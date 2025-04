20 atalhos essenciais do OneNote para aumentar sua produtividade

Você abre o OneNote para anotar ideias, organizar tarefas ou fazer anotações de reuniões. Mas, em vez de se sentir eficiente, você está se afogando em cliques, menus e dificuldades de formatação.

Não precisa ser assim.

Com os atalhos certos, você pode navegar pelo OneNote como um profissional - organizando notas instantaneamente, formatando texto e encontrando o que precisa em segundos.

Quer você esteja capturando ideias rapidamente, estruturando anotações de reuniões ou alternando entre projetos, esses 20 atalhos essenciais do OneNote o ajudarão a trabalhar de forma mais inteligente. Continue lendo para aprender todos eles!

Como bônus, apresentaremos duas alternativas perfeitas ao OneNote: Anotador de IA ClickUp e Documentos do ClickUp .

Informações dispersas atrasam seus projetos? Experimente o ClickUp gratuitamente!

⏰ Resumo de 60 segundos

o OneNote é um bloco de notas digital que ajuda você a capturar, organizar e compartilhar ideias sem esforço os recursos incluem anotações, listas de tarefas, suporte a multimídia e sincronização perfeita entre dispositivos ideal para estudantes, profissionais e equipes para aumentar a produtividade e a colaboração

o OneNote o mantém organizado, permitindo que você:

✅ Crie cadernos estruturados com seções e páginas recortar conteúdo da Web e adicionar imagens, áudio ou anotações manuscritas sincronizar notas entre dispositivos para facilitar o acesso em qualquer lugar colaborar em tempo real com os membros da equipe pesquise e marque notas para recuperá-las rapidamente

embora o OneNote ajude a fazer anotações, ferramentas como ClickUp vá além, combinando gerenciamento de tarefas, acompanhamento de metas, anotações com IA e automação de fluxo de trabalho em um só lugar

Registre-se no ClickUp gratuitamente

O que são atalhos do OneNote?

Os atalhos do OneNote são a maneira mais rápida de fazer anotações, formatar textos e organizar tarefas sem interromper seu fluxo de trabalho. Com algumas teclas, você pode alternar entre seções, criar listas de tarefas e estruturar suas anotações sem esforço.

Esses atalhos eliminam a necessidade de alternar constantemente entre o teclado e o mouse, ajudando-o a se concentrar na tarefa em questão.

🔍 Você sabia? OneNote foi inicialmente anunciado com o codinome "Scribbler" na COMDEX Fall 2022 e foi projetado para fazer parte do pacote Microsoft Office.

Benefícios do uso de atalhos no OneNote

O uso de atalhos no OneNote não economiza apenas alguns segundos aqui e ali; ele torna a tomada de notas mais suave e eficiente.

Vamos dar uma olhada em alguns dos principais benefícios dos atalhos do OneNote em seu fluxo de trabalho diário. ⚒️

Menos dependência do mouse: Execute tarefas com alguns toques no teclado em vez de clicar nos menus, tornando ações como criar uma nova página muito mais rápidas

Execute tarefas com alguns toques no teclado em vez de clicar nos menus, tornando ações como criar uma nova página muito mais rápidas Navegação rápida: Pule entre seções e páginas instantaneamente com Ctrl+Tab, mantendo seu fluxo de trabalho sem interrupções

Pule entre seções e páginas instantaneamente com Ctrl+Tab, mantendo seu fluxo de trabalho sem interrupções Marcação instantânea: Marque tarefas rapidamente com Ctrl+1 para manter suas anotações estruturadas sem perder a linha de raciocínio

Marque tarefas rapidamente com Ctrl+1 para manter suas anotações estruturadas sem perder a linha de raciocínio Melhor organização das notas: Crie subpáginas sem esforço com Ctrl+Alt+N, mantendo tudo organizado e fácil de encontrar

Crie subpáginas sem esforço com Ctrl+Alt+N, mantendo tudo organizado e fácil de encontrar Atalhos personalizáveis: Configure suas combinações de teclas para ações usadas com frequência para que seu fluxo de trabalho funcione do seu jeito

Configure suas combinações de teclas para ações usadas com frequência para que seu fluxo de trabalho funcione do seu jeito Menos distrações: Mantenha o foco no conteúdo em vez de se preocupar com a interface (conveniente durante reuniões ou palestras)

Mantenha o foco no conteúdo em vez de se preocupar com a interface (conveniente durante reuniões ou palestras) Tarefas simplificadas: Insira links (Ctrl+K), verifique a ortografia (F7) e execute outras ações em um piscar de olhos

você sabia? Desenvolvido pelo professor Walter Pauk, o Método Cornell de fazer anotações pede que você divida sua página em três seções:

Uma coluna estreita à esquerda para palavras-chave ou perguntas

Uma coluna direita mais larga para anotações detalhadas

Uma seção de resumo na parte inferior

Use esse método para promover o envolvimento ativo com o material e facilitar a visualização.

dica profissional: Uma excelente estratégia para fazer anotações ideal para conteúdo com categorias distintas, esse método envolve a criação de uma tabela com colunas para cada categoria e linhas para os detalhes, o que permite uma rápida comparação e revisão.

Como usar atalhos no OneNote

Em vez de depender de cliques manuais e opções de menu, os atalhos permitem que você execute instantaneamente ações cotidianas, como formatar texto, criar novas páginas ou alternar entre cadernos.

Vamos ver como! 💪

Etapa 1: Entenda alguns atalhos comumente usados

Os atalhos do teclado são combinações de teclas que executam funções especiais. Você deve se familiarizar com esses atalhos para usar o OneNote de forma eficaz para fazer anotações, organizar seus cadernos e gerenciar suas tarefas.

Aqui estão alguns atalhos de teclado que você pode usar para navegação geral, edição e formatação:

Descrição Atalho Criar uma nova página na seção atual Ctrl+N Criar uma nova seção Ctrl+T Abrir o painel "Ir para" para navegar para outra página, seção ou bloco de notas Ctrl+G Ativar a caixa de pesquisa para pesquisar suas anotações_ Ctrl+E Desfazer a última ação_ Ctrl+Z Refazer a última ação Ctrl+Y Inserir uma quebra de linha sem iniciar um novo parágrafo Shift+Enter Negrito no texto selecionado_ Ctrl+B Italicizar o texto selecionado Ctrl+I

dica profissional: Você também pode usar o botão Método QEC (Pergunta, evidência, conclusão). Essa abordagem analítica é adequada para sessões de brainstorming. Você faz uma pergunta, seguida de evidências para sua solução e conclusão.

Etapa 2: use atalhos regularmente

Aqui estão algumas dicas para usar atalhos regularmente:

Pratique regularmente: Use atalhos e Modelos do OneNote para tarefas cotidianas, como criação de páginas e formatação de textos. Quanto mais você os usar, mais naturais eles se tornarão

Use atalhos e Modelos do OneNote para tarefas cotidianas, como criação de páginas e formatação de textos. Quanto mais você os usar, mais naturais eles se tornarão Crie folhas de dicas: Crie uma folha de dicas ou Lista de verificação do OneNote que liste todos os atalhos

Crie uma folha de dicas ou Lista de verificação do OneNote que liste todos os atalhos Combine atalhos com ações do mouse: Use ações do mouse para tarefas complexas que talvez não tenham atalhos diretos

Crie uma folha de dicas para seus atalhos e memorize-os facilmente

Hack rápido: Clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar do OneNote abre o menu de contexto, oferecendo acesso rápido a opções de formatação, marcação e gerenciamento de tarefas sem precisar vasculhar os menus.

Etapa 3: Personalize sua experiência

Se você abre frequentemente o mesmo caderno ou seção, pode criar um atalho na área de trabalho para acesso instantâneo. Dessa forma, em vez de abrir o OneNote e navegar manualmente pelos cadernos, um único clique pode levá-lo exatamente para onde você precisa ir.

Veja como configurá-lo:

Abra o OneNote e localize o caderno ou a seção para a qual deseja criar um atalho. Clique com o botão direito do mouse no nome do caderno ou da seção para copiar o link. Você também pode selecionar o botão Compartilhar e clicar em Copiar link para o bloco de notas

Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, selecione Novo e clique em Atalho. Cole o link copiado no campo de localização e clique em Próximo

Dê ao seu atalho um nome como "Notas de trabalho" ou "Planejador diário" e clique em Finish

⚙️Bônus: Aqui está um Modelo de ata de reunião para o Onenote para ajudá-lo a documentar facilmente as reuniões.

você sabia que tomar notas não se trata apenas de escrever coisas; é um exercício ativo para o cérebro. Quando você ouve, filtra informações e decide o que anotar, está participando de um processo chamado "**codificação"

Esse esforço mental o ajuda a reter as ideias principais, priorizar o que importa e aumentar a compreensão geral. Portanto, da próxima vez que fizer anotações, lembre-se de que não está apenas registrando informações; está fazendo com que elas se fixem!

Os 20 principais atalhos do OneNote para aumentar sua produtividade

Os atalhos de teclado podem fazer uma enorme diferença na maneira como você usa o OneNote e se torna mais produtivo. Aqui estão alguns atalhos avançados do OneNote para otimizar seu fluxo de trabalho.

Uma nota rápida para facilitar a sua vida:

Um sinal de mais (+) em um atalho significa que você precisa pressionar várias teclas ao mesmo tempo

Um sinal de vírgula (,) em um atalho significa que você precisa pressionar várias teclas na ordem especificada

Description Shortcut Criar uma nota rápida Ctrl+Shift+M Verificar ortografia F7 Abrir o dicionário de sinônimos para a palavra selecionada no momento Shift+F7 Exibir o menu de contexto do objeto focado no momento Shift+F10 ou tecla Menu do Windows Inserir um hiperlink Ctrl+K Exibir ou ocultar as linhas de regra na página atual Ctrl+Shift+R Inserir data atual Inserir data atual Alt+Shift+D Inserir hora atual Inserir a hora atual Alt+Shift+T Reproduzir a gravação de áudio selecionada Reproduzir a gravação de áudio selecionada Ctrl+Alt+P Parar a reprodução da gravação de áudio Ctrl+Alt+S Avançar a gravação de áudio atual em 10 segundos Ctrl+Alt+U Avançar a gravação de áudio atual em 10 segundos Pular a gravação de áudio atual para trás em 10 segundos Ctrl+Alt+Y Inserir um documento ou arquivo na página atual Alt+N, F Inserir uma imagem de um arquivo Inserir uma imagem de um arquivo Alt+N, P Iniciar uma equação matemática ou converter o texto selecionado em uma equação matemática Alt+Sinal de igual Criar uma tabela Tecla Tab após digitar uma nova linha de texto Saltar para o título da página e selecioná-lo Ctrl+Shift+T Selecionar o parágrafo atual e seus parágrafos subordinados Ctrl+Shift+Hyphen Expandir todos os níveis de um esboço Expandir todos os níveis de um esboço Alt+Shift+0 Ativar ou desativar a visualização de página inteira F11 Colocar o foco na guia da página atual Ctrl+Alt+G Ir para a página anterior ou seguinte na seção Ctrl+Page up, Ctrl+Page down

Limitações do uso do OneNote

O OneNote está repleto de recursos valiosos, mas pode ser limitador. Aqui estão alguns obstáculos comuns com os quais você pode se deparar:

🔄 Problemas de sincronização: Como o OneNote depende do OneDrive, a sincronização pode ser lenta ou apresentar falhas, deixando você com notas faltando ou versões desatualizadas (especialmente se você alterna entre dispositivos com frequência)

Como o OneNote depende do OneDrive, a sincronização pode ser lenta ou apresentar falhas, deixando você com notas faltando ou versões desatualizadas (especialmente se você alterna entre dispositivos com frequência) compatibilidade limitada: O OneNote nem sempre funciona bem com outras ferramentas, fazendo com que exportação de notas ou colaborar fora do ecossistema da Microsoft seja um pouco incômodo

🎨 Formatação básica : Em comparação com o Word ou o ClickUp Docs, as opções de formatação do OneNote parecem bem simples, o que não é ideal se você gosta de documentos sofisticados e visualmente ricos

: Em comparação com o Word ou o ClickUp Docs, as opções de formatação do OneNote parecem bem simples, o que não é ideal se você gosta de documentos sofisticados e visualmente ricos Rrolagem infinita: Listas longas podem se transformar rapidamente em uma maratona de rolagem, sem nenhuma maneira rápida de pular entre as seções ou encontrar o que você precisa rapidamente

**Atalhos de bônus

Para localizar rapidamente uma tarefa do Outlook sem data no OneNote, pressione Ctrl + E, digite 'date Outlook task' e pressione Enter para filtrar tarefas sem um prazo definido

para filtrar tarefas sem um prazo definido Para alternar para um caderno diferente na barra de navegação, pressione Ctrl+G. Em seguida, use a tecla de seta para baixo ou para cima para navegar pelas seções ou use a tecla Tab para escolher um caderno diferente e pressione Enter

para escolher um caderno diferente e pressione Para ir para a página anterior, pressione a tecla Alt+seta para a esquerda

⚙️Bonus: Atalhos úteis do Word para facilitar sua digitação na Microsoft

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao OneNote ClickUp o ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, é uma plataforma de produtividade completa que simplifica seu fluxo de trabalho e reúne dados, documentação e conversas em um só lugar.

Desde o gerenciamento de projetos, tarefas e documentos até a colaboração com sua equipe, ele oferece um conjunto abrangente de ferramentas para ajudá-lo a se manter organizado e eficiente.

Vamos dar uma olhada em algumas maneiras de começar a usar o ClickUp . 👀

Simplifique a documentação com o ClickUp Docs

Você já fez anotações em um aplicativo, gerenciou tarefas em outro e depois passou uma eternidade alternando entre eles? Documentos do ClickUp ajuda a eliminar a perda de produtividade devido à troca de contexto, mantendo suas ideias, anotações e itens de ação em um só lugar.

Use a formatação avançada do ClickUp Doc para fazer anotações interessantes

Anotando uma ideia brilhante durante uma reunião? Destaque-a, converta-a em uma tarefa e atribua-a a um colega de equipe sem sair do Doc.

Ao contrário do OneNote, onde suas anotações ficam isoladas, o ClickUp Docs vincula-se diretamente aos seus projetos e tarefas. Precisa consultar anotações de reuniões enquanto trabalha em uma tarefa? Está tudo bem ali (não é necessário pular de aba).

Com o comandos de barra você pode adicionar tabelas, banners, colunas ou até mesmo blocos de código com destaque de sintaxe para documentação técnica. Deseja tornar suas anotações mais envolventes? Incorpore vídeos, imagens e links para ter uma experiência mais rica e interativa

Hack de produtividade: Aumente sua eficiência no ClickUp ativando os atalhos de teclado! Vá para o canto superior direito, clique no seu avatar pessoal e selecione Configurações. Role para baixo até a seção Preferências e ative Atalhos de teclado para acelerar a navegação instantaneamente.

Aqui está uma folha de dicas de atalhos para o ClickUp Docs! 🤩

Action Shortcut Mac Shortcut Windows Criar um comentário a partir do texto selecionado Cmd+Shift+M Ctrl+Shift+M Cmd+Shift+M _Criar uma tarefa a partir do texto selecionado Cmd+Option+T Ctrl+Alt+T Realçar um bloco de texto selecionado Cmd+Shift+H Ctrl+Shift+H Duplicar um bloco de texto Cmd+D Ctrl+D Alinhar texto à direita ou à esquerda_ Cmd+Shift+R Ctrl+Shift+R Ctrl+Shift+R Alinhar texto ao centro Cmd+Shift+E Ctrl+Shift+E Usar código embutido Cmd+Shift+C Ctrl+Shift+C Criar uma lista com marcadores Cmd+Shift+9 Ctrl+Shift+9 Criar uma lista de verificação Cmd+Shift+8 Ctrl+Shift+8 Criar uma lista numerada Cmd+Shift+7 Ctrl+Shift+7 Mova um ou vários blocos de conteúdo_ Option+Seta para cima ou para baixo Alt+Seta para cima ou para baixo

Gerencie notas e listas de verificação no ClickUp Notepad

Você já anotou uma ideia e acabou esquecendo onde a colocou? Bloco de notas ClickUp garante que isso nunca mais aconteça.

Faça anotações e transforme entradas em tarefas rastreáveis com o ClickUp Notepad

Quer esteja fazendo um brainstorming, anotando lembretes ou mapeando um projeto, essa ferramenta mantém tudo organizado.

Veja como:

📝 Anotações rápidas, sem bagunça : Obtenha a simplicidade de um bloco de notas com o poder de um gerenciador de tarefas. Use cabeçalhos, marcadores e códigos de cores para manter suas anotações estruturadas e fáceis de digitalizar

: Obtenha a simplicidade de um bloco de notas com o poder de um gerenciador de tarefas. Use cabeçalhos, marcadores e códigos de cores para manter suas anotações estruturadas e fáceis de digitalizar transforme notas em tarefas instantaneamente: Está fazendo anotações de reuniões? Quando surgirem itens de ação, converta-os em tarefas na hora, atribua-os a colegas de equipe e defina prazos - sem precisar copiar e colar em outra ferramenta mais tarde

Arraste, solte e organize com facilidade: Crie listas de verificação interativas, reordene tarefas e aninhe subtarefas para melhor estruturação. Seja uma lista de compras ou um detalhamento completo do projeto, este aplicativo de anotações mantém você no controle

Aqui estão alguns atalhos de texto que você pode usar no Notepad e no Docs!

Action Hotkey para Mac Hotkey para Windows @menção a uma pessoa @ @ @menção de uma tarefa @@ @@ @menção a um Doc @@@ @@@ Arrows Insira setas para a esquerda, para a direita e bidirecionais no texto -><-<-> -><-<-> Bloco de código Selecione todos os caracteres em um bloco de código Cmd+A Ctrl+A Comment Edite seu comentário mais recente Seta para cima Seta para cima Emoji :nameOfEmoji :nameOfEmoji Cmd+K Ctrl+K Hyperlink _Hyperlink ao realçar o texto

dica profissional: Quer ver todos os atalhos disponíveis em um só lugar? Clique no seu avatar pessoal e selecione Atalhos do teclado. A partir daí, você pode explorar diferentes categorias à esquerda para encontrar os atalhos mais úteis para o seu fluxo de trabalho. O domínio desses atalhos o ajudará a economizar tempo e a manter o foco.

Obtenha um assistente de redação alimentado por IA com o ClickUp AI Notetaker e o ClickUp Brain

ClickUp AI Notetaker

A tomada de notas se torna 10 vezes mais poderosa com o Anotador de IA do ClickUp -uma ferramenta criada para transformar a bagunça após as reuniões em insights claros e acionáveis.

Obtenha recapitulações ou resumos automáticos de reuniões com o ClickUp AI Notetaker

Veja como isso ajuda:

garante que todas as decisões tomadas sejam capturadas e possam ser compartilhadas facilmente com qualquer pessoa, esteja ela na sala ou não

captura itens de ação e os atribui às pessoas certas

conecta cada discussão a tarefas e arquivos relevantes, fornecendo contexto completo - para que sua equipe possa avançar sem precisar relembrar o passado

Experimente agora o ClickUp AI Notetaker

ClickUp Brain Cérebro ClickUp eleva a capacidade de fazer anotações com o poder da IA. Ele pode gerar instantaneamente resumos estruturados de pensamentos dispersos, transformando ideias brutas em anotações bem organizadas.

**Alguns prompts para experimentar

Transforme esta transcrição de reunião em um resumo estruturado com tarefas e prazos

Extraia os insights mais importantes dessa sessão de brainstorming

Organize essas anotações dispersas em categorias para facilitar a consulta

_Crie uma lista de verificação com base nessas anotações para facilitar a execução

identificar as tarefas desse plano de projeto e atribuí-las às pessoas certas

Automatize tarefas como redação, geração de ideias, resumo e edição com o ClickUp Brain

Além disso, seus recursos de transcrição permitem converter discussões em texto pesquisável, tornando-o perfeito para reuniões on-line e sessões de brainstorming.

Ele também oferece sugestões de edição em tempo real para corrigir a gramática, melhorar a clareza e refinar sua redação na hora. Independentemente de você estar redigindo relatórios, postagens em blogs ou documentos internos, o ClickUp Brain garante que suas palavras fluam sem problemas.

Experimente o ClicUp Brain gratuitamente

🧠 Fato divertido: O Renascimento marcou uma mudança significativa nas práticas de anotações. Com a invenção da prensa de impressão por Johannes Gutenberg no século XV, foi possível produzir livros em massa.

Como os livros se tornaram mais acessíveis, as pessoas começaram a fazer anotações e a marginalizar textos para registrar seus pensamentos e percepções. **Essas anotações manuscritas, conhecidas como "marginalia", tornaram-se uma forma de fazer anotações

Escolha o aplicativo digno de anotações - clique aqui

Agora que você desbloqueou esses atalhos do OneNote, está no caminho certo para dominar suas anotações. No entanto, se precisar de algo mais robusto para gerenciar projetos, acompanhar tarefas e colaborar com equipes enquanto documenta tudo, o ClickUp é a melhor opção.

O ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho, oferece um conjunto de ferramentas para manter a eficiência.

Com o ClickUp Docs, você pode criar e colaborar em documentos, mantendo-os conectados ao seu trabalho. o *ClickUp Brain ajuda a organizar ideias dispersas em um plano claro, e o ClickUp Notepad garante que suas ideias rápidas não se percam no meio da bagunça.

Com o ClickUp, você pode passar menos tempo alternando entre as ferramentas e mais tempo fazendo as coisas. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅