5 motivos para consolidar suas ferramentas de negócios e economizar com o ClickUp

Você acha que o número de ferramentas em sua pilha de tecnologia continua crescendo, mas o trabalho real está ficando mais difícil de ser concluído?

Isso é mais comum do que você pensa - o relatório de tendências de SaaS de 2020 da Blissfully constatou que as empresas usam uma média de 288 ferramentas de negócios diferentes em toda a organização.

Atualmente, a empresa média paga por um adicional de 7,6 ferramentas de negócios com a mesma funcionalidade. Com tantas assinaturas de SaaS e ferramentas de comunicação dispersas por toda a organização, há um desperdício sério e desnecessário de dinheiro.

De fato, o número de ferramentas de negócios on-line duplicadas aumenta em 80% ano após ano. 🤯

É muito provável que sua pequena empresa ou organização empresarial poderia se beneficiar financeiramente com a consolidação de sua pilha de tecnologia. Mas você não quer se desfazer de coisas apenas para economizar algum dinheiro. Em vez disso, você precisa de ferramentas de negócios que economizem dinheiro e melhorem os fluxos de trabalho, para que sua equipe realize mais em menos tempo! ⚡️ Vamos logo dizendo: há sérias justificativas de como sua empresa pode economizar com o ClickUp.

Não se trata apenas de reduzir o número de ferramentas comerciais. Com o ClickUp, você dá às suas equipes o espaço para colaborar, atribuir tarefas e manter os projetos em andamento com uma plataforma facilmente personalizável e adaptável a todos.

E, para a maioria, nada afeta tanto o resultado final quanto a produtividade!

Por que menos ferramentas de negócios é mais do que economizar dinheiro

Empresa de segurança Segurança STANLEY como uma organização virtual, a STANLEY precisava adotar uma abordagem "de baixo para cima" para aprimorar os processos e a colaboração em qualquer lugar.

A STANLEY Security fez uma pesquisa com seus funcionários internos para entender o impacto do ClickUp

"Como uma equipe de inovação tecnológica, precisamos nos manter organizados e flexíveis para nos adaptarmos às mudanças nos requisitos do projeto", disse Connor Nash, gerente de análise de experiência global da STANLEY Security.

"Usamos uma variedade de técnicas de gerenciamento de projetos para atingir nossas metas, e o ClickUp tem sido fundamental para isso", acrescentou Nash. "Podemos personalizar e automatizar o ClickUp para atender a cada iniciativa específica, e ele nos permitiu otimizar e simplificar nossos fluxos de trabalho, o que aumentou exponencialmente a capacidade da nossa equipe."

Os resultados da mudança para um espaço de trabalho de produtividade centralizado foram impressionantes:

mais de 8 horas economizadas por semana em reuniões e atualizações da equipe

redução de 50% no tempo gasto para criar e compartilhar relatórios

aumento de 80% na melhoria do trabalho em equipe

Então, de que outra forma as empresas podem economizar com o ClickUp?

Confira cinco motivos pelos quais o ClickUp é o hub colaborativo mais econômico para reunir o trabalho de todas as equipes em um só lugar.

1. As equipes trabalham melhor juntas sob o mesmo teto

Ficar alternando entre ferramentas de negócios on-line é cansativo.

Quando as informações ficam presas em suas várias ferramentas de negócios, os funcionários ficam exaustos ao procurar o que precisam para realizar seu trabalho. A pesquisa mostra 45% dos funcionários acreditam mudança de contexto **torna-os menos produtivos.

É por isso que é imperativo reunir toda a sua equipe em um único local, projetado especificamente para ajudar as equipes a colaborar do início ao fim. Um único espaço facilita que as equipes recuperem seu dia e que os leads vejam um crescimento real dos negócios. 🌱

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base nas suas necessidades comerciais, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

É por isso que tantas pequenas e grandes empresas consideram o ClickUp uma verdadeira solução para economizar dinheiro. Os proprietários de empresas descobrem rapidamente como o ClickUp reduz o número de ferramentas que se sobrepõem aos nossos inúmeros recursos.

Não acredite apenas em nossa palavra - Nick Foster, Diretor de Gerenciamento de Produtos da Imprensa Lulu a empresa de autopublicação de livros, explicou como sua equipe percebeu imediatamente um aumento de 12% na eficiência do trabalho ao usar o ClickUp como fonte de verdade.

E, no processo, a editora substituiu dois de seus ferramentas de gerenciamento de projetos com uma!

Quando estávamos usando o Jira, nossos desenvolvedores estavam atualizando o código da plataforma que não estava associado ao Jira. Então, eles tinham que perder tempo voltando ao Jira e fazendo uma alteração de status manualmente. Passávamos muito tempo tentando determinar o status dos recursos em vez de nos concentrarmos em entregá-los.

Nick Foster, diretor de gerenciamento de produtos da Lulu Press

A Lulu Press centralizou sua equipe com um único hub de espaço de trabalho e acelerou significativamente os lançamentos de produtos, eliminando tarefas duplicadas em várias plataformas, como o Jira.

Com o Integração avançada do ClickUp com o GitHub e o robusto recurso de automação, a equipe de desenvolvimento web da Lulu reduziu o trabalho manual repetitivo e economizou mais de 8 horas por semana com um aplicativo. 🧑‍💻

Saiba mais sobre como o ClickUp pode reduzir o número de aplicativos duplicados em sua organização com

melhores recursos a um preço muito mais baixo

2. Liberte o compartilhamento de conhecimento em um espaço de trabalho central

Você já experimentou o puro caos de tentar localizar um documento ou uma informação quando alguém não está disponível para ajudar?

Não é divertido.

E o pior é como o gerenciamento de arquivos pode consumir muito tempo em diferentes ferramentas de negócios. A pesquisa de mercado mencionada anteriormente mostra que os funcionários gastam, em média, 59 minutos por dia apenas procurando informações ocultas nas ferramentas de negócios da organização.

Personalize facilmente seus quadros brancos adicionando documentos, tarefas e muito mais

Sem um centro de compartilhamento de conhecimento amplo e pesquisável, sua equipe perde tempo e dinheiro procurando o que precisa para realizar o trabalho. O ClickUp é a ferramenta de negócios certa para ajudar as equipes a liberar o conhecimento com sua função de pesquisa granular! 🔍

Além disso, na exibição de lista, você pode usar os recursos de filtro e pesquisa para visualizar, localizar ou organizar tarefas com facilidade. Você pode usar a função Slapdash para obter o poder de pesquisa universal de baixa latência no ClickUp.

E com os comandos, você pode criar tarefas e navegar pelo seu espaço de trabalho com atalhos de teclado. Isso proporciona à sua equipe uma maneira ainda mais rápida de acessar as informações necessárias.

Crie comandos para personalizar ainda mais e liberar o conhecimento

Recursos avançados, como pesquisa e filtro, permitem que as organizações aprimorem o gerenciamento e o compartilhamento de arquivos para que tudo fique em um único espaço. Quer você esteja armazenando uma cópia de marketing de mídia social ou criando um calendário para divulgação de marketing por e-mail, o ClickUp é uma das melhores ferramentas de negócios on-line para criar e compartilhar ativos.

Na verdade, a organização de ativos é essencial se você quiser manter os processos de negócios flexíveis e os funcionários concentrados em seu trabalho. É por isso que os proprietários de pequenas empresas precisam oferecer às equipes um local centralizado para trabalhar e encontrar rapidamente o que precisam. ClickUp Docs organiza as informações em um único espaço para um melhor compartilhamento de arquivos, para que as equipes tenham acesso mais fácil aos documentos em toda a empresa. Os usuários podem conectar o Docs a fluxos de trabalho e nunca mais se preocupar em ter que trocar uma ferramenta de negócios por outra ou perder informações em contas aleatórias do Google Drive.

Insira facilmente uma exibição de tabela para dar mais contexto em seus documentos ClickUp

3. Obtenha o panorama completo com recursos extensos e úteis

As equipes simplesmente não são tão eficientes usando dezenas de ferramentas de negócios semelhantes em vez de uma única. A boa notícia é que tanto os proprietários de pequenas empresas quanto as grandes companhias estão percebendo os problemas de descentralização das ferramentas de negócios e de marketing entre as equipes.

De fato, a guia de Mercado 2021 paraGerenciamento de SaaS prevê que metade das organizações centralizará significativamente seus aplicativos SaaS até 2026. Além da desorganização e das dispendiosas listas de ferramentas de negócios duplicadas, os riscos de segurança dos negócios são outra fonte de problemas com o aumento das ferramentas de negócios e o subsequente compartilhamento de senhas. 🌎

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que for melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

O problema com a maioria das plataformas de produtividade é que elas só fazem algumas coisas muito bem. Agora, compare isso com o enorme conjunto de recursos do ClickUp que ajudam as empresas a ter uma visão completa de um projeto.

É provável que você já tenha ouvido falar do ClickUp e talvez já o tenha comparado com o padrão software de gerenciamento de projetos . Mas o que muitos não percebem até estarem no ClickUp diariamente é que essa plataforma de produtividade e ferramenta de negócios on-line faz muito mais.

Portanto, para dar aos proprietários de pequenas empresas, grandes empresas e líderes de equipe uma visão melhor de seus recursos, vamos nos aprofundar em três dos recursos avançados menos conhecidos do ClickUp, que ajudam as equipes a ter uma visão completa de seu trabalho:

Recurso 1: Quadros brancos

Converta formas em tarefas em seu ClickUp Whiteboard para colocar suas ideias em ação instantaneamente

Embora existam outros produtos semelhantes disponíveis de empresas populares como Miro e Mural, Quadros brancos ClickUp é a única ferramenta de quadro branco virtual que pode pegar as ideias de suas equipes e transformá-las em ações coordenadas. 🎯

Se os proprietários de pequenas empresas precisam fazer brainstorming, criar estratégias ou criar fluxos de trabalho ágeis, os quadros brancos ClickUp podem fazer tudo isso! Diferentemente de outras ferramentas comerciais de quadro branco, o ClickUp pode transformar uma ideia em um projeto específico mais rapidamente com gerenciamento de tarefas diretamente de seus quadros brancos.

É muito fácil adicionar contexto aos seus fluxos de trabalho com tarefas incorporadas e formatação avançada. E qualquer pessoa em sua organização pode acessar e colaborar em tempo real, como se estivessem todos na mesma sala!

Recurso 2: Anotação e revisão

Atribua comentários aos arquivos para uma colaboração mais rápida com o recurso Annotation do ClickUp

As equipes de marketing de mídia social, design gráfico, marketing de conteúdo, proprietários de sites e marketing de produtos analisam diariamente vários documentos, arquivos e ativos. Muitas dessas equipes usam ferramentas de marketing como Prodigy, Filestage e Annotate. Mas o recurso Annotation do ClickUp dá um passo adiante. ✍️

Com os recursos de anotação e prova, os colaboradores do projeto e as partes interessadas não perdem mais aprovações importantes em suas caixas de entrada e criam gargalos mais longos. Veja o que você pode fazer para agilizar o feedback e as revisões no ClickUp:

Fazer upload de tipos de arquivos populares como PNG, GIF, JPEG, WEBP e MP4 como anexos de tarefas

Visualizar todos os comentários de revisão não resolvidos na seção To Do de uma tarefa

Abra um comentário na barra de reprodução para revisar o conteúdo do vídeo mais rapidamente

Use comentários para falar sobre atualizações diretamente nos arquivos

Recurso 3: Dashboards

Organize os dados de que você precisa com widgets personalizados no ClickUp Dashboards

Este não é um painel comum. Na verdade, o ClickUp Dashboard ajuda uma equipe próxima de casa, a San Diego Padres , opere com mais eficiência!

Ken Kawachi, VP de Operações de Beisebol dos Padres, explicou como o ClickUp ajudou sua equipe a acompanhar e gerenciar a progressão do projeto, orçamento versus gastos reais, custos e faturamento - tudo em um único olhar em relatórios personalizados.

A equipe da MLB precisava de uma ferramenta comercial única e centralizada para gerenciar e acompanhar o progresso do projeto de renovação da suíte no Petco Park. Eles procuraram o ClickUp para interpretar visualmente o panorama geral desses custos, orçamentos alocados, crescimento dos negócios e gastos com renovação em tempo real por meio de fórmulas de variação em seu ClickUp Dashboard. 📊

Operações significa encontrar maneiras de manter a organização. Isso inclui o uso de tecnologias como o ClickUp para tornar o trabalho mais eficiente e a colaboração mais fácil. O ClickUp é muito claro e conciso, mas permite que o usuário final personalize a plataforma o quanto quiser com base em suas preferências. Isso tem me ajudado imensamente em meu trabalho diário.

Ken Kawachi, vice-presidente de operações de beisebol da San Diego Padres

4. Simplifique os fluxos de trabalho com personalização avançada

A interrupção é a maldição da produtividade. É por isso que as equipes precisam de ferramentas de negócios convenientes e fáceis de usar para se concentrarem no trabalho mais envolvente, de modo que as pessoas possam simplificar os fluxos de trabalho.

A melhor maneira de chegar lá é fornecer à sua equipe uma poderosa ferramenta de negócios que possa ser adaptada às suas preferências. Evite as inúmeras sessões de integração e as ferramentas em constante mudança causadas por líderes de equipe que vieram e foram embora!

O ClickUp foi criado com personalizações em mente para que diferentes departamentos não fiquem presos a fluxos de trabalho criados para outras equipes.

Quer se trate de tíquetes de rastreamento de TI, profissionais de marketing gerenciando conteúdo ou engenheiros implementando fluxos de trabalho ágeis, a personalização torna-se crucial quando os funcionários estão espalhados por tantas ferramentas pagas e gratuitas (especialmente com equipes remotas). 🌐

Personalize facilmente seu Escopo do projeto Modelo de quadro branco com adição de documentos, tarefas e muito mais

Uma equipe que precisava de ajuda para criar fluxos de trabalho mais colaborativos era o departamento de Alumni and Donor Services (ADS) da Universidade Wake Forest . Morey Graham, diretor de projetos da ADS, explicou como o departamento teve dificuldades para aumentar a produtividade porque as equipes não se mexiam em seus próprios esforços de colaboração.

Isso fez com que vários departamentos da Wake Forest usassem ferramentas de negócios on-line, como Asana , Jira , Trello , Noção workfront e Google Drive para otimizar os fluxos de trabalho. As equipes se deslocavam constantemente entre as ferramentas de pequenas empresas para encontrar documentos no Google Docs, armazenar arquivos entre contas, atribuir trabalho, fornecer atualizações de tarefas e adicionar dados.

Então, eles decidiram experimentar o ClickUp. 📈

A equipe percebeu imediatamente uma melhoria no alinhamento entre os departamentos e os projetos da equipe, pois o ClickUp se tornou a única e verdadeira fonte de informações. A personalização do painel permitiu que as equipes obtivessem exatamente o que precisavam de uma ferramenta de negócios on-line, para que todos trabalhassem a partir de um único hub - algo que eles não tinham com as várias outras soluções.

Agora podemos colaborar em um único sistema e ter visibilidade dos dados críticos. Isso permite que nossas várias equipes relatem o progresso, identifiquem problemas de carga de trabalho e capacidade e planejem de forma mais precisa.

Morey Graham, Diretor de Projetos ADS da Wake Forest University

5. Economize tempo com uma das opções mais econômicas

As equipes querem economizar tempo no trabalho mais importante, com o contexto necessário para realizá-lo - tudo isso sem as distrações que interrompem a produtividade. Os proprietários de empresas também querem fazer isso sem gastar muito. Há muitas ferramentas comerciais gratuitas no mercado, mas e o custo real do ClickUp?

E como ele se compara às ferramentas de negócios on-line que você já usa ou está pensando em usar? Você tem opções, mas poucas são tão poderosas e econômicas quanto o ClickUp. Ele é facilmente uma das melhores ferramentas gratuitas do setor. ✨

Veja nosso detalhamento do custo por usuário em comparação com as principais ferramentas de negócios on-line para produtividade:

ClickUp Jira Monday Trello Asana US$ 10 usuários $50/mês$600/ano $70/mês$840/ano $100/mês$1.200/ano $100/mês$1.200/ano $110/mês$1.320/ano $250/mês$3.000/ano $320/mês$4.200/ano $500/mês$6.000/ano $500/mês$6.000/ano $550/mês$6.600/ano $500/mês$6.000/ano $700/mês$8.400/ano $1.000/mês$12.000/ano $1.000/mês$12.000/ano $1.000/mês$13.200/ano

O ClickUp continua a ser a ferramenta de produtividade empresarial com o melhor preço do mercado, mas isso não significa que seja a mais fraca. Os usuários obtêm mais recursos e capacidades de personalização em comparação com a maioria das principais ferramentas de negócios on-line do setor.

A RevPartners, uma plataforma de criação de mecanismos de revops, estava em uma situação semelhante à da Wake Forest University - eles tinham muitas ferramentas de negócios on-line em toda a empresa que faziam a mesma coisa.

Dane Dusthimer, parceiro de tráfego da RevPartners, explicou como, depois de adotar o ClickUp, a equipe consolidou suas aplicativos de produtividade de três para uma ferramenta de negócios, o que resultou em uma economia de 50% nos custos da organização.

Com o ClickUp, podemos acessar toda a funcionalidade de que precisamos em um só lugar, o que é muito importante para nós. O nosso objetivo é a adoção e, sem uma plataforma realmente fácil de usar que permita isso, seria impossível promover a adoção por todas as equipes e clientes.

Dane Dusthimer, parceiro de tráfego da RevPartners

As melhores ferramentas de negócios on-line devem economizar tempo e dinheiro

Chegou a hora de capacitar sua equipe com as melhores ferramentas on-line que, ao mesmo tempo, podem reduzir os gastos com aplicativos? Esperamos que sim, pois gostaríamos que você se sentasse no banco do motorista de Plano Free Forever do ClickUp para criar uma conta gratuita e ver por que o ClickUp é uma das melhores ferramentas gratuitas disponíveis.

O ClickUp ajuda os proprietários de pequenas empresas e grandes organizações a manter todas as suas ferramentas essenciais de negócios on-line em um só lugar. De documentos a tarefas e comunicação empresarial-você economiza um dia da sua equipe toda semana.

Veja o motivo de todo esse alvoroço e comece a economizar dinheiro com o melhor avaliado ferramenta de negócios on-line para colaboração e produtividade!