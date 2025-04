11 melhores ferramentas de IA para definição de metas para atingir objetivos em 2025

Definir uma meta é um começo empolgante para uma jornada gratificante. Quer você queira alcançar crescimento pessoal (como correr uma maratona) ou marcos profissionais (como dobrar a receita com campanhas de marketing direcionadas), tudo começa com uma meta em mente.

Definir as metas certas é o truque para se manter no caminho certo. Entretanto, nem sempre é possível definir essas metas de forma realista e prática.

É aqui que as ferramentas de definição de metas de IA ajudam. Elas vão além da definição de metas claras e acionáveis - elas o ajudam a monitorá-las, compartilham insights e oferecem um empurrãozinho motivacional quando é mais necessário.

Por isso, estamos aqui para compartilhar mais de 10 ferramentas incríveis de IA para definição de metas. 🎯

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está uma lista das 11 principais ferramentas de IA para definição de metas: ClickUpAsana é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que usa inteligência artificial para aprimorar os processos de definição de metas e acompanhamento. Definir Metas SMART por meio de seu recurso Smart Goals com tecnologia de IA, analise os objetivos existentes e obtenha sugestões de melhoria, padronizando e refinando suas práticas de definição de metas.

Além do estabelecimento de metas, os recursos de IA da Asana se estendem a recursos como o Smart Status, que fornece atualizações inteligentes sobre o progresso do projeto, e os Smart Summaries, que oferecem visões gerais concisas das principais informações. Essas ferramentas, apoiadas pela comunicação em tempo real, ajudam as equipes a definir metas ambiciosas e a trabalhar em prol de objetivos compartilhados.

Melhores recursos da Asana

Simplifique o acompanhamento das metas com ferramentas de monitoramento em tempo real, como barras de progresso dinâmicas e painéis visuais para exibir as realizações das metas

Automatize fluxos de trabalho repetitivos para economizar tempo e reduzir erros

Organize e priorize tarefas com quadros e listas personalizáveis

Visualize as cargas de trabalho da equipe para equilibrar as atribuições e evitar o esgotamento

Limitações da Asana

Uma curva de aprendizado acentuada para iniciantes e equipes pequenas, o que pode levar à subutilização

Preços da Asana

Pessoal (gratuito)

(gratuito) Inicial : uS$ 13,49/mês por usuário

: uS$ 13,49/mês por usuário Avançado : uS$ 30,49/mês por usuário

: uS$ 30,49/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Asana

G2 : 4.4/5 (mais de 10.840 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.840 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 13.280 avaliações)

Dica profissional: Não pense apenas em seus objetivos escreva-as como declarações de metas ! Descreva claramente o que você quer, como vai conseguir e seu cronograma. Para um impulso adicional, compartilhe seu progresso com pessoas de confiança para manter-se responsável e motivado.

3. Fellow (melhor para transformar reuniões em metas acionáveis)

via Fellow Você já teve dificuldades para acompanhar os itens de ação após uma reunião? Companheiro(a) é um assistente de reunião e anotador com IA que preenche a lacuna entre reuniões produtivas e definição e acompanhamento de metas acionáveis. Ele ajuda você a criar, gerenciar e atingir seus objetivos, fornecendo sugestões inteligentes e automatizando tarefas de rotina. As equipes o utilizam para estabelecer metas claras, definir os principais resultados e monitorar o progresso ao longo do tempo, garantindo o alinhamento e a responsabilidade em toda a organização.

Além da definição de metas, o Fellow oferece assistência a reuniões orientada por IA, incluindo a criação automática de agendas, transcrição em tempo real e resumos inteligentes. Ao centralizar os objetivos e integrá-los ao fluxo de trabalho da reunião, o Fellow garante que o estabelecimento de metas se torne parte integrante das operações diárias da equipe.

Melhores recursos do Fellow

Obtenha um modelo estruturado para ajudar as equipes a definir metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado ou bem elaboradas (SMART)

Definir objetivos e resultados-chave (OKR) em nível individual ou coletivo

Acompanhar em tempo real os compromissos e as decisões tomadas durante as discussões

Aumente a responsabilidade entre os membros da equipe usando itens de ação e lembretes colaborativos

Limitações dos colegas

Falta de recursos avançados de gerenciamento de projetos para metas mais complexas

Opções limitadas de personalização para metas não relacionadas a reuniões

Preços acessíveis

Gratuito

Solo: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Equipe : $11/mês por usuário

: $11/mês por usuário Empresa : $23/mês por usuário

: $23/mês por usuário Enterprise: uS$ 25/mês por usuário

Classificações e avaliações de colegas

G2 : 4.7/5 (mais de 2.200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.200 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fellow?

_Ele ajuda todos a se prepararem melhor e a chegarem à reunião com uma agenda e um objetivo claros - isso tem sido extremamente útil para tornar todas as reuniões produtivas Revisão do G2 4. Lattice (melhor para alinhar metas com o desenvolvimento do funcionário)

via LatticeMalha coloca indivíduos, equipes e metas organizacionais na mesma página. Ela se concentra em estratégias de definição de metas que alinham os esforços individuais e coletivos com as metas comerciais abrangentes.

Os recursos orientados por IA ajudam a alinhar os objetivos individuais com as metas de toda a empresa, fornecendo percepções e recomendações em tempo real para otimizar o desempenho dos funcionários. Quando o objetivo é o desenvolvimento holístico de um funcionário em relação às metas pessoais e profissionais, o Lattice pode ser um poderoso aliado.

Melhores recursos da Lattice

Incentivar check-ins frequentes e feedback sobre o progresso das metas

Promova o envolvimento dos funcionários por meio do acompanhamento do desempenho, feedback personalizado e reconhecimento dos colegas

Acompanhe o progresso das metas com painéis visuais em tempo real

Utilize insights orientados por IA para otimizar as metas dos funcionários ou da equipe

Limitações da rede

Parece excessivamente complexo para equipes menores e configurações não corporativas

Funciona principalmente como um software de definição de metas de funcionários

Preços do Lattice

Gerenciamento de talentos : uS$ 11/mês por assento Engagement (complemento): uS$ 4/mês por assento Grow (complemento) : uS$ 4/mês por assento Compensação (add-on) : uS$ 6/mês por assento

: uS$ 11/mês por assento RHIS: uS$ 10/mês por assento

Classificações e avaliações do Lattice

G2 : 4.7/5 (mais de 3.890 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.890 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 180 avaliações)

Leia também: Como usar a IA para produtividade (casos de uso e ferramentas)

5. Perdoo (melhor para simplificar o gerenciamento de OKR)

via PerdooPerdoo é uma plataforma líder de OKR (Objectives and Key Results) e de execução de estratégia projetada para alinhar as metas organizacionais e impulsionar o desempenho. Sua interface intuitiva simplifica a definição, o gerenciamento e o acompanhamento de metas, expressando-as como OKRs entre equipes e departamentos.

Essa plataforma também aumenta a transparência, permitindo que os membros da equipe vejam como suas contribuições se encaixam no quadro geral. Essa capacidade, aliada a ferramentas de análise e engajamento em tempo real, faz do Perdoo uma excelente ferramenta para viabilizar uma cultura de sucesso orientada por metas.

Melhores recursos do Perdoo

Automatize check-ins e atualizações do progresso das metas para os membros da equipe

Visualize o alinhamento entre as metas com ferramentas de mapeamento estratégico para metas bem definidas

Gerar insights sobre o desempenho com análises personalizáveis

Envolva as equipes com recursos de gamificação para o acompanhamento de metas

Limitações do Perdoo

Suporte limitado para metodologias de definição de metas nãoOKR

O aplicativo móvel não tem funcionalidade completa, o que pode dificultar o gerenciamento de metas em trânsito

Preços do Perdoo

Gratuito

Premium : uS$ 7,92 por usuário/mês

: uS$ 7,92 por usuário/mês Supremo: uS$ 9,68 por usuário/mês

Classificações e avaliações do Perdoo

G2 : 4.4/5 (mais de 430 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 430 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Perdoo?

O Perdoo é incrivelmente fácil de usar e ajuda a manter nossa equipe no caminho certo. Como cada um de nós lida com tarefas diferentes, é fácil se distrair. O Perdoo garante que todos mantenham o foco, mostrando como cada tarefa contribui para o nosso objetivo principal: gerar receita. Ele ajuda cada membro da equipe a se sentir responsável por nos aproximar dessa meta. Revisão do G2 6. Hive (melhor para integrar metas aos fluxos de trabalho do projeto)

via HiveColmeia oferece recursos exaustivos de gerenciamento de projetos com recursos avançados de IA, ajudando as equipes a alcançar objetivos do projeto mais rápido. Seu assistente com tecnologia de IA, o HiveMind, simplifica o planejamento de projetos gerando tarefas com base nas informações do usuário e sugerindo as próximas etapas a partir de e-mails. Como resultado, você pode definir metas e medir o progresso com eficiência.

O recurso de metas do Hive também permite que as equipes definam, acompanhem e visualizem objetivos em um painel centralizado, garantindo alinhamento e transparência em toda a organização.

Melhores recursos do Hive

Use a análise de IA do Hive para obter insights sobre o desempenho da equipe

Acompanhe o progresso usando gráficos de Gantt, quadros Kanban e visualizações de calendário

Simplifique a comunicação com mensagens e notificações no aplicativo

Monitore o tempo gasto em tarefas e projetos por meio de recursos integrados de controle de tempo

Limitações do Hive

Uma curva de aprendizado acentuada para usuários não técnicos

Atrasos ocasionais no desempenho ao lidar com grandes projetos

Preços do Hive

**Gratuito

Para iniciantes : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Equipes : $18/mês por usuário

: $18/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Hive

G2 : 4.6/5 (mais de 570 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 570 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

Fato curioso: 82% dos trabalhadores do conhecimento valorizam a transparência nas metas e operações de suas organizações.

7. Betterworks (melhor para impulsionar a responsabilidade em toda a organização)

via Betterworks Como o Perdoo, Betterworks é uma plataforma focada em OKR que alinha as metas da equipe com os objetivos comerciais. Ao incorporar a IA, a Betterworks ajuda os funcionários a desenvolver um gerenciamento eficiente de metas, promovendo assim a produtividade e o foco estratégico.

O recurso de IA da Betterworks, Goal Assist, baseia-se nos dados do usuário para gerar sugestões de metas personalizadas. Isso simplifica o processo de criação de metas e garante que os objetivos sejam claros, mensuráveis e alinhados com as prioridades da empresa.

A Betterworks também oferece outras ferramentas orientadas por IA, como o Feedback Assist e o Conversation Assist, que ajudam os gerentes a fornecer feedback construtivo e imparcial e a realizar avaliações de desempenho eficazes.

Melhores recursos da Betterworks

Crie metas e marcos bem estruturados com pontuação em tempo real e sugestões para ajudar os usuários

Conduzir conversas significativas sobre desempenho, fornecendo prompts e resumos gerados por IA

Automatize lembretes e check-ins para atualizações de metas sem esforço e em tempo hábil

Use a análise de desempenho para obter insights sobre áreas de melhoria

Limitações do Betterworks

A funcionalidade off-line limitada afeta o trabalho remoto em áreas de baixa conectividade

A Betterworks não divulga publicamente seus preços, o que pode representar desafios para as organizações na elaboração de orçamentos e na tomada de decisões

Preços da Betterworks

Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados Mercado intermediário: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Betterworks

G2 : 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.0/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Betterworks?

A Betterworks tem ótimos recursos individuais e de grupo que me permitem vincular metas de toda a empresa, bem como minhas metas pessoais, que podem ser definidas por mim (,) ou posso optar por alinhá-las com minha equipe, gerente e empresa. Revisão do G2 8. Leapsome (melhor para combinar a definição de metas com percepções de desempenho)

via salto O que você obtém quando combina definição de metas e gerenciamento de desempenho?

Uma plataforma abrangente de capacitação de pessoas como Leapsome . Seu recurso de definição de metas com tecnologia de IA acelera a criação de objetivos e metas de desenvolvimento da empresa. Essa funcionalidade garante que as metas sejam claras, mensuráveis e alinhadas com as prioridades organizacionais, impulsionando a melhoria contínua, o alinhamento e a responsabilidade entre as equipes.

Além da definição de metas, os recursos de IA da Leapsome se estendem às avaliações de desempenho e ao feedback. As análises com IA da plataforma ajudam a transformar notas em comentários imparciais e acionáveis, garantindo que todas as contribuições sejam significativas e construtivas.

Melhores recursos da Leapsome

Dê suporte aos gerentes fornecendo insights, resumos, práticas recomendadas e recomendações com o AI Copilot Beta

Simplifique a integração com modelos incorporados para rastreamento de OKR

Analise as respostas das pesquisas dos funcionários para extrair os principais temas e fornecer recomendações acionáveis

Resuma todo o feedback, incluindo avaliações de gerentes, autoavaliações e avaliações de colegas

Limitações de salto

Novos usuários podem precisar de tempo para se adaptar totalmente aos recursos abrangentes da plataforma, tornando necessário treinamento e suporte

Opções limitadas de personalização, que podem afetar a adaptabilidade da plataforma a necessidades organizacionais específicas

Preço absurdo

Preço personalizado

Classificações e resenhas do Leapsome

G2 : 4.8/5 (mais de 1.800 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

**Você sabia que, apesar da disponibilidade de software especializado em OKR, o OKR é uma ferramenta de gestão de riscos, 62% das organizações ainda dependem de planilhas para o gerenciamento de OKRs.

9. Goalscape (melhor para visualizar metas e hierarquias)

via GoalscapePaisagem de gols usa um design radial que permite que os usuários visualizem suas planejamento de metas, prioridades e progresso em uma visão abrangente. Ter essas informações em um relance facilita a priorização e o acompanhamento das metas em uma interface intuitiva. Use-o para converter ideias abstratas em metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado.

Seu recurso alimentado por IA, o Goalbert AI.nstein, ajuda os usuários a dividir objetivos complexos em submetas gerenciáveis.

Essa abordagem simplifica o processo de planejamento e garante que os usuários se concentrem em suas prioridades, impulsionando o acompanhamento eficiente do progresso.

Melhores recursos do Goalcape

Alterne entre os modos escuro e claro e defina os temas de cores de sua preferência

Gerencie cronogramas e programações de forma eficaz com uma visualização de Gantt

Compartilhe mapas de metas com equipes para ações colaborativas

Use as tags Now e Next para filtrar suas metas por data, progresso, responsabilidade e tag para gerar listas de metas

Limitações do GoalScape

Falta de recursos de gerenciamento de projetos para equipes maiores

Integrações limitadas com aplicativos de terceiros em comparação com alguns concorrentes

Preços do Goalscape

Gratuito

Pro : uS$ 9,90/mês

: uS$ 9,90/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e avaliações do Goalscape

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

10. Habitica (melhor para gamificar a realização de metas pessoais)

via HabiticaHabitica é um aplicativo gratuito de criação de hábitos e produtividade que gamifica suas tarefas e metas, transformando-as em um RPG (role-playing game) envolvente para melhorar o desenvolvimento pessoal. O Habitica motiva os usuários a desenvolver hábitos positivos e aumentar a produtividade, transformando as atividades diárias em missões.

Ao concluir as tarefas, você ganha recompensas e pontos de experiência no jogo, que o ajudam a elevar o nível do seu avatar e a desbloquear novos recursos. Essa abordagem gamificada e as estratégias personalizadas tornam a definição de metas agradável e incentivam o progresso consistente.

Melhores recursos do Habitica

Personalize seu avatar no jogo para refletir seu estilo e suas preferências, aumentando o envolvimento e a motivação

Monitore o progresso usando um painel de controle envolvente e interativo

Forme grupos com amigos para enfrentar as missões juntos, criando um senso de comunidade e responsabilidade

Acesse suas tarefas e seu progresso com facilidade em vários dispositivos

Limitações do Habitica

Mais adequado para atingir metas pessoais, pode não ser adequado para ambientes profissionais

Análises e relatórios limitados para acompanhamento detalhado do progresso

Preços do Habitica

**Gratuito

Assinatura: uS$ 5 por mês

Classificações e resenhas do Habitica

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

Fato engraçado: 90% dos funcionários acham que a gamificação os torna mais produtivos. Uma experiência de trabalho gamificada aumenta a produtividade em 50%, o envolvimento em 48% e a lucratividade em 700%!

11. Toodledo (melhor para personalizar o gerenciamento de metas e tarefas)

via ToodledoToodledo é uma ferramenta de produtividade versátil projetada para ajudar os usuários a criar metas detalhadas e flexíveis que se alinham aos requisitos do projeto. Recursos como classificação de prioridades e acompanhamento do progresso garantem que os usuários mantenham o foco e a organização.

Embora atualmente não integre inteligência artificial, o Toodledo oferece uma plataforma sólida que permite aos usuários criar tarefas, definir prioridades e estabelecer prazos, possibilitando o gerenciamento eficaz de metas.

Além disso, o recurso de acompanhamento de metas do Toodledo permite que indivíduos e equipes definam e monitorem o progresso em direção às suas metas, promovendo a responsabilidade e o foco.

Melhores recursos do Toodledo

Monitore os hábitos diários com gráficos de progresso visual para incentivar a consistência e o autoaperfeiçoamento

Organize fluxos de trabalho usando pastas, tags e filtros

Crie uma lista personalizada de tarefas de alta prioridade, garantindo que os itens críticos recebam atenção imediata

Defina tarefas e lembretes recorrentes para cultivar a consistência

Limitações do Toodledo

A interface pode parecer desatualizada, especialmente em comparação com outras ferramentas

Falta de insights ou recomendações avançadas orientadas por IA

Preços do Toodledo

**Gratuito

Padrão : uS$ 4,99 por mês

: uS$ 4,99 por mês Mais : uS$ 7,99 por mês

: uS$ 7,99 por mês Empresarial: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Toodledo

G2 : 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Toodledo?

Mais do que apenas tarefas, ele inclui recursos GTD para acompanhamento de listas de verificação, acompanhamento de hábitos, definição de metas e monitoramento, é fácil de usar em vários dispositivos e se integra ao meu calendário. E, nas poucas vezes em que precisei de suporte, eles foram muito receptivos. É o meu gerenciador de tarefas diário e o único que mantive ao longo dos anos - e olha que já experimentei MUITOS. Avaliação do G2 Metas inteligentes tornadas mais inteligentes com o ClickUp

Definir metas eficazes é o primeiro passo para o sucesso. A IA pode tornar isso mais fácil e mais impactante. Desde a simplificação da criação de metas até a adaptação de estratégias com base no progresso, as ferramentas de IA têm muito a oferecer à sua estratégia de sucesso.

Embora tenhamos discutido várias ferramentas de IA para definição de metas, o ClickUp realmente se destaca por oferecer mais do que apenas o básico. A combinação do ClickUp Brain e do ClickUp Goals facilita a criação de um roteiro que leva a resultados frutíferos. Quer você esteja buscando marcos pessoais ou gerenciando projetos complexos no trabalho, o ClickUp é versátil o suficiente para ajudá-lo a fazer as duas coisas em uma única plataforma. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e transforme seus sonhos em realidade, um marco de cada vez. 🏆