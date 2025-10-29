Microsoft Agentic IA

No outono passado, assisti a uma demonstração em que um agente de IA coordenava autonomamente outros três agentes para lidar com um reembolso ao cliente, atualizar o inventário e notificar a equipe de expedição. Nenhum ser humano tocou no teclado. Esse momento cristalizou a importância da IA agênica da Microsoft para os fluxos de trabalho empresariais atuais.

Se você está explorando sistemas de IA autônomos que podem raciocinar, planejar e executar tarefas com supervisão humana mínima, você está no lugar certo. Este guia detalha a abordagem, os preços e as aplicações práticas da Microsoft para que você possa avaliar se essas ferramentas atendem às necessidades da sua empresa.

Principais conclusões