Os 10 principais fabricantes de diagramas para experimentar em 2025

Meu melhor amigo dificilmente lê algo que não inclua imagens.

Mas por que estou lhe dizendo isso? Porque não é só ela. As pessoas podem processar uma imagem em apenas 13 milissegundos enquanto as palavras levam muito mais tempo.

Os seres humanos entendem melhor o significado quando é usada uma combinação de texto e ilustrações. Portanto, se estiver procurando maneiras de captar o interesse do seu público, os criadores de diagramas são uma opção sólida.

Pesquisei os melhores Ferramentas de IA para mapeamento mental e automação do fluxo de trabalho que você pode usar para criar diagramas e infográficos on-line. Esta postagem do blog detalha minhas descobertas.

Continue lendo; você pode encontrar o melhor software de mapeamento mental para sua empresa.

⏰ Resumo de 60 segundos

Considere esses criadores de diagramas para criar seu próximo fluxograma, mapa de processos, diagrama de rede ou visualizar outros fluxos de trabalho:

ClickUp (Melhor para criação de diagramas e gerenciamento de fluxo de trabalho) Lucidchart (melhor para fluxogramas e diagramas de rede) Miro (melhor para brainstorming interativo e colaboração para equipes remotas) Creately (melhor para diagramação simples e eficaz) Canva (melhor para designs rápidos e visualmente atraentes) SmartDraw (melhor para diagramação profissional em todos os setores) Figma (melhor para design colaborativo e prototipagem) Draw.io (melhor para diagramação básica a moderada) Visual Paradigm (melhor para desenvolvimento de software e modelagem de processos de negócios) Microsoft Visio (melhor para criar diagramas complexos para usuários e equipes corporativas)

O que você deve procurar em um criador de diagramas?

É fácil diferenciar entre um bom criador de diagramas on-line e um mediano. Você só precisa procurar esses recursos principais:

Facilidade de uso: Procure um editor de arrastar e soltar, modelos de diagramas personalizáveis e navegação simples, especialmente se você for um iniciante

Procure um editor de arrastar e soltar, modelos de diagramas personalizáveis e navegação simples, especialmente se você for um iniciante Tipos de diagramas suportados: Encontre um criador de diagramas on-line com tipos específicos de diagramas de que você precisa, como diagramas de espinha de peixe, fluxogramas, diagramas ER, mapas mentais ou diagramas de Venn

Encontre um criador de diagramas on-line com tipos específicos de diagramas de que você precisa, como diagramas de espinha de peixe, fluxogramas, diagramas ER, mapas mentais ou diagramas de Venn Recursos de colaboração: Opte por um criador de diagramas gratuito com recursos de colaboração em tempo real, controle de versão e comentários

Opte por um criador de diagramas gratuito com recursos de colaboração em tempo real, controle de versão e comentários Acessibilidade na nuvem ou na área de trabalho: Decida se deseja criar um diagrama on-line em uma ferramenta baseada na Web para acessibilidade de qualquer lugar ou uma versão na área de trabalho para uso off-line (algumas ferramentas como SmartDraw ou Microsoft Visio, etc., têm ambos)

Decida se deseja criar um diagrama on-line em uma ferramenta baseada na Web para acessibilidade de qualquer lugar ou uma versão na área de trabalho para uso off-line (algumas ferramentas como SmartDraw ou Microsoft Visio, etc., têm ambos) Personalização e recursos avançados: Encontre um modelo de diagrama com recursos avançados, como layouts automatizados, vinculação dinâmica de dados ou opções de exportação em vários formatos (por exemplo, PDF, SVG ou PNG) e opções de personalização de fontes, cores e elementos de design

Encontre um modelo de diagrama com recursos avançados, como layouts automatizados, vinculação dinâmica de dados ou opções de exportação em vários formatos (por exemplo, PDF, SVG ou PNG) e opções de personalização de fontes, cores e elementos de design Biblioteca de modelos: Economize tempo e inspire-se com uma rica biblioteca de modelos, especialmente para diagramas comumente usados, como um fluxo de processo

Economize tempo e inspire-se com uma rica biblioteca de modelos, especialmente para diagramas comumente usados, como um fluxo de processo Desempenho e escalabilidade: Escolha um criador de diagramas que lide com grandes volumes de dados sem ficar lento

Escolha um criador de diagramas que lide com grandes volumes de dados sem ficar lento Integração com outras ferramentas: Escolha um criador de diagramas que se integre ao seu ecossistema de software existente, como o Microsoft Office, Google Workspace, Slack ou ferramentas de gerenciamento de projetos Custo e licenciamento: Considere seu orçamento para saber se você precisa de um criador de diagramas gratuito, uma compra de licença única ou um modelo de assinatura

Escolha um criador de diagramas que se integre ao seu ecossistema de software existente, como o Microsoft Office, Google Workspace, Slack ou ferramentas de gerenciamento de projetos Segurança e privacidade: Priorize criadores de diagramas com fortes recursos de segurança, como criptografia de dados e compartilhamento protegido por senha para proteger dados confidenciais

fato divertido: O conceito de fluxogramas, um dos tipos mais comuns de diagramas, remonta ao início da década de 1920 e foi usado pela primeira vez por engenheiros Frank e Lillian Gilbreth para aprimorar os processos industriais.

Os 10 melhores criadores de diagramas (gratuitos e pagos)

Agora que sabemos o que procurar, vamos explorar os 10 melhores criadores de diagramas on-line para que você possa criar diagramas impressionantes que chamem a atenção de todos!

1. ClickUp (melhor para criação de diagramas e gerenciamento de fluxo de trabalho) ClickUp é um aplicativo para o trabalho que o ajuda a gerenciar projetos, comunicar-se e colaborar - tudo em um único espaço.

Quadros brancos ClickUp e Mapas mentais do ClickUp são a dupla de diagramação de que sua equipe precisa para ir do "E se?" ao "Feito!" em tempo recorde. Com os quadros brancos, você pode fazer brainstorming livremente, esboçar ideias, arrastar e soltar elementos como formas, texto, conectores etc.

A maior vantagem? Você pode vincular as ideias de brainstorming em uma sessão de quadro branco diretamente a Tarefas no ClickUp tornando-as muito mais fáceis de executar.

Quadro branco ClickUp

Enquanto isso, os Mind Maps são a sua opção para organizar pensamentos e mapear conexões, quer você esteja planejando fluxos de trabalho para o lançamento de um produto ou descobrindo como sobreviver à segunda-feira. Ambas as ferramentas são destinadas a colaboração em tempo real para que todos possam contribuir com sua genialidade de qualquer lugar.

Personalize seu mapa mental do ClickUp de acordo com as necessidades de seu projeto

Com essas soluções práticas, recursos personalizáveis de gerenciamento de projetos e recursos de IA, o ClickUp tem o potencial de se tornar seu principal recurso gerenciamento visual de projetos ferramenta.

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente.

A Solução de Gerenciamento de Tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas - para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

Melhores recursos do ClickUp

Vincule tarefas e crie dependências visuais para mapear processos complexos e cronogramas de projetos

Faça brainstorming (e edite conteúdo) com sua equipe simultaneamente, com rastreamento de cursor ao vivo e atualizações instantâneas nos quadros brancos

Gerar imagens de IA nos quadros brancos com comandos simples de linguagem natural

Aproveite mais de 15 Visualizações do ClickUp incluindo Listas, Quadros Kanban e Calendário

Use modelos pré-criados de fluxo de trabalho e diagramas de processos que simplificam a visualização para as equipes

Incorpore facilmente diagramas em tarefas ou documentos e integre-os a ferramentas externas

Dica profissional: O Relações ClickUp pode complementar seus diagramas conectando tarefas, documentos ou dependências entre projetos. Use-o para representar visualmente como os diferentes elementos do seu fluxo de trabalho estão interligados, aumentando a clareza e a organização.

Limitações do ClickUp

A interface pode ser um pouco complexa para usuários iniciantes

O ClickUp Whiteboards e o ClickUp Mind Maps só estão disponíveis on-line

Preços do ClickUp

Gratuito

Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Empresarial: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4000+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para delinear e estruturar objetivos e resultados, as equipes remotas podem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. O brainstorming com quadros brancos é fácil, a reorganização das prioridades é fácil e a adição de imagens de referência, etc., é muito fluida. Revisão do TrustRadius Leia também: Melhores programas de software de lousa digital 2. Lucidchart (melhor para fluxogramas e diagramas de rede)

via Lucidchart Se estiver procurando um criador de diagramas que o ajude a mapear conceitos de forma clara e organizada, sem distrações, o Lucidchart é uma ótima opção. Ele é conhecido por sua interface limpa e estruturada, o que o torna ideal para criar fluxogramas, modelos de processos de negócios e diagramas de TI.

A ferramenta de diagramas permite a colaboração em tempo real, para que as equipes possam colaborar, fazer atualizações instantaneamente e garantir que tudo esteja alinhado. É fácil integrá-la a ferramentas como o Google Workspace e o Microsoft Office, fazendo com que funcione para equipes que usam essas plataformas.

Melhores recursos do Lucidchart

Edite com vários usuários e melhore a colaboração da equipe para aumentar a produtividade

Crie diagramas bonitos mais rapidamente com modelos prontos

Acesse o Lucidchart de qualquer dispositivo com conexão à internet

Limitações do Lucidchart

Não é o melhor para implementar criativos técnicas de brainstorming ou diagramação de forma livre como algumas outras ferramentas

Os conectores não se ajustam automaticamente quando as formas são reposicionadas, o que pode complicar a otimização do diagrama

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: US$ 9/mês

US$ 9/mês Equipe: $10/usuário por mês

$10/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Avaliação e resenhas do Lucidchart

G2: 4,5/5 (mais de 5.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Miro (melhor para brainstorming interativo e colaboração para equipes remotas)

via Miro O Miro adota a flexibilidade, permitindo que as equipes façam esboços, brainstorming e iteração de ideias com facilidade. É o quadro de colaboração definitivo para as equipes que gostam de brainstorming e solução criativa de problemas. Não importa se você está criando um mapa mental, construindo uma jornada do cliente ou traçando um roteiro de produto, a tela infinitamente em branco do Miro permite que você faça tudo isso.

Ele é adequado para sessões de brainstorming e workshops, permitindo que equipes remotas contribuam simultaneamente com notas adesivas, comentários e desenhos.

Melhores recursos do Miro

Beneficie-se da interface intuitiva, que facilita a adoção rápida

Escolha entre uma ampla variedade de tipos diferentes de diagramas, incluindo organogramas, diagramas de Venn e wireframes

Acesse uma tela expansível e com zoom para criar diagramas sem restrições de espaço

Limitações do Miro

À medida que os quadros se tornam mais complexos, a plataforma pode apresentar atrasos, afetando a usabilidade

Embora o Miro tenha modelos, sua biblioteca pode não ser tão extensa quanto a de algumas ferramentas especializadas de criação de diagramas

Preços do Miro

Gratuito

Iniciante: $10/usuário por mês

$10/usuário por mês Empresarial: $20/usuário por mês

$20/usuário por mês Empresa: Preços personalizados (a partir de 30 membros)

Miro ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Miro?

Acho que a tela infinita do Miro é seu ponto mais forte, pois permite que os usuários transformem seus pensamentos em visuais atraentes de forma rápida e fácil. A tela é um enorme playground criativo que pode acomodar infinitas sessões de brainstorming, mapeamento mental e projetos de equipe. Análise do Capterra Leia também: Exemplos de mapas mentais impressionantes 4. Creately (melhor para diagramação simples e eficaz)

via Creately Você está iniciando um novo projeto e precisa visualizar os processos, mas as ferramentas tradicionais de diagramação parecem complicadas e demoradas. O Creately atinge o equilíbrio certo entre simplicidade e funcionalidade.

Essa ferramenta de design de diagramas oferece uma interface fácil de usar com vários modelos pré-criados para criar diagramas. Seus recursos de colaboração em tempo real e de arrastar e soltar facilitam o trabalho conjunto das equipes e a iteração rápida dos projetos.

Melhores recursos do Creately

Aproveite mais de 40 tipos de diagramas, incluindo fluxogramas, organogramas, mapas mentais, casos de uso e diagramas técnicos

Exporte seus arquivos em vários formatos, como JPEG, PNG e PDF

Acesse o uso baseado na nuvem e off-line e beneficie-se da flexibilidade, dependendo de sua localização e conectividade

Limitações do Creately

As opções de personalização para diagramação avançada não são tão extensas quanto as encontradas em ferramentas com mais recursos

O Creately pode apresentar problemas de desempenho ao lidar com diagramas grandes, especialmente em um ambiente colaborativo

Preços do Creately

Pessoal: US$ 8/usuário por mês

US$ 8/usuário por mês Equipe: $8/usuário por mês

$8/usuário por mês Empresarial: $149/mês

$149/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões do Creately

G2: 4,4/5 (mais de 1000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

5. Canva (melhor para designs rápidos e visualmente atraentes)

via Canva Embora seja conhecido por suas habilidades em design gráfico, o Canva também é uma ferramenta de diagramação surpreendentemente versátil. Sua interface de arrastar e soltar fácil de usar o torna perfeito para criar visuais impressionantes, fluxogramas simples, mapas mentais e outros tipos diferentes de diagramas.

O Canva se destaca por seu apelo estético, oferecendo uma ampla variedade de modelos de diagramas, cores e fontes elegantes, pagos e gratuitos, que fazem seus diagramas se destacarem. Seus recursos de IA integrados também são úteis quando você tem pouco tempo e deseja concluir a diagramação mais rapidamente.

Melhores recursos do Canva

Aproveite vários estilos de diagramas, incluindo diagramas de blocos, diagramas de fluxo de processos, diagramas UML, diagramas de Entidade Relacionamento (ER) e diagramas de fluxo de dados

Aproveite a vasta coleção de modelos de diagramas personalizáveis em várias categorias e encontre designs que atendam às suas necessidades específicas

Mantenha a consistência da marca armazenando ativos de marca, como logotipos, cores e fontes, com o Brand Kit do Canva

Limitações do Canva

Ele oferece uma variedade limitada de formatos de arquivo para exportação, como PDF ou doc

Alguns designs podem parecer genéricos ou usados em excesso, o que pode afetar a exclusividade do conteúdo visual de uma marca

Preços do Canva

Gratuito

Canva Pro: US$ 15/usuário por mês

US$ 15/usuário por mês Canva Teams: $10/usuário por mês

$10/usuário por mês Canva Enterprise: Preços personalizados

Canva ratings and reviews

G2: 4.7/5 (4000+ avaliações)

4.7/5 (4000+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (12000+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canva?

Embora tenhamos uma equipe gráfica interna, é ótimo poder trabalhar com seus ativos em uma ferramenta que não exija formação em design gráfico. O CANVA É ESSA FERRAMENTA. As equipes de marketing, sucesso do cliente e educação do cliente usam o Canva aqui - em dezenas de casos de uso. Não há um único caso de uso em que não tenhamos conseguido usar o Canva._ Revisão do TrustRadius Leia também: Principais softwares e criadores de mapas conceituais gratuitos 6. SmartDraw (melhor para diagramação profissional em todos os setores)

via SmartDraw O SmartDraw pode ser usado como software de fluxograma para criar diagramas de rede ou organogramas. Seu recurso de formatação automática garante que seus diagramas tenham aparência profissional com o mínimo de esforço.

Ele se integra perfeitamente ao Microsoft Office e ao Google Workspace, permitindo que você importe e exporte diagramas sem perder tempo.

melhores recursos do #### SmartDraw

Crie diversos diagramas, como gráficos de barras, gráficos de linhas e gráficos de pizza, com uma biblioteca de modelos de diagramas e símbolos

Importe dados sem problemas de ferramentas como Azure, AWS e GitHub

Permite acesso e uso em diferentes dispositivos e sistemas operacionais, pois é um aplicativo de desktop e um serviço baseado em nuvem

Limitações do SmartDraw

Pode sofrer falhas ocasionais no software, o que pode interromper o fluxo de trabalho e resultar em possível perda de dados

Restrições na personalização de determinados elementos, uma desvantagem para quem busca recursos altamente personalizados e exclusivos

Preços do SmartDraw

Individual: US$ 9,95/mês (cobrado anualmente)

US$ 9,95/mês (cobrado anualmente) Equipe: US$ 8,25/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 8,25/usuário por mês (cobrado anualmente) Site: US$ 5/usuário por mês (cobrança anual)

SmartDraw avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

4,6/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Dica profissional: A chave para criar um gráfico de pizza eficaz é limitá-lo a 5-7 fatias e ordená-las da maior para a menor, começando pelo topo. Isso garante que os dados sejam claros, visualmente equilibrados e fáceis de entender!

Leia também: Melhores ferramentas de aprimoramento de processos para seu fluxo de trabalho

7. Figma (melhor para design colaborativo e prototipagem)

via Figma De wireframes a protótipos interativos, a Figma permite que as equipes projetem e visualizem produtos digitais com facilidade.

Os membros da equipe podem fazer brainstorming, projetar e dar feedback, tudo no mesmo arquivo, não importa onde estejam. A edição vetorial e o design baseado em componentes do Figma o tornam ideal para criar tipos de diagramas elegantes e escaláveis.

Embora não tenha sido criado especificamente para diagramas de processos comerciais tradicionais, a capacidade do Figma de lidar com sistemas de design complexos e wireframes interativos o torna adequado para qualquer pessoa que esteja trabalhando em um produto digital.

Melhores recursos do Figma

Crie bibliotecas compartilhadas de elementos de design reutilizáveis, como botões, ícones e formulários

Usar vários plugins, como o "Autoflow" para fluxogramas, o "Content Reel" para texto/imagens de espaço reservado e verificadores de acessibilidade

Aproveite recursos como transições, animações e visualizações específicas de dispositivos e reduza a dependência de ferramentas de prototipagem de terceiros

Execute-o em dispositivos e sistemas operacionais, incluindo Windows, macOS, Linux e até Chromebooks

Limitações do Figma

O domínio de seus recursos mais sofisticados - como layout automático, grades de design responsivo e prototipagem avançada - requer tempo e experiência consideráveis

O uso prolongado ou o manuseio de designs complexos podem levar a superaquecimento, ruído do ventilador e desempenho mais lento em dispositivos de especificações mais baixas

Preços do Figma

Equipe inicial: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 15/assento completo por mês

US$ 15/assento completo por mês Organização: $45/sessão completa por mês

$45/sessão completa por mês Enterprise: $75/sessão completa por mês

Figma ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 750 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Figma?

Nós fazemos literalmente todo o nosso trabalho de design no Figma, e isso mudou tudo. Em primeiro lugar, a colaboração é de alto nível. Vários membros da equipe trabalhando no mesmo arquivo em tempo real é perfeito para brainstorming e iteração. A interface é intuitiva; as ferramentas são muito eficientes e fáceis de usar, seja para wireframing, prototipagem ou design final. A possibilidade de compartilhar designs instantaneamente e receber feedback ali mesmo economiza muito tempo e mantém todos na mesma página. Revisão do G2 8. Draw.io (melhor para diagramação básica a moderada)

via Draw.io O Diagrams.net (anteriormente conhecido como draw.io) é um criador de diagramas on-line gratuito que tem tudo a ver com simplicidade e flexibilidade. Com sua interface de arrastar e soltar, os iniciantes podem criar facilmente diagramas profissionais.

Sua integração na nuvem com plataformas como Google Drive e OneDrive facilita salvar e compartilhar seu trabalho, e sua ampla variedade de formas e modelos gratuitos atendem às necessidades de diagramação técnica e comercial.

Melhores recursos do Draw.io

Rastreia as alterações feitas nos diagramas e permite que os usuários revertam para versões anteriores

Acesse um aplicativo de desktop e trabalhe em diagramas sem uma conexão com a Internet

Deixe de lado problemas como registro de usuário ou criação de conta e comece a trabalhar diretamente

Limitações do Draw.io

Embora os usuários possam compartilhar arquivos via armazenamento em nuvem ou e-mail, não há recursos nativos de edição colaborativa em tempo real

A falta de materiais de treinamento ou de recursos integrados de integração pode ser um desafio para usuários não familiarizados com software de diagramação

Preços do Draw.io

**Gratuito

Avaliações e críticas do Draw.io

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 750 avaliações)

Dica profissional: Um gráfico de linhas é melhor para mostrar tendências ao longo do tempo, como o crescimento das vendas ao longo dos meses, enquanto um gráfico de barras é ideal para comparar quantidades entre categorias, como a receita por tipo de produto. Use o gráfico certo com base na história que seus dados precisam contar!

9. Visual Paradigm (melhor para desenvolvimento de software e modelagem de processos de negócios)

via Paradigma visualigm Para equipes que enfrentam desafios complexos de desenvolvimento de software e análise de negócios, o Visual Paradigm oferece um conjunto robusto de ferramentas de modelagem. Com o Visual Paradigm, você pode criar um diagrama UML, um diagrama de relacionamento entre entidades e um modelo de processo comercial. Trata-se de modelagem avançada para equipes de desenvolvimento de software e análise de negócios.

A ferramenta oferece vários modelos de diagramas, opções avançadas de visualização e controle de versão para colaboração em equipe. Ela também oferece suporte à integração com ferramentas como Jira e Confluence, o que a torna ideal para equipes já incorporadas ao ecossistema.

Melhores recursos do Visual Paradigm

Aproveite os recursos de geração de código e engenharia reversa para fazer a transição entre modelos de design e código-fonte e aumentar a produtividade no desenvolvimento de software

Acesse o modelo e a notação de processos de negócios (BPMN), auxiliando na visualização e no aprimoramento dos processos de negócios

Aproveite a visualização de DevOps, wireframing e storyboarding com o plano empresarial

Limitações do Visual Paradigm

O Visual Paradigm pode exigir muito dos recursos do sistema, levando a um desempenho mais lento, especialmente ao lidar com modelos grandes

A interface do usuário está desatualizada e não é tão intuitiva quanto outras ferramentas modernas de criação de diagramas on-line

Preços do Visual Paradigm

Teste gratuito: 30 dias

30 dias Modelador: $6/usuário por mês

$6/usuário por mês Standard: $19/usuário por mês

$19/usuário por mês Profissional: $35/usuário por mês

$35/usuário por mês Enterprise: $89/usuário por mês

Visual Paradigm avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Microsoft Visio (melhor para criar diagramas complexos para usuários e equipes corporativas)

via Microsoft Visio Quando a precisão e os detalhes são fundamentais em seu próprio diagrama, o Microsoft Visio oferece as ferramentas e os recursos de que você precisa. Ele se integra ao ecossistema do Microsoft 365, permitindo que as equipes colaborem em diagramas diretamente em aplicativos como Word, Excel e Teams.

Um modelo de diagrama do Visio com recursos de automação simplifica o alinhamento de formas e a conexão de elementos em seu diagrama.

Melhores recursos do Microsoft Visio

Acesse uma biblioteca de modelos on-line gratuitos pré-criados para criar tudo, desde fluxogramas simples até diagramas de rede detalhados e plantas baixas

Vincule diagramas a fontes de dados externas, como planilhas do Excel, permitindo atualizações dinâmicas de formas e visualizações de dados

Integre-se ao Microsoft Teams e ao SharePoint

Limitações do Microsoft Visio

Os recursos premium do Visio exigem uma assinatura do Office 365 ou específica do Visio, o que pode ser proibitivamente caro para pequenas empresas ou freelancers

A curva de aprendizado do Visio pode ser acentuada, especialmente para novos usuários ou para aqueles que não estão familiarizados com as ferramentas do Microsoft Office

O Visio foi projetado principalmente para Windows e tem funcionalidade limitada no Mac ou no Linux

Preços do Microsoft Visio

Incluído no Microsoft 365

Plano 1 do Visio: US$ 5/usuário por mês

US$ 5/usuário por mês Plano 2 do Visio: US$ 15/usuário por mês

Microsoft Visio avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 650 avaliações)

4,2/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Visio?

O que eu mais gostei no MS Visio foi sua ampla variedade de modelos e formas para criar diagramas profissionais. Ele facilitou a criação e a personalização de visualizações complexas, como fluxogramas e projetos de rede. Usamos o Visio predominantemente para visualizar fluxos de trabalho para subequipes e foi eficaz. Avaliação da Capterra Fato divertido: A versão mais antiga do Microsoft Visio foi lançada em 1992 com o nome Visio 1.0.

Aperfeiçoe seu próximo projeto de diagrama com o ClickUp

Os criadores de diagramas são ferramentas essenciais para simplificar informações e comunicações complexas. Eles o ajudam a explicar conceitos complexos em formatos claros e visuais e a compartilhar ideias.

No entanto, muitas ferramentas de diagramação têm limitações - algumas não têm integração com seus fluxos de trabalho, outras têm dificuldades com a colaboração em tempo real e muitas não conseguem conectar diagramas a tarefas acionáveis em um projeto.

Essa fragmentação pode retardar os processos e prejudicar as equipes.

No entanto, o ClickUp permite combinar recursos de diagramação com recursos de gerenciamento de tarefas. Ele permite que as equipes criem, editem e vinculem diagramas diretamente às tarefas, acompanhem o progresso e colaborem em tempo real - tudo em uma única plataforma. Registre-se no ClickUp gratuitamente e passe do brainstorming à execução 10 vezes mais rápido!