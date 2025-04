O melhor software de transferência de arquivos de 2025 para transferir dados e arquivos

Quando foi a última vez que você tirou um documento comercial da prateleira? Não consegue se lembrar? Isso porque, hoje, mais de 60% dos dados de uma empresa estão armazenados em dispositivos na nuvem.

Embora o renascimento digital tenha tornado a organização e o armazenamento de arquivos muito convenientes, transferi-los continua sendo um grande desafio para muitas empresas.

A maioria dos serviços de transferência de arquivos não possui padrões de segurança robustos ou tem um desempenho ruim. Aqueles que conseguem atender a ambos os critérios acabam não conseguindo se integrar aos fluxos de trabalho. Em resumo, há sempre um beco sem saída esperando para testá-lo!

Mas não mais! Leia este blog e conheça 11 dos melhores softwares de transferência de arquivos que você pode usar para transferir arquivos no trabalho. 🧑🏻‍💻

O que você deve procurar em um software de transferência de arquivos?

A escolha de um software de transferência de arquivos pode parecer trivial, mas não é. Se você escolher a ferramenta errada, poderá haver graves repercussões na integridade de seus dados, colaboração em equipe e produtividade geral. Portanto, avalie os seguintes atributos antes de escolher uma solução de transferência de arquivos para sua empresa:

Segurança: Selecione uma ferramenta que priorize a segurança dos dados. A adesão a padrões de FTP seguros, como SFTP e FTPS, garante isso. Além disso, verifique se há recursos como criptografia, controle de acesso e conformidade com GDPR/HIPAA

Selecione uma ferramenta que priorize a segurança dos dados. A adesão a padrões de FTP seguros, como SFTP e FTPS, garante isso. Além disso, verifique se há recursos como criptografia, controle de acesso e conformidade com GDPR/HIPAA Velocidade: Escolha uma ferramenta que ofereça suporte à transferência rápida de arquivos. Isso permitirá que você transfira arquivos grandes pela nuvem com muito mais rapidez (desde que você tenha uma conexão decente com a Internet)

Escolha uma ferramenta que ofereça suporte à transferência rápida de arquivos. Isso permitirá que você transfira arquivos grandes pela nuvem com muito mais rapidez (desde que você tenha uma conexão decente com a Internet) Versatilidade: Procure um software que ofereça suporte à transferência de diferentes formatos de arquivo, como imagens, vídeos, MP4 etc., para obter o máximo de flexibilidade

Procure um software que ofereça suporte à transferência de diferentes formatos de arquivo, como imagens, vídeos, MP4 etc., para obter o máximo de flexibilidade Integração: Procure um software que se integre a outros sistemas em seu fluxo de trabalho. De qualquer forma, a compatibilidade com ferramentas de colaboração em nuvem soluções de gerenciamento de projetos e ferramentas de comunicação é muito importante

Procure um software que se integre a outros sistemas em seu fluxo de trabalho. De qualquer forma, a compatibilidade com ferramentas de colaboração em nuvem soluções de gerenciamento de projetos e ferramentas de comunicação é muito importante Colaboração: Certifique-se de que o software de transferência de arquivos também esteja acessível aos membros da sua equipe. Recursos como controle de versão de arquivos, acesso compartilhado e permissões de usuário são um bônus

Certifique-se de que o software de transferência de arquivos também esteja acessível aos membros da sua equipe. Recursos como controle de versão de arquivos, acesso compartilhado e permissões de usuário são um bônus Compatibilidade: Encontre uma ferramenta que funcione em Windows, Mac, Linux e dispositivos móveis para uma experiência perfeita

Encontre uma ferramenta que funcione em Windows, Mac, Linux e dispositivos móveis para uma experiência perfeita Facilidade de uso: Priorize uma ferramenta com uma interface de usuário limpa e simples. Isso permitirá que você e seus colegas de trabalho transfiram arquivos sem assistência especializada

Os 11 melhores softwares de transferência de arquivos

Aqui estão 11 dos melhores softwares e ferramentas de transferência de arquivos para você considerar:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de documentos, colaboração e fluxos de trabalho)

Hierarquia de projetos do ClickUp

As transferências de arquivos sem esforço começam com um gerenciamento de arquivos impecável. Se os seus documentos estiverem espalhados, você nunca poderá compartilhá-los facilmente com a sua equipe.

Felizmente, é nesse ponto que o ClickUp brilha! Uma solução integrada, o ClickUp permite criar, organizar e transferir arquivos - tudo em um só lugar. A primeira etapa para isso é Hierarquia de projetos do ClickUp que ajuda a organizar os projetos de forma organizada em espaços, listas e pastas.

A plataforma oferece funcionalidade de anexação de tarefas em todos os seus planos, garantindo que os usuários possam compartilhar facilmente arquivos relevantes. Até mesmo seus convidados podem contribuir fazendo o upload de anexos.

Para arquivos individuais, o tamanho máximo permitido é de 1 GB; no entanto, para arquivos maiores, o ClickUp se integra com opções de armazenamento em nuvem . Além disso, cada tarefa pode acomodar até impressionantes 1.000 anexos, facilitando o compartilhamento abrangente de informações.

Use o ClickUp Docs para criar, organizar e editar arquivos em um local centralizado

E tem mais! Com o Documentos do ClickUp você pode criar documentos versáteis, wikis **Graças aos recursos de edição e colaboração em tempo real, você e seus colegas de equipe podem fazer edições, sugerir comentários e incorporar novos itens, para que nenhum documento fique desatualizado!

Dessa forma, todos os documentos criados nativamente no ClickUp podem ser acessados por seus colegas de equipe. Mas e as partes interessadas externas? Bem, não se preocupe!

Ative o modo de compartilhamento público para compartilhar documentos com seus colegas de equipe e partes interessadas externas

Com o recurso de compartilhamento público do ClickUp, você pode compartilhar documentos com segurança e rapidez com pessoas de fora da sua organização. Ative o modo de link público, copie o URL do arquivo, envie-o para o destinatário e pronto!

Graças ao design centralizado da ferramenta, todos os documentos são salvos automaticamente em seu Docs Hub. No entanto, se ainda assim você perder um arquivo importante, o ClickUp tem uma ferramenta de inteligência artificial para localizar arquivos importantes Pesquisa conectada para facilitar as coisas.

Recupere até mesmo o documento mais remoto de qualquer lugar no ClickUp com Universal Search

Precisa localizar uma imagem? Não consegue encontrar aquele documento importante? Com o novo ClickUp Connected Search, você pode recuperar qualquer coisa - de metas a tarefas e até mesmo lembretes - de qualquer lugar no ClickUp.

Ou você pode pedir ao ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, para encontrar arquivos ou informações para você!

use o ClickUp Brain para localizar arquivos ou informações_ facilmente

Melhores recursos do ClickUp

Colabore sem problemas, comentando diretamente em Documentos do ClickUp Gerencie tarefas, anexe arquivos e acompanhe o progresso com o Tarefas do ClickUp Organize e visualize fluxos de trabalho usando o Visualizações do ClickUp Use Integrações do ClickUp para integrar seus arquivos ao Google Drive, Dropbox e outras ferramentas

Com Automações do ClickUp automatize fluxos de trabalho de documentos para simplificar processos repetitivos e compartilhamento de documentos

Limitações do ClickUp

Os novos usuários costumam achar a ferramenta esmagadora devido à sua ampla variedade de recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Os recursos avançados de colaboração do ClickUp facilitam muito o gerenciamento simultâneo de tarefas e equipes - exatamente como este usuário testemunha:

"O que eu gostei no ClickUp é que ele é eficaz no gerenciamento de tarefas devido às ferramentas de colaboração, como anexos de arquivos e compartilhamento de documentos. Essas ferramentas ajudaram minha equipe a se manter coordenada e a gerenciar tarefas coletivamente, melhorando nossa eficiência geral.

2. Dropbox (melhor para armazenamento de arquivos na nuvem e colaboração perfeita em equipe)

via Dropbox O Dropbox é um serviço de nuvem popular. Se você deseja armazenar ou transferir arquivos, essa ferramenta tem recursos que permitem fazer as duas coisas. Sua versatilidade e facilidade de uso o diferenciam de outras soluções dessa categoria.

Embora tenha sido criado principalmente para armazenar imagens, o Dropbox permite que os usuários editem e assinem documentos, colaborem em projetos e armazenem diferentes formatos de arquivos multimídia, inclusive MP4. A interface do usuário também é muito intuitiva e fácil de navegar. Se você for um novo usuário, não precisará de uma conta para começar.

Melhores recursos do Dropbox

Sincronize arquivos entre dispositivos em tempo real, garantindo o acesso de qualquer lugar

Compartilhe arquivos e pastas por meio de links, mesmo com não usuários

Fornecer acesso off-line aos arquivos para facilitar o trabalho sem conexão com a Internet

Integração com ferramentas populares como Google Docs, Microsoft Office e Slack

Limitações do Dropbox

Oferece apenas 2 GB de armazenamento gratuito; mais armazenamento requer planos pagos

Restringe os uploads de arquivos a 50 GB na interface da Web

Preços do Dropbox

Básico: Gratuito até 2 GB

Gratuito até 2 GB Plus: US$ 11,99/mês

US$ 11,99/mês Essenciais: $19,99/mês

$19,99/mês Business: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Business Plus: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Dropbox

G2: 4,4/5 (mais de 28.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 28.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 21.600 avaliações)

Para este usuário o Dropbox tem ótimos recursos, como a facilidade de uso e o acesso off-line:

O Dropbox é fácil de usar. Isso facilita o uso para qualquer pessoa, inclusive para um iniciante. Eu o utilizo diariamente e gosto do fato de que, mesmo quando a internet fica fora do ar durante o upload, quando a internet se conecta novamente, ele continua o upload.

3. Google Drive (melhor para compartilhamento integrado de arquivos dentro do ecossistema do Google)

via Google Drive O Google Drive é outra opção sólida para compartilhar arquivos on-line. Ele é rápido, seguro e fácil de usar. Além disso, há várias maneiras de compartilhar documentos com essa ferramenta.

Se o destinatário for um usuário do Drive, basta compartilhar o acesso ao arquivo com ele - não há necessidade de exportar nada. Os usuários que não são do Drive podem enviar o link do arquivo ou inserir o endereço de e-mail do destinatário para compartilhar o arquivo. Todos esses recursos estão disponíveis para dispositivos Windows e macOS. Quanto à segurança, o Drive é baseado em uma arquitetura de confiança zero e implementa controles de acesso rigorosos para impedir o acesso não autorizado.

Melhores recursos do Google Drive

Armazena até 15 GB de dados gratuitamente nos serviços do Google

Sincroniza documentos, planilhas e apresentações diretamente na nuvem

Protege arquivos com criptografia integrada e autenticação de dois fatoresIntegra Se você deseja um software especializado no envio de arquivos grandes ou em massa, o WeTransfer é uma boa opção.

Mas isso não é tudo: o WeTransfer também funciona como uma plataforma de colaboração e distribuição de equipe. Assim, você pode criar e modificar conteúdo, escrever e-mails personalizados e compartilhar tudo com seu público em um só lugar. A ferramenta também mantém fortes padrões de segurança, com criptografia e detecção precoce de ameaças. Portanto, a chance de uma violação de dados também é mínima.

Melhores recursos da WeTransfer

Entregue até 2 GB de arquivos grandes em minutos, mesmo sem se registrar em uma conta

Acompanhe as entregas de arquivos com notificações por e-mail para o remetente e o destinatário

Personalize as opções de marca nos planos pagos para obter uma aparência profissional

Oferece proteção por senha para compartilhamento seguro de arquivos em planos pagos

Limitações da WeTransfer

Não tem armazenamento direto na nuvem para armazenamento de arquivos de longo prazo

Requer plano pago para limites mais altos de armazenamento e personalização

Preços da WeTransfer

Gratuito para sempre

Ultimate: $23/mês por pessoa

$23/mês por pessoa Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas da WeTransfer

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2.900 avaliações)

O elemento de notificação da WeTransfer é um profissional para muitos usuários, como este aqui :

Eu tenho usado o WeTransfer para enviar edições de vídeo para clientes, gosto do fato de ser muito fácil e conveniente enviar arquivos. Você recebe uma notificação assim que o destinatário abre seu link, o que facilita a comunicação para a próxima etapa.

5. FileZilla (melhor para transferências de arquivos seguras baseadas em FTP e acesso a servidores remotos)

via FileZilla O FileZilla é um software gratuito de transferência de arquivos que usa o sistema FTP (File Transfer Protocol). Embora a ferramenta não seja muito intuitiva, ela ajuda se você precisar compartilhar arquivos complexos com um servidor distante. Embora o serviço seja gratuito, ele é altamente seguro, oferecendo criptografia TLS e SFTP.

Além disso, o FileZilla Pro também suporta o protocolo WebDAV. Embora não haja um aplicativo para dispositivos móveis, instale o software em seu laptop ou em qualquer dispositivo de desktop - Windows, macOS ou Linux - e você estará pronto.

Melhores recursos do FileZilla

Suporte a vários protocolos, incluindo FTP, SFTP, FTPS e WebDAV

Envie arquivos grandes com segurança usando a funcionalidade de arrastar e soltar

Criptografe a transferência de dados com suporte a SSL/TLS

Mantém o histórico de conexões para facilitar a reconexão

Limitações do FileZilla

Não possui integrações avançadas de armazenamento em nuvem

Necessita de conhecimento técnico para configuração e uso

Preços do FileZilla

Gratuito para sempre

FileZilla Pro: Pacotes a partir de US$ 13,5 por dispositivo

Classificações e comentários do FileZilla

G2: 4,5/5 (740+ avaliações)

4,5/5 (740+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

Isto é o que um usuário que depende de soluções de FTP disse que escolheu o FileZilla em detrimento de outros por sua facilidade de uso e segurança aprimorada:

Uso o Filezilla para transferir dados via FTP e posso instalá-lo no Windows (cliente e servidor), Linux ou Mac. O Filezilla é fácil de instalar e usar e é atualizado com frequência para aumentar a segurança.

6. Slack (melhor para compartilhamento instantâneo de arquivos nos canais de comunicação da equipe)

via Slack O Slack não é um software completo de compartilhamento de arquivos; é uma ferramenta de comunicação. No entanto, ele é ideal se você quiser algo que ofereça uma solução unificada para ambos.

Com o Slack, você pode compartilhar arquivos básicos como PDFs, documentos, imagens, vídeos, clipes de áudio, etc., com sua equipe interna. A interface também é fácil de usar e navegar, como em qualquer mensageiro instantâneo. A plataforma também oferece organização de arquivos recursos. Portanto, fixe um arquivo, crie linhas de conversa com ele e até mesmo inicie uma nova linha de conversa a partir do próprio documento.

Melhores recursos do Slack

Organize arquivos usando tópicos e canais para facilitar a descoberta

Permitir o compartilhamento de arquivos com parceiros externos por meio do Slack Connect

Sincronizar arquivos em dispositivos Windows, Linux, iOS e Android

Integrar com o Google Drive, Dropbox e outros serviços de compartilhamento de arquivos

Limitações do Slack

Requer um plano pago para arquivamento estendido de arquivos além de 10.000 mensagens

Tem dificuldades com o gerenciamento de arquivos em grande escala em canais altamente ativos

Preços baixos

**Gratuito para sempre

Pro: $8,75/mês por usuário

$8,75/mês por usuário Business+: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Enterprise Grid: Preços personalizados

Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 33.800 avaliações)

4,5/5 (mais de 33.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.500 avaliações) Este usuário gosta de como o Slack o ajuda a se manter conectado e a gerenciar arquivos importantes ao mesmo tempo:

Adoro como o Slack me ajuda a ficar conectado com minha equipe, mesmo quando não estamos no mesmo lugar. É como ter um bebedouro virtual onde podemos conversar sobre o trabalho e a vida, compartilhar ideias e comemorar vitórias. Além disso, posso pesquisar facilmente conversas e arquivos anteriores, o que é um salva-vidas quando preciso revisitar algo.

7. Send Anywhere (melhor para transferências rápidas de arquivos de dispositivo para dispositivo com criptografia)

via Enviar para qualquer lugar Procurando uma solução de entrega de arquivos em alta velocidade? O Send Anywhere permite que os usuários transfiram instantaneamente arquivos de até 50 GB sem precisar de uma conta. Além disso, como o Rakuten Drive alimenta a plataforma, você obtém 3 TB de espaço na nuvem para armazenar e organizar seus documentos essenciais

No entanto, o melhor recurso do Send Anywhere é a facilidade de uso. A interface da ferramenta é muito simples, portanto, não espere nenhuma curva de aprendizado. Ela também tem um complemento de e-mail, que é tão fácil de navegar e faz compartilhamento de arquivos por e-mail muito mais conveniente.

Melhores recursos do Send Anywhere

Proteja arquivos com criptografia de 256 bits para entregas seguras

Compartilhe arquivos via código QR, link de e-mail ou chave para facilitar o acesso

Use transferências de aplicativos móveis, tornando-o ideal para compartilhamento em movimento

Suporte à compatibilidade entre plataformas para transferências fáceis entre dispositivos

Limitações do Send Anywhere

Limita as transferências gratuitas a 10 GB por transferência

Necessita de acesso estável à Internet para transferências de arquivos grandes

Preços do Send Anywhere

Gratuito para sempre

Lite: $5,99/mês

$5,99/mês Standard: $9,99/mês

Classificações e avaliações do Send Anywhere

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Se você é usuário do sistema Android, incorporar um Gerenciador de arquivos do Android oferece controle total sobre o armazenamento do seu dispositivo, facilitando a organização, a transferência e o backup de arquivos com eficiência. Seja gerenciando downloads grandes, movendo arquivos entre o armazenamento em nuvem ou liberando espaço, um gerenciador de arquivos ajuda você a se manter organizado e a otimizar o desempenho do seu dispositivo. 📂

8. ShareFile (melhor para compartilhamento seguro de arquivos de nível empresarial com controles de conformidade)

via ShareFile O ShareFile é uma plataforma de colaboração que oferece opções de compartilhamento seguro de arquivos em nível empresarial. Suponha que você precise de uma ferramenta para transferir com segurança documentos comerciais confidenciais para seus colegas de trabalho. Nesse caso, você se beneficiará dos fortes controles de acesso do software, da criptografia e da conformidade com normas de segurança como HIPAA, FINRA etc.

Além do compartilhamento de arquivos, ele permite que os usuários trabalhem com sua equipe para criar, editar e assinar documentos. Além disso, há também um biblioteca de modelos para você usar para personalizar e criar arquivos do zero.

Melhores recursos do ShareFile

Obtenha compartilhamento seguro de arquivos com criptografia TLS de 256 bits

Sincronize arquivos em vários dispositivos para facilitar o acesso em qualquer lugar

Permita o compartilhamento de arquivos por e-mail, links ou widgets incorporados

Integre-se ao Google Workspace, ao Microsoft Office e muito mais para obter uma colaboração perfeita

Limitações do ShareFile

Requer uma assinatura para acesso total aos recursos avançados

Falta integração com algumas ferramentas de terceiros de nicho

Preços do ShareFile

Avançado: US$ 17,60/mês por usuário

US$ 17,60/mês por usuário Premium: US$ 27,50/mês por usuário

US$ 27,50/mês por usuário Vantagem do setor: US$ 45,83/mês por usuário

US$ 45,83/mês por usuário Virtual Data Room: $75/mês por usuário

Classificações e análises do ShareFile

G2: 4,2/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Para muitos usuários a forte segurança e a facilidade de uso do ShareFile são dois de seus principais pontos fortes:

O ShareFile é uma plataforma segura e fácil de usar, perfeita para empresas que precisam compartilhar e gerenciar documentos confidenciais. Ele oferece recursos de criptografia e conformidade, o que o torna confiável para setores com requisitos rigorosos de segurança de dados.

9. Hightail (melhor para equipes criativas que gerenciam grandes transferências de arquivos de mídia)

via Hightail O Hightail é uma ferramenta conhecida por seus recursos de gerenciamento de projetos. No entanto, também é um software de compartilhamento de arquivos decente para equipes criativas que lidam com arquivos grandes. Carregue seus documentos e eles estarão prontos para serem compartilhados. Acompanhe os arquivos, ative as notificações e proteja-os para minimizar as chances de perda ou acesso não autorizado.

A melhor parte? **Mesmo que o destinatário não tenha uma conta, ele pode acessar, visualizar e colaborar com os arquivos em tempo real.

Melhores recursos do Hightail

Use o armazenamento baseado em nuvem para gerenciar arquivos em um só lugar

Colabore de forma transparente com comentários, feedback e recursos de aprovação

Acompanhe a atividade dos arquivos, permitindo que os usuários monitorem quem os acessou

Integração com o Google Drive, Dropbox e Microsoft Office para facilitar o fluxo de trabalho

Limitações do Hightail

Cobra por recursos premium, como transferência de arquivos grandes e marca avançada

Não tem opções de transferência de arquivos off-line

Preços do Hightail

Lite gratuito

Pro: $12/mês

$12/mês Teams: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Business: $36/mês por usuário

Classificações e avaliações do Hightail

G2: 4,2/5 (mais de 680 avaliações)

4,2/5 (mais de 680 avaliações) Capterra: 4,4/5 (280+ avaliações) Um usuário gosta do Hightail por sua facilidade e eficiência de velocidade:

No geral, estou extremamente satisfeito com o Hightail. Adoro o fato de poder carregar uma série de vídeos em um só lugar para receber feedback e não ter que me preocupar com o tamanho do arquivo. É rápido e fácil!_

10. MASV (o melhor para transferências ultrarrápidas de arquivos grandes, feito sob medida para profissionais de mídia)

Via MASV O MASV foi projetado para oferecer suporte à transferência rápida e de alta qualidade de arquivos. Essa ferramenta acelera o processo se você tende a trabalhar com arquivos grandes. A plataforma é compatível com TPN e ISO, portanto, os padrões de segurança são moderados.

Ao contrário de outras ferramentas especializadas em transferência de arquivos grandes, o MASV é relativamente mais fácil de usar, sem curva de aprendizado significativa. Além disso, você pode acessar a ferramenta em qualquer dispositivo - Windows, macOS ou Linux.

Melhores recursos do MASV

Transfira arquivos de até 15 TB de tamanho com desempenho de alta velocidade

Proteja os arquivos com criptografia durante o upload e o download

Fornece rastreamento em tempo real para entregas de arquivos

Oferece suporte a integrações de nuvem com plataformas como AWS, Google Cloud e Azure

limitações do MASV

Requer uma conta paga para recursos estendidos e transferências maiores

Pode haver transferências mais lentas em regiões com acesso limitado ao servidor

Preços do MASV

Gratuito para sempre

Assinatura anual: A partir de US$ 95/mês por 5 GB

A partir de US$ 95/mês por 5 GB Créditos de transferência: A partir de US$ 1.075 por 5 TB (pagamento conforme o uso)

A partir de US$ 1.075 por 5 TB (pagamento conforme o uso) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do MASV

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

11. SHAREit (melhor para transferências de arquivos off-line entre dispositivos móveis e desktop)

via SHAREit Outro software gratuito de transferência de arquivos, o SHAREit, é ideal exclusivamente para compartilhar arquivos entre telefones celulares, tablets e computadores. Essa ferramenta gratuita permite compartilhar páginas, fotos, vídeos, músicas e outros arquivos sem conexão com a Internet. Compartilhe arquivos com até cinco dispositivos ao mesmo tempo!

Além disso, vale a pena mencionar a interface intuitiva da plataforma e os recursos secundários interessantes. Jogue, transmita vídeos, explore as tendências musicais e até mesmo se comunique com o destinatário por meio de GIFs, adesivos, emojis etc.

Compartilhe seus melhores recursos

Transfira vários tipos de arquivos de mídia, incluindo fotos, vídeos e aplicativos

Obtenha transferências de alta velocidade para entrega rápida de arquivos

Proteja as transferências com criptografia segura para privacidade

Permita o compartilhamento entre plataformas entre Android, iOS e PC

Limitações do SHAREit

Requer que ambos os dispositivos estejam na mesma rede Wi-Fi para transferências

Inclui anúncios na versão gratuita, o que pode atrapalhar

Preços do SHAREit

**Gratuito para sempre

SHAREit ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

Menções especiais

Zapya (Melhor para transferências de arquivos rápidas e off-line em vários dispositivos)

(Melhor para transferências de arquivos rápidas e off-line em vários dispositivos) Smash (melhor para enviar arquivos grandes sem limites de tamanho e com controles de expiração)

(melhor para enviar arquivos grandes sem limites de tamanho e com controles de expiração) OneDrive (melhor para compartilhamento seguro de arquivos dentro do ecossistema da Microsoft)

**Faça mais do que apenas transferências de arquivos - gerencie documentos e fluxos de trabalho com o ClickUp!

O software de transferência de arquivos oferece uma solução eficiente para o compartilhamento de arquivos dentro e fora de uma organização. Ele otimiza a distribuição de conhecimento, garantindo que as equipes permaneçam alinhadas e tenham acesso a documentos, recursos e atualizações essenciais.

No entanto, ClickUp vai além disso, oferecendo uma plataforma unificada de colaboração e gerenciamento de fluxo de trabalho. Assim, além de compartilhar arquivos, você se comunica em tempo real, atribui tarefas, acompanha o progresso e organiza o trabalho em um sistema centralizado.

Portanto, apresse-se - adquira o ClickUp hoje mesmo registrando-se aqui para um teste gratuito!