Os 10 principais gravadores de voz com IA para transcrição e criação de conteúdo

Você já teve uma ideia brilhante e acabou perdendo-a antes de poder anotá-la? Ou tem dificuldade para acompanhar as anotações de reuniões ou sessões de brainstorming?

Os gravadores de voz com IA tiram você dessa rotina com facilidade.

Os gravadores de voz com IA fazem mais do que gravar sua voz - eles geram transcrições, organizam o conteúdo, aprimoram a clareza do áudio e se integram aos seus fluxos de trabalho. Se você é um criador de conteúdo, estudante ou profissional de negócios em busca de opções, temos 10 ferramentas de gravação de voz com IA que simplificam sua vida. ✨

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui estão alguns dos melhores gravadores de voz com IA do mercado: ClickUpLontra.ai é um sistema avançado de software de conversão de voz em texto e ferramenta de gravação de voz. Ele grava, transcreve e resume automaticamente as conversas em tempo real, o que o torna uma solução essencial para a gravação de reuniões, palestras e entrevistas.

A plataforma se integra perfeitamente ao Zoom, ao Google Meet e ao Microsoft Teams, permitindo a transcrição automática de reuniões virtuais com identificação do orador, registros de data e hora e destaques de palavras-chave. Usando IA, o Otter.ai garante que os usuários possam facilmente pesquisar, editar e compartilhar transcrições, tornando a tomada de notas mais eficiente e acionável.

Melhores recursos do Otter.ai

Gerar transcrição automática durante conversas ao vivo ou por meio de reprodução de áudio

Comentar e editar transcrições em tempo real por meio de recursos de colaboração

Personalize a plataforma com vocabulário específico do setor, garantindo maior precisão nas transcrições

Use o Otter Pilot, o assistente de IA do Otter, para obter insights instantâneos

Limitações do Otter.ai

O modo de gravação requer uma conexão estável e contínua com a Internet para transcrição ao vivo

A precisão é limitada para arquivos de áudio com sotaques ou ruídos de fundo

Preços do Otter.ai

Básico

Pro : uS$ 16,99/mês por usuário

: uS$ 16,99/mês por usuário Business : uS$ 30/mês por usuário

: uS$ 30/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Otter.ai

G2 : 4.4/5 (mais de 280 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 90 avaliações)

Dica profissional: Capture seus pensamentos instantaneamente com o tecnologia de fala para texto . Um aplicativo confiável de conversão de voz em texto permite que você registre ideias em tempo real, garantindo que nenhuma grande ideia se perca. É perfeito para brainstorming, anotações e produtividade em qualquer lugar!

3. Descript (melhor para edição abrangente de áudio e vídeo)

via DescriçãoDescrição é uma ferramenta inovadora de edição de áudio e vídeo com tecnologia de IA que combina edição avançada com ferramentas fáceis de usar, o que a torna uma ferramenta ideal para a edição de vídeo Ferramenta de IA para podcasters e criadores de conteúdo. É nada menos que um estúdio profissional onde os usuários podem gravar ou fazer upload de mídia, e o Descript transcreve automaticamente os arquivos de áudio em texto, permitindo uma edição intuitiva baseada em texto.

Sua tecnologia Regenerate permite criar locuções realistas, enquanto a transcrição automática simplifica o fluxo de trabalho dos criadores que trabalham em podcasts, vídeos ou apresentações.

Além disso, a IA do Descript aprimora a qualidade do áudio, reduzindo o ruído de fundo e melhorando a clareza, produzindo um som de nível profissional.

Melhores recursos da Descript

Detecta e exclui automaticamente palavras de preenchimento, eliminando disfluências como "um" e "uh" das gravações

Grave e edite vídeos usando os recursos integrados de gravação de tela

Crie audiogramas para promover podcasts ou trechos de áudio nas mídias sociais

Colabore com equipes compartilhando projetos e feedback diretamente no aplicativo

Descrever limitações

Erros ocasionais na sincronização de áudio durante a edição de vídeo

Curva de aprendizado acentuada para iniciantes não familiarizados com edição de áudio avançada

Descrição do preço

**Gratuito

Para entusiastas : uS$ 19 por pessoa/mês

: uS$ 19 por pessoa/mês Criador : uS$ 35 por pessoa/mês

: uS$ 35 por pessoa/mês Empresa : uS$ 50 por pessoa/mês

: uS$ 50 por pessoa/mês Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações descritivas

G2 : 4.6/5 (mais de 770 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 770 avaliações) Capterra: 4.8/5 (170+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

O Descript é um divisor de águas para quem deseja agilizar o processo de edição de áudio e vídeo, especialmente para iniciantes. Ele tem ótimos recursos, como transcrição automática, gravação de tela e edição baseada em texto. Avaliação do Capterra **Você sabia? Existem mais de 546 milhões de ouvintes de podcasts em todo o mundo!

4. Movavi (melhor para vídeos de treinamento e tutoriais)

via Movavi Se você estiver desenvolvendo apresentações corporativas ou guias de instruções e tutoriais em vídeo com o pacote de software multimídia da Movavi, você pode criar conteúdo sofisticado e envolvente. Movavi oferece recursos robustos de gravação e edição de voz com tecnologia de IA, atendendo a usuários iniciantes e profissionais. Sua interface intuitiva permite que os usuários gravem, editem e aprimorem faixas de áudio com facilidade, tornando-o ideal para a criação de locuções, podcasts e outros projetos de áudio.

E mais? O gravador de tela permite capturar e adicionar atividades na tela por meio de ferramentas de edição como anotações, efeitos e transições. Os recursos orientados por IA do software, como remoção de ruído e eliminação de fundo, garantem uma saída de áudio de alta qualidade, minimizando sons indesejados e distrações.

Melhores recursos do Movavi

Sincronize o áudio com objetos em movimento em seus vídeos

Insira legendas e legendas em seus vídeos para aumentar a acessibilidade

Use a gravação de tela integrada para capturar a atividade na tela instantaneamente

Acesse modelos prontos para uso para produção rápida de vídeos

Limitações do Movavi

Mais focado na edição de vídeo do que na gravação de áudio

Marca d'água nas exportações da versão de avaliação gratuita, a menos que seja feito o upgrade para planos pagos

Preços da Movavi

Editor de vídeo : $19.95

: $19.95 Editor de vídeo Plus : $222.95

: $222.95 Video Suite Plus : $250.95

: $250.95 Ilimitado : $849.15

: $849.15 Licença comercial: Preço personalizado

Classificações e resenhas da Movavi

G2 : 4.8/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.8/5 (1050+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Movavi?

Ele ajuda a converter arquivos de áudio e vídeo, muitas opções para converter, o preço é muito bom para um software tão bom. A clareza é excelente. Avaliação do G2 5. Rev Voice Recorder (melhor para transcrições geradas por humanos)

via Rev Procurando mais do que apenas outro gravador de voz? Que tal um que combine áudio e gravação de voz de alta qualidade com transcrições até 99% precisas? Gravador de voz Rev é um aplicativo com suporte de IA projetado para permitir a gravação de áudio cristalino, filtrando ruídos de fundo indesejados e fornecendo serviços de transcrição em tempo real para humanos (e baseados em software).

Ele é compatível com diferentes formatos de áudio, o que aumenta sua versatilidade. Além disso, sua interface amigável garante uma navegação perfeita, permitindo que os usuários gravem, editem e compartilhem arquivos de áudio sem esforço.

Melhores recursos do Rev Voice Recorder

Integra-se a várias plataformas, facilitando o compartilhamento e a colaboração entre dispositivos

Escolha entre transcrições geradas por IA ou por humanos

Organize as gravações com recursos avançados de gerenciamento de arquivos

Compartilhe e corte gravações para otimizar o áudio antes da transcrição

Limitações do Gravador de Voz Rev

Pode ter dificuldades para transcrever com precisão falantes com sotaques ou dialetos fortes, o que pode levar a possíveis erros

Não possui ferramentas de colaboração integradas para compartilhar feedback

Preços do Gravador de Voz Rev

O uso do gravador on-line é gratuito. As taxas de transcrição são as seguintes:

Transcrição humana : uS$ 1,99 por minuto

: uS$ 1,99 por minuto Transcrição de IA: uS$ 0,25 por minuto

Classificações e resenhas do Gravador de Voz Rev

G2 : 4.7/5 (mais de 310 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 310 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

Fato curioso: Em média, um transcritor digita surpreendentes 50 palavras por minuto !

6. Temi (melhor para transcrições rápidas e econômicas)

via TemiTemi é uma ferramenta de transcrição com tecnologia de IA que converte facilmente áudio e vídeo em texto. Curiosamente, sua empresa controladora é a Rev. A plataforma se concentra na precisão equilibrada com acessibilidade, o que a torna uma ótima ferramenta para aqueles que precisam de transcrições confiáveis para complementar seus estratégias de comunicação .

Gere, edite e exporte transcrições rapidamente; destaque momentos importantes; ou converta conteúdo de áudio/vídeo em sua forma de texto usando o Temi.

Melhor recurso do Temi

Obtenha transcrições rápidas com IA em apenas 5 minutos para a maioria dos arquivos

Aproveite a identificação do locutor para uma categorização mais clara das conversas em um ambiente de grupo

Trabalhe em transcrições editáveis com ferramentas integradas para correção, personalização e resumo

Adicione registros de data e hora para uma navegação mais suave pelas transcrições

Limitações de tempo

Quedas de desempenho em clipes de áudio com ruído de fundo ou sotaques fortes

Não oferece suporte à colaboração em equipe

Preços do Temi

Gratuito nos primeiros 45 minutos, depois US$ 0,25 por minuto de áudio

Classificações e resenhas da Timi

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

➡️ Read More: Os melhores geradores de vídeo com IA para conteúdo impressionante

7. Krisp (melhor para cancelamento de ruído e comunicação clara)

via Krisp Se você já desejou que suas reuniões on-line não soassem como um canteiro de obras ou uma orquestra de cafeteria.., Krisp é a solução com tecnologia de IA que mantém seu áudio nítido e sem distrações.

Sua avançada tecnologia de cancelamento de ruído garante um áudio nítido, filtrando sons indesejados dos fluxos de entrada e saída. Assim, a comunicação ocorre conforme o planejado, e seu conteúdo de áudio (como podcasts ou palestras) soa limpo e profissional, independentemente do ambiente.

Além do cancelamento de ruído, o Krisp oferece um assistente de reunião com IA que fornece transcrição em tempo real e gravações automatizadas de reuniões. As gravações e transcrições são facilmente acessíveis e compartilháveis, promovendo uma colaboração eficiente e ajudando os membros da equipe a acessar facilmente as principais informações.

Melhores recursos do Krisp

Ajuste e neutralize os sotaques em tempo real para uma comunicação mais clara entre indivíduos com diferentes origens linguísticas

Integração perfeita com várias plataformas de comunicação, incluindo Zoom, Microsoft Teams e Slack

Silencie o ruído de outros participantes durante as reuniões para aumentar o foco

Use a análise para monitorar o desempenho da reunião e o tempo de conversação

Limitações do Krisp

O processamento excessivo pode degradar a qualidade do áudio

Depende de conectividade estável e contínua com a Internet para cancelamento de ruído em tempo real

Preços do Krisp

Gratuito

Pro : $16

: $16 Business: $30

Classificações e resenhas da Krisp

G2 : 4.7/5 (mais de 560 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 560 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Krisp?

_Como gerente de projetos, sempre tive dificuldades para redigir atas de reuniões detalhadas. Eu odeio isso! Por isso, acabei deixando de escrevê-las... (sim, sou culpado, pois essa é uma prática terrível) (literalmente) Agora estou voltando à prática de redigir atas de reuniões em meus projetos... Agora só preciso revisar os detalhes do texto que o KRISP gerou e enviá-lo à equipe e ao cliente Revisão do G2 8. Gravador de voz inteligente (melhor para gravação de áudio de alta qualidade)

via Gravador de voz inteligenteGravador de voz inteligente é um aplicativo simples, porém eficaz, para gravar áudio de alta qualidade em seu smartphone Android. Ele foi projetado para gravação em movimento e facilita a gravação de conversas, palestras e memorandos.

O aplicativo apresenta um recurso intuitivo de "auto-skip" que cancela o ar morto e grava apenas o áudio relevante. O Smart Voice Recorder também permite exportar arquivos de áudio em diferentes formatos, dependendo de suas necessidades.

Melhores recursos do Smart Voice Recorder

Grave longas sessões de áudio sem interrupções

Detecta e pula o silêncio automaticamente para economizar espaço de armazenamento

Exibe o espectro de áudio em tempo real para um monitoramento mais nítido

Nomeie e organize os arquivos de forma eficaz para recuperação rápida

Limitações do Smart Voice Recorder

Os anúncios na versão gratuita atrapalham a experiência do usuário

Não possui recursos de cancelamento de ruído, o que o torna inadequado para ambientes barulhentos

Preços do Smart Voice Recorder

**Gratuito

Classificações e resenhas do Smart Voice Recorder

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

9. Say&Go (melhor para anotações de voz rápidas em qualquer lugar)

via Say&GoSay&Go é um aplicativo intuitivo de anotações por voz que permite capturar facilmente ideias, lembretes e tarefas, mesmo quando você estiver em movimento.

Documente pensamentos e ideias rapidamente sem digitação manual. Seu design minimalista permite que você se concentre na tarefa sem distrações.

Melhor recurso do Say&Go

Capture breves anotações de voz com um único toque para iniciar a gravação

Defina lembretes para anotações específicas para ficar em dia com suas tarefas

Organize suas anotações por tags para filtragem e recuperação rápidas

Ative a gravação com viva-voz usando configurações personalizáveis

Limitações do Say&Go

Adequado apenas para notas de voz curtas e lembretes, não foi projetado para sessões longas

Não possui recursos avançados, como transcrição e edição

Preços do Say&Go

Pagamento único de US$ 2,99

Classificações e resenhas do Say&Go

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

➡️ Read More: Os melhores gravadores de tela de IA: Um guia para profissionais

10. Notta (melhor para transcrição e documentação em tempo real)

via NottaNota é uma ferramenta de transcrição com tecnologia de IA que converte a fala em texto com uma precisão excepcionalmente alta. Ela é compatível com vários idiomas e se integra a plataformas de reunião populares, como o Zoom.

No entanto, o Notta realmente se destaca por sua capacidade de gerar transcrições em tempo real, informando as pessoas sobre os últimos acontecimentos em qualquer discussão. Use-o como um Ferramenta de IA para documentação para manter todos na mesma página, melhorar a colaboração e solidificar a tomada de notas.

Notta best feature

Trabalhe com vários idiomas (58 para ser mais preciso) para se beneficiar da usabilidade global

Obtenha resumos gerados por IA, que condensam transcrições longas em visões gerais concisas

Exporte o arquivo de texto em diferentes formatos, incluindo PDF e TXT

Sincronize em vários dispositivos usando a tecnologia de nuvem

Notta limitations

Depende de uma conexão ativa com a Internet para transcrições em tempo real

Erros ocasionais em transcrições que envolvem sotaques complexos

Preços da Notta

**Gratuito

Pro : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Business : uS$ 27,99/mês

: uS$ 27,99/mês Enterprise: Personalizado

Notta ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 140 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notta?

Transcrição de muito boa qualidade. O inglês britânico é bem captado. E parece que o modelo faz algumas passagens para entender o contexto e retranscrever. Devido a essa funcionalidade presumida, a qualidade da saída é relativamente alta em comparação com outras transcrições. Revisão do G2 📌 Algumas outras ferramentas de gravação de voz com IA

Se estiver procurando mais ferramentas de nicho para casos de uso específicos, aqui estão algumas recomendações adicionais:

Trint (melhor para transcrição de mídia orientada por IA para jornalistas, pesquisadores e criadores de conteúdo)

(melhor para transcrição de mídia orientada por IA para jornalistas, pesquisadores e criadores de conteúdo) Fireflies.ai (melhor para assistente de reunião com IA que registra, transcreve e resume automaticamente as discussões)

(melhor para assistente de reunião com IA que registra, transcreve e resume automaticamente as discussões) Speechmatics (melhor para reconhecimento e transcrição de fala com IA em tempo real e com precisão)

(melhor para reconhecimento e transcrição de fala com IA em tempo real e com precisão) Talkatoo (melhor para gravação de voz com IA adaptada para veterinários)

Dê voz a seus projetos com o ClickUp

Os gravadores de voz com IA são excelentes para capturar, transcrever e gerenciar áudio. Se você deseja gerar conteúdo de áudio ou anotar pontos importantes em uma reunião, a lista acima o ajudará a encontrar a ferramenta de gravação de voz certa. Seja qual for sua escolha, você economizará tempo, aumentará a produtividade e melhorará a comunicação.

Mas se você escolher o ClickUp, estará recebendo mais do que apenas um gravador de voz.

o ClickUp AI Notetaker transcreve automaticamente, organiza e ajuda você a agir nas discussões das reuniões

transcreve automaticamente, organiza e ajuda você a agir nas discussões das reuniões O ClickUp Clips permite gravar, compartilhar e incorporar instantaneamente gravações de tela com áudio

permite gravar, compartilhar e incorporar instantaneamente gravações de tela com áudio **O ClickUp Brain resume as conversas, extrai as principais conclusões e até mesmo responde a perguntas sobre suas anotações, para que você nunca precise examinar longas gravações

Ao contrário dos gravadores de voz com IA independentes, o ClickUp traz tudo em uma única plataforma - para que suas gravações, anotações e transcrições se integrem perfeitamente às suas tarefas, documentos, cronogramas de projetos e ferramentas de colaboração em equipe. Chega de ficar pulando entre aplicativos!

Seja você um indivíduo ou uma equipe, registre-se no ClickUp para obter o máximo de produtividade do início ao fim.