Análise do Amie Calendar 2025: Recursos, preços e opiniões de usuários

Se você é um freelancer com muitos clientes, um trabalhador remoto que coordena tarefas em diferentes fusos horários ou um estudante que está se afogando em tarefas, perder prazos é muito comum. Sem um cronograma adequado, é fácil ficar para trás.

Mas, ei, o gerenciamento do tempo ficou muito mais fácil com ferramentas de IA dedicadas, como o calendário Amie. Você pode registrar seus eventos de rotina, configurar lembretes e nunca mais perder um compromisso.

Se você ainda está lutando para se manter organizado, este blog é para você. Fique por aqui e descubra como a Amie pode ajudá-lo a gerenciar tarefas, atingir metas pessoais e realizar seus objetivos Calendário de IA jogo para maiores alturas!

Pronto para uma análise abrangente do calendário Amie? Vamos lá!

⏰ Resumo de 60 segundos

O Amie é um aplicativo de calendário com tecnologia de IA projetado para ajudá-lo a se manter organizado e gerenciar tarefas com facilidade

Os recursos incluem processamento de linguagem natural (NLP) para adicionar eventos usando frases simples, bate-papo com IA para agendamento de tarefas e sugestões inteligentes de tarefas

incluem processamento de linguagem natural (NLP) para adicionar eventos usando frases simples, bate-papo com IA para agendamento de tarefas e sugestões inteligentes de tarefas O aplicativo se integra com e-mail, rastreadores de condicionamento físico e Spotify e oferece codificação por cores, bloqueio de tempo e agendamento de visualização dividida

com e-mail, rastreadores de condicionamento físico e Spotify e oferece codificação por cores, bloqueio de tempo e agendamento de visualização dividida Os prós incluem criação fácil de eventos, acompanhamento de atividades da equipe e visões gerais diárias/semanais

incluem criação fácil de eventos, acompanhamento de atividades da equipe e visões gerais diárias/semanais As desvantagens comuns incluem a ausência de versão para Android, ferramentas limitadas de gerenciamento de projetos e falta de gerenciamento completo do cliente de e-mail

incluem a ausência de versão para Android, ferramentas limitadas de gerenciamento de projetos e falta de gerenciamento completo do cliente de e-mail ClickUp o ClickUp, em geral, oferece melhores recursos de gerenciamento de projetos, suporte multiplataforma e integrações. Ele inclui o ClickUp Calendar View, modelos personalizáveis e gerenciamento de tarefas que permitem que os usuários integrem todos os seus calendários e programem seu trabalho de forma mais eficaz

O que é Amie?

via Amie Amie é um aplicativo de calendário com tecnologia de IA projetado para ajudá-lo a se manter organizado e em dia com sua agenda. Com o Processamento de Linguagem Natural (NLP), ele pode adicionar eventos à sua agenda, sem se preocupar com organização do calendário .

Por exemplo, você pode adicionar eventos digitando frases como: "Ir ao supermercado @neste domingo às 15h" Isso os colocará automaticamente em seu calendário com um bloco de tempo.

Um recurso de destaque é o AI Chat, que entende melhor suas instruções.

Por exemplo, se você disser: "Faça reparos na casa no domingo", ele agendará automaticamente a tarefa para algumas horas com bloqueio de tempo . Ele sabe que os reparos domésticos levam tempo.

O gerenciamento de tarefas do Amie é excelente para profissionais ocupados. Ele sugere os melhores intervalos de tempo para tarefas não programadas, para que você não perca tempo tentando descobrir quando fazê-las.

Você pode usar o Amie por seus recursos de gerenciamento de tarefas. O aplicativo de calendário também se preocupa em não permitir que você se esqueça de seus compromissos.

Portanto, você não precisará se preocupar com priorizar seu trabalho -o aplicativo faz isso por você.

Principais recursos do Amie

O calendário do Amie tem alguns recursos interessantes que facilitam o agendamento e o gerenciamento de tarefas. Quer você esteja lidando com prazos de trabalho ou compromissos pessoais, esses recursos o ajudam a ficar por dentro de tudo, tudo em um único aplicativo.

Vamos dar uma olhada no que torna o Amie uma ferramenta prática para gerenciar seu dia.

1. Gerenciamento inteligente de calendário

O Amie facilita o gerenciamento de vários calendários e a criação de eventos, sejam eles para fins pessoais ou de trabalho. Com o recurso de agendamento de arrastar e soltar e a visualização dividida, você pode mover rapidamente as tarefas sem complicações.

via Amie

2. Integração de ferramentas de e-mail e produtividade

Com o Amie, você pode facilmente arrastar e soltar e-mails diretamente da sua caixa de entrada para a sua lista de tarefas. Isso transforma mensagens importantes em itens acionáveis sem a necessidade de alternar entre aplicativos. Você também pode sincronizar seus eventos do Google Calendar com o Amie para agendamento.

via Amie Se você usa rastreadores de condicionamento físico como o Apple Health, o Amie também se integra a eles. Além disso, se quiser monitorar sua atividade auditiva, a integração com o Spotify simplifica o acompanhamento de suas músicas, mantendo-se organizado.

3. Código de cores e bloqueio de tempo

Você pode codificar por cores os eventos do calendário do Amie para manter tudo organizado em um piscar de olhos. O Pomodoro Timer incorporado ajuda você a trabalhar sem distrações quando precisa se concentrar.

Ao colaborar com sua equipe, você pode enviar facilmente links de agendamento para compartilhar sua disponibilidade. Isso elimina os e-mails de ida e volta e ajuda a eliminar a confusão de fuso horário, facilitando o agendamento.

4. Sugestões de tarefas inteligentes

O Amie ajuda a otimizar seu dia, sugerindo os melhores horários para as tarefas com base em sua agenda.

Se você estiver ocupado, ele encontrará espaços abertos para coisas como "Responder a e-mails" ou "Fazer chamadas telefônicas", garantindo que você permaneça produtivo sem sobrecarregar seu dia ou perder tarefas importantes.

Preços da Amie

Plano Pro: US$ 13,60/mês por usuário

US$ 13,60/mês por usuário Enterprise: Preço personalizado

Prós de usar o Amie

O calendário Amie oferece vários recursos de destaque que podem facilitar muito o gerenciamento de sua agenda e tarefas.

Aqui estão três motivos pelos quais ele pode ser uma boa opção para o gerenciamento de suas tarefas e calendário:

✅ Marque facilmente eventos com NLP

A PNL do Amie é realmente a sua USP. Criar eventos simplesmente escrevendo o que você deve fazer pode economizar tempo e largura de banda mental.

A diferença entre escolher um horário em um calendário e simplesmente dizer ao seu calendário: "Encontre a Rachel na sexta-feira, às 21 horas" pode ser enorme quando você está atolado de trabalho.

✅ Mantenha-se no caminho certo com acesso ilimitado às atividades da equipe

Se você gerencia uma equipe, o Amie lhe dá acesso ilimitado para acompanhar as atividades da equipe e as tarefas individuais. Você pode ver quem está fazendo o quê e quando, facilitando a coordenação entre diferentes funções e evitando conflitos de agendamento.

É excelente para profissionais que precisam de uma visão clara da programação da equipe para se manterem organizados e garantirem que tudo seja feito.

✅ Obtenha visões gerais diárias e semanais

O Amie não mostra apenas tarefas individuais - ele ajuda você a ter uma visão geral. Com as visões gerais diárias e semanais, você pode ter uma visão geral do que está por vir, desde tarefas pessoais até prazos da equipe.

Esse recurso o ajuda a manter-se proativo e garante que nada seja esquecido. Além disso, as visões gerais foram projetadas para oferecer uma visão clara e organizada da sua agenda, ajudando no gerenciamento do tempo e no planejamento dos seus dias com tranquilidade.

Pontos de dor comuns enfrentados pelos usuários da Amie

O calendário do Amie é uma excelente ferramenta para o gerenciamento de tarefas pessoais em comparação com o aplicativos de gerenciamento de calendário executivo . Mas, como qualquer aplicativo, ele tem limitações. Embora seja excelente para organizar seu dia e simplificar o agendamento de tarefas, talvez não seja a melhor opção para todos.

Aqui estão alguns pontos problemáticos comuns que os usuários experimentaram e que podem afetar sua decisão.

❌ Acesso limitado para usuários do Android

O Amie oferece excelente compatibilidade no macOS e iOS, bem como por meio de seu aplicativo para desktop.

No entanto, sua única desvantagem é que ele não está disponível no Android. Se você for um usuário do Android, isso pode ser um obstáculo, pois você precisará procurar alternativas para acessar todos os recursos que o Amie tem a oferecer.

Isso também restringe muito a capacidade de troca de plataforma do aplicativo

❌ Recursos avançados limitados para gerenciamento de projetos

Embora o Amie seja excelente para o gerenciamento de tarefas pessoais, ele pode ser insuficiente para quem precisa de ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos. Ele não oferece recursos complexos, como gráficos de Gantt ou alocação detalhada de recursos.

A falta de funções de gerenciamento de tarefas o torna menos ideal para equipes que dependem muito do acompanhamento e do planejamento detalhados de projetos.

❌ Falta gerenciamento do cliente de e-mail

O Amie não oferece gerenciamento completo do cliente de e-mail. Embora você possa arrastar e-mails para a sua lista de tarefas, ele não oferece recursos mais avançados, como filtragem complexa, gerenciamento de pastas ou organização de e-mails em grande escala.

Isso pode ser um limitador para os usuários que precisam de um gerenciamento mais robusto de e-mails juntamente com o gerenciamento de calendários.

Comentários de Amie no Reddit

Fomos ao Reddit para ver o que os usuários do calendário Amie têm dito sobre o aplicativo de calendário de agendamento de IA.

A usuário disse eles adoram o aplicativo, mas a falta de um aplicativo para Android é um problema:

Eu realmente gosto do Amie. Ele é lindo e atende às minhas necessidades... A interface interativa no iOS também é muito inovadora, mas é realmente desolador que não haja uma versão para Android e que eles não tenham uma página da Web adaptada para navegadores móveis. Só é possível usar o modo computador para entrar, o que equivale a excluir completamente os usuários do Android. Ele continua dizendo que o Android será lançado em breve, mas não há nenhuma novidade.

Outro apontou que a interface de Amie pode ser um problema.

Acabei de experimentar o Amie, parece bom, mas, por qualquer motivo, o aplicativo para MacOS é insustentavelmente lento, e usar o Amie (mesmo a versão da Web) é muito instável.

Aplicativo de calendário alternativo para usar no lugar do Amie

Embora o Amie ofereça recursos interessantes como um aplicativo de calendário com IA, a falta de funcionalidade do Android pode limitar seu apelo. Além disso, a falta de recursos completos de gerenciamento de projetos pode ser uma desvantagem para os usuários que dependem de rastreamento avançado de projetos ou que precisam de uma experiência entre plataformas.

**O ClickUp, o aplicativo "tudo para o trabalho", pode ser uma alternativa sólida ao calendário Amie

1: Visualização do calendário do ClickUp

Um de seus recursos mais impressionantes é a Visualização do calendário do ClickUp . Sua integração mais profunda de gerenciamento de tarefas, cronogramas de projetos e agendamento na mesma plataforma oferece suporte ao planejamento diário com gerenciamento de fluxo de trabalho de longo prazo.

Visualize tarefas e cronogramas de projetos para planejar e ajustar cronogramas com o ClickUp Calendar

**Com o calendário, você pode ver todas as suas tarefas, eventos e marcos em várias visualizações - diariamente, semanalmente ou mensalmente -, o que lhe dá controle total sobre sua agenda.

Você pode codificar as tarefas por cores, definir prazos e arrastar e soltar itens diretamente no calendário para reprogramá-los conforme necessário. Além disso, é possível visualizar os calendários de seus colegas de equipe para encontrar facilmente a disponibilidade para reuniões e colaborações.

Arraste e solte tarefas não programadas em uma visualização de calendário com o ClickUp Calendar

O ClickUp também oferece smart reminders and notifications, garantindo que você e sua equipe nunca percam uma tarefa.

Para um planejamento mais estruturado, use cronogramas de tarefas e Dependências do ClickUp para garantir que as tarefas ocorram na ordem correta.

E suponha que você já use outro aplicativo de calendário. Nesse caso, o recurso de sincronização de calendário do ClickUp permite a integração com o Google Calendar, Outlook e outros calendários externos, mantendo tudo em um só lugar sem esforço extra.

Com suas ferramentas avançadas de agendamento, automação e colaboração, o ClickUp oferece uma alternativa mais robusta ao Amie, especialmente para quem precisa de controle de projetos e gerenciamento de tarefas.

ClickUp's One Up #2: Automações do ClickUp

Automatize suas tarefas diárias e mantenha seu calendário limpo com o ClickUp Automations Automações do ClickUp é outro motivo pelo qual a plataforma se destaca. Você pode definir regras que acionam ações automaticamente quando determinadas condições são atendidas.

Por exemplo, se uma tarefa for marcada como "concluída", o ClickUp pode movê-la automaticamente para uma lista diferente ou notificar sua equipe. Automatizar essas tarefas repetitivas economiza seu tempo, permitindo que você se concentre no panorama geral sem atualizar tudo manualmente.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Pergunte ao ClickUp Bain sobre dicas e truques para planejar melhor a agenda

E há ainda o Cérebro ClickUp um assistente pessoal de IA que o ajuda a organizar e priorizar tarefas com base em suas metas e prazos.

Pense nele como o gênio do calendário para todas as suas tarefas e projetos. Ele usa dados do seu trabalho para fazer sugestões inteligentes e ajudá-lo a manter o controle da sua carga de trabalho, garantindo que você esteja no caminho certo e seja produtivo.

dica profissional: Além do ClickUp Calendar, você pode explorar modelos de programação na plataforma, oferecendo alternativas mais rápidas ao Amie.

ClickUp's One Up #4: Modelos de calendário do ClickUp

Para começar rapidamente, dê uma olhada no Modelo de planejamento de calendário do ClickUp -uma ferramenta útil para se concentrar em projetos, eventos e marcos de longo prazo.

Sincronize esse modelo com calendários externos para consolidar tarefas em um só lugar ou gire a programação sempre que necessário!

Ele inclui rastreamento de marcos e gerenciamento de recursos para planejamento de projetos complexos e coordenação de eventos. Além disso, os lembretes automáticos ajudam os usuários a cumprir os prazos sem perder o ritmo. Você também pode acompanhar o resumo de suas tarefas para gerenciar melhor os recursos.

Modelo de planejador de calendário do ClickUp

Veja como ele pode ajudar você:

Status e campos personalizados: Acompanhe tarefas com status específicos, como Bloqueado, Concluído e Em andamento, para salvar detalhes importantes do evento

Acompanhe tarefas com status específicos, como Bloqueado, Concluído e Em andamento, para salvar detalhes importantes do evento Múltiplas visualizações: Escolha Timeline, Monthly Planner ou Summary View para visualizar suas tarefas e eventos

Escolha Timeline, Monthly Planner ou Summary View para visualizar suas tarefas e eventos Divida tarefas complexas: Use subtarefas para dividir grandes metas em etapas gerenciáveis e defina prazos específicos para cada uma delas

Use subtarefas para dividir grandes metas em etapas gerenciáveis e defina prazos específicos para cada uma delas Atualizações em tempo real: Monitore o progresso da tarefa e faça ajustes em tempo real com o rastreamento de tarefas integrado

Hack rápido: No ClickUp, use os sinalizadores de prioridade (Urgente, Alta, Normal, Baixa) para lidar primeiro com as tarefas mais críticas. Isso ajuda você a se manter alinhado com os prazos e as principais metas.

Embora esse modelo seja melhor para quem trabalha em projetos complexos ou gerencia eventos, o ClickUp modelos de lista de tarefas são para gerenciamento diário centrado em tarefas.

Modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Você pode começar a usar o Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp .

É ideal para pessoas que precisam de uma visão geral simples de suas tarefas e prazos para gerenciar metas diárias, semanais ou quinzenais. Você também pode usá-lo para aprender como criar um cronograma de trabalho em casa .

Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Ele divide as tarefas em tarefas gerenciáveis, oferecendo um gerenciamento mais direto sem as camadas extras de marcos de projeto ou rastreamento de recursos.

O uso de calendários para concluir tarefas antes dos prazos é sempre fundamental. Com o ClickUp, isso é muito fácil, pois os prazos ficam visíveis nos calendários junto com as tarefas, portanto, planejar a largura de banda do dia/semana é muito fácil e rápido.

Kartikeya Thapliyal, gerente de produtos da Smallcase

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro por espaço de trabalho por mês

Veredicto final: Amie ou ClickUp?

O Amie é um aplicativo de produtividade minimalista criado para agendamento de IA e gerenciamento de tarefas. Ele oferece uma interface intuitiva, suporta tempo de foco e tem integrações de calendário avançadas. No entanto, ele não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos e não pode ser usado por usuários do Android.

Devido ao seu conjunto básico de recursos, o aplicativo de calendário Amie pode não ser a melhor opção para pessoas corporativas que levam uma vida agitada ou precisam de um acompanhamento detalhado das tarefas.

Em termos de escalabilidade, colaboração e ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos, o ClickUp se destaca. Desde listas de tarefas básicas até o gerenciamento de fluxos de trabalho complexos, o ClickUp oferece um espaço de trabalho flexível e completo.

Se você precisa de uma solução poderosa e amigável para a equipe, o ClickUp é a melhor opção. Registre-se para obter uma conta gratuita do ClickUp e veja como ele pode otimizar seu fluxo de trabalho!