Por que o teste de público-alvo deve ser uma etapa central do processo de nomeação de sua empresa

Agora que você dedicou horas e horas de seu tempo para brainstorming possíveis nomes de empresas e descartando dezenas de possibilidades, você acha que finalmente encontrou o nome de marca ideal. Bem, você acha que é perfeito, mas como pode ter certeza?

Ao pensar em um nome para sua inicialização se você é um empreendedor, precisa pensar em mais do que apenas sua opinião sobre o nome. É um sinal muito bom se você gostar dele, e igualmente incrível se sua equipe gostar, mas o grupo mais importante que precisa gostar do seu nome é o seu público-alvo.

Se o nome da sua marca não conseguir gerar um burburinho suficiente e despertar interesse suficiente em seus clientes ideais, todo o tempo e o esforço que você dedicou para criar o nome perfeito para a empresa serão infrutíferos. Nosso guia prático para criar um nome de empresa o orientará em cada etapa do processo de nomeação para que você aproveite ao máximo o tempo gasto no brainstorming de um nome para sua startup.

1. Crie uma série de nomes excelentes

Você está pronto para começar a pensar fora da caixa e a acionar todas as alavancas criativas em seu cérebro? Durante essa etapa de brainstorming, você precisa anotar todos os nomes que quiser sugestão de nome de empresa que você pode pensar sem julgar prematuramente se os nomes serão adequados ou não.

Lembre-se de que os nomes que você está pensando devem ser simples de escrever, compartilhar com os amigos e lembrar. Além disso, enquanto estiver pensando em nomes, faça uma pesquisa simples de URL para verificar se há um URL disponível. Essa etapa fácil e rápida evitará a dor de cabeça futura de se apaixonar pelo nome e descobrir que o domínio já está ocupado ou é muito caro.

2. Crie uma lista restrita

Agora que você reuniu vários nomes em potencial para a sua nova empresa, pode começar a trabalhar e a riscar aqueles que você acha que não combinam com a sua nova startup. O objetivo desta etapa é reduzir suas opções de nomes até que você tenha reduzido sua lista a apenas quatro ou cinco nomes promissores.

Ao criar sua lista restrita, siga seu instinto em relação a esses nomes, mas não se esqueça de ter em mente seu público-alvo. É claro que é importante considerar quais nomes você acha que são adequados, mas também é fundamental pensar em quem você está tentando atrair e como eles reagiriam ao seu nome. Por exemplo, a geração do milênio pode preferir um nome divertido e empolgante que apele para a juventude, enquanto as gerações mais velhas, como os Baby Boomers, podem não gostar desse tipo de nome.

3. Obtenha feedback de seu público-alvo

Depois de selecionar um grupo forte de nomes de sua lista, agora é hora de obter algumas opiniões externas sobre qual nome será o mais bem-sucedido para sua empresa. Ao criar seu público-alvo, você pode selecioná-lo com base em características como gênero, interesses, idade, hobbies e localização. Antes de fazer qualquer pergunta ao seu público-alvo, certifique-se de fornecer contexto suficiente para que ele tome uma decisão relevante ao responder às suas perguntas. Faça com que o público-alvo se acalme, lembrando-o do que você quer que sua empresa faça e de seus valores e missão. Antes de responderem a qualquer uma de suas perguntas, os membros do público-alvo devem fazer uma pausa e considerar a pergunta e os nomes enraizados no contexto de sua empresa.

O pior erro que você poderia cometer nesse ponto do processo é perguntar aos membros do seu público-alvo: "Você gosta de algum desses nomes?" Essa é uma pergunta extremamente vaga e esotérica. Ela significa muito pouco porque, sem contexto, o nome de sua empresa pode não significar literalmente nada. Além disso, o que significa "gostar" de um nome de marca? Essa pessoa gosta da aparência do nome quando escrito ou você gosta de como ele é pronunciado? Ela gosta do fato de o nome ser descritivo? Ou o membro de seu público-alvo gosta do nome porque ele traz um elemento de nostalgia? Ao fazer perguntas aos membros do seu público-alvo, você precisa ir além do território básico e subjetivo de "gostar" de um nome.

Aqui estão alguns ótimos exemplos de como formular suas perguntas para seu público-alvo:

Qual destes aplicativos de mídia social você provavelmente baixaria e experimentaria?

Sobre qual dessas marcas de materiais de arte você provavelmente falaria para um amigo?

Essas perguntas são muito eficazes porque levam seu público-alvo a parar e pensar sobre sua marca no contexto do que sua empresa faz.

Além disso, você pode escrever algumas perguntas baseadas em propostas de valor.

Por exemplo, tente perguntas como estas:

Qual desses nomes seria o mais adequado para uma empresa independente de documentários que se concentra em contar histórias inovadoras e em uma apresentação exclusiva?

Qual desses nomes de editora você acha que mais incorpora prestígio e confiança?

4. Analise seus resultados

Agora é a etapa final e você pode analisar os resultados do teste de público-alvo e tomar uma decisão informada sobre qual nome será mais eficaz para sua startup. É possível que os resultados dos testes o surpreendam, ou talvez não, e você estava certo sobre a escolha do nome o tempo todo. Entretanto, é extremamente comum, nos milhares de testes de nomes que realizamos com nossos clientes, descobrir que o nome perfeito que o empreendedor adorava tem um desempenho terrível com seu público-alvo. É por isso que o teste de público-alvo é tão importante, pois ele realmente lhe dá uma perspectiva externa sobre o seu nome em potencial.

É uma etapa importante porque o teste de público-alvo pode ser um nível adicional em seu processo de validação. O teste de público-alvo pode ajudá-lo a escolher um nome comercial que não seja incômodo ou embaraçoso. Com o feedback do público, você pode estabelecer qual nome é a melhor opção para seguir em frente.

Quando o nome estiver definido, você poderá começar a pensar em criar um site da empresa marketing e criação de um produto mínimo viável.

Coletar feedback das pessoas que serão seus clientes em potencial é muito importante porque pode ajudá-lo a selecionar um nome comercial com confiança.

Grant Polachek é diretor de marketing da empresa Inc 500 Squadhelp.com , a plataforma de nomes nº 1 do mundo, com quase 20.000 clientes, desde as menores startups do mundo até as maiores corporações, incluindo Nestlé, Philips, Hilton, Pepsi e AutoNation. Inspire-se explorando estas nomes legais de empresas .