mais de 20 atalhos essenciais do Zoom para aumentar sua produtividade

Para ser justo, o Zoom é uma plataforma de videoconferência bastante simples e confiável.

Mas você sabe o que poderia torná-lo ainda melhor? Os atalhos de teclado do Zoom.

Também conhecidos como teclas de atalho do Zoom, eles economizam tempo e aumentam a produtividade - por meio de uma combinação rápida de teclas que executam tarefas específicas, eliminando a necessidade de se perder nos menus até mesmo para planejar uma reunião.

Fomos até a toca do coelho dos atalhos para trazer a você os melhores atalhos do Zoom.

Quando começar a usá-los, você se perguntará como conseguiu sobreviver àquelas maratonas de reuniões sem eles.

O que são atalhos do Zoom?

Os atalhos do Zoom são combinações de teclado que permitem que você navegue rapidamente pelos recursos do Zoom sem precisar usar o mouse. Eles foram projetados para poupar seu tempo e tornar suas reuniões Zoom mais eficientes - seja alternando entre visualizações, gerenciando participantes ou navegando nas configurações.

✍🏻 Nota: Para usar esses atalhos de teclado e teclas de atalho do Zoom, certifique-se de que seu aplicativo Zoom para desktop (Windows, macOS ou Linux) esteja atualizado para a versão mais recente. Os usuários do iPad também podem aproveitar os atalhos atualizando o aplicativo Zoom para celular para a versão necessária.

Aqui estão algumas instâncias que você pode usar em um sistema operacional Windows, por exemplo:

Ctrl+Alt+Shift : Ir para a barra de ferramentas de controles de reunião do Zoom ao compartilhar a tela

PageUp : Ir para a página anterior no Gallery View

PageDown : Avança para a próxima página no Gallery View

Alt : Habilite ou desabilite a opção "Sempre mostrar controles de reunião"

Alt+F1: Alternar para a visualização do alto-falante

📌 Exemplo: Veja como esses atalhos podem lhe ajudar. Imagine que você esteja conduzindo uma grande reunião de equipe com mais de 50 participantes. Em vez de procurar manualmente os controles para alterar as exibições ou gerenciar o compartilhamento de tela, o uso de atalhos como Ctrl + Alt + Shift + H no Windows ou Ctrl + Option + Command + H no Mac mantém você concentrado na reunião e não nos controles - economizando tempo e reduzindo as distrações.

Benefícios do uso de atalhos no Zoom

Os atalhos de teclado do Zoom são uma boa maneira de melhorar a forma como você navega nas reuniões. Ao reduzir a dependência do mouse, você pode trabalhar com mais eficiência, manter o foco e até mesmo melhorar a acessibilidade para uma experiência mais tranquila com essas dicas do Zoom.

🧠 Você sabia: Uma pesquisa realizada pelo desenvolvedor Bruno Michels revelou que a troca do mouse por atalhos de teclado para tarefas comuns, como copiar e colar, pode economizar até cinco segundos por ação. Em um ano, isso se traduz em cerca de 134 horas - ou 17 dias inteiros de trabalho - de economia de tempo.

Aqui estão alguns dos principais benefícios:

1. Economize tempo com ações mais rápidas

Os atalhos de teclado permitem executar tarefas essenciais como mutar/desmutar, ligar/desligar a câmera ou levantar a mão instantaneamente. Essas ações, que normalmente exigem vários cliques, são concluídas em segundos, tornando seu fluxo de trabalho mais rápido e simplificado.

💡 Dica profissional: O agendamento de reuniões do Zoom é ainda mais fácil se você integrar sua conta do Zoom com ferramentas como o Google Calendar ou o ClickUp. Aqui está um guia sobre como agendar uma reunião do Zoom com facilidade.

2. Mantenha o foco durante as reuniões

Ao manter as mãos no teclado, você pode ficar totalmente envolvido na reunião sem interrupções. Não há necessidade de pegar o mouse, que pode distraí-lo da conversa ou da tarefa em andamento.

3. Torne o Zoom mais acessível

Para usuários com necessidades de acessibilidade, os atalhos de teclado fornecem uma maneira alternativa de interagir com o Zoom, garantindo que todos possam participar plenamente das reuniões sem dificuldade.

🍪 Bônus: Desde silenciar o microfone quando não estiver falando até se enquadrar bem na câmera, pequenos detalhes fazem uma grande diferença na criação de uma impressão profissional e polida. Domine a etiqueta e as práticas recomendadas do Zoom com este guia.

4. Navegue pelo Zoom facilmente com atalhos

Os atalhos do Zoom são cuidadosamente projetados para serem fáceis de lembrar. Por exemplo, pressionar "Alt + M" silencia o microfone (para Windows); "Command + Shift + A" silencia o microfone (para Mac) e "Alt + V" alterna o vídeo (para Windows); "Command + Shift + V" liga/desliga o vídeo (para Mac)- tornando mais simples incorporar esses atalhos à sua rotina.

5. Tenha uma aparência profissional com controles rápidos

O uso de atalhos para acessar rapidamente os controles da reunião pode ajudá-lo a parecer mais confiante e preparado. Seja silenciando o ruído de fundo ou alternando as visualizações, essas pequenas combinações de teclas contribuem para uma apresentação polida e perfeita.

💡 Dica Profissional: Evite o estresse de ficar sem tempo durante reuniões cruciais do Zoom, entendendo as opções de plano do Zoom. Quer você opte pelo plano gratuito ou faça upgrade para obter recursos estendidos, aqui está um guia sobre os planos gratuitos e pagos do Zoom.

Como usar atalhos no Zoom

O Zoom facilita a visualização, o uso e até a personalização de atalhos de teclado para atender às suas preferências. Se você deseja economizar tempo ou criar atalhos alinhados com seu fluxo de trabalho, veja como aproveitar ao máximo esse recurso.

1. Visualização dos atalhos de teclado padrão do Zoom

Abra o Zoom em sua área de trabalho : Inicie o aplicativo Zoom e faça login

Configurações de acessibilidade: Clique em sua imagem de perfil no canto superior direito e selecione Configurações no menu suspenso

Navegue até Atalhos do teclado: Na janela Configurações do Zoom, procure por Atalhos do teclado no lado esquerdo. Clique nele para ver a lista de atalhos disponíveis

Verifique a lista de atalhos: Navegue pelos atalhos pré-configurados e anote os que você gostaria de usar

2. Personalização dos atalhos de teclado do Zoom

O Zoom permite personalizar atalhos, proporcionando flexibilidade e controle sobre como você navega no aplicativo. Siga estas etapas:

Configurações de acesso: Abra o aplicativo Zoom, clique na foto do seu perfil e selecione Configurações

Vá para os atalhos do teclado: No menu Settings (Configurações), clique em Keyboard Shortcuts (Atalhos do teclado) no painel lateral

Escolha uma função para editar: Encontre a ação que deseja personalizar na lista. Por exemplo, silenciar/desativar o microfone

Pressione as teclas desejadas: Clique no campo de atalho atual e, em seguida, pressione a combinação de teclas que deseja atribuir

Salve suas alterações: O Zoom atualiza automaticamente o atalho assim que você digita a nova combinação de teclas

dica profissional: O Zoom oferece dois tipos de atalhos de teclado: teclas de atalho globais e locais. As teclas de atalho globais funcionam em todos os aplicativos, o que significa que você pode usá-las mesmo quando a janela pop-up do Zoom não estiver ativa - perfeito para multitarefas durante uma reunião. Por exemplo, você pode silenciar o áudio para si mesmo ou alternar o vídeo enquanto trabalha em outro programa. As teclas de atalho locais, por outro lado, são específicas do aplicativo, como os atalhos do Zoom que funcionam apenas no aplicativo Zoom ou os atalhos do Slack que permanecem no Slack.

3. Evitando conflitos nos atalhos do Zoom

O Zoom evita conflitos de atalhos - situações em que duas funções compartilham a mesma combinação de teclas. Se surgir um conflito:

Caixas vermelhas aparecem ao lado dos comandos de reunião e comandos de bate-papo conflitantes na lista de atalhos

Uma mensagem de erro aparece na parte inferior da tela para alertá-lo

Para corrigir um conflito, edite um dos atalhos envolvidos e atribua uma combinação de teclas exclusiva.

Mais de 20 atalhos do Zoom para aumentar sua produtividade

Abaixo está uma tabela abrangente de atalhos de teclado essenciais do Zoom para Windows e macOS.

Função Atalho do Windows Atalho para o macOS Silenciar todos os microfones, exceto o do anfitrião Alt + M Command ⌘ + Control + M Ativar o áudio de todos os microfones Alt + M Command ⌘ + Control + U Silenciar o microfone do palestrante Alt + A Command ⌘ + Shift ⇧ + A Pressione para falar quando estiver sem som Barra de espaço Barra de espaço Iniciar ou interromper o compartilhamento de tela (somente foco na barra de ferramentas) Alt + Shift + S Command ⌘ + Shift ⇧ + S Pausar ou retomar a gravação Alt + P Command ⌘ + Shift ⇧ + P Pause ou retome o compartilhamento de tela (somente foco na barra de ferramentas) Alt + T Command ⌘ + Shift ⇧ + T Mude para o orador ativo em uma reunião Alt + F1 Command ⌘ + Shift ⇧ + W Mude para a visualização da galeria Alt + F2 Command ⌘ + Shift ⇧ + W Veja as 25 transmissões de vídeo anteriores na exibição de galeria PageUp Controle + P Veja os próximos 25 fluxos de vídeo na visualização de galeria PageDown Controle + N Prompt para encerrar ou sair de uma reunião do Zoom Alt + Q Comando ⌘ + W Obtenha controle remoto Alt + Shift + R Ctrl + Shift + R Pare o controle remoto Alt + Shift + G Ctrl + Shift + G Levante ou abaixe sua mão Alt + Y Opção + Y Exibir ou ocultar o painel de participantes Alt + U Comando ⌘ + U Abrir janela de convite Alt + I Comando ⌘ + I Fechar a janela atual Alt + F4 Comando ⌘ + W Comando para iniciar ou parar o vídeo Alt + V Command ⌘ + Shift ⇧ + V Iniciar ou parar a gravação na nuvem Alt + C Command ⌘ + Shift ⇧ + C Iniciar ou parar a gravação local Alt + R Command ⌘ + Shift ⇧ + R Entrar ou sair da tela cheia Alt + F Command ⌘ + Shift ⇧ + F Mostrar ou ocultar controles de reunião flutuantes Ctrl + Alt + Shift + H Ctrl + Option + Command + H Faça uma captura de tela Alt + Shift + T Comando ⌘ + T Pule para conversar com alguém Ctrl + T Comando ⌘ + K Fechar o bate-papo atual Ctrl + W N/A Ir para o bate-papo anterior Ctrl + Para cima N/A Pesquisa Ctrl + F N/A Ir para o próximo bate-papo Ctrl + Para baixo N/A Mude para a visualização retrato ou paisagem Alt + L N/A

Limitações do uso do Zoom

Embora o Zoom seja uma plataforma versátil e amplamente utilizada, ele pode ser um incômodo em determinadas situações.

Vulnerabilidades de segurança : O Zoom tem sido criticado por problemas de segurança, como falhas de criptografia e "Zoom bombing", em que participantes não autorizados interrompem reuniões. Por exemplo, uma empresa financeira pode sofrer interrupções durante uma reunião estratégica confidencial quando participantes não convidados se juntam a ela

Duração limitada da reunião para usuários gratuitos : As contas gratuitas do Zoom impõem um limite de 40 minutos para reuniões de grupo com três ou mais participantes. Isso significa que se um professor estiver conduzindo uma aula on-line, ele precisará reiniciar a reunião várias vezes devido aos limites de tempo, causando interrupções

Dependência de conexão com a Internet: O desempenho do Zoom depende muito de uma internet estável; conexões fracas podem causar atrasos ou interrupções

🧠 Você sabia: Mais de 45% dos executivos se sentem sobrecarregados com a sobrecarga de reuniões. Este é o seu guia sobre como realizar reuniões produtivas e aumentar a eficiência da equipe.

Problemas de compatibilidade e acessibilidade : O Zoom pode não funcionar bem em dispositivos mais antigos ou em áreas com baixa largura de banda. Além disso, a plataforma não possui recursos abrangentes de acessibilidade para pessoas com deficiência, o que dificulta a participação efetiva de alguns usuários

Fadiga virtual e esgotamento: Reuniões contínuas por vídeo podem levar à " : Reuniões contínuas por vídeo podem levar à " fadiga do Zoom ", afetando a saúde mental e a produtividade

💡 Dica Profissional: Reuniões eficazes começam com metas e pautas claras. Veja como realizar reuniões eficazes em que você pode organizar tópicos de discussão, atribuir itens de ação e garantir que todos saiam com uma sensação de realização.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Zoom

A maneira como trabalhamos mudou drasticamente, assim como as ferramentas que usamos para nos mantermos produtivos.

Um estudo da Harvard Business Review revelou que os funcionários alternam entre as guias cerca de 1.200 vezes por dia, somando quase quatro horas de produtividade perdida.

É por isso que o ClickUp é uma excelente alternativa ao Zoom: ele combina comunicação em tempo real com gerenciamento de tarefas.

Imagine tentar gerenciar eventos sobrepostos do Google Agenda, reuniões do Zoom e lembretes do Apple Agenda - manter o controle de tudo pode ser uma tarefa árdua. O Calendar View do ClickUp resolve isso centralizando todos os calendários em um só lugar.

Personalize a visualização de acordo com suas preferências: alterne entre perspectivas diárias, semanais ou mensais

Arraste e solte tarefas ou reuniões em diferentes intervalos de tempo, ajustando instantaneamente as prioridades

Visualize todos os eventos agendados, tarefas planejadas e reuniões, incluindo as externas do Google Calendar, Zoom ou Apple Calendar, para se manter organizado

📌 Exemplo: Se a sua equipe tiver uma segunda-feira agitada, repleta de chamadas de clientes e análises internas, você poderá usar o ClickUp para destacar tarefas de alta prioridade enquanto planeja a preparação pré-reunião e o acompanhamento pós-reunião diretamente na visualização do calendário.

Há outro grande desafio na maneira como usamos os aplicativos de reunião atualmente: a maioria das reuniões resulta em pontos-chave ou itens de ação, mas acompanhá-los pode ser um desafio.

O ClickUp Meetings cuida disso. Mantenha o controle das anotações, organize as agendas e atribua itens de ação para garantir a responsabilidade - tudo em uma única plataforma. A documentação de suas reuniões semanais desbloqueia alguns dos recursos mais poderosos do ClickUp!

Além disso, usando o ClickUp Assign Comments, você pode delegar tarefas diretamente do ClickUp Meetings, garantindo que todos saibam o que precisam fazer.

💡 Dica Profissional: Use o ClickUp Docs para documentar as pautas das reuniões e fazer anotações colaborativas em tempo real para tornar as reuniões virtuais mais interativas. Todos podem contribuir durante a reunião e, com o ClickUp Brain, as discussões são automaticamente resumidas em tarefas acionáveis.

Agora, o melhor recurso do ClickUp para participantes de reuniões em série: Às vezes, as anotações escritas não são suficientes para capturar as nuances de uma reunião. O recurso Clips do ClickUp preenche a lacuna ao permitir que os usuários gravem e compartilhem o conteúdo da reunião sem esforço.

Transcreva automaticamente suas reuniões com IA e registros de data e hora com o ClickUp Clips

Assim como a gerente de marketing de eventos da Vida Health, Alaina Maracotta, que compartilhou: "Tem sido fenomenal ver quanto tempo economizamos em reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que costumava levar três horas por semana para planejamento e atualizações de eventos agora leva pouco mais de uma hora. "

Como gravar com o ClickUp Clips:

Abra o ClickUp Space e selecione Clips no menu de ação

Escolha sua entrada de áudio (microfone padrão, sem microfone ou opções adicionais)

Escolha uma opção de gravação: tela inteira, janela ou guia atual

Clique em Iniciar gravação para capturar a janela da tela compartilhada, o áudio ou ambos

Salve e compartilhe a gravação diretamente de seu espaço de trabalho

📌 Exemplo: Se você estiver conduzindo uma sessão de treinamento, poderá gravar toda a sessão com o ClickUp Clips e compartilhar atualizações em vídeo de tamanho reduzido com os membros da equipe que não puderam comparecer. As gravações são salvas automaticamente e estão prontas para serem compartilhadas ou anexadas a tarefas relevantes.

Precisa de mais munição? Conheça o anotador de reuniões com IA do ClickUp! Deixe que a IA participe de reuniões em seu lugar e traga itens de ação e destaques da reunião. Saiba mais. 👇🏼

Otimize seu fluxo de trabalho com as teclas de atalho e atalhos do ClickUp

Os atalhos de teclado do ClickUp foram projetados para simplificar seu fluxo de trabalho e minimizar movimentos desnecessários das mãos. Veja como você pode começar a usar os atalhos do ClickUp:

Ativar atalhos: Por padrão, os atalhos do ClickUp estão desativados. Para ativá-los:

Vá para seu avatar pessoal no canto superior direito

Selecione Settings (Configurações), role até Preferences (Preferências) e ative os atalhos de teclado

Clique em Salvar alterações

Acesse todos os atalhos: Para visualizar a lista completa de atalhos, clique em seu avatar e selecione Atalhos de teclado no menu suspenso. A partir daí, você pode explorar várias categorias de atalhos.

Aqui está uma tabela detalhada de alguns dos atalhos mais úteis do ClickUp, categorizados por função:

Função ClickUp Atalho (Mac) Atalho (Windows) Atalhos globais Fechar uma tarefa ou janela Esc Esc Abrir o Centro de Comando Cmd + K Ctrl + K Mostrar/ocultar a barra lateral Q Q Criar uma tarefa T T Abrir o Bloco de Notas P P Notificações Espaço Espaço Atalhos de texto Mencionar uma pessoa @ @ Mencionar uma tarefa @@ @@ Inserir uma seta ➝ -> -> Criar um hiperlink Cmd + K Ctrl + K Atalhos de tarefas Atribua tarefas a você mesmo Hover + M Hover + M Adicionar/remover da bandeja Shift + T Shift + T Navegar para a próxima tarefa Cmd + Shift + Seta Ctrl + Shift + Seta Criar subtarefas em massa Colar lista em uma subtarefa Colar lista em uma subtarefa Ver atalhos Visualização do calendário C C Visualização do quadro B B Visualização de lista L L Visualização do painel D D Visualização da equipe X X Atalhos de documentos Destaque o bloco de texto selecionado Cmd + Shift + H Ctrl + Shift + H Crie uma lista com marcadores Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 Crie uma lista de verificação Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 Crie uma lista numerada Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 Alinhar o texto ao centro Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E Duplicar um bloco de texto Cmd + D Ctrl + D

Elimine o cansaço das reuniões com a eficiência do ClickUp

Todos nós adoramos o Zoom (pelo menos a maioria de nós). Mas ele é mais uma plataforma para entrarmos e sairmos enquanto procuramos anotações e gravações de reuniões.

Os usuários do ClickUp geralmente começam sua jornada buscando economizar tempo, mas rapidamente descobrem um tesouro de recursos para automatizar tarefas e facilitar os fluxos de trabalho.

Desde o gerenciamento centralizado de calendários e a criação de tarefas em tempo real até documentos colaborativos e clipes para gravações de reuniões, o ClickUp transforma a maneira como as equipes gerenciam o trabalho e a comunicação.

Pronto para recuperar seu tempo e simplificar seu fluxo de trabalho? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e experimente a eficiência.