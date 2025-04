10 melhores alternativas de IA do YouChat para aumentar a produtividade

Está tendo dificuldades para se manter consistentemente produtivo? Em um momento, você está pronto para realizar suas tarefas diárias e, no outro, está atolado em uma enorme lista de afazeres.

Felizmente, as ferramentas de IA podem ajudar. Elas automatizam, organizam e simplificam seus fluxos de trabalho.

O YouChat AI é um dos assistentes de IA populares para produtividade.

Mas será que ele é adequado para suas necessidades? Embora seja fácil de usar e ótimo para pesquisas, ele é uma boa opção para fluxos de trabalho complexos?

Nesta publicação do blog, exploraremos 10 das melhores alternativas ao YouChat AI para ajudá-lo a encontrar o assistente de IA perfeito para gerenciar seus fluxos de trabalho.

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui estão as melhores alternativas de IA do YouChat que você pode usar:

ClickUp : Melhor para gerenciamento de projetos integrado à IA ChatGPT: Melhor para assistência de conversação e criação de conteúdo com tecnologia de IA Perplexity AI: Melhor para descoberta de informações com base em IA Google Gemini: O melhor para recursos avançados de IA multimodal Writesonic: Melhor para criação e marketing de conteúdo com tecnologia de IA Claude AI: Melhor para conversas com reconhecimento de contexto e análise profunda Microsoft Copilot: O melhor para pesquisa orientada por IA HuggingChat: O melhor para chatbots personalizáveis Chatsonic: O melhor para marketing avançado com IA **Replika: Melhor para amizades com IA

O que é a IA do YouChat?

via IA do YouChat Desenvolvido por uma empresa de mecanismos de pesquisa, You.com o YouChat é um assistente com tecnologia de IA projetado para pesquisa. O que é único no YouChat AI é que ele combina os poderes da IA generativa com a pesquisa tradicional.

Assim, quando você tiver uma consulta, receberá respostas orientadas por IA juntamente com resultados ao vivo da Web para um melhor contexto. Algumas dessas respostas são até mesmo combinadas com resultados de canais como Reddit, TikTok e Wikipedia para fornecer a você várias fontes de informações atualizadas.

O YouChat é baseado no modelo de linguagem grande (LLM) GPT-3.5 e foi projetado para oferecer interações de IA conversacional em uma interface amigável.

A plataforma pode responder a perguntas, criar conteúdo, resumir artigos, traduzir textos, escrever trechos de código e até mesmo fornecer informações sobre eventos atuais. Além disso, o YouChat pode fornecer respostas em vários formatos, incluindo texto, código, gráficos, vídeos, imagens, tabelas, quadros e fotos.

🔎 Você sabia? Mecanismos de pesquisa de IA podem fazer mais do que apenas buscar informações. Eles também auxiliam em tarefas como exportar dados para o Planilhas Google ou realizar análises de dados, tornando-os ferramentas versáteis para aumentar a produtividade.

Por que você deve optar por alternativas ao YouChat?

O YouChat fornece respostas abrangentes às suas consultas e pode ajudar em outras tarefas cotidianas, como codificação e redação de e-mails. No entanto, se você estiver procurando uma ferramenta que ofereça fluxos de trabalho personalizáveis, integrações de terceiros ou recursos de automação, vale a pena explorar outras opções.

As 10 melhores alternativas de IA para o YouChat

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos integrado com IA)

Se você já se sentiu frustrado ao alternar entre diferentes aplicativos e guias para realizar seu trabalho, você não está sozinho.

👀 Você sabia: Uma pessoa comum alterna entre diferentes aplicativos e sites quase 1200 vezes por dia ? Somando tudo, isso equivale a cerca de 9% do tempo anual de trabalho!

É aí que um aplicativo tudo para o trabalho como o ClickUp facilita a vida.

Ele reúne seus projetos, conhecimentos e conversas em uma plataforma unificada. Você obtém colaboração aprimorada da equipe, melhor visibilidade dos projetos, gerenciamento de tarefas simplificado e fluxos de trabalho personalizados para tarefas repetitivas - tudo isso aprimorado com IA integrada. ClickUp para gerenciamento de projetos permite planejar e executar seus projetos, independentemente da complexidade deles. Descreva os detalhes, o escopo e a visão do projeto em Documentos do ClickUp para que você possa compartilhá-los com sua equipe.

Documentos do ClickUp

Acompanhe o andamento do projeto com o Painéis do ClickUp , e escolha entre mais de mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp para visualizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades.

Use os ClickUp Dashboards para obter informações sobre o andamento do projeto, a produtividade da equipe e muito mais

Aprimorado com recursos de IA, Bate-papo do ClickUp mantém suas conversas e seu trabalho conectados, dando-lhe sugestões de respostas, resumindo tópicos de conversas e criando automaticamente tarefas a partir de suas mensagens. Toda conversa no Chat é vinculada a documentos e tarefas relacionados para que o contexto nunca se perca.

Simplifique a colaboração em equipe com o ClickUp Chat

No entanto, a cola que mantém tudo unido no ClickUp é sua própria rede neural alimentada por IA Cérebro do ClickUp . Ele fornece insights inteligentes para seus fluxos de trabalho para que você possa ser mais produtivo em tudo o que faz.

Crie conteúdo - de e-mails e relatórios resumidos a postagens em blogs e documentação técnica - 10 vezes mais rápido com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain pode usar vários papéis, dependendo do trabalho que você deseja realizar. Ele atua como um gerenciador de conhecimento de IA, extraindo informações do seu espaço de trabalho para responder a todas as perguntas relacionadas ao trabalho, e como uma ferramenta de redação de IA quando você deseja criar conteúdo, elaborar e-mails, criar propostas e muito mais.

📮ClickUp Insight: Acabamos de descobrir recentemente que cerca de 33% dos trabalhadores do conhecimento _mensageiam de 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis?

Com ClickUp Brain's AI Knowledge Manager do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente de seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações de seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

Você também pode usar o Brain para automatizar atualizações de projetos, alterações de status e atribuições de tarefas.

Identifique as tarefas a serem priorizadas e programe-as facilmente usando o ClickUp Brain

Melhores recursos do ClickUp

Libere o conhecimento preso em sistemas isolados e permita que suas equipes acessem informações importantes facilmente com o Pesquisa conectada do ClickUp . Encontre tudo instantaneamente, seja no seu espaço de trabalho do ClickUp ou em qualquer um dos seus aplicativos de trabalho integrados favoritos

Crie um fluxo de trabalho automatizado para qualquer tipo de tarefa com o Automações do ClickUp . Defina atalhos de projeto, automatize respostas de e-mail, publique comentários e muito mais. Você pode até mesmo reunir seu trabalho em aplicativos externos em um único fluxo de trabalho usando integrações ou webhooks personalizados

Divida projetos complexos em tarefas menores e atribua-as aos membros apropriados da equipe com Tarefas do ClickUp . Adicione rótulos personalizados para que cada item de ação seja orientado por detalhes e claramente definido. Você pode até mesmo vincular tarefas relacionadas a projetos que exigem várias etapas para que todos entendam como cada tarefa se encaixa no quadro geral

Limitações do ClickUp

Tem uma curva de aprendizado um pouco acentuada devido à extensa lista de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

A migração para o ClickUp foi a coisa mais importante que nossa equipe fez em 2022. Desde que fizemos a mudança, descobrimos que nossa produtividade, eficiência, colaboração em equipe e moral geral melhoraram significativamente.

Jeanne, Assistente Administrativo Sênior, Universidade de Michigan

💡 Dica profissional: Simplificar mensagens de negócios usando o ClickUp Brain para redigir respostas de e-mail e criar tarefas de acompanhamento a partir de seus bate-papos. Isso garante que a comunicação permaneça clara, eficiente e orientada para a ação.

2. ChatGPT (melhor para assistência de conversação e criação de conteúdo com tecnologia de IA)

via ChatGPT Criado pela OpenAI, o ChatGPT é um chatbot de IA generativa que fornece respostas semelhantes às humanas sempre que os usuários fazem uma pergunta. Ele se baseia na tecnologia GPT-4o, que usa o aprendizado supervisionado junto com o feedback humano para criar respostas melhores ao longo do tempo.

Embora a ferramenta possa ser usada para tarefas como criação de conteúdo, assistência à pesquisa, brainstorming de ideias e até mesmo para obter recomendações personalizadas para necessidades específicas, a chave é refinar seus prompts o máximo possível. Quanto melhores forem seus prompts, mais informações contextuais e atualizadas você obterá.

Melhores recursos do ChatGPT

Faça qualquer pergunta e obtenha respostas com os recursos de compreensão de linguagem natural do ChatGPT. Ele capta até mesmo nuances como sarcasmo, trocadilhos e referências culturais, permitindo que o chatbot adapte suas respostas ao contexto da pergunta

Obtenha respostas para suas consultas em mais de 50 idiomas

Analise dados complexos por meio do ChatGPT com uma lista de pontos-chave, interpretação de dados e resumos que fornecem insights essenciais

Limitações do ChatGPT

Desligamentos frequentes do chat e respostas lentas, mesmo nos planos pagos

O suporte ao cliente não é muito ágil e pode levar dias para que um problema seja resolvido

Preços do ChatGPT

Gratuito para sempre

Mais : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Pro : $200/mês

: $200/mês Team : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

ChatGPT avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 650 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4.5/5 (80+ avaliações)

3. Perplexity AI (melhor para descoberta de informações com base em IA)

via IA de perplexidade Assim como o ChatGPT, o Perplexity AI é um mecanismo de pesquisa com tecnologia de IA usado para recuperação de informações em tempo real que usa processamento de linguagem natural para entender e responder às suas perguntas.

Ele extrai informações de várias fontes para fornecer a você conteúdo conciso, contextual e semelhante ao humano.

Você pode aproveitar sua IA para melhorar a produtividade usando-a para pesquisas acadêmicas, comparações de produtos, codificação e até mesmo brainstorming de ideias.

Melhores recursos do Perplexity AI

Obtenha respostas atualizadas e (em sua maioria) precisas para todas as suas consultas. Ele rastreia sites, fóruns, artigos de notícias e até mesmo mídias sociais para fornecer as informações mais recentes

Verifique a credibilidade de qualquer informação que você obtiver da Perplexity examinando as fontes vinculadas nas respostas. A plataforma lista todas as fontes usadas para obter informações, garantindo transparência e confiabilidade

Envolva-se em conversas semelhantes às humanas, faça perguntas de acompanhamento e aprofunde-se em tópicos específicos. Ele se lembra do contexto de conversas anteriores e é especialmente útil para estudar tópicos multifacetados

Limitações da IA de perplexidade

Ocasionalmente, trava ou dá a mesma resposta sem insight

A lembrança contextual é limitada e não é útil para conversas longas

Preços do Perplexity

Gratuito para sempre

Profissional : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Perplexity ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Perplexity?

Adoro o fato de ele usar várias fontes e citá-las. Ele fornece ótimos resultados ao tentar fazer pesquisas, aprender ou criar conteúdo. Muito fácil de usar. Avaliação do G2 4. Google Gemini (melhor para recursos avançados de IA multimodal)

via Gêmeos Anteriormente conhecido como Bard, o Gemini é uma criação do Google e uma boa alternativa ao ChatGPT. Ele está integrado ao mecanismo de pesquisa do Google, de modo que suas consultas são aprimoradas com insights orientados por IA. Ele simplifica a experiência de pesquisa e garante que você sempre tenha acesso a sugestões relevantes e contextuais.

O Google Gemini também se destaca por seus recursos multimodais, o que significa que ele pode processar entradas em diferentes formatos, incluindo texto, imagem, áudio e vídeo.

Melhores recursos do Gemini

Lançamento do Gemini em seu dispositivo Android ou iOS e peça que ele analise as imagens de seu entorno. Isso é muito útil para obter informações instantâneas sobre plantas, produtos e até mesmo pontos de referência ao seu redor

Execute tarefas de codificação, traduza códigos entre diferentes idiomas, preencha as partes que faltam, depure erros e até mesmo gere várias soluções de codificação para o mesmo problema

Conecte o Gemini às ferramentas do Google Workspace, como o Google Docs ou o Gmail, e ele lerá seus e-mails em voz alta, ajudará a escrever o conteúdo, refinará o texto e fará um brainstorming de ideias

Limitações do Gemini

Não é excepcional em codificação extensiva, ao contrário do ChatGPT

A API do Gemini tem limitações muito rígidas, restringindo sua utilidade para empresas e desenvolvedores

Preços do Gemini

Preços personalizados

**Avaliações e resenhas da Gemini

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

4,4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Writesonic (melhor para criação e marketing de conteúdo com IA)

via Writesonic O Writesonic é usado por profissionais de marketing de conteúdo, redatores de blogs e redatores para ajudar no processo de criação de conteúdo. Ele utiliza análise profunda da Web, extensa pesquisa de concorrentes e links internos estratégicos para fornecer uma ampla gama de conteúdo atualizado e confiável. Isso inclui artigos, blogs, descrições de produtos de comércio eletrônico, textos de sites, publicações em mídias sociais, anúncios e muito mais.

A ferramenta de redação de IA é baseada nos LLMs GPT-3.5 e GPT-4, juntamente com um modelo proprietário (GPT-4 32K).

melhores recursos do #### Writesonic

Crie postagens de blog envolventes e otimizadas para SEO, conteúdo de formato longo e artigos factualmente corretos, automatizando seu processo de criação de conteúdo

Crie chatbots conversacionais com tecnologia de IA para seus sites para praticamente qualquer caso de uso - suporte ao cliente, assistência a funcionários, comércio conversacional e muito mais

Obtenha um fluxo constante de ideias de conteúdo comprovadas e relevantes com base nas últimas tendências para criar posts envolventes no LinkedIn com a Socialsonic

Limitações do Writesonic

O sistema de preços e os recursos relevantes podem ser difíceis de entender

As sugestões compartilhadas pelo Writesonic não são muito exclusivas para determinados tópicos e podem precisar de edição extra

Preços do Writesonic

**Gratuito

Individual : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Padrão : $99/mês para dois usuários

: $99/mês para dois usuários Empresa: Preços personalizados

Writesonic avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 2.000 avaliações)

Dica profissional: Treine o Writesonic's Ferramenta de comunicação de IA em suas melhores peças de conteúdo para que ela entenda a voz de sua marca e gere artigos altamente personalizados.

6. Claude AI (melhor para conversas com reconhecimento de contexto e análise profunda)

via Claude AI O Claude AI foi desenvolvido pela Anthropic AI como um Alternativa ao ChatGPT .

Seu Aplicativo de IA é baseado em um grande modelo de linguagem com o mesmo nome e é treinado para participar de conversas baseadas em texto semelhantes às humanas. O Claude também pode ser usado para outras tarefas, como edição, escrita de código, resumo e muito mais.

A ferramenta de IA vem em três modelos diferentes: Haiku, Sonnet e Opus, dependendo da complexidade das tarefas e da eficiência da execução.

melhores recursos do #### Claude AI

Execute tarefas cognitivas complexas que vão além do simples reconhecimento de padrões ou textos com o Claude AI

Analise qualquer tipo de imagem estática, inclusive anotações manuscritas, gráficos e fotografias, com a análise e a transcrição de imagens do Claude AI

Traduzir textos para qualquer idioma de sua escolha. Você também pode criar conteúdo em diferentes idiomas ou simplesmente praticar exercícios gramaticais ao aprender um novo idioma

Limitações do Claude AI

Ao solucionar problemas de código, a ferramenta pode ficar presa em um loop, especialmente se você lidar com um grande número de tarefas de codificação

Preços do Claude AI

Gratuito

Pro : uS$ 20 por mês

: uS$ 20 por mês Equipe : $30/mês por pessoa

: $30/mês por pessoa Enterprise: Preços personalizados

Claude AI ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Claude AI?

O Claude AI é excelente para ajudar na codificação, especialmente com suas explicações claras e estruturadas. Ele não apenas fornece soluções, mas também explica a lógica, o que me ajuda a entender códigos complexos e a aprender à medida que avanço. Avaliação do G2 Dica profissional: O Claude AI também pode atuar como um Redator de conteúdo de IA que permite gerar ideias criativas ou sugerir diferentes ângulos para tópicos de blog, caso você tenha dificuldade em escrever.

7. Microsoft Copilot (melhor para pesquisa orientada por IA)

via Microsoft Copilot O Bing AI (integrado ao mecanismo de pesquisa do Bing), renomeado como Microsoft Copilot em 2023, é um assistente de IA usado para recuperação de informações em tempo real para consultas básicas ou complexas. Ele tem uma interface amigável e semelhante a um bate-papo, permitindo que você pesquise informações específicas usando prompts bem projetados.

Além de gerar texto, o Copilot pode gerar imagens com base nos prompts que você fornece. Com o Copilot, você também pode obter conselhos ou feedback sobre seu conteúdo, resumir textos e ficar atualizado sobre os últimos eventos.

Melhores recursos do Microsoft Copilot

Faça upload de imagens para o Microsoft Copilot em vez de escrever descrições longas. O Copilot usará a imagem como contexto e responderá a todas as perguntas relacionadas a ela

Conclua tarefas como elaboração de documentos ou análise de dados com a assistência intuitiva do Copilot

Participe de conversas em várias etapas com o Copilot Voice. Escolha entre diferentes vozes e obtenha respostas oportunas e contextualmente relevantes

Limitações do Microsoft Copilot

Os usuários acham que muitas vezes precisam reformular a consulta para obter respostas relevantes

Os recursos avançados só podem ser acessados por meio de planos pagos, o que o torna caro para empresas ou equipes menores

Preços do Microsoft Copilot

Gratuito para sempre

Copilot Pro : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Copilot para Microsoft 365: uS$ 30/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Microsoft Copilot

G2 : 4.3/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

🔎 Você sabia? O copiloto pode atuar como um Ferramenta de IA para atendimento ao cliente para ajudar os agentes a automatizar tarefas demoradas, para que possam se concentrar na resolução de casos complexos e na entrega de valor aos clientes.

8. HuggingChat (melhor para chatbots personalizáveis)

via HuggingChat O HuggingChat é uma boa alternativa ao YouChat a ser considerada se você quiser uma ferramenta que ofereça uma experiência de chatbot personalizável. É especialmente útil para desenvolvedores, pois eles podem modificar e implementar a ferramenta de acordo com seus requisitos.

O chatbot pode até ser integrado a outros LLMs se você quiser otimizá-lo para realizar tarefas específicas de nicho.

Melhores recursos do HuggingChat

Escreva seus códigos em qualquer linguagem de sua preferência: Python, Java ou Kotlin. Ele também pode ser usado por desenvolvedores de diferentes níveis de habilidade

Personalize o HuggingChat para moldar como as conversas fluem e envolvem seus usuários. Desenvolva chatbots alinhados com a persona da sua marca e crie experiências interativas que interessarão aos usuários

Insira URLs de sites no HuggingChat para resumir e fornecer pontos-chave sobre a página da Web

Limitações do HuggingChat

Muitos usuários relatam que o HuggingChat geralmente dá respostas confusas às perguntas

Ele não suporta entradas de imagem ou voz

Preços do HuggingChat

**Gratuito

Avaliações e resenhas do HuggingChat

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

9. Chatsonic (melhor para marketing avançado com IA)

via Chatsônico O Chatsonic, desenvolvido pela Writesonic, foi projetado para marketing orientado por IA. Ele combina o poder dos principais modelos de IA, como Claude, Gemini e ChatGPT, para ajudá-lo a pesquisar, redigir e publicar uma ampla gama de ativos de marketing. Isso inclui páginas da Web, apresentações, blogs e diagramas.

O agente avançado de IA também se integra a plataformas como Ahrefs, Google Search Console e WordPress para simplificar seus fluxos de trabalho de marketing.

Melhores recursos do Chatsonic

Faça upload de documentos PDF no aplicativo da Web do Chatsonic e faça perguntas sobre eles. Extraia informações valiosas em segundos ou obtenha resumos para facilitar a compreensão

Insira descrições de texto para os recursos visuais desejados e o Chatsonic gerará uma imagem quase exata

Insira URLs de vídeos do YouTube e obtenha resumos concisos para localizar rapidamente as informações desejadas

Limitações do Chatsonic

A interface do Chatsonic é bastante complexa e pode ser difícil de navegar

As respostas podem se tornar bastante repetitivas, e você precisará refinar continuamente seus prompts para obter respostas melhores

Preços do Chatsonic

**Gratuito

Individual : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Padrão : $99/mês para dois usuários

: $99/mês para dois usuários Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Chatsonic

G2 : 4.0/5 (15+ avaliações)

: 4.0/5 (15+ avaliações) Capterra: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Chatsomic?

O Chatsonic me poupa um tempo considerável ao escrever e-mails para nossos clientes. Além disso, ele melhora a qualidade geral da redação, detectando erros gramaticais e sugerindo melhorias. Revisão do G2 10. Replika (melhor para amizade baseada em IA)

via Replika O Replika é como seu companheiro virtual de IA. Você pode conversar com o Replika sobre o seu dia, participar de conversas atenciosas, escrever um diário e muito mais. Ele ajuda os usuários a ter interações significativas, imitando diálogos semelhantes aos humanos com empatia para que se sintam compreendidos.

O assistente de IA combina um modelo de aprendizado de máquina de rede neural e conteúdo de diálogo com script para analisar e responder às consultas do usuário. Ele também é treinado em um grande conjunto de dados para gerar respostas exclusivas.

Melhores recursos do Replika

Navegue por emoções como estresse, ansiedade e solidão conversando com o Replika

Moldar a personalidade do Replika de acordo com suas preferências exclusivas para criar um amigo virtual

Participe de chamadas de voz e vídeo com o Replika para uma experiência mais imersiva além do texto

Limitações do Replika

O suporte ao cliente é extremamente indiferente, e muitos usuários relatam uma experiência difícil ao lidar com eles

A Replika não está equipada para reter muitas informações, portanto, as entradas devem ser curtas e concisas

Preços do Replika

Gratuito

Replika Pro: uS$ 19,99 por mês

Replika avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

⚠️ Friendly Reminder: As ferramentas de amizade de IA podem ser divertidas, mas não compartilhe informações pessoais em excesso nem confie nelas para obter apoio emocional. Sempre verifique os fatos, fique atento aos preconceitos e mantenha fortes as conexões humanas!

Trabalhe de forma mais inteligente. Mova-se mais rápido. Fique entre os 1% melhores com o ClickUp AI

Não existe uma plataforma única que funcione como uma alternativa ao YouChat. Em última análise, sua ferramenta perfeita será aquela que se encaixa perfeitamente em seus fluxos de trabalho.

Mas se você estiver procurando recursos avançados de IA e recursos de gerenciamento de tarefas em uma única plataforma para gerenciar suas cargas de trabalho, só há uma resposta: ClickUp!

Do gerenciamento de projetos com IA à criação de conteúdo criativo, fluxos de trabalho conectados e colaboração perfeita, o ClickUp faz tudo isso. E a interface divertida e intuitiva é apenas a cereja do bolo. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e deixe que os recursos de IA do ClickUp otimizem seus fluxos de trabalho diários!