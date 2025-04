10 melhores softwares de transcrição de entrevistas em 2025

Repetir arquivos de áudio de entrevistas, lutar contra o ruído de fundo e anotar cada palavra - isso lhe parece familiar? É hora de abandonar as ineficiências e se concentrar no que mais importa: contratar os melhores talentos.

Aqui está o divisor de águas: Software de transcrição de entrevistas 🚀

Essas ferramentas convertem automaticamente arquivos de áudio ou vídeo em texto preciso e pesquisável. A recompensa? Economia de horas, insights mais nítidos sobre os candidatos e tomada de decisões mais rápida e informada.

Ficou intrigado? Fique conosco para descobrir as 10 melhores ferramentas que estão revolucionando o recrutamento e facilitando a transcrição de entrevistas. ✨

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está um resumo das 10 ferramentas de destaque para transcrição de entrevistas que estão causando impacto:

Otter.ai: Melhor para transcrição em tempo real e resumos de reuniões

Melhor para transcrição em tempo real e resumos de reuniões Trint: Melhor para transcrições de entrevistas colaborativas e multilíngues

Melhor para transcrições de entrevistas colaborativas e multilíngues Verbit: Melhor para transcrição ao vivo e insights acionáveis

Melhor para transcrição ao vivo e insights acionáveis **Happy Scribe: melhor para transcrição e legendagem de entrevistas em vários idiomas

Microsoft Word: Melhor para usuários do Microsoft 365 que procuram transcrição integrada

Melhor para usuários do Microsoft 365 que procuram transcrição integrada Temi: Melhor para transcrições simples e rápidas em inglês

Melhor para transcrições simples e rápidas em inglês Sonix: Melhor para edição avançada e suporte multilíngue

Melhor para edição avançada e suporte multilíngue Rev: Melhor para transcrições precisas com um toque humano

Melhor para transcrições precisas com um toque humano Fireflies.ai: Melhor para transcrição de reuniões e resumos orientados por IA

O que você deve procurar em um software de transcrição de entrevistas?

Fato curioso: Até 2032, o mercado global de transcrição se tornará uS$ 35,8 bilhões ! Com os recrutadores liderando o processo, fica claro: transformar a fala em texto é o futuro das contratações. 🎉

Mas, nem todo software de transcrição oferece o mesmo nível de precisão e eficiência. Para encontrar a ferramenta ideal para suas necessidades de contratação, concentre-se nestes recursos essenciais:

Precisão: Capture cada palavra, mesmo em entrevistas com sotaques, jargões técnicos ou vários falantes. Use Ferramentas de transcrição de IA para aumentar a precisão, extrair citações, detectar sentimentos e identificar padrões

Capture cada palavra, mesmo em entrevistas com sotaques, jargões técnicos ou vários falantes. Use Ferramentas de transcrição de IA para aumentar a precisão, extrair citações, detectar sentimentos e identificar padrões Segurança: Escolha uma ferramenta que proteja a privacidade do entrevistador e do entrevistado. Procure criptografia, proteção por senha e conformidade com os padrões do setor para manter seus dados seguros

Escolha uma ferramenta que proteja a privacidade do entrevistador e do entrevistado. Procure criptografia, proteção por senha e conformidade com os padrões do setor para manter seus dados seguros Velocidade: Transforme horas em minutos com o processamento em tempo real. Revise rapidamente as conversas para preparar feedback da entrevista ou mover os candidatos pelo pipeline sem atrasos

Transforme horas em minutos com o processamento em tempo real. Revise rapidamente as conversas para preparar feedback da entrevista ou mover os candidatos pelo pipeline sem atrasos Personalização: Adapte as transcrições das entrevistas às suas necessidades com identificação do orador, registros de data e hora e opções de exportação em vários formatos. Crie registros refinados e compartilháveis que facilitam a colaboração

Adapte as transcrições das entrevistas às suas necessidades com identificação do orador, registros de data e hora e opções de exportação em vários formatos. Crie registros refinados e compartilháveis que facilitam a colaboração Manuseio de ruído: Escolha um software com recursos de cancelamento de ruído. Elimine distrações como conversas, ecos ou má qualidade de áudio de entrevistas - esteja você em um escritório movimentado ou em uma chamada remota

Com a combinação certa desses recursos, uma ferramenta de transcrição se torna essencial para sua empresa pilha de tecnologia de recrutamento -simplificando a contratação como nunca antes. Vamos encontrar sua combinação perfeita! 🚀

Dica profissional: Verifique se há recursos de edição, como destacar seções importantes, convidar colegas de equipe para comentar ou editar e ajustar a velocidade de reprodução para obter melhor foco. A capacidade de pesquisa é um bônus, ajudando-o a encontrar rapidamente frases ou citações para acelerar as avaliações dos candidatos.

Os 10 melhores softwares de transcrição de entrevistas

Escolher o melhor software de transcrição não se trata apenas de conveniência, mas de redefinir a forma como você trabalha. Seja decodificando longas gravações de vídeo, lidando com entrevistas remotas com áudio irregular ou fornecendo transcrição literal precisa, a ferramenta certa faz toda a diferença.

Pronto para conhecer os inovadores? Vamos dar uma olhada em 10 soluções de destaque!

1. ClickUp (melhor para transcrição eficiente e gerenciamento de entrevistas)

Como um aplicativo completo para o trabalho, ClickUp simplifica todos os aspectos do seu fluxo de trabalho, e a transcrição e o gerenciamento de entrevistas não são exceção.

Em sua essência está Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é um assistente brilhante com tecnologia de IA que conecta tarefas, documentos, pessoas e dados para um recrutamento perfeito. Seja gravando entrevistas ou fazendo anotações, o ClickUp Brain transforma as conversas em insights estruturados e acionáveis. Anotador de IA do ClickUp com o ClickUp Brain, gravar entrevistas - pessoalmente, virtualmente ou por telefone - torna-se fácil. Basta clicar em gravar e o ClickUp Brain transcreverá automaticamente cada palavra em texto editável e pesquisável, poupando horas de trabalho manual.

A melhor parte? Essas transcrições são incorporadas diretamente em seu espaço de trabalho, permitindo que você faça anotações, colabore ou atribua acompanhamentos - em tempo real. Além disso, o ClickUp Brain lida habilmente com sotaques e variações de fala, mesmo em ambientes ruidosos.

O ClickUp vai além da transcrição, ajudando-o a otimizar todo o processo de gerenciamento de entrevistas. Organize as anotações dos candidatos, crie itens de ação e simplifique os acompanhamentos - tudo em uma única plataforma.

Pesquise transcrições de entrevistas sem esforço com o ClickUp Connected Search - encontre respostas importantes em segundos

Precisa revisar uma resposta importante? Pesquisa conectada do ClickUp funciona como um assistente pessoal, identificando momentos importantes instantaneamente, para que você possa evitar as suposições e se concentrar em encontrar o candidato perfeito.

🔍 Você sabia? O ClickUp também ajuda você a ser um craque no acompanhamento de entrevistas! Basta fazer o upload de um memorando de voz ou de anotações após uma entrevista e deixar que a IA gere uma transcrição ou um resumo bem feito em segundos. Aqui está como fazer o acompanhamento após uma entrevista usando o ClickUp:

Elabore e-mails de agradecimento personalizados em minutos com o ClickUp Brain 📧

Apresente os principais insights do candidato usando resumos gerados por IA - rápidos e precisos💡

Acompanhe as perguntas não respondidas ou esclareça os pontos sem problemas❓

Mantenha o discurso curto, nítido e memorável para obter o máximo impacto ✂️

Melhores recursos do ClickUp

Anexe as transcrições das entrevistas a Documentos do ClickUp para feedback, revisão e aprovações simplificados

Transforme pontos-chave de transcrições em listas de tarefas ou acompanhamentos dentro de Tarefas do ClickUp Use modelos pré-criados para padronizar entrevistas e registrar as respostas dos candidatos

Acompanhe o progresso da contratação com mais de 50 opções de painel para status de tarefas, estágios de candidatos e produtividade da equipe

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos e opções de personalização pode apresentar uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro

Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro ClickUp AI Notetaker: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Os usuários estão entusiasmados com os recursos de transcrição do ClickUp, que destacam sua flexibilidade e opções de personalização. Satisfeito Revisor do G2 afirma:

O ClickUp é tudo, em todos os lugares, de uma só vez. E agora, com o ClickUp AI... Uau, estamos resumindo a transcrição de nossas reuniões (e muito mais).

Fato curioso: A transcrição remonta a 3400 a.C. no Egito! Os escribas eram os transcritores originais, isentos de impostos enquanto documentavam a história do reino. É claro que eles não tinham IA, mas ficariam impressionados com o funcionamento de ferramentas como o ClickUp!

2. Otter.ai (melhor para transcrição em tempo real e resumos de reuniões)

via Lontra.ai O Otter.ai se adapta ao estilo e ao vocabulário de sua conversa, melhorando a precisão da transcrição a cada uso. Seu versátil assistente de reuniões com IA grava sem esforço entrevistas presenciais, híbridas, virtuais ou por telefone, o que o torna perfeito para qualquer formato.

Ao sincronizar-se com seus calendários de reunião, o Otter participa de suas chamadas, começa a transcrever as entrevistas e gera resumos concisos para compartilhar os principais destaques. Suas poderosas ferramentas de edição permitem refinar, fazer anotações e colaborar nas transcrições, aprimorando o fluxo de trabalho de recrutamento.

Melhores recursos do Otter.ai

Personalize o vocabulário para melhorar a precisão da transcrição com nomes, jargões e acrônimos

Exporte transcrições para vários formatos, inclusive SRT, para legendar vídeos de entrevistas

Integração com Zoom, Teams e Google Meet para transcrever entrevistas em tempo real

Ajuste o ritmo da reprodução e pule o silêncio para revisões mais rápidas e correção de erros

Limitações do Otter.ai

Pode exigir ajustes manuais para sotaques regionais ou jargões técnicos pesados

O plano gratuito permite apenas três arquivos de áudio ou vídeo importados por conta

Preços do Otter.ai

**Plano gratuito

Plano Pro : uS$ 16,99/mês por usuário

: uS$ 16,99/mês por usuário Plano Empresarial : uS$ 30/mês por usuário

: uS$ 30/mês por usuário Plano Empresarial: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Otter.ai

G2 : 4.4/5 (mais de 280 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 90 avaliações)

Aqui está o que um Usuário do G2 tem a dizer:

Ele elimina uma grande parte do tempo que seria necessário para transcrever manualmente. Embora não seja 100% exato, acho que ele fornece a estrutura geral da entrevista muito bem.

3. Trint (melhor para transcrições de entrevistas colaborativas e multilíngues)

via Trint A Trint é uma ferramenta de transcrição de IA que converte a fala em texto preciso e editável. Com suporte para mais de 30 idiomas, é ideal para recrutadores que lidam com entrevistas com candidatos globais de diversas origens linguísticas.

Ela também possibilita uma colaboração perfeita, permitindo que as equipes editem e revisem as transcrições como no Google Docs. Com seu aplicativo para iOS, grave e transcreva entrevistas em qualquer lugar, enquanto seu modelo de IA garante traduções precisas e resultados com registro de data e hora em apenas alguns minutos.

Melhores recursos da Trint

Melhore a precisão da transcrição com vocabulário personalizado adaptado a termos técnicos

Traduzir transcrições em mais de 50 idiomas para um recrutamento global perfeito

Edite e compartilhe transcrições de forma colaborativa em tempo real com sua equipe de contratação

Garanta o manuseio seguro dos dados com padrões certificados pela ISO para maior tranquilidade

Limitações da transcrição

Não possui recursos de assistente de reunião em tempo real e tem dificuldade para diferenciar os palestrantes

Lentidão para carregar páginas, especialmente quando se trabalha com arquivos grandes

Preços da Trint

Inicial: US$ 80/mês por assento

US$ 80/mês por assento Avançado: US$ 100/mês por assento

US$ 100/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Trint

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4,4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Verbit (melhor para transcrição ao vivo e insights acionáveis)

via Verbit O Verbit é um serviço de transcrição robusto que simplifica os fluxos de trabalho de entrevistas ao vivo ou gravadas. Seja trabalhando com arquivos de áudio ou vídeo, o Captivate AI transcreve com precisão a linguagem falada em transcrições precisas e com registro de data e hora.

Sua USP? A ferramenta Gen.V fornece resumos, palavras-chave e itens de ação. Desde a identificação de termos complexos até a geração de legendas para vídeos do YouTube ou entrevistas gravadas, o Verbit garante resultados refinados, eliminando erros gramaticais e frases incompletas.

Melhores recursos do Verbit

Transcreva entrevistas e adicione legendas ao vivo em plataformas como Zoom e Webex

Baixe as transcrições das entrevistas em vários formatos, inclusive JSON, para integração com plataformas ATS

Integração com mais de 20 aplicativos, incluindo Canvas, Blackboard e Kaltura

Faça anotações, recorte e compartilhe momentos importantes de conteúdo de vídeo ou arquivos de mídia gravados

Limitações do Verbit

Tem dificuldade com ambientes ruidosos, exigindo ajustes manuais para obter precisão

Não oferece destaque de palavra por palavra durante a reprodução de áudio

Preço do Verbit

**Preços personalizados

Contas comerciais: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Verbit

G2 : 4.4/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Aqui está o que um Usuário do G2 tem a dizer:

A Verbit oferece excelentes serviços de transcrição e audiodescrição. Seu tempo de resposta é rápido, seu atendimento ao cliente é ágil e seus serviços são altamente acessíveis. Usuário G2 🧠 Curiosidades: A palavra 'transcription' estreou na língua inglesa em 1598. john Florio a inseriu em seu dicionário italiano-inglês, e o resto é história - literalmente!

5. Happy Scribe (melhor para transcrição e legendagem de entrevistas em vários idiomas)

via Happy Scribe O Happy Scribe é um software de transcrição especializado que converte arquivos de áudio ou vídeo em texto escrito preciso. Sua transcrição com IA garante 85% de precisão e suporta mais de 120 idiomas e dialetos, o que o torna perfeito para contratações internacionais ou entrevistas multilíngues.

Precisa de ainda mais precisão? Os serviços de transcrição feita por humanos do Happy Scribe garantem 99% de precisão, capturando todas as nuances, do contexto à terminologia.

O editor interativo também permite que você sincronize o texto com o áudio e anote os principais momentos, o que é perfeito para dissecar entrevistas ou elaborar relatórios de candidatos.

Melhores recursos do Happy Scribe

Use a transcrição feita por humanos para entrevistas com nuances e terminologia complexa

Ative a transcrição literal para capturar pausas e palavras de preenchimento, perfeita para entrevistas jurídicas ou técnicas

Adicione legendas com código de tempo às gravações de entrevistas, garantindo acessibilidade e inclusão global

Colabore com os gerentes de contratação para editar e anotar as transcrições das entrevistas para uma tomada de decisão eficiente

Limitações do Happy Scribe

Problemas com ruídos de fundo, exigindo edições manuais para maior clareza

Identificação inconsistente do locutor, especialmente em conversas com vários locutores ou sobrepostas

Preço do Happy Scribe

**Gratuito

Básico: US$ 17/mês

US$ 17/mês Pro: $29/mês

$29/mês Business: $49/mês

$49/mês Plano Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Happy Scribe

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Aqui está o que um Usuário do G2 tem a dizer:

Uso o Happy Scribe para transcrição, legendas e traduções de vídeos. Adoro o fato de ele também permitir a colaboração para revisão, análise e download. As ferramentas de tradução e conversão são fantásticas!

6. MS Word (melhor para usuários do Microsoft 365 que buscam transcrição integrada)

via Microsoft 365 Simplifique seu processo de criação, edição e transcrição de documentos em uma única plataforma. Projetado para usuários do Microsoft 365, o recurso "Transcribe in Word" converte a fala em transcrições precisas e com carimbo de data e hora, ao mesmo tempo em que rotula os falantes para melhor organização.

Ajuste seus fluxos de trabalho pós-entrevista: edite transcrições, reproduza o áudio para maior clareza e armazene arquivos com segurança no OneDrive para uma colaboração perfeita e fácil acesso.

Melhores recursos do Microsoft Word

Grave entrevistas ao vivo diretamente no Word ou carregue arquivos de áudio para processamento preciso

Personalize e padronize rótulos de alto-falantes para maior clareza em entrevistas com vários alto-falantes

Adicione transcrições de entrevistas inteiras ou trechos em documentos do Word para obter resumos refinados

Ajuste o volume e a velocidade para se concentrar em respostas ou detalhes específicos durante a revisão

Limitações do Microsoft Word

Disponível somente na versão web do Word para Microsoft 365

Limitado a cinco horas de transcrição por mês, o que o torna inadequado para agendas de entrevistas de alto volume

Preços do Microsoft Word

Gratuito com uma assinatura do Microsoft 365

Classificação e comentários do Microsoft Word

G2: 4.7/5 (1800+ avaliações)

4.7/5 (1800+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (2400+ avaliações)

7. Temi (melhor para transcrições simples e rápidas em inglês)

via Temi O Temi se destaca pela velocidade e simplicidade, fornecendo transcrições em inglês com 90-95% de precisão em cinco a dez minutos. Seu design minimalista o torna perfeito para recrutadores que precisam de resultados rápidos sem a complexidade de recursos avançados.

Com suporte para mais de 25 formatos de arquivos de áudio e vídeo, a interface simples do Temi permite fazer upload, transcrever ou editar com registros de data e hora e rótulos de locutor. Sua funcionalidade leve é ideal para entrevistas pontuais ou processos de contratação em ritmo acelerado.

Melhores recursos do Temi

Ajuste as velocidades de reprodução de áudio para revisar e editar transcrições, especialmente em gravações longas

Localize e destaque palavras ou frases específicas nas transcrições para simplificar as revisões

Compartilhe transcrições instantaneamente por e-mail ou links compartilháveis para manter sua equipe em sincronia

Acesse e use o Temi em navegadores, dispositivos iOS e Android

Limitações do Temi

Suporta exclusivamente o inglês, o que pode não atender às necessidades multilíngues

Sem recursos avançados, como insights orientados por IA, transcrição ao vivo ou análise de alto-falante

Preços da Temi

uS$ 0,25 por minuto de áudio

Classificações e resenhas da Timi

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Sonix (melhor para edição avançada e suporte multilíngue)

via Sonix Gerenciar entrevistas multilíngues ou gravações complexas é um desafio, mas o Sonix simplifica os métodos de transcrição com precisão orientada por IA. Com suporte para mais de 53 idiomas, é uma solução confiável para recrutadores que trabalham com equipes diversas ou realizam entrevistas globais.

O editor no navegador do Sonix organiza transcrições de entrevistas com carimbos de data e hora palavra por palavra e rotulagem de alto-falante. Precisa lidar com entrevistas em grupo ou gravações de vídeo com muito sotaque? O upload de várias faixas mescla o áudio de entrevistas em grupo para uma experiência de revisão perfeita.

Melhores recursos da Sonix

Automatize fluxos de trabalho usando o acesso à API para economizar tempo e reduzir o processo de transcrição manual

Crie dicionários personalizados adicionando terminologia específica do setor para obter maior precisão

Traduzir transcrições de entrevistas em mais de 38 idiomas para melhorar a acessibilidade global

Exporte transcrições como legendas nos formatos SRT e VTT para tornar as entrevistas mais acessíveis

Limitações do Sonix

Gravações de voz ruins ou ruído de fundo excessivo podem afetar a precisão

O Sonix se concentra apenas em conteúdo pré-gravado, sem recursos de transcrição automatizada ao vivo

Preços do Sonix

Padrão: US$ 10/hora

US$ 10/hora Premium: $5/hora + $22/mês por assento

$5/hora + $22/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas da Sonix

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,9/5 (mais de 130 avaliações)

Aqui está o que um Usuário do G2 tem a dizer:

Ele evita que eu tenha que transcrever entrevistas manualmente. Ele fornece orientações sobre como gravar o áudio para obter a melhor transcrição, mas, se você tiver um arquivo de áudio de baixa qualidade, ele também funcionará com ele! Usuário G2 9. Rev (melhor para transcrições precisas com um toque humano)

via Rev O Rev combina transcrição de IA com experiência humana, oferecendo a flexibilidade de que os recrutadores precisam para diversos cenários de entrevista. Seja transcrevendo entrevistas técnicas com jargões ou painéis de discussão para debates complexos, essa ferramenta se adapta perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

Suas ferramentas de edição, como comentários em linha e rastreamento de palavras de baixa confiança, tornam as revisões de transcrição rápidas e eficientes. Para gravações mais longas, os resumos gerados por IA e as sugestões de acompanhamento ajudam a extrair insights em tempo recorde, mantendo o processo de contratação no caminho certo.

Melhores recursos da revisão

Extraia insights acionáveis, citações-chave e resumos com precisão inigualável

Grave áudio de qualquer fonte - desktop, celular ou plataformas integradas como o Zoom

Proteja comunicações confidenciais com criptografia e medidas de privacidade de nível empresarial

Use o aplicativo móvel do Rev para capturar e carregar entrevistas ao vivo com um único toque para ter flexibilidade em qualquer lugar

Limitações do Rev

Os aplicativos móveis e da Web não são sincronizados, o que dificulta a troca de dispositivos durante a edição

Custos mais altos para o serviço de transcrição manual, que pode não se adequar a orçamentos pequenos ou a necessidades de alto volume

Revisão de preços

VoiceHub Free

VoiceHub Basic: US$ 14,99/mês por usuário

US$ 14,99/mês por usuário VoiceHub Pro: $34,99/mês por usuário

$34,99/mês por usuário VoiceHub Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Transcrição de IA : uS$ 0,25 por minuto

: uS$ 0,25 por minuto Transcrição humana : uS$ 1,99 por minuto

: uS$ 1,99 por minuto Legendas humanas: US$ 1,99 por minuto

US$ 1,99 por minuto Legendas de IA: US$ 0,25 por minuto

Rev classificações e revisões

G2 : 4.7/5 (mais de 300 avaliações).

: 4.7/5 (mais de 300 avaliações). Capterra: 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

10. Fireflies.ai (melhor para transcrição de reuniões e resumos orientados por IA)

via Fireflies.ai O Fireflies.ai é mais do que uma ferramenta de transcrição - é uma das melhores Resumidores de reuniões com IA criados para serem eficientes. Convide Fred, seu assistente de IA, para suas reuniões de entrevista, que transcreverá e capturará automaticamente os pontos principais de toda a sessão.

Perfeito para entrevistas em grupo ou comportamentais, o Fireflies monitora o tempo de fala do orador, as palavras de preenchimento e as proporções entre falar e ouvir para transformar as conversas em insights orientados por dados. Tem entrevistas pré-gravadas? Carregue os arquivos e obtenha transcrições detalhadas das entrevistas em apenas alguns minutos.

Melhores recursos do Fireflies.ai

Processe arquivos MP4, MP3, M4A ou WAV para obter uma transcrição automática perfeita

Transcreva entrevistas ou reuniões no Google Meet, Teams e Zoom usando a extensão do Google Chrome

Gerar transcrições de entrevistas em mais de 30 idiomas, ideal para equipes globais e candidatos multilíngues

Proteja os dados com criptografia de ponta a ponta compatível com SOC 2 TYPE 2 e GDPR

Limitações do Fireflies.ai

O resumo às vezes deixa passar nuances sutis em conversas complexas

A conformidade com HIPAA e o SSO são limitados a planos empresariais, restringindo a acessibilidade para equipes menores

Preços do Fireflies.ai

**Gratuito

Pro : uS$ 18/mês por assento

: uS$ 18/mês por assento Business : $29/mês por assento

: $29/mês por assento Enterprise: $39/mês por assento

Classificações e resenhas do fireflies.ai

G2 : 4.8/5 (590+ avaliações)

: 4.8/5 (590+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Aqui está o que um Usuário do G2 tem a dizer:

Uma das minhas experiências favoritas com o Fireflies foi durante uma série de entrevistas on-line que realizei. Ele me ajudou muito ao capturar todos os pontos-chave e percepções, permitindo que eu me concentrasse mais na conversa em vez de me preocupar em fazer anotações. Usuário G2 Menções especiais

TranscribeMe: Oferece transcrições de alta precisão revisadas por humanos e lida bem com sotaques e nuances de fala

Oferece transcrições de alta precisão revisadas por humanos e lida bem com sotaques e nuances de fala Descript: Transcreve automaticamente gravações de áudio ou vídeo em texto com precisão impressionante

Transcreve automaticamente gravações de áudio ou vídeo em texto com precisão impressionante Marvin: Concentra-se em pesquisa qualitativa com recursos para participar de reuniões e gerar transcrições precisas

Transcreva de forma mais inteligente e contrate mais rapidamente com o ClickUp

A ferramenta de transcrição correta é um divisor de águas para gerentes de contratação e recrutadores. Ela simplifica os fluxos de trabalho das entrevistas e transforma as conversas em insights acionáveis. Se você prioriza a precisão, a colaboração ou os recursos multilíngues, as ferramentas desta lista têm tudo o que você precisa.

Mas se você estiver procurando um software de transcrição de entrevistas que atenda a todos os critérios, o ClickUp se destaca. Desde o gerenciamento de volumes avassaladores de entrevistas até a garantia de uma comunicação clara com o candidato, o ClickUp combina precisão com organização perfeita.

Por que se contentar com menos? Registre-se no ClickUp hoje mesmo para tomar decisões de contratação mais inteligentes e aumentar a produtividade da equipe.🎯