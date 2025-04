mais de 30 ferramentas de vendas simples para pequenas empresas

**O que você considera uma pequena empresa?

Mãe e filho.

Loja de esquina.

Trabalho paralelo.

Independentemente de sua opinião sobre isso, na realidade, as pequenas empresas são bastante grandes. Dependendo de quem você perguntar, as pequenas empresas podem ter até 1.000 funcionários. Essa é uma grande operação.

Em uma função de vendas em uma empresa de pequeno porte, a disputa pode ser acirrada. Você enfrenta seus concorrentes (e, às vezes, até mesmo seus colegas de trabalho!) e quer ser o Usain Bolt.

No entanto, como seu professor de economia lhe diria, o tempo gasto não é igual ao ROI. É preciso não apenas trabalhar mais rápido e com mais afinco, mas também com mais inteligência.

1) CRM Para os novatos, CRM é um gerenciador de relacionamento com o cliente. É um software que armazena todos os nomes de seus contatos e informações pertinentes (tudo, desde endereços de e-mail a sites de empresas e perfis do LinkedIn). Mas não se trata apenas de um Rolodex moderno.

Ele também armazena atividades e interações que você tem com cada cliente ou prospect, como o último e-mail ou a data da ligação telefônica. Ele conecta o contato a uma empresa ou a outras empresas com as quais essa pessoa pode ter se relacionado (as pessoas mudam de emprego, você sabe!). Os melhores CRMs também pontuam seus contatos, mostrando os principais leads, status de negócios e muito mais para organizar seu funil de vendas.

Se isso parece intimidador, não se preocupe - você não precisa fazer tudo de uma vez. Muitas empresas adotam os grandes sistemas, como o Salesforce, sem necessidade.

De fato, talvez seja melhor começar com um CRM simples e, em seguida, dimensione conforme seu crescimento. Por exemplo, o ClickUp é um ferramenta de produtividade que também pode ser equipado como um CRM com nosso campos personalizados recurso.

Você pode adicionar informações de contato, listar as próximas etapas para o contato/prospecto e incluir anexos. Também é possível criar um modelo para qualquer novo registro de contato para que você sempre tenha os detalhes corretos para cada nova pessoa que adicionar.

Verifique esta incrível lista de classificação Melhores CRMs !

Ferramentas de vendas de CRM recomendadas:

ClickUp : Ferramenta flexível que você pode personalizar conforme necessário

IOVOX : Funciona como um CRM para suas chamadas telefônicas. É muito popular entre imóveis corretores.

Fechar.io

Pipedrive

CRM menos irritante

Resumo : CRM de automação popular entre as equipes de vendas para marketing por e-mail B2B.

2) Gerenciamento de projetos

Qual é o lugar mais fácil para se comunicar com o restante da sua equipe sobre o andamento dos negócios ou sobre como novos recursos, produtos ou linhas de serviço podem afetar os clientes atuais? A maioria das empresas despeja essas atualizações em um PowerPoint, envia por e-mail para todos e, três dias depois, esquece imediatamente.

Meses depois, há um grande atraso, pois o vice-presidente de vendas está vasculhando sua caixa de entrada em busca dos detalhes dos recursos. Como isso pode ser evitado? Resposta: com um gerenciamento de projetos que é simples de usar, mas poderosa o suficiente para que toda a sua organização a utilize. O ClickUp tem os seguintes recursos de que você precisa para detalhes de tarefas, comentários, anexos, integrações e muito mais.

Sua equipe de vendas pode deixar comentários, bem como visualizar projetos e tarefas em tempo real. Ou... isso pode ser horrível. Ter uma linha entre vendas/desenvolvimento de negócios e produto pode ser útil com cadeias de comando claras.

O ClickUp também lida com isso, com espaços e equipes individuais que só podem ser acessados por determinados membros.

Ferramentas recomendadas de gerenciamento de projetos de vendas:

ClickUp : Interface simples com muitos recursos gratuitos

Xtensio : Plataforma de colaboração em que as equipes podem criar conteúdo comercial incrível em pouco tempo

Asana

Trello

Segunda-feira

Bônus:_ **Ferramentas de controle de tempo para pequenas empresas !

3) Assinatura de documentos

Em qualquer negócios com contratos ou acordos você estará enviando muitos documentos para lá e para cá. E não me diga que ainda está digitalizando e enviando por fax. Isso precisa mudar, principalmente porque você não vai querer explicar como funciona o aparelho de fax para o seu novo estagiário. Não vale a pena perder tempo com isso.

Depois de fechar um negócio, você não quer ter que lidar com isso também. Você precisa de uma solução rápida, automatizado maneira de ter a papelada em mãos e o dinheiro no banco.

Assinatura recomendada de documentos:

4) Gerenciamento de documentos e conhecimento

Para facilitar o acesso a contratos, folhetos, guias e atualizações de produtos, você precisará de um sistema de gerenciamento de documentos para ajudar a sua equipe a encontrar os materiais necessários. Muitas das principais ferramentas incluem anexos com histórico de versões e notas para ajudá-lo a registrar quaisquer alterações ou atualizações feitas.

Usando essa combinação correta de ferramentas de marketing de varejo podem levar sua estratégia de negócios a níveis totalmente novos. Elas o ajudarão a alinhar melhor suas vendas e equipes de marketing para atingir metas de receita mais altas e acompanhar facilmente o desempenho e as estatísticas.

Também é útil que eles se integrem à sua ferramenta de gerenciamento de projetos, para que o processo de atualização seja mais rápido. Se você estiver usando Dropbox ou Google Drive ambos integram com o ClickUp.

**Gerenciamento de documentos e conhecimento recomendado

Noção **Crie tabelas, faça atualizações, centralize sua documentação

Dropbox

Google Drive

Evernote

Slite

Mesa de ar

5) Agendador de reuniões

Agendar a próxima demonstração ou reunião é tão importante quanto fazer o contato. Porque qual é o objetivo se você nunca encontra um horário para conversar? Mandar e-mails para lá e para cá é simplesmente uma bobagem quando há muitas ferramentas excelentes que oferecem calendário convites e detalhes da reunião.

Adicionar um agendador de reuniões como uma de suas ferramentas de vendas simplificará sua vida e trará mais algumas demonstrações ao longo do caminho. Depois de agendar sua reunião, use Reuniões do ClickUp para fazer anotações e definir itens de ação.

**Ferramentas recomendadas de agendamento de reuniões

Calendly : Interface simples para começar ( integra com o ClickUp!)

Clara

6) Automação e gerenciamento de e-mail

Para as vendas, não basta ficar por dentro dos e-mails, é preciso maximizar seu impacto. Muitos programas de e-mail o ajudarão a personalizar suas saudações e a notificá-lo quando os e-mails forem abertos. Você também pode programar o envio de e-mails em um determinado horário para alcançar seus clientes potenciais na agenda deles, não na sua.

Muitas ferramentas também têm recursos de caixa de entrada de grupo para que você possa comentar e conversar sobre um e-mail com outros membros da equipe antes de responder. Muitos desses programas também podem simplificar muito a resposta e o rastreamento de e-mails.

**Recomendado Ferramentas de gerenciamento de e-mail para vendas:

ClickUp : Enviar/receber e-mails, agendar tarefas, configurar automações, anexar e-mails a tarefas e muito mais.

Frente : Simplifique a comunicação entre todos os membros da equipe com e-mails, mensagens de produtos e muito mais

Caixa de entrada correta : Coloque seu e-mail no piloto automático com sequenciamento de e-mail, modelos de e-mail e rastreamento de e-mail.

EmailAnalytics : Acompanhe e monitore o tempo médio de resposta de e-mail, e-mails enviados, e-mails recebidos e muito mais.

Hubspot

Mailshake

Férias

Outreach.io

Pabbly

7) Geração de leads e divulgação

Antigamente, a marca de um vendedor eficaz era ligar para um cliente potencial sem nenhum relacionamento pré-existente e fechar o negócio. A chamada fria era uma perda de tempo, exceto para alguns poucos escolhidos. Mas a chamada fria foi substituída por outra coisa: chamada calorosa . O marketing de conteúdo, o marketing de mídia social e muito mais descongelaram os possíveis clientes em potencial antes mesmo de você pegar o telefone (espero)

Use essas ferramentas para ajudá-lo a criar uma conexão melhor, incluindo encontrar e-mails e fazer essa conexão instantânea. Mas como você sabe por onde começar? Comprar essa lista de um grande banco de dados? Provavelmente não. Você precisa de ferramentas como o Sales Navigator e o LeadFuze para ajudar a criar listas personalizadas que tenham maior probabilidade de corresponder às suas necessidades metas de vendas e metas de trabalho .

**Ferramentas recomendadas para geração de leads e divulgação

8) Videoconferência

Tenho um amigo na área de vendas que voa por todo o país, parando para visitar vários clientes ao longo do caminho. Ele está na Filadélfia em uma semana, em Raleigh na outra e depois vai para Seattle. Isso é muito bom se sua empresa tiver dinheiro para fazer isso.

Nem todos nós trabalhamos para empresas que desembolsam milhares de dólares por semana para que uma equipe de vendas faça um ziguezague para cada cliente em potencial. Mas a próxima grande ferramenta em seu arsenal é uma plataforma de videoconferência de qualidade para fazer essa conexão pessoal. Ela precisa ser confiável e fidedigna e, o mais importante, não ser irritante.

E esqueça os vários logins, quem gosta disso? Algumas ferramentas funcionam melhor para cada pessoa reuniões enquanto outros podem ser mais adequados para conferências em grupo.

Appear.in: Qualquer pessoa pode acessar o site, encontrar sua pessoa e fazer login. Ou enviar convites. Reuniões muito fáceis baseadas no navegador, sem downloads extras ou códigos PIN.

Zoom

RingCentral

Skype

Conclusão: Acelere suas vendas

Sua meta: mais habilidade e capacidade de se conectar, pois o vendedor típico gasta apenas 36% de seu tempo com vendas reais. Isso não é bom. Embora as vendas às vezes pareçam um combate corpo a corpo, as ferramentas de vendas produtivas devem trabalhar para você e seus representantes de vendas. E se houvesse uma IA para ajudar na futuro do trabalho ?

Eles fazem com que as pequenas etapas diárias, mas necessárias, das vendas aconteçam com menos atrito, para que sua equipe se concentre em retornos de maior valor.

Quando você estiver pronto para economizar um dia por semana e começar a obter retornos mais altos

