os 10 melhores sites de análise de software para insights estratégicos

Deixe-me perguntar uma coisa: como seus clientes potenciais decidem se o seu software comercial atende às necessidades deles? Se a sua resposta não incluir "verificar as avaliações", você pode estar deixando dinheiro na mesa.

Escolher o software certo pode ser como comprar um carro novo - toneladas de opções, recursos brilhantes que podem ou não ser úteis e o risco de acabar com algo que parece ótimo, mas que quebra quando você mais precisa dele. É nesse ponto que os sites de avaliação de software são realmente úteis.

Em vez de se basear em anúncios de marketing, você tem usuários reais compartilhando suas experiências, análises detalhadas sobre recursos, preços e o que realmente funciona na prática.

❗️ 90% das pessoas afirmam que as avaliações positivas influenciam suas decisões de compra

Para impulsionar as vendas e sucesso do cliente para sua empresa de SaaS se você está procurando uma solução de SaaS, isso significa que ser listado e classificado nos melhores sites de avaliação de software não é opcional. É a diferença entre ser a solução escolhida pelos compradores e ser ignorado.

Esta postagem do blog o ajudará a escolher sabiamente o melhor site de avaliação de software para que a listagem do software não pareça uma aposta.

G2: O melhor para insights abrangentes sobre o usuário e visibilidade empresarial
Capterra: o melhor para empresas de pequeno e médio porte que buscam comparações de software
Software Advice: Melhor para recomendações personalizadas de software
GetApp: Melhor para filtrar e comparar opções de software
Peer Insights do Gartner: o melhor para compradores de software de nível empresarial
TrustRadius: o melhor para análises de software detalhadas e transparentes
PeerSpot, antiga IT Central Station: Melhor para profissionais de TI corporativos e tomadores de decisão
Trustpilot: O melhor para criar confiança por meio de avaliações geradas por usuários
SoftwareReviews: Melhor para insights orientados por dados e pontuações de pegada emocional
Avaliações OMR: O melhor para empresas que visam o mercado de língua alemã

O que você deve procurar em sites de avaliação de software?

A escolha da plataforma de avaliação correta como fornecedor de software é uma ação estratégica que afeta diretamente a forma como seu produto é percebido no mercado. Ela pode influenciar significativamente a fidelidade do cliente .

Aqui estão alguns aspectos que você deve procurar para separar os excelentes sites de avaliação dos demais.

Avaliações verificadas de usuários: Os compradores querem feedback de pessoas que realmente usaram o software. Alguns sites podem ter avaliações excessivamente positivas ou suspeitamente negativas, portanto, procure plataformas que verifiquem a autenticidade de seus avaliadores

Os compradores querem feedback de pessoas que realmente usaram o software. Alguns sites podem ter avaliações excessivamente positivas ou suspeitamente negativas, portanto, procure plataformas que verifiquem a autenticidade de seus avaliadores Insights detalhados: Busque plataformas em que os avaliadores fornecem feedback abrangente -o que funcionou, o que não funcionou e como seu software se encaixa nos negócios deles

Busque plataformas em que os avaliadores fornecem feedback abrangente -o que funcionou, o que não funcionou e como seu software se encaixa nos negócios deles Ferramentas de filtragem e comparação: Os compradores geralmente comparam recursos, preços e outras funcionalidades. Para ajudar os clientes a avaliar seu software, escolha uma plataforma que ofereça grades de comparação e opções de filtragem robustas

Os compradores geralmente comparam recursos, preços e outras funcionalidades. Para ajudar os clientes a avaliar seu software, escolha uma plataforma que ofereça grades de comparação e opções de filtragem robustas Forte pesquisa de mercado: Os melhores sites de avaliação terão uma presença significativa em sua categoria de software

Os melhores sites de avaliação terão uma presença significativa em sua categoria de software Suporte ao fornecedor: Algumas plataformas oferecem mais do que apenas avaliações geradas por usuários; elas fornecem ferramentas como painéis de análise, geração de leads ou oportunidades de publicidade - recursos que podem aumentar a visibilidade do seu produto

Os 10 melhores sites de avaliação de software

Após inúmeras horas de pesquisa, compilei uma lista dos 10 melhores sites de avaliação de software para orientar sua próxima ação. Aqui está ela:

1. G2 (melhor para insights abrangentes sobre o usuário e visibilidade da empresa)

via G2G2 destaca-se como uma plataforma confiável que oferece feedback autêntico e gerado pelo usuário ao avaliar soluções de software.

Com uma extensa coleção de avaliações em várias categorias, ele oferece uma perspectiva genuína sobre os produtos de software. A interface interativa e as robustas ferramentas de filtragem do G2 tornam a localização de informações relevantes rápida e fácil, tornando-o um dos favoritos de fornecedores e compradores.

A plataforma oferece análises imparciais com percepções honestas e detalhadas, permitindo que os usuários tomem decisões informadas com confiança. Aprecio como a facilidade de uso aprimora a experiência, ajudando os clientes em potencial a acessar comentários específicos sem complicações.

A G2 oferece:

Comentários: 2M+

2M+ Categorias: Mais de 1.100

Mais de 1.100 Visitantes mensais: 9M+

melhores recursos do #### G2

Aumente a credibilidade do seu software com avaliações verificadas e comentários sobre ferramentas de usuários genuínos

Visualize as classificações dos produtos com o G2 Grid, mostrando a satisfação e a presença no mercado para facilitar a comparação

Navegue por mais de 1.000 categorias de software para ajudar os compradores a avaliar seu produto junto com os concorrentes

Utilize a análise de fornecedores para rastrear tendências, gerar leads e refinar estratégias de marketing

Limitações do G2

Destacar-se pode ser complicado com milhares de produtos em algumas categorias, especialmente para os recém-chegados

Recursos avançados, como análise e publicidade, exigem uma assinatura cara, o que pode ser um desafio para as startups

Preços do G2

Preços personalizados

G2 ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 3.900 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.900 avaliações) Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que usuários reais estão dizendo sobre o G2

Aprecio o foco da G2 na facilidade de implementação e as atualizações regulares sobre o suporte ao cliente e os principais recursos. As comparações de recursos e os detalhes de integração são especialmente valiosos, facilitando a escolha de ferramentas que funcionam bem com os sistemas existentes. De modo geral, o G2 é uma opção para recomendações de software rápidas e confiáveis. A frequência de novas avaliações é impressionante, e as atualizações regulares ajudam a manter a plataforma relevante

Um aspecto que considero um pouco desafiador no G2.com é que, embora haja tantas avaliações, às vezes pode ser difícil examinar todas elas, especialmente quando se procura insights sobre casos de uso específicos.

Usuário do G2

2. Capterra (melhor para empresas de pequeno e médio porte que buscam comparações de software)

via Capterra Ao navegar pelo imenso mundo de opções de software, costumo recorrer a Capterra como um guia confiável.

Com mais de 2 milhões de avaliações verificadas e uma interface fácil de usar, ele ajuda as empresas a tomar decisões mais inteligentes e rápidas. Os usuários apreciam suas opções avançadas de filtragem, que lhes permitem classificar o software por preço, recursos, tipo de implementação e muito mais

Para os fornecedores, a Capterra oferece uma plataforma para apresentar seu produto a um público amplo que busca soluções ativamente.

**O Capterra oferece

Comentários: 2M+

2M+ Categorias: 8+

8+ Visitantes mensais: 5.1M

Melhores recursos do Capterra

Compare até quatro ferramentas lado a lado para destacar os principais recursos, preços e classificações para uma tomada de decisão mais inteligente

Beneficie-se dos moderadores de avaliações que garantem a autenticidade e analisam a qualidade do texto para detectar plágio e avaliações falsas

Gerar leads com listagens patrocinadas e opções de publicidade

Acesse guias e artigos detalhados para instruir os compradores e simplificar o processo de seleção de software

Limitações do Capterra

Apesar dos esforços para garantir a autenticidade, sempre há o risco de falsificações e avaliações negativas e negativas, o que pode afetar a reputação do seu produto

Embora uma listagem básica seja gratuita, os recursos premium, como visibilidade aprimorada e análise detalhada, exigem uma assinatura

Preços do Capterra

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Capterra

G2 : 3.8/5 (mais de 120 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que usuários reais estão dizendo sobre Capterra

Capterra é uma das melhores plataformas de avaliação de software, pois todas as avaliações são verificadas por usuários reais que realmente utilizaram o software. O Capterra tem o melhor serviço de suporte ao cliente Algumas informações, como preços e recursos, nem sempre estão corretas no Capterra, e é bom estar ciente disso antes de comprar qualquer software.

A Usuário do Capterra ➡️ Leia também: Como resolver os desafios comuns do atendimento ao cliente

3. Software Advice (melhor para recomendações personalizadas de software)

via Conselhos sobre software Ajudando as empresas a encontrar o software certo desde 2005, Conselhos sobre software se destaca por oferecer recomendações personalizadas. Ao contrário de outros sites de avaliação que simplesmente listam as opções, a Software Advice conecta você a consultores dedicados que recomendam soluções adaptadas às necessidades específicas da empresa

Seu toque personalizado também simplifica a tomada de decisões dos usuários, especialmente com as análises verificadas da plataforma e as comparações lado a lado dos principais recursos de software.

**O Software Advice oferece

Análises: Mais de 2 milhões

Mais de 2 milhões Categorias: Mais de 900

Mais de 900 Visitantes mensais: 2.5M

Melhores recursos do Software Advice

Agende consultas individuais com consultores de software para encontrar a melhor solução para suas necessidades comerciais

Aproveite os guias de compra e artigos específicos do setor para conectar os fornecedores ao seu público-alvo

Compare várias soluções de software lado a lado, incluindo recursos, preços e feedback dos usuários

limitações do #### Software Advice

Menor número de avaliações e menos foco em software empresarial do que os concorrentes

Atende principalmente ao mercado dos EUA, limitando o alcance global

Preços da Software Advice

Preços personalizados

Software Advice ratings and review

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações disponíveis

4. GetApp (melhor para filtrar e comparar opções de software)

via GetAppGetApp é outro site de avaliação bem conhecido que o ajuda a ganhar visibilidade em um mercado cada vez mais competitivo. De propriedade da Gartner, ele fornece uma plataforma para que os compradores de software pesquisem, comparem e leiam avaliações de usuários sobre uma variedade de soluções de software.

O que diferencia a GetApp é seu foco em empresas de pequeno e médio porte. Ela oferece uma experiência personalizada para ajudá-lo a encontrar o software adequado ao seu orçamento, tamanho da equipe e objetivos.

**A GetApp oferece

Comentários: Mais de 2 milhões

Mais de 2 milhões Categorias: 850+

850+ Visitantes mensais: 1.8M

Melhores recursos do GetApp

Filtre por necessidades usando uma interface amigável para restringir as opções por classificações, recursos, preços e requisitos do setor

Leia extensas análises com insights sobre usabilidade, preço, suporte e valor geral para facilitar a avaliação

Use ferramentas de geração de leads para acompanhar o desempenho do produto e refinar as estratégias de marketing com análises acionáveis

Limitações da GetApp

A personalização básica do perfil do fornecedor pode limitar a diferenciação do produto

Base de usuários menor em comparação com sites de avaliação maiores, como G2 ou Capterra

Preços da GetApp

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre a GetApp

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações disponíveis

5. Gartner Peer Insights (melhor para compradores de software de nível empresarial)

via Insights de colegas da Gartner Projetada para soluções de nível corporativo, essa plataforma apresenta revisões de profissionais de TI e tomadores de decisão verificados. O Gartner Peer Insights integra-se ao ecossistema do Gartner, oferecendo insights valiosos e alcance de mercado que são úteis tanto para compradores que buscam clareza quanto para fornecedores que buscam engajamento.

**O Gartner Peer Insights oferece

Comentários: Mais de 595.000

Mais de 595.000 Categorias: 495+

495+ Produtos listados: Mais de 20.000

Melhores recursos do Gartner Peer Insights

Direcionar compradores corporativos com análises detalhadas focadas nas necessidades de negócios de médio a grande porte

Garanta um rigoroso processo de validação para confirmar que todos os comentários são de usuários reais

Aproveite os dados das análises para entender a demografia, as preferências e a satisfação dos usuários

Expandir globalmente por meio da ampla rede do Gartner para atingir públicos internacionais

Limitações do Gartner Peer Insights

Fornecedores com produtos de menor escala ou de nicho podem ter dificuldades para serem listados

Processos de revisão detalhados e demorados podem levar a menos envios

Preços do Gartner Peer Insights

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Gartner Peer Insights

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações disponíveis

6. TrustRadius (melhor para análises de software detalhadas e transparentes)

via TrustRadius Se os seus compradores de software buscam substância em vez de fofura, eles provavelmente estão lendo TrustRadius avaliações. A plataforma se concentra em avaliações detalhadas e transparentes que examinam os prós, os contras e o desempenho no mundo real das soluções de software. As avaliações da plataforma não são apenas opiniões rápidas, mas histórias abrangentes sobre como um produto agrega valor (ou não) em cenários comerciais reais.

O TrustRadius oferece:

Avaliações: Mais de 490.000

Mais de 490.000 Categorias: 550+

550+ Visitantes mensais: 1M+

Melhores recursos do TrustRadius

Acesse avaliações verificadas para obter insights autênticos de usuários reais

Use o portal do fornecedor dedicado para gerenciar avaliações e analisar o feedback dos clientes Compare softwares lado a lado para avaliar recursos, preços e classificações de usuários



Limitações do TrustRadius

Uma base de usuários menor e um público de nicho podem resultar em menos avaliações de produtos específicos

A ênfase em avaliações abrangentes pode levar a menos envios devido ao processo demorado

Preços do TrustRadius

A partir de US$ 30.000/ano por produto

Avaliações e resenhas do TrustRadius

G2 : 3.5/5 (mais de 30 avaliações)

: 3.5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TrustRadius

O TrustRadius é uma plataforma confiável e fidedigna na qual é possível encontrar avaliações genuínas e detalhadas de usuários, consultores, administradores etc. Ela ajuda na tomada de decisões ao selecionar ou decidir sobre qualquer parceiro com o qual você decida trabalhar. Em pouquíssimos casos, deparei-me com algumas avaliações que não são autênticas e que parecem ter sido copiadas e coladas de outras plataformas de avaliação. O TrustRadius deve se esforçar para corrigir isso.

A Usuário do TrustRadius

7. PeerSpot, antiga IT Central Station (melhor para profissionais de TI corporativos e tomadores de decisão)

via PeerSpotPonto de contato a PeerSpot, antiga IT Central Station, é a plataforma em que os compradores de software corporativo vão para obter informações privilegiadas de pessoas que realmente usaram as ferramentas.

Seu foco é a tecnologia empresarial, oferecendo análises detalhadas e experiências reais de profissionais verificados que conhecem o assunto - gerentes de TI, líderes técnicos e administradores de sistemas.

**O PeerSpot oferece

Avaliações: Não divulgadas

Não divulgadas Categorias: Mais de 700

Mais de 700 Visitantes anuais: 3.5M+

Melhores recursos do PeerSpot

Verifique as avaliações dos usuários com um processo de autenticação tripla, incluindo perfis do LinkedIn e policiamento da comunidade

Utilizar entrevistas com clientes e relatórios do PeerPaper para obter percepções selecionadas e realizar pesquisas de mercado Envolva-se diretamente com compradores e avaliadores para obter feedback e criar conexões mais fortes



Limitações do PeerSpot

Concentra-se em tecnologia corporativa, limitando a exposição de fornecedores não corporativos

Recursos avançados e análises exigem uma assinatura paga, o que pode ser caro para fornecedores menores

Preços da PeerSpot

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do PeerSpot

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações disponíveis

➡️ Também Lido: Como se tornar orientado para o cliente

Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. Solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas - para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

8. Trustpilot (melhor para criar confiança por meio de avaliações geradas por usuários)

via Trustpilot Essa plataforma reconhecida mundialmente conecta empresas a clientes por meio de avaliações honestas e geradas por usuários. Enquanto Trustpilot não é exclusivo para software, é uma ferramenta valiosa para criar confiança e credibilidade em qualquer setor, desde atendimento ao cliente para a área técnica.

O que os usuários mais gostam é a acessibilidade e a autenticidade. As avaliações são detalhadas e vêm de usuários verificados, garantindo percepções genuínas sobre o desempenho de um produto. Os compradores podem filtrar por setor, classificações ou palavras-chave, facilitando a localização de comentários relevantes.

**A Trustpilot oferece

Comentários: Mais de 167 milhões

Mais de 167 milhões Categorias: Mais de 20 categorias de nível superior, mais de 150 categorias de segundo nível e milhares de categorias de terceiro nível

Mais de 20 categorias de nível superior, mais de 150 categorias de segundo nível e milhares de categorias de terceiro nível Produtos listados: Mais de 790.000 sites

Melhores recursos da Trustpilot

Integre os widgets da Trustpilot em seu site para exibir avaliações positivas e aumentar a credibilidade

Use o recurso de ativos de marketing da Trustpilot para incorporar avaliações em campanhas de e-mail, anúncios e páginas de destino

Expanda seu alcance aproveitando a ampla presença da Trustpilot no setor

Limitações da Trustpilot

O amplo foco da Trustpilot no setor pode limitar a visibilidade direcionada em comparação com plataformas como G2 ou Capterra

Apesar da verificação das avaliações, a plataforma aberta pode permitir um feedback menos detalhado que não capta totalmente os recursos do seu software

Preços da Trustpilot

Plus: A partir de US$ 259 por mês

A partir de US$ 259 por mês Premium: A partir de US$ 629 por mês

A partir de US$ 629 por mês Avançado: A partir de US$ 1.059 por mês

A partir de US$ 1.059 por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões da Trustpilot

G2: 3,5/5 (mais de 200 avaliações)

3,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Trustpilot

_Gosto de como você pode acompanhar a distribuição de estrelas e ter acesso a uma ampla variedade de análises em sua página da trustpilot, o que nos permite identificar as principais melhorias para evitar avaliações negativas. Não gosto da função de previsão do índice de confiança. Ela não é capaz de fornecer uma data específica e você também não consegue prever o que precisa fazer para aumentar sua pontuação

A Usuário da Trustpilot

9. SoftwareReviews (melhor para insights orientados por dados e pontuações de pegada emocional)

via SoftwareReviews Uma divisão do Info-Tech Research Group, SoftwareReviews é um importante site de análise de software com uma abordagem orientada por dados para avaliação de software.

Ele fornece feedback detalhado, verificado e métricas exclusivas que informam aos usuários como eles se sentem em relação a um produto. O SoftwareReview não se trata apenas de classificações - trata-se de compreender o quadro completo, desde os recursos e o suporte até a satisfação emocional.

**A SoftwareReviews oferece

Avaliações: Milhares de avaliações

Milhares de avaliações Categorias: Mais de 200

Mais de 200 Visitantes mensais: Mais de 30.000

Melhores recursos da SoftwareReviews

Acesse relatórios detalhados do Data Quadrant para obter insights sobre a satisfação do usuário e os recursos do fornecedor

Avalie o sentimento do cliente com Emotional Footprint Scores, revelando as respostas emocionais dos usuários em relação aos fornecedores

Explore profundamente os fornecedores com os Product Scorecards, que oferecem mais de 100 pontos de dados sobre cada solução

Comparar várias soluções de software lado a lado

Limitações da SoftwareReviews

Foco em tecnologia empresarial, limitando a exposição de fornecedores de outros nichos

A ênfase em análises detalhadas pode resultar em menos envios em comparação com plataformas mais simples

Preços da SoftwareReviews

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da SoftwareReviews

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

10. Avaliações OMR (melhor para empresas que visam o mercado de língua alemã)

via Revisões OMRAvaliações do OMR faz parte da OMR, uma empresa europeia de mídia digital. Seu público-alvo pertence à região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça).

A plataforma permite que os fornecedores de software se conectem com um público-alvo de nicho altamente engajado que procura ativamente por soluções que produzam resultados. Se você estiver visando o mercado de língua alemã e quiser criar credibilidade e visibilidade, a OMR Reviews é a plataforma a ser considerada.

**A OMR Reviews oferece

Comentários: 34.000+

34.000+ Categorias: Mais de 140

Mais de 140 Visitantes mensais: Mais de 300.000

Melhores recursos do OMR Reviews

Liste os produtos juntamente com os concorrentes para atingir um público-alvo em mais de 7.500 ferramentas em 200 categorias

Aproveite as avaliações em alemão para atingir efetivamente o mercado DACH

Integre-se a blogs e podcasts para obter mais visibilidade e engajamento

Limitações das avaliações OMR

O foco na região DACH limita a exposição dos fornecedores que buscam um público internacional mais amplo

O conteúdo em alemão pode ser um desafio para fornecedores ou profissionais de marketing que não falam alemão

Preços da OMR Reviews

Preços personalizados

Avaliações e resenhas de OMR Reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que usuários reais estão dizendo sobre OMR Reviews

As páginas de produtos são extremamente bem organizadas e fáceis de usar, e também não são tão monótonas. Mas o ponto principal é que posso encontrar produtos focados no mercado DACH em comparação com outros grandes sites de comparação

Um Usuário de avaliações OMR

Integrar o ClickUp para obter insights sobre avaliações de software

Gerenciar o feedback em vários sites de avaliação e manter-se organizado pode ser assustador. Mas o ClickUp tem tudo o que você precisa. É o aplicativo tudo para o trabalho que faz exatamente o que promete: manter todas as suas tarefas de trabalho em uma única guia.

Desde o acompanhamento do feedback do cliente até a criação de insights acionáveis para toda a sua equipe, o ClickUp pode dar conta do seu trabalho. Também é uma ótima maneira de ver todas as suas opções em um só lugar, em vez de fazer uma pesquisa no Google e examinar vários artigos de análise de software.

Consolide seus dados de avaliação com o ClickUp Dashboards Painéis do ClickUp é um recurso vital que pode servir como um hub centralizado. Essa é sua página de referência para coletar e visualizar dados de sites de software como G2, Trustpilot e GetApp.

Ao incorporar links ou usar ferramentas de integração, você pode exibir métricas em tempo real, como o número de avaliações, classificações médias e análise de sentimentos, tudo em um só lugar.

Outro recurso excelente para gerenciar insights sobre avaliações de software é o Automações do ClickUp .

Acompanhe as avaliações com o ClickUp Automations

Quando uma nova avaliação for publicada, configure automações para gerar e atribuir tarefas ao membro certo da equipe

Por exemplo, se uma avaliação for positiva, a tarefa pode envolver o compartilhamento na mídia social ou o destaque em uma campanha de marketing. Se for um feedback crítico, a automação cria uma tarefa para redigir uma resposta atenciosa e sinalizar possíveis melhorias.

Isso garante que nenhuma avaliação seja ignorada e mantém nossa resposta rápida e profissional.

Combine o poder da IA e da automação. Peça ao ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, para ajudá-lo a criar regras de automação

Integrando o ClickUp em sua estratégia de revisão

Gerenciar sua presença em sites de avaliação pode se tornar muito fácil com a integração do ClickUp em sua estratégia de avaliação.

Organize seu fluxo de trabalho de avaliação com as pastas do ClickUp

Recomendamos a criação de uma pasta de projeto dedicada no ClickUp para gerenciar os dados do site de avaliação e manter tudo organizado. Ela pode ser aninhada dentro do Espaço de análise de produto dedicado, garantindo que todos os dados relevantes estejam em um local centralizado.

Gerenciamento de revisão mestre por meio de pastas de projeto no ClickUp

Ter todas as tarefas, painéis e documentos relacionados aos sites de revisão em uma pasta facilita o acompanhamento do progresso e o gerenciamento de responsabilidades.

Dica profissional: Você pode criar seções separadas para plataformas como Capterra, TrustRadius e PeerSpot, cada uma com sua própria lista de tarefas e métricas de desempenho.

Transformando avaliações em tarefas práticas com o ClickUp

Depois que a pasta estiver configurada, você poderá usar ferramentas de gerenciamento de tarefas para delegar responsabilidades. Use Tarefas do ClickUp para responder a avaliações, analisar feedback, extrair insights para relatórios trimestrais e muito mais.

Cada tarefa é priorizada, recebe um prazo e é marcada com o site de avaliação relevante. É um sistema simples que mantém todos responsáveis.

O Clickup reduz a necessidade de ter vários softwares para gerenciar um projeto, fornecendo recursos como comentários e notificações automáticas quando os usuários são marcados. Além disso, ele se integra a ferramentas como Miro e GDrive, eliminando a necessidade de replicar tarefas/conteúdo nesses sistemas. Sid Babla coordenador do Programa de Bem-Estar, Faculdade de Dartmouth - Centro de Bem-Estar do Aluno

Colabore de forma mais inteligente com as ferramentas de documentação do ClickUp

A colaboração em equipe é essencial para o gerenciamento de revisões, e Documentos do ClickUp é perfeito.

Colabore com toda a sua equipe para fazer brainstorming e gerenciar revisões no ClickUp Docs

Você pode usar o Docs para sugerir respostas a avaliações complicadas, elaborar estratégias para melhorar as classificações e compilar insights em planos acionáveis. Como todos em sua equipe podem contribuir em tempo real, você trabalhará com mais eficiência.

O ClickUp é uma ferramenta fantástica para organizar tarefas e prioridades, colaboração em equipe e gerenciamento de dados. A flexibilidade dos espaços e das listas faz com que ele se adapte a praticamente qualquer setor._ Derek Clements , Gerente de marketing, BankGloucester

Dica profissional: Se você identificar uma tendência nas avaliações sobre um recurso específico, poderá usar o ClickUp Docs para propor atualizações, coletar opiniões e finalizar sua abordagem - tudo em um só lugar.

Domine sua estratégia de site de avaliação com o ClickUp

Depois de explorar esses 10 incríveis sites de avaliação de software, uma coisa ficou bem clara: as avaliações podem moldar a forma como seu produto é percebido e escolhido.

Eu vi em primeira mão como uma estratégia de avaliação bem elaborada pode transformar compradores potenciais em clientes fiéis. Seja o feedback detalhado do G2 ou o alcance global da Trustpilot, cada plataforma oferece uma maneira única de ampliar os pontos fortes do seu software.

Gerenciar avaliações em várias plataformas pode parecer um malabarismo, mas o ClickUp pode fazer todo o trabalho pesado para você. Tarefas que parecem caóticas e que consomem muito tempo, como acompanhar as avaliações ou coordenar com minha equipe, tornam-se organizadas e sem esforço com o ClickUp. Registre-se para obter uma conta gratuita do ClickUp hoje mesmo e comece a gerenciar suas avaliações com a precisão e a facilidade que seu software merece.