Os 15 principais aplicativos de mensagens instantâneas em 2025

Imagine enviar uma mensagem rápida e se perguntar quem realmente a está lendo - seu amigo, seu colega de trabalho... ou algum hacker aleatório do outro lado do mundo?

As violações de dados estão nas manchetes e as ameaças cibernéticas estão à espreita em todos os lugares. **Hoje em dia, as mensagens instantâneas são mais do que apenas uma questão de encontrar a plataforma certa para bater papo - são também uma questão de manter suas mensagens instantâneas bloqueadas e verdadeiramente suas

E não é só você que se preocupa com a segurança - as empresas também estão em alerta máximo.

Quase 90% dos consumidores preferem enviar mensagens de texto ao interagir com as marcas, o que significa que as empresas não podem se dar ao luxo de cometer erros quando se trata de privacidade. Um único deslize não apenas coloca os dados em risco; ele pode abalar a confiança, arruinar a reputação e transformar clientes fiéis em antigos clientes.

Mas quantos desses aplicativos de mensagens instantâneas ditos "seguros" realmente cumprem o que dizem? Esta publicação explora os 15 principais aplicativos de mensagens instantâneas que levam a privacidade a sério, protegem seus dados e se encaixam perfeitamente em sua vida pessoal ou profissional.

De acordo com nossa pesquisa, cerca de 43% dos trabalhadores enviam de 0 a 10 mensagens diariamente. Embora isso sugira conversas mais focadas ou deliberadas, também pode indicar uma falta de colaboração contínua, com discussões importantes acontecendo em outro lugar (como e-mail).

Para evitar a troca desnecessária de plataformas e de contexto, você precisa de um aplicativo para o trabalho, como o ClickUp, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que o ajuda a trabalhar com mais eficiência.

Experimente o ClickUp Chat gratuitamente!

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está a lista dos 15 principais aplicativos de mensagens instantâneas:

ClickUp: Melhor ferramenta de colaboração multifuncional WhatsApp: Melhor para comunicação pessoal e de pequenas equipes Google Chat: Melhor para usuários do ecossistema do Google Brosix: Melhor para colaboração segura em equipe RingCentral: Melhor para comunicação unificada entre plataformas **Microsoft Teams: o melhor para usuários do Microsoft 365 **Slack: o melhor para comunicação personalizável entre equipes **Troop Messenger: o melhor para equipes de pequeno e médio porte Rocket.Chat: Melhor ferramenta de comunicação de código aberto WeChat: Melhor para comunicação global Flock: Melhor para equipes pequenas que precisam de simplicidade **Discord: melhor para comunidade e colaboração informal attermost: Melhor para flexibilidade de código aberto Workplace: O melhor para colaboração social no trabalho Ryver: Melhor para comunicação centrada em tarefas

Experimente o ClickUp gratuitamente agora

O que você deve procurar nos aplicativos de mensagens instantâneas?

Escolher o aplicativo de mensagens instantâneas certo não se trata apenas de acessar recursos chamativos, mas de encontrar uma plataforma que atenda às suas necessidades de segurança, funcionalidade e usabilidade.

Veja a seguir o que você deve ter em mente:

Criptografia de ponta a ponta: Certifique-se de que o aplicativo de mensagens instantâneas use protocolos de criptografia fortes, o que significa que somente o destinatário pretendido pode ler suas mensagens - nem mesmo o provedor do aplicativo

Certifique-se de que o aplicativo de mensagens instantâneas use protocolos de criptografia fortes, o que significa que somente o destinatário pretendido pode ler suas mensagens - nem mesmo o provedor do aplicativo Controles de privacidade: Procure recursos como o desaparecimento de mensagens, backups seguros e a capacidade de limitar a coleta de dados. Essas ferramentas lhe dão controle sobre como suas informações são usadas e armazenadas

Procure recursos como o desaparecimento de mensagens, backups seguros e a capacidade de limitar a coleta de dados. Essas ferramentas lhe dão controle sobre como suas informações são usadas e armazenadas Suporte a vários dispositivos: Seja para trabalho ou uso pessoal, a sincronização contínua entre dispositivos é essencial para a flexibilidade sem comprometer a segurança

Seja para trabalho ou uso pessoal, a sincronização contínua entre dispositivos é essencial para a flexibilidade sem comprometer a segurança Recursos de grupo: Se você estiver colaborando com equipes ou conversando com amigos, os aplicativos de mensagens instantâneas que oferecem bate-papos em grupo seguros, compartilhamento de arquivos e controles administrativos são essenciais

Se você estiver colaborando com equipes ou conversando com amigos, os aplicativos de mensagens instantâneas que oferecem bate-papos em grupo seguros, compartilhamento de arquivos e controles administrativos são essenciais Interface fácil de usar: Segurança não precisa ser sinônimo de complexidade. Escolha aplicativos de mensagens instantâneas que equilibrem recursos avançados com design intuitivo para um uso sem complicações

Segurança não precisa ser sinônimo de complexidade. Escolha aplicativos de mensagens instantâneas que equilibrem recursos avançados com design intuitivo para um uso sem complicações Reputação e transparência: Procure aplicativos de mensagens populares com um histórico comprovado de privacidade e empresas que sejam abertas quanto às suas políticas de dados

dica profissional: Ao avaliar os aplicativos de mensagens instantâneas, não deixe de lado as integrações com aplicativos de produtividade e a facilidade de uso - elas podem aumentar significativamente a eficiência da comunicação pessoal e profissional.

Os 15 melhores aplicativos de mensagens instantâneas

Aqui estão os 15 melhores aplicativos de mensagens instantâneas que foram selecionados para você considerar:

1. ClickUp (melhor para colaboração tudo-em-um)

Você já pensou no caos que é fazer malabarismos com várias ferramentas de comunicação, gerenciamento de projetos e compartilhamento de arquivos?

O atrito entre a troca de aplicativos e guias pode interromper o fluxo, tornando mais difícil para as equipes permanecerem na mesma página. Sem falar que você perde todo o tempo devido às distrações.

📮ClickUp Insight: Quase 60% dos trabalhadores respondem a mensagens instantâneas em até 10 minutos. Embora essas respostas rápidas muitas vezes sejam equiparadas à eficiência, elas atrapalham o foco e impedem o trabalho profundo.

Centralize projetos, tarefas e tópicos de bate-papo em Clique para simplificar suas interações e reduzir a troca de contexto. Obtenha as informações de que você precisa sem sacrificar o foco!

Experimente o ClickUp gratuitamente!

É aqui que o ClickUp se destaca com sua abordagem de "todos os aplicativos para o trabalho", consolidando várias funções de trabalho e mensagens instantâneas em um único local.

ClickUp Chat

O núcleo dos recursos de colaboração do ClickUp está em Chat do ClickUp . É um recurso unificado de mensagens instantâneas em que mensagens, atualizações de tarefas e discussões de projetos acontecem sem problemas.

Ele realmente vai além da simples troca de textos. Com o ClickUp Chat, você pode vincular mensagens diretamente a tarefas, projetos ou documentos específicos, garantindo que todas as conversas na plataforma de mensagens instantâneas estejam contextualmente conectadas.

Comunique-se direta e instantaneamente com os membros da equipe usando o ClickUp Chat

O ClickUp Chat permite que você atribua comentários para manter os membros da equipe informados sem exigir respostas imediatas. A mudança para a ferramenta permite conversas de mensagens de voz e vídeo mais matizadas e envolventes.

Clipes do ClickUp

Grave e compartilhe vídeos rápidos para fornecer contexto, dar atualizações ou fazer brainstorming de ideias com o ClickUp Clips

Você prefere comunicação assíncrona com sua equipe? Clipes do ClickUp permite gravar e compartilhar vídeos, simplificando explicações complexas e economizando tempo em comparação com longas cadeias de e-mail ou mensagens com muito texto.

Modelo de mensagem instantânea ClickUp

Para organizar ainda mais sua comunicação, você pode usar o Modelo de mensagem instantânea do ClickUp para ajudar as equipes a manter a consistência e a clareza em suas mensagens.

Esse modelo permite que você crie e armazene mensagens de forma estruturada, priorize conversas e responda rapidamente às solicitações. Além disso, ele ajuda a identificar erros de digitação e garante a precisão gramatical, melhorando a qualidade das comunicações internas e externas.

Com o ClickUp, você gerencia projetos enquanto cria um fluxo de trabalho transparente e colaborativo que aproxima as equipes.

Melhores recursos do ClickUp

Criar, atribuir e priorizar Tarefas do ClickUp com facilidade. Divida projetos complexos em subtarefas gerenciáveis e defina datas de vencimento para manter tudo sob controle

Escolha entre mais de 15 Visualizações do ClickUp incluindo Lista, Quadro, Calendário, Gantt e Mapas Mentais

Monitore o tempo de execução das tarefas Controle de tempo do ClickUp o ClickUp permite que você controle o tempo de trabalho, eliminando a necessidade de ferramentas externas e melhorando o orçamento do projeto

Integre o ClickUp com mais de 1.000 aplicativos, incluindo Google Drive, Slack, Zoom e Microsoft Teams, para reunir todas as suas ferramentas em uma plataforma simplificada

Construção personalizada Painéis do ClickUp para agregar dados do projeto, visualizar o progresso e monitorar o desempenho da equipe com tabelas, gráficos e widgets

Use as ferramentas de relatório do ClickUp para obter insights sobre a produtividade da equipe, as taxas de conclusão de tarefas e o progresso do projeto para tomar decisões baseadas em dados

Limitações do ClickUp

A ferramenta tem uma curva de aprendizado acentuada e pode ser um pouco intimidadora para novos usuários

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/usuário por mês

: uS$ 7/usuário por mês Negócios : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Antes do ClickUp, as reuniões e as comunicações por e-mail levavam a um buraco negro em que os itens eram deixados sem serem vistos e sem supervisão. Devido a isso, as tarefas não estavam sendo revisadas a tempo e ninguém sabia como estava o desenvolvimento criativo. Agora, todos na equipe podem ver claramente quando os itens de ação devem ser entregues, conversar e colaborar com as tarefas.

Samantha Dengate, gerente sênior de projetos da Diggs. Gerente de Projetos da Diggs

Leia também: ClickUp vs. Slack: Qual é a melhor ferramenta de comunicação de equipe?

2. WhatsApp (melhor para comunicação pessoal e com equipes pequenas)

via WhatsApp Quando se trata de simplicidade e mensagens em tempo real, WhatsApp continua a ser uma opção para conexões pessoais e profissionais. Sua funcionalidade de bate-papo em grupo o torna perfeito para discussões em equipe, e a capacidade de compartilhar imagens, documentos e vídeos nos bate-papos mantém tudo em um só lugar.

Um dos pontos mais fortes do WhatsApp é a criptografia de ponta a ponta, que garante que todas as mensagens e chamadas sejam mantidas privadas e seguras.

Melhores recursos do WhatsApp

Envie rapidamente fotos, vídeos e documentos

Faça chamadas em tempo real, perfeitas para discussões informais ou check-ins rápidos

Use o aplicativo em telefones, tablets e desktops

Separe contas profissionais e particulares com uma conta do WhatsApp Business

Limitações do WhatsApp

Não oferece ferramentas integradas para controle de tarefas, gerenciamento de projetos ou colaboração

Compartilha seu número de telefone como uma forma básica de comunicação - um recurso que pode não ser o mais adequado para conexões profissionais

Preços do WhatsApp

**Gratuito para sempre

Avaliações e opiniões sobre o WhatsApp

G2 : 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 15.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o WhatsApp

Ele tem todos os recursos necessários, como o WhatsApp normal, o que facilita a conexão e o bate-papo com clientes para conversas relacionadas a negócios, além de recursos de criptografia e desaparecimento para fins de segurança Um usuário do WhatsApp Business 🧠 Fato curioso: Em 2024, o WhatsApp terá mais de 100 milhões de usuários somente nos Estados Unidos!

3. Google Chat (melhor para usuários do ecossistema do Google)

via Bate-papo do Google Se a sua equipe já estiver incorporada ao ecossistema do Google Workspace, Bate-papo do Google é uma extensão natural. Ele permite uma transição fácil entre bate-papos e videochamadas com o Google Meet, mantendo as equipes conectadas sem trocar de plataforma.

Com conversas encadeadas, o Google Chat garante que as discussões permaneçam organizadas, e a capacidade de criar salas dedicadas para equipes ou projetos ajuda a gerenciar as comunicações com eficiência.

Melhores recursos do Google Chat

Trabalhe no Google Docs, Sheets e Drive com total facilidade

Passe da comunicação baseada em texto para chamadas de vídeo sem mudar de plataforma

Compartilhe arquivos e documentos do Google Drive nos bate-papos

Limitações do Google Chat

Em comparação com outros Alternativas ao Google Chat como o ClickUp, o Google Chat oferece menos opções de personalização

Não possui recursos avançados de colaboração encontrados em ferramentas projetadas especificamente para gerenciamento de projetos

Preços do Google Chat

Iniciante : uS$ 6/usuário por mês

: uS$ 6/usuário por mês Business Standard : uS$ 12/usuário por mês

: uS$ 12/usuário por mês Business Plus : $18/usuário por mês

: $18/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Google Chat

G2 : Não há classificações disponíveis

: Não há classificações disponíveis Capterra: 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. Brosix (melhor para colaboração segura em equipe)

via BrosixBrosix oferece redes de equipes privadas, garantindo que todas as comunicações permaneçam seguras. Ele elimina o risco de acesso externo, o que o torna uma excelente opção para setores como saúde, finanças e organizações governamentais.

Além da segurança, o Brosix vem equipado com recursos como compartilhamento de tela, chamadas de voz e vídeo e um sistema de transferência de arquivos com criptografia, garantindo a integridade dos dados durante todo o processo de comunicação.

Melhores recursos do Brosix

Colabore visualmente em tempo real para sessões de brainstorming

Crie salas para equipes ou projetos específicos para discussões organizadas

Aproveite a compatibilidade móvel em várias plataformas (Windows, Web, iOS, Android, Mac, Linux)

Limitações do Brosix

O Brosix não possui ferramentas para criação, controle ou atribuição de tarefas

Poucas opções de integração com outras ferramentas de produtividade

Preços do Brosix

Inicialização : Gratuito

: Gratuito Empresa : uS$ 5/mês por usuário, por mês

: uS$ 5/mês por usuário, por mês Premium: uS$ 8/mês por usuário, por mês

Brosix classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Brosix

O que eu gosto no Brosix é o fato de a interface ser simples e limpa. Não há curva de aprendizado. Além disso, com o passar dos anos, vi a introdução de recursos interessantes, como a navegação conjunta com outros membros da equipe e o envio instantâneo de capturas de tela para outras pessoas. Um usuário do Brosix 5. RingCentral (melhor para comunicação unificada entre plataformas)

via RingCentral Buscando uma melhor integração etiqueta de bate-papo no trabalho ? RingCentral é uma solução de comunicações unificadas que inclui mensagens, chamadas de voz, videoconferência e colaboração em equipe.

Com as mensagens instantâneas para equipes, é possível criar tópicos dedicados a departamentos, projetos ou assuntos, mantendo as conversas bem organizadas. Além disso, o RingCentral Video permite o compartilhamento contínuo de arquivos e se integra diretamente a ferramentas como Google Workspace, Microsoft 365 e Slack.

Melhores recursos do RingCentral

Habilite recursos avançados de VoIP, incluindo encaminhamento de chamadas, gravação de chamadas, correio de voz para texto e resposta interativa de voz (IVR), para melhorar o atendimento ao cliente e a qualidade do serviço comunicação da equipe Adicione usuários, números de telefone e recursos à medida que sua empresa cresce, sem precisar de infraestrutura ou hardware complexos

Acesse o conjunto completo de recursos por meio do aplicativo móvel do RingCentral, permitindo que as equipes permaneçam conectadas e produtivas de qualquer lugar

Limitações do RingCentral

Os recursos abrangentes do RingCentral podem parecer esmagadores para empresas menores

Mais caro do que as ferramentas focadas exclusivamente em mensagens instantâneas no trabalho Preços do RingCentral

Básico : uS$ 30/mês para 1-5 usuários

: uS$ 30/mês para 1-5 usuários Avançado : uS$ 35/mês para 1-5 usuários

: uS$ 35/mês para 1-5 usuários Ultra: uS$ 45/mês para 1 a 5 usuários

Avaliações e opiniões sobre o RingCentral

G2 : 4.1/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

6. Microsoft Teams (melhor para usuários do Microsoft 365)

via Microsoft Teams Se sua organização já usa o Microsoft 365, use o Microsoft Teams é um recurso indispensável em seu fluxo de trabalho. O Teams se integra às ferramentas do ecossistema da Microsoft, como Word, Excel, PowerPoint e OneDrive, tornando-o um centro de mensagens instantâneas e colaboração.

Sua funcionalidade de chat persistente organiza as conversas em andamento, enquanto as respostas encadeadas ajudam a manter as discussões focadas e fáceis de acompanhar. O Microsoft Teams também se destaca por seus recursos de videoconferência, permitindo até 1.000 participantes em uma única reunião.

A plataforma de mensagens instantâneas inclui a criação de canais para discussões em equipe e integrações com aplicativos de terceiros para gerenciamento de tarefas e acompanhamento de projetos.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Use mensagens individuais ou bate-papo em grupo para comunicação instantânea

Compartilhe arquivos, links e emojis para manter as conversas dinâmicas e envolventes

Salve reuniões com gravação e transcrição automáticas na nuvem

Adicione guias para aplicativos, arquivos ou ferramentas usados com frequência nos canais

Limitações do Microsoft Teams

Menos eficaz se você ainda não usa o Microsoft 365

A interface pode parecer confusa para equipes menores ou casos de uso mais simples

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/usuário por mês

$4/usuário por mês Microsoft 365 Business Basic: $6/usuário por mês

$6/usuário por mês Microsoft 365 Business Standard: $12,50/usuário por mês

$12,50/usuário por mês Microsoft 365 Business Premium: $22/usuário por mês

Microsoft Teams classificações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 15.500 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 15.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (9.500+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams

Isso facilitou nosso trabalho e reduziu o esforço manual ao gerar automaticamente o resumo da reunião após a reunião. Anteriormente, os organizadores e apresentadores precisavam iniciar e interromper manualmente as gravações; agora, esse processo é automatizado. Um usuário do Microsoft Teams 👀 Você sabia? O Microsoft Teams oferece tradução em tempo real em reuniões, o que o torna uma boa ferramenta para equipes globais.

7. Slack (melhor para comunicação personalizável com a equipe)

via Folga Um aplicativo popular de mensagens instantâneas, Slack é excelente em comunicações em grupo. Você pode criar canais para cada projeto, departamento ou tópico de discussão, garantindo que as conversas permaneçam focadas e organizadas.

Suas mensagens encadeadas evitam que as discussões saiam do controle, facilitando o acompanhamento das atualizações e a resposta sem sobrecarregar o bate-papo principal.

O Slack se conecta perfeitamente a mais de 2.000 aplicativos de terceiros, incluindo ferramentas de gerenciamento de projetos como Trello, Asana e Jira. Você pode até mesmo automatizar tarefas repetitivas usando o criador de fluxo de trabalho integrado do Slack, economizando um tempo valioso.

Melhores recursos do Slack

Fixe mensagens ou arquivos importantes nos canais para que os membros da equipe possam acessar rapidamente as informações essenciais sem precisar vasculhar os tópicos

Faça upload de documentos, imagens e vídeos diretamente nas conversas

Reaja a mensagens com emojis personalizados ou crie enquetes usando respostas de emojis

Limitações do Slack

Recursos avançados, como histórico ilimitado, têm um custo mais alto

Equipes com muitos canais podem apresentar fadiga de notificações

Preços do Slack

Plano gratuito

Pro : uS$ 7,25/usuário por mês

: uS$ 7,25/usuário por mês Business+ : uS$ 12,50/usuário por mês

: uS$ 12,50/usuário por mês Grade empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 30.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack

Eu já havia usado outras plataformas, como o Microsoft Teams, mas a experiência do usuário no Slack é muito superior e intuitiva para os funcionários. Um usuário do Slack Dica profissional: Aproveite o recurso de diretório de aplicativos para integrar ferramentas como Trello, Zoom ou Google Drive.

8. Troop Messenger (melhor para equipes de pequeno e médio porte)

via Mensageiro de tropasMensageiro da tropa concentra-se nos principais recursos de mensagens, como chats em grupo, mensagens individuais e chamadas de áudio/vídeo.

Uma de suas ferramentas de destaque como plataforma de mensagens instantâneas é o Burnout. Esse recurso seguro de bate-papo autodestrutivo garante que as informações confidenciais desapareçam após um tempo determinado - um excelente complemento para setores que exigem confidencialidade.

Diferentemente dos concorrentes, o Troop Messenger inclui recursos de compartilhamento de tela e controle remoto da área de trabalho, tornando-o uma ferramenta útil para solução de problemas ou trabalho colaborativo.

melhores recursos do #### Troop Messenger

Veja quem leu suas mensagens em bate-papos em grupo

Alterne facilmente entre conversas particulares e discussões em equipe

Envie e receba documentos, imagens e muito mais com facilidade

Adicione colaboradores externos, como clientes ou fornecedores, com o recurso de login de convidado

Limitações do Troop Messenger

Menos integrações de aplicativos de terceiros em comparação com ferramentas como Slack ou ClickUp

Embora simples, o design parece ultrapassado em comparação com os concorrentes modernos

Preços do Troop Messenger

Premium : uS$ 2,50/usuário por mês

: uS$ 2,50/usuário por mês Enterprise : uS$ 5/usuário por mês

: uS$ 5/usuário por mês Superior: $9/usuário por mês

Troop Messenger classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Rocket.Chat (melhor para comunicação de código aberto)

via Rocket.Chat Com o Rocket.Chat, sua empresa pode hospedar seus servidores para garantir a propriedade total dos dados. Se você pertence a um setor que exige requisitos rigorosos de conformidade de dados, vale a pena dar uma olhada.

Se você é uma organização que está procurando uma plataforma de comunicação altamente flexível e de código aberto, Rocket.Chat pode ajudá-lo a ter controle total sobre suas mensagens.

Um dos pontos de venda mais fortes do Rocket.Chat é sua extensibilidade. Por ser uma plataforma de código aberto, ela permite que os desenvolvedores personalizem a ferramenta com integrações e plug-ins adaptados às suas necessidades.

Principais recursos do Rocket.Chat

Recursos de chamada integrados para uma comunicação perfeita

Crie recursos e fluxos de trabalho personalizados diretamente na plataforma

Use mensagens em tempo real com recursos como threading, reações e menções para manter as conversas organizadas e envolventes

Limitações do Rocket.Chat

A configuração e a manutenção podem ser complexas para usuários não técnicos

Preços do Rocket.Chat

Inicial : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 4,60/usuário por mês

: uS$ 4,60/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Rocket.Chat avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 150 avaliações)

👀Você sabia? O Rocket.Chat não é apenas de código aberto - ele é auto-hospedado oferecendo às empresas controle total sobre seus dados.

10. WeChat (melhor para comunicação global)

via WeChat Para as empresas que operam, mesmo que parcialmente, na China, ter a plataforma de mensagens certa é crucial - e nada domina o espaço como o WeChat .

Como o aplicativo de mensagens mais usado no país, ele é uma potência para comunicação global e conexões de negócios. Além das mensagens instantâneas, o WeChat oferece ferramentas pessoais e profissionais, incluindo compartilhamento de arquivos, chamadas de voz e vídeo e recursos móveis robustos.

Seu recurso "Moments" permite que os usuários compartilhem atualizações, de forma semelhante a um feed de mídia social, o que o torna uma opção exclusiva para promover a conexão e o envolvimento da equipe. É ideal para fazer a ponte entre a entre a comunicação casual e a profissional em um único aplicativo.

Advertência: Os recursos do WeChat fora da China são um pouco limitados, e as organizações podem achar sua interface menos adequada para colaboração em equipe em larga escala do que ferramentas como o Slack ou o Microsoft Teams.

Melhores recursos do WeChat

Faça chamadas de alta qualidade para comunicação individual ou em grupo

Envie facilmente documentos, imagens e vídeos diretamente pelo bate-papo

Acesse recursos de negócios, como gerenciamento de tarefas e rastreamento de funcionários com a integração do WeCom

Limitações do WeChat

Sujeito a rigorosas leis de dados locais, que podem não estar alinhadas com os padrões globais de privacidade

Preços do WeChat

Gratuito : Recursos básicos de mensagens e chamadas

: Recursos básicos de mensagens e chamadas WeCom: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o WeChat

G2 : Nenhuma classificação disponível

: Nenhuma classificação disponível Capterra: Não há classificações disponíveis

11. Flock (melhor para equipes pequenas que precisam de simplicidade)

via Rebanho A simplicidade é um recurso subestimado nas mensagens instantâneas, mas Flock preenche essa lacuna. É um aplicativo de mensagens simples e acessível projetado para equipes pequenas.

Com recursos como bate-papos em grupo, listas de tarefas compartilhadas e enquetes, o Flock mantém as equipes organizadas sem sobrecarregá-las com funcionalidades desnecessárias. Ao contrário de ferramentas mais complexas, como o Microsoft Teams, o design leve do Flock garante uma rápida integração e adoção.

Melhores recursos do Flock

Acompanhe as tarefas da equipe diretamente no aplicativo usando listas de tarefas compartilhadas

Mantenha-se organizado com lembretes e anotações incorporados

Realize reuniões virtuais com os membros da equipe

Limitações do Flock

Não é ideal para grandes organizações com necessidades complexas

As ferramentas de videoconferência não têm opções avançadas de colaboração

Preços do Flock

Inicial: Gratuito

Gratuito Pro : uS$ 4,50/usuário por mês

: uS$ 4,50/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Flock avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Flock

Gosto do fato de o Flock dar ao nosso escritório a possibilidade de manter contato, quer estejamos no escritório ou em trânsito. Não gosto do fato de que só é possível voltar até certo ponto nos registros quando é necessário pesquisar tópicos específicos._ Um usuário do Flock 12. Discord (melhor para comunidade e colaboração informal)

via Discórdia Inicialmente projetado para gamers, Discórdia se tornou um movimento comunitário ferramenta de comunicação está ganhando popularidade em ambientes profissionais.

Sua estrutura baseada em servidor permite que as equipes criem espaços dedicados para diferentes projetos, departamentos ou interesses, tornando-a ideal para empresas com culturas criativas e informais.

O Discord oferece suporte a canais de voz para conversas rápidas, eliminando a necessidade de chamadas programadas. A plataforma se destaca na comunicação em tempo real, com o mínimo de atraso no bate-papo por voz ou vídeo. O Discord oferece compartilhamento de tela e recursos de streaming para equipes remotas ou híbridas, o que pode ser útil para apresentações ou atividades de formação de equipes.

Principais recursos do Discord

Apresente ideias ou solucione problemas durante chamadas de vídeo

Compartilhe atualizações ou demonstrações ao vivo com sua equipe

Gerencie o acesso e as responsabilidades em seu servidor

Limitações do Discord

Falta de ferramentas como rastreamento de tarefas e relatórios detalhados

Poucas conexões nativas com aplicativos de produtividade empresarial

Preços do Discord

Plano gratuito

Nitro: uS$ 9,99/mês

Discord classificações e comentários

G2 : Não há classificações disponíveis

: Não há classificações disponíveis Capterra: 4.7/5 (450+ avaliações)

13. Mattermost (melhor para flexibilidade de código aberto)

via Mais importanteMais importante é um alternativa de código aberto para plataformas como o WhatsApp que atende a organizações que precisam de controle sobre seu ambiente de comunicação.

Projetado para setores como saúde, finanças e governo, o Mattermost prioriza a privacidade e a conformidade, oferecendo implantações auto-hospedadas.

Seus recursos de bate-papo em equipe, incluindo mensagens em sequência e canais, são intuitivos e práticos para a comunicação diária.

Principais recursos do Mattermost

Facilite a colaboração entre as equipes de desenvolvimento com integrações GitHub/GitLab, compartilhamento de trechos de código e atualizações de DevOps no canal

Use as ferramentas de colaboração em incidentes do Mattermost para gerenciar eventos críticos, garantindo resoluções rápidas e comunicação clara durante as crises

Implante manuais integrados para automatizar tarefas repetitivas, padronizar fluxos de trabalho e aumentar a eficiência da equipe no gerenciamento de incidentes ou em processos recorrentes

Limitações do Mattermost

Requer conhecimento de TI para configurar e manter o aplicativo

Preços do Mattermost

Gratuito

Profissional : uS$ 10/usuário por mês (cobrado anualmente)

: uS$ 10/usuário por mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Mattermost

G2 : 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 150 avaliações)

14. Workplace (Melhor para colaboração social no trabalho)

via Local de trabalho por Meta As equipes que prosperam no engajamento e na conexão precisam de mais do que apenas uma ferramenta básica de mensagens - elas precisam de uma plataforma que pareça natural de usar. É aí que entra o Local de trabalho por Meta traz um toque de rede social para a comunicação no local de trabalho.

Com recursos como vídeo ao vivo e grupos, o Workplace cria uma experiência familiar de mídia social em um ambiente profissional. Ele é excelente para transmitir anúncios para toda a empresa ou promover discussões informais.

O Workplace também oferece suporte a integrações com ferramentas como o Microsoft 365 e o Google Workspace, permitindo que as equipes colaborem sem problemas.

Advertência: o Workplace by Meta encerra suas operações e passa para o modo somente leitura até 2026. Aqui estão os melhores alternativas ao Facebook Workplace você pode dar uma olhada.

Melhores recursos do Workplace

Use o Workplace Chat para conversas individuais ou em grupo, com recursos integrados de chamadas de vídeo e voz para uma colaboração perfeita

Acompanhe as métricas de engajamento e comunicação por meio do Workplace Insights para identificar tendências e otimizar estratégias internas

Use o Feed de notícias para publicar atualizações, compartilhar artigos e manter todos informados sobre os acontecimentos essenciais da empresa

Limitações do Workplace

Falta de ferramentas para controle de tarefas ou gerenciamento de prazos

Alguns usuários podem achar a conexão com o Meta intrusiva

A interface de usuário semelhante à do Facebook Messenger pode não ser confortável para a maioria dos usuários

Preços do Workplace

Plano principal : uS$ 4/usuário por mês

: uS$ 4/usuário por mês Plano Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Workplace

G2 : 4/5 (mais de 1500 avaliações)

: 4/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

15. Ryver (melhor para comunicação centrada em tarefas)

via RyverRyver combina mensagens instantâneas com gerenciamento de tarefas e fluxo de trabalho, tornando-o uma opção ideal para equipes que desejam centralizar a comunicação e o acompanhamento de projetos.

Seus quadros de tarefas e chats de equipe são profundamente integrados, permitindo que os usuários criem e atribuam tarefas diretamente das conversas.

A interface do Ryver é semelhante à do Trello, com quadros no estilo Kanban para controle visual de tarefas. O que torna o Ryver único é seu foco na automação. Ele permite que os usuários configurem fluxos de trabalho que reduzem o esforço manual.

Melhores recursos do Ryver

Crie canais abertos, privados ou para convidados para manter as conversas focadas e relevantes para tópicos ou equipes específicas

Use fóruns para hospedar discussões estruturadas, permitindo que as equipes compartilhem ideias e colaborem sem sobrecarregar os chats

Aproveite a funcionalidade de pesquisa avançada do Ryver para localizar rapidamente mensagens, tarefas ou arquivos em seu espaço de trabalho

Beneficie-se do fato de não haver limite de usuários, mesmo em sua versão básica planos de comunicação Limitações do Ryver

Compatibilidade limitada com ferramentas externas

Mais adequado para o gerenciamento de tarefas mais simples

Preços do Ryver

Inicial : uS$ 69/mês

: uS$ 69/mês Ilimitado : $129/mês

: $129/mês Pacote médio : $4/usuário

: $4/usuário Empresa: Preços personalizados

Ryver ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

Mensagens instantâneas facilitadas com o ClickUp Chat

Quando se trata de mensagens instantâneas aplicativos de mensagens não faltam opções para atender a todas as necessidades, desde bate-papos pessoais rápidos até colaboração profissional em equipe.

Embora aplicativos como o WhatsApp e o Slack sejam excelentes em seus nichos, ClickUp Chat assume o topo como uma solução completa para equipes. Ele não apenas conecta conversas - ele as vincula diretamente a tarefas, projetos e fluxos de trabalho, garantindo que nada se perca na tradução.

Os recursos do ClickUp, como a vinculação de mensagens a tarefas, atribuições de comentários e ferramentas integradas como Clips e modelos de mensagens instantâneas, vão além da simples comunicação para aumentar a produtividade e a colaboração.

Ao contrário de muitos aplicativos que exigem alternância constante ou falta de integração, o ClickUp combina perfeitamente o envio de mensagens com o gerenciamento de projetos, economizando tempo e mantendo as equipes alinhadas. Se você quer mesmo combinar comunicação de alto nível com gerenciamento eficiente do fluxo de trabalho, o ClickUp não é apenas um aplicativo - é o hub definitivo para realizar o trabalho. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar!