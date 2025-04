Os 10 principais softwares de gerenciamento de relacionamento com fornecedores para 2025

Os amortecedores da cadeia de suprimentos falham em cerca de 31% das empresas levando a perdas financeiras superiores a 15%. Então, como os líderes do setor lidam com isso?

Com o software de gerenciamento de relacionamento com fornecedores - uma ferramenta vital para parcerias estratégicas e relações mais tranquilas com os fornecedores.

Gerenciar fornecedores globais? Garantir a conformidade? O software de gerenciamento de relacionamento com fornecedores (SRM) gerencia todas essas atividades cruciais com recursos especializados, como integração de fornecedores, controle de desempenho, gerenciamento de riscos e portais de fornecedores.

Neste artigo, abordaremos as 10 principais soluções de SRM, seus recursos de destaque e como elas redefinem a moderna gestão de fornecedores.

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está um resumo rápido das principais ferramentas de SRM e do que elas fazem de melhor:

ClickUp : Melhor para rastreamento e automação de relacionamento com fornecedores SAP Ariba: O melhor para aquisição abrangente e colaboração com fornecedores Cupa: O melhor para visibilidade de gastos e gerenciamento de riscos Oracle SCM Cloud: Melhor para soluções integradas de cadeia de suprimentos GEP SMART: Melhor para colaboração com fornecedores e insights em tempo real Ivalua: Melhor para rastreamento holístico do desempenho do fornecedor Jaggaer: Melhor para gerenciamento avançado de dados de fornecedores e sourcing global Tradeshift: Melhor para engajamento de fornecedores e soluções de pagamento integradas Basware: Melhor para análise de despesas e gerenciamento de contratos Anvyl: Melhor para visibilidade de ponta a ponta e dados centralizados de fornecedores

Experimente o ClickUp gratuitamente

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de relacionamento com fornecedores?

Aqui estão os recursos que você deve procurar ao selecionar seu software de gerenciamento de relacionamento com fornecedores:

Segmentação de fornecedores: Categorize os fornecedores com base no valor estratégico para concentrar os recursos em relacionamentos com fornecedores de alta prioridade

Categorize os fornecedores com base no valor estratégico para concentrar os recursos em relacionamentos com fornecedores de alta prioridade Integração de fornecedores: Integração simplificada com uma biblioteca centralizada de dados de fornecedores para facilitar o acesso a contratos, registros de conformidade e métricas de desempenho

Integração simplificada com uma biblioteca centralizada de dados de fornecedores para facilitar o acesso a contratos, registros de conformidade e métricas de desempenho **Gerenciamento de riscos: identifique e trate de riscos como violações de dados, questões geopolíticas e preocupações com a qualidade

Gestão de desempenho: Acompanhe e avalie o desempenho do fornecedor em relação a KPIs como qualidade, prazos de entrega, custo e conformidade

Acompanhe e avalie o desempenho do fornecedor em relação a KPIs como qualidade, prazos de entrega, custo e conformidade Fluxos de trabalho automatizados: Automação eficiente para processos como integração de fornecedores, renovações de contratos e análises de desempenho

Automação eficiente para processos como integração de fornecedores, renovações de contratos e análises de desempenho Integração com sistemas ERP: Integração perfeita com sistemas ERP e software de gerenciamento de compras para manter o fluxo de dados e as operações sem problemas

Integração perfeita com sistemas ERP e software de gerenciamento de compras para manter o fluxo de dados e as operações sem problemas Painel de controle de fácil utilização: Interface intuitiva que oferece percepções de 360 graus sobre o desempenho do fornecedor, conformidade e avaliações de risco

Interface intuitiva que oferece percepções de 360 graus sobre o desempenho do fornecedor, conformidade e avaliações de risco Feedback em tempo real: Coleta imediata de informações das partes interessadas para aprimorar a colaboração e a tomada de decisões

Coleta imediata de informações das partes interessadas para aprimorar a colaboração e a tomada de decisões Rastreamento e relatórios de KPIs: Monitore as principais métricas para garantir o gerenciamento eficaz de fornecedores e decisões baseadas em dados

Monitore as principais métricas para garantir o gerenciamento eficaz de fornecedores e decisões baseadas em dados **Ferramentas de colaboração: facilitam a comunicação segura e o trabalho em equipe entre as equipes de compras e os fornecedores

Principais percepções: Ao avaliar o software de SRM, forneça aos fornecedores uma lista clara de seus requisitos e solicite uma demonstração de como a solução deles aborda cenários reais. Isso garante que a ferramenta atenda às suas necessidades específicas e seja mais do que apenas um discurso de vendas!

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de relacionamento com fornecedores

Agora que você sabe o que faz com que o software de gerenciamento de relacionamento com fornecedores seja eficaz, o desafio é escolher o mais adequado para a sua organização.

O ideal é que o software certo seja fácil de usar pelas suas equipes e se integre facilmente aos seus fluxos de trabalho dentro do seu orçamento. Vamos examinar os 10 melhores softwares de gerenciamento de relacionamento com fornecedores!

1. ClickUp (melhor para rastreamento e automação de relacionamento com fornecedores)

Bom processos de gerenciamento de fornecedores começam com perguntas difíceis:

Quem está fornecendo qual produto ou serviço?

Qual é o preço de cada produto ou serviço?

Todos os acordos de nível de serviço (SLAs) estão sendo cumpridos?

Há alguma fatura pendente escondida nas sombras?

A resposta a essas perguntas estabelece a base para a definição de seus KPIs, o acompanhamento de métricas e a medição do progresso. Mas sejamos honestos: evitar que essas informações desapareçam no abismo de e-mails não lidos, pastas esquecidas ou planilhas aleatórias é uma batalha difícil.

A chave para essa simplicidade é ClickUp .

Veja o que você obtém com o ClickUp: Uma plataforma com tecnologia de IA que centraliza todos os dados do fornecedor, rastreia métricas de desempenho e automatiza fluxos de trabalho.

Garanta um fluxo de trabalho e um gerenciamento de fornecedores mais suave com lembretes de tarefas e programações do ClickUp

Isso ajuda a garantir que seus contratos, cronogramas de entrega e até mesmo comparações de RFP não estejam mais dispersos em várias ferramentas. Em vez disso, eles estão a apenas um clique de distância na ferramenta totalmente personalizável ClickUp Dashboards .

Obtenha todos os dados importantes em um só lugar com os painéis personalizáveis do ClickUp

🍪 Bônus: Esses painéis visuais se tornam as melhores ferramentas de relatório para transmitir seus pontos de vista em um formato facilmente digerível e agradável aos olhos.

Você pode sentir o impacto do ClickUp quando nunca perde um prazo com Automações do ClickUp . Veja o que você pode automatizar para transformar o gerenciamento de fornecedores:

Atribuir uma tarefa à equipe jurídica assim que todos os documentos do fornecedor forem recebidos

Lembrar automaticamente os usuários de tarefas atrasadas

Mova os fornecedores pré-selecionados para uma lista dedicada quando o status deles mudar

Aplicar listas de verificação de conformidade quando os fornecedores entrarem na fase de avaliação

Essas automações significam menos tempo para gerenciar a sua equipe e mais tempo para criar relacionamentos sólidos com os fornecedores.

Por falar em economia de tempo, Rastreamento de tempo do ClickUp do ClickUp oferece uma visão clara da eficiência do fornecedor e da equipe. Ao mesmo tempo, os relatórios de KPI personalizáveis o ajudam a analisar métricas como tempos de entrega e adesão ao SLA (acordo de nível de serviço). Com os ClickUp Dashboards, você obtém insights visuais em um piscar de olhos.

💡 Dica profissional: Precisa de uma análise mais profunda? As mais de 1.000 integrações do ClickUp ( incluindo o Tableau ) significam que você pode conectar os pontos e identificar tendências para otimizar as operações de seus fornecedores.

O gerenciamento do relacionamento com o fornecedor é famoso por sua colaboração não sincronizada. Entretanto, o uso de ClickUp Chat e contas de convidados, você pode manter comunicação em tempo real com os fornecedores, fornecer atualizações e resolver problemas mais rápido do que nunca.

E ainda há o Documentos do ClickUp -um espaço moderno e intuitivo para criar e compartilhar POPs, contratos de fornecedores ou anotações de reuniões.

Além disso, os itens de ação no ClickUp Docs podem ser sincronizados instantaneamente com Tarefas do ClickUp . Imagine a elaboração de um SOP de integração de fornecedores e a marcação das principais etapas como tarefas - o ClickUp as transforma automaticamente em itens acionáveis no quadro do projeto.

Melhores recursos do ClickUp

Painéis personalizáveis: Visualize todos os dados e KPIs de seus fornecedores em um só lugar

Visualize todos os dados e KPIs de seus fornecedores em um só lugar Gerenciamento de tarefas: Divida os projetos em etapas acionáveis com atribuições e prazos claros

Divida os projetos em etapas acionáveis com atribuições e prazos claros Automação de fluxo de trabalho: Automatize processos repetitivos, como verificações de conformidade ou integração de fornecedores

Automatize processos repetitivos, como verificações de conformidade ou integração de fornecedores Ferramentas de colaboração: Use o ClickUp Docs, o Chat e a edição em tempo real para manter todos na mesma página

Use o ClickUp Docs, o Chat e a edição em tempo real para manter todos na mesma página Rastreamento de tempo: Monitore o tempo gasto em tarefas para otimizar recursos e gerenciar o desempenho do fornecedor de forma eficaz

Monitore o tempo gasto em tarefas para otimizar recursos e gerenciar o desempenho do fornecedor de forma eficaz Recursos de integração: Conecte-se perfeitamente com mais de 1.000 aplicativos, incluindo sistemas ERP, Google Suite e Zendesk

Conecte-se perfeitamente com mais de 1.000 aplicativos, incluindo sistemas ERP, Google Suite e Zendesk Recursos de relatório: Gere relatórios de desempenho e conformidade para avaliar as relações com os fornecedores

limitações do #### ClickUp

Os recursos abrangentes podem levar algum tempo para serem dominados, especialmente por novos usuários

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa, com todos os recursos necessários para todo o desenvolvimento de produtos em um só lugar. O melhor suporte ao cliente da categoria ajuda a resolver todos os problemas em tempo hábil. Revisor do G2 2. SAP Ariba (melhor para gerenciamento do ciclo de vida do fornecedor em nível empresarial)

Via SAP Ariba O SAP Ariba é uma plataforma SRM baseada em nuvem que aprimora o gerenciamento de compras e fornecedores.

Recursos avançados, como leilões eletrônicos e sourcing guiado por IA, ajudam a simplificar a seleção de fornecedores comerciais. Além disso, as ferramentas de armazenamento e gerenciamento de contratos garantem acesso rápido aos acordos e maior conformidade.

Melhores recursos do SAP Ariba

Melhore a visibilidade e a colaboração com os fornecedores

Reduzir os custos de aquisição por meio de sourcing estratégico e otimização de processos

Conformidade aprimorada com ferramentas integradas de gerenciamento de riscos

Acessibilidade escalável e baseada na nuvem para empresas de todos os tamanhos

Limitações do SAP Ariba

Pode ser esmagador para grandes organizações com necessidades complexas de aquisição, exigindo treinamento substancial do usuário

Pode não suportar totalmente fluxos de trabalho altamente personalizados sem configuração ou desenvolvimento adicional

Preços do SAP Ariba

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o SAP Ariba

G2 : 4.1/5 (mais de 590 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 590 avaliações) Capterra: 3.6/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SAP Ariba?

O SAP Ariba oferece soluções completas de aquisição, desde o sourcing e a gestão de fornecedores até o faturamento e o pagamento, tornando os processos de aquisição perfeitos. Revisor G2 3. Coupa (melhor para visibilidade de despesas e gerenciamento de riscos)

Via Coupa A Coupa ajuda com perfis detalhados de fornecedores, armazenando métricas de desempenho, detalhes de contato e dados de conformidade em um só lugar.

Com ferramentas para verificações automatizadas de conformidade, pontuação de risco e rastreamento de KPI, a Coupa garante que os fornecedores atendam aos padrões de desempenho e minimizem os riscos.

A Coupa também oferece recursos de gerenciamento de contratos para facilitar o armazenamento e a renovação, juntamente com a análise de gastos em tempo real para criar relacionamentos fortes e estratégicos com os fornecedores! 📊

Melhores recursos do Coupa

Usa um portal dedicado para atualizações contínuas, consultas e compartilhamento de documentos para comunicação em tempo real

Obtém insights em tempo real sobre os padrões de gastos para otimizar os custos em toda a rede de fornecedores

Identifica e reduz os riscos do fornecedor com verificações automatizadas de conformidade e pontuação de risco

Limitações do Coupa

A ampla gama de recursos pode ser esmagadora para novos usuários, exigindo treinamento significativo

Algumas restrições nas solicitações de API por segundo podem afetar a integração de dados em tempo real

Preços da Coupa

Registrado : Grátis

: Grátis Verificado : $549/ano por usuário

: $549/ano por usuário Suporte Premium: $499+/ano por usuário

$499+/ano por usuário Advanced: $4.800/ano por usuário

Coupa ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.0/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Coupa?

Eu realmente gosto de utilizar a seção Analytics do Coupa. Demorou um pouco para pegar o jeito, mas há uma abundância de categorias, filtros, etc. para escolher.. Revisor do G2 4. Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud (melhor para integração holística da cadeia de suprimentos)

Via Nuvem SCM da Oracle O Oracle SCM Cloud é um software de gerenciamento de relacionamento com fornecedores projetado para melhorar os relacionamentos com fornecedores e os processos de compras.

Ele simplifica o e-sourcing, ajudando as empresas a comparar cotações, negociar preços e avaliar fornecedores com base em fatores-chave como preço, qualidade e prazos de entrega.

O Oracle SCM Cloud também monitora KPIs, como pontualidade na entrega e conformidade de custos, para identificar os fornecedores de melhor desempenho e corrigir as lacunas de desempenho.

**Leia também Como criar um sistema de gerenciamento de fornecedores que funcione

Melhores recursos do Oracle SCM Cloud

Simplificar o e-sourcing com ferramentas para comparar cotações, negociar preços e avaliar fornecedores com base em preço, qualidade e prazos de entrega

Monitorar as principais métricas, como pontualidade na entrega e conformidade de custos, para identificar os fornecedores de alto desempenho e corrigir as lacunas

Automatize as renovações de contratos e as verificações de conformidade, mantendo todos os acordos centralizados

Insights em tempo real sobre padrões de gastos para descobrir oportunidades de economia de custos e refinar as estratégias de compras

Conectar-se facilmente com outros módulos do Oracle Cloud, como finanças e gerenciamento de estoque, para ter uma visão unificada da cadeia de suprimentos

Dica profissional: Cansado de fazer malabarismos com dados de fornecedores em planilhas? Confira nosso guia para o 10 melhores sistemas de software de gerenciamento de fornecedores .

Limitações do Oracle SCM Cloud

Pode exigir soluções alternativas para categorias de fornecedores altamente especializados

Preços do Oracle SCM Cloud

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Oracle SCM Cloud

G2 : 4.0/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Oracle SCM Cloud?

Você pode se adaptar rapidamente de acordo com as mudanças na demanda. Isso ajuda a reduzir o armazenamento de mercadorias e itens no estoque, melhorando assim a eficiência da fabricação. Revisor G2 5. GEP SMART (melhor para insights de fornecedores com base em IA)

Via GEP SMART Com a análise orientada por IA, o GEP SMART revela oportunidades de economia de custos e padrões de gastos para as empresas, ao mesmo tempo em que oferece ferramentas para detectar e mitigar riscos antes que eles interrompam as operações.

A GEP SMART também fornece uma plataforma de comunicação segura e integrada que facilita a otimização de processos de aquisição . Todas as informações sobre fornecedores são armazenadas em um sistema centralizado para facilitar o acesso e a tomada de decisões sem a necessidade de passar por várias guias.

Melhores recursos do GEP SMART

Identifique e examine os fornecedores com um processo de registro simplificado

Monitore a conformidade, a qualidade e os prazos de entrega dos fornecedores para garantir que eles atendam aos seus padrões

Simplifique a criação, o rastreamento e a aplicação de contratos, tudo em um só lugar

Aproveite os insights baseados em IA para descobrir oportunidades de economia de custos e padrões de gastos

Facilite a comunicação em tempo real com os fornecedores por meio de uma plataforma segura e integrada

Detectar e mitigar possíveis riscos antes que eles interrompam as operações

Mantenha todas as informações dos fornecedores em um sistema centralizado para facilitar o acesso e a tomada de decisões

Limitações do GEP SMART

Pode exigir esforço adicional para se conectar a sistemas que não sejam da GEP, especialmente em ambientes de TI complexos

Preços da GEP SMART

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da GEP SMART

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

4,4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Leia também: Saiba mais sobre um dia na vida de um gerente de compras

6. Ivalua (melhor para gerenciamento abrangente do ciclo de vida do fornecedor)

Via Ivalua A Ivalua fornece um software de compras baseado em nuvem projetado para gerenciar todos os gastos e fornecedores por meio de uma plataforma unificada e modular de source-to-pay.

Com recursos como análise de gastos, colaboração em tempo real e análises avançadas, a Ivalua ajuda as organizações a otimizar as estratégias de compras, reduzir custos e fortalecer os relacionamentos com fornecedores para obter sucesso a longo prazo.

Dica profissional: Aproveite a visão de 360 graus do fornecedor da Ivalua para acessar métricas de desempenho e documentos de conformidade instantaneamente - ideal para tomar decisões informadas sem ter que procurar em vários sistemas.

Melhores recursos da Ivalua

Oferece uma visão de 360 graus dos fornecedores, incluindo métricas de desempenho, perfis de risco e documentos de conformidade, tudo em uma plataforma centralizada

Simplifica a integração com fluxos de trabalho para coleta, verificação e aprovação de dados

Reduz os riscos usando pontuação automatizada, questionários e avaliações em tempo real

Acompanha os KPIs dos fornecedores, como prazos de entrega e qualidade, por meio de painéis de controle e scorecards

Aprimora a comunicação com recursos de mensagens, compartilhamento de documentos e gerenciamento de tarefas

Conecta perfeitamente as funcionalidades de sourcing para uma seleção eficiente de fornecedores e negociações de contratos

Limitações da Ivalua

Ocasionalmente, pode ser executado lentamente e apresentar erros aleatórios, dificultando a solução de problemas

Preços da Ivalua

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Ivalua

G2 : 4.3/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre Ivalua?

Nosso aplicativo Ivalua é uma ferramenta que uso diariamente e atualmente é usado pela maioria dos usuários da empresa para as operações do dia a dia. Também aprecio o fato de podermos receber suporte direto da equipe de manutenção para que possamos sinalizar quaisquer bugs. Revisor do G2 Leia também: 9 etapas essenciais para uma implementação bem-sucedida da estratégia de aquisição 7. Jaggaer (Melhor para redes de fornecedores globais e gerenciamento de riscos)

Via Jaggaer O software Jaggaer SRM simplifica o gerenciamento de fornecedores, centralizando as relações com eles e aproveitando uma rede global de fornecedores para tomar melhores decisões de aquisição.

Os fluxos de trabalho automatizados simplificam a integração de fornecedores e rastreiam as principais métricas, como qualidade, tempo de entrega e custo, para garantir a responsabilidade.

A Jaggaer também realiza avaliações de risco automatizadas para lidar com possíveis interrupções de forma proativa e analisa os padrões de gastos para descobrir oportunidades de economia de custos.

Melhores recursos do Jaggaer

Simplifica a inclusão de novos fornecedores no sistema com fluxos de trabalho automatizados

Rastreia as principais métricas, como qualidade, tempo de entrega e custo, para responsabilizar os fornecedores

Facilita a comunicação e o compartilhamento de documentos entre compradores e fornecedores

Identifica oportunidades de economia de custos por meio da análise de padrões de gastos entre categorias de fornecedores

Realiza avaliações automatizadas de risco de fornecedores para mitigar proativamente as interrupções na cadeia de suprimentos

Fornece insights sobre o desempenho do fornecedor e estratégias de aquisição com visibilidade de dados em tempo real

Fornece acesso a uma gama diversificada de fornecedores, aumentando as opções de sourcing

Limitações do Jaggaer

As funcionalidades avançadas do sistema podem exigir treinamento significativo para novos usuários

Dados imprecisos sobre o fornecedor podem afetar a precisão da análise e a tomada de decisões

Preços do Jaggaer

Empresa: Preços personalizados

Jaggaer ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 20 avaliações)

Leia também: Os 10 principais softwares de análise de compras para um sourcing mais inteligente

8. Tradeshift (melhor para colaboração com fornecedores globais e pagamentos integrados)

Via Tradeshift A Tradeshift é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com fornecedores que simplifica e centraliza as atividades de compras.

A Tradeshift integra todas as interações com fornecedores em uma única interface, desde a integração de novos fornecedores até o gerenciamento do acompanhamento do desempenho e o compartilhamento de documentos. A plataforma também oferece mensagens em tempo real, gerenciamento de tarefas e processamento de pagamentos.

Além disso, seu mercado B2B global conecta empresas com novas oportunidades de fornecedores.

Melhores recursos do Tradeshift

Gerencie todas as interações com fornecedores, incluindo comunicação, acompanhamento de desempenho e compartilhamento de documentos, a partir de uma única interface

Adicione novos fornecedores rapidamente com fluxos de trabalho automatizados e validação de dados

Use painéis de desempenho para monitorar os KPIs dos fornecedores e tomar decisões informadas

Mensagens em tempo real, gerenciamento de tarefas e compartilhamento de documentos simplificam a comunicação

Processe pagamentos diretamente pela plataforma para agilizar os ciclos de aquisição até o pagamento

Identifique e reduza os riscos potenciais por meio de avaliações e monitoramento contínuos

Limitações do Tradeshift

Gerenciar e navegar pelos documentos pode ser um desafio às vezes

Preços do Tradeshift

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Tradeshift

G2 : 3.8/5 (mais de 200 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

💡 Fato curioso: Nos últimos dois anos, 88% dos líderes de compras elevaram a colaboração com fornecedores a uma prioridade máxima; não é de se admirar que as ferramentas de SRM sejam a necessidade do momento!

9. Basware (melhor para visibilidade de gastos e gerenciamento global de fornecedores)

Via Basware A Basware oferece uma solução abrangente de SRM que se destaca no gerenciamento de contratos, no acompanhamento do desempenho do fornecedor e na análise de gastos.

Com recursos analíticos avançados, percepções em tempo real e fácil integração com o ERP, a Basware auxilia na construção de relacionamentos mais sólidos com os fornecedores, além de otimizar as estratégias de aquisição em toda a cadeia de suprimentos.

Melhores recursos do Basware

Obtenha insights detalhados sobre os padrões de gastos dos fornecedores com relatórios e análises avançados

Crie, acompanhe e gerencie contratos com fornecedores, garantindo a conformidade com os termos e condições

Monitore prazos de entrega, padrões de qualidade e preços para tomar melhores decisões de seleção de fornecedores

Use IA e aprendizado de máquina para prever tendências de gastos futuros e identificar oportunidades de economia de custos

Simplifique as requisições e aprovações de compras com uma interface on-line intuitiva

Lide com transações em várias moedas e conecte-se com fornecedores de todo o mundo para fazer compras globais sem interrupções

Leia também: KPIs de suprimentos: Um guia para rastrear métricas de KPI de suprimentos

Limitações do Basware

Pode ficar defasado ao executar várias funções simultaneamente

Preços da Basware

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Basware

G2 : 4.0/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 3.9/5 (20+ avaliações)

**Você sabia? 85% das empresas lutam para atingir suas metas de sustentabilidade em compras porque encontrar fornecedores que sigam práticas sustentáveis não é tão fácil quanto parece! Aqui está um rápido alerta para os possíveis desafios de aquisição para que você possa enfrentá-los facilmente.

10. Anvyl (melhor para dados centralizados da cadeia de suprimentos e rastreamento de marcos)

Via Anvyl A Anvyl ajuda a preencher a lacuna entre as equipes, os fornecedores e os sistemas da cadeia de suprimentos com ferramentas como análise preditiva e painéis personalizáveis.

Ele também oferece visibilidade de ponta a ponta, dados centralizados de fornecedores e rastreamento automatizado de marcos para empresas, tornando-o ideal para otimizar e gerenciar relacionamentos com fornecedores.

Melhores recursos do Anvyl

Consolida todos os dados da cadeia de suprimentos de vários sistemas em uma única fonte de verdade para uma melhor tomada de decisões

Monitora os principais marcos de produção, como aceitação de pedidos de compra, início da produção e cronogramas de entrega

Facilita a interação perfeita entre equipes e fornecedores por meio de mensagens, compartilhamento de arquivos e atualizações dentro da plataforma

Utiliza scorecards para avaliar o desempenho do fornecedor e identificar áreas de melhoria

Usa insights orientados por dados para prever possíveis problemas, otimizar os níveis de estoque e gerenciar riscos de forma proativa

Limitações do Anvyl

Análise avançada limitada para avaliação aprofundada do desempenho do fornecedor

Restrições para lidar com tarefas complexas de gerenciamento de contratos

Preços do Anvyl

Inicial : uS$ 500/mês por usuário

: uS$ 500/mês por usuário Profissional : $1500/mês por usuário

: $1500/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a Anvyl para obter preços personalizados

Anvyl ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Anvyl?

O que mais gosto no Anvyl é sua capacidade de permitir que várias partes se comuniquem e colaborem em pedidos, compartilhem detalhes, documentação importante, etc. Revisor do G2 Ferramentas adicionais úteis

Aqui está uma lista especialmente selecionada de outras ferramentas que não entraram em nossa lista das 13 principais, mas que apoiam efetivamente a gestão do relacionamento com fornecedores:

Graphite Connect : Aprimora a integração e a colaboração do fornecedor, simplificando os fluxos de trabalho, aumentando a transparência e fortalecendo os relacionamentos

: Aprimora a integração e a colaboração do fornecedor, simplificando os fluxos de trabalho, aumentando a transparência e fortalecendo os relacionamentos Kodiak Hub : Foca na sustentabilidade com ferramentas para análise de risco, rastreamento de desempenho e práticas de sourcing que se alinham com metas ecológicas

: Foca na sustentabilidade com ferramentas para análise de risco, rastreamento de desempenho e práticas de sourcing que se alinham com metas ecológicas AdapTone: Oferece fluxos de trabalho personalizáveis e insights em tempo real sobre conformidade e desempenho do fornecedor, atendendo a empresas com necessidades específicas

O gerenciamento inteligente de fornecedores começa com o ClickUp

O serviço de entrega Shipt, de propriedade da Target, enfrentava ineficiências com ferramentas dispersas e prazos perdidos, o que dificultava a expansão das operações.

No entanto, com o ClickUp no comando, a equipe centralizou todos os seus processos, aumentando a eficiência e a colaboração em toda a cadeia de suprimentos.

Antes do ClickUp, nosso controle de projetos estava disperso em várias plataformas. O ClickUp centralizou nossos processos, economizando um tempo inestimável e reduzindo significativamente as falhas de comunicação. Kelly Smunk , Diretor da plataforma de dados da Shipt E faz sentido - a ClickUp oferece painéis personalizáveis para centralizar os dados do fornecedor, visibilidade do ciclo de vida de ponta a ponta e ferramentas como modelos de RFP e fluxos de trabalho automatizados para facilitar os processos.

Sem falar que os recursos de colaboração, como Chat, Docs e acesso de convidados, garantem uma comunicação perfeita em toda a sua organização e rede de fornecedores. pronto para elevar o nível de seu jogo de SRM? Registre-se no ClickUp hoje mesmo !