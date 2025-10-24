A Salesforce oferece IA agênica? Aqui está o que você precisa saber

Se você tem ouvido falar sobre agentes de IA que podem realmente fazer coisas, em vez de apenas responder perguntas, você não está sozinho.

A mudança de chatbots passivos para trabalhadores autônomos de IA é real, e a Salesforce aderiu totalmente a ela.

Sim, a Salesforce oferece IA agênica, e eles estão chamando isso de Agentforce.

O que é o Salesforce Agentforce?

A Agentforce é a plataforma da Salesforce para a criação de agentes de IA autônomos que vivem dentro do seu ecossistema de CRM.

Esses não são os típicos chatbots que apresentam respostas pré-programadas. Em vez disso, eles podem realizar ações reais em processos de vendas, serviços e marketing sem esperar que você lhes diga o que fazer a seguir.

Pense da seguinte forma: um assistente de IA tradicional pode ajudá-lo a redigir um e-mail. Um agente da Agentforce pode resolver um caso de suporte ao cliente do início ao fim, atualizar registros, verificar o estoque e fazer o acompanhamento, tudo sozinho.

A plataforma foi lançada na Dreamforce 2024, onde os participantes criaram mais de 10.000 agentes de IA em poucos minutos durante demonstrações ao vivo. Isso é um sinal claro de que a Salesforce está apostando alto nessa tecnologia.

Como isso realmente funciona?

A Agentforce opera com base em algumas tecnologias essenciais que funcionam em conjunto:

O Atlas Reasoning Engine é o cérebro da operação. Ele avalia as necessidades do cliente, determina quais dados são relevantes e cria um plano passo a passo para realizar o trabalho. Uma pesquisa da Salesforce descobriu que os agentes equipados com o Atlas forneceram respostas duas vezes mais relevantes e 33% mais precisas do que as soluções concorrentes (Comunicado à imprensa da Salesforce, 2024).

O Agent Builder é onde você cria ou personaliza esses trabalhadores de IA. Ele foi projetado como uma ferramenta de baixo código, portanto, você não precisa ser um programador. Você pode pegar fluxos de trabalho existentes do Salesforce e transformá-los em ações do agente usando instruções simples em inglês. Há até mesmo uma área de testes onde você pode observar o agente pensar em seu plano antes de colocá-lo em prática.

A integração com a nuvem de dados fornece aos agentes todo o contexto de que precisam. Ela reúne dados dos clientes a partir do seu CRM, e-mails, histórico de compras e outras fontes. Isso significa que um agente que está ajudando um cliente pode consultar todo o histórico de relacionamento dele com a sua empresa, e não apenas a conversa atual.