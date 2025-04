As 15 principais alternativas de Culture Amp para o engajamento dos funcionários

Equipes engajadas estimulam a inovação, incentivam culturas de trabalho prósperas e aumentam a produtividade. Está se perguntando qual é o tamanho do impacto? As empresas com alto envolvimento dos funcionários têm 14% mais lucratividade e 70% mais bem-estar!

É claro que ferramentas como o Culture Amp se tornaram soluções essenciais para enfrentar o desafio diferenciado do envolvimento dos funcionários. Mas o Culture Amp não é a única solução e pode não se adequar a todas as equipes ou fluxos de trabalho.

Em vez de perder horas em uma espiral de pesquisa, fizemos o trabalho pesado para você. Este blog aborda 15 alternativas de destaque do Culture Amp, detalhando seus prós, contras, preços e avaliações para ajudá-lo a encontrar a solução perfeita para você.

Resumo de 60 segundos

O Culture Amp é uma solução popular de RH que melhora o envolvimento dos funcionários. No entanto, sua extensa curva de aprendizado e seus recursos podem não se adequar a todas as empresas.

Aqui estão as 15 principais alternativas do Culture Amp para as equipes que procuram uma solução mais adequada. ClickUp Você está procurando alternativas de Culture Amp que sejam ideais para empresas que enfatizam a metodologia ágil para aprimoramento? Dê uma olhada no Betterworks! Ele oferece rastreamento dinâmico de OKR para manter o alinhamento de metas na vanguarda do envolvimento dos funcionários.

Com calibrações rápidas e abordagens de classificação simples, o Betterworks permite que sua equipe combine padrões de negócios crescentes em seu processo de desempenho e potencial dos funcionários.

Melhores recursos do Betterworks

Garanta ações de desempenho orientadas por dados com compartilhamento de dados e processos conectados a todos os módulos

Obtenha uma visão imparcial e orientada por dados sobre o desempenho dos funcionários com padrões personalizáveis da empresa

Impulsionar a melhoria contínua com registros históricos de pesquisas e feedbacks abrangentes dos funcionários

Limitações do Betterworks

Pode ser caro para equipes médias e grandes

A implementação pode se tornar complexa sem especialistas treinados em sua organização

Preços do Betterworks

Empresa: Preços personalizados

Preços personalizados Mercado intermediário: Preços personalizados

Classificação e comentários da Betterworks

G2 : 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.0/5 (mais de 20 avaliações)

7. Workleap (melhor para colaboração e rastreamento de engajamento)

via Workleap Se você deseja incorporar o desenvolvimento de habilidades e o envolvimento em sua estrutura organizacional, o Workleap é a melhor opção! Além das avaliações dos gerentes, esse software mantém o trabalho colaborativo saudável por meio de avaliações rápidas dos colegas e autoavaliações.

O Workleap também oferece rastreamento de habilidades e criação de módulos de aprendizagem. Além disso, você tem visuais nítidos para acompanhar como os níveis de envolvimento estão melhorando.

Melhores recursos do Workleap

Cultive uma cultura de valorização com mensagens atenciosas e vitórias gamificadas

Combine o desenvolvimento e o engajamento com esboços de cursos orientados por insights de pesquisas

Limitações do Workleap

Integração comunicação da equipe ferramentas como Slack e e-mail dá lugar a bugs ocasionais

O preço torna-se bastante alto para organizações maiores

Os recursos de relatório são bastante básicos em comparação com os concorrentes

Preços do Workleap

Experiência na plataforma: $22/mês por usuário

$22/mês por usuário Officevibe: US$ 6,25/mês por usuário

US$ 6,25/mês por usuário Performance: $6,25/mês

$6,25/mês Pingboard: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Gerenciamento de aprendizado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Integração: US$ 2,50/mês por usuário

US$ 2,50/mês por usuário Habilidades: $2,50/mês por usuário

Classificação e avaliações do Workleap

G2 : 4.3/5 (720+ avaliações)

: 4.3/5 (720+ avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

Veja por que isso Usuário do Capterra considera o Workleap uma ótima ferramenta para feedback:

Muito positivo, faz com que os funcionários sintam que são um componente essencial da equipe, além de permitir que os gerentes descubram as áreas que precisam de atenção ou mudanças.

➡️ Leia mais: Estratégias eficazes de gerenciamento de trabalho colaborativo para equipes

8. Engagedly (melhor para ferramentas de engajamento otimizadas para dispositivos móveis)

via Engagedly A Engagedly está na lista por sua abordagem que prioriza a mobilidade para manter as equipes engajadas e satisfeitas - os funcionários podem permanecer conectados e motivados a qualquer hora e em qualquer lugar.

Ele também monitora as metas como OKRs principais, com gamificação e aprendizado automatizado para manter as coisas divertidas e produtivas. Conheça a Marissa AI, sua nova assistente para definição de metas, resumos de feedback e criação de conteúdo!

Melhores recursos do Engagedly

Cultive uma cultura de desempenho baseada em resultados com metas e OKRs alimentados por IA

Implemente programas eficazes de mentoria com especialistas em mentoria dedicados

Forneça atualizações críticas e planeje os recursos dos funcionários com sua plataforma otimizada para dispositivos móveis

Limitações de engajamento

Os preços mínimos tornam a plataforma cara para equipes pequenas

Alguns recursos, como check-ins e integrações, podem ser complexos para novos usuários

Preços do Engagedly

Gerenciar desempenho: $5-$8/mês por usuário

$5-$8/mês por usuário Aprender e crescer: $3-$5/mês por usuário

$3-$5/mês por usuário Reconhecer e Recompensar: $2/mês por usuário

$2/mês por usuário Engajar e ouvir: $2/mês por usuário

$2/mês por usuário Suíte de mentoria: $8/mês

$8/mês Gerenciar Remuneração: $10/mês

$10/mês Comunicação com funcionários sem supervisão: $5/mês

Classificação e avaliações do Engagedly

G2 : 4.3/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

9. Workday (Peakon) (Melhor para experiência do funcionário e análise de sentimentos)

via Workday (Peakon) A próxima na lista de alternativas da Culture Amp é a Workday Peakon, uma plataforma de engajamento de funcionários focada na visualização da voz subjetiva dos funcionários.

Essa joia alimentada por IA envia pesquisas de envolvimento personalizadas e transforma instantaneamente as respostas em insights em tempo real. Os gerentes podem facilmente fechar o ciclo de feedback com iniciadores de conversa, confirmações e bate-papos privados de duas vias.

A ferramenta destaca as áreas de foco, comemora as vitórias e ajuda a pensar em maneiras de mudar o sentimento.

**Você sabia que o Peakon é compatível com até 60 idiomas, eliminando barreiras geográficas ou socioculturais?

Melhores recursos do Workday (Peakon)

Colete feedback de funcionários no escritório e remotos com extensões para desktop, dispositivos móveis, quiosques, Slack ou Microsoft Teams

Preveja o risco de rotatividade e melhore a retenção de talentos com análise de métricas do ciclo de vida do funcionário em tempo real

Limitações do Workday (Peakon)

Para extrair todos os seus benefícios, é necessário que especialistas treinados trabalhem nele constantemente

Por ser mais caro que os concorrentes, é menos ideal para empresas com menos recursos de RH

Preços do Workday (Peakon)

Preços personalizados

Classificação e avaliações do Workday (Peakon)

G2 : 4.6/5 (mais de 110 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 110 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 40 avaliações)

Vamos ver como o Workday (Peakon) ajuda nisso Usuário G2 conhecer o pulso dos funcionários:

A Peakon é uma plataforma em que a organização conhece o pulso de seus funcionários. Sua variedade de perguntas na pesquisa garante que todos os tópicos relacionados às relações com os funcionários e à organização sejam abordados.

10. Glint (melhor para insights de envolvimento com base em IA)

via Glint A Glint é uma solução da Microsoft que ajuda as organizações a transformar insights em mudanças significativas com pesquisas personalizáveis. Os modelos da Glint mantêm seu local de trabalho em sintonia com o que é mais importante, desde a integração até as entrevistas de saída e as verificações de diversidade até o gerenciamento de mudanças.

Ele também tem recursos integrados de IA da Microsoft que resumem todos os comentários e respostas em insights. Isso é perfeito para líderes que desejam promover mudanças culturais e alinhar os funcionários com Estratégia de RH metas.

**A Glint Inc., que já foi autônoma, entrou para o ecossistema da Microsoft em 2018, depois que o LinkedIn (uma subsidiária da Microsoft) a adquiriu. Hoje, seus recursos servem como um fórum da comunidade para que os usuários compartilhem insights e ideias.

Melhores recursos da Glint

Aumente a retenção com rastreamento de feedback em tempo real e planejamento de ações

Aprimore a comunicação com a geração de relatórios instantâneos e fáceis de exportar

Limitações do Glint

As empresas devem se limitar ao ecossistema da Microsoft para obter a funcionalidade completa

Oferece recursos limitados da plataforma de gerenciamento de desempenho

Preços do Glint

Microsoft Viva Glint: $2/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificação e comentários da Glint

G2 : 4.6/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

11. Workvivo (Melhor para promover a comunicação entre funcionários e a cultura de trabalho)

via Workvivo Precisa de uma interface intuitiva no estilo social para melhorar o envolvimento? A Workvivo oferece exatamente isso. A plataforma reúne soluções de comunicação, pesquisas e recursos humanos em um único espaço para uma experiência comunitária.

A Workvivio apresenta até mesmo notícias personalizadas da intranet organizacional para manter os indivíduos informados sobre suas metas e desenvolvimentos comerciais mais recentes.

Melhores recursos da Workvivo

Amplifique as conquistas da equipe com reconhecimento intuitivo e mensagens públicas

Incentivar conexões autênticas com seus feeds de notícias personalizados

Aprimore a colaboração com ferramentas sociais e de comunicação integradas

Limitações do Workvivo

Opções de personalização limitadas e caras para equipes menores

Não possui opções de integração com soluções de software de RH mais específicas

Preços do Workvivo

Plano de negócios: Preços personalizados

Preços personalizados Plano Enterprise: Preços personalizados

Classificação e comentários da Workvivo

G2 : 4.8/5 (mais de 2000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 120 avaliações)

Vamos ver por que isso Usuário do Capterra adora o Workvivo:

O que eu mais gostei na Workvivo foi sua capacidade de criar uma cultura de trabalho coesa e envolvente.

12. SurveySparrow (melhor para pesquisas e feedback dinâmicos e de conversação)

via SurveySparrow O SurveySparrow é ideal para empresas que preferem uma solução de pesquisa simples, porém analítica. Sua interface sistemática divide o processo de pesquisa de envolvimento em etapas, desde a criação até a análise e exportação dos resultados.

Além de seu back-end claro, o SurveySparrow permite adicionar vários formatos de perguntas e blocos de controle da pesquisa com lógica individual. Ele também permite que as equipes de RH usem notificações e lembretes por e-mail para um acompanhamento eficaz.

Melhores recursos do SurveySparrow

Personalize cada pesquisa com uma ampla variedade de botões, fontes, cores e até mesmo temas

Defina condições que apresentem somente perguntas relevantes a cada funcionário com pesquisas inteligentes adaptáveis

Colete dados mesmo sem acesso à Internet e sincronize as informações posteriormente com a opção de pesquisa off-line

Limitações do SurveySparrow

Apresenta apenas opções básicas de formatação de estilo ao criar perguntas

Limitado a pesquisas de engajamento, não a avaliações de desempenho ou outras soluções de RH

Preços do SurveySparrow

Para pessoas físicas

Básico: $39/mês

$39/mês Iniciante: $59/mês

Para equipes

Business: $149/mês

$149/mês Profissional: $399/mês

Enterprise: Preços personalizados

CX Suit (NPS, CSAT, CES)

Profissional: $399/mês

Enterprise: Preços personalizados

Gerenciamento de reputação

**Gratuito

Iniciante: $99/mês

Gerenciamento de ingressos

Gratuito

Inicial: $12/mês

360 Assessment

Desempenho: Preço personalizado

Suíte completa

Plataforma: Preço personalizado

Classificação e avaliações do SurveySparrow

G2 : 4.4/5 (mais de 2000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

13. CultureMonkey (melhor para pesquisas de pulso e ferramentas de feedback)

via CultureMonkey O CultureMonkey é como um guru do crescimento para empresas. Com feedback anônimo e percepções baseadas em IA, ele transforma informações honestas em planos de ação que fazem a diferença.

A melhor parte? Seus painéis visuais oferecem instantâneos em tempo real e com classificação de prioridade dos pensamentos dos funcionários, sem necessidade de filtro. Além disso, cada pergunta e ferramenta de pesquisa de pulso no CultureMonkey é fácil de personalizar em qualquer extensão.

Melhores recursos do CultureMonkey

Reduza a fadiga da pesquisa com a opção de programar uma pergunta quinzenal ou mensalmente

Meça o impacto de suas ações com tendências e percepções históricas

Maximize o ROI de suas práticas e esforços de RH com pesquisas pré-definidas métricas de envolvimento dos funcionários Limitações do CultureMonkey

Apresenta problemas ocasionais de carregamento e bugs ao criar pesquisas complexas

A exportação de relatórios avançados, como mapas de calor, pode perder detalhes visuais, como codificação de cores

Preços do CultureMonkey

Preços personalizados

Classificação e avaliações da CultureMonkey

G2 : 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Dê uma olhada no que este Usuário do G2 tem a dizer sobre o CultureMonkey:

O Culture Monkey tem os painéis mais avançados que encontrei em muitas ferramentas que avaliei ou com as quais trabalhei no passado. Há relatórios e exibições personalizados disponíveis, divididos por nível de gerente, locais, departamentos e funções.

14. BambooHR (melhor para simplificar os processos de RH e os autosserviços dos funcionários)

via BambooHR O BambooHR é um popular Software de gestão de recursos humanos projetado para capacitar os funcionários e aprimorar os processos. Ele oferece feedback do gerente e autoavaliação que são facilmente conectados às suas ferramentas de definição de metas.

A solução inclui uma ferramenta de satisfação do funcionário que rastreia instantaneamente a marca do empregador e os níveis de motivação dos funcionários. Além disso, simplifica a folha de pagamento, o controle de candidatos e o gerenciamento de licenças.

Melhores recursos do BambooHR

Crie um hub central para todas as atualizações e anúncios internos com seu recurso de espaço comunitário

Aumente a precisão dos dados com seu banco de perguntas pesquisado e pronto para uso sobre a experiência do funcionário

Limitações do BambooHR

O estilo de relatório, especialmente elementos como carimbos e fontes de dados, é bastante básico e desatualizado

Os recursos se concentram no gerenciamento amplo de RH, não no envolvimento, e têm uma curva de aprendizado acentuada

Preços do BambooHR

(Taxa mensal fixa para menos de 25 funcionários; preço por usuário para mais de 25 funcionários)

Núcleo : Preços personalizados

: Preços personalizados **Pro Preços personalizados

BambooHR classificação e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 2.400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.400 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.800 avaliações)

15. Microsoft Viva (melhor para integrar bem-estar e produtividade com as ferramentas da empresa)

via Microsoft Viva Se você tem a Microsoft integrada à sua empresa, o Microsoft Viva é um ótimo complemento para o seu kit de ferramentas de RH. Além dos recursos do Viva Glint para análise de pesquisas, ele oferece fóruns comunitários e gerenciamento de campanhas para promover conexões e engajamento.

O Viva também permite que você avalie o bem-estar dos funcionários por meio de pesquisas rápidas e análise de dados relacionados a tarefas. Além disso, ele ajuda a integrar o aprendizado às ferramentas de produtividade da Microsoft para o desenvolvimento dos funcionários.

Melhores recursos do Microsoft Viva

Facilite conversas envolventes com espaços dedicados para notícias da empresa e interesses compartilhados

Mapeie e melhore o bem-estar com gráficos de padrões de trabalho dos funcionários e distribuições de atividades

Limitações do Microsoft Viva

As integrações são limitadas ao ecossistema da Microsoft

Pode parecer uma interface complexa e difícil de configurar

Preços do Microsoft Viva

Microsoft Viva no Microsoft 365: Gratuito

Gratuito Comunicações e comunidades de funcionários do Microsoft Viva: US$ 2/mês por usuário

US$ 2/mês por usuário Análise do local de trabalho e feedback dos funcionários do Microsoft Viva: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Microsoft Viva Suite: $12/mês por usuário

Classificação e comentários do Microsoft Viva

G2 : 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há comentários suficientes

Vamos ver por que isso Usuário G2 prefere o Microsoft Viva:

O Viva Insights é o melhor software para interagir e trabalhar em um ambiente profissional. É muito fácil de usar e de implementar. O que mais gosto nele é o fato de ser muito útil para aumentar a produtividade e aprimorar a experiência dos funcionários.

Menções especiais

Reflektive: Integra-se perfeitamente a ferramentas como o Slack, tornando-o uma parte natural dos processos de trabalho diários

Integra-se perfeitamente a ferramentas como o Slack, tornando-o uma parte natural dos processos de trabalho diários Qualtrics: Oferece um kit de ferramentas de RH mais amplo para organizações que buscam uma experiência abrangente e de nível empresarial

Aumente o engajamento e o desempenho dos funcionários com o ClickUp

O alto espírito de equipe é o combustível para o impulso e o comprometimento com as metas de negócios - acrescente um feedback construtivo e você terá um foco a laser no longo prazo. Mas vamos encarar os fatos: As equipes de RH precisam das ferramentas certas, como o Culture Amp, para manter tudo nos trilhos.

Mas, como nem todas as empresas se dão bem com ela, reunimos 15 alternativas ao Culture Amp que podem ser a opção perfeita. Mas, quando se trata de engajamento e execução de projetos, eles andam de mãos dadas.

É aí que o ClickUp se destaca. Com sua automação inteligente, insights de IA e mágica de gerenciamento de tarefas, o ClickUp constrói uma cultura de trabalho positiva e produtiva - uma vitória para todos!

Pronto para aumentar o envolvimento dos funcionários e o desempenho dos negócios? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!