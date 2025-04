A colaboração é a espinha dorsal de qualquer equipe bem-sucedida, quer você esteja gerenciando um pequeno grupo ou um projeto de grande escala.

Enquanto as equipes pequenas prosperam com uma comunicação estreita, os projetos modernos geralmente exigem "mega equipes multifuncionais" com dezenas ou até centenas de membros.

À medida que as equipes crescem, os desafios de colaboração se multiplicam, mas a solução não é reduzir a escala. Em vez disso, trata-se de equipar as equipes com as ferramentas certas. O conjunto de ferramentas de colaboração da Microsoft foi projetado para eliminar silos, melhorar a comunicação e aumentar a produtividade à medida que as equipes trabalham juntas, independentemente do tamanho.

Esta postagem do blog explora as 11 melhores ferramentas de colaboração da Microsoft para ajudar a sua equipe a se manter conectada, aumentar a eficiência e obter mais resultados.

11 melhores ferramentas de colaboração da Microsoft para aumentar a produtividade

O que você deve procurar nas ferramentas de colaboração da Microsoft?

Aqui estão 11 das melhores ferramentas de colaboração da Microsoft para aumentar a produtividade:

Outras ferramentas de colaboração da Microsoft

ClickUp (Melhor para gerenciamento de projetos e colaboração abrangentes) Slack (melhor para colaborar com organizações externas) Asana (melhor para gerenciar atualizações de trabalho)

O que você deve procurar nas ferramentas de colaboração da Microsoft?

As ferramentas de colaboração da Microsoft certas permitirão que você compartilhe ideias sem esforço e execute projetos como um relógio.

Aqui estão alguns dos principais recursos que você deve ter em mente:

Recursos : Combine os recursos da ferramenta com suas necessidades específicas. Por exemplo, o Microsoft Project se destaca no rastreamento detalhado de projetos, enquanto o Microsoft Loop permite a colaboração modular de conteúdo

: Combine os recursos da ferramenta com suas necessidades específicas. Por exemplo, o Microsoft Project se destaca no rastreamento detalhado de projetos, enquanto o Microsoft Loop permite a colaboração modular de conteúdo Escalabilidade: Se estiver usando a Microsoft para produtividade pessoal ou colaboração em toda a empresa, procure uma ferramenta que possa ser dimensionada para acomodar dados crescentes e demandas de usuários sem comprometer o desempenho

Se estiver usando a Microsoft para produtividade pessoal ou colaboração em toda a empresa, procure uma ferramenta que possa ser dimensionada para acomodar dados crescentes e demandas de usuários sem comprometer o desempenho Integração: Opte por ferramentas que se integrem perfeitamente aos principais aplicativos da Microsoft, como Outlook, OneDrive e Power BI

Opte por ferramentas que se integrem perfeitamente aos principais aplicativos da Microsoft, como Outlook, OneDrive e Power BI Facilidade de uso: Procure ferramentas que minimizem o tempo de integração, tornando-as acessíveis até mesmo para usuários não técnicos

Procure ferramentas que minimizem o tempo de integração, tornando-as acessíveis até mesmo para usuários não técnicos Custo-benefício: Avalie se o preço da ferramenta está de acordo com o orçamento de sua organização e considere o ROI de longo prazo. Os planos do Microsoft 365 agrupam várias ferramentas, geralmente oferecendo um valor melhor do que as soluções autônomas

11 Melhores ferramentas de colaboração da Microsoft

Agora que você sabe quais recursos procurar nas ferramentas de colaboração da Microsoft, elaboramos uma lista das melhores, cada uma oferecendo recursos avançados para ajudá-lo.

1. Microsoft Teams (melhor para comunicação e reuniões de equipe)

via Microsoft Teams O Microsoft Teams é uma plataforma de colaboração e comunicação unificada que se destaca em bate-papo e videoconferência em tempo real. Sua integração nativa com os aplicativos do Office 365 faz dele o centro de referência para o trabalho em equipe.

O bate-papo do Teams permite que você compartilhe e edite conteúdo simultaneamente no bate-papo em grupo, com as alterações de todos salvas automaticamente. Você pode colaborar em arquivos diretamente na plataforma, minimizando a necessidade de longas linhas de comunicação.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Permita conferências de vídeo e áudio com até 1.000 participantes no Teams

Comunique-se com grandes grupos dedicados a projetos usando a funcionalidade Channels

Grave e transcreva reuniões automaticamente para referência futura

Use o Modo Together para tornar as reuniões virtuais mais envolventes

Limitações do Microsoft Teams

Gerenciar e organizar arquivos compartilhados em canais ou chats pode se tornar cada vez mais difícil à medida que o volume aumenta

Outro ponto importante Condição do Microsoft Teams é que ele limita as equipes a 200 canais públicos e 30 canais privados

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : uS$ 4/usuário por mês

: uS$ 4/usuário por mês 365 Business Basic : uS$ 6/usuário por mês

: uS$ 6/usuário por mês 365 Business Standard: uS$ 12,5/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (mais de 15.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 15.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (9.500+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams?

Adoro como o Teams permite a colaboração em tempo real em documentos e oferece recursos de videoconferência. Sua colaboração de nível superior em todos os aspectos da comunicação realmente permite que os usuários tenham uma colaboração totalmente imersiva e significativa que transcende qualquer ferramenta de escritório disponível no momento.

Verificado na avaliação do G2

**Você sabia? De acordo com a pesquisa da Gartner, quase 80% dos trabalhadores agora dependem de ferramentas de colaboração para trabalhar.

2. Microsoft SharePoint (melhor para compartilhamento de documentos e colaboração)

via Microsoft SharePoint Conhecido pela colaboração em documentos, Microsoft SharePoint permite que as equipes sejam coautoras de documentos em tempo real, mantendo um forte controle de versão.

Você pode escolher entre uma biblioteca de documentos com mais de 100 modelos do SharePoint ou criar um fluxo personalizado do zero para integrar-se ao SharePoint. Seu recurso de destaque é a capacidade de automatizar fluxos de trabalho usando o Power Automate.

Melhores recursos do Microsoft SharePoint

Crie portais de intranet personalizados para comunicação interna

Gerencie permissões e controles de acesso para aumentar a segurança

Use a marcação de metadados para facilitar a categorização e a pesquisa de documentos

Limitações do Microsoft SharePoint

Algumas pessoas podem precisar de algum tempo para descobrir como conceder acesso a outras pessoas

Há algum atraso ao carregar arquivos ou mover arquivos para outras pastas

Preços do Microsoft SharePoint

Gratuito: Teste de um mês

Teste de um mês SharePoint (Plano 1) : uS$ 6/usuário por mês

: uS$ 6/usuário por mês Microsoft 365 Business Standard: uS$ 15/usuário por mês

Classificações e resenhas do Microsoft SharePoint

G2: 4/5 (mais de 8.000 avaliações)

4/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

3. Microsoft Outlook (melhor para gerenciamento de e-mail e calendário)

via Microsoft Outlook Uma poderosa ferramenta de gerenciamento de e-mail que vai além da comunicação básica, o Microsoft Outlook oferece calendários de equipe compartilhados e um gerenciador de tarefas integrado para manter as equipes organizadas. Reconhecido por sua segurança de nível empresarial, o Outlook garante que suas comunicações permaneçam privadas e seguras.

Seus recursos de agendamento, incluindo planejamento de reuniões e agendamento de e-mails, fazem dele uma excelente ferramenta para negócios e para se manter à frente em um ambiente de trabalho agitado.

Melhores recursos do Microsoft Outlook

Priorize automaticamente os e-mails com o recurso Caixa de entrada focada

Gerencie caixas de correio compartilhadas para colaboração em equipe

Mantenha suas frases concisas e polidas com sugestões à medida que você escreve (verificações inteligentes de ortografia e gramática)

Sincronização entre desktop e celular para produtividade em qualquer lugar

Limitações do Microsoft Outlook

A função de pesquisa às vezes pode ser lenta, especialmente quando se lida com um grande volume de e-mails

O Outlook não funciona bem em smartphones e, às vezes, há um atraso no recebimento de e-mails

Preços do Microsoft Outlook

Gratuito

Microsoft 365 Business Basic : uS$ 7,20/usuário por mês

: uS$ 7,20/usuário por mês Microsoft 365 Business Standard : uS$ 15/usuário por mês

: uS$ 15/usuário por mês Microsoft 365 Business Premium: uS$ 26,40/usuário por mês

Microsoft Outlook classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 2.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Outlook?

O Microsoft Outlook é uma das ferramentas mais usadas para enviar e-mails e gerenciar seu calendário de trabalho. O melhor recurso dessa ferramenta é sua integração perfeita com outras ferramentas de reunião, como o Zoom Workplace, o MS Teams etc. Sou usuário diário do MS Outlook há sete anos e ele é uma das ferramentas mais convenientes com opções de sincronização em tempo real.

Verificado Comentários G2

4. Microsoft Whiteboard (melhor para brainstorming e colaboração visual)

via Quadro branco da Microsoft O Microsoft Whiteboard fornece uma tela digital para que as equipes colaborem de forma criativa. É ideal para brainstorming, planejamento e esboço de ideias em tempo real. Um recurso exclusivo é o reconhecimento automático de formas, que transforma formas desenhadas à mão em diagramas refinados.

Melhores recursos do Microsoft Whiteboard

Use notas adesivas e caixas de texto para brainstorming estruturado

Mantenha-se no fluxo com os componentes do Loop no Whiteboard que são sincronizados em bate-papos, reuniões, e-mails e documentos

Desfrute de uma experiência natural de escrita e desenho com o Surface Hub da Microsoft com tinta ativa de caneta dupla

Inove e crie mais rapidamente com mais de 60 modelos pré-criados

Limitações do Microsoft Whiteboard

Foram relatadas falhas na exibição quando mais de um usuário trabalha no mesmo arquivo

Preços do Microsoft Whiteboard

Gratuito com uma conta/assinatura do Microsoft 365

Classificações e resenhas do Microsoft Whiteboard

G2: 4/5 (mais de 40 avaliações)

4/5 (mais de 40 avaliações) Capítulo: 4,4/5 (mais de 140 avaliações)

5. Microsoft Project (melhor para gerenciamento de projetos)

via Projeto Microsoft Se você deseja uma ferramenta que o ajude a planejar, acompanhar e gerenciar projetos complexos, o Microsoft Project é a opção ideal. Ele é ideal para alocação de recursos e gerenciamento de cronograma. Esse mecanismo de agendamento preditivo usa IA para sugerir cronogramas e alocação de recursos ideais.

Melhores recursos do Microsoft Project

Integração com o Planner para simplificar o gerenciamento de tarefas

Planeje seus projetos com agendamento dinâmico baseado no esforço necessário, na duração do projeto e nos membros da equipe alocados

Crie painéis interativos para visualizar o status geral e se aprofundar nos detalhes de seus projetos e programas, usando a visualização do Power BI

Automatize fluxos de trabalho em desktops e dispositivos móveis com uma plataforma flexível e segura criada na nuvem do Azure

Limitações do Microsoft Project

Alguns usuários relataram a necessidade de experimentação extensiva para entender completamente a interface

Preços do Microsoft Project

Microsoft Planner: Incluído no Microsoft 365

Incluído no Microsoft 365 Plano 1 do Planner: US$ 10/usuário por mês

US$ 10/usuário por mês Planner e Project Plan 3: $30/usuário por mês

$30/usuário por mês Planejador e Plano de Projeto 5: $55/usuário por mês

Microsoft Project avaliações e comentários

G2: 4/5 (mais de 1.500 avaliações)

4/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

**Você sabia? Um estudo da Microsoft descobriu que 85% dos funcionários pesquisados disseram que as ferramentas de colaboração são essenciais para a transformação digital de suas empresas.

6. Microsoft OneDrive for Business (melhor para armazenamento em nuvem e compartilhamento de arquivos)

via Microsoft OneDrive O OneDrive for Business oferece armazenamento seguro na nuvem e permite o compartilhamento seguro de arquivos em qualquer lugar. Ele é especialmente valioso para equipes que trabalham remotamente e em configurações de trabalho híbridas. Um destaque importante é o recurso de recuperação de arquivos por 30 dias, que oferece uma camada de proteção de dados.

Melhores recursos do Microsoft OneDrive for Business

Faça backup automático de arquivos, fotos e vídeos em todos os dispositivos

Compartilhe arquivos externamente com links seguros e datas de validade

Proteja dados confidenciais com criptografia avançada e ferramentas de conformidade

Digitalize documentos importantes usando o aplicativo móvel do Microsoft OneDrive

Limitações do Microsoft OneDrive for Business

Recursos de colaboração limitados para documentos que não sejam do Office

Custo mais alto para recursos avançados

Preços do Microsoft OneDrive para Empresas

OneDrive para Empresas (Plano 1) : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Microsoft Business 365 Basic : uS$ 7,20/mês por usuário

: uS$ 7,20/mês por usuário Microsoft Business 365 Standard: uS$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Microsoft OneDrive for Business

G2: 4,3/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft OneDrive for Business?

Para mim, sua integração perfeita com o MS 365 facilita a colaboração em documentos do Word, Excel e PowerPoint em tempo real com nossa equipe e toda a organização.

Verificado Comentários G2

💡Dica profissional: Integrar colaboração na nuvem com seu sistema de gerenciamento de projetos para acelerar os fluxos de trabalho e reduzir a troca de contexto para sua equipe.

7. Microsoft To Do (melhor para gerenciamento de tarefas)

via Microsoft To Do Um aplicativo de gerenciamento de tarefas entre plataformas, o Microsoft To Do combina de forma única a simplicidade e a sincronização entre plataformas. Ele permite que você divida as tarefas em etapas simples, adicione datas de vencimento e defina lembretes para sua lista de verificação diária para mantê-lo no caminho certo.

Melhores recursos do Microsoft To Do

Atribua tarefas a membros da equipe para responsabilidade compartilhada

Anexe arquivos ou anotações diretamente às tarefas para obter contexto

Sincronize listas de tarefas individuais ou compartilhadas em todos os dispositivos para atualizações contínuas

Integração com o Outlook Tasks para gerenciar todos os tipos de tarefas em um só lugar

Limitações do Microsoft To Do

Altamente dependente do ecossistema da Microsoft

Recursos de personalização limitados em termos de marcação de tarefas

Preços do Microsoft To Do

Gratuito com contas/assinaturas do Microsoft 365

Avaliações e resenhas do Microsoft To Do

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4,4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft To Do?

Adoro o Microsoft To-Do por sua integração perfeita de recursos de gerenciamento de tarefas e colaboração, que aprimoram sem esforço meu fluxo de trabalho de design e dão um toque criativo à organização de tarefas.

Verificado Comentários G2

8. Microsoft Loop (melhor para coautoria em tempo real)

via Loop da Microsoft O Microsoft Loop melhora a colaboração ao permitir o compartilhamento de conteúdo dinâmico e em tempo real por meio de seus componentes fluidos, como tabelas, listas ou anotações.

Esses componentes podem ser editados simultaneamente em aplicativos da Microsoft, como o Teams e o Outlook, eliminando silos e incentivando a transparência para os usuários equipes multifuncionais . A estrutura modular do Loop se adapta às necessidades de projetos em evolução, oferecendo flexibilidade e clareza.

Melhores recursos do Microsoft Loop

Co-crie, mantenha-se informado e continue de onde os outros pararam com o Copilot no Loop

Acompanhe as alterações de componentes com o histórico de versões incorporado

Gerencie projetos com páginas vinculadas para obter uma documentação abrangente

Receba apenas as notificações que lhe interessam e mantenha-se concentrado no que precisa de sua atenção

Limitações do Microsoft Loop

Não há opção para criar bancos de dados relacionais ou para vincular páginas dentro de outra página

Alguns usuários têm dificuldade em conceder aos convidados acesso a arquivos

Preços do Microsoft Loop

Gratuito com conta/assinatura do Microsoft 365

Avaliações e resenhas do Microsoft Loop

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

9. Microsoft Viva Engage (melhor para o envolvimento dos funcionários)

via Microsoft Viva Engage Especialmente projetado para empresas, o Microsoft Viva Engage conecta os funcionários por meio de uma plataforma no estilo de rede social.

Ele promove uma comunicação aberta e comunicação colaborativa e compartilhamento de conhecimento. Um recurso exclusivo é o recurso Storyline, que extrai dados corporativos e permite que os funcionários compartilhem atualizações e percepções, garantindo um senso de comunidade.

Melhores recursos do Microsoft Viva Engage

Organize eventos virtuais para incentivar o envolvimento da equipe

Gere e refine uma postagem, adicione detalhes e escolha o tom com o Copilot no Viva Engage

Publique enquetes e pesquisas para obter feedback da equipe

Reconheça as conquistas com emblemas e tabelas de classificação

Compartilhe atualizações organizacionais com feeds estilizados

Limitações do Microsoft Viva Engage

Alguns usuários relatam a necessidade de melhores opções de personalização para o painel e os relatórios de análise

Os usuários que não estão familiarizados com o Microsoft Teams e o Viva Connections têm dificuldade em aprender a plataforma

Preços do Microsoft Viva Engage

Comunicações e comunidades de funcionários do Microsoft Viva : uS$ 2/usuário por mês

: uS$ 2/usuário por mês Análise do local de trabalho e feedback dos funcionários do Microsoft Viva : uS$ 6/usuário por mês

: uS$ 6/usuário por mês Microsoft Viva Suite: uS$ 12/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Microsoft Viva Engage

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

🧠 Fato curioso: De acordo com uma pesquisa da Salesforce, 75% dos trabalhadores preferem interagir com os colegas como um amigo, e mais de um terço prefere interagir até mesmo com clientes ou parceiros externos como se fosse um amigo.

10. Microsoft OneNote (melhor para fazer anotações e organizar)

via Microsoft OneNote Com suporte para conteúdo rico, como texto, imagens e gravações de áudio, o Microsoft OneNote permite que os membros da equipe contribuam e acessem informações em tempo real. Ele pode ser sincronizado entre dispositivos e integrado ao Microsoft 365, o que o torna ideal para brainstorming, compartilhamento de ideias e trabalho conjunto eficaz.

Você pode adicionar gravações de áudio para capturar detalhes de reuniões e destacar conteúdo importante com ferramentas de desenho incorporadas.

Melhores recursos do Microsoft OneNote

Recrie a sensação de um fichário físico com seções e páginas separadas no Layout do Digital Notebook

Combine o uso de tinta digital com a sensação natural de uma caneta para esboçar suas inspirações e apresentá-las aos membros da sua equipe

Capture suas anotações rapidamente usando a transcrição de voz e revise-as posteriormente

Limitações do Microsoft OneNote

Falta de recursos avançados de gerenciamento de tarefas

Sem gráficos de Gantt ou visualizações de linha do tempo

Preços do Microsoft OneNote

Avaliação gratuita com recursos limitados

Disponível como um complemento nos planos do Microsoft 365 a partir de US$ 7,20 por usuário/mês

Classificações e resenhas do Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft OneNote?

O Microsoft OneNote é um excelente aplicativo de anotações digitais que apresenta um layout intuitivo e uma ampla gama de funcionalidades. É uma ótima opção para o gerenciamento eficaz de anotações devido à sua sólida estrutura organizacional, sincronização entre plataformas, versão gratuita ampla, clipper da Web superior e recursos de colaboração.

Verificado Comentários G2

11. Microsoft 365 Groups (melhor para espaços de colaboração em equipe)

via Microsoft O Microsoft 365 Groups é um serviço de associação entre aplicativos no Microsoft 365. Ele cria um espaço compartilhado para que as equipes colaborem entre aplicativos como Outlook, Teams e SharePoint. Sua integração com o Microsoft Planner é um recurso exclusivo que fornece uma visão unificada de tarefas e programações.

Melhores recursos do Microsoft 365 Groups

Crie calendários compartilhados para agendamento coordenado

Use uma lista de tarefas unificada para projetos multifuncionais

Gerencie permissões facilmente para uma colaboração segura

Sincronize com o OneDrive para acesso a arquivos compartilhados

Limitações do Microsoft 365 Groups

Os usuários relatam que a maneira excessivamente fácil de criar o 365 Groups leva a nomes de grupos confusos e repetitivos em uma organização

Preços do Microsoft 365 Groups

Disponível com uma assinatura do Microsoft 365 a partir de US$ 12/usuário por mês

Classificações e resenhas do Microsoft 365 Groups

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

Outras ferramentas de colaboração da Microsoft

O ecossistema da Microsoft se estende além de suas ferramentas nativas, oferecendo oportunidades de integração com plataformas poderosas como Slack, Asana e, é claro, o OneNote, ClickUp .

Vamos dar uma olhada mais de perto neles.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos e colaboração abrangentes)

Hoje em dia, o trabalho está quebrado. E todos nós estamos trabalhando em muitos aplicativos desconectados, o que prejudica a produtividade da equipe. A convergência é uma solução convincente para esse problema. ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho - uma plataforma completa de gerenciamento de projetos e produtividade. Ele reúne todos os recursos essenciais de colaboração e gerenciamento de trabalho em um só lugar.

Vamos ver como ele é a melhor alternativa para todas as ferramentas de colaboração da Microsoft.

Integrações do ClickUp com o Microsoft Teams

Mantenha todos atualizados conectando seu MS Teams com o ClickUp Workspaces

Suas Integrações do ClickUp com o Microsoft Teams permitem que você crie, atribua e rastreie tarefas sem mudar de plataforma.

Essa integração garante atualizações em tempo real e comunicação centralizada entre os sites da equipe, enquanto se beneficia de Recursos do Microsoft Teams e ajuste de fluxos de trabalho para equipes híbridas e remotas.

A integração com o Outlook permite sincronizar seus e-mails, tarefas e eventos do calendário, garantindo que nada seja esquecido. E com o OneDrive, você pode compartilhar facilmente documentos e colaborar sem sair da plataforma ClickUp.

Metas do ClickUp

Colabore em projetos com sua equipe para atingir metas compartilhadas com o ClickUp Goals Metas do ClickUp ajuda sua equipe a se manter no caminho certo com a definição de metas e o acompanhamento do progresso. Você pode visualizar cronogramas, definir objetivos claros e reunir toda a sua equipe para atingir marcos significativos.

Quadros brancos ClickUp

Faça brainstorming com sua equipe nos quadros brancos ClickUp

Quando se trata de brainstorming, Quadros brancos ClickUp assumem a liderança. Eles vão além dos recursos visuais básicos, permitindo que você transforme imediatamente ideias em tarefas acionáveis, tornando a colaboração visual mais inteligente e mais eficaz.

ClickUp Chat Bate-papo do ClickUp redefine a forma como você se comunica e colabora. Ao contrário do MS Teams, o ClickUp Chat não se limita a enviar mensagens - ele integra a comunicação diretamente ao seu trabalho.

Unifique seus esforços de comunicação com o ClickUp Chat

O ClickUp Chat leva o trabalho em equipe para o próximo nível e oferece o seguinte:

Comunicação unificada

Atualizações em tempo real

Chamadas de voz e vídeo

Notificações centralizadas

Melhores recursos do ClickUp

Uso Detecção de colaboração do ClickUp para ficar atualizado quando outra pessoa estiver editando a mesma tarefa ou documento, garantindo que as alterações não sejam substituídas

Centralize e organize informações com Cérebro ClickUp e acesse insights e recursos essenciais no espaço de trabalho

Anexe notas de reunião, agendas e tarefas de acompanhamento diretamente ao evento da reunião em Reuniões do ClickUp Grave e compartilhe mensagens de vídeo para fornecer explicações detalhadas ou atualizações usando o Clipes do ClickUp Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem ter uma curva de aprendizado devido aos amplos recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp tem ferramentas para visualizar seu processo, metas, etc. Ele é o auge do trabalho colaborativo e tem se aprimorado nesse aspecto, especialmente com a adição da visualização de quadro branco.

Verificação TrustRadius

nossa pesquisa descobriu que os profissionais do conhecimento mantêm uma média de 6 conexões diárias em seu local de trabalho. Provavelmente, isso implica em vários pings para frente e para trás em e-mails, bate-papos e ferramentas de gerenciamento de projetos. E se você pudesse reunir todas essas conversas em um só lugar?

Com ClickUp você pode! É o aplicativo completo para o trabalho que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você e sua equipe a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. A colaboração perfeita está a apenas um clique de distância com o ClickUp.

Experimente o ClickUp gratuitamente

2. Slack (melhor para colaborar com organizações externas)

via Folga O Slack é uma plataforma de mensagens baseada em canais que facilita a comunicação da equipe e colaboração no local de trabalho . Ele se integra perfeitamente às ferramentas da Microsoft, como Teams, Outlook e OneDrive, permitindo o compartilhamento de arquivos, o agendamento de reuniões e a sincronização de calendários entre plataformas.

Melhores recursos do Slack

Automatize tarefas repetitivas no Slack usando seu criador de fluxo de trabalho sem código

Colabore de forma segura com organizações externas criando canais compartilhados

Automatize ações como a criação de canais e o envio de mensagens diretas usando o Slack Agentforce, uma plataforma para agentes de IA

Encontre mensagens, arquivos e links com precisão exata usando filtros e palavras-chave

Pegue anotações de reuniões usando a IA do Slack

Limitações do Slack

O Slack foi projetado principalmente para mensagens e não oferece ferramentas integradas para gerenciamento de tarefas e projetos

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 7,25/usuário por mês

US$ 7,25/usuário por mês Business+: $12,50/usuário por mês

$12,50/usuário por mês Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 33.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 33.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.500 avaliações)

3. Asana (melhor para gerenciar atualizações de trabalho)

via Asana Principalmente uma ferramenta de gerenciamento de projetos, a caixa de entrada personalizável da Asana oferece uma maneira mais fácil de lidar com as notificações relacionadas ao trabalho, ajudando você a manter o foco e a minimizar as distrações. Com recursos para classificar, filtrar e priorizar mensagens, é mais fácil se concentrar no que realmente importa.

Além disso, a Asana ajuda a definir as configurações de notificação padrão para projetos, como receber atualizações de novas mensagens, alterações de status ou quando as tarefas são atribuídas a membros específicos da equipe.

Melhores recursos da Asana

Visualize os cronogramas e as dependências do projeto em um formato de gráfico de Gantt interativo

Monitore vários projetos em um único painel para garantir o alinhamento com as metas

Gerar relatórios de progresso do projeto e sincronizá-los com o Power BI para obter insights mais profundos

Limitações da Asana

Pode ser difícil lidar com projetos grandes

Não há gerenciamento integrado de documentos e conhecimento

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Iniciante: US$ 8,50/usuário por mês

US$ 8,50/usuário por mês Avançado: US$ 19,21/usuário por mês

US$ 19,21/usuário por mês Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Asana?

Está configurada para a colaboração entre membros da equipe e departamentos. Minha equipe está economizando tempo ao ver as atualizações entre departamentos na Asana em vez de enviar e-mails ou tentar encontrar uns aos outros pessoalmente para obter atualizações. No geral, a plataforma é fácil de usar, e os recursos e artigos on-line são extremamente úteis.

Verificado Comentários G2

Escolhendo a plataforma de colaboração certa

Escolher a plataforma de colaboração certa para o local de trabalho pode parecer uma tarefa árdua, mas com uma análise cuidadosa, você pode encontrar a opção perfeita.

O ClickUp se destaca como o aplicativo mais completo para o trabalho, permitindo que você aprimore sua estratégias de comunicação e mantenha toda a sua colaboração em um hub centralizado.

Essa abordagem unificada permite que as equipes otimizem seus fluxos de trabalho, aprimorem a colaboração assíncrona e aumentem a produtividade.

Seja trabalhando em um projeto simples ou gerenciando uma iniciativa complexa, o ClickUp oferece todas as ferramentas de que você (e sua equipe) precisa para manter-se organizado, comunicar-se com clareza e atingir suas metas.

O que está esperando? Experimente o ClickUp hoje mesmo!