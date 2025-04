Como adicionar alguém a uma conversa do Slack

Você está em uma conversa contínua no Slack com sua equipe, traçando estratégias para a próxima grande ação, quando, de repente, você percebe que Alex precisa estar envolvido nisso.

Mas espere - você deve iniciar um novo bate-papo em grupo? Você deve adicioná-lo à conversa existente no Slack ou convocá-lo com alguns poderes secretos de administrador?

O processo é simples, seja adicionando alguém a um espaço de trabalho do Slack, puxando-o para uma discussão em andamento ou conversando com ele individualmente. E se você precisar dar a essa pessoa acesso a conversas anteriores, basta saber a maneira correta de adicioná-la.

Neste guia, apresentaremos instruções passo a passo para garantir que as "pessoas certas" estejam no "chat certo" no "momento certo", para que ninguém perca nada. Vamos colocá-las lá dentro!

⏰ Resumo de 60 segundos

Veja como você pode adicionar um colega de equipe à sua conversa no Slack:

Adicione alguém clicando no canal ou DM

Selecione "Convidar pessoas" e escolha o usuário a ser adicionado

Verifique se você tem as permissões necessárias para canais privados

Adicione usuários facilmente a canais públicos, mas os privados podem precisar da aprovação do administrador

Lide com a sobrecarga de mensagens e com equipes grandes no Slack de forma eficaz, adicionando as pessoas certas e removendo as irrelevantes do canal

Use ClickUp para obter uma colaboração melhor e mais contextual.

Explore recursos como Bate-papo do ClickUp clipes e quadros brancos e veja a colaboração aumentar

Explore recursos como Bate-papo do ClickUp clipes e quadros brancos e veja a colaboração aumentar Integre o ClickUp ao Slack ou ao Switch para aprimorar o gerenciamento de projetos

Transforme conversas em tarefas acionáveis com o ClickUp Chat e modelos personalizáveis

Entendendo o Slack

**O Slack é uma plataforma de comunicação criada para ajudar as equipes a colaborar por meio de canais, mensagens diretas (DMs) e integrações

Embora a maioria dos aplicativos de mensagens instantâneas tenha conversas espalhadas, o Slack organiza essas discussões em canais com base em tópicos específicos, projetos em andamento ou membros da equipe, facilitando a localização do histórico de conversas correto quando necessário.

As empresas o utilizam amplamente para:

Comunicação em tempo real por meio de mensagens instantâneas

Conversas organizadas em canais dedicados

Integrações de aplicativos que simplificam os fluxos de trabalho, reduzindo a troca de contexto

Compartilhamento de arquivos para documentos, imagens e outros arquivos

Arquivos pesquisáveis que permitem que as equipes encontrem conversas, arquivos e decisões anteriores

Notificações personalizadas para reduzir a sobrecarga

Dominar os recursos do Slack garantirá que sua equipe

permaneçam contínuas e eficazes.

Como adicionar alguém a uma conversa no Slack

Agora que você já sabe o que é o Slack e como ele se encaixa na sua organização, é hora de dominar uma habilidade fundamental: adicionar alguém a uma conversa do Slack da maneira correta.

Chega de adivinhar ou iniciar um novo bate-papo em grupo de forma estranha quando não é necessário! Vamos detalhar as duas melhores maneiras de fazer isso.

Adicionando alguém a um canal do Slack

Adicionar alguém a um canal do Slack dá a essa pessoa acesso instantâneo a discussões em andamento, mensagens anteriores e atualizações importantes do projeto. Você não precisa mais encaminhar mensagens para mantê-los informados.

Veja como fazer isso da maneira correta:

1. Abra o canal ao qual você deseja adicionar um novo membro.

via Folga 2. Clique no nome do canal na parte superior da tela para abrir o cabeçalho da conversa.

3. Selecione "Adicionar pessoas" no menu suspenso.

via Folga 4. Digite o nome ou o endereço de e-mail do membro da equipe e clique em "Add" (Adicionar) para incluí-lo no canal.

5. Confirme seu acesso para garantir que ele possa visualizar o histórico de conversas e participar das discussões em andamento.

Dica profissional: Qualquer pessoa pode ser adicionada a canais públicos, mas os canais privados exigem aprovação do administrador ou permissões de acesso.

Por exemplo, se você estiver discutindo uma campanha de marketing em um canal privado, adicionar o membro certo da equipe garante que ele tenha o contexto necessário para contribuir de forma eficaz.

Adicionar alguém a uma mensagem direta

Precisa incluir alguém em uma mensagem direta sem passar por dificuldades? Transformar um bate-papo individual em uma conversa em grupo é perfeito para discussões rápidas; não há necessidade de iniciar um canal totalmente novo.

Basta seguir estas etapas simples e você terá as pessoas certas no bate-papo certo em pouco tempo:

1. Abra uma mensagem direta existente. Navegue até sua lista de DMs e selecione a conversa individual em que deseja adicionar outra pessoa.

2. Agora, acesse o painel Abrir detalhes da conversa. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da janela da conversa para abrir o menu.

3. No painel de detalhes, procure o botão Add People (Adicionar pessoas). Isso permitirá que você expanda a conversa para uma DM em grupo.

4. Procure a pessoa a ser adicionada. Comece a digitar o nome ou o endereço de e-mail da pessoa que você deseja adicionar.

5. Quando o nome da pessoa aparecer, selecione-o e clique em Next (Avançar) para confirmar a adição e finalizar o processo.

6. Um novo bate-papo em grupo com o colega de equipe adicionado será aberto. Isso manterá intacta a conversa direta com a pessoa original, garantindo que você não perca nenhuma mensagem anterior ou informações confidenciais.

Hack rápido: Uma boa prática é informar aos novos participantes que eles foram adicionados a um novo grupo. Isso evitará confusão e manterá o contexto.

Imagine que você está finalizando uma proposta com um colega de equipe e precisa da opinião do seu gerente. Expandir a MD para um bate-papo em grupo integra perfeitamente seu gerente à conversa em andamento, mantendo todos alinhados.

**Você sabia? O Slack era originalmente um projeto de jogo! Antes de se tornar o

que conhecemos hoje, o Slack começou como um aplicativo de

criado pela empresa de Stewart Butterfield, a Tiny Speck.

Problemas e limitações comuns no Slack

O Slack é uma excelente ferramenta de comunicação, mas, às vezes, pode parecer que você está se afogando em mensagens, arquivos e notificações. Vamos dar uma olhada nos

que podem fazer com que o Slack pareça menos um impulsionador da produtividade e mais um desafio.

❌ Sobrecarga de mensagens

pode ficar rapidamente sobrecarregado com notificações constantes de mensagens, especialmente quando você está em vários canais. É fácil perder o controle de mensagens importantes em meio ao fluxo de bate-papos, atualizações e discussões casuais. Isso pode resultar na perda de prazos ou na perda de informações vitais.

❌ Gerenciamento limitado de arquivos

O gerenciamento de arquivos no Slack pode ser frustrante, pois não há nenhuma área dedicada ao armazenamento de arquivos. Enquanto você carrega arquivos nos canais, eles se acumulam rapidamente e se tornam difíceis de localizar mais tarde. **Pesquisar em mensagens antigas para encontrar um documento ou arquivo específico - o que é possível principalmente se você se lembrar do nome exato - pode levar muito tempo.

Isso torna a recuperação de arquivos tediosa, desperdiçando tempo e aumentando a frustração.

❌ Desordem de canais

Os canais do Slack podem se tornar caóticos rapidamente e aumentar a desordem. Mesmo quando se tenta manter os canais organizados, localizar o canal certo em meio ao ruído pode ser uma tarefa difícil.

❌ Sobrecarga de notificações

As notificações do Slack podem ser uma distração se você estiver em muitos canais ou espaços de trabalho. O ping constante pode dificultar a concentração em um trabalho mais profundo. Uma rápida

é definir notificações personalizadas, permitindo que apenas as mensagens cruciais sejam enviadas. No entanto, você corre o risco de perder o controle de outras mensagens importantes.

❌ Falta de recursos formais de gerenciamento de projetos

O Slack é ótimo para bate-papos rápidos e atualizações da equipe, mas fica aquém quando se trata de monitorar tarefas e prazos. Não há quadro de tarefas integrado, gráfico de Gantt ou fluxo de trabalho estruturado, portanto, o gerenciamento de projetos pode ficar confuso. A maioria das equipes integra o Slack a outras ferramentas de gerenciamento de tarefas para manter tudo sob controle.

Dica profissional: A função de pesquisa do Slack ajudará você a encontrar arquivos e mensagens anteriores, mas o uso de palavras-chave e filtros específicos fornecerá os melhores resultados. Considere organizar seus canais e mensagens para facilitar a pesquisa.

📖 Leia também:

A melhor alternativa ao Slack

Se você estiver procurando uma alternativa ao Slack para ajudá-lo a se comunicar melhor e se integrar ao seu trabalho, considere o ClickUp, o aplicativo everything for work.

É uma plataforma verdadeiramente unificada que mantém todo o seu trabalho em um só lugar - não é mais necessário alternar entre guias para encontrar as informações certas. Desde a discussão de ideias até sua implementação, tudo está aqui.

📮ClickUp Insight: Cerca de 41% dos profissionais preferem

. Embora ferramentas como o Slack ofereçam trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente.

Com uma solução integrada como o Chat ClickUp com o ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e prontamente disponíveis.

leia também:📖 Leia também: Slack vs. ClickUp: Qual é a melhor ferramenta de comunicação de equipe?

Comunique-se proativamente com o ClickUp Chat

é a ferramenta ideal para se comunicar com sua equipe, não apenas para conversas. Você pode trabalhar dentro dele - de e-mails e tarefas a calendários e quadros brancos.

Ao contrário dos aplicativos de mensagens independentes, o ClickUp Chat se integra diretamente às suas tarefas, permitindo que você transforme novas conversas em ação instantaneamente.

Você pode atribuir tarefas, definir datas de vencimento e vincular mensagens a projetos sem sair do chat. Com tudo em um só lugar, a colaboração da equipe permanece organizada, eficiente e focada.

Simplifique a comunicação da equipe e transforme os bate-papos em ação com o ClickUp Chat

Grave vídeos de tela em tempo real com o ClickUp Clips

Precisa explicar um processo rapidamente ou

em um projeto?

permitem gravar e compartilhar gravações de tela, facilitando o fornecimento de orientação passo a passo sem longas explicações escritas.

Compartilhe um clipe para fornecer feedback visual sobre projetos ou relatórios e incorpore-o diretamente nas tarefas para manter tudo organizado e facilmente acessível para colaboração.

Explique rapidamente os processos e compartilhe feedback visual com o ClickUp Clips, porque às vezes um clipe fala mais alto do que palavras

Diga adeus às linhas de e-mail bagunçadas e aos canais desorganizados que fazem com que encontrar tarefas pareça uma caça ao tesouro.

Fato divertido: Estima-se que

são enviados e recebidos diariamente em todo o mundo. Procurar informações relevantes sem um espaço centralizado para seu trabalho não é brincadeira de criança!

Alguns exemplos do que usamos no ClickUp: planejamento e coordenação da produção, bem como desenvolvimento mecânico, elétrico e de software; planejamento de sprint; discussões técnicas aprofundadas sobre codificação de software, milhares de bate-papos: diretamente apenas sobre o tópico!

Flurin Arner, Engenheiro de Software de Robótica, Ronovatec AG

Com

do ClickUp, é fácil fornecer feedback claro e prático. Precisa que um colega de equipe revise um documento? Basta deixar um comentário e atribuí-lo a ele.

Você também pode mencionar colegas para garantir que eles vejam os principais detalhes, mantendo todos na mesma página. Depois que o feedback for implementado, basta marcar o comentário como resolvido, sem necessidade de acompanhamento!

Converse, atribua e encerre tarefas no ClickUp Chat usando Assign Comments

Colaborar e fazer brainstorming nos quadros brancos do ClickUp

Para equipes que dependem de brainstorming e planejamento visual,

fornecem uma tela interativa na qual você pode mapear ideias e fluxos de trabalho em tempo real.

Faça brainstorming e transforme planos em ação com os quadros brancos do ClickUp

Use mapas mentais para dividir projetos complexos em estruturas claras e visuais. Planeje campanhas de marketing sem esforço com uma interface simples de arrastar e soltar. E quando a inspiração surgir, converta ideias de brainstorming em tarefas acionáveis com apenas um clique!

Modelo de estratégia de comunicação interna do ClickUp

Está procurando melhorar a comunicação interna? O

ajuda a criar fluxos de trabalho claros e a manter a colaboração tranquila entre as equipes - sem mais suposições ou desalinhamento!

Modelo de estratégia de comunicação interna do ClickUp

Este modelo totalmente personalizável ajuda a definir metas, simplificar as mensagens e acompanhar o progresso, tudo em um só lugar. Seja para promover a transparência entre a liderança e as equipes ou para melhorar a comunicação em todo o departamento, este modelo fornece as ferramentas para manter todos alinhados e engajados.

Como mudar do Slack para o ClickUp?

Mudar do Slack para o ClickUp é mais fácil do que você pensa - e você não precisa desistir completamente do Slack! A integração garante uma colaboração tranquila para as equipes que dependem do Slack, permitindo que você crie e gerencie tarefas do ClickUp diretamente do Slack.

Slack 🤝ClickUp

Para fazer a mudança, comece importando seus canais do Slack para o ClickUp e organizando as conversas em espaços relevantes. Use o ClickUp Chat para centralizar a comunicação, conectando discussões a tarefas e projetos. Atribua comentários, defina datas de vencimento e acompanhe o progresso - tudo em um só lugar.

Centralize as conversas do Slack, conecte discussões a tarefas e acompanhe o progresso com o ClickUp

Imagine sua equipe de produtos mudando o planejamento de sprint de mensagens dispersas do Slack para o quadro Agile do ClickUp - de repente, as tarefas se tornam mais claras e os fluxos de trabalho são executados com mais facilidade. Ou imagine sua equipe de marketing organizando campanhas nas listas de tarefas do ClickUp, onde as atribuições e os prazos ficam em destaque.

Não é mais necessário procurar em infinitas mensagens para encontrar o que importa! Ao trazer tudo para uma única plataforma, sua equipe ganha mais visibilidade, eficiência e colaboração - sem o caos.

Você sabia que pode aumentar a produtividade em 30% usando o ClickUp e o Slack juntos?

Veja como fazer isso: Com

com a integração do Slack, as equipes podem conectar as duas plataformas, transformando mensagens do Slack em tarefas, comentários ou lembretes com apenas alguns cliques.

Crie novas tarefas: Em qualquer canal, basta digitar /click up new para criar rapidamente uma nova tarefa diretamente de seu feed do Slack

Transforme mensagens do Slack em tarefas instantaneamente

**Quando os links de tarefas forem publicados no Slack, eles serão instantaneamente enriquecidos com detalhes, contexto e a capacidade de executar ações com a tarefa

Obtenha contexto e ações em um relance

Gerencie tarefas: As ações suspensas permitem que você gerencie datas de vencimento, prioridades, status e muito mais diretamente de seus canais do Slack

Atualizar tarefas no local com ações suspensas

Transforme mensagens em tarefas e comentários: Crie tarefas e comentários a partir de mensagens! Clique na opção "mais ações" de qualquer mensagem do Slack para adicioná-las ao ClickUp

Capture ideias instantaneamente e transforme-as em ação

Receba notificações: O ClickUp pode enviar instantaneamente notificações sobre tarefas para os canais do Slack de sua escolha. Isso inclui tarefas criadas, comentários adicionados e até mesmo alterações de status

Mantenha-se informado - obtenha atualizações instantâneas de tarefas em seus canais do Slack

📖 Leia também:

Abandone a sobrecarga de aplicativos - o ClickUp faz tudo

Mudar do Slack para o ClickUp não se trata apenas de trocar de ferramentas, mas de trabalhar de forma mais inteligente.

Em vez de fazer malabarismos com vários aplicativos para comunicação, gerenciamento de tarefas e planejamento de projetos, o ClickUp reúne tudo em um só lugar.

Chega de alternância interminável de aplicativos ou conversas dispersas - é o melhor

.

Com o ClickUp, sua equipe obtém melhor organização, fluxos de trabalho simplificados e visibilidade clara do projeto - tudo isso sem perder a facilidade de

e comunicação.

Se você está pronto para uma maneira mais conectada e eficiente de trabalhar,

!