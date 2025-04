As 10 principais ferramentas de precificação para otimizar sua estratégia em 2025

O preço pode ser um alvo muito móvel.

Os concorrentes reduzem as taxas da noite para o dia, os custos aumentam inesperadamente e os clientes estão mais sensíveis aos preços do que nunca.

Proprietários de empresas e gerentes de preços, se ainda estiverem fazendo malabarismos com planilhas ou confiando no instinto para definir preços, estarão deixando dinheiro na mesa.

Entre as ferramentas de precificação. 💸

Espera-se que o mercado de software de precificação dinâmica atinja US$ 3,53 bilhões em 2025 e está claro o motivo: as empresas precisam de soluções que possam se adaptar rapidamente às mudanças nas condições do mercado.

Quer você seja B2B ou B2C, compilamos este guia para ajudá-lo a ficar à frente dessa curva (de preços).

Crie estratégias de preços claras e eficazes com ferramentas avançadas de colaboração, automação e IA!

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está nosso resumo das 10 melhores ferramentas de precificação para otimizar sua estratégia em 2025:

1. ClickUp : Melhor para gerenciamento centralizado de preços e automação do fluxo de trabalho

2. Pricefx: Melhor para soluções de preços flexíveis, dimensionáveis e orientadas por IA

3. Competera: Melhor para otimização abrangente de preços e análise da concorrência

4. Prisync: O melhor para preços dinâmicos adaptados para empresas de comércio eletrônico

5. Omnia Retail: O melhor para ajustes de preços em tempo real com base nas condições do mercado

6. Price2Spy®: O melhor para monitoramento de preços da concorrência e ferramentas de relatórios

7. BlackCurve: Melhor para insights orientados por dados para otimizar estratégias de preços

8. Quicklizard: O melhor para preços dinâmicos com tecnologia de IA que se adaptam às mudanças do mercado

9. tgndata®: Melhor para análises aprofundadas e percepções de tendências de mercado para precificação

10. PriceLabs: Melhor para gerenciamento dinâmico de receita para o setor de hospitalidade

O que você deve procurar nas ferramentas de precificação?

Ao escolher sua ferramenta de precificação, concentre-se nesses fatores-chave para garantir que esteja investindo em uma solução que aprimore sua estratégia de receita:

Facilidade de integração: Escolha uma ferramenta que se encaixe perfeitamente em seus sistemas existentes - sem necessidade de grandes reformas

Escolha uma ferramenta que se encaixe perfeitamente em seus sistemas existentes - sem necessidade de grandes reformas Dados em tempo real: Escolha uma solução que forneça insights em tempo real, mantendo-o à frente das mudanças do mercado

Escolha uma solução que forneça insights em tempo real, mantendo-o à frente das mudanças do mercado Escalabilidade: Selecione um software de precificação que cresça junto com a sua empresa, quer esteja expandindo as linhas de produtos ou entrando em novos mercados

Selecione um software de precificação que cresça junto com a sua empresa, quer esteja expandindo as linhas de produtos ou entrando em novos mercados Automação: Encontre uma solução que automatize os ajustes de preços para economizar seu tempo e, ao mesmo tempo, permita ajustes manuais quando necessário

Encontre uma solução que automatize os ajustes de preços para economizar seu tempo e, ao mesmo tempo, permita ajustes manuais quando necessário **Análise e geração de relatórios: procure recursos robustos de geração de relatórios para entender o "porquê" das mudanças de preço, o comportamento do cliente e o impacto na margem

Insights baseados em IA: Invista em uma ferramenta que use IA para prever tendências e sugerir estratégias de preços ideais com base em dados históricos e em tempo real

As 10 melhores ferramentas de precificação

Escolher a ferramenta de precificação certa pode ser uma tarefa árdua, com tantas opções disponíveis. Modelos de comparação de software e produtos simplificam esse processo, permitindo que você avalie as ferramentas lado a lado.

Para poupar ainda mais seu tempo, elaboramos uma lista abaixo com as 10 principais ferramentas de precificação conhecidas por seus recursos de destaque, flexibilidade e valor.

Vamos dar uma olhada nelas.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento centralizado de preços e automação de fluxo de trabalho)

Fique por dentro de seus fluxos de trabalho de precificação com o ClickUp

O ClickUp, o aplicativo para o trabalho, redefine a forma como sua empresa aborda o gerenciamento de preços ao combinar a flexibilidade do gerenciamento de projetos com ferramentas adaptadas aos fluxos de trabalho de preços

Com modelos personalizáveis, como o Modelo de preço de produto ClickUp a plataforma simplifica a categorização de preços por marca ou categoria e mantém uma única fonte de verdade para garantir a precisão dos dados

Faça o download deste modelo

Modelo de precificação de produtos do ClickUp

Com esse modelo, você pode comparar recursos e preços de produtos da concorrência usando Visualização de tabela do ClickUp para analisar a concorrência e desenvolver uma estratégia de preços eficaz. Use-a para identificar despesas associadas ao desenvolvimento de produtos, logística, mão de obra, custos de materiais etc., para determinar a estrutura de custos e o ponto de equilíbrio.

Você também pode aproveitar recursos como Tarefas recorrentes do ClickUp analisar o desempenho das estratégias de preços periodicamente e fazer ajustes quando necessário

Faça o download deste modelo

Além disso, Documentos do ClickUp cria colaboração em tempo real, ajudando a sua equipe a elaborar, editar e compartilhar estratégias de preços e a obter feedback instantâneo em práticas páginas Wiki. Os recursos de comentários e marcação promovem o alinhamento entre as partes interessadas.

E Bate-papo do ClickUp leva essa colaboração ainda mais longe. Você e sua equipe podem conversar diretamente sobre preços competitivos, atualizações de projetos ou qualquer tarefa relevante sem sair do espaço de trabalho. Essa integração garante que as conversas sejam vinculadas a projetos ou documentos específicos.

Em seguida, os recursos de automação de tarefas da plataforma entram em ação para centralizar atualizações, aprovações e tarefas recorrentes, como revisões ou auditorias de preços. Além disso, os painéis intuitivos ajudam a visualizar as principais métricas, como desempenho de vendas e eficácia do desconto

Automatize tarefas repetitivas relacionadas a revisões ou atualizações de preços (por exemplo, auditorias mensais de preços) usando a função de automação de tarefas do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Automatiza notificações de acionamento de fluxo de trabalho com base em condições específicas, como alterações de preço ou prazos próximos, garantindo que as partes interessadas relevantes sejam informadas sem intervenção manual com Automações do ClickUp Fornece Visualização de gráfico de Gantt e visualização de linha do tempo , ajudando no alinhamento entre departamentos sobre decisões de preços e sua integração em linhas do tempo mais amplas do projeto

com base em condições específicas, como alterações de preço ou prazos próximos, garantindo que as partes interessadas relevantes sejam informadas sem intervenção manual com Automações do ClickUp Oferece insights baseados em IA com Cérebro ClickUp, o assistente de IA integrado do ClickUp, para analisar dados históricos de preços, identificar tendências, automatizar a geração de subtarefas para atualizações de preços e fornecer assistência contextual ao elaborar estratégias de preços

Limitações do ClickUp

Você precisa dedicar tempo para conhecer os recursos e como eles podem atendê-lo melhor

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/usuário por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Os painéis do ClickUp são um verdadeiro divisor de águas para nós, pois agora temos uma visão em tempo real do que está acontecendo. Podemos ver facilmente o trabalho que concluímos e o que está em andamento.

Teresa Sothcott, Gerente, PMO

2. Pricefx (melhor para soluções de preços flexíveis, escaláveis e orientadas por IA)

via Preço A Pricefx é uma solução de software de precificação baseado em nuvem que combina análise avançada e IA para ajudar as empresas a otimizar seus processos de precificação e a se adaptar às mudanças do mercado.

Sua interface personalizada e amigável e a capacidade de lidar com grandes volumes de dados ajudam a gerenciar estruturas de preços complexas com facilidade.

Oferecendo suporte a uma ampla gama de setores, da manufatura ao varejo, a Pricefx também se integra com sistemas ERP e CRM existentes, como SAP S/4HANA e Salesforce, fornecendo uma visão holística das estratégias de preços.

Melhores recursos da Pricefx

Usa AI e aprendizado de máquina (ML) para fornecer ajustes de preços em tempo real com base nas condições de mercado e ações da concorrência

para fornecer ajustes de preços em tempo real com base nas condições de mercado e ações da concorrência Oferece a funcionalidade configure, price, quote (CPQ) para simplificar o processo de cotação, automatizando os cálculos de preços

para simplificar o processo de cotação, automatizando os cálculos de preços Fornece modelos flexíveis de preços, como preços baseados em valor, descontos promocionais e preços diferenciados, para ajudá-lo a adaptar sua abordagem

Limitações do Pricefx

A configuração de novos recursos pode ser demorada

A interface do usuário pode ser complexa e, às vezes, não muito intuitiva

Preços da Pricefx

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Pricefx

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

💡 Dica profissional: Se você também estiver gerenciando comissões como parte de sua estratégia de preços, considere usar modelos de planilhas de comissão para um controle eficaz. Isso pode ajudar a manter suas finanças organizadas e integradas às suas decisões de preços.

3. Competera (melhor para otimização abrangente de preços e análise da concorrência)

via Competera A Competera é especializada em otimização de preços e análise da concorrência, o que a torna ideal para empresas que gerenciam preços em nível de categoria para uma ampla gama de SKUs.

A plataforma utiliza algoritmos de precificação dinâmica para recomendar diferentes estratégias de precificação com base em dados em tempo real, incluindo o comportamento do cliente e as metas comerciais.

Suas ferramentas de relatório integradas ajudam a visualizar as tendências de preços e a avaliar o impacto das mudanças no desempenho das vendas.

Melhores recursos do Competera

Usa IA contextual avançada para analisar mais de 20 fatores de preços e não preços simultaneamente

simultaneamente Apresenta um mecanismo de pesquisa baseado em demanda exclusivo que identifica os pontos ideais de precificação com base em dados de demanda em tempo real

exclusivo que identifica os pontos ideais de precificação com base em dados de demanda em tempo real Oferece módulos de preços personalizados adaptados a tarefas específicas, proporcionando flexibilidade na implementação de várias estratégias em um único painel

Limitações do Competera

A plataforma poderia se beneficiar de opções de relatórios mais personalizáveis para atender melhor a necessidades específicas

Preços da Competera

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Competera

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4.8/5 (mais de 50 avaliações)

Dica profissional: Ao acompanhar as tendências do mercado, considere também avaliar suas pontos de paridade vs. pontos de diferença para fortalecer seu posicionamento. Saber onde você se alinha com os concorrentes (paridade) e onde você se destaca (diferença) é fundamental para o sucesso da marca a longo prazo.

📮ClickUp Insight: _92% dos trabalhadores do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por bate-papo, e-mail e planilhas

Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, os insights comerciais críticos se perdem no ruído digital. Com os recursos de Task Management do ClickUp, você nunca mais precisará se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papo, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

Experimente o ClickUp, o aplicativo para o trabalho

4. Prisync (melhor para preços dinâmicos adaptados para empresas de comércio eletrônico)

via Prisync O Prisync é um software dinâmico de comparação de preços para empresas de comércio eletrônico B2B e B2C, ajudando-as a implementar ajustes automatizados de preços.

Usando algoritmos avançados de preços dinâmicos, a plataforma analisa os preços dos concorrentes, a demanda do mercado e as tendências de vendas para recomendar ajustes de preços ideais.

Além disso, ela se integra a plataformas populares de comércio eletrônico, como Shopify, WooCommerce e Magento, permitindo a fácil sincronização de estratégias de preços nos sistemas existentes.

Melhores recursos do Prisync

Rastreia os níveis de estoque dos concorrentes em tempo real , ajudando-o a ajustar os preços com base na disponibilidade do estoque ou na falta de estoque

, ajudando-o a ajustar os preços com base na disponibilidade do estoque ou na falta de estoque Oferece regras de preços personalizadas com base em fatores como preços da concorrência e tendências sazonais

com base em fatores como preços da concorrência e tendências sazonais **Automatiza as notificações de alteração de preços para que você receba alertas quando os concorrentes alterarem seus preços ou níveis de estoque

Limitações do Prisync

A notificação instantânea de alteração de preço está disponível somente no plano de preços Platinum

Às vezes, a exportação de relatórios pode ser lenta nos horários de pico

Preços do Prisync

Teste gratuito de 14 dias

Profissional: $99/mês para até 100 produtos

$99/mês para até 100 produtos Premium: $199/mês para até 1000 produtos

$199/mês para até 1000 produtos Platinum: $399/mês para até 5000 produtos

Prisync avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

4,7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,8/5 (130 avaliações)

Dica profissional: Combine modelos de pesquisa de mercado com sua análise da concorrência para se aprofundar nas tendências do mercado e no comportamento do cliente.

5. Omnia Retail (melhor para ajustes de preços em tempo real com base nas condições do mercado)

via OmniaRetail O Omnia Retail ajuda as equipes de precificação a implementar mudanças, rastrear o impacto das atualizações de preços nas vendas e avaliar as margens de lucro

A plataforma fornece insights sobre tendências de mercado, comportamento da concorrência e preferências do cliente, além de lidar com a coleta de dados, cálculos de preços e atualizações.

Além disso, a integração com plataformas de eCommerce e sistemas ERP, como Shopify, Microtech, Magento, etc., ajuda a gerenciar estratégias de preços em vários canais de vendas.

melhores recursos do #### Omnia Retail

Fornece informações em tempo real sobre as condições do mercado e as ações da concorrência , permitindo que você faça ajustes imediatos nos preços

, permitindo que você faça ajustes imediatos nos preços Oferece um painel de controle abrangente que visualiza os KPIs relacionados às estratégias de preços ao longo do tempo

ao longo do tempo Inclui recursos avançados de gerenciamento de promoções que o ajudam a otimizar não apenas os preços básicos, mas também as estratégias promocionais

limitações do #### Omnia Retail

Os recursos da plataforma são bastante definidos, o que torna difícil para a Omnia atender a novas solicitações

Os relatórios de cada site são separados; seria mais fácil trabalhar com uma única conta para todos os sites

Preços do Omnia Retail

Soluções de preços para SMB: A partir de $417 ( €399)

A partir de $417 ( €399) Soluções de preços para empresas: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Omnia Retail

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4,4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Dica profissional: Para distribuidores, a integração de um Ferramenta de CRM para gerenciar o atacado pode ajudar a centralizar o gerenciamento de pedidos e as comunicações com os clientes, garantindo que as alterações de preços sejam refletidas com precisão nas interações com os clientes.

6. Price2Spy® (melhor para ferramentas de monitoramento de preços e relatórios da concorrência)

via Price2Spy® A Price2Spy® é uma ferramenta especializada de monitoramento de preços da concorrência que ajuda os varejistas a rastrear os preços da concorrência em sites de comércio eletrônico, lojas físicas e marketplaces.

A plataforma oferece insights acionáveis para informar a precificação estratégica e ferramentas de relatório para analisar o impacto das alterações de preços da concorrência no desempenho das vendas e na participação de mercado.

Sua interface amigável e recursos personalizáveis a tornam adequada para empresas de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Price2Spy

Rastreia os preços em vários canais de vendas on-line e off-line usando tecnologias avançadas de coleta de dados

usando Inclui um módulo de repricing que o ajuda a identificar produtos para ajustes de preços e sincronizar as alterações em sua loja on-line

que o ajuda a identificar produtos para ajustes de preços e sincronizar as alterações em sua loja on-line Oferece suporte à integração com ferramentas populares de business intelligence (BI), como Tableau e Power BI, ajudando-o a adicionar dados de preços da concorrência às suas estruturas de análise mais amplas

Limitações do Price2Spy

Os usuários gostariam que a plataforma pudesse detectar automaticamente produtos idênticos dos concorrentes sem a necessidade de inserir URLs manualmente

Há alguns recursos que a tornariam melhor, como a reavaliação de preços totalmente automatizada e mais filtragem de grandes conjuntos de produtos

Preços da Price2Spy®

Teste gratuito de 30 dias

Básico: A partir de US$ 78,95/mês

A partir de US$ 78,95/mês Premium: A partir de $156,95/mês

A partir de $156,95/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e críticas do Price2Spy®

G2: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

4,8/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

Dica profissional: Integrar modelos de análise do setor para comparar as estratégias dos concorrentes com as mudanças mais amplas do setor. Isso lhe fornece mais dados para refinar suas próprias estratégias de preços.

7. BlackCurve (melhor para insights orientados por dados para otimizar estratégias de preços)

via BlackCurve A BlackCurve é uma plataforma avançada de otimização de preços que ajuda a padronizar suas práticas de preços, acomodando as variações do mercado local e acompanhando a eficácia de campanhas promocionais e descontos.

A plataforma integra dados de fontes, como preços da concorrência, desempenho histórico de vendas e níveis de estoque, e prevê o impacto potencial das alterações de preço na lucratividade.

Além disso, ela oferece um mecanismo de regras de precificação personalizável que o ajuda a definir critérios de ajuste de preço e construir estratégias de precificação personalizadas para diferentes marcas, categorias e linhas de produtos.

Melhores recursos do BlackCurve

Oferece ferramentas de análise avançada de elasticidade de preço que ajudam a entender como as mudanças no preço afetam a demanda por seus produtos

que ajudam a entender como as mudanças no preço afetam a demanda por seus produtos Inclui um recurso de simulação dinâmica de preços que permite testar vários cenários de preços antes da implementação

que permite testar vários cenários de preços antes da implementação Oferece suporte ao gerenciamento de várias lojas, permitindo que varejistas com vários locais ou lojas on-line gerenciem estratégias de preços a partir de uma única interface

Limitações do BlackCurve

O painel de administração pode apresentar algumas falhas de vez em quando

A interface de usuário do portal do programa pode ser um pouco confusa para navegar no início

Preços da BlackCurve

Nível gratuito

Inicial: A partir de aproximadamente $126/mês (£99/mês)

A partir de aproximadamente $126/mês (£99/mês) Premium: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do BlackCurve

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

🔍 Você sabia: O nome ' BlackCurve ' foi derivado do termo bancário 'in the black', que significa um saldo de caixa positivo, enquanto 'curve' simboliza como o software visa ajudar as empresas a aumentar a lucratividade por meio de estratégias avançadas de preços.

8. Quicklizard (melhor para preços dinâmicos com tecnologia de IA que se adaptam às mudanças do mercado)

via Lagarto rápido O Quicklizard combina estratégias de preços baseadas em regras com recomendações orientadas por IA para varejistas de comércio eletrônico e varejistas de canal único

A plataforma analisa continuamente dados de várias fontes, incluindo desempenho de vendas, preços da concorrência e insights de clientes, fornecendo uma visão abrangente das condições de mercado

Com algoritmos ágeis, ela fornece ajustes dinâmicos de preços, ajudando você a melhorar a taxa de crescimento da receita em todo o seu catálogo de produtos.

Melhores recursos do Quicklizard

Automatiza as atualizações de preços em todos os canais de vendas , garantindo estratégias consistentes para os canais on-line e off-line

, garantindo estratégias consistentes para os canais on-line e off-line Realiza testes A/B em tempo real para identificar as estratégias de preços mais eficazes com base na resposta do consumidor

para identificar as estratégias de preços mais eficazes com base na resposta do consumidor Oferece suporte a ajustes geográficos de preços, ajudando-o a adaptar os preços às condições do mercado regional e ao comportamento do consumidor

Limitações do Quicklizard

A plataforma não tem uma visão geral abrangente, restringindo os usuários a visualizar apenas um canal de cada vez

É necessário entrar em contato com o suporte se quiser fazer o ciclo de todos os seus preços fora de sua programação habitual

Preços do Quicklizard

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Quicklizard

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4.8/5 (20+ avaliações)

Dica profissional: Para complementar suas estratégias de preços, use modelos de listas e planilhas de preços para gerenciar as atualizações de preços. Esses layouts simplificam a manutenção da consistência dos preços em todos os produtos e canais.

tgndata® (melhor para análises aprofundadas e percepções de tendências de mercado para preços)

via tgndata ®

o tgndata® foi projetado para empresas que buscam uma vantagem competitiva com análise precisa de tendências de mercado e inteligência de preços.

A interface intuitiva e as ferramentas de visualização de dados da plataforma a tornam acessível tanto para analistas quanto para tomadores de decisão.

Ela também conta com um sistema de alerta personalizável para fornecer notificações em tempo real, seja de um concorrente baixando os preços ou de um aumento repentino da demanda.

tgndata® melhores recursos

Realiza análise de cesta de mercado para descobrir padrões de compra, ajudando-o a implementar pacotes estratégicos ou táticas de preços promocionais

para descobrir padrões de compra, ajudando-o a implementar pacotes estratégicos ou táticas de preços promocionais Usa IA para processar vastos dados de mercado , identificando pontos de preços ideais com base na elasticidade da demanda, ações da concorrência e tendências históricas de vendas

, identificando pontos de preços ideais com base na elasticidade da demanda, ações da concorrência e tendências históricas de vendas Oferece suporte à segmentação geográfica, adaptando as estratégias de preços às condições do mercado regional

limitações do tgndata®

Os usuários relataram atrasos ocasionais na captura do preço atual de um produto

A plataforma não tem um aplicativo móvel, o que limita o acesso a funções básicas em qualquer lugar

tgndata® pricing

Gratuito

Business: A partir de aproximadamente $317/mês (€299/mês)

A partir de aproximadamente $317/mês (€299/mês) Enterprise: A partir de aproximadamente $10K/ano (€10K/ano)

tgndata® ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Depois de coletar insights de mercado, use modelos de análise competitiva no Excel e no ClickUp para análise de dados estruturados e gerenciamento de projetos. Ou experimente modelos de análise competitiva para o Google Sheets para simplificar o compartilhamento entre as equipes.

10. PriceLabs (melhor para gerenciamento dinâmico de receita para o setor de hospitalidade)

via PriceLabs A PriceLabs é uma ferramenta de gerenciamento de receita para o setor de hospitalidade. Ela integra fontes de dados como preços da concorrência, eventos locais e tendências históricas de ocupação para ajudar proprietários de hotéis e aluguéis de férias com insights de mercado em tempo real.

Além disso, o 'Hyper Local Pulse' da plataforma usa algoritmos avançados para fornecer recomendações de preços hiperlocalizadas. Os hoteleiros podem até mesmo criar regras de preços personalizadas com base em estratégias de ocupação, janelas de reserva ou dia da semana.

Melhores recursos do PriceLabs

Oferece um preço dinâmico de duração da estadia (LOS) , ajudando as propriedades a maximizar a receita ajustando as tarifas com base no número de noites reservadas

, ajudando as propriedades a maximizar a receita ajustando as tarifas com base no número de noites reservadas Inclui um painel de análise intuitivo com as principais métricas, como taxas de ocupação, diária média (ADR), receita por quarto disponível (RevPAR), e ritmo de reservas

e Apresenta um mecanismo de recomendação de estadia mínima que sugere durações ideais de estadia mínima com base nos padrões de demanda

Limitações do PriceLabs

Se você estiver gerenciando várias propriedades, a configuração e o gerenciamento de regras de preços para cada uma delas podem ser complicados

A plataforma usa o Airbnb e o VRBO para recomendações, o que não oferece tanta fidelidade se muitas de suas reservas forem feitas pelo Booking.com

Preços da PriceLabs

Preços dinâmicos e análise de portfólio Análise de portfólio: Gratuita Preços dinâmicos: A partir de US$ 19,99/mês

Painel de controle do mercado 1.000 anúncios: US$ 9,99/mês 5.000 anúncios: $19,99/mês 10.000 anúncios: $39,99/mês

Estimador de receita Pro * 2 estimativas/mês: $10 * 15 estimativas/mês: $45 * 50 estimativas/mês: $125

Avaliações e resenhas do PriceLabs

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4,9/5 (220+ avaliações)

**Você sabia que a PriceLabs tem poderes sobre 350,000 propriedades em todo o mundo, o que a torna um participante importante no mercado de aluguel por temporada.

Aperfeiçoe seus preços com o ClickUp

As ferramentas de precificação geralmente complicam mais as coisas do que resolvem. De dados dispersos a comunicação desarticulada, é fácil se perder no meio do caminho. O resultado? Oportunidades perdidas, decisões lentas e confusão entre as equipes.

É aí que o ClickUp pode ajudar. ✨

Com o ClickUp, você obtém preços centralizados, colaboração em tempo real, relatórios intuitivos e fluxos de trabalho automatizados que mantêm todos na mesma página.

Além disso, os insights nativos alimentados por IA e várias integrações de terceiros ajudam você a analisar tendências, ajustar estratégias e agir rapidamente - tudo em uma única plataforma. Registre-se no ClickUp gratuitamente e comece a responder às mudanças do mercado como nunca antes.