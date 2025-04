13 melhores ferramentas de software de anotação de imagens em 2025

É um fato: seu modelo de IA é tão bom quanto os dados com os quais ele aprende. Isso é verdade tanto para algoritmos de geração de texto quanto de imagem. Portanto, quando as anotações de imagens são inconsistentes, mal rotuladas ou desatualizadas, os desenvolvedores de IA e os cientistas de dados que gerenciam projetos de grande escala precisam lidar com fluxos de trabalho ineficientes.

Perdem-se horas corrigindo rótulos manualmente, os membros da equipe seguem padrões diferentes e a integração de anotações em pipelines de aprendizado de máquina torna-se um obstáculo frustrante.

Se os problemas de colaboração e os obstáculos à integração de dados o estão impedindo, você não está sozinho. As ferramentas certas não se limitam a rotular imagens - elas padronizam, automatizam e integram perfeitamente as anotações aos fluxos de trabalho de IA.

Nesta postagem do blog, discutiremos as principais ferramentas de anotação de imagens para que sua equipe gaste menos tempo corrigindo dados e mais tempo impulsionando a IA.

Anotação de ativos visuais com as ferramentas de revisão do ClickUp

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está um resumo das melhores ferramentas de anotação de imagens disponíveis atualmente:

ClickUp : Melhor para gerenciamento de tarefas, colaboração e gerenciamento de feedback Labelbox: Melhor para rotulagem de imagens vetoriais SuperAnnotate: Melhor para anotação de imagens complexas e de alta precisão V7: Melhor para automatizar a anotação de imagens e vídeos em escala CVAT: Melhor para dados complexos de rotulagem de objetos em projetos de aprendizado de máquina LabelMe: Melhor para rotulagem de objetos com base em polígonos em visão computacional Hive AI: Melhor para anotação de imagens de alta precisão e com tecnologia humana em escala VoTT: Melhor para treinamento de detecção de objetos Playment: Melhor para anotação de dados 3D e LiDAR de alta qualidade Scale AI: Melhor para anotação de dados complexos assistida por IA **LabelImg: melhor para anotação rápida e simples de detecção de objetos RectLabel: Melhor para anotação avançada de formas e pontos-chave Dataloop: Melhor para anotação assistida por IA em grandes projetos

O que é anotação de imagem?

Anotação de imagens significa rotular imagens com informações específicas para ajudar os sistemas de IA a reconhecê-las e entendê-las. Isso envolve adicionar metadados às imagens, como identificar objetos, delinear formas ou marcar texturas e cores.

Por exemplo, quando a câmera do seu smartphone detecta e foca em rostos, ela está usando anotação de imagem. O software é treinado com milhares de imagens rotuladas para reconhecer características humanas, avançando na fotografia, na segurança e na direção autônoma.

Aqui está um exemplo de como funciona a anotação de imagens. Ao rotular cada objeto em uma imagem, o algoritmo pode lê-lo melhor e tomar a ação apropriada.

via LeewayHertz

O que você deve procurar em um software de anotação de imagens?

**A chave para operar um software de anotação de imagens não é apenas algoritmos melhores; é garantir que todos forneçam dados limpos e uniformes a eles

O melhor software de anotação ajuda a transformar entradas confusas em dados ordenados que melhoram o treinamento de IA.

**Aqui estão alguns recursos que você deve priorizar ao procurar um software de anotação de imagens

🖍️ Versatilidade de anotação: A ferramenta deve oferecer suporte a vários métodos de anotação, como caixas delimitadoras para detecção de objetos, polígonos para formas complexas e segmentação semântica para precisão em nível de pixel

A ferramenta deve oferecer suporte a vários métodos de anotação, como caixas delimitadoras para detecção de objetos, polígonos para formas complexas e segmentação semântica para precisão em nível de pixel Ferramentas colaborativas: Procure um software de anotação de imagens que permita trabalho em equipe em tempo real, espaços de trabalho compartilhados, acesso baseado em funções e loops de feedback para melhorar a colaboração e eliminar a redundância

Procure um software de anotação de imagens que permita trabalho em equipe em tempo real, espaços de trabalho compartilhados, acesso baseado em funções e loops de feedback para melhorar a colaboração e eliminar a redundância design intuitivo: Uma interface sem confusão reduz a curva de aprendizado, permitindo que os usuários se concentrem na precisão e na eficiência

escalabilidade: A ferramenta deve lidar com tarefas de grande volume (milhares de anotações de imagens/vídeos) sem comprometer a velocidade ou a qualidade

Automação orientada por IA: Procure recursos como rotulagem automática, sugestões de anotação e aumento de dados para acelerar os fluxos de trabalho e melhorar a robustez do modelo

Procure recursos como rotulagem automática, sugestões de anotação e aumento de dados para acelerar os fluxos de trabalho e melhorar a robustez do modelo recursos de integração: Garanta a compatibilidade sem esforço com os sistemas existentes, como armazenamento em nuvem, ferramentas de gerenciamento de projetos e estruturas de ML, para manter fluxos de trabalho contínuos

Melhor software de anotação de imagens para rotular perfeitamente suas imagens

Vamos nos aprofundar no melhor software de anotação de imagens, começando pelo favorito da empresa, o ClickUp.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de tarefas, colaboração e gerenciamento de feedback)

O gerenciamento de grandes conjuntos de dados já é um desafio, e a maioria das ferramentas de anotação de imagens só aumenta a complexidade devido à falta de recursos de colaboração em tempo real. ClickUp permite uma colaboração perfeita, integrando diretamente recursos avançados de anotação de imagens aos fluxos de trabalho do seu projeto.

Ferramenta de prova do ClickUp

Você pode facilmente fazer anotações em imagens, PDFs e vídeos usando a Ferramenta de revisão do ClickUp . Ela permite adicionar comentários às imagens e atribuí-los aos membros da sua equipe para ação rápida. Chega de intermináveis conversas por e-mail ou perda de feedback, apenas clareza, feedback abrangente que mantém os projetos em andamento!

Adicione comentários às imagens com o recurso Proofing do ClickUp

Veja como você pode fazer anotações em uma imagem no ClickUp:

Atribua comentários instantaneamente e transforme o feedback em tarefas com um clique

Abra o arquivo diretamente em uma tarefa

Clique em 'Add Comments' para sinalizar as áreas exatas que precisam de atenção

Atribua comentários de imagem aos membros da equipe para ação rápida

Além de um ferramenta de revisão o ClickUp funciona como uma tela de brainstorming com recursos de colaboração em tempo real.

Quadros brancos ClickUp

Com Quadros brancos ClickUp com o ClickUp, você pode esboçar livremente, marcar imagens, conectar ideias, formatar texto, adicionar notas adesivas e converter rabiscos em tarefas sem perder o ritmo. Adicione comentários para converter facilmente qualquer ideia em um item de ação!

**Dica profissional para seu fluxo de trabalho

Comece com modelos de quadro branco para carregar imagens para discussão em grupo

Faça anotações com setas, formas e texto para destacar elementos importantes

Colabore ao vivo e converta ideias em tarefas instantaneamente

Converta anotações visuais em tarefas diretamente no ClickUp, mantendo a continuidade do fluxo de trabalho

Você também pode gerar imagens de IA no ClickUp Whiteboards para fornecer referências e compartilhar mais contexto. Em vez de apenas descrever uma ideia, você pode criar uma imagem usando Cérebro ClickUp e faça anotações para mostrar relacionamentos, etapas ou percepções.

Gere imagens de IA nos quadros brancos do ClickUp para fornecer referências usando o ClickUp Brain

Tarefas do ClickUp

Está trabalhando em projetos de anotação de imagens em massa?

Atribua tarefas e adicione datas de vencimento para uma melhor execução de seus projetos com o ClickUp Tasks

Tarefas do ClickUp

pode ajudá-lo a criar um fluxo de trabalho personalizado. **Você pode adicionar diferentes tipos de tarefas, como "anotação de caixa delimitadora" e "rotulagem de texto", adicionar status de tarefas personalizadas, definir níveis de prioridade de tarefas e vincular tarefas relacionadas e dependentes

melhores recursos do #### ClickUp

Capture e compartilhe gravações de vídeo com o recurso ferramenta de recorte incorporada chamada Clipes do ClickUp . Usando o Clips, você pode gravar sua tela e deixar comentários de feedback no mesmo tópico.

Anotar PDFs imagens e vídeos diretamente nas tarefas sem a necessidade de alternar entre aplicativos

Fixe comentários em áreas precisas das imagens para eliminar a ambiguidade no feedback

Permita a marcação e os comentários de vários usuários para aprimorar o trabalho em equipe e os esforços de colaboração

Converta comentários diretamente em tarefas para simplificar o fluxo de trabalho e garantir resultados acionáveis

Sincronize perfeitamente com o Slack, o Zoom e o Microsoft Office para aumentar a produtividade em todas as plataformas

Limitações do ClickUp

Alguns usuários experimentam uma curva de aprendizado acentuada devido ao número de recursos e opções de personalização disponíveis

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

**O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp tem ferramentas para visualizar seu processo, metas etc. Ele é o auge do trabalho colaborativo e vem se aprimorando nesse aspecto, especialmente com a adição da visualização de quadro branco.

Jayson Ermac, gerente de processos da AI bees

2. Labelbox (melhor para rotulagem de imagens vetoriais)

via

Caixa de rótulos

O Labelbox é uma ferramenta intuitiva de rotulagem de vetores usada para treinar modelos de IA na detecção e reconhecimento de objetos. Ele ajuda na anotação de pontos (rotulando pontos específicos em uma imagem ou conjunto de dados), anotação de linhas (rotulando estruturas lineares) e anotação de caixas delimitadoras (usando caixas para destacar objetos).

O assistente de IA do Labelbox adiciona rótulos automaticamente, permitindo que os revisores se concentrem em refinar os resultados. Você também pode adicionar elementos adicionais, como texto, vídeos, imagens e widgets HTML personalizados, para fornecer mais contexto aos rótulos. Isso oferece suporte a comunicação visual e aumenta a eficiência da anotação.

Melhores recursos do Labelbox

Analise e ajuste conjuntos de dados de forma eficaz com ferramentas abrangentes de exploração de dados

Garanta a precisão com ferramentas de desenho inteligentes, teclas de atalho e funcionalidade de zoom/pan

Pesquise dados de imagem usando filtros de anotação e metadados

Use fluxos de trabalho com vários anotadores e recursos de revisão para garantir a precisão e a consistência dos dados

Limitações do Labelbox

Não é adequado para anotar imagens enormes devido a limitações de tamanho

Possibilidade de variabilidade na anotação humana, o que pode exigir verificações de qualidade adicionais

Preços do Labelbox

Grátis: 500 unidades Labelbox (LBUs) por mês

500 unidades Labelbox (LBUs) por mês Inicial: US$ 0,10 por LBU

US$ 0,10 por LBU Empresa: Preços personalizados

Labelbox avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que são? usuários da vida real O que dizem sobre o Labelbox?

Gosto dos atalhos da ferramenta de anotação. Eles são muito ergonômicos e os mecanismos são projetados para o profissional. A API Python permite que qualquer desenvolvedor integre o Labelbox em seus pipelines. Não gosto do fato de que ele não pode realmente lidar com imagens multicanal, que raramente são vistas na visão computacional normal, mas são onipresentes na geração de imagens científicas.

Revisão do G2

**Você sabia? Anotação de imagem de IA reduz o trabalho manual em até 70% acelerando projetos, aumentando a produtividade e melhorando a qualidade dos dados.

3. SuperAnnotate (melhor para anotação de imagens complexas e de alta precisão)

via Superanotação O SuperAnnotate é um software avançado de anotação de imagens compatível com todos os tipos de arquivos de imagem, inclusive JPG, JPEG e PNG. Seu recurso de detecção de objetos ajuda a localizar, identificar e marcar objetos em caixas delimitadoras.

Com a ferramenta Magic Select, você pode dividir a imagem em vários segmentos e contornar objetos para fazer anotações mais rapidamente. Além disso, seus fluxos de trabalho de anotação avançados ajudam a personalizar processos para necessidades específicas do projeto. Isso aumenta a eficiência e garante anotações de alta qualidade para tarefas complexas de visão computacional.

melhores recursos do #### SuperAnnotate

Extrair e processar texto de imagens instantaneamente usando OCR

Anotar objetos semelhantes em várias imagens com um único clique

Crie polígonos curvos mais rapidamente com uma experiência de desenho intuitiva

Modifique polígonos sem esforço, adicionando ou removendo pontos instantaneamente

Desenhe polígonos com bordas compartilhadas para anotações precisas de vários objetos

Limitações do SuperAnnotate

Algumas segmentações complexas ainda podem exigir esforço manual

A interface pode não ter recursos avançados, como visualização em tela cheia e corte de bordas

Preços do SuperAnnotate

Para sempre gratuito

Pro: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

SuperAnnotate avaliações e comentários

G2: 4,9/5 (mais de 140 avaliações)

4,9/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que são? usuários da vida real O que dizem sobre o Labelbox?

O SuperAnnotate tem uma interface muito fácil de usar e uma lógica abrangente de gerenciamento de projetos. Foi fácil para nós integrar nossa equipe aos fluxos de trabalho. A equipe de suporte sempre respondeu às nossas perguntas ou sempre que precisávamos de qualquer tipo de orientação.

Avaliação do G2

Fato divertido: Os irmãos Tigran e Vahan Petrosyan abandonaram seus programas de doutorado em ciência da computação para criar o SuperAnnotate, transformando sua paixão por resolver desafios de anotação de dados em uma poderosa plataforma de IA para visão computacional.

4. V7 (melhor para automatizar a anotação de imagens e vídeos em escala)

via V7 O V7 Darwin oferece uma variedade de ferramentas de anotação para rotulagem assistida por IA e execução de tarefas de anotação complexas. Você pode criar máscaras semânticas de pixel, economizando o tempo necessário para classificar cada pixel separadamente. Além disso, o V7 permite segmentar formas irregulares com um único clique.

Suas ferramentas de colaboração e interface intuitiva simplificam os fluxos de trabalho, garantindo anotações consistentes entre as equipes. O V7 ajuda os desenvolvedores de IA e os cientistas de dados a melhorar a precisão do modelo mais rapidamente, reduzindo o esforço manual em projetos de visão computacional em grande escala.

melhores recursos do #### V7

Crie conjuntos de treinamento de IA de alta qualidade com rotulagem rápida e precisa

Lidar com anotações em vários formatos, incluindo imagens, vídeos, PDFs e imagens médicas

Personalize as diretrizes de anotação para atender às necessidades específicas do projeto

Integrar modelos externos de aprendizado de máquina para aumentar a precisão das anotações

Anotar objetos semelhantes automaticamente para acelerar tarefas de anotação repetitivas

limitações do #### V7

As anotações automatizadas geralmente exigem revisão manual para garantir a precisão

O desempenho depende muito da qualidade inicial dos dados da imagem

Preços do V7

Inicial e empresarial: Preços personalizados

Preços personalizados Demo disponível: Preços personalizados

V7 ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

4,8/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que são? usuários da vida real dizendo sobre o V7?

Um dos melhores aspectos dessa ferramenta é o recurso de anotação de dados fácil de usar. Graças aos recursos de anotação automática, pude rotular meu conjunto de dados com facilidade, mesmo para os objetos mais complexos. A ferramenta permite até mesmo a anotação de formas poligonais, o que foi uma grande ajuda para mim. Quero mais opções de exportação para meu conjunto de dados, de modo que ele seja compatível com uma ampla variedade de formatos.

Avaliação do G2

5. CVAT (melhor para dados complexos de rotulagem de objetos em projetos de aprendizado de máquina)

via CVAT O CVAT é uma poderosa plataforma de anotação de código aberto para desenvolvedores, que são bem versados em ferramentas de aprendizado de máquina . Ele suporta diversos tipos de anotação, incluindo polígonos, polilinhas, cuboides 3D e esqueletos, o que o torna adaptável a uma ampla gama de projetos.

A anotação e a interpolação automáticas aceleram os fluxos de trabalho, principalmente no rastreamento de objetos de vídeo. O CVAT também simplifica a colaboração com atribuições de tarefas, funções de usuário e acompanhamento do progresso, enquanto sua comunidade ativa oferece recursos e suporte valiosos.

Melhores recursos do CVAT

Permite a anotação colaborativa com acesso simultâneo de vários usuários

Integração perfeita com TensorFlow, PyTorch e outras estruturas de aprendizado de máquina

Suporte a vários formatos de exportação para várias estruturas de ML

Garanta a precisão da anotação com revisões, verificações de qualidade e regras de validação personalizadas

Limitações do CVAT

O gerenciamento de camadas pode ser um desafio com objetos sobrepostos

Não é possível fazer anotações diretamente em arquivos PDF sem conversão

Preços do CVAT

Gratuito para sempre

Plano de equipe/solo: $32/mês por usuário

$32/mês por usuário Plano Enterprise: Preço personalizado

Preço personalizado Opção no local: Preço personalizado

CVAT ratings and reviews

Não há avaliações suficientes

6. LabelMe (melhor para rotulagem de objetos com base em polígonos em visão computacional)

via LabelMe O LabelMe é uma ferramenta de anotação de imagens de visão computacional de código aberto, especializada em segmentação de imagens baseada em polígonos. Seus modelos de IA o ajudam a anotar imagens com instruções de texto ou simples cliques, economizando muito tempo e esforço.

A interface leve do LabelMe é facilmente acessível, mesmo para aqueles com conhecimento técnico mínimo, portanto, pode ser usada para treinar modelos de IA ou aprimorar fluxos de trabalho de design gráfico . A melhor parte é que o LabelMe oferece um aplicativo de anotação off-line para maior segurança e acesso rápido.

Melhores recursos do LabelMe

Desenhe polígonos, retângulos, círculos, linhas e pontos para delinear objetos com precisão

Suporte à exportação de anotações em formatos populares como Pascal-VOC e COCO

Permite o processamento eficiente de lotes para anotações extensas de conjuntos de dados

Limitações do LabelMe

Não oferece suporte à anotação colaborativa em tempo real para equipes

Não possui opções de anotação mais avançadas, como rotulagem de pontos-chave

Preços da LabelMe

Para sempre gratuito

Iniciante: $19 (pagamento único)

$19 (pagamento único) Pro: $49 (pagamento único)

Avaliações e resenhas da LabelMe

Não há avaliações suficientes

7. Hive AI (melhor para anotação de imagens de alta precisão e com tecnologia humana em escala)

via IA do Hive A Hive AI oferece serviços de anotação de alta qualidade e com tecnologia humana, garantindo precisão e segurança para projetos de IA que exigem julgamento diferenciado. Ele aproveita uma rede global de anotadores qualificados para lidar com tarefas complexas e, ao mesmo tempo, implementa medidas rigorosas de segurança de dados para proteger informações confidenciais.

Com fluxos de trabalho personalizáveis, verificações de controle de qualidade e gerentes de projeto dedicados, o Hive AI se adapta às necessidades específicas do projeto, o que o torna uma opção confiável para organizações que gerenciam projetos de IA e aprendizado de máquina em larga escala e de alto risco.

Melhores recursos do Hive AI

Minimize a entrada manual com interpolação inteligente para anotações de vídeo

Otimize a eficiência do treinamento de modelos por meio da integração da aprendizagem ativa

Garanta a precisão das anotações com controle de qualidade baseado em consenso

Acelere tarefas repetitivas com macros e teclas de atalho personalizáveis

Limitações do Hive AI

A subjetividade e a ambiguidade nas interpretações de imagens podem levar a inconsistências

Riscos potenciais de viés nas anotações, se não forem gerenciados corretamente

Preços do Hive AI

Pagamento conforme o uso

Avaliações e resenhas do Hive AI

Não há avaliações suficientes

Fato curioso: O Hive AI utiliza uma rede global de mais de 700.000 anotadores humanos, o que o torna uma das maiores ferramentas de anotação de dados de crowdsourcing do mundo.

8. VoTT (melhor para treinamento de detecção de objetos)

via VoTT O VoTT (Visual Object Tracking Tool) é uma ferramenta de anotação de vídeo com uma interface intuitiva e ferramentas de rotulagem prontas para IA. Ela suporta rastreamento de objetos, reconhecimento de ações e detecção de eventos, facilitando a anotação de imagens em sequências de vídeo complexas.

Os modelos de detecção de objetos do VoTT também simplificam a preparação do conjunto de dados criando caixas delimitadoras, desenhando polígonos e criando classes de objetos personalizados. Você pode integrá-lo a estruturas de aprendizado de máquina para garantir o treinamento e a implementação eficientes do modelo.

Melhores recursos do VoTT

Otimize a anotação de imagens para rastreamento de objetos e análise de ações em sequências

Anotar imagens e vídeos com suporte a vários formatos

Garanta a compatibilidade de exportação com as principais estruturas, como TensorFlow e PyTorch

Integre-se perfeitamente às ferramentas da Microsoft para maior compatibilidade com o fluxo de trabalho

Limitações de VoTT

Pode apresentar problemas de desempenho com grandes conjuntos de dados

As opções de rotulagem personalizada do VoTT não são muito flexíveis

Preços da VoTT

Gratuito

VoTT ratings and reviews

Não há avaliações suficientes

9. Playment (melhor para anotação de dados 3D e LiDAR de alta qualidade)

via Reprodução A Playment, agora parte da TELUS International, é especializada na anotação de tipos de dados complexos, como nuvens de pontos 3D, Light Detection and Ranging (LiDAR) e dados de sensores para aplicações de IA/ML em veículos autônomos, robótica e muito mais.

A Playment oferece serviços completos de coleta, fornecimento, preparação e anotação de dados. Além disso, fornece soluções personalizadas para os setores automotivo, de saúde e de varejo. Sua experiência a torna uma boa opção para projetos de anotação de alta precisão e em grande escala

melhores recursos do #### Playment

Permite a anotação multidimensional em imagens 2D e 3D, incluindo dados LiDAR

Incluir recursos de controle de qualidade para manter a integridade dos dados durante todo o processo de anotação

Lidar com grandes volumes de dados com fluxos de trabalho de anotação escalonáveis

Fornecer serviços profissionais com acesso a anotadores experientes para tarefas complexas

Limitações do Playment

A consistência da qualidade pode ser um desafio com equipes de anotação terceirizadas

As opções de personalização dos processos de anotação podem ser limitadas

Preços do Playment

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Playment

Não há avaliações suficientes

**Você sabia que o mercado de LiDAR está prestes a atingir uS$ 8,63 bilhões até 2034, com crescimento anual de 18%. Esse crescimento alimenta ferramentas avançadas para desenvolvedores de IA, aprimorando aplicativos como veículos autônomos e robótica com dados mais ricos e precisos para modelos mais inteligentes.

10. Scale AI (melhor para anotação de dados complexos assistidos por IA)

via Escala de IA O Scale AI vai além da rotulagem tradicional de imagens, oferecendo pré-rotulagem, aprendizado ativo e controle de qualidade com tecnologia de IA para garantir anotações precisas e consistentes. Ele fornece serviços de curadoria de dados, incluindo limpeza, filtragem e aumento, para aprimorar a qualidade e a diversidade do conjunto de dados.

Com uma grande equipe de anotadores especializados e cientistas de dados, a Scale AI gerencia com eficiência projetos de IA/ML em grande escala, fornecendo dados de alta qualidade e prontos para treinamento para sistemas autônomos, saúde e aplicativos de desenvolvimento de IA corporativa.

Melhores recursos do Scale AI

Integre-se perfeitamente às principais plataformas de IA/ML para facilitar o gerenciamento do fluxo de trabalho

Rastreie as alterações do conjunto de dados com controle de versão e reverta facilmente para versões anteriores

Dimensione com eficiência grandes volumes de dados com fluxos de trabalho robustos

Simplifique o gerenciamento de projetos com ferramentas avançadas para atribuição de tarefas e acompanhamento do progresso

Limitações da IA de escala

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários devido aos recursos complexos

Custos potencialmente altos para projetos pequenos devido a preços personalizados

Preços do Scale AI

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre a IA de escala

Avaliações insuficientes

11. LabelImg (melhor para anotação rápida e simples de detecção de objetos)

via RótuloImg O LabelImg é uma ferramenta de anotação de imagem gráfica de código aberto desenvolvida para a criação rápida e eficiente de caixas delimitadoras em tarefas de detecção de objetos. Suas dependências mínimas tornam a instalação perfeita em todos os sistemas operacionais, enquanto sua interface amigável garante acessibilidade para iniciantes.

Como um projeto de código aberto mantido ativamente, o LabelImg evolui por meio de melhorias orientadas pela comunidade, o que o torna uma opção confiável para projetos de IA de pequena escala.

Melhores recursos do LabelImg

Simplifique a anotação com uma interface gráfica intuitiva

Crie caixas delimitadoras facilmente para detecção de objetos

Exporte anotações no formato PASCAL VOC XML

Personalize e amplie a funcionalidade por meio de sua disponibilidade de código aberto

Limitações do LabelImg

Suporta apenas anotações de caixa delimitadora, limitando seu uso para tarefas mais complexas

Oferece uma interface básica que pode não ter a profundidade necessária para projetos mais detalhados

Preços do LabelImg

Grátis

LabelImg avaliações e críticas

Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Aumente seu fluxo de trabalho personalizando o LabelImg com scripts Python para automatizar tarefas repetitivas e integrá-las às suas ferramentas existentes.

12. RectLabel (melhor para anotações avançadas de formas e pontos-chave)

via RectLabel O RectLabel é especializado em anotação de imagens de alta precisão, oferecendo ferramentas como polígonos, curvas de Bézier e pontos-chave para lidar com dados visuais complexos. Criado para equipes de IA que precisam de precisão de nível especializado, ele transforma imagens complexas em conjuntos de dados prontos para treinamento.

O RectLabel oferece precisão de nicho com recursos como automação do Core ML, exportações YOLO/COCOCO com um clique e teclas de atalho personalizáveis, tornando a anotação mais rápida e eficiente.

Melhores recursos do RectLabel

Anote objetos curvos com precisão usando curvas cúbicas de Bézier para segmentação detalhada

Crie contornos suaves e precisos para formas complexas usando splines

Marque pontos-chave para estimativa de pose, reconhecimento facial e reconhecimento de ação

Converta vídeo em quadros de imagem e aumente as imagens para aprimorar os conjuntos de dados de treinamento

Limitações do RectLabel

Oferece ferramentas de automação avançadas limitadas para rotulagem assistida por IA

Pode apresentar lentidão ao lidar com conjuntos de dados grandes ou complexos

Preços do RectLabel

Versão gratuita

RectLabel Pro: US$ 19,99

Avaliações e resenhas do RectLabel

Não há comentários suficientes

13. Dataloop (melhor para anotação assistida por IA em grandes projetos)

via Dataloop O Dataloop combina a anotação de imagens com uma plataforma completa de ML, simplificando tudo, desde a rotulagem de dados até a implantação do modelo. Suas ferramentas assistidas por IA aceleram a anotação, concentrando-se primeiro em imagens de alto valor e, ao mesmo tempo, oferecendo suporte a recursos avançados, como detecção e segmentação de objetos.

Isso o torna particularmente poderoso para equipes que lidam com conjuntos de dados de imagens em grande escala que precisam de eficiência e precisão.

Melhores recursos do Dataloop

Rastreie as alterações do conjunto de dados com controle de versão e reverta facilmente para versões anteriores

Integre-se perfeitamente às ferramentas MLOps para CI/CD e implantação de modelos

Aprimore a colaboração com funções de usuário, atribuições de tarefas e acompanhamento do progresso

Garanta a precisão dos dados com ferramentas abrangentes de controle de qualidade

Limitações do Dataloop

A API pode ser limitada para integrações avançadas de anotação humana no circuito

As notificações sobre problemas no pipeline podem ser atrasadas, afetando a eficiência do fluxo de trabalho

Preços do Dataloop

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Dataloop

G2: 4,4/5 (90 avaliações)

4,4/5 (90 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Simplifique o feedback visual com o ClickUp

Todas as ferramentas de anotação de imagens gratuitas acima ajudam a automatizar a rotulagem e oferecem suporte a vários formatos e técnicas para treinamento de conjuntos de dados de IA. No entanto, o segredo é escolher um software que se alinhe às suas necessidades específicas.

Por exemplo, se a velocidade for sua prioridade, o V7 oferece anotação rápida, enquanto o LabelMe é ideal para rotulagem precisa de objetos com base em polígonos.

No entanto, a anotação de imagens é útil além do treinamento em IA, pois também pode aprimorar os fluxos de trabalho de desenvolvimento de software. É nesse ponto que o ClickUp se destaca como a melhor ferramenta de anotação de dados.

Com seus recursos de revisão e anotação de imagens, as equipes podem fornecer feedback visual claro sobre imagens e vídeos, atribuir tarefas e rastrear alterações - tudo em um só lugar. Isso reduz as idas e vindas desnecessárias, tornando o processo de anotação de imagens mais eficiente. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para garantir um feedback visual perfeito!