10 melhores softwares de gerenciamento de academias para 2025

Então, você transformou sua paixão pelo condicionamento físico em um negócio ao ser proprietário de uma academia - parabéns! Você é seu próprio chefe, vivendo o sonho enquanto ajuda outras pessoas a ficarem saudáveis.

No entanto, nem sempre é um passeio no parque. Fazer malabarismos com sessões de treinamento, tarefas administrativas e acompanhar o mundo do fitness em constante evolução pode ser assustador.

Com o mercado global de academias de ginástica e saúde projetado para crescer a uma taxa de taxa anual de 7,5% a concorrência no setor de fitness está esquentando.

como garantir que seu negócio de academia não apenas sobreviva, mas cresça? A resposta: software de gerenciamento de academia.

Para simplificar sua pesquisa, reunimos as 10 melhores soluções de software de gerenciamento de academia para gerenciar com eficiência seu negócio de fitness. Portanto, escolha o software que atenda às necessidades de sua empresa e o ajude a prosperar.

⏰ Resumo de 60 segundos

Do gerenciamento e faturamento de membros à geração de leads e muito mais, aqui estão os 10 melhores softwares de gerenciamento de academias com ferramentas essenciais para o crescimento dos negócios.

ClickUp : Melhor para operações de academia e comunicações com membros

Melhor para operações de academia e comunicações com membros Zen Planner: Ideal para gerenciamento contínuo de membros

Ideal para gerenciamento contínuo de membros Wodify: Ótimo para academias de CrossFit

Ótimo para academias de CrossFit Mindbody: Melhor para faturamento e agendamento de clientes

Melhor para faturamento e agendamento de clientes WellnessLiving: Forte em relatórios e análises

Forte em relatórios e análises Virtuagym: Melhor para faturamento e pagamento

Melhor para faturamento e pagamento PushPress: Oferece rastreamento de exercícios

Oferece rastreamento de exercícios ABC Glofox: Melhor para gerenciamento de membros e agendamento de compromissos

Melhor para gerenciamento de membros e agendamento de compromissos TeamUp: Ótimo para franquias e criação de membros

Ótimo para franquias e criação de membros Gymflow: Melhor para administração e agendamento de aulas

Experimente o ClickUp gratuitamente

Por que o software de gerenciamento de academias é essencial

O software de gerenciamento de academias é a ferramenta completa para simplificar e automatizar as operações diárias da sua academia. Ele otimiza tudo, desde tarefas administrativas até pagamentos recorrentes, facilitando sua vida. Veja por que ele é indispensável para sua empresa de fitness:

Acompanhe facilmente as informações dos membros, a frequência e a participação nas aulas - tudo em um só lugar. Diga adeus à papelada e aos erros!

Chega de correr atrás de pagamentos! Automatize o faturamento, envie lembretes e permita que os associados paguem on-line - de forma simples e tranquila

Fique por dentro dos horários das aulas, das atribuições dos instrutores e da disponibilidade de equipamentos sem estresse

Quer fazer escolhas mais inteligentes? Obtenha relatórios detalhados sobre a popularidade e a receita das aulas para orientar suas decisões

Libere seu tempo automatizando inscrições, lembretes e tarefas administrativas. Concentre-se mais no crescimento de sua academia!

Atraia novos membros com ferramentas de marketing integradas - envie promoções, ofertas e campanhas por e-mail, tudo em um só lugar

Mantenha os membros envolvidos com comunicação personalizada, acompanhamento do progresso e agendamento de aulas sem complicações

Fato divertido: Um em cada cinco americanos tem uma assinatura de academia! Você está atingindo o público certo?

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de academia?

A escolha do software certo de gerenciamento de academias de ginástica pode ser decisiva para o seu negócio. Mas com tantas opções no mercado, como encontrar a opção perfeita para sua academia?

Aqui estão alguns dos principais recursos que seu software de gerenciamento de membros deve ser capaz de executar:

Interface amigável: Assegurar que o software seja fácil de usar e entender pela sua equipe

Assegurar que o software seja fácil de usar e entender pela sua equipe Gerenciamento de membros: Gerencie os perfis dos membros, acompanhe a frequência e monitore a retenção

Gerencie os perfis dos membros, acompanhe a frequência e monitore a retenção **Agendamento e gerenciamento de aulas: gerencie as agendas dos instrutores e permita que os membros reservem, cancelem ou reagendem aulas

Processamento de pagamentos: Integre-se com gateways de pagamento para transações sem complicações

Integre-se com gateways de pagamento para transações sem complicações Relatórios e análises: Gere relatórios detalhados sobre tendências de associação, participação em aulas e receita

Gere relatórios detalhados sobre tendências de associação, participação em aulas e receita Suporte ao cliente: Acesse o suporte por chat, e-mail ou telefone quando necessário

Acesse o suporte por chat, e-mail ou telefone quando necessário Personalização e escalabilidade: Amplie o software conforme a expansão de sua academia

Amplie o software conforme a expansão de sua academia Integrações: Conecte-se com ferramentas de contabilidade, marketing ou comunicação

Conecte-se com ferramentas de contabilidade, marketing ou comunicação Preços: Mantenha-se dentro de seu orçamento sem comprometer os recursos essenciais

dica profissional: Use software de treinamento de clientes para assumir o controle do ciclo de vida do cliente de ponta a ponta, desde as vendas até as renovações.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de academias

Para ajudá-lo a navegar pelo mar de opções, compilamos uma lista das 10 melhores soluções de software de gerenciamento de academias.

1. ClickUp (melhor para gerenciar operações de academias e comunicações com membros com fluxos de trabalho personalizados)

Se você estiver procurando uma solução verdadeiramente completa, então ClickUp o ClickUp, o everything app for work, é sua melhor aposta! Não se trata apenas de projetos; o ClickUp se destaca como um software abrangente de gerenciamento de academia.

Escolhendo o sistema certo de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode ajudar a tirar o peso de sua mente.

Com o CRM do ClickUp, você pode transformar completamente seu negócio de academia. Criar fluxos de trabalho e acompanhe a jornada de cada membro em um único local. Adicione seus detalhes aos campos personalizados para monitorar informações vitais, como renovações de associação no sistema CRM.

Preveja a renovação de clientes e aumente a retenção dos membros atuais com os ClickUp Dashboards

O Painel de controle do CRM também lhe dará uma visão clara e de alto nível das operações da sua academia e dos dados dos membros. Deseja começar rapidamente? O ClickUp também oferece Modelos de CRM para ajudá-lo a começar com o pé direito.

A visualização dos horários das aulas e dos horários da equipe pode fazer toda a diferença. Com Visualização do calendário do ClickUp com o ClickUp Calendar View, você pode integrar todos os seus calendários (trabalho, pessoal, social) em uma visualização unificada. Não há mais horários de membros sobrepostos!

📮ClickUp Insight: Cerca de 41% dos profissionais preferem as mensagens instantâneas para a comunicação da equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente.

Com uma solução integrada como a ClickUp Chat no ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e prontamente disponíveis.

Experimente o ClickUp gratuitamente

Uma característica marcante de um bom software de academia é a capacidade de definir e esquecer tarefas repetitivas. Automações do ClickUp pode fazer isso com fluxos de trabalho automatizados para eliminar tarefas repetitivas. Você pode definir lembretes para renovação da associação, confirmações de aulas ou ofertas especiais sem precisar fazer o acompanhamento manualmente.

Acompanhe metas e visualize linhas do tempo claras para manter-se motivado com o ClickUp Goals

Deseja criar metas rastreáveis para seus membros, Metas do ClickUp é seu melhor amigo! Independentemente de seus membros estarem trabalhando em força, perda de peso ou marcos de condicionamento físico, o ClickUp permite definir metas personalizadas e monitorar o progresso deles para que você e seus membros permaneçam motivados.

Centralize todas as políticas de sua academia, materiais de treinamento e documentos essenciais em um só lugar com o ClickUp Docs

Pronto para criar a casa de sua academia no ClickUp? Há apenas uma última coisa a fazer - desenvolver manuais, documentos de treinamento, políticas e guias em Documentos do ClickUp ! Serve como uma biblioteca central para todos os seus documentos essenciais, que podem ser compartilhados com sua equipe e com os clientes que chegam com apenas um clique.

dica profissional: Criar kPIs de experiência do cliente com o ClickUp Docs para entender e aprimorar a satisfação, a fidelidade e a experiência geral do cliente.

Melhores recursos do ClickUp

Use Recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp para definir metas de condicionamento físico e monitorar o progresso

Organize sessões de treinamento pessoal e vários programas com ferramentas integradas, como Google Drive, Dropbox e Zoom

Gerencie seu negócio de qualquer lugar com aplicativos móveis dedicados para iOS e Android

Limitações do ClickUp

Pode haver uma curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp

Gratuito Para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Como chefe de produto, uso o ClickUp para comunicar claramente nosso roteiro de produtos às partes interessadas internas e externas. O ClickUp nos ajudou a criar e acompanhar metas mensuráveis usando o recurso Goals. Isso também nos ajudou a garantir um fluxo de trabalho enxuto para nos concentrarmos no que é mais importante. Kim Brink chefe de Produto, Best10

💡Dica de profissional: Use o Rastreador de hábitos pessoais e Modelos de registro de exercícios para ajudar os membros a acompanhar suas metas pessoais e seu progresso.

2. Zen Planner (melhor para gerenciamento contínuo de associação)

via Planejador Zen Quando se trata de gerenciamento de academia focado e abrangente, Planejador Zen é uma ótima opção. Ele foi projetado para estúdios de fitness, escolas de artes marciais e estúdios de ioga.

Além do agendamento e do faturamento, ele permite que você crie planos de treinamento personalizados e mantenha perfis detalhados dos membros, tudo em uma única plataforma.

melhores recursos do #### Zen Planner

Oferece diversos recursos para gerenciar associações, aulas e programações

Fornece relatórios e análises sobre tendências de associação, desempenho financeiro e envolvimento dos membros

Oferece ferramentas abrangentes de faturamento, proporcionando controle sobre as finanças

Tem calendários incorporados, reservas móveis e compromissos adicionados

Limitações do Zen Planner

As opções de personalização da marca são limitadas

Não possui ferramentas integradas de gerenciamento de exercícios

Não há plano gratuito

Preços do Zen Planner

Pacote inicial : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Estúdio : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Essentials : uS$ 198/mês

: uS$ 198/mês Ultimate: $348/mês

Zen Planner avaliações e comentários:

G2: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

4,3/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

_O fato de esse sistema ser tão fácil de usar e incorporar ferramentas como o Zoom Avaliação do G2 R Leia também: Como criar uma lista de verificação de rotina matinal para adultos 3. Wodify (melhor para gerenciamento de licenças)

via Modificar Feito sob medida para academias de CrossFit, Wodify concentra-se no controle de desempenho, agendamento e até mesmo em competições de membros com placares de líderes. Ele também vem equipado com ferramentas para gerenciamento de licenças, acompanhamento de desempenho e monitoramento de presença.

Com o Wodify, você também pode gerenciar as certificações dos instrutores e acompanhar o progresso dos membros ao longo do tempo.

Isso não é tudo - você também pode criar e ajustar facilmente as rotinas de exercícios, com conteúdo de vídeo integrado no software.

Melhores recursos do Wodify

Gerencie transações sem problemas com o processamento integrado de pagamentos

Utilize tabelas de classificação para promover a competição e acompanhar as classificações dos membros

Armazene e gerencie isenções e contratos digitais diretamente na plataforma

Aproveite os recursos robustos para criar e distribuir treinos diários, incluindo WODs

Limitações do Wodify

Ferramentas de marketing limitadas

Dependência de ferramentas de terceiros para integração

Alguns usuários consideram a interface do usuário menos intuitiva

Preços do Wodify

A partir de US$ 179/mês

Avaliações e resenhas do Wodify

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

4,6/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

O Wodify é fácil de usar para mim, meus treinadores e meus clientes. As atualizações recentes do aplicativo Wodify transformaram a facilidade com que meus clientes fazem negócios comigo diariamente._ Avaliação da Capterra dica profissional: Priorizar o bem-estar de seus funcionários não é um luxo. É vital para o sucesso de seus negócios. Você pode usar software de rastreamento do bem-estar do funcionário para aumentar o moral dos funcionários.

4. Mindbody (melhor para faturamento e agendamento de clientes)

via Mentebody Embora seja essencial manter os assuntos da equipe sob controle, Corpo mental pode ajudá-lo especificamente a melhorar a experiência do cliente. Seu sistema de gerenciamento aumenta o envolvimento com marketing direcionado, anúncios automatizados e melhor agendamento.

A Mindbody também tem uma recepção alimentada por IA que simplifica as reservas, enquanto relatórios robustos e um CRM integrado ajudam a converter leads em clientes fiéis.

Melhores recursos do Mindbody

Processe pagamentos com o processamento de pagamentos integrado

Utilizar ferramentas de marketing integradas para atrair e reter clientes

Gerencie perfis de clientes, acompanhe a frequência e visualize o histórico de compras

Receba atualizações em tempo real e lembretes automáticos com a integração de sites

Gerar leads com o painel do pipeline de vendas e o relatório de análise do funil de vendas

Limitações da Mindbody

A interface do usuário pode ser complexa e não intuitiva

O preço pode ser muito alto para treinadores individuais

Personalização limitada para a marca

Preços da Mindbody

A partir de US$ 169/mês por local

Avaliações e resenhas do Mindbody

G2: 3,6/5 (mais de 380 avaliações)

3,6/5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 2.800 avaliações)

Dica profissional: A lista de verificação de configuração do Mindbody ajuda a reduzir a curva de aprendizado. Ela o orienta na configuração da equipe, das aulas, dos compromissos e das associações.

5. WellnessLiving (melhor para relatórios e análises)

via WellnessLiving De relatórios detalhados a integrações perfeitas de reservas com o Facebook e o Google Maps, WellnessLiving mantém tudo organizado e ajuda você a expandir seus negócios.

A plataforma permite gerenciar informações de clientes, lidar com pagamentos e enviar mensagens de marketing por e-mail, SMS ou mala direta. Ela também fornece relatórios claros, gráficos interativos e atualizações sobre o estoque para que você possa acompanhar facilmente tudo em sua academia.

Melhores recursos do WellnessLiving

Analise dados de forma inteligente com ferramentas integradas de inteligência artificial

Navegue sem esforço em sua interface limpa e fácil de usar

Aproveite os aplicativos móveis dedicados e de marca para sua empresa

Limitações do WellnessLiving

Plano de preços de pagamento por recurso

Não há avaliação gratuita ou plano gratuito

Preços do WellnessLiving

Plano inicial: $19 por mês

$19 por mês Plano Empresarial: $39 por mês

$39 por mês Plano Business Pro: $69 por mês

$69 por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

WellnessLiving avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

4,5/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

👀 Você sabia? Muitos de seus clientes provavelmente fazem malabarismos com empregos de tempo integral, o que pode deixá-los esgotados. Pesquisas mostram que 20.4% dos adultos sofrem de fadiga geral . Incorporar uma caminhada rápida ou um treino rápido em sua rotina pode ser uma excelente maneira de recarregar as energias, manter-se energizado após o trabalho e até mesmo aumentar a resistência.

6. Virtuagym (melhor para simplificar os processos de faturamento e pagamento)

via VirtuagymVirtuagym é uma plataforma baseada em nuvem projetada para ajudar academias de ginástica, personal trainers e outros profissionais de fitness a gerenciar associações, treinar clientes e simplificar as operações comerciais.

Ela inclui recursos robustos de gerenciamento de membros e equipes de suporte e um sistema de controle de acesso a academias de última geração, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Melhores recursos da Virtuagym

Oferece hardware, opções flexíveis de associação e integrações de aplicativos de terceiros para aumentar a receita

Inclui software de check-in no estúdio, análises avançadas e uma variedade de opções de agendamento

Vem com modelos de exercícios reutilizáveis que você pode criar com seus planos de treinamento simplificados e editor de exercícios

Limitações da Virtuagym

Falta de consentimento para renovação de contrato

Dificuldade com a integração de serviços de pagamento para contabilidade e PDV

Preços da Virtuagym

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Virtuagym

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

4,4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 250 avaliações)

Leia também: Melhor software de controle de ponto

7. PushPress (melhor para rastreamento de exercícios)

via PushPress Criado por proprietários de academias para proprietários de academias, PushPress entende bem seus pontos problemáticos. Ele simplifica as operações com faturamento automatizado, processamento de pagamentos e acompanhamento de exercícios por meio do recurso TRAIN, que oferece exercícios pré-programados dos principais parceiros de fitness.

O PushPress também ajuda a gerenciar a retenção de membros e a comunicação com acompanhamentos automatizados por texto, e-mail e chamadas - tudo por meio de seu CRM. Embora seu plano gratuito seja útil para academias pequenas, recursos avançados, como integrações de terceiros, estão disponíveis em planos de nível superior.

Melhores recursos do PushPress

Fornece ferramentas para gerenciar a folha de pagamento, facilitando a administração dos pagamentos da equipe diretamente pela plataforma

Oferece relatórios e análises detalhados para ajudar os proprietários de academias a acompanhar as principais métricas, como receita, crescimento do número de associados e tendências de atendimento

Inclui um recurso de quiosque de auto-check-in, permitindo que os membros façam o login rapidamente e reduzam a carga de trabalho da recepção

Limitações do PushPress

Alguns recursos não estão disponíveis imediatamente e podem exigir a compra de complementos para serem acessados

O plano gratuito não oferece integração com ferramentas externas

Preços do PushPress

Plano gratuito com recursos limitados

com recursos limitados Plano Pro: $159 por mês

$159 por mês Plano Max: $229 por mês

Avaliações e opiniões sobre o PushPress

G2: 4,9/5 (mais de 160 avaliações)

4,9/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

dica profissional: Use modelos de formulário de associação para criar uma primeira impressão acolhedora para envolver os membros e construir relacionamentos de longo prazo com seus clientes.

8. ABC Glofox (melhor para gerenciamento de membros e agendamento de compromissos)

via ABC Glofox Ideal para proprietários que desejam simplificar o gerenciamento de academias e estúdios de fitness, ABC Glofox oferece ferramentas para aumentar o número de membros, agilizar o agendamento e ajudar no faturamento. Essa plataforma versátil atende a vários estúdios, inclusive de ioga, Pilates, barre, HIIT, ciclismo indoor, remo, boxe e artes marciais, independentemente do tamanho.

Com recursos como relatórios detalhados, gerenciamento de check-in e tarefas administrativas automatizadas, o ABC Glofox ajuda os proprietários a reduzir sua carga de trabalho manual. Ao lidar com as complexidades operacionais, o ABC Glofox permite que os proprietários de academias e estúdios se concentrem mais na satisfação dos membros e na expansão de seus negócios.

Melhores recursos do ABC Glofox

Sistema CRM integrado

Aplicativos Android e iOS integrados de marca personalizada

Processo de pagamento automatizado

Limitações da ABC Glofox

Personalização limitada

Falta de um plano de preços fixo

Preços da ABC Glofox

Preços personalizados a partir de US$ 100/mês

ABC Glofox ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

4,5/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 340 avaliações)

A Glofox ajudou a mim e à minha equipe a reduzir o tempo que gastávamos com a administração e, o que é mais importante, deixou nossos clientes mais satisfeitos com a experiência do usuário. Revisão do G2 9. TeamUp (melhor para franquias e criação de membros)

via TeamUp Projetado para simplificar o gerenciamento de estúdios de fitness, academias e instalações de treinamento, TeamUp é uma solução de software inovadora que oferece uma ampla variedade de recursos. Ele organiza as informações e as isenções dos clientes, lida com o processamento de pagamentos e facilita a criação de eventos ou aulas.

O design intuitivo da plataforma garante que os membros da comunidade possam se registrar facilmente para atividades on-line, aumentando o envolvimento e a conveniência.

melhores recursos do #### TeamUp

Oferece um poderoso sistema de criação de membros

Oferece forte segurança por meio de seu recurso de controle de segurança de acesso

Oferece aplicativos móveis dedicados e de marca

Limitações do TeamUp

As campanhas de e-mail exigem integração com ferramentas externas, como o Mailchimp

Plano gratuito não disponível

Preços do TeamUp

A partir de US$ 104 por mês

Avaliações e resenhas do TeamUp

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

4,6/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 320 avaliações)

10. Gymflow (melhor para administração e agendamento de aulas)

via Fluxo de ginástica Equipado com um conjunto abrangente de ferramentas de gerenciamento, GymFlow foi projetado para academias e estúdios de fitness de todos os tipos. O que o diferencia é o seu recurso de controle de acesso automatizado à academia, que permite que os proprietários de academias concedam ou revoguem o acesso sem problemas com base no status de assinatura de um membro. Isso não apenas aumenta a segurança, mas também reduz o esforço manual, garantindo que o gerenciamento de acesso seja eficiente e sem complicações.

Melhores recursos do Gymflow

Lembretes automatizados por e-mail para renovação de assinaturas

Suporte a vários processadores de pagamento

Recursos abrangentes de relatórios e controle de presença

Interface visualmente atraente e fácil de usar

Programação de arrastar e soltar fácil de personalizar

Limitações do Gymflow

Opções de personalização limitadas

Recursos complexos podem exigir alguma curva de aprendizado

Preços do Gymflow

Plano para pequenas empresas (para empresas com menos de US$ 20 mil em vendas por mês): US$ 159/mês

US$ 159/mês Plano Standard ( Para empresas com mais de US$ 20 mil em vendas por mês): US$ 229/mês

Gymflow ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

O GymFlow é super intuitivo e fácil de usar, e sua equipe oferece um alto nível de suporte. As integrações com Stripe e Kisi também significam que nossos sistemas de pagamentos e de acesso a portas permanecerão na vanguarda. Super confiável. Não tivemos nenhum tempo de inatividade desde a implementação._ Avaliação da Capterra Leia também: Melhor CRM para treinadores Gerencie sua academia sem complicações com o ClickUp

A escolha do software de gerenciamento de academia certo pode eliminar o trabalho pesado de administrar sua empresa. E o ClickUp pode fazer tudo isso!

O que o diferencia? Ele não serve apenas para gerenciar associações e aulas. O ClickUp permite que você organize tudo relacionado à sua academia - desde planos de exercícios individuais e programações de aulas até detalhes dos associados e metas comerciais gerais.

Além disso, sua interface amigável e recursos poderosos tornam tudo mais fácil e eficiente.

E então, está pronto para transformar seu negócio? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e libere todo o potencial de sua academia - seus membros agradecerão!