tempo de configuração e passam por rigorosas revisões de conformidade.

Os protocolos MCP e A2A permitem a colaboração segura entre agentes em várias plataformas em grande escala.

A Oracle oferece IA agênica?

Sim. A Oracle lançou o AI Agent Studio na CloudWorld London em março de 2025, incorporando recursos de inteligência artificial diretamente nas aplicações Fusion Cloud.

A plataforma vem com mais de 50 agentes pré-construídos que já funcionam nos módulos de ERP, HCM, cadeia de suprimentos e experiência do cliente, sem custo adicional de licença para assinantes do Fusion.

O Agent Studio funciona como um construtor sem código, onde os usuários empresariais podem montar agentes personalizados por meio de modelos de arrastar e soltar, orquestrar fluxos de trabalho com vários agentes e selecionar entre modelos como Cohere Command R+ ou Meta Llama 3.

A Oracle criou esses agentes com acesso nativo aos dados, regras de negócios e políticas de segurança do Fusion, em vez de sobrepor a IA aos sistemas legados. Essa escolha arquitetônica dá aos agentes Oracle um contexto imediato que as ferramentas de terceiros precisam reconstruir por meio de chamadas de API.

O lançamento coloca a Oracle em concorrência direta com o Salesforce Agentforce, o Microsoft Copilot Studio e as ofertas de agentes da ServiceNow, embora a estratégia de pacotes da Oracle contraste fortemente com os concorrentes que cobram taxas de consumo ou complementos por usuário.

Como isso realmente funciona?

Em sua essência, a plataforma de inteligência artificial da Oracle separa a criação do agente da execução.

O Agent Studio fornece uma tela visual onde você define a meta de um agente, por exemplo, “aprovar automaticamente pedidos de compra abaixo de US$ 5.000 quando houver orçamento disponível”.

Em seguida, você atribui ao agente um conjunto de habilidades, que são conectores API pré-construídos para módulos Fusion, como Contas a Pagar, Orçamento ou Gestão de Fornecedores.

O agente monta um plano de várias etapas, chama as APIs necessárias em sequência, avalia os resultados em relação às suas regras de aprovação e conclui a tarefa ou encaminha casos extremos para um revisor humano.

Nos bastidores, a plataforma da Oracle usa um mecanismo de raciocínio que divide instruções de alto nível em ações discretas.

Se um usuário solicitar a um agente que “reconcilie os relatórios de despesas do mês passado”, o agente consulta o módulo de despesas em busca de recibos não correspondentes, cruza referências de transações com cartão de crédito, sinaliza anomalias e elabora um relatório resumido.

O ciclo de raciocínio é executado na Oracle Cloud Infrastructure junto com o modelo de linguagem grande escolhido, para que as empresas possam trocar de modelo, como mudar do Cohere para o OpenAI GPT-4o, sem reescrever a lógica do agente.

Componente Função comercial AI Agent Studio Construtor sem código para projetar fluxos de trabalho de agentes e definir regras de aprovação Camada de API do Fusion Acesso direto a dados de ERP, HCM, SCM e CX sem middleware Roteador Multi-LLM Suporte para modelos OpenAI, Anthropic, Cohere, Google e Meta hospedados na OCI Mercado de agentes Agentes certificados criados por parceiros que são implantados nativamente em seu ambiente Fusion.

O mercado é particularmente interessante.

Em outubro de 2025, a Oracle expandiu o estúdio para incluir centenas de agentes específicos do setor de parceiros como Deloitte e IBM. Cada agente passa por uma análise de conformidade de 21 pontos que abrange segurança, precisão e eficiência de tokens antes que a Oracle o publique.

Essa verificação reduz o risco de implantar automação não testada em sistemas financeiros ou de RH de produção.

Como isso funciona na prática?

Considere um fornecedor de serviços de saúde de médio porte que gerencia 200 pedidos de compra por semana.

Antes da IA agênica da Oracle, o analista de compras passava as manhãs comparando itens de pedidos de compra com faturas, verificando a disponibilidade do orçamento e encaminhando aprovações por e-mail. Quando um pedido urgente de luvas cirúrgicas chegou à aprovação final, três dias já haviam se passado.

Após implantar o Requisition-to-Contract Agent da Oracle no mercado, o fluxo de trabalho foi drasticamente reduzido:

Criação de requisições: um chefe de departamento envia uma solicitação de compra no Fusion Procurement. Validação do agente: o agente verifica os níveis de estoque, verifica os códigos orçamentários e confirma o status de conformidade do fornecedor em tempo real. Roteamento automatizado: para pedidos abaixo do limite de US$ 5.000, o agente aprova automaticamente e gera um pedido de compra. Para valores mais altos, ele encaminha ao diretor financeiro com uma nota justificativa pré-preenchida. Aprendizado contínuo: o agente sinaliza excedentes orçamentários recorrentes em determinados departamentos e sugere limites de aprovação revisados a cada trimestre.

O analista de compras agora se concentra nas negociações com fornecedores e no sourcing estratégico, enquanto o agente lida com 80% das aprovações de rotina. Esse padrão se repete em processos de fechamento financeiro, listas de verificação de integração de funcionários e triagem de tickets de atendimento ao cliente.

Esse ganho de eficiência levanta uma questão natural: se vários fornecedores oferecem IA agênica, por que escolher a Oracle?

O que torna a Oracle diferente?

O principal diferencial da Oracle é a integração nativa com o Fusion.

Os concorrentes geralmente exigem o desenvolvimento de APIs personalizadas ou conectores de terceiros para acessar os dados da empresa. Os agentes Oracle residem dentro do mesmo perímetro de segurança do seu ERP, herdando automaticamente os controles de acesso baseados em funções.

Quando um agente extrai dados financeiros para uma previsão, ele respeita as mesmas regras de mascaramento de dados que se aplicam aos usuários humanos nessa função. Sem camada de permissão separada, sem políticas de governança duplicadas.

Uma segunda vantagem é a flexibilidade multimodelo.

Enquanto algumas plataformas prendem você ao seu modelo proprietário, a Oracle oferece suporte a OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Cohere Command R+, Google Gemini e até mesmo modelos xAI em execução na Oracle Cloud Infrastructure.

As equipes podem testar qual modelo tem melhor desempenho para extração de faturas em comparação com consultas em linguagem natural e, então, encaminhar as tarefas de acordo. A plataforma lida com o rastreamento do uso de tokens e a alocação de custos por modelo, para que o departamento financeiro possa ver exatamente onde se concentram os gastos com IA.

Outros pontos fortes importantes incluem:

Sem necessidade de codificação personalizada para APIs do Fusion : os agentes acessam todos os módulos prontos para uso.

Escala do ecossistema de parceiros : mais de : mais de 32.000 desenvolvedores certificados treinados no Agent Studio na Accenture, Deloitte e IBM.

Governança integrada: cada agente registra suas decisões, facilitando as auditorias.

Mas a desvantagem é o foco do ecossistema da Oracle. Se sua pilha for fortemente baseada em Salesforce ou SAP, as vantagens nativas da Oracle diminuem. O Agent Studio se destaca mais para organizações que já estão comprometidas com o Fusion Cloud ou planejando uma migração.

A profundidade da integração é crucial, então vamos examinar como a Oracle se conecta ao cenário tecnológico mais amplo.

Integração e adequação ao ecossistema

A Oracle projetou o Agent Studio para funcionar dentro do Fusion, mas também reconhece que as empresas operam em ambientes híbridos.

A plataforma oferece suporte ao Model Context Protocol (MCP), um padrão emergente que permite que os agentes consultem fontes de dados externas, como SharePoint, Snowflake ou Databricks, sem a necessidade de criar conectores personalizados.

Um agente que monta uma previsão trimestral pode extrair dados históricos de vendas do Fusion ERP, combiná-los com dados de tendências de mercado de um armazenamento de análises externo e gerar modelos de cenários em um único fluxo de trabalho.

Para a coordenação de agentes de vários fornecedores, a Oracle implementa conectores Agent2Agent (A2A).

Imagine um agente de compras no Oracle Fusion transferindo uma tarefa de envio para um agente de logística executando o IBM watsonx Orchestrate.

A estrutura A2A transmite contextos, como número de pedido de compra, data de entrega e preferência de transportadora, de forma segura entre os sistemas. Cada agente mantém sua própria barreira de segurança, mas a transferência é transparente para o usuário final.

Ponto de integração Natureza da adequação Oracle Fusion Cloud Acesso direto à API com regras de segurança e negócios herdadas Agentes terceirizados (IBM, Salesforce) Troca de dados por meio de conectores MCP e A2A com armazenamento seguro de credenciais Provedores Multi-LLM (OpenAI, Anthropic, Google) Modele o roteamento por meio do OCI com um painel de observabilidade unificado. Mercado de parceiros Agentes certificados são implantados nativamente nos fluxos de trabalho do Fusion com instalação em um clique.

O marketplace está integrado diretamente ao Fusion Applications, para que os administradores de TI possam navegar, testar e implantar agentes de terceiros sem sair da interface do ERP.

A Oracle valida cada agente do mercado em relação a uma lista de verificação de 21 pontos que abrange conformidade, segurança e desempenho antes da aprovação. Essa curadoria reduz o risco de automação não autorizada entrar nos sistemas de produção.

Com a integração resolvida, como as equipes realmente implementam a IA agênica sem interromper as operações?

Comentários da comunidade e opinião dos primeiros usuários

As reações iniciais ao AI Agent Studio da Oracle dividiram-se entre um otimismo cauteloso e um ceticismo de esperar para ver.

No r/GenAI4all do Reddit, um usuário escreveu: “Parece legal, mas se não simplificar realmente os fluxos de trabalho, é apenas mais um hype da IA”. Outro comentarista admitiu: “Não confio em um produto Oracle desde os anos 90 e não pretendo começar agora”. ” Um terceiro comentou: “Se isso apenas adicionar mais cliques e painéis sem ganhos reais, é IA com etapas extras. ”

Os clientes empresariais contam uma história diferente, com implementações reais que mostram resultados mensuráveis onde os céticos veem apenas promessas.

Emily Crow, diretora de TI da Choctaw Nation, compartilhou: “Já adotamos mais de 40 recursos de IA generativa e esperamos aproveitar ainda mais os agentes de IA da Oracle para oferecer melhor suporte ao nosso pessoal e melhorar a eficiência operacional.”

A Milwaukee Tool, uma distribuidora de manufatura, creditou aos agentes incorporados da Oracle a manutenção de um crescimento de dois dígitos sem aumentos proporcionais no número de funcionários responsáveis pelo atendimento de pedidos.

Analistas do setor veem potencial aqui, embora não estejam dando cheques em branco.

Mickey North Rizza, da IDC, capturou a visão otimista ao afirmar: “Com o lançamento do AI Agent Marketplace, a Oracle está elevando o padrão, facilitando para as empresas a adoção e a expansão da automação impulsionada por IA.”

Esse sentimento reflete um consenso mais amplo entre analistas de que a abordagem integrada da Oracle resolve pontos de atrito reais com os quais os concorrentes ainda lutam ao incorporar IA em sistemas legados.

A ressalva é o risco de execução, que permanece alto para qualquer organização que comece com uma higiene de dados deficiente ou propriedade de processos pouco clara.

Roteiro e perspectivas do ecossistema

A Oracle está agindo rapidamente para consolidar sua posição em IA agênica antes que os concorrentes diminuam a diferença. Três marcos importantes sustentam o plano de ação.

No início de 2026, a Oracle lançará o Ask Oracle, uma página inicial em linguagem natural para o Fusion Applications.

Em vez de navegar pelos menus, os usuários digitam ou falam solicitações como “mostre-me todas as faturas vencidas acima de US$ 10.000” e o sistema retorna painéis de controle acionáveis.

Essa interface exibirá recomendações proativas do agente, por exemplo, sugerindo realocações orçamentárias quando as tendências de gastos divergirem das previsões.

Até o terceiro trimestre de 2026, a Oracle planeja lançar um supercluster de IA em sua infraestrutura em nuvem, começando com 50.000 GPUs AMD Instinct MI450.

Este cluster oferecerá suporte ao treinamento de modelos e à inferência de alto rendimento para clientes que executam fluxos de trabalho complexos de agentes. O investimento reforça a ambição da Oracle de competir com a AWS, o Azure e o Google Cloud como um provedor de computação de IA de primeira linha.

O assunto mais comentado é a parceria da Oracle com a OpenAI, um acordo de cinco anos com um valor potencial de US$ 300 bilhões em capacidade de nuvem.

Se totalmente implementado até 2027, o OpenAI se tornará um dos maiores clientes de nuvem da Oracle, e os clientes empresariais do Fusion se beneficiarão da proximidade com modelos básicos de ponta hospedados no OCI.

A parceria também pode oferecer preços preferenciais para clientes da Oracle que utilizam o GPT-4 ou modelos futuros.

O diretor de IA da Oracle, Clay Magouyrk, previu que a IA agênica será onipresente em nossos aplicativos em nuvem dentro de três anos, transformando o SaaS da Oracle em uma plataforma de operações autônoma e em constante aprendizagem.

Com esses planos ambiciosos em mente, quanto custará executar a IA agentica da Oracle em escala?

Quanto custa a IA agênica da Oracle?

A Oracle estrutura os preços para eliminar o choque dos preços elevados das licenças tradicionais de IA. O AI Agent Studio está incluído sem custo adicional para os clientes existentes do Fusion Cloud.

Você pode criar, implantar e executar quantos agentes personalizados sua assinatura suportar, sem pagar taxas por agente. Esse pacote elimina os preços exorbitantes que alguns concorrentes cobram por cada fluxo de trabalho de automação.

Para clientes que desejam hospedar agentes na Oracle Cloud Infrastructure independentemente do Fusion, o serviço OCI Generative AI Agents cobra US$ 0,003 por 10.000 caracteres processados (entrada e saída combinadas).

Uma conversa típica de agente processando um pedido de compra de 2.000 caracteres e gerando um resumo de 500 caracteres consumiria 2.500 caracteres, custando cerca de US$ 0,00075 por transação. Em escala, uma empresa que processa 100.000 transações mensalmente pagaria aproximadamente US$ 75 em taxas de execução.

Custos adicionais surgem do armazenamento da base de conhecimento para geração aumentada por recuperação (US$ 0,0084 por GB-hora) e ingestão de dados ao carregar documentos no contexto do agente (US$ 0,0003 por 10.000 caracteres).

As organizações que precisam de capacidade de GPU dedicada para o ajuste fino de modelos personalizados podem reservar o serviço OCI Generative AI Service Dedicated hosting por aproximadamente US$ 12 por unidade-hora de IA, embora a Oracle ofereça um teste gratuito de 30 dias com US$ 300 em créditos para novos usuários do OCI.

Custos ocultos tendem a surgir nos serviços de integração se o seu ambiente Fusion exigir mapeamentos de dados personalizados ou pontes de sistemas legados.

Parceiros da Oracle, como Accenture e Deloitte, cobram as horas de consultoria separadamente, portanto, reserve de 10 a 20% do orçamento do seu projeto de agente para serviços profissionais, a menos que sua equipe interna já seja certificada no Agent Studio.

Conclusão: os preços da Oracle são transparentes e competitivos, especialmente para clientes do Fusion que evitam a armadilha das licenças por agente. As cobranças baseadas no consumo variam de acordo com o uso, tornando os pilotos acessíveis e as grandes implantações previsíveis.

Considerações finais

O Agent Studio da Oracle oferece valor real se você já executa o Fusion Cloud e pode tolerar uma curva de aprendizado antes da implantação em produção.

A integração nativa evita a complexidade da API imposta pelos concorrentes, mas o sucesso depende da qualidade dos dados e da clareza do processo, fatores que muitas equipes subestimam.

Teste um fluxo de trabalho rotineiro, como aprovações de faturas, por 30 dias, acompanhando a precisão e o tempo de ciclo em relação à sua linha de base manual.

Para lojas comprometidas com a Oracle, com governança de dados limpa e recursos de refinamento dedicados, o preço do pacote e o ecossistema do mercado justificam o investimento em relação a camadas de terceiros.