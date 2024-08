Comparação entre Monday e Jira: Qual ferramenta será melhor em 2024?

Deseja comparar o Monday.com e o Jira?

Não tem certeza de qual software de gerenciamento de projetos é atualmente melhor que o outro?

Bem, você certamente não está sozinho nesse processo de tomada de decisão. Cada ferramenta de gerenciamento de projetos fez uma série de alterações na plataforma e lançou novos recursos em 2022.

Neste guia, compararemos os dois populares ferramentas de gerenciamento de projetos para que você saiba qual é a melhor opção entre o Monday.com e o Jira.

Vamos começar!

O que é o Monday.com?

Via Segunda-feira.comSegunda-feira é um projeto e gerenciamento de tarefas solução usada principalmente por equipes e empresas para monitorar, colaborar e gerenciar tarefas e projetos. É muito fácil de usar e permite que você obtenha visibilidade do projeto à medida que o realiza marcos e atingir as metas de seu projeto. 🎯

Recursos de segunda-feira

Os recursos do Monday incluem um layout de quadro visual para que você veja facilmente projetos e tarefas, atribua funções e monitore o progresso. Ele também vem com muitos recursos de automação e permite fluxos de trabalho personalizados, dependendo das necessidades da equipe.

Ao analisar o que o Monday tem a oferecer às equipes, alguns recursos se destacam. 💡

1. Quadros Kanban

A visualização do quadro de segunda-feira pode personalizar os detalhes de exibição do cartão e ser dividida por grupos

A Monday não economiza no apelo visual de suas ferramentas. Seus quadros scrum e kanban são visualmente atraentes e fáceis de usar. Eles são ótimos para gerenciar e acompanhar vários projetos ao mesmo tempo sem se perder nos detalhes.

Embora ambas as soluções de gerenciamento de projetos ofereçam quadros kanban para equipes ágeis, os recursos avançados do Monday funcionam melhor como ferramenta de gerenciamento de tarefas.

Infelizmente, o Kanban View do Monday só pode criar cartões com os rótulos nas colunas de status, o que pode ser limitante para quem deseja mais personalização em suas ferramentas de gerenciamento de projetos.

2. Gerenciamento de arquivos incorporado

Os recursos de gerenciamento de arquivos do Monday permitem fazer upload de arquivos e compartilhá-los entre equipes para melhorar a colaboração

Os recursos integrados de gerenciamento de arquivos do Monday facilitam a colaboração entre as equipes e a centralização de arquivos importantes em um só lugar. É uma ótima maneira de garantir que toda a sua equipe tenha acesso às mesmas informações atualizadas à medida que seus projetos tomam forma. 📝

3. Integrações de API

Via Monday.com

Se há algo que você deseja que sua ferramenta de gerenciamento de projetos tenha, é a capacidade de se integrar à pilha de ferramentas que você já está usando. Especialmente se você valoriza a capacidade de personalização para ter maior controle do seu fluxo de trabalho. Felizmente, o Monday oferece muitas opções de API de terceiros, de modo que é fácil conectá-lo a suas outras ferramentas. 💻

4. Automação

Via Monday.com

As ferramentas de automação da Monday permitem que os usuários economizem tempo criando fluxos de trabalho automatizados com condições e tarefas predefinidas. Isso ajuda as equipes a se manterem organizadas e concentradas nas tarefas mais importantes sem precisar gerenciar e atualizar tudo manualmente todas as vezes.

5. Aplicativo móvel

Com o aplicativo móvel do Monday.com, os usuários acessam seus projetos e software de gerenciamento de tarefas onde quer que estejam. Ele também oferece notificações em tempo real e a capacidade de comentar, conversar e colaborar com os membros da equipe.

Preço de segunda-feira:

Um aspecto positivo do Segunda-feira.com é que seu preço é bastante acessível. Não é preciso ser uma equipe grande com orçamentos ainda maiores para usar a ferramenta. Aqui está um detalhamento básico de cada nível de preço. 💰

Individual : grátis para sempre

: grátis para sempre Básico : uS$ 8 por assento por mês

: uS$ 8 por assento por mês Standard : uS$ 10 por assento por mês

: uS$ 10 por assento por mês Pro : uS$ 16 por assento por mês

: uS$ 16 por assento por mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

O que é o Jira?

Via JiraJira é uma solução ágil de gerenciamento de projetos usada por milhares de equipes para rastrear e gerenciar tarefas, projetos e fluxos de trabalho. Assim como o Monday, é fácil de integrar em sua pilha de tecnologia e oferece opções de personalização avançadas. Comparar o Confluence com o Notion !

Recursos do Jira

Semelhante ao Monday, Jira também oferece vários recursos úteis de gerenciamento. Dois recursos distintos são o sistema de rastreamento, que ajuda a monitorar o progresso, e as ferramentas de relatório e análise gráfica, que permitem que os usuários tenham uma visão geral dos insights.

As equipes de desenvolvimento de software tendem a preferir o Jira, mas vamos ver por que com mais alguns de seus recursos.

1. Rastreamento de problemas

O Jira lançou recentemente sua nova visualização de rastreamento de problemas

O sistema de rastreamento de problemas do Jira permite que as equipes de desenvolvimento de software rastreiem e se mantenham atualizadas sobre tarefas, projetos e fluxos de trabalho. Com esse recurso de gerenciamento de projetos, as equipes podem colaborar e detectar erros rapidamente.

2. Relatórios

Exemplo de um gráfico burndown no Jira

Com a função ferramentas de relatório você fica por dentro de sprints, tarefas e estimativas. Sempre que precisar analisar o progresso ou o desempenho do seu projeto, as ferramentas de relatório do Jira o ajudarão. 📈

3. Personalização O Jira oferece aos usuários a capacidade de personalizar o painel de acordo com as necessidades da equipe. Os usuários criam campos, rótulos e status personalizados para ajudar a organizar suas tarefas nesse software de gerenciamento de projetos.

4. Aplicativo móvel

O aplicativo móvel do Jira permite que os usuários acessem rapidamente seu sistema de gerenciamento de projetos, colaborem com os membros da equipe e acompanhem o progresso. Ele também permite notificações e edição em tempo real de tarefas e fluxos de trabalho. 📲

5. Automação

Via Jira

As ferramentas de automação do Jira permitem que os usuários criem fluxos de trabalho personalizados e automatizar seus processos . A automação ajuda a economizar tempo e torna o gerenciamento de tarefas e projetos mais rápido e eficiente.

Preços do Jira

Embora o Jira ofereça menos níveis de preços, ele os oferece a preços bastante acessíveis. O bom é que equipes de todos os tamanhos podem aproveitar os melhores recursos dessa ferramenta de gerenciamento de projetos sem gastar muito. 💰

Gratuito : Sempre gratuito para até 10 usuários

: Sempre gratuito para até 10 usuários Standard : uS$ 7,75 por usuário

: uS$ 7,75 por usuário Premium : uS$ 15,25 por usuário

: uS$ 15,25 por usuário Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Monday.com vs. Jira: Quem ganha?

Quando se trata de ferramentas de gerenciamento de projetos, isso realmente depende das necessidades e preferências da equipe. O Monday oferece uma interface fácil de usar e opções avançadas de personalização. Também é excelente para equipes que precisam colaborar em qualquer lugar.

O Jira, por outro lado, é excelente para equipes que desejam acompanhar e monitorar melhor seus projetos. Ele possui ferramentas avançadas de relatório e análise gráfica, o que facilita para as equipes monitorarem o que foi feito até o momento.

De modo geral, ambas as ferramentas são ótimas para o gerenciamento de projetos e o fator decisivo entre elas geralmente se resume à sensação de usabilidade da ferramenta para a equipe. Vejamos qual ferramenta vence em cada uma das categorias mais importantes para um software eficaz de gerenciamento de projetos. 📊

Automação

Quando se trata de automação, o Jira e o Monday.com oferecem recursos semelhantes. O Monday.com fornece ferramentas de automação que permitem que os usuários criem fluxos de trabalho personalizados e automatizem processos.

O Jira também oferece recursos de automação, permitindo que as equipes de desenvolvimento de software e outros grupos definam e controlem seus fluxos de trabalho. No entanto, o Jira oferece recursos de automação mais avançados, como a capacidade de integração com APIs de terceiros, permitindo que os usuários se conectem a outros serviços para automatizar processos e o compartilhamento de documentos.

Em última análise, tudo se resume às necessidades individuais da equipe e à escolha da solução certa que se encaixa.

Para esse recurso, há um empate. 🤝

Gerenciamento de tarefas

Quando se trata de gerenciamento de tarefas, tanto o Jira quanto o Monday.com oferecem ótimos recursos. No entanto, o Monday.com se destaca com seus painéis codificados por cores, rótulos personalizáveis e ferramentas de gerenciamento de arquivos.

Esses recursos permitem que as equipes colaborem e organizem tarefas e projetos com facilidade. Alguns membros da equipe podem gostar muito mais de trabalhar com ferramentas que incorporam cores.

O Jira também oferece ferramentas avançadas de gerenciamento de tarefas que permitem aos usuários verificar as tarefas de uma lista e notificar automaticamente todas as partes interessadas importantes. Em última análise, a melhor solução para o gerenciamento de tarefas se resume à granularidade que as equipes podem obter com o gerenciamento de tarefas.

Para esse recurso, há um empate. 🤝

Preço

A principal diferença entre o Monday e o Jira é o preço. O Monday oferece uma solução mais flexível e econômica quando se trata de preços. Seu plano individual é gratuito para sempre, enquanto o plano básico custa apenas US$ 8 por assento por mês.

Por outro lado, o plano mais barato do Jira é o plano Standard, que custa US$ 7,75 por usuário por mês. Os planos Premium e Enterprise do Jira também são mais caros do que a oferta do Monday. Em última análise, as equipes terão que considerar seu orçamento e as ferramentas que esse orçamento lhes permite acessar ao selecionar a solução certa de gerenciamento de projetos.

Por esse recurso, o Monday.com vence. 🥇

Monday Vs. Jira no Reddit

Qual é a melhor maneira de realmente ter uma ideia de uma ferramenta do que ler o que os usuários da Internet estão compartilhando com sinceridade? Dê uma olhada em algumas publicações do Reddit sobre as duas ferramentas.

Revisão do Reddit do Monday

"Eu diria que, como o Monday é um pouco genérico em certo sentido, ele faz um pouco de tudo e não é totalmente especializado em uma única coisa. Ao mesmo tempo, eu diria que isso também é o que o torna único, portanto, se você quiser uma ferramenta capaz de atender a praticamente todas as suas necessidades, o Monday é uma ótima opção. Há outras ferramentas que são mais especializadas nesse sentido, mas o Monday é realmente ótimo e nós o usamos o tempo todo."_ - Via Reddit

Revisão do Jira Reddit

"Isso é como perguntar às pessoas se elas tiveram uma boa experiência com C++. A experiência das pessoas com o Jira dependerá de como ele foi implementado, gerenciado e respeitado dentro da empresa. Há muitos exemplos excelentes de uso bem-sucedido do Jira e muitos exemplos ruins de abuso do Jira como parte de sistemas de gerenciamento fracassados. Pessoalmente, prefiro algo mais básico para a maioria das equipes sem gerentes de projeto dedicados. O Jira é uma ferramenta poderosa, com centenas de opções que podem piorar sua vida nas mãos erradas." - Via Reddit Relacionado:_

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Monday vs. Jira

Até este ponto, já falamos bastante sobre o que torna cada ferramenta útil, quais recursos se destacam e suas opções de pagamento. No entanto, uma alternativa que pode atender melhor às suas necessidades é nada menos que ClickUp ! 💜

Então, por que o ClickUp? Para começar, você recebe muito mais pelo que paga - e pelo que não paga. A opção gratuita para sempre do ClickUp dá acesso à maioria de seus recursos por nada, nada, nada!

A maioria das plataformas trabalha com um modelo "freemium" mais rígido que não permite que você experimente as ferramentas sem fazer upgrade. De fato, o ClickUp oferece recursos incríveis em seu plano gratuito, como:

Tarefas ilimitadas

Membros ilimitados do plano gratuito

Quadros brancos

Controle de tempo

Gravação de vídeo no aplicativo

Claro, esses recursos são bons. Mas como eles se comparam aos recursos do Monday e do Jira? Vamos dar uma olhada!

Recurso rival do ClickUp 1: Quadros brancos

Arraste e solte formas em sua tela, conecte seu fluxo de trabalho e trabalhe com sua equipe ao mesmo tempo no ClickUp Whiteboard Quadros brancos do ClickUp oferecem um espaço para que os líderes de projetos organizem brainstorms e até mesmo sessões de explicação enquanto gerenciam seus projetos. Os quadros altamente visuais permitem que você facilmente priorizar tarefas atribuir responsabilidades e adicionar anotações.

Os quadros brancos são colaborativos, o que significa que você pode trabalhar em tempo real com outros membros da equipe, independentemente de onde eles estejam localizados. Além disso, você pode adicionar prazos e personalizar os quadros para atender às necessidades deles.

Recurso 2 do rival ClickUp: gols

Use o ClickUp para acompanhar o progresso com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas Metas do ClickUp do ClickUp permite que os gerentes de projeto criem e acompanhem facilmente as metas de suas equipes. Com as metas, os usuários dividem os projetos em marcos gerenciáveis com prazos definidos.

Você pode definir parâmetros como metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas para monitorar as metas e garantir que você esteja dentro do prazo ou do orçamento.

Recurso 3 do rival ClickUp: extensão do Bloco de Notas

Organize instantaneamente seus pensamentos com a Edição de Rich Text no Bloco de Notas do ClickUp Bloco de Notas do ClickUp do ClickUp (um dos meus favoritos!) é uma excelente ferramenta "portátil" que permite aos usuários anotar ideias rapidamente, fazer brainstorming e armazenar informações de forma organizada. A extensão do Chrome oferece uma maneira conveniente de armazenar anotações, imagens, marcadores, capturas de tela, listas, controle de tempo e outros dados.

A melhor parte é que você não precisa sair da guia atual se, de repente, quiser salvar ou fazer uma anotação importante. Ele flutua no canto da janela de navegação para facilitar o acesso com um clique. 😎

Recurso rival do ClickUp 4: Anotações

Deixe facilmente anotações, atribua usuários ou crie tarefas diretamente de uma imagem ou arquivo PDF

Você sabia que o ClickUp permite que você marque e anotar PDFs ? Para muitos gerentes de projeto e principais interessados, os PDFs são úteis, mas é difícil lidar com eles quando se deseja fazer edições de linha ou adicionar anotações.

Com o ClickUp, esse problema desaparece.

O recurso (incluído no plano Enterprise do ClickUp) permite que você edite e anote rapidamente seus PDFs diretamente no aplicativo. Além de ser excelente para simplificar o fluxo de trabalho dos documentos do projeto, ele facilita para as equipes fornecer feedback, fazer comentários e colaborar em documentos, independentemente do formato em que estejam.

Recurso 5 do rival ClickUp: visualização da carga de trabalho

Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para ver quem está adiantado ou atrasado e arraste e solte facilmente as tarefas para realocar recursos

Muitas vezes, um gerente de projeto é sinônimo de gerenciamento de tempo . Isso porque eles precisam conhecer as cargas de trabalho de suas equipes para que ninguém receba tarefas a mais ou a menos.

As equipes de desenvolvimento de software, que geralmente trabalham em um processo de entrega, podem facilmente receber tarefas demais ou de menos. Além disso, o tempo de conclusão dessas tarefas pode variar, e é por isso que pontos de sprint são essenciais para a maioria dessas equipes.

Felizmente, com Visualização da carga de trabalho do ClickUp além de obter insights visuais sobre a equipe e as cargas de trabalho individuais, você também pode medi-las com pontos de sprint ou estimativas de tempo para medir adequadamente as cargas de trabalho. 📊

Qual é o melhor em 2024? Faça tudo isso com o ClickUp

Tanto o Monday quanto o Jira oferecem poderosos ferramentas gratuitas de gerenciamento de projetos que são úteis, sem dúvida. Ao comparar as duas ferramentas, é importante considerar os recursos, o preço e a avaliação dos usuários.

No entanto, não se feche para alternativas melhores. Considere uma ferramenta alternativa como o ClickUp. Você tem acesso a mais recursos por menos e ele foi criado como uma ferramenta completa para substituir todas elas.

O ClickUp oferece recursos exclusivos, como a atribuição de comentários, para que as equipes não fiquem atoladas em e-mails tentando encontrar o trabalho que precisa ser feito. Experimente-nos hoje e crie seu primeiro espaço de trabalho para ver a diferença e por que tantas empresas mudam do Jira e do Monday para o ClickUp. Experimente o ClickUp gratuitamente