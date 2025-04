11 melhores softwares de gravação de reuniões para 2025

Todos nós já passamos por isso: sentados em uma reunião, balançando a cabeça, mas secretamente nos perguntando se algo produtivo está acontecendo. As ideias são discutidas, as decisões são tomadas e, na maioria das vezes, saímos com mais perguntas do que respostas.

É aí que o software de registro de reuniões vem nos ajudar! Essas ferramentas sofisticadas capturam cada palavra, para que você nunca mais perca um detalhe importante. Chega de fazer anotações frenéticas ou de se estressar com o que foi dito.

Quer se trate de uma sessão de brainstorming ou de uma atualização crítica, o software de gravação de reuniões certo permite que você permaneça envolvido enquanto ele cuida da documentação.

Pronto para tornar suas reuniões mais produtivas e menos "Espere, você pode repetir mais uma vez?" Aqui estão os 11 principais softwares de gravação de reuniões que o manterão no caminho certo e sem estresse.

⏰ Resumo de 60 segundos

✅ ClickUp: Melhor aplicativo de reunião e colaboração on-line com tecnologia de IA

Melhor aplicativo de reunião e colaboração on-line com tecnologia de IA microsoft Teams: Melhor plataforma integrada de gravação de reuniões

✅ Fireflies.ai : Melhor plataforma de transcrição de reuniões e automação de itens de ação

: Melhor plataforma de transcrição de reuniões e automação de itens de ação Otter.ai : Melhor plataforma de captura de notas de reuniões em tempo real

: Melhor plataforma de captura de notas de reuniões em tempo real Zoom : Melhor plataforma de gravação de vídeo e áudio de reuniões em HD

: Melhor plataforma de gravação de vídeo e áudio de reuniões em HD ✅ Google Meet : Melhor plataforma de gravação de reuniões dentro do ecossistema do Google

: Melhor plataforma de gravação de reuniões dentro do ecossistema do Google Krisp : Melhor plataforma de gravação de reuniões com cancelamento de ruído e clareza de voz

: Melhor plataforma de gravação de reuniões com cancelamento de ruído e clareza de voz ✅ Riverside.fm : Melhor plataforma de gravação de reuniões e entrevistas remotas com qualidade de estúdio

: Melhor plataforma de gravação de reuniões e entrevistas remotas com qualidade de estúdio ✅ Skype : Melhor plataforma de gravação de reuniões para equipes pequenas

: Melhor plataforma de gravação de reuniões para equipes pequenas Webex : A melhor plataforma de gravação de reuniões segura e de alta qualidade

: A melhor plataforma de gravação de reuniões segura e de alta qualidade GoTo Meeting: A melhor plataforma de gravação de reuniões profissionais com recursos de compartilhamento

O que é um gravador de reuniões?

Um gravador de reunião registra o conteúdo visual e de áudio para que você possa revê-lo mais tarde. Isso inclui os dois tipos reuniões virtuais e reuniões presenciais.

Além disso, essas ferramentas podem gerar transcrições, traduzir discussões para o idioma de sua escolha e integrar-se a outros softwares em seu fluxo de trabalho.

Para usar um software de gravação de reuniões, você precisa iniciar a ferramenta antes de participar de uma reunião (presencial ou virtual) e pronto. A partir daí, o software registrará cada segundo da reunião, como qualquer ferramenta de gravação de vídeo. 📽️

Por que você precisa de um gravador de reuniões?

Se estiver em dúvida sobre a aquisição de um gravador de reuniões para sua organização, dê uma olhada nos benefícios:

Captura os principais detalhes: Registra os principais aspectos da reunião para que você possa reproduzi-la caso não tenha participado dela ou sempre que necessário

Registra os principais aspectos da reunião para que você possa reproduzi-la caso não tenha participado dela ou sempre que necessário Gera resumos: Gera transcrições escritas que resumem a conversa e o ajudam a criar atas de reunião Melhora o foco: Automatiza todo o processo de anotações, permitindo que os participantes se concentrem na conversa

Gera transcrições escritas que resumem a conversa e o ajudam a criar atas de reunião

**Você sabia que, somente nos Estados Unidos, cerca de 11 milhões de reuniões são realizadas diariamente. Isso equivale a mais de 1 bilhão de reuniões em um ano! 🤯

**O que você deve procurar em um gravador de reuniões?

Um bom gravador de reuniões deve fazer as duas coisas: documentar a reunião e transcrevê-la. Mas, além disso, aqui estão algumas outras funcionalidades que você deve procurar:

Facilidade de uso: Escolha um gravador de reuniões que seja fácil de usar e tenha uma interface limpa. Para começar, o layout deve ser tal que você possa entrar, iniciar e parar a gravação sem problemas

Escolha um gravador de reuniões que seja fácil de usar e tenha uma interface limpa. Para começar, o layout deve ser tal que você possa entrar, iniciar e parar a gravação sem problemas Qualidade da gravação: Escolha uma ferramenta capaz de gravar reuniões de alta qualidade. Certifique-se de que o conteúdo de áudio e vídeo seja de primeira qualidade

Escolha uma ferramenta capaz de gravar reuniões de alta qualidade. Certifique-se de que o conteúdo de áudio e vídeo seja de primeira qualidade Precisão da transcrição: Obtenha uma ferramenta com um anotador incorporado e verifique sua precisão. Isso garante que o conteúdo gerado anotações da reunião estejam livres de erros

Obtenha uma ferramenta com um anotador incorporado e verifique sua precisão. Isso garante que o conteúdo gerado anotações da reunião estejam livres de erros Recursos de edição: Escolha uma ferramenta que permita cortar e fazer anotações nas gravações. Por exemplo, você deve ser capaz de destacar momentos importantes, editar partes de preenchimento, etc.

Escolha uma ferramenta que permita cortar e fazer anotações nas gravações. Por exemplo, você deve ser capaz de destacar momentos importantes, editar partes de preenchimento, etc. Capacidade de armazenamento: Procure uma ferramenta que salve as reuniões gravadas on-line para facilitar o acesso. Pontos extras se ela também oferecer várias opções de compartilhamento

Procure uma ferramenta que salve as reuniões gravadas on-line para facilitar o acesso. Pontos extras se ela também oferecer várias opções de compartilhamento Integrações com terceiros: Escolha uma ferramenta que ofereça suporte à integração com plataformas de terceiros, como Dropbox, Slack, Google Agenda etc., para garantir o mínimo de interrupção do fluxo de trabalho

Os 11 melhores gravadores de reuniões

Nunca mais perca uma palavra - aqui estão 11 dos melhores softwares de gravação de reuniões que você pode usar para registrar reuniões:

1. ClickUp (melhor aplicativo de colaboração e reunião on-line com tecnologia de IA)

O aplicativo ideal para o trabalho, ClickUp, se destaca como uma plataforma abrangente de reunião e colaboração. Repleta de recursos com tecnologia de IA, ela é perfeita para gravar e compartilhar reuniões on-line - sem complicações, apenas resultados. Anotador de IA do ClickUp transforma reuniões de longas discussões em sessões produtivas com foco na ação. A IA captura automaticamente as principais informações, como decisões, percepções e itens de ação, criando resumos claros e concisos que se integram perfeitamente aos projetos atuais. Isso garante que cada reunião contribua efetivamente para melhorar os fluxos de trabalho e a eficiência da equipe.

Aqui estão alguns dos benefícios:

Manutenção centralizada de registros: Todos os materiais da reunião, como transcrições, gravações de áudio e resumos, são armazenados com segurança em um único documento privado para facilitar a referência e a recuperação. Além disso, a marcação inteligente aprimora a organização e torna as informações mais pesquisáveis

Todos os materiais da reunião, como transcrições, gravações de áudio e resumos, são armazenados com segurança em um único documento privado para facilitar a referência e a recuperação. Além disso, a marcação inteligente aprimora a organização e torna as informações mais pesquisáveis Gerenciamento automatizado de itens de ação: Os itens de ação são rapidamente transformados em tarefas atribuídas e rastreáveis no ClickUp, garantindo a responsabilidade e promovendo o acompanhamento oportuno

Os itens de ação são rapidamente transformados em tarefas atribuídas e rastreáveis no ClickUp, garantindo a responsabilidade e promovendo o acompanhamento oportuno Comunicação aprimorada: Os resumos e os itens de ação são publicados automaticamente nos canais de bate-papo selecionados, facilitando a comunicação rápida e mantendo todos informados

Os resumos e os itens de ação são publicados automaticamente nos canais de bate-papo selecionados, facilitando a comunicação rápida e mantendo todos informados Integração simplificada do calendário: Com a integração perfeita do calendário, você tem uma visão abrangente das anotações da reunião, o que permite priorizar reuniões importantes e gerar relatórios automáticos

Com a integração perfeita do calendário, você tem uma visão abrangente das anotações da reunião, o que permite priorizar reuniões importantes e gerar relatórios automáticos Acesso rápido às informações: As transcrições automatizadas fornecem um registro totalmente pesquisável de cada reunião, permitindo o acesso rápido a informações vitais e promovendo um melhor alinhamento da equipe.

Com o AI Notetaker do ClickUp, você pode aumentar significativamente a eficácia das reuniões, aprimorar o gerenciamento de projetos e impulsionar a colaboração geral da equipe. Reuniões do ClickUp é a solução definitiva e completa para todos os requisitos de reuniões virtuais. Não importa se você deseja fazer anotações ou documentar as instâncias da reunião.

Você também pode editar, anotar e atribuir itens de ação diretamente dos comentários. Além disso, crie listas de verificação de tarefas como um profissional de produtividade e use o comando de barra para obter resultados instantâneos. É como seu assistente digital - só que mais rápido.

Além disso, o ClickUp conta com um recurso para gravar e compartilhar reuniões virtuais.

Um substituto sólido para ferramentas como Loom, Zoom, etc, Clipes ClickUp permite gravar reuniões on-line. Ative-o para gravar sua tela e compartilhá-la com seus colegas de equipe.

Gere e resuma transcrições de reuniões com apenas um único comando com o ClickUp Brain

ClickUp Brain -o sistema de IA nativo da plataforma, gera notas e transcrições de reuniões em um piscar de olhos. Poderoso e bem treinado, ele também resume a transcrição, extrai itens de ação e os atribui à pessoa responsável pela execução da tarefa.

Melhores recursos do ClickUp

Aproveitamento Visualização do calendário do ClickUp para agendar reuniões sem problemas

Use Documentos do ClickUp para criar e compartilhar agendas e atas de reuniões em tempo real

Implementação Bate-papo do ClickUp para colaborar nas discussões e decisões da reunião

Incorporar Tarefas do ClickUp para atribuir acompanhamentos e responsabilidades diretamente das anotações da reunião

Utilize Painéis do ClickUp para visualizar o progresso dos itens de ação da reunião

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês ClickUp AI Notetaker: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6/mês por usuário

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

A Usuário do Capterra adora a organização do ClickUp. Eles também o consideram muito personalizável e colaborativo:

O ClickUp mantém as tarefas da nossa equipe muito organizadas. Você pode categorizar os tipos de tarefas, o status e a cadência de cada tarefa. Ele também tem controle de tempo para cada tarefa, o que é uma grande vantagem. Ótimo para colaboração em equipe e gerenciamento de todas as tarefas.

2. Microsoft Teams (melhor plataforma integrada de gravação de reuniões)

via Microsoft Teams O Microsoft Teams não é um software tradicional de gravação de reuniões; é uma ferramenta de bate-papo em grupo que ajuda as equipes remotas a colaborar com mais eficiência. Seus principais recursos incluem apresentação de PPT em tempo real, discussão em quadro branco e geração de legendas.

No entanto, o MS Teams também oferece recursos básicos de gravação de reuniões. Para começar, ele permite que você grave reuniões virtuais com anotações geradas por IA. Essas gravações capturam áudio, vídeo e atividades de compartilhamento de tela para que nenhuma decisão ou momento importante seja perdido.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Colabore em documentos durante as reuniões para trabalho em equipe instantâneo

Personalize as configurações da reunião para atender a diferentes casos de uso

Garanta a proteção de dados em nível empresarial com ferramentas seguras e em conformidade

Integração perfeita com o Microsoft 365

Limitações do Microsoft Teams

Pode ter dificuldades com a precisão da transcrição

Recursos avançados, como armazenamento de gravações, exigem um plano pago

Preços do Microsoft Teams

**Gratuito

Microsoft 365 Personal: $6,99/mês

$6,99/mês Microsoft 365 Family: US$ 9,99/mês

US$ 9,99/mês Microsoft Teams Essential: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Microsoft 365 Business Premium: $22/mês por usuário

Classificações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (15.680+ avaliações)

4,3/5 (15.680+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (9.760+ avaliações)

A Usuário G2 acredita que um dos melhores aspectos do MS Teams é a facilidade de uso e a compatibilidade com a plataforma:

Gosto do Microsoft Teams porque é fácil de usar e amigável. É um bom software para conversar e bater papo com muitas pessoas juntas em uma única plataforma, especialmente se você estiver em uma equipe ou em um projeto.

3. Fireflies.ai (melhor plataforma de transcrição de reuniões e automação de itens de ação)

via Fireflies.ai O Fireflies.ai é uma solução abrangente de software de gerenciamento de reuniões . Ele ajuda em tudo, desde a gravação de reuniões até a transcrição e o resumo delas.

Com o Fireflies.ai, grave reuniões do Zoom ou do Google Meet, obtenha transcrições, salve conteúdo e registre notas no seu CRM. Ele até extrai itens de ação automaticamente - portanto, não há mais tarefas manuais! Além disso, você pode baixar e compartilhar as gravações.

Melhores recursos do Fireflies.ai

Automatize a transcrição com IA para obter notas de reunião precisas

Revise os resumos das reuniões por meio de um painel fácil de usar

Identifique os principais momentos das reuniões com o poder da IA

Pesquise gravações de reuniões usando filtragem avançada

Limitações do fireflies.ai

Não há suporte para transcrição em tempo real para todos os idiomas

A qualidade da gravação pode ser prejudicada em ambientes ruidosos

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Pro: $18/mês por assento

$18/mês por assento Business: $29/mês por assento

$29/mês por assento Enterprise: $39/mês por assento

Classificações e resenhas do fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 580 avaliações)

4,8/5 (mais de 580 avaliações) Capterra: 4,3/5 (10 avaliações)

4. Otter.ai (Melhor plataforma de captura de notas de reuniões em tempo real)

via Lontra.ai Se você estiver procurando uma ferramenta de reunião que documente cada palavra falada ao microfone, experimente o Otter.ai. Esse assistente de reunião com IA funciona também como um anotador, registrando todos os detalhes importantes e produzindo relatórios precisos Anotações de IA e resumos.

Além disso, o Otter é totalmente automatizado. Ele entra automaticamente em todas as reuniões on-line e grava as conversas até que você interrompa a gravação manualmente. Além disso, ele anota os principais momentos, atribui itens de ação e os compartilha com os colegas de equipe para acelerar o seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Otter.ai

Transcreva reuniões em tempo real com identificação do orador

Sincronização entre dispositivos para acessar o conteúdo da reunião de qualquer lugar

Pesquise o conteúdo da reunião usando registros de data e hora e destaques de palavras-chave

Aumente a clareza do áudio para melhorar a precisão da transcrição em ambientes ruidosos

Limitações do Otter.ai

Não oferece recursos avançados de edição

O plano gratuito oferece minutos limitados de transcrição

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Pro: $16,99/mês por usuário

$16,99/mês por usuário Business: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Otter.ai

G2: 4,4/5 (mais de 280 avaliações)

4,4/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

5. Zoom (melhor plataforma de gravação de áudio e vídeo em HD para reuniões)

via Zoom O Zoom oferece um conjunto completo de soluções de local de trabalho com tecnologia de IA. Apesar disso, ele é mais conhecido por sua ferramenta de reuniões on-line.

Ela permite que você gere agendas de reuniões resumos de reuniões em tempo real, etc. A plataforma afirma que os usuários também podem criar transcrições para reuniões presenciais.

Um de seus recursos de destaque é seu companheiro de IA que gera resumos de reuniões, próximas etapas, consultas etc.

Melhores recursos do Zoom

Grave reuniões de vídeo e áudio em HD com armazenamento na nuvem

Organize reuniões virtuais com recursos interativos, como enquetes e bate-papo

Faça anotações e use quadros brancos durante as reuniões para colaboração

Limitações de zoom

Precisão de transcrição limitada para idiomas que não sejam o inglês

Recursos avançados, como armazenamento de gravações, bloqueados em planos pagos

Preços do Zoom

Indivíduos e empresas

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 13,33/mês por usuário

US$ 13,33/mês por usuário Negócios: $18,32/mês por usuário

Enterprise

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Zoom

G2: 4,5/5 (mais de 55.990 avaliações)

4,5/5 (mais de 55.990 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 14.110 avaliações)

A maioria das equipes remotas começou a usar o Zoom durante a pandemia da Covid-19 e nunca mais olhou para trás - isso Análise da Capterra mostra o porquê:

Uma ferramenta incrível para se conectar pela Internet, especialmente quando se trabalha remotamente.

6. Google Meet (melhor plataforma de gravação de reuniões no ecossistema do Google)

via Google Meet O Google Meet é a opção ideal para videochamadas, capturando áudio, vídeo e atividade na tela como um profissional. Além disso, com o Gemini, você pode fazer anotações e obter transcrições.

Precisa aumentar o trabalho em equipe? Salve as gravações no Google Drive ou compartilhe-as por e-mail para obter feedback fácil e colaboração contínua.

Melhores recursos do Google Meet

Colaboração em tempo real com o Google Docs, Sheets e Slides

Exibir legendas ao vivo e transcrição automática durante as reuniões

Sincronização com o Google Calendar para facilitar o agendamento de reuniões

Garanta reuniões seguras e criptografadas com proteção de nível empresarial

Limitações do Google Meet

Precisão limitada de transcrição

Não há acesso off-line às gravações das reuniões

Preços do Google Meet

Business Starter: US$ 7,20/mês por usuário

US$ 7,20/mês por usuário Business Standard: US$ 14,40/mês por usuário

US$ 14,40/mês por usuário Business Plus: US$ 21,60/mês por usuário

US$ 21,60/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Google Meet

G2: 4,6/5 (mais de 2.690 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.690 avaliações) Capterra: 4,5/5 (11.850+ avaliações)

A Usuário G2 prefere o Google Meet por sua interatividade e diz:

O Google Meet é uma ótima solução para reuniões. Ele tem efeitos de fundo melhores do que a maioria dos outros espaços de reunião, e suas ferramentas interativas, como enquetes e perguntas e respostas, ajudam a promover a participação. Ele funciona perfeitamente com o Google Workspace, e você pode configurar um Google Meet diretamente do seu calendário.

7. Krisp (melhor plataforma de gravação de reuniões com cancelamento de ruído e clareza de voz)

via Krisp O Krisp é uma solução completa para todas as suas necessidades de reunião. Seu cancelamento de ruído com IA remove o ruído de fundo do áudio, mantendo-o nítido, enquanto a localização de sotaque com IA ajuda na conversa com clientes estrangeiros.

Além disso, ele gera transcrições, anotações e resumos - exatamente como qualquer gravador clássico, mas muito mais avançado.

Melhores recursos do Krisp

Faixas de voz separadas para cada orador durante reuniões em grupo

Otimize a qualidade da voz com ajustes em tempo real para uma comunicação mais suave

Aumente a clareza filtrando os sons de fundo em ambientes ruidosos

Limitações de Krisp

O plano gratuito oferece recursos limitados de cancelamento de ruído

Pode haver redução da qualidade de áudio em ambientes extremamente ruidosos, apesar do cancelamento de ruído

Preços da Krisp

Gratuito

Pro: $16/mês

$16/mês Business: $30/mês

Classificações e avaliações da Krisp

G2: 4,7/5 (mais de 550 avaliações)

4,7/5 (mais de 550 avaliações) Capterra: 4,8/5

8. Riverside.fm (melhor plataforma de gravação de reuniões e entrevistas remotas com qualidade de estúdio)

via Riverside.fm Se você deseja aprimorar a qualidade de suas videoconferências, o Riverside.fm é a resposta. Essa ferramenta é fácil de usar, intuitiva e tem como foco principal a produção de gravações de reuniões com qualidade de estúdio.

O Riverside.fm é simples: grava e transcreve reuniões. Mas, além disso, permite que você edite o resumo da reunião gerado, codifique por cores as informações importantes, remova o ruído de fundo e assim por diante.

Além disso, ele permite que você transmita diretamente a reunião no LinkedIn e no Facebook. Você também pode fazer o download e compartilhá-lo mais tarde, uma vez concluído.

Melhores recursos do Riverside.fm

Edite e produza gravações refinadas com ferramentas de edição em tempo real

Oferece qualidade de vídeo de nível de estúdio com resolução de até 4K

Integração perfeita com ferramentas de podcasting e plataformas de streaming

Faça backup das gravações automaticamente na nuvem para armazenamento seguro

Limitações do Riverside.fm

Não oferece suporte integrado de transcrição ou legenda

Requer planos premium para acesso a recursos avançados de edição

Preços do Riverside.fm

**Gratuito

Standard: $19/mês

$19/mês Pro: $29/mês

$29/mês Negócios: Preços personalizados

Riverside.fm ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 900 avaliações)

4,8/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,3/5

9. Skype (melhor plataforma de gravação de reuniões para equipes pequenas)

via Skype Você provavelmente já ouviu falar do Skype, uma plataforma de videochamada para equipes de diferentes fusos horários. Mas você sabia que ele também oferece recursos de gravação de reuniões?

Sim, o Skype permite que você grave todas as chamadas com vídeo que fizer na plataforma. Se for uma chamada transmitida, o Skype a gravará automaticamente sem exigir permissão manual.

Antes do início da gravação, todos os participantes são notificados, e a filmagem fica disponível para download por 30 dias.

Melhores recursos do Skype

Capture vídeo e áudio durante as chamadas para obter um conteúdo abrangente da reunião

Compartilhe instantaneamente as reuniões gravadas com sua equipe

Permitir gravações de duração ilimitada para chamadas em grupo

Facilite as chamadas internacionais para reuniões internacionais

Limitações do Skype

Não possui recursos avançados de transcrição ou de anotações

A qualidade do áudio pode se degradar durante reuniões maiores

Preços do Skype

Assinatura nos Estados Unidos: US$ 3,59/mês

US$ 3,59/mês Assinatura na América do Norte: US$ 8,39/mês

Classificações e resenhas do Skype

G2: 4,3/5 (mais de 23.440 avaliações)

4,3/5 (mais de 23.440 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

A Usuário do Capterra gosta especificamente da eficácia do Skype e diz:

O Skype é relevante e poderoso em 2024. Ele evolui com suas necessidades de negócios e tem uma boa reputação em todo o mundo. Sua estabilidade é a razão pela qual eu o uso.

10. Webex (a melhor plataforma de gravação de reuniões segura e de alta qualidade)

via Webex O Webex, embora seja conhecido por seu rico conjunto de recursos de gravação de reuniões, sua automação e alta qualidade são as melhores partes.

Ele grava todas as reuniões com qualidade HD profissional. E mais,

O Webex usa IA avançada para oferecer suporte à transcrição em tempo real, legendas, remoção de ruído, otimização de voz e muito mais durante suas conversas.

Melhores recursos do Webex

Hospede salas de reunião virtuais com configurações personalizáveis

Habilite o bate-papo em tempo real e o compartilhamento de arquivos durante as reuniões

Garanta a criptografia de ponta a ponta para gravações de reuniões seguras

Integre-se perfeitamente às ferramentas da Cisco para gerenciamento empresarial

Limitações do Webex

A transcrição pode ser imprecisa para sotaques pesados

A interface pode ser confusa para novos usuários

Preços do Webex

Webex Free

Webex Meet: US$ 14,50/mês por usuário

US$ 14,50/mês por usuário Webex Suite: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Webex Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Webex

G2: 4,3/5 (mais de 19.940 avaliações)

4,3/5 (mais de 19.940 avaliações) Capterra: 4,4/5 (7400+ avaliações)

11. GoTo Meeting (melhor plataforma de gravação de reuniões profissionais com recursos de compartilhamento)

via Ir para a reunião O GoTo Meeting é um software de conferência de reuniões colaborativas. Com ele, você pode realizar reuniões on-line seguras com sua equipe em diferentes países.

Quanto às funções de gravação de reuniões, elas são bastante básicas. O GoTo Meetings permite que você capture reuniões com transcrições precisas e geradas por IA. Além disso, você pode salvar o conteúdo gravado na nuvem e compartilhá-lo por meio de diferentes canais, como e-mail, Slack, etc.

Melhores recursos do GoTo Meeting

Organize reuniões com modelos e configurações personalizáveis

Gerencie gravações com ferramentas de fácil acesso e organização

Compartilhe arquivos e telas em tempo real durante as reuniões para melhorar a colaboração

Integrar com ferramentas de CRM para simplificar os fluxos de trabalho pós-reunião

Limitações do GoTo Meeting

Capacidade de armazenamento limitada para gravações

Falta de recursos de extração de notas orientados por IA

Preço doGoTo Meeting

Profissional: US$ 14/mês por organizador

US$ 14/mês por organizador Empresarial: US$ 19/mês por organizador

US$ 19/mês por organizador Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (mais de 13.350 avaliações)

4,2/5 (mais de 13.350 avaliações) Capterra: 4,4/5 (11.640+ avaliações)

A Usuário do Capterra gosta do GoTo Meeting por sua qualidade de gravação, protocolos de privacidade rigorosos e facilidade de configuração:

O vídeo e o áudio têm aparência e som razoavelmente decentes. A ênfase da plataforma na privacidade do usuário é um recurso particularmente atraente. O sucesso de qualquer solução para o problema de um usuário depende da rapidez com que ela pode ser implementada. Todas as reuniões são sãs e salvas.

Obtenha o melhor assistente de reunião com IA - use o ClickUp!

Essas 11 ferramentas oferecem uma base sólida para uma colaboração eficaz, desde a transcrição e a tomada de notas até a extração de itens de ação com tecnologia de IA.

O software de gravação de reuniões aprimora a colaboração da equipe e aumenta a produtividade, garantindo que nenhum detalhe importante ou item de ação seja perdido. Embora possa parecer opcional, ele é essencial para uma comunicação tranquila. ClickUp rouba a cena com sua plataforma tudo em um. Ela combina perfeitamente gravações de reuniões, gerenciamento de tarefas, acompanhamento de projetos e comunicação de equipe em um espaço de trabalho eficiente, com tecnologia de IA.

