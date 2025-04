Os 10 principais geradores de texto aleatório para 2025

Já olhou para uma maquete de design em branco e se perguntou como fazer com que ela parecesse realista? O texto de espaço reservado é útil aqui, quer você seja um web designer apresentando layouts ou um desenvolvedor testando fluxos de conteúdo. Mas vamos encarar os fatos: o "Lorem Ipsum" está ficando ultrapassado.

Como Ferramentas de criação de conteúdo de IA para transformar o setor, precisamos olhar além do texto tradicional de espaço reservado. É por isso que selecionamos esta nova lista de geradores de texto aleatório para tornar seu processo de design e geração de conteúdo mais fácil e divertido.

⏰ Resumo de 60 segundos

O que você deve procurar nos geradores de texto aleatório?

Antes de nos aprofundarmos em nossas principais opções, veja o que torna uma ferramenta para gerar palavras aleatórias realmente valiosa para seu fluxo de trabalho de design:

Opções de personalização : Procure ferramentas que permitam controlar o comprimento, o formato e a estrutura do texto. A capacidade de especificar parágrafos, contagem de palavras e limites de caracteres garante que o texto gerado atenda exatamente às suas necessidades

: Procure ferramentas que permitam controlar o comprimento, o formato e a estrutura do texto. A capacidade de especificar parágrafos, contagem de palavras e limites de caracteres garante que o texto gerado atenda exatamente às suas necessidades Relevância do conteúdo : Embora o Lorem Ipsum tradicional funcione para layouts básicos, as ferramentas modernas podem gerar conteúdo específico do setor que torna seus mockups mais significativos e contextuais

: Embora o Lorem Ipsum tradicional funcione para layouts básicos, as ferramentas modernas podem gerar conteúdo específico do setor que torna seus mockups mais significativos e contextuais Recursos de integração : Escolha geradores que funcionem perfeitamente com suas ferramentas de design e desenvolvimento existentes. O acesso à API e a funcionalidade fácil de copiar e colar são essenciais para facilitar os fluxos de trabalho

: Escolha geradores que funcionem perfeitamente com suas ferramentas de design e desenvolvimento existentes. O acesso à API e a funcionalidade fácil de copiar e colar são essenciais para facilitar os fluxos de trabalho Suporte a idiomas : Considere se você precisa de geração de texto em vários idiomas para projetos internacionais. Algumas ferramentas oferecem texto de espaço reservado em vários idiomas e conjuntos de caracteres

: Considere se você precisa de geração de texto em vários idiomas para projetos internacionais. Algumas ferramentas oferecem texto de espaço reservado em vários idiomas e conjuntos de caracteres Velocidade de geração: Ao trabalhar em grandes projetos, você precisa de uma ferramenta que gere texto sem atrasos ou demoras rapidamente. Procure geradores com recursos de processamento eficientes

você sabia que a geração de texto tem raízes em pesquisa em ciência da computação das décadas de 1950 e 1960 com avanços significativos ocorridos nas décadas de 1980 e 1990 por meio da inteligência artificial e do aprendizado de máquina.

Leia também: Como automatizar a criação de conteúdo com IA

Os 10 melhores geradores de texto aleatório

Aqui estão os 10 melhores geradores de texto aleatório que você pode usar:

1. ClickUp (melhor para geração de texto com inteligência artificial)

Como o aplicativo completo para o trabalho que combina suas tarefas, bate-papo e conhecimento, ClickUp vai além de ser um aplicativo de produtividade com IA.

Entre inúmeras outras coisas, ele também pode funcionar como um Gerador de texto aleatório com inteligência artificial . Ele se destaca por trazer recursos de geração de texto diretamente para o fluxo de trabalho do seu projeto por meio de Cérebro ClickUp assistente de IA interno do ClickUp.

Cérebro do ClickUp

Esse recurso transforma a maneira como as equipes lidam com a geração de texto em seus fluxos de trabalho. Em vez de alternar entre diferentes ferramentas, você pode criar e gerenciar todo o seu texto de espaço reservado onde planeja e executa seus projetos.

Insight do ClickUp: A alternância de contexto está corroendo silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho são causadas por malabarismo com plataformas, gerenciamento de e-mails e pulos entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? ClickUp une seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma plataforma única e simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas a partir do bate-papo, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto os recursos baseados em IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Para designers e desenvolvedores que precisam de texto de espaço reservado, você pode gerar, gerenciar e colaborar com o conteúdo, mantendo-o conectado aos seus projetos, tarefas e ativos de design.

Essa integração é especialmente valiosa para equipes que trabalham em projetos de design de grande escala que exigem conteúdo consistente de placeholder em vários componentes.

Livre-se do Lorem Ipsum e torne divertida a geração de textos aleatórios com o ClickUp Brain

O sistema de gerenciamento de documentos da plataforma, Documentos do ClickUp o ClickUp Docs, é um hub central para seus fluxos de trabalho de gerenciamento de conteúdo.

Escreva, gere ou cole o texto em um local acessível pelo ClickUp Brain e, em seguida, traduza-o

O ClickUp Brain se integra diretamente ao editor de documentos, permitindo que você gere diferentes tipos de texto sem sair do seu espaço de trabalho. Você pode criar conteúdo de vários comprimentos e estilos, o que é ótimo para testar diferentes layouts de design. Você pode até mesmo traduzir e localizar seu conteúdo com este Gerador de conteúdo de IA .

O assistente de IA pode ajudar a expandir descrições breves em blocos de conteúdo mais completos ou comprimir textos mais longos em versões mais curtas para diferentes elementos da interface do usuário.

Geração automática de conteúdo diretamente no ClickUp Docs com o ClickUp Brain

As equipes podem colaborar com o conteúdo de texto gerado em tempo real no ClickUp Docs. Vários membros da equipe podem editar documentos, deixar comentários e sugerir alterações simultaneamente.

Além disso, o ClickUp Brain pode gerar instantaneamente modelos para tarefas, documentos e projetos com componentes de texto de espaço reservado. Isso significa que você pode criar estruturas reutilizáveis para diferentes necessidades de texto, desde a cópia da interface do usuário até blocos de conteúdo, e adaptá-las facilmente em todos os projetos.

Esses modelos ajudam a manter a consistência no uso do texto do placeholder ao criar modelos de sites, interfaces de aplicativos ou materiais de marketing.

Para obter mais detalhes sobre o uso de IA para documentação, assista a este útil vídeo explicativo!

melhores recursos do #### ClickUp

Transcreva e gere texto automaticamente a partir de gravações de voz usando o ClickUp Brain

Configure fluxos de trabalho automatizados para revisão e aprovação de conteúdo por meio de automações if-then no ClickUp

Organize e categorize o conteúdo de texto com tags e hierarquias personalizadas

Colabore ao vivo no mesmo documento com os membros da sua equipe no ClickUp

Acompanhe as versões do conteúdo com o histórico de versões incorporado no ClickUp Docs

Limitações do ClickUp

Os usuários relataram uma curva de aprendizado devido à grande quantidade de recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

💡Dica profissional: Quanto mais específico e personalizado for seu prompt de IA, mais preciso e relevante será o texto gerado. O ClickUp Brain aprende com o contexto de seu espaço de trabalho para fornecer resultados cada vez mais precisos.

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Ele definitivamente facilitou a vida comparativamente, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base no progresso das reuniões diárias, foi fácil planejar o futuro.

via ChatGPT O ChatGPT é excelente na criação de texto de espaço reservado específico do design que mantém a relevância semântica. Os designers valorizam particularmente sua capacidade de gerar texto que corresponda ao contexto de diferentes elementos da interface do usuário, como menus de navegação, modelos de sites de páginas da Web e descrições de produtos.

Isso torna os protótipos mais significativos durante as apresentações aos clientes e os testes com usuários.

Melhores recursos do ChatGPT

Gerar conteúdo de texto em diferentes tons e estilos com base em Solicitações de redação de IA Criar conteúdo de comprimentos específicos para atender aos requisitos de design

Produzir texto em vários idiomas para projetos internacionais

Limitações do ChatGPT

O resultado gerado às vezes pode ser inconsistente em relação aos requisitos do usuário

A camada gratuita tem limitações de uso

Preços do ChatGPT

Gratuito

ChatGPT Plus : $20/mês

: $20/mês Pro : $200/mês

: $200/mês Team: uS$ 30/usuário por mês

ChatGPT avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 650 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre ChatGPT?

O ChatGPT tem sido um divisor de águas para meus projetos de trabalho criativo. Posso começar com brainstorming, ideação, conceitos, redação de textos e gerenciamento de projetos. A interação e a experiência são fáceis no meu laptop ou telefone. Ter uma conta que registra todas as minhas pesquisas é um recurso inestimável. Avaliação do Capterra 🧠 Fato divertido: Victor H. Yngve, em 1961, desenvolveu um modelo para mostrar que a geração automática de frases era possível, concentrando-se na geração de frases da literatura infantil.

Leia também: Exemplos impressionantes de IA generativa que estão transformando os setores

3. Perplexity (melhor para geração de texto com base em pesquisa)

via IA de perplexidade Principalmente uma ferramenta de pesquisa que busca informações em fontes citadas, o Perplexity AI gera texto de alta qualidade com precisão notável. Ele pode criar conteúdo coerente para vários casos de uso, incluindo redação criativa, resumo e conclusão de frases.

O recurso de geração de linguagem da IA permite que os usuários produzam texto com o mínimo de entrada, o que a torna uma excelente ferramenta para escritores que buscam inspiração ou geração rápida de conteúdo, sim, até mesmo texto aleatório.

Melhores recursos do Perplexity

Gerar texto com informações atuais e factuais

Obter citações e fontes no texto gerado

Limitações do Perplexity

O foco principal é a recuperação de informações e não a capacidade de gerar texto de espaço reservado

Preços do Perplexity

Padrão: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 20/mês

Avaliações e resenhas do Perplexity

G2 : 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Perplexity?

O Perplexity se tornou uma ferramenta indispensável em meu fluxo de trabalho diário. Ele me poupa inúmeras horas por semana. É melhor do que pagar apenas pelo ChatGPT, que vem com esta assinatura, e mais completo do que o Gemini. Usá-lo para pesquisa é obter informações rápidas e precisas, especialmente para coisas como redigir e-mails e pesquisar para apresentações. Análise do G2 4. Gemini (melhor para geração de texto multimodal)

via Gêmeos O Gemini do Google combina a geração de texto com uma compreensão do contexto visual, o que o torna útil na criação de texto de espaço reservado que se alinha aos elementos de design. Sua capacidade de processar entradas multimodais pode ajudar a gerar conteúdo de espaço reservado contextualmente apropriado.

A forte integração do Gemini pode simplificar os fluxos de trabalho dos designers que já usam o Google Workspace (Docs, Slides, etc.).

Melhores recursos do Gemini

Traduzir e gerar textos em vários idiomas sem problemas

Produzir texto com uma compreensão diferenciada da semântica e do contexto

Fornecer formatação consistente em conteúdo relacionado

Limitações do Gemini

A versão gratuita tem limitações de uso

As respostas geralmente podem ser concisas

Preços do Gemini

**Gratuito

Gemini Business: US$ 24/usuário por mês

US$ 24/usuário por mês Gemini Enterprise: US$ 36/usuário por mês

US$ 36/usuário por mês AI Meetings and Messaging: $12/usuário por mês

Gemini avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre Gemini?

_No geral, isso facilita muito a redação de documentos, me dá melhores opções de escolha do que o que foi originalmente escrito e está disponível para o caso de eu ficar preso em alguma coisa Revisão do Capterra 👀 Você sabia? Em dezembro de 2019, a BBC usou texto gerado por computador para fornecer uma cobertura eleitoral detalhada, produzindo aproximadamente 650 artigos em inglês e 40 em galês.

5. Lorem Ipsum (melhor para o texto clássico de espaço reservado)

via Lorem Ipsum O gerador tradicional de Lorem Ipsum (lipsum.com) continua sendo um padrão do setor para a criação de texto neutro de espaço reservado.

Aqui está um exemplo clássico do texto de Lorem Ipsum:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Essa passagem padrão da Lorem Ipsum demonstra por que ela é eficaz para maquetes de design - ela mantém o fluxo natural do texto e a distribuição de caracteres, permanecendo neutra o suficiente para não distrair os elementos de design.

Melhores recursos do Lorem Ipsum

Gerar texto Lorem Ipsum padrão em vários tamanhos

Copiar texto em diferentes formatos (texto simples, HTML)

Selecione um número específico de palavras, bytes ou parágrafos

Inicie o texto com o tradicional "Lorem ipsum" ou com frases personalizadas

Limitações do Lorem Ipsum

Limitado ao texto de espaço reservado em estilo latino

Preços da Lorem Ipsum

**Gratuito

Lorem Ipsum ratings and reviews

G2 : Nenhuma classificação disponível

: Nenhuma classificação disponível Capterra: Não há classificações disponíveis

🧠 Fato divertido: O que significa Lorem Ipsum?

Vem de uma passagem embaralhada de De finibus bonorum et malorum, (Sobre os fins do bem e do mal), uma obra de Cícero escrita em 45 a.C.

O texto em si é, em sua maior parte, sem sentido, mas imita os padrões da linguagem natural, o que o torna útil para testar fontes, espaçamento e legibilidade geral em um design.

6. Dummy Text Generator (melhor para texto fictício personalizável)

via Gerador de texto fictício Esse gerador é especializado na criação de texto de espaço reservado com parâmetros personalizáveis.

O Dummy Text Generator permite que os designers gerem um texto que corresponda às características visuais de diferentes idiomas e, ao mesmo tempo, permaneça sem sentido, ajudando a focar nos elementos de design.

melhores recursos do #### Dummy Text Generator

Selecione entre vários estilos de texto fictício além do texto fictício tradicional

Personalizar o comprimento de parágrafos e frases

Gerar texto em vários formatos (TXT, HTML, Word)

Escolha entre diferentes estilos e padrões de texto

limitações do #### Dummy Text Generator

Opções de personalização limitadas na versão gratuita

Preços do Dummy Text Generator

Gratuito para uso on-line

Dummy Text Generator avaliações e comentários

G2 : Nenhuma classificação disponível

: Nenhuma classificação disponível Capterra: Não há classificações disponíveis

7. RANDOM.ORG (melhor para geração de palavras realmente aleatórias)

via RANDOM.ORG O RANDOM.ORG é particularmente valioso para testar casos extremos no desenvolvimento da interface do usuário.

Os usuários podem criar arquivos contendo até 20 milhões de valores aleatórios por meio do serviço de geração de arquivos, o que o torna particularmente valioso para necessidades de grande escala, como códigos promocionais, dados de teste ou aplicativos científicos.

melhores recursos do #### RANDOM.ORG

Garanta a verdadeira aleatoriedade dos textos gerados usando fontes de ruído atmosférico

Exportação de arquivos em vários formatos, incluindo texto simples, CSV e Excel

Crie valores aleatórios personalizados (por exemplo, códigos alfanuméricos)

Limitações do RANDOM.ORG

As chamadas de API são limitadas ao nível gratuito

Preços do RANDOM.ORG

Desenvolvedor: Nível gratuito disponível

Nível gratuito disponível Comercial (sem jogos de azar): US$ 12/mês

RANDOM.ORG ratings and reviews

G2 : Não há classificações disponíveis

: Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

8. Lipsumator (melhor para uma maneira direta de gerar texto de espaço reservado)

via Lipsumator Um gerador de texto fictício simples, o Lipsumator permite que você personalize o texto do espaço reservado especificando o número de parágrafos ou palavras necessárias.

A ferramenta mantém o padrão clássico de distribuição de letras, o que torna esse estilo de texto fictício eficaz para modelos de design.

Melhores recursos do Lipsumator

Opção para iniciar com a abertura tradicional "Lorem Ipsum"

Gerar texto com quebras de parágrafo naturais

Copiar o texto gerado com um clique

Limitações do Lipsumator

Limitado a texto fictício baseado em latim

Opções básicas de personalização

Preços do Lipsumator

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Lipsumator

G2 : Nenhuma classificação disponível

: Nenhuma classificação disponível Capterra: Não há classificações disponíveis

9. Random.Onl (melhor para formatos de texto especializados)

via Random.Onl O Random.Onl oferece uma ferramenta geradora de texto simples e versátil que cria texto fictício sob demanda. A plataforma atende a web designers que precisam de texto fictício para maquetes de sites e escritores que buscam inspiração criativa.

Ela se destaca na geração de texto para tipos de conteúdo específicos, como endereços, descrições de produtos e perfis de usuários, o que a torna valiosa para protótipos de aplicativos e comércio eletrônico.

melhores recursos do #### Random.Onl

Gerar texto com contagem específica de palavras instantaneamente

Acesse a geração de texto juntamente com outros geradores aleatórios (números, nomes, datas)

Interface simples, baseada em navegador, que não requer instalação

limitações do #### Random.Onl

Possui apenas opções básicas de personalização

Preços do Random.Onl

**Gratuito

Random.Onl avaliações e críticas

G2 : Nenhuma classificação disponível

: Nenhuma classificação disponível Capterra: Não há classificações disponíveis

via Obter ferramentas aleatórias Essa plataforma fornece uma ferramenta on-line de geração de texto aleatório que cria cadeias de caracteres de comprimento especificado para várias finalidades. O Get Random Tools gera texto para testes, preenchimento de dados, conteúdo de espaço reservado e amostras de texto.

Personalização de conjuntos de caracteres para diferentes necessidades de conteúdo

Criar texto de espaço reservado com requisitos específicos de caracteres

Acesse ferramentas adicionais de manipulação de texto para personalização adicional

Interface básica com opções mínimas de formatação

Limitado à geração de texto baseado em string

Gratuito para uso on-line

G2 : Nenhuma classificação disponível

: Nenhuma classificação disponível Capterra: Não há classificações disponíveis

A melhor solução para a geração de textos fictícios

Encontrar o gerador de texto fictício certo pode simplificar significativamente seu fluxo de trabalho de design e desenvolvimento. Embora o Lorem Ipsum tradicional ainda tenha seu lugar, as modernas ferramentas de criação de conteúdo de IA, como o ClickUp, oferecem recursos de geração de texto mais versáteis e contextuais.

Compreender o equilíbrio entre Conteúdo gerado por IA e conteúdo humano ajuda a criar mockups e protótipos com aparência mais autêntica. O ClickUp transforma a maneira como as equipes lidam com a geração de texto em seus fluxos de trabalho. Com o modelos de redação de conteúdo e prompts de redação de IA, você pode criar e gerenciar todo o seu texto de espaço reservado enquanto aprende como humanizar o conteúdo de IA por meio de refinamento colaborativo.

Seja para criar maquetes, testar layouts ou desenvolver estruturas de conteúdo, essas ferramentas oferecem a flexibilidade e a funcionalidade necessárias para os desafios de design atuais. Registre-se no ClickUp e experimente o futuro da criação de conteúdo com tecnologia de IA.