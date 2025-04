13 melhores softwares de comunicação para construção para 2025

As ensecadeiras redefiniram a forma como construímos pontes, os guindastes de torre nos deram a linha do horizonte como a conhecemos e as fachadas de vidro sem moldura transformaram a arquitetura em arte.

A construção sempre foi uma história de inovação, mas há uma área que teima em ficar para trás: a comunicação.

Embora os métodos de construção tenham avançado muito, apenas 16% das organizações de construção adotaram totalmente a tecnologia moderna para colaboração. Essa lacuna pode ser um calcanhar de Aquiles caro em um campo em que a precisão e o tempo são tudo.

Mas aqui está a boa notícia: novas ferramentas de comunicação estão mudando a forma como uma equipe de projeto de construção se conecta, colabora e vence desafios.

Neste artigo, examinaremos 13 das melhores opções que vale a pena explorar se você estiver pronto para enfrentar os desafios de comunicação de frente e fazer com que seus projetos sejam executados com mais facilidade do que nunca.

⏰ Resumo de 60 segundos

Não importa se você está planejando grandes projetos de construção ou pequenas obras, há uma ferramenta para atender a todos os requisitos:

O que você deve procurar em um software de comunicação para construção?

Ao avaliar um software de comunicação para construção, fique atento a esses recursos principais:

Colaboração em tempo real : Garanta que as equipes possam compartilhar atualizações, aprovações e alterações instantaneamente, seja no local ou no escritório

: Garanta que as equipes possam compartilhar atualizações, aprovações e alterações instantaneamente, seja no local ou no escritório Gerenciamento de dados centralizado : Procure uma plataforma única para armazenar documentos, cronogramas e comunicações do projeto, reduzindo silos e confusão

: Procure uma plataforma única para armazenar documentos, cronogramas e comunicações do projeto, reduzindo silos e confusão Recursos de integração : Certifique-se de que o software seja compatível com ferramentas como software de gerenciamento de projetos, orçamento e programação para otimizar os fluxos de trabalho

: Certifique-se de que o software seja compatível com ferramentas como software de gerenciamento de projetos, orçamento e programação para otimizar os fluxos de trabalho Acessibilidade móvel : Ofereça às equipes do canteiro de obras acesso fácil a atualizações e ferramentas em seus dispositivos, independentemente do local

: Ofereça às equipes do canteiro de obras acesso fácil a atualizações e ferramentas em seus dispositivos, independentemente do local Interface amigável ao usuário : Busque um design simples e intuitivo para incentivar a adoção por todos os membros da equipe, dos gerentes aos trabalhadores de campo

: Busque um design simples e intuitivo para incentivar a adoção por todos os membros da equipe, dos gerentes aos trabalhadores de campo Forte segurança: Aproveite recursos como criptografia e permissões de usuário personalizáveis para proteger dados confidenciais do projeto

Os 13 melhores softwares de comunicação para construção

Aqui estão os 13 melhores softwares de comunicação para construção que você deve examinar antes de escolher um para a sua organização:

1. ClickUp (melhor para colaboração e gerenciamento de projetos de construção com tecnologia de IA) ClickUp simplifica as complexidades do gerenciamento de projetos de construção, reunindo tudo em uma plataforma altamente adaptável.

Seja gerenciando aprovações de licenças, acompanhando pedidos de alteração ou coordenando inspeções no local, o ClickUp fornece à sua equipe de construção as ferramentas para ficar por dentro de todos os detalhes.

Seus recursos, como gráficos de Gantt, painéis personalizados e ferramentas de controle de tempo, permitem que os gerentes de projeto supervisionem sem esforço cronogramas, orçamentos e alocação de recursos sem alternar entre vários aplicativos.

Giuliano Peressini, Diretor Técnico (CTO) da Casagrande, ressalta seu valor para a colaboração:

O ClickUp é sempre uma escolha muito boa quando as informações precisam ser compartilhadas entre várias pessoas ao mesmo tempo e quando há equipes diferentes trabalhando no mesmo assunto a partir de pontos de vista diferentes.

Giuliano Peressini, Diretor Técnico (CTO) da Casagrande

Essa capacidade de unificar os fluxos de trabalho é inestimável para as equipes de construção, onde arquitetos, engenheiros, empreiteiros e clientes devem permanecer alinhados.

Mas o que diferencia o ClickUp não é apenas sua flexibilidade - é a profundidade dos recursos projetados para abordar todos os aspectos do gerenciamento de projetos de construção. Veja a seguir uma análise mais detalhada desses recursos:

Software de Gerenciamento de Construção ClickUp

O Software de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp simplifica o gerenciamento de cronogramas, tarefas, orçamentos e permissões - tudo em uma única plataforma.

Gerencie cronogramas, permissões e tarefas com tudo em uma plataforma centralizada com o software de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp

Por exemplo, você pode usar gráficos de Gantt para visualizar cronogramas de projetos e criar dependências de tarefas. Isso garante que qualquer atraso no local ajuste automaticamente os cronogramas e notifique a equipe. É perfeito para manter os subcontratados, fornecedores e equipe do escritório alinhados e dentro do prazo.

De fato, a Cemex, uma empresa líder em materiais de construção, reduziu seu tempo de colocação no mercado em 15% aproveitando as soluções da ClickUp. Essa é apenas uma das muitas histórias de sucesso.

A capacidade do ClickUp de centralizar a comunicação, melhorar os fluxos de trabalho e fornecer percepções em tempo real o torna uma ferramenta inestimável para projetos de construção de todos os tamanhos, garantindo gerenciamento de equipes permanece no caminho certo, os custos permanecem sob controle e os projetos são concluídos no prazo.

ClickUp Chat

Além disso, Bate-papo do ClickUp funciona como o centro de comando centralizado da sua equipe para comunicação. As equipes de campo podem compartilhar atualizações em tempo real, sinalizar problemas urgentes ou discutir tarefas diretamente com a equipe do escritório.

Como os bate-papos são vinculados a tarefas específicas, não há necessidade de procurar detalhes importantes em tópicos intermináveis.

Colabore instantaneamente com sua equipe para compartilhar atualizações, resolver problemas e manter-se conectado com o ClickUp Chat

ClickUp Docs

Manter o controle dos documentos do projeto, como plantas, licenças e relatórios de inspeção, costuma ser caótico. Documentos do ClickUp simplifica o gerenciamento de documentos criando, armazenando e compartilhando tudo em um só lugar.

Melhor ainda, as equipes podem colaborar com esses documentos ao vivo, garantindo que todos, desde as equipes de campo até os clientes, possam acessar a versão mais recente.

Armazene e organize plantas, contratos e detalhes de projetos em documentos compartilháveis e colaborativos com o ClickUp Docs

ClickUp Clips

Para tarefas que exigem mais do que texto, Clipes do ClickUp permite gravar e compartilhar vídeos.

Você precisa mostrar como montar uma estrutura complexa ou destacar um problema de segurança? Os clipes permitem que você comunique esses detalhes visualmente, o que os torna especialmente úteis para treinamento ou solução de problemas.

Capture e compartilhe atualizações ou instruções rápidas em vídeo para manter todos na mesma página com o ClickUp Clips

Detecção de colaboração do ClickUp Detecção de colaboração do ClickUp elimina o risco de trabalho duplicado. Se duas pessoas editarem a mesma tarefa ou documento de design, o sistema notificará todos os envolvidos, economizando tempo e evitando erros.

Isso é particularmente útil para gerentes de projeto que gerenciam tarefas sobrepostas em fluxos de trabalho de construção.

Mantenha-se informado com notificações em tempo real sobre quem está trabalhando em quê para evitar duplicação com o ClickUp Collaboration Detection

Visualizações do ClickUp Visualizações do ClickUp permite que você veja o que é mais importante, seja no escritório ou no local de trabalho. Use a visualização Gantt para o planejamento de projetos de longo prazo, a visualização Calendar para as prioridades diárias ou a visualização Kanban para acompanhar os fluxos de trabalho rapidamente.

Escolha entre gráficos de Gantt, calendários ou quadros de tarefas para acompanhar o progresso de uma forma que funcione para você com o ClickUp Views

ClickUp Whiteboards Quadros brancos ClickUp oferecem uma maneira visual de planejar layouts de sites, fazer brainstorming de fluxos de trabalho ou resolver problemas de design. Eles são perfeitos para sessões de planejamento colaborativo, quer a sua equipe esteja toda em uma sala ou espalhada em diferentes locais.

Mapeie ideias e fluxos de trabalho visualmente com os quadros brancos interativos do ClickUp criados para colaboração em equipe

📮ClickUp Insight: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido, alternando entre essas ferramentas e buscando informações.

Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp com o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

Use o ClickUp Assign Comments para esclarecer detalhes e manter as conversas organizadas e acionáveis

Melhores recursos do ClickUp

Personalize o gerenciamento de tarefas com listas de verificação, controle de tempo e rótulos de prioridade, garantindo uma coordenação perfeita da equipe

Receba notificações em tempo real para atualizar instantaneamente os membros da equipe sobre alterações ou conclusões de tarefas

Personalize os painéis para oferecer uma visão clara do progresso do projeto, garantindo que as partes interessadas estejam sempre na mesma página

Habilite o acesso móvel para garantir que as equipes em campo possam atualizar tarefas e manter a comunicação fluindo sem retornar ao escritório

Integrar IA na construção fluxos de trabalho para automatizar processos

Limitações do ClickUp

Uma curva de aprendizado para novos usuários devido aos seus amplos recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.300+ avaliações)

💡 Dica profissional: Configure notificações personalizadas em seu software de gerenciamento de projetos para alertar as partes interessadas somente sobre as atualizações relevantes para suas funções, minimizando as distrações.

2. Buildertrend (melhor para gerenciamento de construção de ponta a ponta)

via Tendência de construçãoTendência de construção é uma plataforma que lida com tudo relacionado a gerenciamento de construção desde a pré-venda até a conclusão do projeto. Projetado para construtores de casas, reformadores e empreiteiros especializados, ele simplifica a programação, o gerenciamento financeiro e a comunicação com o cliente.

As equipes podem compartilhar atualizações de cronograma em tempo real, acompanhar pedidos de alteração e gerenciar entregas de materiais, garantindo que todas as partes interessadas estejam informadas.

O portal do cliente é um recurso de destaque. Ele oferece aos clientes uma visão transparente dos cronogramas do projeto, pagamentos e até mesmo fotos do progresso, reduzindo a necessidade de atualizações constantes.

Melhores recursos do Buildertrend

Use mensagens de projeto para consolidar as comunicações e manter todas as partes interessadas informadas sobre o desenvolvimento do projeto em um só lugar

para consolidar as comunicações e manter todas as partes interessadas informadas sobre o desenvolvimento do projeto em um só lugar Grave logs diários para capturar e compartilhar automaticamente atualizações sobre o andamento do trabalho com clientes e membros da equipe

para capturar e compartilhar automaticamente atualizações sobre o andamento do trabalho com clientes e membros da equipe Mantenha os documentos do projeto atualizados e compartilhe-os em tempo real, garantindo que ninguém esteja trabalhando com informações desatualizadas

Limitações do Buildertrend

Alguns usuários relatam que o aplicativo móvel tem funcionalidade limitada em comparação com a versão para desktop

O preço pode ser alto para empreiteiras menores

Preços do Buildertrend

Essencial: $499/mês

$499/mês Avançado: $799/mês

$799/mês Completo: uS$ 1.099/mês

Buildertrend avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 150 avaliações)

4,2/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

3. Procore (melhor para gerenciamento de projetos de nível empresarial)

via Procore Se você é uma grande empresa de construção ou um empreiteiro geral que gerencia projetos complexos e com várias partes interessadas, a Procore é uma boa opção.

Seu ponto forte é centralizar os fluxos de trabalho de comunicação -As equipes podem rastrear RFIs, envios e pedidos de alteração enquanto compartilham atualizações de progresso em todas as fases do projeto.

O recurso de registro diário da Procore permite que os gerentes de campo registrem o clima, a mão de obra e os materiais em tempo real, garantindo uma comunicação rápida com as equipes do escritório. A plataforma também integra ferramentas financeiras robustas, dando às partes interessadas visibilidade dos orçamentos, faturas e pedidos de alteração.

Melhores recursos do Procore

Use o project communication hub para consolidar todos os e-mails, RFIs e mensagens em uma plataforma centralizada, reduzir a falta de comunicação nos locais de trabalho Compartilhe documentos de forma segura com as equipes de projeto, garantindo que todos trabalhem com a versão mais atualizada de projetos ou contratos

para consolidar todos os e-mails, RFIs e mensagens em uma plataforma centralizada, reduzir a falta de comunicação nos locais de trabalho Use notificações em tempo real para alertar os membros da equipe sobre atualizações importantes, garantindo que todos permaneçam informados

Limitações do Procore

O preço pode ser proibitivo para empresas menores

Requer treinamento para utilizar plenamente seus recursos avançados

Funcionalidade off-line limitada para locais de trabalho remotos

Preços da Procore

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Procore

G2: 4,6/5 (mais de 3.200 avaliações)

4,6/5 (mais de 3.200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.700 avaliações)

4. Fieldwire (melhor para coordenação de equipes no local)

via Campodwire O Fieldwire foi criado especificamente para preencher a lacuna entre as equipes de campo e de escritório, o que o torna ideal para a coordenação no local. O gerenciamento de tarefas também é fácil, permitindo que as equipes criem e atribuam tarefas diretamente dos locais de trabalho.

O gerenciamento de projetos é seu recurso de destaque, no qual os usuários podem carregar planos de comunicação anotar e compartilhar atualizações instantaneamente, garantindo que todos trabalhem com a versão mais recente.

A lista de pendências e as listas de verificação de inspeção do Fieldwire ajudam a manter o controle de qualidade, enquanto a funcionalidade off-line garante que as equipes remotas possam continuar produtivas. Embora suas integrações sejam limitadas em comparação com plataformas maiores, sua interface intuitiva o torna adequado para equipes de construção de pequeno e médio porte.

Melhores recursos do Fieldwire

Mantenha a comunicação fluindo entre o escritório e o campo com sincronização em tempo real , garantindo que atualizações precisas sejam sempre compartilhadas

, garantindo que atualizações precisas sejam sempre compartilhadas Compartilhe arquivos de projeto diretamente por meio da plataforma para garantir que não haja discrepâncias na documentação ou nos planos

diretamente por meio da plataforma para garantir que não haja discrepâncias na documentação ou nos planos Permita que as equipes atualizem e acompanhem o progresso com capacidades off-line , garantindo que os funcionários de campo possam trabalhar sem uma conexão com a Internet

, garantindo que os funcionários de campo possam trabalhar sem uma conexão com a Internet Compartilhe relatórios de projeto instantaneamente, permitindo que as partes interessadas analisem o progresso e resolvam quaisquer problemas sem atrasos

Limitações do Fieldwire

Opções de integração limitadas em comparação com plataformas maiores

Os recursos de relatórios avançados poderiam ser mais robustos

Preços do Fieldwire

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $54/mês por usuário

$54/mês por usuário Business: $74/mês por usuário

$74/mês por usuário Business Plus: $104/mês por usuário

Fieldwire avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 230 avaliações)

4,5/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

o termo "blueprint" tem origem em uma técnica de impressão do século XIX chamada processo de cianotipia, desenvolvida pelo cientista inglês Sir John Herschel em 1842.

5. Houzz Pro (melhor para empresas de projeto e construção)

via Houzz Pro Combine o gerenciamento de projetos com poderosas ferramentas de comunicação com o cliente no Houzz Pro ideal para empreiteiros residenciais e empresas de design-build. Seu portal do cliente permite que os clientes visualizem atualizações do projeto, cronogramas e fotos do progresso, reduzindo a necessidade de verificações frequentes.

O criador de propostas é útil para criar estimativas detalhadas e refinadas que os clientes podem aprovar digitalmente, acelerando o início dos projetos. O Houzz Pro também apresenta ferramentas para programar e gerenciar subcontratados, garantindo uma colaboração tranquila nas fases de projeto e construção.

Melhores recursos do Houzz Pro

Garanta uma comunicação transparente com portais de clientes de marca

Apresentar conceitos de projeto com ferramentas de design visual

Mantenha clientes e equipes informados com o compartilhamento de linhas do tempo

Compartilhe atualizações rápidas e solicite aprovações com ferramentas de mensagens

Limitações do Houzz Pro

Opções limitadas de integração com software de terceiros

O preço pode não ser ideal para empreiteiros que lidam com projetos menores

Preços do Houzz Pro

Essencial: $149/mês

$149/mês Pro: $249/mês

$249/mês Custom: Preços personalizados

Avaliações e críticas do Houzz Pro

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: 4.3/5 (980+ avaliações)

6. Autodesk Build (melhor para gerenciamento integrado de projetos e colaboração de design)

via Construção da Autodesk O Autodesk Build é uma plataforma poderosa que integra o gerenciamento de construção com a colaboração no projeto.

Perfeito para projetos de grande escala, ele centraliza RFIs, envios e atualizações de progresso em um só lugar, garantindo que as equipes sempre trabalhem com informações precisas. Suas ferramentas de colaboração de projeto permitem que arquitetos, engenheiros e empreiteiros revisem e comentem os modelos em tempo real, reduzindo os atrasos causados por falhas de comunicação.

Melhores recursos do Autodesk Build

Receba atualizações de progresso em tempo real das equipes de campo

Resolva conflitos rapidamente com o rastreamento de problemas

Integração com outros produtos da Autodesk, como AutoCAD e Revit

Limitações do Autodesk Build

Pode ser caro para empresas ou projetos menores

Há uma curva de aprendizado mais acentuada para equipes não familiarizadas com o ecossistema da Autodesk

Preços do Autodesk Build

uS$ 145/mês por usuário

Preços personalizados para usuários ilimitados

Avaliações e resenhas do Autodesk Build

G2: 4,4/5 (mais de 3.900 avaliações)

4,4/5 (mais de 3.900 avaliações) Capterra: Não há classificações disponíveis

Fato divertido: A construção do Burj Khalifa envolveu mais de 12.000 trabalhadores representando mais de 100 nacionalidades e foi uma colaboração entre mais de 60 empresas contratantes e de consultoria em todo o mundo, enfatizando a importância de uma comunicação eficiente em tais projetos globais.

7. Wrike (melhor para gerenciamento flexível de projetos entre equipes)

via Wrike Você gerencia diversos projetos de construção, cada um com seus requisitos específicos de gerenciamento de projetos? Wrike é uma ferramenta versátil com fluxos de trabalho personalizados que é perfeita para você.

As tarefas são organizadas em hubs onde as equipes podem deixar comentários, compartilhar arquivos e acompanhar o progresso, eliminando a dispersão das comunicações. Sua flexibilidade permite que os empreiteiros personalizem fluxos de trabalho para tarefas como acompanhamento de propostas ou aprovações de licenças.

No entanto, o Wrike não possui ferramentas específicas do setor, como gerenciamento de plantas, e pode se tornar caro à medida que o tamanho da equipe aumenta.

Melhores recursos do Wrike

Permite a comunicação específica de tarefas para melhorar a organização

Personalizar fluxos de trabalho para alinhar-se aos processos de construção

Visualize cronogramas de projetos com gráficos de Gantt e outros colaboração visual recursos

Integração perfeita com ferramentas populares como Slack e Google Drive

Limitações do Wrike

Recursos específicos de construção limitados em comparação com outras ferramentas

Pode se tornar caro à medida que as equipes aumentam de escala

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Empresa: US$ 24,80/mês por usuário

US$ 24,80/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.700 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.700 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2.700+ avaliações)

💡 Dica profissional: Revise periodicamente os fluxos de trabalho de comunicação da sua equipe para garantir que nenhuma informação crítica seja perdida ou atrasada.

8. Jobber (melhor para pequenas equipes de construção e empreiteiros)

via Trabalhador O Jobber foi criado para pequenas equipes e prestadores de serviços independentes. Ele simplifica a programação, o faturamento e a comunicação com o cliente, o que o torna uma excelente opção para comerciantes e prestadores de serviços especializados.

Com o Jobber, os empreiteiros podem se manter conectados com clientes e equipes. As equipes podem agendar trabalhos, enviar atualizações e acompanhar o progresso por meio do aplicativo, garantindo uma comunicação tranquila do início ao fim.

O Client Hub facilita para os clientes a visualização de orçamentos, a aprovação de trabalhos e o pagamento de faturas, aumentando a transparência e a confiança.

melhores recursos do #### Jobber

Gerar faturas profissionais com opções de pagamento on-line

Mantenha-se conectado em qualquer lugar com o aplicativo móvel projetado para empreiteiros

Automatize lembretes para reduzir a perda de pagamentos

Limitações do Jobber

Recursos limitados para projetos de construção em grande escala

Falta de ferramentas avançadas para projetos complexos gerenciamento de fluxo de trabalho de construção Preços de Jobber

Core: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Connect: $119/mês por usuário (ou $169/mês para equipes; até cinco usuários)

$119/mês por usuário (ou $169/mês para equipes; até cinco usuários) Grow: US$ 199/mês por usuário (ou US$ 349/mês para equipes; até 15 usuários)

Jobber classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

4,5/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,5/5 (930+ avaliações)

9. CoConstruct (melhor para construtores e reformadores de casas personalizadas)

via CoConstruct Construtores e reformadores de casas personalizadas confiam no CoConstruct, que oferece canais de comunicação e ferramentas que melhoram o envolvimento do cliente, o gerenciamento de projetos e o controle financeiro.

Seu portal voltado para o cliente é um recurso de destaque, permitindo que os proprietários de imóveis analisem as atualizações do projeto, aprovem seleções e se comuniquem diretamente com os construtores.

melhores recursos do #### CoConstruct

Simplifique o gerenciamento financeiro com a integração com o QuickBooks

Gerencie cronogramas, orçamentos e seleções com ferramentas especializadas

Acompanhe os pedidos de alteração e as aprovações em tempo real

Limitações do CoConstruct

A curva de aprendizado acentuada para equipes pequenas

Funcionalidade limitada do aplicativo móvel em comparação com o desktop

Preços do CoConstruct

Padrão: US$ 99/mês

US$ 99/mês PLUS: A partir de US$ 399/mês

Classificações e análises da CoConstruct

G2 : 4.0/5 (20+ avaliações)

: 4.0/5 (20+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (860+ avaliações)

10. LetsBuild (melhor para controle e relatórios de progresso no local)

via LetsBuild A LetsBuild se concentra em ajudar as equipes de construção a manter os projetos no caminho certo com ferramentas de monitoramento e relatórios de progresso em tempo real.

Seus gráficos de Gantt em tempo real ajudam os gerentes de projeto a visualizar os atrasos e a adaptar os cronogramas de forma proativa. Melhores recursos do LetsBuild

Compartilhe documentos facilmente para manter as equipes alinhadas

Registre o progresso e carregue fotos do campo sem esforço

Simplifique os relatórios no local com ferramentas intuitivas

Limitações do LetsBuild

Ferramentas limitadas de gerenciamento financeiro

É mais adequado como uma ferramenta suplementar do que como uma ferramenta completa plataforma de gerenciamento de projetos de construção Preços do LetsBuild

LB Aproplan: Preços personalizados

Preços personalizados LB Geniebelt: Preços personalizados

LetsBuild ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

4,1/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

11. Connecteam (melhor para gerenciar equipes de campo e operações diárias)

via Conectadoequipe Você tem grandes equipes trabalhando no campo em vários projetos? O Connecteam oferece ferramentas para comunicação entre funcionários, gerenciamento de tarefas e controle de tempo.

É perfeito para empreiteiros que gerenciam cronogramas e compartilham atualizações com equipes no local diretamente por meio de dispositivos móveis. Seu recurso de relógio de ponto com GPS garante um controle preciso do tempo, enquanto os formulários e listas de verificação simplificam as inspeções e auditorias de segurança.

melhores recursos do #### Connecteam

Gerencie tarefas e comunique-se em tempo real com anúncios otimizados

Acesse uma plataforma móvel projetada para trabalhadores no local

Garanta a segurança com formulários e listas de verificação integrados para auditorias e inspeções

Limitações do Connecteam

Recursos limitados de gerenciamento avançado de projetos

Não é ideal para gerenciar projetos complexos e com várias partes interessadas

Preços do Connecteam

Plano para pequenas empresas: Gratuito

Gratuito Comunicações básicas: US$ 35/mês (para os primeiros 30 usuários; US$ 0,6/mês para cada usuário adicional)

US$ 35/mês (para os primeiros 30 usuários; US$ 0,6/mês para cada usuário adicional) Comunicações Avançadas : uS$ 59/mês (para os primeiros 30 usuários; US$ 1,8/mês para cada usuário adicional)

: uS$ 59/mês (para os primeiros 30 usuários; US$ 1,8/mês para cada usuário adicional) Communications Expert: US$ 119/mês (para os primeiros 30 usuários; US$ 3,6/mês para cada usuário adicional)

Connecteam ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 340 avaliações)

12. Encarregado de empreiteiro (melhor para pequenas empresas de construção)

via Encarregado de empreiteira O Contractor Foreman abrange muitas funcionalidades, incluindo gerenciamento de projetos, controle de tempo, estimativa e faturamento para pequenas empresas de construção.

Com mais de 35 ferramentas integradas, as equipes pequenas podem gerenciar tudo, desde registros de segurança até RFIs, sem precisar alternar entre vários aplicativos.

melhores recursos do #### Contractor Foreman

Mantenha a conformidade com os registros de segurança integrados

Beneficie-se de opções de preços acessíveis adaptadas para equipes pequenas

Desfrute de uma configuração fácil e de uma interface amigável para novos usuários

Limitações do contratante

Interface desatualizada em comparação com outras ferramentas

Funcionalidade móvel avançada limitada

Preços do Contractor Foreman

**Básico: US$ 49/mês (cobrado anualmente)

Standard: US$ 99/mês (cobrado trimestralmente)

US$ 99/mês (cobrado trimestralmente) Plus: $155/mês (cobrado trimestralmente)

$155/mês (cobrado trimestralmente) Pro: US$ 212/mês (cobrança trimestral)

US$ 212/mês (cobrança trimestral) Ilimitado: US$ 312/mês (cobrado trimestralmente)

Contractor Foreman ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (260+ avaliações)

: 4.5/5 (260+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (670+ avaliações)

13. Knowify (melhor para empreiteiras e comércios especializados)

via Conhecer Os subcontratados e os negócios, como encanamento, eletricidade e HVAC, podem encontrar ferramentas para gerenciar lances, rastrear custos de trabalho e criar faturas na Knowify. O acompanhamento do orçamento em tempo real ajuda os empreiteiros a monitorar as despesas e a manter as margens de lucro.

A plataforma se integra perfeitamente ao QuickBooks, automatizando os fluxos de trabalho contábeis e eliminando a duplicidade de entrada de dados. As ferramentas de agendamento da Knowify ajudam as equipes a gerenciar vários trabalhos em vários locais, garantindo eficiência e transparência.

Melhores recursos da Knowify

Permitir que as equipes de campo registrem horas, atualizem os status dos trabalhos e enviem relatórios de despesas diretamente de seus dispositivos móveis

Configure notificações automáticas quando um projeto estiver em risco de exceder o orçamento

Armazene documentos importantes, como contratos, faturas e recibos, em um local seguro e baseado na nuvem para facilitar o acesso

Limitações da Knowify

Recursos limitados de gerenciamento de projetos para empreiteiros gerais

Não é ideal para projetos de construção em grande escala

Preços da Knowify

Core: A partir de $149/mês

A partir de $149/mês Avançado: A partir de US$ 311/mês

A partir de US$ 311/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e críticas da Knowify

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

Construa o ambiente ideal de comunicação em equipe com o ClickUp

Obtendo o ambiente certo software de comunicação empresarial para seus projetos de construção evita o caos, a perda de prazos e o retrabalho dispendioso.

Cada ferramenta que abordamos aqui tem seus pontos fortes, mas se você estiver procurando uma solução completa, o ClickUp é difícil de ser superado.

Por quê? Porque o ClickUp não lida apenas com uma parte do seu fluxo de trabalho - ele reúne tudo. Ele está repleto de recursos como mensagens em tempo real, gráficos de Gantt e integrações com suas ferramentas favoritas, para que você possa eliminar o ruído e se concentrar no que realmente importa: entregar projetos no prazo e dentro do orçamento.

Para as equipes de construção, onde cada passo em falso custa tempo e dinheiro, o ClickUp oferece clareza e controle em uma única plataforma. Registre-se gratuitamente agora e veja como ele transforma o trabalho da sua equipe.