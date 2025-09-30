Agentes certificados pela ClickUp: ofereça aos seus novos funcionários um diploma de nível superior

E se todos os novos contratados da sua equipe chegassem com um diploma em administração, anos de experiência e a confiança e o contexto necessários para lidar com seus trabalhos mais críticos desde o primeiro dia?

Agora, imagine essa experiência incorporada em um agente de IA desenvolvido especificamente para gerar resultados imediatos. Esses agentes estão prontos para se integrar perfeitamente aos seus fluxos de trabalho, trazendo experiência e eficiência incomparáveis para sua equipe.

Mas aqui está o problema: nem todos os agentes são criados da mesma forma.

E criar seu próprio agente do zero? É como contratar um estagiário. Ansioso, mas inexperiente:

Pode haver uma curva de aprendizado se você nunca criou agentes antes

Você pode encontrar possíveis erros e ineficiências sem instruções completas

Delegar fluxos de trabalho críticos a agentes não especializados pode custar-lhe tempo, em vez de poupá-lo

Dados recentes mostram que apenas 40% das organizações confiam nos agentes de IA para gerenciar tarefas e processos de forma independente. A maioria permanece cautelosa, enfatizando a necessidade de maior transparência em torno dos processos liderados por agentes e fortes salvaguardas éticas para aumentar a adoção.

É evidente que os profissionais do conhecimento precisam de mais do que apenas assistentes digitais. Eles precisam de seus próprios funcionários digitais especializados, prontos para executar, adaptar e gerar resultados altamente específicos para sua equipe.

Os novos Agentes Certificados da ClickUp resolvem isso oferecendo experiência, confiabilidade e segurança, para que você possa automatizar com confiança e expandir com tranquilidade.

Conheça os Agentes Certificados ClickUp

Os Agentes Certificados são colegas de equipe de IA robustos e prontos para produção, criados e rigorosamente avaliados por especialistas da ClickUp.

Eles não são apenas “bots inteligentes”. Eles estão profundamente integrados ao seu Converged AI Workspace, otimizados para desempenho e eficiência, e vêm com créditos ilimitados para preços consistentes e previsíveis.

O verdadeiro valor dos agentes vem de saber que tipo de agente implantar em uma situação específica: pense nisso como combinar a ferramenta certa para o trabalho. Os agentes DIY se destacam quando se trata de trabalhos simples e repetitivos, mas quando os riscos são altos, um Agente Certificado, com habilidades especializadas e uma base de conhecimento robusta, é sua melhor aposta.

Embora qualquer pessoa possa criar um assistente simples, os Agentes Certificados são projetados especificamente para lidar com suas tarefas e fluxos de trabalho mais complexos, com contexto completo para gerar impacto imediato

Embora os agentes BYO (Build Your Own) possam parecer atraentes, seus preços baseados no uso significam que seus custos podem disparar à medida que você cresce. Os agentes certificados, por outro lado, oferecem poder ilimitado sem contas surpresa, para que você possa automatizar livremente, sem medo.

Criar seu próprio agente é como contratar um estagiário. Os Agentes Certificados são como contratar alguém com um MBA — pronto para entregar resultados, de forma confiável e em grande escala.

Principais diferenciais dos agentes certificados ClickUp

Em termos simples, os Agentes Certificados no ClickUp são colegas de equipe altamente detalhistas, seus jogadores 10x.

Eles executam tarefas com precisão, seguem seus processos à risca e entregam resultados consistentes e de alta qualidade. Veja como tornamos isso possível:

Criado por especialistas em IA

Os Agentes Certificados são o resultado do trabalho das equipes de IA e fluxo de trabalho de nível internacional da ClickUp. Nossos especialistas criaram agentes para as empresas mais inovadoras do mundo, aprendendo o que funciona (e o que não funciona) no mundo real. Essa profunda experiência em engenharia de prompts, seleção de LLM e design de fluxo de trabalho significa que todos os Agentes Certificados estão prontos para o horário nobre.

O Relatório sobre as vantagens da IA Agentic da McKinsey afirma: “Quase oito em cada dez empresas relatam usar IA genérica, mas muitas delas afirmam não ter visto nenhum impacto significativo nos resultados financeiros. Pense nisso como o “paradoxo da IA genérica”. No centro desse paradoxo está um desequilíbrio entre copilotos “horizontais” (em toda a empresa) e chatbots — que cresceram rapidamente, mas oferecem ganhos difusos e difíceis de medir — e casos de uso “verticais” (específicos para cada função) mais transformadores — dos quais cerca de 90% permanecem presos no modo piloto. ”

Engenharia avançada de prompts

Confiabilidade e precisão são inegociáveis. Os Agentes Certificados utilizam engenharia avançada de prompts, aproveitando os modelos LLM certos para cada tarefa específica. Isso garante que suas automações não sejam apenas inteligentes, mas consistentemente eficazes, independentemente da complexidade dos seus fluxos de trabalho.

Defina gatilhos e os agentes de IA do ClickUp farão o trabalho por você

Sem preços baseados no uso

Com os Agentes Certificados, você nunca precisa se preocupar em ficar sem créditos ou ser surpreendido por custos inesperados. O preço não é determinado pelo consumo de créditos. Você obtém todo o poder dos Agentes ClickUp, com uso ilimitado e faturamento previsível. Isso é uma grande mudança para equipes que desejam expandir a automação sem preocupações financeiras.

Aderência à marca e aos processos

Sua marca e seus processos são únicos, e seus agentes devem refletir isso. Os Agentes Certificados são treinados para seguir as diretrizes da sua marca e os processos internos, codificando as melhores práticas para garantir consistência e qualidade em todas as ações que realizam.

Integração perfeita de sistemas

Uma pesquisa da ClickUp Insights descobriu que 45% dos profissionais do conhecimento já consideraram usar a automação, mas ainda não deram o salto.

Fatores como tempo limitado, incerteza sobre as melhores ferramentas e opções excessivas podem impedir as pessoas de dar o primeiro passo em direção à automação. Os Agentes Certificados resolvem esse dilema porque estão integrados ao ClickUp.

Essas ferramentas inteligentes vêm com integração profunda e contexto avançado para conectar e automatizar ações em todos os seus sistemas de negócios. Seja em CRM, marketing, TI ou RH, os Agentes Certificados garantem que os gatilhos e ações certos ocorram no momento certo, quebrando silos e promovendo uma verdadeira convergência operacional.

Segurança e proteção

A segurança dos dados está no centro de cada Agente Certificado. Seus dados nunca são usados ou armazenados de forma inadequada. Os Agentes Certificados seguem os padrões de segurança e conformidade de nível empresarial com a certificação ISO 42001 da ClickUp, para que você possa automatizar fluxos de trabalho confidenciais com tranquilidade.

Melhoria contínua

O mundo da IA está evoluindo rapidamente, assim como os Agentes Certificados. Eles são atualizados continuamente à medida que as melhores práticas e os recursos de IA evoluem. Cada interação, cada feedback, é uma oportunidade para seus Agentes Certificados se tornarem mais inteligentes, mais eficientes e mais valiosos para o seu negócio.

Casos de uso: dando vida aos agentes certificados

Adicionar fluxos de trabalho de agentes não deve significar adicionar mais ferramentas ou integrações à sua pilha de tecnologia.

Quando cada departamento usa aplicativos diferentes, o trabalho fica disperso, dificultando o acompanhamento, a colaboração ou a visualização do que realmente está acontecendo. Essa dispersão do trabalho retarda as equipes e cria confusão.

Como um espaço de trabalho de IA convergente, o ClickUp reúne todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho para fornecer 100% de contexto, criando um único local para humanos e agentes trabalharem juntos.

Dentro da plataforma, seus agentes certificados são personalizados para dar suporte a cada equipe com suas diversas necessidades de fluxo de trabalho, desde marketing até engenharia. Vamos analisar por casos de uso:

Equipes de marketing

Agentes de relatórios de campanha: reúnam, analisem e resumam automaticamente reúnam, analisem e resumam automaticamente a execução e o desempenho das campanhas de marketing , liberando os profissionais de marketing para se concentrarem na estratégia

Agentes de geração de conteúdo: crie dinamicamente rascunhos de conteúdo iniciais que sempre seguem as diretrizes de estilo da sua empresa

Agentes de controle de qualidade de conteúdo: revisam o conteúdo quanto à marca e conformidade durante o revisam o conteúdo quanto à marca e conformidade durante o processo de produção de conteúdo , garantindo que todos os ativos estejam alinhados com a mensagem e livres de riscos

Gerenciamento de projetos

Agentes coordenadores de projetos: atribua tarefas, monitore o progresso e sinalize riscos, mantendo os projetos em dia sem supervisão manual

Agentes de relatórios de projetos: Elabore relatórios e reuniões de projeto personalizados, proporcionando aos líderes visibilidade instantânea ao Elabore relatórios e reuniões de projeto personalizados, proporcionando aos líderes visibilidade instantânea ao executar iniciativas estratégicas

Agentes de documentação de projetos: criem e atualizem a documentação do projeto, para que o conhecimento esteja sempre atualizado e acessível

TI e operações

Agentes de triagem de tickets: categorizam, encaminham e recomendam soluções para tickets de suporte, acelerando categorizam, encaminham e recomendam soluções para tickets de suporte, acelerando o tempo de resolução de bugs

Agentes de monitoramento do sistema: Fique atento a interrupções e acione fluxos de trabalho de incidentes, minimizando o tempo de inatividade

Agentes SLA: garanta que as tarefas sejam classificadas e resolvidas dentro dos SLAs, protegendo sua reputação e garantindo os mais altos níveis de prestação de serviços ao cliente

Engenharia e produto

Agentes de revisão de código: analisem o código em busca de erros, conformidade com padrões e otimizações potenciais

Agentes de gerenciamento de lançamento: coordene cronogramas de implantação, notifique as partes interessadas e acompanhe a conclusão de todas as tarefas pré e pós-lançamento durante coordene cronogramas de implantação, notifique as partes interessadas e acompanhe a conclusão de todas as tarefas pré e pós-lançamento durante os lançamentos de produtos

Agentes de priorização de recursos: analisem o feedback e os dados dos usuários para recomendar prioridades de desenvolvimento de recursos

Agentes de documentação de recursos: Elabore PRDs, documentos de design e notas de lançamento, mantendo as equipes alinhadas

RH e integração

Agentes de integração de novos funcionários: oriente seus novos funcionários durante a configuração, oriente seus novos funcionários durante a configuração, o treinamento e a conformidade, garantindo um início tranquilo

Agentes de perguntas frequentes sobre políticas: respondam instantaneamente a perguntas sobre políticas de RH, reduzindo a carga sobre as equipes de RH e capacitando os funcionários

Por que os agentes certificados são importantes

Se você não confiaria seu trabalho mais importante a um estagiário, não o confie a um agente básico. Os Agentes Certificados trazem a experiência, a confiabilidade e a segurança de que sua empresa precisa para automatizar com confiança.

Mas, mais do que isso, os Agentes Certificados são o motor da sua jornada de transformação em IA. Eles são a ponte entre o caos da dispersão do trabalho — a fragmentação de ferramentas, processos e informações que atrasa as equipes — e a clareza de um espaço de trabalho de IA convergente.

Impulsione o crescimento dos negócios fazendo a transição do trabalho desconectado para a IA ambiental

Ao centralizar tudo em uma plataforma inteligente, você:

Elimine silos e crie 100% de contexto em todo o seu trabalho

Garanta que a IA e os agentes tenham uma visão completa para causar impacto imediato

Passe de processos manuais e fragmentados para uma plataforma unificada e inteligente, onde humanos e IA trabalham juntos de forma integrada

O resultado? Alcançar novos níveis de produtividade, engajamento e inovação em suas equipes e organização.

A missão: convergência, transformação da IA e o futuro do trabalho

Os Agentes Certificados são mais do que apenas IA. Eles são a próxima geração de colegas de equipe digitais, criados especificamente para a era da Convergência. Eles são a maneira de acabar com a Dispersão do Trabalho de uma vez por todas e de concretizar a promessa de um Espaço de Trabalho de IA Convergente: uma plataforma, todo o seu trabalho, 100% de contexto e IA que realmente entende o seu negócio.

Este é o cerne da missão do ClickUp: ajudar todas as organizações a alcançarem uma verdadeira Transformação de IA. Não adicionando mais ferramentas, mas convergindo tudo o que é importante em um único espaço de trabalho inteligente.

Os Agentes Certificados são seus colegas de equipe digitais avançados e confiáveis. Eles proporcionam maior produtividade, melhor conformidade e tranquilidade, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante.