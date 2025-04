Os 12 principais aplicativos de estudo para transformar seu aprendizado

Às vezes, estudar é como montar um móvel da IKEA sem instruções. Você se senta para estudar e as distrações aparecem - as notificações tocando, o lanche rápido ou as mídias sociais acenando e sua mente trabalhando horas extras para se lembrar de coisas em seu listas de afazeres .

Não é de se admirar que o foco caia por terra, o que prejudica o aprendizado. E não é só você que tem dificuldades. 75% dos líderes de escolas públicas relataram que a falta de foco ou a desatenção do aluno teve um impacto negativo moderado ou grave no aprendizado e na retenção.

A boa notícia é que a tecnologia evoluiu para enfrentar esse desafio de frente. Muitos aplicativos de produtividade e ferramentas de estudo são projetadas especificamente para alunos como você, criando um ambiente que otimiza seu aprendizado.

Esta postagem do blog explorará os 12 melhores aplicativos de estudo para revolucionar o aprendizado. Não importa se você está com problemas de motivação, concentração ou organização das atividades de estudo, temos um aplicativo feito sob medida para atender às suas metas de estudo.

Mantenha seus materiais de estudo e sessões de concentração organizados com o ClickUp

Veja a seguir os 12 aplicativos de estudo que serão abordados nesta postagem do blog:

ClickUp ( O melhor para organização e gerenciamento de estudos tudo em um)

O melhor para organização e gerenciamento de estudos tudo em um) Evernote ( Melhor para fazer anotações, pesquisas e captura de conhecimento)

Melhor para fazer anotações, pesquisas e captura de conhecimento) **MyStudyLife (melhor para criar conjuntos de estudos e manter o controle dos cronogramas de estudo)

Quizlet ( Melhor para flashcards, aprendizado de vocabulário e repetição espaçada)

Melhor para flashcards, aprendizado de vocabulário e repetição espaçada) Kahoot! (melhor para aprendizagem gamificada e testes interativos)

(melhor para aprendizagem gamificada e testes interativos) **Cram (melhor para fazer flashcards e ajudar a escrever redações para a faculdade)

**Duolingo (melhor para aprendizado de idiomas e prática gamificada)

Khan Academy ( Melhor para recursos educacionais de alta qualidade e aprendizado personalizado)

Melhor para recursos educacionais de alta qualidade e aprendizado personalizado) Forest ( Melhor para melhorar o foco e minimizar as distrações)

Melhor para melhorar o foco e minimizar as distrações) Notability ( Melhor para fazer anotações manuscritas, fazer anotações em PDFs e gravar áudio)

Melhor para fazer anotações manuscritas, fazer anotações em PDFs e gravar áudio) Photomath ( Melhor para resolver problemas de matemática instantaneamente e aprender conceitos)

Melhor para resolver problemas de matemática instantaneamente e aprender conceitos) Brainly (Melhor para aprendizado entre colegas e para obter ajuda com a lição de casa)

O que você deve procurar nos aplicativos de estudo?

A escolha do aplicativo de estudo correto pode fazer uma grande diferença. Procure aplicativos que:

Aumentem o foco: Recursos como cronômetros Pomodoro, rastreadores de progresso e elementos gamificados podem mantê-lo envolvido e no caminho certo. Aplicativos com recursos robustos de anotações , agendamento e recursos de gerenciamento de tarefas podem ajudá-lo a se manter organizado

Recursos como cronômetros Pomodoro, rastreadores de progresso e elementos gamificados podem mantê-lo envolvido e no caminho certo. Aplicativos com recursos robustos de anotações , agendamento e recursos de gerenciamento de tarefas podem ajudá-lo a se manter organizado Adequado ao seu estilo de aprendizagem: Se você prefere recursos visuais, testes interativos ou ferramentas de colaboração, o aplicativo deve atender às suas necessidades específicas

Se você prefere recursos visuais, testes interativos ou ferramentas de colaboração, o aplicativo deve atender às suas necessidades específicas Forneça elementos interativos: A gamificação, os testes ao vivo e os fóruns de discussão podem tornar o aprendizado mais envolvente e eficaz. Flashcards interativos,repetição espaçadae caminhos de aprendizagem personalizados podem tornar o estudo mais agradável

A gamificação, os testes ao vivo e os fóruns de discussão podem tornar o aprendizado mais envolvente e eficaz. Flashcards interativos,repetição espaçadae caminhos de aprendizagem personalizados podem tornar o estudo mais agradável Possui recursos habilitados para IA: Para aumentar a eficiência do aprendizado, considere a possibilidade de resumo automático de notas, geração de conteúdo e recomendações de estudo personalizadas. Essas ferramentas devem simplificar as tarefas, melhorar a retenção e economizar tempo automatizando processos repetitivos

Para aumentar a eficiência do aprendizado, considere a possibilidade de resumo automático de notas, geração de conteúdo e recomendações de estudo personalizadas. Essas ferramentas devem simplificar as tarefas, melhorar a retenção e economizar tempo automatizando processos repetitivos Facilite a colaboração: Considere aplicativos que lhe permitam colaborar com amigos compartilhe e organize anotações e participe de sessões em grupo

Considere aplicativos que lhe permitam colaborar com amigos compartilhe e organize anotações e participe de sessões em grupo Oferece compatibilidade entre dispositivos: Você quer um aplicativo que sincronize perfeitamente entre seu telefone, tablet e computador, garantindo que você possa estudar a qualquer hora e em qualquer lugar sem perder o progresso

Você quer um aplicativo que sincronize perfeitamente entre seu telefone, tablet e computador, garantindo que você possa estudar a qualquer hora e em qualquer lugar sem perder o progresso Tem validação social: Por fim, considere as avaliações e classificações de outros usuários. O feedback pode fornecer informações valiosas sobre a eficácia e a confiabilidade do aplicativo

➡️ Leia também: Como usar ferramentas de IA para maximizar a produtividade **Você sabia que? Técnica Pomodoro método de gerenciamento de tempo popularizado por Francesco Cirillo, envolve trabalhar em rajadas focadas de 25 minutos seguidas de um intervalo de 5 minutos. Mais de 2 milhões de pessoas já usaram esse método para transformar suas vidas, tornando-as mais produtivas e concentradas.

Os 12 melhores aplicativos de estudo

Agora, vamos dar uma olhada nesses 12 melhores aplicativos de estudo que você pode usar para obter melhores notas e melhorar seu foco:

1. ClickUp (melhor para organização e gerenciamento de estudos em um só lugar)

Está se sentindo sobrecarregado com prazos iminentes, anotações dispersas e uma lista interminável de tarefas?

O ClickUp é a sua plataforma completa que pode organizar seus horários de estudo e acompanhar as tarefas.

Evolua de notas adesivas e calendários bagunçados para listas de tarefas claras e organizadas para tarefas, projetos e sessões de estudo. Software de gerenciamento de projetos do ClickUp para estudantes tem uma interface intuitiva que permite priorizar tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso, garantindo que você fique por dentro de tudo.

Se você se sentir sobrecarregado, use o Bloqueio de tempo do ClickUp visualize sua semana e bloqueie horários específicos para aprendizado focado, garantindo que você maximize seu tempo e esforços de estudo. O recurso de controle de tempo do ClickUp pode ser usado com técnicas de bloqueio de tempo como a Método Pomodoro .

Além disso, combine Documentos do ClickUp e o assistente de IA interno do ClickUp, Cérebro do ClickUp que resume as aulas, destaca os pontos principais e até gera flashcards - tudo isso enquanto você se concentra em compreender o material.

Se você estiver lutando com prazos apertados e listas de tarefas em um trabalho de redação, o ClickUp Brain pode simplificar a geração de conteúdo usando novas ideias, complementando seus esforços de brainstorming e gerando esboços. Os recursos de IA do ClickUp Brain também podem **Resumir artigos de pesquisa , artigos extensos ou capítulos de livros didáticos em segundos, economizando um tempo valioso e ajudando você a se concentrar nas informações mais importantes.

O ClickUp é um software simples e avançado para aumentar sua produtividade. Ele é gratuito, multiplataforma e rápido.

Ishika Akash, analista de desenvolvimento de negócios da CedCommerce

Dica profissional: Implemente tags para diferentes tarefas ou tópicos em cada lista, facilitando a filtragem e a priorização de tarefas com base na urgência ou na importância.

melhores recursos do #### ClickUp

Use o Calendar View para visualizar todos os seus compromissos em um só lugar

Crie Mapas mentais no ClickUp e visualize conceitos e ideias complexas para diferentes assuntos. Um mapa mental facilita a compreensão dos tópicos e ajuda na retenção da memória

Use modelos personalizáveis projetados especificamente para estudantes, para que você não precise começar do zero em seus trabalhos de curso e projetos acadêmicos

Integre-se a mais de mil outros aplicativos, como o Google Drive e o Slack, para simplificar seu fluxo de trabalho conectando todas as ferramentas de que você precisa para estudar

Colabore em projetos de grupo sem problemas, trabalhe em conjunto em tempo real, compartilhe recursos e acompanhe as alterações, garantindo que todos estejam na mesma página

Limitações do ClickUp

Embora intuitivo, o ClickUp tem uma curva de aprendizado um pouco mais acentuada do que os aplicativos mais simples de anotações ou de gerenciamento de tarefas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

**Você sabia? O número de aplicativos educacionais disponíveis no Google Play e na Apple App Store chegou a aproximadamente 389.000 em 2023 refletindo a crescente demanda por diversas ferramentas de aprendizado dos alunos.

➡️ Leia também: Dicas de gerenciamento de projetos mais importantes para estudantes

2. Evernote (melhor para fazer anotações, pesquisas e captura de conhecimento)

via Evernote O Evernote é um poderoso espaço de trabalho digital que vai além do essencial para fazer anotações. Ele é um hub central para todos os seus materiais de estudo. Você pode capturar anotações de palestras, artigos de pesquisa e notas escritas à mão usando a câmera do seu telefone

Um dos recursos de destaque do Evernote é o Web Clipper, uma extensão de navegador que permite salvar conteúdo da Web diretamente em sua conta. Isso inclui artigos, imagens, vídeos, PDFs e páginas da Web.

Melhores recursos do Evernote

Use o aplicativo para gravar notas de áudio diretamente. Organize suas notas em cadernos, pilhas e etiquetas para facilitar a recuperação

Colabore com outras pessoas compartilhando cadernos e notas individuais, deixando comentários e discutindo ideias dentro do aplicativo

Integre-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho com disponibilidade entre plataformas, permitindo que você trabalhe com suas anotações em qualquer dispositivo

Limitações do Evernote

Curva de aprendizado mais acentuada em comparação com aplicativos de anotações mais simples, exigindo tempo para dominar seus recursos avançados

Os usuários às vezes relatam sincronização mais lenta ou atrasos ao lidar com grandes volumes de notas, o que pode interromper o fluxo de trabalho

Preços do Evernote

Evernote Personal: US$ 14,99/usuário por mês

US$ 14,99/usuário por mês Evernote Professional: US$ 17,99/usuário por mês

US$ 17,99/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

👀 Você sabia? O Evernote inclui poderosos recursos de pesquisa, incluindo Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) que permite que os usuários pesquisem textos em imagens e anotações manuscritas.

➡️ Leia também: Melhores ferramentas de IA para estudantes

3. MyStudyLife (melhor para criar e monitorar cronogramas de estudo)

via MyStudyLife Se você está sobrecarregado entre provas, trabalhos e aulas, o MyStudyLife é a solução ideal para colocar ordem no caos. Pense nele como o seu organizador acadêmico pessoal que cria e monitora seus cronograma de estudo semanal .

Ele o ajuda a dividir sua carga de trabalho acadêmico em partes gerenciáveis. O aplicativo permite que você crie um cronograma detalhado, atribuindo intervalos de tempo específicos para cada matéria.

Melhores recursos do MyStudyLife

Insira suas atividades extracurriculares juntamente com seus compromissos acadêmicos e equilibre seus trabalhos escolares com esportes, clubes e outros eventos

Acompanhe de forma eficaz seu progresso nos estudos em várias plataformas com o rastreador de progresso integrado

Sincronização perfeita entre vários dispositivos, permitindo que você acesse sua agenda a qualquer hora e em qualquer lugar, seja no telefone ou no computador

Limitações do MyStudyLife

Alguns usuários relatam atrasos ou erros ocasionais ao sincronizar anotações em vários dispositivos, o que pode prejudicar a produtividade

Preços do MyStudyLife

Gratuito

Mensal : $4.99

: $4.99 Anual: $29,99

MyStudyLife avaliações e comentários

G2 : Avaliações não disponíveis

: Avaliações não disponíveis Capterra: Classificações não disponíveis

4. Quizlet (melhor para flashcards, aprendizado de vocabulário e repetição espaçada)

via Questionário O Quizlet é um aplicativo dinâmico que se destaca em flashcards e aprendizado de vocabulário. Sua interface amigável facilita a criação de flashcards para qualquer assunto, tornando-o uma ferramenta versátil para alunos e professores.

Um caso de uso prático do Quizlet é estudar para um exame de língua estrangeira. Esse aplicativo permite criar flashcards com palavras de vocabulário em um lado e suas traduções no outro.

Melhores recursos do Quizlet

Use a repetição espaçada para revisar o material em intervalos ideais para retenção a longo prazo

Estude a qualquer hora, em qualquer lugar - sincronize seus flashcards entre dispositivos, permitindo que você aprenda durante o trajeto para o trabalho, nos intervalos de almoço ou no tempo ocioso entre as reuniões

Jogue jogos envolventes como Match and Learn e teste seu conhecimento com testes de múltipla escolha

Limitações do Quizlet

O Quizlet funciona melhor para tarefas de memorização simples, como vocabulário ou definições, mas pode não ser suficiente para uma compreensão profunda de tópicos complexos

Embora a extensa biblioteca de flashcards seja um ponto forte, a qualidade dos flashcards gerados pelos usuários pode variar, o que torna essencial verificar a precisão

Preços do Quizlet

Teste gratuito de 7 dias: Somente com a assinatura anual (US$ 35,99/ano por usuário)

Somente com a assinatura anual (US$ 35,99/ano por usuário) Quizlet Go: US$ 1/usuário por mês

US$ 1/usuário por mês Quizlet Plus: US$ 7,99/mês por usuário

US$ 7,99/mês por usuário Quizlet Teacher Plus: US$ 15,99/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Quizlet

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

4,5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

🧠 Fato curioso: As cartas de baralho criadas para fins didáticos foram introduzidas na Inglaterra já no início dos anos 1700. No século XX, os flashcards tornaram-se populares para tornar os exercícios de aritmética mais interativos.

5. Kahoot (melhor para aprendizagem gamificada e testes interativos)

via Kahoot! Ao estudar sozinho, uma pessoa pode se sentir sobrecarregada pelo grande volume de material. O Kahoot aborda esse desafio ao gamificar o processo de aprendizado, tornando a absorção de informações mais direta e agradável.

A plataforma prospera com a competição amigável, o que a torna perfeita para sessões de estudo em grupo. Por exemplo, você pode colocar seus colegas de classe uns contra os outros em um divertido teste de finanças ou testar seus conhecimentos sobre conceitos de blockchain, mantendo-se motivado para aprender.

Melhores recursos do Kahoot

Transforme o aprendizado passivo em uma experiência ativa e envolvente com testes interativos e competição em tempo real

Crie um ambiente de aprendizado social e colaborativo, incentivando o trabalho em equipe e tornando o aprendizado mais agradável

Descubra uma vasta biblioteca de testes pré-criados sobre vários assuntos, desde história e ciência até cultura pop e curiosidades

Limitações do Kahoot

O Kahoot foi projetado principalmente para testes de múltipla escolha, o que o torna menos adequado para avaliar habilidades de pensamento de ordem superior ou perguntas abertas

Preços do Kahoot

Kahoot! 360 Starter: $19/host por mês

$19/host por mês Kahoot! 360 Presenter: $25/host por mês (cobrado anualmente)

$25/host por mês (cobrado anualmente) Kahoot! 360 Pro: $49/host por mês (cobrado anualmente)

$49/host por mês (cobrado anualmente) Kahoot! 360 Pro Max: $79/host por mês (cobrado anualmente)

Kahoot ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 350 avaliações)

4,6/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2500+ avaliações)

6. Cram (Melhor para flashcards e ajuda para escrever redações universitárias)

via Cram A robusta ferramenta de redação do Cram ajuda você a aprimorar suas habilidades de redação. Você pode fazer rascunhos de redações diretamente na plataforma e usar os recursos de verificação gramatical e detecção de plágio para garantir que seu trabalho seja polido e original.

**Teste seus conhecimentos com flashcards, jogue um jogo de combinação ou desafie-se com um teste cronometrado. O Cram oferece uma variedade de ferramentas de estudo para ajudá-lo a reforçar seu aprendizado e identificar as áreas que precisam de mais atenção.

Melhores recursos do Cram

Crie seus flashcards com o criador de flashcards integrado baseado na Web, exporte-os para qualquer dispositivo e compartilhe-os com seus amigos

Incorpore elementos multimídia, como imagens, diagramas e gravações de áudio, aos seus flashcards para tornar o estudo mais envolvente e memorável

Acesse uma extensa biblioteca de mais de 195 milhões de flashcards pré-criados sobre vários tópicos, economizando tempo na criação de conteúdo

Limitações do Cram

A precisão e a qualidade dos flashcards gerados pelos usuários podem variar, e a qualidade deve ser validada antes do uso

Preços do Cram

Gratuito

Avaliações e resenhas do Cram

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Duolingo (melhor para o aprendizado de idiomas e prática gamificada)

via Duolingo Muitas vezes, você pode se sentir sobrecarregado pela complexidade de aprender um novo idioma, especialmente ao equilibrar gramática, vocabulário e pronúncia. O Duolingo simplifica isso, dividindo as lições em exercícios fáceis de serem administrados, que tornam o aprendizado acessível e divertido.

Uma maneira prática de usar o Duolingo é se preparar para um evento específico, como as próximas férias. Por exemplo, se você estiver indo para a França, poderá se concentrar em frases comuns em francês, que o ajudarão nas interações cotidianas, como pedir comida ou perguntar por direções.

Melhores recursos do Duolingo

Aprenda mais de 40 idiomas, incluindo idiomas populares, como espanhol, francês e japonês, e idiomas únicos - e fictícios - como klingon ou alto valiriano

Retenha o que você aprende com o sistema de repetição espaçada do Duolingo

Acesse a versão móvel para continuar aprendendo em qualquer lugar, quer você tenha cinco minutos durante o trajeto para o trabalho, na escola ou em uma sessão de estudo dedicada em casa

Limitações do Duolingo

O Duolingo é mais adequado para iniciantes; ele pode não oferecer profundidade suficiente para alunos avançados

Preços do Duolingo

Gratuito

Duolingo Plus: $12,99/usuário por mês

$12,99/usuário por mês Duolingo Family: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Duolingo

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 900 avaliações)

8. Khan Academy (melhor para recursos educacionais gratuitos e de alta qualidade e aprendizado personalizado)

via Academia Khan A Khan Academy divide conceitos complexos em lições em vídeo simples e de tamanho reduzido, com demonstrações passo a passo, facilitando a compreensão de assuntos complexos.

A plataforma oferece conteúdo gratuito e de alta qualidade em várias disciplinas e em vários idiomas, além de eliminar as barreiras financeiras geralmente associadas aos serviços de tutoria.

A Khan Academy também oferece um tutor pessoal baseado em IA geradora chamado Khanmigo (atualmente disponível apenas nos EUA) que simula um tutor real. Ele não fará sua lição de casa por você, mas o orientará durante o processo por meio de bate-papo, exatamente como um tutor real.

Melhores recursos da Khan Academy

Prepare-se com cursos estruturados para exames como o SAT e o GMAT

Assista a aulas em vídeo envolventes que simplificam tópicos complexos e tornam o aprendizado visualmente mais interessante

Monitore seu progresso com painéis que acompanham as conquistas e o domínio das habilidades

Limitações da Khan Academy

Os testes e avaliações se concentram mais na prática do que na análise detalhada do desempenho ou no feedback personalizado

Preços da Khan Academy

Khan Academy: Gratuito

Gratuito Tutor de IA personalizado Khanmigo: US$ 4/usuário por mês

Avaliações e resenhas da Khan Academy

G2 : 4.5/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 150 avaliações) Capítulo: 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

9. Forest (melhor para melhorar o foco e minimizar as distrações)

via Floresta Manter o foco pode ser um desafio, especialmente com as constantes distrações do smartphone. O Forest é um aplicativo de produtividade desenvolvido para ajudá-lo a se concentrar, incentivando-o a não usar o telefone.

Quando precisa se concentrar, você planta uma árvore virtual no aplicativo; à medida que se mantém concentrado, a árvore cresce, mas se você sair do aplicativo para outros aplicativos ou atividades no telefone, a árvore murcha. Essa abordagem gamificada transforma a concentração em uma experiência gratificante.

As florestas também permitem que os usuários ganhem moedas e usem suas moedas virtuais para plantar árvores. Esse recurso acrescenta um incentivo ambiental, motivando os usuários a se manterem saudáveis e concentrados e, ao mesmo tempo, contribuindo positivamente para o planeta.

melhores recursos do #### Forest

Acompanhe visualmente seu progresso: Sua floresta virtual em crescimento é uma representação tangível do seu tempo de concentração

Personalize os cronômetros com durações de foco específicas para atender às suas necessidades de estudo ou trabalho

Acesse a ferramenta em vários dispositivos, garantindo hábitos de foco consistentes em diferentes plataformas

Limitações da floresta

Falta de recursos para gerenciamento detalhado de tarefas ou integração com outras ferramentas de produtividade

Preços do Forest

Gratuito

Premium: uS$ 3,99 (compra única)

Forest avaliações e comentários

G2 : Não há classificações disponíveis

: Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

10. Notability (melhor para fazer anotações manuscritas, fazer anotações em PDFs e gravar áudio)

via Notabilidade Se você já teve dificuldades para manter suas anotações de aula organizadas ou desejou uma maneira fácil de fazer anotações em PDFs, o Notability é a solução. Sua interface intuitiva permite combinar anotações manuscritas, texto digitado e elementos multimídia em um só lugar

Você pode fazer anotações à mão durante palestras ou reuniões e, simultaneamente, gravar áudio, que é sincronizado com suas anotações. Mais tarde, você pode tocar em uma parte específica das suas anotações para reproduzir a seção correspondente da gravação - ideal para revisitar tópicos complexos.

Melhores recursos do Notability

Destaque seções essenciais, anote comentários ou desenhe diagramas diretamente em PDFs, o que o torna perfeito para revisar materiais de aula ou documentos de trabalho sem precisar de uma ferramenta separada

Crie divisores de assunto e use vários modelos de papel para manter suas anotações estruturadas

Sincronize com serviços de nuvem como iCloud, Google Drive e Dropbox para fazer backup e compartilhar facilmente

Limitações do Notability

A versão para Android não está disponível

Requer armazenamento local ou no iCloud suficiente para salvar anotações mais extensas com multimídia

Preços do Notability

Gratuito

Compras no aplicativo disponíveis para diferentes regiões

Avaliações e resenhas do Notability

G2 : 4.6/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

➡️ Também Lido: Melhores alternativas e concorrentes para o Notability

11. Photomath (melhor para solução instantânea de problemas matemáticos e aprendizado de conceitos)

via Fotomática O Photomath é ideal para alunos com dificuldades em problemas de matemática. Ao digitalizar uma equação matemática com a câmera do seu telefone, o aplicativo fornece instantaneamente uma solução passo a passo, detalhando o processo para que você possa entender como resolver problemas semelhantes no futuro.

Um caso de uso prático é o de alunos que não conseguem resolver as questões da lição de casa. Com o Photomath, você pode escanear uma equação, seguir as etapas detalhadas da solução e reforçar sua compreensão dos conceitos matemáticos envolvidos.

Melhores recursos do Photomath

Navegue por tutoriais animados que dividem problemas complexos em etapas compreensíveis, tornando o aprendizado mais envolvente

Receber soluções instantâneas para vários problemas matemáticos, desde aritmética básica até cálculo avançado.

Acesse o Photomath em várias plataformas, incluindo smartphones, tablets e navegadores da Web, tornando-o facilmente acessível a qualquer hora e em qualquer lugar

Limitações do Photomath

Pode não interpretar com precisão uma caligrafia pouco clara, levando a soluções incorretas

Projetado principalmente para equações, pode não resolver com eficácia problemas complexos com palavras

Preços do Photomath

Básico : Gratuito

: Gratuito Photomath Plus: uS$ 9,99/mês

Avaliações e resenhas do Photomath

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há classificações disponíveis

12. Brainly (melhor para aprendizado entre colegas e para obter ajuda com a lição de casa)

via Brainly.in O Brainly é mais do que apenas uma plataforma de perguntas e respostas: Você pode votar positivamente em respostas úteis, comentar para esclarecer dúvidas e participar de discussões para solidificar seu entendimento.

É uma plataforma ideal para alunos que precisam de ajuda imediata com a lição de casa ou conceitos complexos. Com uma grande comunidade de alunos, você pode postar perguntas e obter respostas úteis de outros alunos, colegas ou educadores que já dominam o assunto.

Melhores recursos do Brainly

Faça perguntas e receba respostas rápidas, o que o torna ideal para sessões de estudo de última hora

Ganhe pontos por fazer perguntas bem pensadas, fornecer respostas úteis e participar de discussões

Desbloqueie distintivos e reconhecimento na comunidade, aumentando a motivação e o envolvimento

Limitações do Brainly

As respostas dependem do conhecimento da comunidade, portanto, a qualidade pode variar

Respostas prontamente disponíveis podem tentar os alunos a copiar em vez de entender o conceito

Preços do Brainly

**Gratuito

Basic: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Brainly Plus: uS$ 18/usuário (semestral)

Brainly ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4.4/5 (25+ avaliações)

Simplifique seus estudos com o ClickUp

Um aplicativo de estudo útil deve permitir que você simplifique seu processo de aprendizagem e o ajude a se concentrar no que mais importa: dominar o material.

O ClickUp é o melhor aplicativo de estudo tudo em um, combinando gerenciamento de tarefas, anotações e ferramentas de colaboração em uma única plataforma. Desde a criação de listas de tarefas até a visualização de conceitos com mapas mentais, o ClickUp ajuda você a se manter produtivo e organizado.

Seja acompanhando tarefas, planejando projetos em grupo ou usando ferramentas com tecnologia de IA para resumos mais rápidos de anotações, o ClickUp mantém sua vida acadêmica em sincronia. Seus recursos de calendário e bloqueio de tempo facilitam o gerenciamento de sua agenda.

Pronto para simplificar sua rotina de estudos com um único aplicativo? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje e experimente como o aplicativo pode transformar a maneira como você aprende, colabora e tem sucesso.