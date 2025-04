15 melhores softwares de gerenciamento de projetos para Mac (gratuitos e pagos) 2025

Embora a antiga batalha entre a Apple e todos os outros dispositivos inteligentes tenha sido praticamente encerrada, ainda existem várias ferramentas que simplesmente funcionam melhor em um Mac, mesmo que não tenham sido criadas inteiramente para o produto.

Com mais de dois milhões de aplicativos na App Store da Apple, escolher o aplicativo certo é uma tarefa difícil software de gerenciamento de projetos para o seu novo dispositivo Mac pode parecer uma perspectiva assustadora, especialmente se for a primeira vez ou se você estiver no mercado para trocar de software. Embora nem todas essas opções sejam projetadas para produtividade, ainda há tons_ de ferramenta de gerenciamento de projetos s para escolher. Isso pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. 😳

O lado positivo? Sua ferramenta está lá fora! Não há razão para que você tenha que abrir mão de qualquer um dos recursos da sua lista de desejos ou gastar todo o orçamento para garantir um software de gerenciamento de projetos qualquer. Mas o lado negativo? Bem, pode levar algum tempo para pesquisar e testar as alternativas antes de encontrar a solução de gerenciamento de projetos dos seus sonhos.

Mas é aí que nós entramos. 😎

Antes de dedicar horas valiosas para vasculhar as sugestões em destaque na App Store, comece com este guia abrangente. O gerenciamento de projetos é o nosso ganha-pão, e nós já fizemos o trabalho para que você não precise fazer isso! Abra seu aplicativo favorito aplicativo de anotações favorito e continue lendo enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre os 15 melhores softwares de gerenciamento de projetos para Mac.

Os 15 melhores softwares de gerenciamento de projetos para Mac

Agora, vamos ao que interessa. 🤓

Você conhece os benefícios de usar um software de gerenciamento de projetos e o que procurar ao escolher a ferramenta certa para o seu dispositivo Mac. Mas, em vez de ficar à toa na App Store, dê um passo na direção mais produtiva e comece com este guia detalhado.

Vivemos e respiramos tudo o que diz respeito à produtividade e fizemos uma extensa pesquisa sobre os principais concorrentes do mercado para trazer a você o melhor dos melhores quando se trata de ferramentas de gerenciamento de projetos para Macs. Aqui estão os 15 melhores softwares para Mac para gerenciamento de projetos.

1. ClickUp

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

Os entusiastas do Mac que apreciam a experiência do usuário e os recursos do sistema operacional da Apple vão adorar ClickUp -o aplicativo de gerenciamento de projetos definitivo para fazer as coisas acontecerem. As soluções de ponta a ponta do ClickUp para gerenciar projetos, fluxos de trabalho e recursos fazem dele um centro de colaboração para equipes de qualquer tamanho e em todos os setores.

Leve o ClickUp com você quando estiver em trânsito no seu celular e no Apple Watch. De lembretes diários a atualizações de tarefas, você pode gerenciar todos os tipos de trabalho com os recursos totalmente personalizáveis do ClickUp!

Recursos do ClickUp

O aplicativo ClickUp para Apple Watch suporta a criação de tarefas e lembretes

mais de 100 modelos predefinidos ou crie o seu próprio para qualquer caso de uso

A hierarquia do espaço de trabalho oferece mais flexibilidade para organizar tudo, de equipes a projetos

Gravador de tela no aplicativo para gravar vídeos do Workspace a partir do seu navegador

Prós do ClickUp

Metas privadas atribuídas a você mesmo para acompanhar o crescimento pessoal e profissional

Experiência perfeita entre a Web e o aplicativo para desktop

Trabalhe off-line de qualquer lugar

contras do #### ClickUp

Curva de aprendizado devido ao número de recursos disponíveis e ao nível de personalização

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Baixar o ClickUp

2. Segunda-feira.com

via Segunda-feiraSegunda-feira.com é uma plataforma de gerenciamento de projetos, rastreamento e colaboração adaptada para equipes de qualquer tamanho. A interface de usuário intuitiva simplifica o gerenciamento de projetos, fornecendo aos usuários recursos como listas de tarefas, fluxos de trabalho personalizados, Gráficos de Gantt quadros Kanban, cronogramas de projetos e muito mais.

Por meio da integração perfeita com outras ferramentas populares, como o Slack e o Google Drive, as equipes podem facilmente ficar por dentro de seus metas do projeto ao usar Segunda-feira .

Recursos de segunda-feira

Integrações com outros softwares populares de gerenciamento de projetos

Interface de usuário intuitiva com gráficos de Gantt, mapas, quadros de acompanhamento, visualizações no estilo Kanban e muito mais

Relatórios e análises para acompanhar o progresso dos membros da equipe e criar relatórios em tempo real

Monday pros

Excelente suporte ao cliente

Visualmente atraente

Foco na colaboração

contras do #### Monday

Curva de aprendizado acentuada, pois novos recursos são constantemente adicionados.

Preços do Monday

**Gratuito para sempre

Básico : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Standard : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Pro : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a Monday para saber o preço

Avaliações e resenhas da Monday

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Baixar

Marcar o_ **Termos de gerenciamento de projetos **Guia para ajudá-lo a atingir suas metas

3. Colmeia

via ColmeiaColmeia é uma ferramenta on-line de colaboração e gerenciamento de projetos criada para ajudar as equipes a se manterem organizadas, a se comunicarem melhor e a realizarem o trabalho com mais eficiência. Ele oferece aos usuários um conjunto de recursos que facilitam o acompanhamento de projetos, o gerenciamento de tarefas e a comunicação como nunca antes.

Sua interface intuitiva permite que os gerentes de projeto atribuam tarefas aos membros da equipe e estabeleçam prazos, enquanto a análise do projeto fornece insights sobre o progresso do projeto.

Recursos do Hive

Personalização do fluxo de trabalho para agilizar o processo de gerenciamento de projetos e facilitar a comunicação

Hierarquias flexíveis de projetos com subtarefas e subações

Notificações em tempo real e análise de projetos

Listas de tarefas e rastreamento de projetos

Colmeia profissionais

Suporte superior ao cliente

Diversas integrações

Fácil personalização

Contras do Hive

Embora você possa silenciá-las, as notificações podem distraí-lo porque aparecem como pop-ups

Funcionalidade móvel limitada

Preços do Hive

Gratuito para sempre

Iniciante: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Equipes : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a Hive para obter preços

Avaliações e resenhas do Hive

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Baixar

4. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet é uma plataforma de colaboração e gerenciamento de projetos criada para ajudar as equipes a se manterem organizadas e a realizarem o trabalho. Ele oferece aos usuários recursos como acompanhamento de projetos, gerenciamento de tarefas, relatórios, compartilhamento de arquivos, gráficos de Gantt e muito mais.

E mais, Smartsheet integra-se a ferramentas de produtividade populares, o que o torna uma excelente opção tanto para pequenas empresas quanto para organizações maiores.

Recursos do Smartsheet

Visualização dinâmica

Recursos de gerenciamento de recursos

Bridge, aplicativo de calendário e aplicativo dinâmico

Profissionais do Smartsheet

Altamente personalizável

Robusto e poderoso

Capacidade avançada de proteção de dados

Recursos de relatórios e análises de primeira linha

Contras do Smartsheet

Curva de aprendizado acentuada

O gerenciamento de recursos requer add-ons

Preços do Smartsheet

**Profissional: uS$ 7/mês por usuário

Business : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o Smartsheet para obter preços

Avaliações e resenhas do Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

Baixar

5. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipeTrabalho em equipe é uma excelente opção para empresas que buscam um software de gerenciamento de projetos abrangente, fácil de usar e suficientemente avançado para gerenciar projetos complexos com sucesso. Sua ampla gama de recursos, combinada com a capacidade de integração com outras ferramentas, torna-o uma excelente maneira de as equipes colaborarem de forma eficaz, garantindo altos níveis de eficiência e produtividade.

O aplicativo móvel do Teamwork é perfeito para aqueles que precisam acesso a atualizações de projetos em qualquer lugar. Com seu design intuitivo, ele ajuda as equipes a se manterem atualizadas, independentemente de onde estejam ou do dispositivo que estejam usando.

recursos do #### Teamwork

Recurso de importação de dados de projeto

Visualização de dados para organizar tarefas em sprints e valores

Quadros para selecionar várias tarefas e colocá-las em colunas

Relatórios de tarefas para criar relatórios visuais com base nos dados do projeto

Prós do trabalho em equipe

A presença de aplicativos incorporados do Teamwork

Os relatórios podem ser compartilhados como documentos Excel, CSV ou PDF

Contras do trabalho em equipe * Curva de aprendizado acentuada

Leva tempo até que as modificações sejam implementadas

Preço do trabalho em equipe

Plano Forever gratuito : até 5 usuários/plano

: até 5 usuários/plano Plano inicial: US$ 5,99 usuário/mês

US$ 5,99 usuário/mês Plano Deliver : uS$ 9,99 usuário/mês

: uS$ 9,99 usuário/mês Plano de crescimento : uS$ 19,99 usuário/mês

: uS$ 19,99 usuário/mês Plano de escala: Entre em contato com a Teamwork para obter detalhes

Classificações e resenhas do Teamwork

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

Baixar

6. EquipeGantt

via EquipeGanttO TeamGantt é um software de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a organizar e planejar seus projetos. O software permite que os usuários criem e gerenciem gráficos de Gantt, atribuam tarefas, acompanhem o desempenho e monitorem o progresso. Ele também permite a colaboração entre os membros da equipe, fornecendo uma plataforma para comunicação, compartilhamento de arquivos e discussões.

Além disso, os usuários podem definir diferentes tipos de lembretes, como datas de início/fim ou tarefas atrasadas, bem como gerar vários relatórios nos formatos PDF ou Excel.

Recursos do TeamGantt

Gráficos de linha do tempo de Gantt, listas de tarefas, calendários de equipe compartilhados, listas de tarefas e quadros

Caixa de entrada de conversas e comentários de tarefas para compartilhar documentos e colaborar

Interface amigável para localizar o menu, os painéis da equipe e os gráficos de Gantt

Relatórios visuais de tarefas para monitorar o projeto progresso

Profissionais da TeamGantt

Tem uma interface de usuário simples e atraente

Fácil compartilhamento de arquivos e oferece mais do que apenas gerenciamento de projetos

Facilmente personalizável

TeamGantt contras

A falta de controle de tempo pode ser um obstáculo para os gerentes de projeto

Curva de aprendizado acentuada

Preços do TeamGantt

Limitado Gratuito Plano

Lite: $19/mês

$19/mês Pro: $49/mês

$49/mês Enterprise: A partir de US$ 99/mês

TeamGantt avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 800 avaliações)

4,8/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Baixar

7. OmniPlan

via OmniGroup O OmniPlan é um aplicativo avançado de planejamento, agendamento e gerenciamento de projetos para macOS. Ele fornece aos usuários acesso a gráficos de Gantt, painéis de vários projetos, nivelamento de recursos e diagramas de rede. Você pode colaborar e avaliar facilmente os marcos ao longo do projeto.

Com sua interface intuitiva e ferramentas fáceis de usar, o OmniPlan facilita mais do que nunca o planejamento antecipado de projetos complexos e o gerenciamento eficiente de recursos. Ele também oferece suporte a serviços de armazenamento em nuvem, como o iCloud Drive e o Dropbox, para garantir que seus dados estejam seguros e sempre acessíveis.

Recursos do OmniPlan

Recurso de exportação e importação de arquivos para o MS Project

Interface personalizável para dispositivos Mac

Programação avançada de projetos

Prós do OmniPlan

É possível exportar e importar arquivos do MS Project

Curva de aprendizado razoavelmente fácil

Contras do OmniPlan

O software é caro em comparação com outros softwares de gerenciamento de projetos para Mac desta lista

A importação e exportação de dados do projeto por meio do MS Project às vezes pode ser problemática

Preços do OmniPlan

Licença Tradicional: US$ 399,99

US$ 399,99 OmniPlan Pro: US$ 19,99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o OmniPlan

G2: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

4,5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

Baixar

8. Wrike

via WrikeWrike tem sido a opção preferida da maioria das organizações que operam equipes remotas ou no escritório. É um software de gerenciamento de projetos baseado em nuvem que permite aos usuários gerenciar seus projetos e tarefas em um local central. De fato, Wrike oferece uma variedade de recursos, incluindo delegação de tarefas, controle de tempo, compartilhamento de arquivos e muito mais.

O aplicativo oferece maior foco nas tarefas, controle superior, compatibilidade e maior visibilidade do progresso do projeto do que outras ferramentas básicas de gerenciamento de projetos.

Recursos do Wrike

Interface de usuário simples

Vários painéis de controle para compartilhar as informações com os membros da equipe

Gerenciamento de tarefas

mais de 400 integrações no aplicativo e baseadas na nuvem

Prós do Wrike

O plano gratuito permite que você crie projetos ilimitados

Você pode criar personalizações fáceis para seus departamentos de marketing e criação

Contras do Wrike

Você só pode visualizar os gráficos de Gantt nas versões pagas

Só é possível acessar o rastreador de tempo no aplicativo nos planos Business ou Enterprise

Preços do Wrike

**Gratuito para sempre

Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário

: uS$ 9,80/mês por usuário Empresa : uS$ 24,80/mês por usuário

: uS$ 24,80/mês por usuário Empresa: Entre em contato com o Wrike para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 1.500 avaliações)

Baixar

9. Trello

via TrelloTrello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos criada pela Atlassian. O software é executado na estrutura Kanban e permite que os usuários gerenciem projetos usando um formato de lista de tarefas.

Também é possível compartilhar quadros e cartões com os membros da equipe no Trello. Os recursos mais atraentes são a facilidade de uso e a capacidade de adicionar mais controle administrativo com as versões padrão, premium e empresarial.

Recursos do Trello

Atalhos de teclado para uma navegação perfeita no aplicativo

Visualizações estéticas, como as capas personalizáveis de cartões e quadros

Listas de verificação avançadas para alocar tarefas aos membros da equipe, o que ajuda a evitar a desorganização do painel.

Automações para criar fluxos de trabalho de projeto

Profissionais do Trello

Interface atraente e fácil de usar

Você pode automatizar tarefas repetitivas

Você pode integrar atualizações e personalizações de terceiros

Contras do Trello

A maioria dos recursos não está disponível na versão gratuita

Há problemas com as permissões de usuário

As camadas de tarefas podem se acumular facilmente quando você estiver gerenciando projetos robustos

Preços do Trello

**Gratuito para sempre

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: uS$ 17,50/mês por usuário para 50 usuários

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

Baixar

10. Asana

via AsanaAsana é outra plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um baseada na nuvem com todos os principais recursos, como um painel virtual que facilita a colaboração, a capacidade de criar e atribuir tarefas aos membros da equipe, recursos de comunicação, quadros, linhas do tempo e listas. Para gerenciamento de tarefas, Asana funciona bem nesta lista, mas talvez não tenha o conjunto completo de recursos de gerenciamento de projetos que você deseja, em comparação com outras ferramentas mencionadas.

Compare **Asana versus Smartsheet !

Recursos da Asana

Microsoft Teams, Office 365, Gmail, Power BI, Looker, Android e outras integrações disponíveis

Adicione campos personalizados para acompanhar facilmente o andamento de projetos e tarefas

Automação para ajudar a economizar tempo e reduzir erros

Gerenciamento de solicitações de trabalho

Profissionais da Asana

A capacidade de automatizar fluxos de trabalho economiza tempo e reduz riscos

A versão gratuita oferece acesso a alguns dos principais recursos

Contras da Asana

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

A ausência de controle de tempo dificulta o gerenciamento de projetos

Os membros da equipe só podem exportar arquivos nos formatos CSV e JSON

Preços da Asana

**Básico

Premium : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Business : uS$ 24,99/mês por usuário

: uS$ 24,99/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a Asana para saber o preço

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

Baixar

11. Centro de provas

via Centro de provas O Proofhub é uma solução intuitiva e abrangente de gerenciamento de projetos que permite que equipes de todos os tamanhos organizem, colaborem e gerenciem melhor seus projetos. Ele ajuda as organizações a obter controle sobre seus projetos, reunindo pessoas, tarefas, conversas e arquivos em uma plataforma centralizada.

Recursos do Proofhub

Visualização de tabela para organizar projetos com base no que é crucial para os membros da sua equipe

Visualização de quadro para identificar e tomar medidas desafios do gerenciamento de projetos Gráficos de Gantt para visualizar o progresso das tarefas

Visualização de calendário para ver o progresso das tarefas e dos marcos em tempo real

Prós do Proofhub

O software tem todas as ferramentas relevantes em um só lugar

Depois de pagar a taxa fixa, é possível acomodar um número ilimitado de usuários

A plataforma facilita a comunicação e a colaboração

Contras do Proofhub

Os usuários não podem gerenciar tarefas recorrentes

Nenhuma funcionalidade adicional, como orçamento

Preços do Proofhub

Essencial : taxa fixa de US$ 45/mês

: taxa fixa de US$ 45/mês Controle máximo: $89/mês de taxa fixa

Avaliações e resenhas do Proofhub

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Baixar

Verifique estes_ **Alternativas ao Proofhub !

12. NiftyPM

via NiftyPMNiftyPM é um software gratuito de gerenciamento de projetos que permite que as equipes colaborem, planejem e executem projetos com facilidade. Ele foi projetado para ajudar as equipes a manter o controle de suas tarefas, bem como acompanhar o progresso. Com sua interface intuitiva e fácil de usar, o NiftyPM ajuda os usuários a se manterem organizados e eficientes.

Recursos do NiftyPM

Metas e cronogramas para definir metas de gerenciamento de projetos Marcos para acompanhar o progresso de tarefas e projetos em gráficos de Gantt

para definir metas de gerenciamento de projetos Relatórios para monitorar o desempenho da equipe e das tarefas

para monitorar o desempenho da equipe e das tarefas Portfólios de projetos para visualizar vários projetos em um só lugar

Prós do NiftyPM

Interface de usuário atraente

Os usuários podem importar dados de projetos de outras ferramentas de gerenciamento de projetos, como Microsoft Project e ClickUp

Modelos para planejamento de projetos

Contras do NiftyPM

Pouco número de integrações incorporadas

Não é tão robusto quanto outros aplicativos de gerenciamento de projetos para Mac desta lista

Preços do NiftyPM

Gratuito

Inicial : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Pro : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Business : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a NiftyPM para obter os preços

Avaliações e resenhas do NiftyPM

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

Baixar

13. Jira

via JiraJira é um software ferramenta de desenvolvimento usada principalmente por equipes ágeis para gerenciar o desenvolvimento de produtos. Ela permite que os usuários criem e acompanhem problemas, tarefas e recursos, além de planejar sprints e colaborar no código. Jira também oferece recursos de relatório e análise para ajudar as equipes a medir o progresso de seus projetos.

Recursos do Jira

Quadros Scrum para ajudar os membros da equipe a simplificar tarefas complexas

Roteiros para acompanhar o progresso, o que torna o gerenciamento de projetos perfeito

Relatórios e insights para criar relatórios visualmente atraentes

Oferece integrações com Slack, Zoom, Office 365, Zapier, Google Calendar e muito mais

Profissionais do Jira

Os usuários podem criar relatórios e desenvolver insights

Várias integrações

Atualizações regulares

Contras do Jira

Não é possível enviar mensagens rápidas

Os usuários não podem avaliar os riscos ou custos do projeto, o que complica o gerenciamento do projeto

Preços do Jira

Gratuito para sempre para 10 usuários

para 10 usuários Padrão : A partir de US$ 8,15/mês por usuário

: A partir de US$ 8,15/mês por usuário Premium : A partir de US$ 16/mês por usuário

: A partir de US$ 16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o Jira para saber o preço

Avaliações e críticas do Jira

G2: 4,2/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Baixar

Bônus:_ **Software de fluxograma para Mac

14. nTask

via nTarefa O próximo software de gerenciamento de projetos para Mac é o nTask, uma ferramenta de colaboração em equipe que ajuda você a se organizar e a se manter produtivo. Com o nTask, você pode gerenciar facilmente suas tarefas, projetos e membros da equipe em um só lugar.

Ele também fornece modelos de projetos para ajudá-lo a começar rapidamente. O painel de controle oferece uma visão geral de todos os seus projetos e tarefas em um só lugar.

Recursos do nTask

Progresso visual do projeto com gráficos de Gantt e marcos de tarefas

Alertas e notificações personalizados

Projetos codificados por cores com código hexadecimal

Visualização em dock para alternar entre vários projetos

nTask pros

Fácil gerenciamento de projetos

Rastreamento rápido de tarefas

Visualmente atraente e facilmente personalizável

nTask contras

Anexar arquivos grandes ao compartilhar leva mais tempo do que o normal

Adequado apenas para equipes com menos de 50 membros

Preços do nTask

Gratuito: Por 7 dias

Por 7 dias Premium : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Business : $8/mês por usuário

: $8/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a nTask para saber o preço

nTask ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

4,4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 90 avaliações)

Baixar

15. Basecamp

via BasecampBasecamp é um aplicativo de gerenciamento de projetos criado para ajudar as equipes a gerenciar projetos e colaborar com mais eficiência. Ele existe desde seu lançamento em 2004 e é uma das ferramentas de colaboração mais populares e amplamente usadas no espaço de gerenciamento de projetos. Basecamp oferece aos usuários uma variedade de recursos que facilitam às equipes a divisão de grandes projetos em tarefas menores e a atribuição de responsabilidades.

Recursos do Basecamp

Listas de tarefas para criar e atribuir tarefas

Funcionalidade de bate-papo para comunicação em tempo real

Relatórios para acompanhar o progresso e resolver problemas

Caixa de entrada separada para notificações ajuda a reduzir a desordem na tela

Prós do Basecamp

Ideal para projetos simples

Você pode pesquisar projetos, arquivos ou tarefas usando palavras-chave

O aplicativo é altamente seguro e mantém a privacidade

Contras do Basecamp

Tem funcionalidades limitadas

Os usuários não podem priorizar tarefas A falta de controle de tempo



Preços do Basecamp

Basecamp por usuário: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Basecamp Pro Ilimitado: $299 por ano

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 13.000 avaliações)

Baixar

O que procurar em um software de gerenciamento de projetos para Macs

O que benefícios do software de gerenciamento de projetos torná-lo um recurso essencial para todos, não apenas para gerentes de projeto .

Com recursos para criar fluxos de trabalho completos supervisionar tarefas, trabalhar com sua equipe e muito mais, o melhor software de gerenciamento de projetos ajuda cada membro a manter o controle de sua carga de trabalho com facilidade e aumenta a produtividade geral. Lembre-se de que nem todos os softwares terão todos os recursos de que você precisa, portanto, é importante fazer um balanço dos recursos indispensáveis antes de sacar o cartão da empresa.

Além disso, a escolha de um software de gerenciamento de projetos para dispositivos Mac, em vez de outras marcas, abre a porta para recursos adicionais que melhorarão sua experiência com o produto.

Aqui estão os cinco principais itens que você deve procurar em um software avançado de gerenciamento de projetos para Macs:

A interface do usuário (UI): Os dispositivos Mac são conhecidos por seu design elegante, e sua ferramenta de gerenciamento de projetos não deve ser diferente. Certifique-se de que o produto que você escolher seja fácil de navegar, personalizável e intuitivo. Isso ajudará todos da equipe a aprender o software mais rapidamente e tornará a ferramenta mais valiosa a longo prazo. Preço: Saiba qual é o seu orçamento antes de comprar e certifique-se de que o software que você está analisando detalha claramente o que você recebe em cada plano de preços. Algumas ferramentas ocultam os principais recursos por trás de complementos pagos ou limites mensais - você não deveria ter que enfrentar um acesso pago sempre que realizar processos simples. Recursos: Priorize os recursos de gerenciamento de projetos, como relatórios e análises, gerenciamento de tarefas programação, comentários e recursos de bate-papo, alocação de recursos e colaboração. Integrações: Outro aspecto a ser observado é a capacidade de integração do software de gerenciamento de projetos com as outras ferramentas que a sua equipe utiliza. Isso não só ampliará a funcionalidade do software de gerenciamento de projetos que você usa, mas também tornará a transição muito mais tranquila para a equipe. Satisfação e suporte ao cliente: O que os usuários têm a dizer? Consulte sites de boa reputação para obter uma análise imparcial do software que você está procurando. O software de gerenciamento de projetos que você escolher para o seu dispositivo Mac não deve apenas cumprir as promessas feitas na página inicial, mas também oferecer suporte aos clientes na forma de webinars , documentos de ajuda , vídeos e muito mais.

Uma boa regra geral? Mantenha esta lista de verificação à mão para se certificar de que o software que você está considerando abrange o básico (e muito mais) para gerenciar com eficácia projetos, fluxos de trabalho, equipes e produtividade geral.

ClickUp: O melhor software de gerenciamento de projetos para Mac para sua equipe

Embora 15 possa parecer muita tentativa e erro para encontrar o melhor software de gerenciamento de projetos para Macs, isso ainda é uma gota d'água em comparação com as centenas que saturam o mercado.

Em vez de começar do zero, comece pelo topo da lista - com ClickUp . 🙂

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

O ClickUp é a única plataforma de produtividade poderosa o suficiente para reunir todo o seu trabalho em um único hub de trabalho colaborativo, acessível até mesmo no modo de trabalho remoto Apple Watch -um grande benefício para os usuários de Mac que dependem em grande parte de produtos ou dispositivos exclusivos da Apple!

Com um rico conjunto de recursos, uma vasta biblioteca de modelos e mais de 1.000 integrações o ClickUp é o melhor software de gerenciamento de projetos para usuários de Mac de todos os setores. Equipes de qualquer tamanho confiam no ClickUp para gerenciar tudo, desde tarefas diárias até fluxos de trabalho de nível empresarial, sem nunca abrir outra guia - tudo por uma fração do custo.

Acesse toneladas de visualizações flexíveis de projetos, tarefas ilimitadas, membros e muito mais ao se inscrever no Plano gratuito para sempre do ClickUp . E obtenha recursos mais avançados com opções pagas a partir de apenas US$ 5.

Leve seu Mac mais longe quando você se inscrever no ClickUp hoje mesmo . 🙌🏼