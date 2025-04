10 melhores alternativas e concorrentes para o Hubstaff em 2025

Com o número de dicas, ferramentas e técnicas que economizam tempo ao nosso alcance, "perder a noção do tempo" não é mais uma desculpa. 😳

Seu calendário pode até estar bloqueado até o segundo neste exato momento!

Ainda assim, é difícil saber para onde vai o nosso tempo durante o dia e, às vezes, não é possível encontrar provas de trabalho para cada minuto gasto no relógio! Nós entendemos. 🫶🏼 Gerenciamento de tempo como o Hubstaff visa solucionar esse problema.

Com recursos para supervisionar sua força de trabalho controlar o tempo em todos os dispositivos e automatizar os processos de planilha de horas, o Hubstaff parece ser o sonho de todo gerente! Mas, na verdade, esse não é o caso. 🫠

Se você está tendo dificuldades com o Hubstaff neste exato momento ou se está em dúvida se é a ferramenta certa para você, você veio ao lugar certo! Continue lendo enquanto nos aprofundamos em tudo o que você precisa saber sobre o Hubstaff antes de comprar e em 10 de suas principais alternativas.

O que é o Hubstaff?

Controle de tempo em Hubstaff O Hubstaff é um controle de tempo de projeto software para ajudar as equipes a gerenciar sua força de trabalho por meio de recursos baseados em tempo, incluindo relatórios, rastreamento por GPS, planilhas de horas e faturamento. Cinco produtos diferentes compõem o portfólio completo da Hubstaff plataforma de gerenciamento da força de trabalho :

Hubstaff Time para controle de tempo e relatórios básicos

para controle de tempo e relatórios básicos Hubstaff Desk para planilhas de horas, comprovação de trabalho e rastreamento de URL

para planilhas de horas, comprovação de trabalho e rastreamento de URL Hubstaff Field para gerenciamento de equipes no local

para gerenciamento de equipes no local Hubstaff Tasks para gerenciamento geral de projetos

para gerenciamento geral de projetos Hubstaff Talent para atrair trabalhadores remotos

Cada produto tem um plano de preços separado. E, embora seus casos de uso variem ligeiramente, todos eles são apoiados pelos mesmos quatro pilares: Rastreamento de tempo, **monitoramento de funcionários mas é nas três primeiras categorias que o Hubstaff realmente se destaca. Há muitos recursos nessas quatro categorias. Alguns dos mais populares são:

Controle de tempo em vários dispositivos

Planilhas de horas on-line automatizadas

Relatórios e insights sobre o tempo

Monitoramento de URLs, atividades, capturas de tela e aplicativos dos funcionários

Ferramentas de agendamento e eficiência para funcionários

Rastreamento de GPS

Rastreamento de folha de pagamento e faturas Mas antes de começar a inserir o cartão da empresa na página de cobrança do Hubstaff. É importante considerar suas limitações e desafios.

Gostamos tanto de aumentar a produtividade quanto qualquer outra pessoa, mas a que custo? Lembre-se de que um produto como o Hubstaff - que pode fazer capturas de tela dos monitores de seus funcionários a cada 10 minutos, revelar históricos de pesquisa e rastrear a atividade do seu mouse - pode deixar alguns membros desconfortáveis.

Esse tipo de dados de tempo pode ser ótimo para encontrar lacunas na produtividade e fazer mudanças positivas para preenchê-las, mas há outras maneiras de monitorar o tempo durante o dia que simplesmente não transmitem a sensação de Big Brother.

Além disso, o Hubstaff não possui os principais recursos de gerenciamento de projetos, incluindo várias visualizações importantes de fluxo de trabalho, recursos de colaboração, ferramentas de brainstorming, um editor de documentos e muito mais.

Sem falar que ele é caro! Se você estiver em uma equipe de mais de duas pessoas, será forçado a usar o plano Time Pro do Hubstaff, que custa a partir de US$ 8,33 por usuário, por mês.

Para sua sorte, você não precisa se contentar com isso! Você pode superar todos os obstáculos do Hubstaff investindo seu tempo em uma de suas principais alternativas. 🙂

As 10 melhores alternativas ao Hubstaff para experimentar agora mesmo

Muito mais do que isso é necessário gerenciamento do tempo do projeto do que simplesmente registrar o tempo de seu funcionário. É o que você faz com as informações que faz a diferença. Em vez de monitorar cada movimento deles, invista seu tempo e energia em uma alternativa do Hubstaff que possa fazer mais com o tempo que você controla!

1. ClickUp

Controle facilmente o tempo e conecte os registros a tarefas ou subtarefas

O ClickUp é a única plataforma de produtividade completa criada para equipes de todos os setores para consolidar seu trabalho em uma única dinâmica base de conhecimento . Seu rico conjunto de recursos que economizam tempo foi projetado para agilizar os processos alinhe a equipe com as metas e mantenha-se no caminho certo, incluindo Painéis de controle um cronômetro global e mais de 15 visualizações de fluxo de trabalho altamente visuais para gerenciar a produtividade de todos os ângulos.

Seja para redefinir a prioridade de suas tarefas diárias, ajustar cronogramas de projetos para ficar dentro do orçamento ou faturar um cliente, o ClickUp faz tudo isso com facilidade e eficiência.

Melhores recursos do ClickUp

Notas, rótulos e etiquetas para contexto em cada registro de horas, além de filtragem e classificação avançadas

Mais de 15 exibições exclusivas, incluindo uma Visualização da carga de trabalho para distribuir tarefas entre a equipe

Flexível controle de tempo do projeto para iniciar e parar o tempo em qualquer dispositivo, tarefa ou janela

Planilhas de horas personalizáveis para uma análise profunda da produtividade da sua equipe

Fórmulas automatizadas para calcular com precisão o tempo faturável

Relatórios de alto nível que podem agrupar entradas por estimativas de tempo , data e hora , faturável ou não faturável, e mais

Modelo: Use o modelo pré-construído do ClickUp modelos de controle de tempo e muito mais!

Limitações do ClickUp

Pode ser um período de adaptação para aprender o rico conjunto de recursos do ClickUp

Algumas visualizações ainda não são oferecidas no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5 por mês, por usuário

: uS$ 5 por mês, por usuário Negócios : $12 por mês, por usuário

: $12 por mês, por usuário Business Plus : uS$ 19 por mês, por usuário

: uS$ 19 por mês, por usuário Enterprise: Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 5.510 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.510 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.510+ avaliações)

2. nTask

via nTarefa o nTask é uma tarefa colaborativa e software de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a gerenciar projetos, tarefas, recursos, comunicação e muito mais. Ele oferece aos usuários a capacidade de manter o controle de suas cargas de trabalho com tarefas avançadas ferramentas de organização como listas personalizadas e listas de verificação.

a ferramenta de controle automático de tempo do nTask é executada em segundo plano. Quando o cronômetro é interrompido, o sistema registra os minutos/horas.

Os proprietários e administradores do espaço de trabalho podem ver quantas horas os membros da equipe dedicaram à conclusão de uma tarefa. As horas individuais trabalhadas na tarefa por um recurso específico podem ser visualizadas simplesmente clicando na seta ao lado de seu nome.

Se você se esqueceu de parar o cronômetro, não se preocupe! Os proprietários de tarefas e projetos, administradores de espaços de trabalho e proprietários de espaços de trabalho podem editar e adicionar tempo.

melhores recursos do #### nTask

Espaços de trabalho dedicados para melhor gerenciamento de tarefas

Planejamento de recursos e alocação de tarefas

Gráficos de Gantt e dependências de tarefas

Configurações financeiras em projetos

Limitações do nTask

Anexar arquivos grandes ao compartilhar leva mais tempo do que o normal

Adequado apenas para equipes com menos de 50 membros

Preços da nTask

Premium : A partir de US$ 20/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 20/mês para 5 usuários Business : A partir de US$ 60/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 60/mês para 5 usuários Enterprise: Entre em contato com a nTask para saber o preço

nTask ratings and reviews

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

3. Relógio

via Relógio O Clockify é um software de controle de tempo projetado para ajudá-lo a gerenciar suas horas de trabalho e fazer mais em menos tempo. Ele é adequado para freelancers individuais, equipes e empresas de todos os tamanhos.

Um recurso exclusivo que o Clockify oferece é a alteração da hora de início do cronômetro em execução. Por exemplo, se você esquecer de iniciar o cronômetro no início do dia, poderá ajustar manualmente a hora de início para refletir quando começou a trabalhar. Esse recurso é especialmente útil para aqueles que não têm o hábito de registrar o tempo. Como resultado, você não estará cobrando a mais dos clientes nem trabalhando mais horas do que deveria!

Melhores recursos do Clockify

Aplicativos para Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux, iOS e Android

Modo de quiosque para registrar a entrada e a saída usando um dispositivo compartilhado

Gráficos e detalhamento de atividades em painéis de controle de horas

Bloqueio de horas com um clique nos calendários

Limitações do Clockify

As equipes podem precisar de treinamento para aprender todos os seus recursos

Falta uma interface fácil de usar

Preços do Clockify

Básico : uS$ 3,99/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 3,99/usuário por mês, cobrado anualmente Standard : uS$ 5,49/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 5,49/usuário por mês, cobrado anualmente Pro : uS$ 7,99/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 7,99/usuário por mês, cobrado anualmente Enterprise: uS$ 11,99/usuário por mês, cobrado anualmente

Clockify avaliações e comentários

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.000 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Clockify !

4. Trilha de alternância

via Trilha do TogglTrilha do Toggl é uma ferramenta útil para freelancers que desejam manter o controle de suas tarefas. Com a capacidade de rastrear o tempo gasto em tarefas, eles podem medir e analisar facilmente seu fluxo de trabalho. (O que os ajuda a tomar decisões informadas sobre como gastar mais ou menos tempo!)

Como resultado, os freelancers podem aumentar sua eficiência criando modelos e processos de projetos repetíveis com base nos dados de suas tarefas.

Por meio do uso de painéis e relatórios intuitivos, o Toggl Track oferece uma maneira fácil de visualizar e entender o tempo gasto em cada tarefa. Isso ajuda os freelancers a gerenciar melhor seu fluxo de trabalho e maximizar sua produtividade, o que pode ter um efeito direto no sucesso do negócio.

Rastreie o tempo com o Integração do Toggl Track e do ClickUp !

Melhores recursos do Toggl Track

mais de 100 integrações com extensões dos navegadores Chrome e Firefox

Relatórios resumidos, detalhados e semanais

Taxas faturáveis históricas

Projetos gratuitos fixos

Limitações do Toggl Track

Os membros do plano gratuito não podem fixar os registros de horas usados com mais frequência para facilitar o acesso

Não é adequado como um gerenciamento de tarefas ferramenta por si só

Preços do Toggl Track

Equipe : uS$ 9/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 9/usuário por mês, cobrado anualmente Empresa: uS$ 15/usuário por mês, cobrado anualmente

Toggl Track ratings and reviews

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

5. Sempre

via Sempre O Everhour é uma plataforma de controle de tempo e gerenciamento de recursos criada para ajudar as equipes a se manterem organizadas, colaborarem com mais facilidade e aumentarem sua produtividade geral.

Apresenta interfaces simples e intuitivas para controlar manualmente o tempo, alocar recursos em projetos, automatizar o faturamento, orçar projetos e muito mais. Ao utilizar o conjunto versátil de ferramentas do Everhour, você pode simplificar os processos dentro da sua organização sem sacrificar a visibilidade ou o controle.

Outro caso de uso dos recursos de controle de tempo do Everhour é usá-lo para categorizar tipos de licença padrão. Isso ajuda as empresas a gerenciar sua força de trabalho e a garantir que tenham a cobertura certa quando os funcionários estiverem ausentes por semanas ou meses. Por exemplo, os gerentes podem usar essas categorias para estimar quantos funcionários estarão disponíveis a cada mês, o que lhes permite planejar melhor os projetos e antecipar as cargas de trabalho.

Verificar o_ Integração do Everhour e do ClickUp !

Melhores recursos do Everhour

Configurações de orçamento e custos de mão de obra

Progresso planejado versus progresso relatado da tarefa

Gráficos de resumo

Registro de horas e aprovações de horas

Limitações do Everhour

Falta de personalização avançada para resumos de tempo em comparação com outras alternativas do Hubstaff nesta lista

Falta de categorias de tempo para aprimorar o controle de tempo dos funcionários

Preços do Everhour

Gratuito

Lite : $5/usuário por mês, a partir de 2 usuários

: $5/usuário por mês, a partir de 2 usuários Team: uS$ 8/usuário por mês, a partir de 5 usuários

Everhour avaliações e comentários

Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

6. Tempo de Mesa

via Tempo de mesa O DeskTime monitora a produtividade dos funcionários para que gerentes, equipes e funcionários possam medir seu desempenho e identificar tendências. A plataforma coleta dados sobre o tempo que eles gastam em diferentes tarefas e aplicativos.

O software de controle de tempo também oferece diferentes ferramentas para ajudar os gerentes a identificar áreas em que os funcionários podem fazer mudanças positivas para incentivar uma produtividade melhor. Um sistema de pontos incentiva os funcionários a se manterem produtivos, enquanto o controle de saúde e bem-estar estimula um equilíbrio mais saudável entre vida pessoal e profissional.

Melhores recursos do DeskTime

Rastreamento de URLs e aplicativos

Temporizador Pomodoro

Programação de turnos

Relatórios personalizados

Limitações do DeskTime

Não é adequado para equipes que realizam tarefas longe da tela

Recursos básicos limitados no plano gratuito

Preços do DeskTime

Lite : Gratuito para apenas 1 usuário

: Gratuito para apenas 1 usuário Pro : uS$ 6,42/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 6,42/usuário por mês, cobrado anualmente Premium : uS$ 9,17/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 9,17/usuário por mês, cobrado anualmente Enterprise: uS$ 18,33/usuário por mês, cobrado anualmente

Classificações e resenhas do DeskTime

Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

7. Colheita

via ColheitaO Harvest é uma ferramenta de controle de tempo que ajuda empresas e equipes a controlar suas horas, projetos e orçamentos. Com o Harvest, os usuários podem controlar facilmente as horas gastas em tarefas, revisar planilhas de horas em tempo real, gerar faturas com facilidade e gerenciar despesas com mais eficiência.

Os usuários têm a opção de controlar o tempo pelo navegador, desktop ou celular. Isso permite que os funcionários registrem com precisão o tempo que gastam em diferentes tarefas, mesmo quando estão fora do escritório. Isso pode ajudar a identificar ineficiências e áreas em que o tempo está sendo desperdiçado, permitindo que os gerentes otimizem suas programações.

Melhores recursos do Harvest

Relatórios de capacidade para entender as cargas de trabalho da equipe

Integrações com PayPal e Stripe para pagar faturas on-line

Lembretes de tempo personalizados para controle de tempo consistente

Tempo e painéis de controle de projetos Limitações do Harvest

Falta de recurso de atribuição de tempo em lote para empregadores que trabalham com vários freelancers

O plano gratuito vem com apenas um assento e dois projetos ( Confira estas alternativas para o Harvest )

Preços do Harvest

Gratuito : 1 assento, 2 projetos

: 1 assento, 2 projetos Pro: uS$ 10,80/assento por mês, cobrado anualmente

Harvest avaliações e resenhas

Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

8. Doutor do Tempo

via Médico do tempo Empresas, equipes e indivíduos podem monitorar e otimizar seus fluxos de trabalho com o Time Doctor, um software dedicado de monitoramento de tempo. Os usuários podem tomar decisões informadas sobre suas atividades diárias com base em insights detalhados sobre como gastam seu tempo.

Com o Time Doctor, os usuários podem criar alertas personalizados, dividir projetos em tarefas e subtarefas, categorizar tarefas, definir limites de tempo para atividades, analisar níveis de produtividade com relatórios detalhados e muito mais. Os recursos avançados do Time Doctor permitem que as empresas melhorem a eficiência, reduzam o desperdício e aumentem a produtividade.

Confira o_ Integração do ClickUp e do Time Doctor !

Melhores recursos do Time Doctor

Widget de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para monitorar o controle de horas e as cargas de trabalho dos funcionários

Capturas de tela, gravações de tela e níveis de atividade

Acesso de login do cliente

Controle de horas off-line

Limitações do Time Doctor

O monitoramento de tela pode capturar informações pessoais ao fazer capturas de tela aleatórias

Falta de ferramentas nativas de gerenciamento de projetos em comparação com outras alternativas do Hubstaff nesta lista

Preços do Time Doctor

Básico : uS$ 70/usuário por ano

: uS$ 70/usuário por ano Standard : uS$ 100/usuário por ano

: uS$ 100/usuário por ano Premium: uS$ 200/usuário por ano

Time Doctor classificações e resenhas

Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

9. Pagamento

via PagamentoPaymo é uma ferramenta de controle de tempo que permite que as empresas controlem o tempo que os funcionários gastam em diferentes tarefas, projetos e clientes. Por exemplo, os relatórios automatizados do Paymo fornecem uma visão geral em tempo real da atividade dos funcionários e das horas faturáveis, permitindo que os gerentes tomem decisões informadas sobre alocação de recursos e orçamento.

Ao usar o dados do registro de horas com o Paymo, os clientes podem receber faturas precisas, o que pode resultar em melhores relacionamentos com os clientes e mais receita. A ferramenta de controle de tempo Paymo também pode ser usada para controlar o tempo faturável e não faturável, permitindo que as empresas compreendam melhor seus custos e otimizem os preços.

De modo geral, a ferramenta de controle de tempo Paymo oferece uma série de recursos que podem ajudar as empresas a melhorar seu desempenho, aumentar a produtividade e agilizar seus processos de faturamento e cobrança.

Melhores recursos do Paymo

Widget de desktop para Mac, Windows e Linux

Configurações de personalização da planilha de horas

Cartões de timesheet de membros da equipe

Estimativas e faturamento de projetos

Limitações do Paymo

Não há gerenciamento avançado de tarefas no plano gratuito

Integrações disponíveis apenas nos planos pagos

Preços do Paymo

**Gratuito

Inicial : uS$ 4,95/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 4,95/usuário por mês, cobrado anualmente Pequeno Escritório : $9,95/usuário por mês, cobrado anualmente

: $9,95/usuário por mês, cobrado anualmente Empresarial: uS$ 20,79/usuário por mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Paymo

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

10. Em tempo hábil

via Em tempo hábil O Timely é um aplicativo de produtividade ideal para trabalhadores remotos identificarem tendências de produtividade no trabalho. Ele foi projetado para simplificar a forma como as pessoas organizam seu trabalho e suas agendas. Com o Timely, você pode monitorar facilmente seu tempo para qualquer projeto com apenas alguns cliques.

O aplicativo também vem com outros recursos importantes, como ferramentas de relatórios detalhados, ferramentas de orçamento e acompanhamento de metas em tempo real. Isso permite monitorar facilmente quanto tempo você está gastando em cada projeto ou tarefa e identificar áreas de melhoria para aumentar a produtividade. Além disso, ele se integra a serviços populares como o Google Calendar, Quickbooks, Azure e outros para tornar o gerenciamento de projetos mais fácil do que nunca.

A maioria dos softwares de controle de tempo de funcionários é projetada para vigiar os funcionários em seus aplicativos e no uso do computador. Se você tem uma política de trabalho antivigilância, este software é para você!

Melhores recursos do Timely

Visão geral do plano de projeto em tempo real para evitar desafios iminentes

Rastreamento do fluxo de trabalho para monitorar tarefas específicas

Planilhas de horas automáticas para um faturamento preciso

Rastreamento de atividades de trabalho em segundo plano

Limitações da Timely

Problemas com o desempenho da IA causam mais trabalho para os usuários solucionarem problemas

A precisão da hora pode ser um problema se você estiver mudando de fuso horário

Preços oportunos

Inicial : uS$ 9/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 9/usuário por mês, cobrado anualmente Premium : uS$ 16/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 16/usuário por mês, cobrado anualmente Ilimitado: uS$ 22/usuário por mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas oportunas

Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

4,7/5 (mais de 600 avaliações) G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

Crie confiança e aumente a produtividade com o ClickUp

Para dizer a verdade, essa lista apenas arranha a superfície das principais alternativas ao Hubstaff. Mas não há necessidade de continuar a busca pelo melhor software de controle de tempo quando trouxemos a você o campeão. 🏆

O ClickUp é a única solução de produtividade que pode ajudá-lo a economizar tempo, melhorar a produtividade e aumentar a lucratividade em todas as áreas! Com centenas de recursos que economizam tempo, é a alternativa ideal do Hubstaff para qualquer equipe.

Visualize suas tarefas com mais de 15 exibições no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

Acesse tarefas ilimitadas, várias visualizações de projeto, controle de tempo flexível e muito mais quando você se inscrever no ClickUp hoje mesmo e veja sua produtividade atingir novos patamares. 🏔