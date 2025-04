As 15 principais alternativas ao Morgen Calendar para um agendamento mais inteligente

Você dá uma olhada no seu calendário. Reuniões consecutivas, prazos sobrepostos e um mar de caos codificado por cores. Em algum lugar, você deveria ter encaixado trabalho intenso, tempo pessoal e - ah, claro - almoço. Se o Morgen Calendar não estiver dando conta do recado, você não está sozinho. 📅

O aplicativo de calendário certo pode ser a diferença entre eficiência e esgotamento. Existem ferramentas mais inteligentes para um melhor gerenciamento do trabalho, integração sólida com o Google Agenda, organização perfeita da agenda ou convites abertos.

Reunimos 15 alternativas poderosas do Morgen Calendar que mantêm sua agenda otimizada para que você possa realmente fazer as coisas. Vamos encontrar a que funciona para você. 🔥

⏰ Resumo de 60 segundos

Gerenciar sua agenda de forma eficaz é fundamental para manter-se produtivo. Embora o Morgen seja uma ferramenta sólida, várias alternativas têm recursos exclusivos para atender às suas diversas necessidades. ClickUp O Motion é um aplicativo de produtividade orientado por IA que automatiza a programação, priorização de trabalho e coordenação de reuniões. Ele ajuda você e sua equipe a trabalhar com mais eficiência, ajustando os planos de forma dinâmica.

A plataforma oferece agendamento automatizado de reuniões com páginas de reserva e agendamento automático. Para as equipes, o Motion usa IA para equilibrar as cargas de trabalho, evitar o excesso de compromissos e cumprir prazos.

Melhores recursos do Motion

Automatize o agendamento de tarefas com IA que planeja e redefine dinamicamente as prioridades das tarefas em tempo real

Evite a sobrecarga equilibrando as cargas de trabalho e distribuindo as tarefas de forma eficiente entre as equipes

Reprogramar automaticamente as tarefas inacabadas, transferindo-as para o próximo melhor horário disponível

Limitações de movimento

Integrações limitadas de calendários de terceiros além das principais plataformas

Preços mais altos para usuários individuais em comparação com os concorrentes

Preços de movimentação

Individual: US$ 34/mês por usuário

US$ 34/mês por usuário Business Standard: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Business Pro: Preços personalizados

Classificações e avaliações de movimento

G2: 4,1/5 (mais de 110 avaliações)

4,1/5 (mais de 110 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Motion?

3. Sunsama (melhor para planejamento diário consciente e equilíbrio entre vida pessoal e profissional)

via Sunsama O Sunsama é um planejador diário digital criado para ajudá-lo a planejar seus dias de trabalho com intenção, manter o foco e definir metas realistas. Ao contrário dos gerenciadores de tarefas tradicionais, essa ferramenta o orienta por meio de um processo de planejamento estruturado. Isso o ajuda a priorizar o trabalho mais importante e a manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional.

Melhores recursos do Sunsama

Planeje o seu dia usando uma rotina guiada passo a passo para manter a intenção com o seu trabalho

Acompanhe as estimativas de carga de trabalho diária para evitar a sobrecarga e manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Separe um tempo dedicado para acompanhamento focado de e-mails e mensagens do Gmail, Outlook, Slack e Teams

Limitações do Sunsama

Preços mais altos em comparação com outras tarefas e calendário de gerenciamento de projetos ferramentas

Recursos limitados de automação e priorização de tarefas com base em IA

Preço do SunSama

Teste gratuito de 14 dias

Assinatura anual: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Assinatura mensal: US$ 20/mês por usuário

Classificações e resenhas do Sunsama

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Sunsama?

4. Akiflow (melhor para uma integração perfeita de tarefas e calendário com organização de cronograma)

via Akiflow O Akiflow é uma ferramenta de produtividade que reúne suas tarefas e reuniões, facilitando o bloqueio de tempo. Com o mecanismo de sincronização do Akiflow, as tarefas e reuniões são importadas automaticamente para uma caixa de entrada universal.

O calendário de bloqueio de tempo permite que os usuários arrastem e soltem tarefas diretamente em sua agenda, garantindo dias de trabalho estruturados. Além disso, o Meeting Booking Assistant elimina os problemas de agendamento ao compartilhar a disponibilidade instantaneamente.

Melhores recursos do Akiflow

Sincronize automaticamente tarefas de mais de 3.000 aplicativos, incluindo Trello, Asana, Notion e ClickUp

Use o Meeting Booking Assistant para compartilhar a disponibilidade instantaneamente e evitar conflitos de agendamento

Converta e-mails e mensagens do Slack em tarefas acionáveis para evitar a perda de trabalhos importantes

Limitações do Akiflow

Não há plano gratuito, o que o torna uma opção cara em comparação com algumas alternativas

Automação limitada com IA, além da sincronização e do agendamento de tarefas

Preços do Akiflow

Pro Mensal: $34/mês por usuário

$34/mês por usuário Pro Anual: US$ 19/mês por usuário

Classificações e análises do Akiflow

G2: 5,0/5 (mais de 30 avaliações)

5,0/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

5. Todoist (melhor para gerenciamento de tarefas simples e eficaz)

via Todoist O Todoist é um gerenciador de tarefas leve, porém poderoso, projetado para ajudar indivíduos e equipes a organizar tarefas, definir prioridades e cumprir prazos. Capture facilmente tarefas usando linguagem natural com uma interface intuitiva e um recurso de adição rápida.

Com a integração de calendário do Todoist, você pode agendar tarefas, definir prazos recorrentes e visualizar a carga de trabalho. A plataforma também oferece às equipes um espaço de trabalho compartilhado para atribuir, acompanhar e concluir tarefas, além de modelos pré-criados para o planejamento de projetos.

Melhores recursos do Todoist

Capture e organize tarefas instantaneamente usando a entrada de linguagem natural

Programe tarefas com datas de vencimento recorrentes e priorize-as com etiquetas

Integração com e-mail, aplicativos de calendário e mais de 90 ferramentas de terceiros para um fluxo de trabalho contínuo

Limitações do Todoist

A adição de subtarefas e anexos requer várias etapas, o que a torna menos intuitiva

Opções de personalização limitadas em comparação com ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Gratuito Pro: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Empresarial: $8/mês por usuário

Classificações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

4,4/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Todoist?

É um software de tarefas simples e rápido. Adicionar tarefas é fácil e a curva de aprendizado é muito mais fácil do que a de outros aplicativos. Eu o uso todos os dias para controlar as tarefas e receber lembretes quando preciso deles. Avaliação do G2 6. Calendly (melhor para agendamento de reuniões e automação sem esforço)

via Calendly O Calendly é para profissionais ocupados que desejam eliminar o vai-e-vem do agendamento de reuniões por e-mail. Com uma interface intuitiva, os usuários podem compartilhar links de reserva, definir disponibilidade e sincronizar calendários para um agendamento perfeito.

Ele se integra a mais de 100 ferramentas, automatizando fluxos de trabalho, lembretes e compromissos sem coordenação manual. Para as empresas, o agendamento de eventos coletivos e round-robin do Calendly garante que os membros certos da equipe sejam agendados no momento certo.

Melhores recursos do Calendly

Compartilhe links de agendamento instantaneamente e permita que os clientes agendem reuniões por conta própria

Automatize lembretes e acompanhamentos de reuniões por meio de notificações por e-mail e texto

Permita o agendamento de eventos coletivos e em rodízio para equipes

Limitações do Calendly

Opções de personalização limitadas para interfaces de agendamento e marca

Os ajustes de fuso horário podem ser complicados ao programar em diferentes regiões

Preços do Calendly

**Gratuito

Padrão: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Teams: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2.283 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.283 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.912+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Calendly?

via Notion O Notion é um espaço de trabalho versátil e completo que combina documentação, planejamento de projetos e colaboração com tecnologia de IA. O Notion Calendar permite que os usuários criem, organizem e colaborem perfeitamente em um só lugar.

Com recursos avançados de banco de dados, o Notion permite que os usuários personalizem fluxos de trabalho, acompanhem projetos e criem centros de conhecimento. O Notion AI aumenta a produtividade resumindo o conteúdo, gerando ideias e automatizando tarefas.

Melhores recursos do Notion

Crie e organize tarefas, projetos e anotações com uma interface flexível de arrastar e soltar

Crie wikis, bancos de dados e hubs de conhecimento personalizados para equipes e organizações

Automatize fluxos de trabalho com o Notion AI para escrever, resumir e organizar conteúdo

Limitações do Notion

Ocasionais peculiaridades da interface do usuário, como ícones de menu que interferem na funcionalidade de rolagem

Pode parecer esmagadora para novos usuários devido às suas extensas opções de personalização

Preço do Notion

Gratuito

Plus: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações de noções

G2: 4,7/5 (mais de 5.951 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.951 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.463+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

via TickTick O TickTick é um gerenciador de tarefas repleto de recursos que combina listas de tarefas, planejamento de calendário, acompanhamento de hábitos e Pomodoro. Perfeito para indivíduos e equipes, ele ajuda a organizar projetos, acompanhar o progresso e manter o foco.

O TickTick oferece gerenciamento flexível do trabalho com visualizações de calendário, quadros Kanban e a Matriz Eisenhower. Defina lembretes, priorize tarefas, automatize tarefas e integre com aplicativos. Além disso, o rastreador de hábitos ajuda a manter o controle das metas pessoais e profissionais.

Melhores recursos do Ticktick

Capture e organize tarefas sem esforço com a adição rápida inteligente e a marcação de prioridades

Mantenha o foco usando o cronômetro Pomodoro para dividir as tarefas em intervalos de 25 minutos

Visualize a carga de trabalho com quadros Kanban, a Matriz Eisenhower e uma visualização de linha do tempo

Limitações de tickstick

A migração de outras ferramentas de gerenciamento de trabalho pode ser complicada e demorada

Algumas opções avançadas de personalização são limitadas em comparação com os concorrentes

Preços do Ticktick

Plano anual: US$ 2,99/mês

Classificações e resenhas do Ticktick

G2: 4,6/5 (106+ avaliações)

4,6/5 (106+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 123 avaliações)

9. Google Agenda (melhor para agendamento contínuo e integração com o Google Workspace)

via Google Calendar O Google Agenda é uma ferramenta popular baseada na nuvem para agendamento de eventos, gerenciamento de compromissos e coordenação com equipes. Ele é sincronizado em tempo real entre dispositivos e se integra ao Gmail, ao Google Meet e a outros aplicativos do Google Workspace.

Com recursos de agendamento inteligente, os usuários podem definir eventos recorrentes, criar calendários compartilhados e enviar convites com lembretes automáticos. O Google Tasks oferece eventos codificados por cores e suporte a vários calendários, facilitando a organização de agendas e o acompanhamento de compromissos dentro do calendário.

Melhores recursos do Google Agenda

Sincronização de calendários entre dispositivos com atualizações automáticas na nuvem em tempo real

Configure eventos de calendário recorrentes, lembretes e notificações de reuniões sem esforço

Integre-se ao Gmail, ao Google Meet e a outras ferramentas de produtividade para um agendamento perfeito

Limitações do Google Calendar

Recursos limitados de gerenciamento avançado de tarefas em comparação com aplicativos de planejamento dedicados

Nenhuma funcionalidade de bloqueio de tempo incorporada sem integrações de terceiros

Preços do Google Calendar

Business Starter: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Business Standard: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário Business Plus: $22/mês por usuário

$22/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do Google Agenda

G2: 4,6/5 (mais de 42.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 42.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 3.400 avaliações)

10. Routine (melhor para gerenciamento de tempo estruturado)

via Rotina O Routine é uma plataforma de produtividade de última geração criada para ajudar profissionais e equipes a otimizar seu trabalho. Ela combina o rastreamento de tarefas, organização de calendários e ferramentas de colaboração em uma única interface.

Seus recursos de planejamento e bloqueio de tempo ajudam a priorizar as tarefas e a proteger sua agenda contra distrações.

Melhores recursos de rotina

Agende com um calendário baseado em planejador para gerenciamento estruturado do tempo

Bloqueio de tempo para trabalho profundo com o recurso de arrastar e soltar bloqueio de tempo diretamente no calendário

Capture tarefas e anotações rapidamente com atalhos de teclado e uma barra de comando

Limitações de rotina

Requer uma curva de aprendizado para que os usuários iniciantes naveguem por todos os recursos de forma eficiente

Alguns recursos de colaboração e automação avançada ainda estão em desenvolvimento

Preços rotineiros

**Gratuito

Profissional: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresarial: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações de rotina

G2: 3,8/5 (Não há avaliações suficientes)

3,8/5 (Não há avaliações suficientes) Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Routine?

11. Fantastical (melhor para agendamento intuitivo e gerenciamento de calendário)

via Fantastical O Fantastical é um aplicativo rico em recursos gerenciamento de calendário ferramenta para indivíduos e equipes. Ela combina organização de eventos, gerenciamento de tarefas e agendamento de reuniões. Com uma interface limpa, processamento de linguagem natural e várias exibições, ele facilita o planejamento.

O Fantastical é sincronizado com o Google Calendar, iCloud, Microsoft 365 e Exchange para que você possa sincronizar todos os seus eventos e tarefas em uma única plataforma. Ele também se integra ao Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Webex para facilitar o agendamento de reuniões.

Melhores recursos fantásticos

Adicione eventos usando a entrada de linguagem natural para agendamento rápido

Detecção automática de links de chamadas de conferência para Zoom, Google Meet e Webex

Responda a eventos, proponha horários de reunião e compartilhe links de agendamento

Limitações fantásticas

O preço da assinatura pode parecer alto em comparação com outros aplicativos de calendário

Não há opções de auto-hospedagem, pois ele depende de serviços de calendário externos

Preços fantásticos

Pessoal e familiar:

Para indivíduos: $4,75/mês

$4,75/mês Família (até 5 usuários): $7,50/mês

Equipes e empresas:

Para equipes: US$ 4,75/mês por usuário

Classificações e avaliações fantásticas

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fantastical?

via Outlook O Microsoft Outlook é excelente para gerenciar e-mails, reuniões e tarefas, seja você um usuário individual ou uma empresa. Ele oferece suporte a várias contas e escrita de e-mail com IA e se integra aos aplicativos do Microsoft 365, como Word, Excel e Teams.

Para empresas, o Outlook oferece segurança de nível empresarial, hospedagem de e-mail comercial e gerenciamento de compromissos por meio do Microsoft Bookings. Com ferramentas avançadas de agendamento, calendários compartilhados e armazenamento em nuvem, o Outlook ajuda as equipes a colaborar com eficiência.

Melhores recursos do Microsoft Outlook

Gerencie várias contas de e-mail em uma única plataforma

Automatize a redação de e-mails e o gerenciamento de tarefas com o Copilot com tecnologia de IA

Sincronize e compartilhe calendários com equipes para facilitar o agendamento

Marque e gerencie compromissos com o Microsoft Bookings

Limitações do Microsoft Outlook

A interface pode parecer confusa em comparação com clientes de e-mail mais simples

O conjunto completo de recursos requer uma assinatura paga do Microsoft 365

Preços do Microsoft Outlook

Outlook Gratuito

Microsoft 365 Basic: $19,99/ano

$19,99/ano Microsoft 365 Personal: $99,99/ano

$99,99/ano Microsoft 365 Family: $129,99/ano

$129,99/ano Microsoft 365 Business Basic: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Microsoft 365 Business Premium: $22/mês por usuário

Classificações e análises do Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (mais de 2.940 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.940 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2.070+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Outlook?

via vimcal_ O Vimcal é um calendário rápido criado para executivos, assistentes e profissionais ocupados. Seu agendamento instantâneo, reservas com IA e automação de fuso horário facilitam o gerenciamento de agendas complexas.

O Vimcal otimiza a organização de reuniões com agendamento de arrastar e soltar, coordenação de várias contas e um modo de foco para bloquear distrações. Além disso, seus recursos são adaptados para permitir que os assistentes executivos gerenciem agendas entre contas e executivos.

Melhores recursos do Vimcal

Compartilhe a disponibilidade instantaneamente sem usar links de agendamento

Converta e compare vários fusos horários sem esforço

Agende reuniões usando a entrada de linguagem natural

Mesclar automaticamente eventos duplicados para organizar seu calendário

Limitações do Vimcal

Preço mais alto em comparação com outras ferramentas de calendário

Disponível somente para iOS e desktop; ainda não há suporte para Android

Preços do Vimcal

**Vimcal

iOS: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre iOS e Desktop: US$ 15/mês

US$ 15/mês Enterprise: Preços personalizados

**VMcal EA

Vimcal EA Scheduling: US$ 62,50/mês por usuário

US$ 62,50/mês por usuário Agência: Preços personalizados

Preços personalizados Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas da Vimcal

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

14. Amie (melhor para combinar tarefas, calendário e contatos em um único aplicativo)

via Amie O Amie é um aplicativo de produtividade elegante que combina calendários, tarefas e contatos em uma interface rápida e visualmente atraente. Perfeito para profissionais, ele ajuda a gerenciar reuniões, tarefas e interações em um só lugar.

Com agendamento de arrastar e soltar, lembretes inteligentes e colaboração em tempo real, o Amie ajuda você a eliminar a necessidade de várias ferramentas. Seus recursos de IA e o modo off-line o tornam excelente para um planejamento tranquilo e sem complicações.

Melhores recursos do Amie

Combine tarefas, reuniões e contatos em um único aplicativo

Arraste e solte tarefas diretamente em seu calendário para agendamento instantâneo

Crie e gerencie reuniões usando a entrada de linguagem natural

Sincronização perfeita com o Google Agenda e outros aplicativos de produtividade

Limitações do Amie

Atualmente, está na versão beta somente para convidados, portanto, ainda não está amplamente disponível

Falta integração com algumas ferramentas populares de terceiros, como o Microsoft Outlook

Preços do Amie

Pessoal: Gratuito durante a versão beta

Gratuito durante a versão beta Empresarial: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Amie

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

15. TimeFinder (melhor para bloqueio de tempo intuitivo e planejamento diário)

via TimeFinder O TimeFinder é um aplicativo de bloqueio de tempo do tipo arrastar e soltar, desenvolvido para ajudar os usuários a controlar suas agendas. Dividir o dia em blocos estruturados garante melhor foco, produtividade e gerenciamento de tempo.

Com uma interface simples e fácil de usar, o TimeFinder permite que os usuários planejem o dia sem esforço, eliminando a necessidade de listas de tarefas dispersas. Os próximos recursos, incluindo o design de visualização dividida, prometem uma experiência de planejamento mais simplificada.

Melhores recursos do TimeFinder

Arraste e solte tarefas diretamente em blocos de tempo para uma programação estruturada

Planeje e ajuste as rotinas diárias em segundos com uma interface intuitiva

Reduzir a desordem mental, substituindo as intermináveis listas de tarefas por blocos de tempo focados

Limitações do TimeFinder

Opções de personalização limitadas em comparação com aplicativos de planejamento mais avançados

Falta de integrações com calendários de terceiros ou ferramentas de produtividade

Preços do TimeFinder

**Gratuito

Premium: US$ 29,99/mês por usuário

Classificações e avaliações do TimeFinder

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

