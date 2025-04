10 melhores ferramentas para Design Thinking em 2025

O design thinking é uma metodologia de solução de problemas para inovar e criar produtos e serviços centrados no ser humano. Ela envolve empatia pelo usuário final, iteração e um profundo entendimento do problema que está sendo resolvido.

Entretanto, o design thinking não é apenas um processo. Ele também envolve o uso de ferramentas específicas para ajudar a facilitar os estágios do design.

Essas ferramentas podem incluir desde mapas mentais até mapas de empatia, mapas de jornada e personas de usuários e software de gerenciamento de projetos. Cada ferramenta tem uma finalidade específica e ajuda os designers a obter insights, gerar ideias e criar protótipos de soluções.

Neste guia, exploraremos as 10 principais ferramentas de design thinking que podem ajudar as equipes a implementar com sucesso o processo de design thinking. Essas ferramentas variam de mapas de empatia e mapas de jornada para software de prototipagem e sprints de design!

O que você deve procurar em uma ferramenta de Design Thinking?

O design thinking é um processo que envolve a compreensão das necessidades dos usuários, a definição do problema, brainstorming de soluções criar protótipos e testá-los. Mas a questão é a seguinte: as ferramentas podem fazer ou desfazer sua experiência de design thinking.

Crie um fluxo de trabalho completo com suas equipes de criação e design no ClickUp

As melhores ferramentas de design thinking ajudam você a organizar seus pensamentos, trabalhar melhor com os outros e agir com base nas ideias. Então, como escolher a ferramenta de design thinking perfeita para sua equipe?

Aqui estão as principais características a serem consideradas ao selecionar a ferramenta de design thinking ideal:

Customizabilidade : Os membros da equipe podem adaptar a ferramenta de acordo com seus processos de design thinking e fluxos de trabalho de design gráfico

Documentação : A ferramenta oferece recursos de gerenciamento de projetos para compartilhar conhecimento, armazenar ideias criativas, acompanhar o progresso e aumentar a responsabilidade

Colaboração : Os colaboradores do projeto podem se comunicar facilmente com outros membros da equipe para compartilhar ideias e feedback

Visualização : A ferramenta oferece recursos de visualização para ajudar em diferentes estágios do design thinking

Automação : Os membros da equipe podem aprimorar suas soluções criativas automatizando as tarefas manuais do dia a dia no processo de design
Integração : As ferramentas de design thinking devem se integrar a outras ferramentas on-line para Desenvolvimento ágil de produtos como prototipagem, pesquisa com usuários, entrevistas com usuários e testes de usabilidade

## 10 melhores ferramentas de design thinking em 2024

: Os membros da equipe podem aprimorar suas soluções criativas automatizando as tarefas manuais do dia a dia no processo de design

Nossa lista das 10 melhores ferramentas de design thinking apresenta uma variedade de ferramentas e softwares que podem ajudar as equipes a idealizar, criar protótipos e testar possíveis soluções com mais eficiência. De wireframing e ferramentas de prototipagem a plataformas de colaboração digital, essas ferramentas oferecem tudo o que você precisa para otimizar seu processo de design thinking e maximizar a produtividade da sua equipe!

1. ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de design thinking

O ClickUp é uma plataforma de produtividade projetada para fornecer soluções de ponta a ponta para qualquer equipe ou roteiro do produto . De tarefas diárias a projetos complexos, o ClickUp oferece centenas de recursos para ajudar a facilitar os vários estágios do processo de design thinking. Independentemente de sua equipe trabalhar de forma assíncrona ou em tempo real, você terá o contexto e as ferramentas necessárias para manter os projetos em andamento!

Além disso, o ClickUp se integra a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho, incluindo Slack, Google Drive, Figma e Loom, para centralizar seus aplicativos de trabalho em um espaço de trabalho colaborativo.

Por exemplo, a integração com o Figma permite que os designers colaborem e compartilhem facilmente seu trabalho com os membros da equipe diretamente no ClickUp. Enquanto isso, a integração com o Loom pode ajudar a simplificar a comunicação da equipe, permitindo que os usuários gravem e compartilhem rapidamente mensagens de vídeo em tarefas e comentários!

Melhores recursos do ClickUp

Imagem, vídeo e PDF ferramentas de anotação para centralizar o feedback e agilizar os processos de aprovação

Quadros brancos colaborativos , Documentos e Mapas mentais para desenvolver ideias em tempo real junto com a equipe

Controle de tempo flexível de qualquer dispositivo, janela, aplicativo ou tarefa com o cronômetro global

Sobre 15 visualizações de projeto incluindo Calendário, Quadro e a exclusiva visualização de Carga de trabalho

Um vastoBiblioteca de modelos para todos os casos de uso, de briefs criativos , briefs de design para mapas de jornada do cliente Vários responsáveis em tarefas para total transparência em todo o progresso

Recursos de colaboração visual disponíveis em todos os planos de preços 50+ Automações de tarefas para otimizar o fluxo de trabalho de qualquer projeto



Limitações do ClickUp

Tantas ferramentas poderosas de colaboração podem representar uma curva de aprendizado

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda!

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.500+ avaliações)

2. Hotjar

via Hotjar O Hotjar é uma ferramenta de design thinking que ajuda as empresas a entender melhor o comportamento e as preferências de seus clientes. Ele fornece um conjunto de ferramentas para dados de pesquisa de usuários e mapas de calor para identificar pontos problemáticos, otimizar experiências de usuários e gerar conversões. Um dos principais recursos do Hotjar é sua capacidade de criar gravações de visitantes, o que permite que as empresas vejam exatamente como os usuários estão interagindo com seu site ou aplicativo.

Além dos registros de visitantes, o Hotjar também oferece uma variedade de outras ferramentas para coletar feedback, incluindo pesquisas, enquetes e formulários. Isso permite que as empresas obtenham insights diretamente de seus usuários e tenham uma melhor compreensão de suas necessidades e preferências.

Melhores recursos do Hotjar

Gravação de visitantes e reprodução de sessões

Mapas de calor para rastrear o comportamento do usuário em páginas da Web

Análise do funil de conversão para otimizar os funis de vendas

Enquetes e pesquisas de feedback para coletar informações dos usuários

Análise e segmentação do comportamento do usuário

Limitações do Hotjar

Recursos limitados de filtragem nos planos gratuito e de nível inferior

Os gráficos personalizados só estão disponíveis para equipes no plano Scale

Captura de HTML de até 10 MB

Preços do Hotjar

Básico : Gratuito

: Gratuito Mais : uS$ 32/mês

: uS$ 32/mês Business : uS$ 80/mês

: uS$ 80/mês Scale: $171/mês

Avaliações e resenhas do Hotjar

G2 : 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (480+ avaliações)

3. Figma

via Figma A consistência do design é um aspecto fundamental de qualquer projeto de design bem-sucedido, e o Figma facilita isso para as equipes com ativos pesquisáveis e estilos compartilháveis. A Figma permite que os designers criem uma biblioteca centralizada de ativos, incluindo ícones, logotipos e outros elementos de design. Todos podem usar os ativos aprovados pelo design e manter uma aparência consistente em todos os designs!

O Figma também inclui recursos para criar e compartilhar estilos de tipografia, cores e outros elementos de design. Os designers podem aplicar estilos consistentes em todos os seus designs, independentemente do designer que estiver trabalhando neles. Esses estilos podem ser atualizados em um único local e aplicados automaticamente a todos os designs.

melhores recursos do #### Figma

Baseado na nuvem colaboração e compartilhamento de design Bibliotecas de componentes e estilos para fluxos de trabalho de design eficientes

Histórico de versões e backup de arquivos

Ferramentas de gerenciamento de equipe e permissões de usuário

Integração com ferramentas de terceiros, como Slack e ClickUp

Limitações do Figma

Funcionalidade off-line limitada, pois é principalmente uma ferramenta baseada na nuvem

Biblioteca de plugins limitada em comparação com outras ferramentas de design thinking

Não há aplicativo móvel

Preços do Figma

Inicial : Gratuito

: Gratuito Figma Profissional : uS$ 12 por editor/mês

: uS$ 12 por editor/mês Figma Organização : uS$ 45 por editor/mês

: uS$ 45 por editor/mês Empresa: uS$ 75 por editor Figma/mês

Figma ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 780 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 780 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 590 comentários)

4. Criar minha persona

Via Criar minha persona por HubSpot

MakeMyPersona é uma ferramenta de design thinking desenvolvida pela HubSpot para ajudar as empresas a criar buyer personas detalhadas. As buyer personas são representações fictícias de um cliente ideal e são essenciais para que as empresas entendam melhor seu público-alvo.

Mas o fato é que o MakeMyPersona permite que as empresas criem personas detalhadas respondendo a uma série de perguntas relacionadas ao perfil demográfico, aos interesses, às metas e aos pontos problemáticos do cliente. Em seguida, a ferramenta gera um relatório detalhado da persona que inclui o nome do cliente, a idade, o cargo e muito mais.

Ao criar personas detalhadas, as empresas podem adaptar suas mensagens e ofertas para atender às necessidades específicas de seu público-alvo. Isso pode resultar em maior envolvimento do cliente e taxas de conversão mais altas.

melhores recursos do #### Make My Persona

Modelos de persona de usuário para pesquisa de mercado e design centrado no usuário

Modelos de persona e questionários personalizáveis

Ferramentas de colaboração para a criação de personas e o processo de design thinking

Acesso aos recursos abrangentes de marketing e vendas da HubSpot

Personas on-line ilimitadas para apoiar testes de usuários

Limitações do Make My Persona

Funcionalidade limitada além da criação de personas, pois é basicamente uma ferramenta autônoma

Personalização limitada dos modelos de persona em comparação com outras ferramentas de criação de persona

Não possui recursos de gerenciamento de projetos de design para apoiar cada estágio do design thinking

Faça o preço da minha persona

Make My Persona é uma ferramenta gratuita

Avaliações e resenhas do Make My Persona

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Otimizadamente

via Otimização A Optimizely é uma plataforma de otimização de sites para que as empresas testem e otimizem o conteúdo de seus sites para obter o máximo impacto. A plataforma oferece um conjunto de ferramentas para testes A/B, personalização e análise para que as empresas possam tomar decisões baseadas em dados sobre o conteúdo de seus sites.

Com a Optimizely, as empresas podem testar e otimizar tudo, desde títulos e imagens até páginas de destino inteiras e fluxos de usuários. A plataforma é baseada na nuvem, o que a torna acessível de qualquer lugar com uma conexão à Internet. A Optimizely é uma ótima ferramenta para melhorar o desempenho do site e aumentar o engajamento e as taxas de conversão!

Melhores recursos do Optimizely

Plataforma de teste e experimentação A/B para otimização de sites e aplicativos

Editor visual para criação e implementação de experimentos

Ferramentas de personalização para experiências de usuário personalizadas

Análise de experimentos e relatórios para testes de usabilidade

Integração com outras ferramentas de análise e marketing

Limitações da Optimizely

Funcionalidade limitada para usuários não técnicos que talvez precisem contar com desenvolvedores para experimentos mais complexos

Pequena biblioteca de integrações em comparação com outras ferramentas de design thinking diferentes

Modelo de preço caro, tornando-o menos acessível para empresas menores

Preços da Optimizely

Entre em contato com a Optimizely para obter opções de planos de preços

Avaliações e resenhas da Optimizely

G2 : 4.3/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: N/A

6. SessionLab

via SessionLab O Sessionlab é uma ferramenta de design thinking baseada na Web que oferece uma série de recursos para planejar, organizar e realizar reuniões e workshops eficazes. A ferramenta foi projetada para ajudar as equipes a criar soluções inovadoras e reduzir o tempo de produção de eventos.

Um dos principais recursos do Sessionlab é sua extensa biblioteca de modelos predefinidos para diferentes tipos de reuniões e workshops. Esses modelos incluem agendas, exercícios e ferramentas de facilitação. Eles podem ser personalizados para atender às necessidades específicas do evento e da equipe. O Sessionlab também oferece uma série de ferramentas para gerenciar o feedback dos participantes, capturar e compartilhar anotações de reuniões e acompanhar os itens de ação.

Melhores recursos do SessionLab

Facilitação e workshop ferramentas de planejamento para o processo de design thinking e metodologias Agile

Modelos de agenda personalizáveis para criar uma plataforma de pesquisa de usuários

Ferramentas de colaboração para planejamento de workshops em equipe

Modelos privados nos planos pagos

Visão geral da atividade da equipe

Limitações do SessionLab

Personalização limitada dos modelos de agenda em comparação com outras ferramentas de planejamento de workshop

Funcionalidade limitada para gerenciamento de projetos além do planejamento do workshop

Não há funcionalidade off-line

Preços do SessionLab

Básico : Gratuito para um usuário

: Gratuito para um usuário Pro : uS$ 15/mês para um usuário

: uS$ 15/mês para um usuário Equipe : uS$ 60/mês para cinco usuários

: uS$ 60/mês para cinco usuários Business: uS$ 90/mês para cinco usuários

SessionLab ratings and reviews

G2 : 4.9/5 (mais de 15 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 5 avaliações)

7. Prancha de tempestade

via Quadro de tempestades O Stormboard é uma ferramenta de colaboração e brainstorming baseada na nuvem que ajuda as equipes a gerar ideias e transformá-las em planos acionáveis. A ferramenta foi criada para colaborar em tempo real, o que a torna uma solução ideal para equipes remotas que trabalham em soluções de design thinking.

O Stormboard oferece uma série de recursos, incluindo notas adesivas, quadros brancos virtuais e ferramentas de desenho. A ferramenta também oferece um sistema de votação, permitindo que os membros da equipe votem nas melhores ideias, e um recurso de priorização para ajudar as equipes a identificar as ideias mais importantes nas quais se concentrar.

Melhores recursos do Stormboard

Ferramenta digital de brainstorming e colaboração para design thinking

Colaboração e votação em tempo real para equipes remotas

Integração com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Aplicativo móvel para colaboração em qualquer lugar

Recursos de segurança para proteger os dados e garantir a privacidade

Limitações do Stormboard

Capacidade limitada de personalizar modelos ou criar fluxos de trabalho personalizados

Funcionalidade limitada para gerenciamento de projetos além de brainstorming e ideação

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários não familiarizados com ferramentas digitais de brainstorming

Preços do Stormboard

Pessoal : Gratuito para indivíduos e equipes de cinco ou menos pessoas

: Gratuito para indivíduos e equipes de cinco ou menos pessoas Empresarial : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Empresa: Entre em contato com a Stomboard para obter preços personalizados

Avaliações e resenhas do Stormboard

G2 : 4.3/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

8. Miro

via MiroO Miro é um quadro branco colaborativo on-line que oferece uma variedade de ferramentas para ajudar as equipes a colaborar de forma eficaz, incluindo notas adesivas, desenhos, fluxogramas e wireframes. O Miro também se integra a outras ferramentas de trabalho, como Slack, Jira e Google Drive, facilitando o compartilhamento de informações e arquivos em diferentes plataformas.

Além disso, o Miro oferece modelos para ajudar as equipes a começar rapidamente, facilitando a criação de um espaço de trabalho personalizado para cada projeto. Com sua interface amigável, conjunto robusto de recursos e integrações poderosas, o Miro é uma ferramenta valiosa para qualquer equipe remota que queira colaborar de forma eficaz.

Melhores recursos do Miro

Notas adesivas, imagens, mapas mentais, vídeos e recursos de desenho

Variedade de modelos e ferramentas para brainstorming e wireframing

Colaboração em tempo real e espaços compartilhados para equipes remotas

Integração com outros aplicativos ferramentas de gerenciamento de projetos e aplicativos

Capacidade de carregar e compartilhar imagens, vídeos e outros arquivos

Limitações do Miro

Falta funcionalidade para criar um hub de conhecimento aprofundado

O preço é alto para agências menores

Funcionalidade off-line limitada

Preços do Miro

Gratuito

Inicial : uS$ 8 por membro/mês

: uS$ 8 por membro/mês Empresarial : $16 por membro/mês

: $16 por membro/mês Empresa: Entre em contato com Miro para obter preços personalizados

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 4.300 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 4.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.100 avaliações)

9. Mural

via MuralMural é um espaço de trabalho digital e ferramenta de design thinking para as equipes idealizarem e iterarem suas ideias. A plataforma foi projetada para dar suporte a uma série de estágios de design thinking, incluindo solução de problemas, brainstorming, mapeamento e visualização. O Mural oferece uma série de recursos e ferramentas para ajudar as equipes a trabalharem juntas de forma eficaz, independentemente de sua localização.

Os modelos de tela do Mural oferecem às equipes uma maneira estruturada de abordar diferentes estágios de design thinking, enquanto suas estruturas ajudam as equipes a organizar o máximo de ideias e identificar padrões. Além disso, o Mural oferece uma série de ferramentas para esboçar, anotar e comentar, facilitando a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe em tempo real.

Melhores recursos do Mural

Permissões flexíveis para criar permissões somente de visualização, de edição e de facilitador

Centenas de modelos pré-criados para sessões de colaboração

Recursos avançados de integração nos planos pagos

Amplo suporte a arquivos para quadros brancos

Opções de tela infinitas e redimensionáveis

Limitações do mural

Planos de preços caros em comparação com outras ferramentas de processo de design thinking

Falta a opção de criar gráficos, tabelas ou relatórios interativos

Não há recurso de bate-papo por vídeo

Preços do Mural

Gratuito

Equipe+ : uS$ 9,99 por membro/mês

: uS$ 9,99 por membro/mês Business : uS$ 17,99 por membro/mês

: uS$ 17,99 por membro/mês Empresa: Entre em contato com o Mural para obter preços personalizados

Mural ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 1.200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

Compare os recursos do quadro branco e os preços entre_ **Miro e Mural !

10. InVision

via InVision Para finalizar nossa lista das melhores ferramentas de design thinking, temos a InVision - uma ferramenta digital plataforma de design de produtos para que designers, gerentes de produtos e outras partes interessadas criem e colaborem em diferentes tipos de projetos. Ela oferece um conjunto de ferramentas que simplificam o processo de design, incluindo modelos pré-construídos organizados por categorias e tipos de função.

Com o recurso Freehand, as equipes podem alinhar todos na mesma página em todas as etapas do fluxo de trabalho. A ferramenta permite que as equipes discutam facilmente ideias, deixem comentários e forneçam feedback, tudo de forma visual e colaborativa. Isso ajuda a minimizar a falta de comunicação, reduzir erros e acelerar o processo de desenvolvimento processo de tomada de decisões .

Melhores recursos da InVision

Recurso Whiteboard Importer para importar diretamente quadros brancos Miro ou Mural

Espaços públicos e privados ilimitados no nível gratuito

Widgets e reações interativas

Fluxos de trabalho inteligentes personalizáveis

Recursos de gerenciamento de tarefas

Limitações da InVision

Biblioteca de integração pequena em comparação com outras ferramentas de design thinking

Não há recurso para criar uma fluxograma ou mapa do site para um protótipo

Não possui recursos de gerenciamento de equipe e carga de trabalho

Preços da InVision

Gratuito

Pro : uS$ 4/mês por usuário ativo

: uS$ 4/mês por usuário ativo Empresa: Entre em contato com a InVision para obter preços

Avaliações e resenhas da InVision

G2: 4,4/5 (mais de 650 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

Crie um kit de ferramentas de design thinking com o ClickUp

As ferramentas de design thinking são uma parte essencial do kit de ferramentas de qualquer equipe de design. Essas ferramentas ajudam as equipes a colaborar de forma eficaz, idealizar, criar protótipos e iterar suas ideias sem problemas.

No entanto, quando se trata de encontrar uma plataforma que possa dar suporte a todas essas tarefas de design thinking em um só lugar, o ClickUp se destaca como a melhor solução.

Com o ClickUp, você pode integrar perfeitamente seus wireframes, protótipos e designs aos fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos, simplificando o processo de design thinking e aumentando a eficiência. Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!