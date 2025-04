Os 7 princípios Lean para ajudar seu desenvolvimento de software

Quer aprender sobre os sete princípios lean? E como usá-los na prática?

Você veio ao lugar certo.

Neste artigo, explicaremos cada princípio em termos simples e mostraremos como aplicá-lo ao seu processo de desenvolvimento de software.

Vamos começar.

Um breve histórico sobre o Lean e a manufatura enxuta

A manufatura enxuta foi iniciada pela Toyota na década de 1970. Todo o foco da manufatura enxuta era reduzir o desperdício. E, em vez de usar os trabalhadores como engrenagens na linha de produção, a Sistema Toyota de Produção Enxuta era extremamente focado na eliminação de qualquer tipo de desperdício no processo de fabricação de automóveis.

Depois de estudar e avaliar seus processos, eles encontraram esses três tipos de desperdício:

Muda: São todos os extras que são inúteis e não agregam nenhum valor. Algumas coisas não agregam valor, mas são essenciais, como testes de produtos. Outros procedimentos podem ser legais, mas não estão fornecendo nenhum valor final aos clientes.

Mura: Os métodos e técnicas enxutos devem equilibrar o trabalho entre todas as partes e ninguém deve ficar esperando ou sobrecarregado. O inventário de peças, recursos e produtos deve ser a quantidade certa criada pela quantidade certa de funcionários no tempo certo.

Muri: Refere-se a um funcionário sobrecarregado. Todos os membros de uma equipe devem lidar com uma carga de trabalho de tamanho semelhante e também ter tempo para serem revigorados. Os fluxos de trabalho devem ser gerenciados para levar isso em conta.

Dizer que esse conceito de metodologia de desenvolvimento funcionou e melhorou seus resultados é um eufemismo. Seus negócios cresceram e todos os concorrentes da Toyota adotaram uma metodologia enxuta semelhante .

Esses princípios e métodos foram então desenvolvidos para a mundo do desenvolvimento de software . Tom e Mary Poppendieck escreveram um guia abrangente sobre a adaptação desses métodos e princípios do lean para o mundo do desenvolvimento de software metodologia de desenvolvimento de software .

Eles entenderam que o objetivo final do lean era buscar incessantemente o valor acima de tudo. Isso resultava em valor para sua empresa e valor para seu cliente. Eles acreditavam que essa abordagem no desenvolvimento de software maximizava o valor para ambas as partes.

Bônus:_ **Ferramentas de desenvolvimento de software

Os sete princípios do Lean

Embora esses sete conceitos lean sejam geralmente associados a Desenvolvimento ágil e Scrum, eles também são relevantes para o gerenciamento de projetos Lean.

conheça o diferença entre Agile e Lean ._

De fato, esses conceitos enxutos têm valor para qualquer metodologia de projeto que você está usando. Seja em cascata, PRINCE2, GTD - qualquer organização pode começar a aprender com esses sete conceitos orientadores do lean.

Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um deles:

1. Eliminar o desperdício

A produção enxuta enfatiza o descarte de tudo o que não agrega valor ao produto final. A eliminação dessas atividades e processos que geram desperdício deve estar no topo de sua lista de tarefas em gerenciamento enxuto .

O sistema original de produção enxuta da Toyota identificou esses tipos de desperdícios comuns:

Excesso de produção: Fabricação em excesso ou antes de ser necessária. Transporte desnecessário: Transporte desnecessário de um lugar para outro, com risco de danos sem motivo. Inventário: O armazenamento de estoque aumenta o custo, o excesso de estoque ocupa espaço e atrasa a inovação. Movimento: Movimentação iterativa e improdutiva dos trabalhadores no chão de fábrica. Defeitos: Problemas de qualidade que resultam em perda de tempo e dívida técnica em refazer o processo de fabricação . Excesso de processamento: Usar integração contínua e iterações desnecessárias para fazer um trabalho que só precisa de ferramentas simples. Espera: O período de tempo em que o inventário precisa ficar ocioso entre quaisquer etapas que agreguem valor, como loops de feedback.

Bônus ***Software de programação de produção* !

Aplicando-o ao desenvolvimento de software enxuto

Para as equipes de produção, software e marketing, a eliminação do desperdício muitas vezes parece fácil demais à primeira vista. Isso pode significar ter menos ciclos de feedback e menos tarefas menores para realizar um projeto. Melhorar sua gerenciamento do fluxo de trabalho como esse pode fazer sua empresa economizar milhões por ano.

Ter seus fluxos de trabalho pré-aprovados é uma boa maneira de fazer isso. Em seu livro fórmula de marketing 10x em seu livro sobre marketing, Garrett Moon diz que os fluxos de trabalho pré-aprovados são a chave para acelerar em 10 vezes os métodos de desenvolvimento de software e o ciclo de vida.

_"Quando a aprovação faz parte do processo, ela se torna inimiga do envio rápido do trabalho. Quando você passa as coisas para o nível superior, a aprovação leva uma eternidade. E você ficará soterrado em pequenos ajustes de 10%, porque todos os que participam do processo de criação de tortas querem garantir que suas impressões digitais estejam visíveis", diz Moon.

Se esses loops de feedback, em sua maioria, acrescentam desperdício em vez de aprimoramentos à sua ciclo de vida de desenvolvimento de software então considere a possibilidade de eliminá-los. O mesmo vale para todos os recursos do produto que você gostaria de adicionar. Se seus clientes não se beneficiarão realmente dessa produção, pare de tentar desenvolvê-la.

Como o ClickUp ajuda a eliminar o desperdício:

**Caminho crítico e **Gerenciamento de recursosClickUp é o melhor do mundo software gratuito de gerenciamento de projetos . Usado por grandes empresas e equipes de startups em todo o mundo, ele tem tudo o que você precisa para gerenciar seus projetos com eficiência. Aqui estão alguns de seus poderosos recursos para ajudá-lo a aplicar os princípios do lean:

Visualizações personalizadas

Status personalizados

Lembretes

Controle de tempo

Direitos de acesso personalizados

Veja como o ClickUp pode ajudá-lo a eliminar o desperdício:

O caminho crítico de um projeto é um recurso que o ajuda a identificar as tarefas mais vitais para a conclusão de um projeto. Ele permite que você se concentre apenas nessas tarefas essenciais, ignorando as tarefas sem importância.

É por isso que ele é um componente essencial de qualquer estratégia de eliminação de desperdício. Esse recurso de gerenciamento visual ajuda a reduzir o projeto a seus pontos vitais, removendo qualquer excesso de tarefas irrelevantes ao longo do caminho.

O ClickUp vem com gráficos de Gantt incorporados que podem calcular automaticamente o caminho crítico do projeto. Com os gráficos de Gantt do ClickUp, você terá acesso a recursos de gerenciamento visual de primeira linha. Isso o ajuda a acompanhar o seu cronograma de fabricação e fazer uma mudança rápida para eliminar qualquer atividade desnecessária.

O ClickUp também vem com mapas mentais embutidos para ajudar a sua equipe a idealizar com eficiência. É possível planejar minuciosamente o escopo de um projeto com esses mapas mentais, eliminando quaisquer atividades desnecessárias ao longo do caminho.

O gerenciamento eficiente de recursos está no centro de todos os processos lean. Você deve garantir que seus recursos estejam sendo utilizados da melhor forma possível em todos os momentos. Com o ClickUp's Box View, você pode fazer isso diretamente em seu painel.

Os gerentes de projeto podem usar o Box View para ver o que cada membro da equipe tem:

Concluiu

Está trabalhando no momento

Estará trabalhando

É uma maneira fácil de fazer um balanço da carga de trabalho da sua equipe e garantir que você esteja utilizando os talentos de forma eficaz.

2. Construir qualidade em

A metodologia Lean se esforça para desenvolver a qualidade de forma controlada e disciplinada.

Por quê?

Quando você tenta adicionar qualidade a um produto sem nenhuma estrutura, pode criar toneladas de desperdício. Por exemplo, testes e registros excessivos são subprodutos comuns de um ciclo de vida de desenvolvimento de software rigoroso que não agrega valor ao produto final.

Aplicando-o ao desenvolvimento de software enxuto

Aplicar essa metodologia de desenvolvimento em seu ciclo de vida de desenvolvimento de software não é difícil. Algumas alternativas comuns de desenvolvimento de software enxuto para criar qualidade são:

Programação em pares: Envolve fazer com que dois desenvolvedores combinem suas habilidades e trabalhem juntos em requisitos do projeto . Desenvolvimento orientado por testes: Isso envolve a definição de diretrizes e métricas para os desenvolvedores antes de iniciar qualquer trabalho. Por exemplo, estabelecer critérios para o código antes de realmente escrevê-lo em seu software. Testes automatizados: Os testes automatizados podem desempenhar um papel importante na eliminação de processos manuais complexos que os seres humanos podem ter dificuldade em realizar. Os testes e processos automatizados também podem acelerar facilmente as tarefas administrativas tediosas.

Como o ClickUp ajuda a desenvolver a qualidade: Automação administrativa

Um tema abrangente do "Build Quality In" é automatizar os processos desde o início. Depois que seus processos ou fluxos de trabalho tiverem sido testados e verificados, tente automatizá-los imediatamente.

No ClickUp, você pode automatizar suas tarefas mais rapidamente usando modelos , listas de verificação e tempo estimativas para ajudar seus processos a serem executados ainda mais rapidamente.

3. Criar conhecimento

A metodologia lean enfatiza a criação de documentação para cada estágio do processo. Esse conhecimento será incrivelmente útil no treinamento de futuras equipes para atuar nessas tarefas de forma eficaz. Também é uma boa maneira de uma equipe refletir sobre o que está fazendo e melhorar quaisquer atividades de baixo desempenho.

Aplicando-o ao processo de desenvolvimento de software

A criação de conhecimento pode incluir o armazenamento de suas informações em uma ferramenta wiki ou em repositórios de código como GitHub ou GitLab . Com isso, sua equipe pode armazenar rapidamente suas descobertas e torná-las acessíveis a outros desenvolvedores que possam estar trabalhando em projetos semelhantes.

Como o ClickUp ajuda a criar conhecimento: Docs

O ClickUp Docs é um poderosa ferramenta wiki para os documentos de sua empresa. Você pode armazenar documentos vitais do projeto junto com seus espaços de projeto para garantir que eles sejam facilmente acessíveis. Você pode até mesmo aninhar páginas dentro desses documentos para simplificar a categorização de suas informações.

Aqui estão alguns outros recursos úteis do ClickUp Docs:

Use opções de formatação de rich text para criar documentos detalhados.

Edite os direitos de acesso a cada documento para aumentar a segurança.

Pode compartilhar documentos publicamente. Isso pode ser usado para criar um roteiro on-line de fácil acesso para seus clientes, de modo que você possa continuar recebendo feedback contínuo.

Você também pode permitir que o Google indexe seus documentos para garantir que eles apareçam nos resultados de pesquisa.

4. Deferir compromisso

O adiamento do compromisso enfatiza o fato de manter seu planos de projeto e requisitos flexíveis o suficiente para se adaptar a uma mudança imprevista que venha a ocorrer. Deixe toda a tomada de decisão irreversível para o final, quando todo o resto já estiver definido. Isso permite que você trabalhe com vários cenários antes de selecionar aquele que melhor se adapta à sua empresa.

Aplicando-o ao processo de desenvolvimento de software

Usando um Abordagem de Sprint inspirada no Agile para o desenvolvimento de produtos é uma boa maneira de lidar com isso. Elas são ótimas para isso porque permitem que as equipes:

Retirar apenas uma determinada parte do recurso. Analisar sua importância. Decida se ele deve ou não ser desenvolvido para esse sprint.

Como o ClickUp ajuda: Configurando Sprints

Para configurar Sprints no ClickUp, configure Listas individuais em Projetos. Cada lista deve representar um sprint individual com uma lista adicional intitulada "Backlog" É nela que os novos recursos e requisitos podem ser listados. As listas também apresentam datas de início e término para capturar todas as tarefas da sua equipe dentro dessa lista. Acesse aqui para saber mais sobre como usar Sprints no ClickUp .

5. Entregar rapidamente

A entrega rápida de trabalho com eficiência está na vanguarda de todas as atividades enxutas. No entanto, esse tempo de resposta rápido do software deve ser sustentável a longo prazo para que seja realmente eficaz.

A maioria das empresas de software é vítima de um desses cenários de desperdício de tempo e drenagem de eficiência no desenvolvimento de produtos:

Perder muito tempo pensando em planos futuros e práticas de desenvolvimento de software que talvez nem sejam necessárias. Os desenvolvedores de software não respondem imediatamente a feedbacks, bloqueios e soluços do projeto. Tentar otimizar demais e desenvolver demais um plano ou uma solução.

Aplicando-o ao processo de desenvolvimento de software

Para que as atividades de desenvolvimento do seu produto avancem sem problemas, os desenvolvedores de software precisam seguir essas três etapas de programação extrema:

Etapa 1: criar uma solução simples e direta.

Etapa 2: Ofereça-a aos seus clientes.

Etapa 3: Use as percepções dos clientes para fazer qualquer alteração e melhoria gradualmente.

Se os desenvolvedores de software seguirem todas essas etapas, eles não terão problemas para priorizar as atividades certas e realizar as tarefas rapidamente.

Como o ClickUp ajuda a entregar rapidamente:

Prioridades As atividades da sua equipe podem permanecer no caminho certo com as prioridades do ClickUp. Você pode adicionar facilmente prioridades a cada tarefa para permitir que sua equipe saiba quais são importantes. Todas as prioridades do ClickUp vêm com um código de cores padrão:

Vermelho : Urgente

: Urgente Amarelo : Alta prioridade

: Alta prioridade Azul : Prioridade normal

: Prioridade normal Cinza: Prioridade baixa

Como esse código de cores é padrão em todos os espaços de projeto, sua equipe sempre poderá identificar facilmente as tarefas mais importantes. Eles podem até mesmo filtrar suas tarefas por prioridade para tentar realizar as tarefas mais importantes primeiro.

6. Respeitar as pessoas

Infelizmente, esse princípio é frequentemente ignorado para acomodar a mentalidade de vencer a qualquer custo que o mandato "Entregar rapidamente" pode criar.

O desenvolvimento lean enfatiza o tratamento de cada membro da equipe com respeito e compaixão. Esse princípio precisa ser estendido a todos os aspectos de suas interações organizacionais

Contratação

Integração

Resolução de conflitos

Planejamento de projetos

Aprimoramento de processos

Cada um desses processos de desenvolvimento enxuto precisa ser orientado por uma conversa respeitosa e proativa que incentive o apoio e a competição saudável.

Aplicando-o à metodologia de desenvolvimento de software

Os Poppendiecks acreditam que um processo de desenvolvimento lean para a governança de TI é o estilo de gerenciamento lean mais apropriado e eficaz. Você deve motivar e apoiar suas equipes de desenvolvimento, não tentar controlá-las.

O gerenciamento lean os incentiva a expressar suas preocupações e a resolver problemas em uma atmosfera de trabalho aberta e de apoio que você criou.

Como o ClickUp ajuda a manter o respeito:

**Comentários atribuídos e Perfis

A maneira mais eficaz de garantir o respeito entre os engenheiros de software é ter canais de comunicação eficazes. Eles reduzem os conflitos e dão aos membros da equipe uma saída para se expressarem confortavelmente uns com os outros.

Todos os projetos do ClickUp vêm com seções de comentários poderosas para ajudar a sua equipe a resolver diferenças e colaborar de forma eficaz. Eles podem compartilhar feedback textual, imagens, arquivos e vídeos para transmitir seus pontos de vista com facilidade. É a plataforma perfeita para sua equipe começar a respeitar uns aos outros enquanto se expressam.

Para ajudar a promover uma comunicação rápida e eficiente entre seus engenheiros de software, o ClickUp também vem com comentários atribuídos:

Sempre que precisar atribuir uma tarefa a um membro da equipe, basta marcá-lo em um comentário e atribuí-la a ele. Ele receberá imediatamente uma notificação sobre isso para que não passe despercebido. Agora que a tarefa está em sua lista de tarefas, ele pode começar a trabalhar nela e marcá-la como resolvida quando terminar.

Isso elimina a necessidade de feedback excessivo, pois o gerente de projeto pode verificar facilmente se a tarefa foi resolvida ou não. Isso também pode ajudá-lo a aderir ao conceito "eliminar desperdício" da metodologia de desenvolvimento enxuto.

Os perfis do ClickUp oferecem aos gerentes de projeto uma visão geral de:

Em que as pessoas estão trabalhando.

No que elas estarão trabalhando.

O que elas fizeram recentemente.

Quais de suas tarefas ainda não foram agendadas.

É a maneira perfeita para os gerentes de projeto acompanharem em que cada funcionário está trabalhando. Combinado com a visualização Box (conforme explicado acima), você pode manter uma distribuição equitativa do trabalho.

Isso garante que você não esteja sobrecarregando seus funcionários e causando esgotamento ou insatisfação. Isso é extremamente importante no contexto do respeito.

7. Otimize o todo

Livros como The Lean Startup enfatizam o pensamento amplo ao trabalhar com a metodologia Lean. Os proprietários de produtos e os acionistas devem fazer um balanço de sua startup e dos processos como um todo antes de fazer qualquer mudança drástica.

Coisas que podem parecer impraticáveis com uma lente estreita podem ser a base para algo maior, processos mais produtivos . Cabe a você identificar essas conexões e tentar otimizar seu processo como um todo, em vez de componentes individuais.

Aplicando-o à metodologia de desenvolvimento de software Equipes multifuncionais são uma boa solução para otimizar o todo. Como todos na equipe podem lidar com as solicitações do início ao fim, há várias opiniões sobre os problemas que estão sendo representados. Isso ajuda a pensar nas necessidades dos clientes a partir de diferentes perspectivas, o que dificulta o desvio das metas de uma equipe.

Como o ClickUp ajuda:

**Múltiplas visualizações As inovações mais bem-sucedidas surgem quando você reúne pessoas de diferentes departamentos, como vendas e suporte.

Para ajudar sua empresa a operar com sucesso essas equipes multifuncionais, o ClickUp vem com várias visualizações. Cada uma de suas equipes, seja ela de desenvolvimento de software, marketing ou suporte, encontrará uma visualização que atenda às suas necessidades e preferências.

Como o ClickUp se adapta às necessidades de cada departamento, você não precisará usar várias ferramentas para satisfazer sua força de trabalho. Isso facilita a consolidação do trabalho e faz com que sua equipe trabalhe em conjunto para atingir uma meta geral comum.

Aqui está uma breve olhada em cada uma dessas exibições que facilitam o gerenciamento visual:

**Visualização do quadro

Essa visualização é perfeita para Equipes SCRUM estão acostumadas com um quadro Kanban. Ele permite que elas movam facilmente as tarefas e façam alterações em qualquer lugar.

**Visualização de lista

A visualização de lista ajuda a sua equipe a visualizar as tarefas e atribuições em uma lista no estilo GTD (getting-things-done). Eles acharão fácil marcar as tarefas e subtarefas do projeto à medida que avançam.

**Visualização da caixa

O Box View é especialmente útil para otimizar o todo, pois oferece à alta gerência uma visão geral de tudo o que está acontecendo em sua organização. Como as tarefas são classificadas por responsável, é fácil gerenciar o que todos os engenheiros de software têm em mãos e garantir que haja uma distribuição equitativa de tarefas e deveres.

**Modo "Eu

O modo Me mostra apenas os projetos atribuídos a você. Isso ajuda você a se concentrar apenas em seus deveres e atribuições.

A diferença entre a metodologia de desenvolvimento ágil e enxuta

A metodologia de desenvolvimento enxuto e o Agile são muito semelhantes. De fato, muitos processos de trabalho ágeis incluem alguns princípios lean. Por exemplo, a entrega de resultados rápidos é um princípio fundamental da maioria das equipes ágeis.

Entretanto, há algumas diferenças distintas entre esses dois métodos de desenvolvimento. Por exemplo, o Agile prioriza os relacionamentos entre os membros individuais da equipe. A metodologia de desenvolvimento Lean, por outro lado, enfatiza a observação da equipe e da organização como um todo.

O manifesto do Agile afirma que o objetivo de um equipe de desenvolvimento é superar os problemas e produzir um produto final viável. Embora esse também seja um objetivo do desenvolvimento enxuto, a importância do processo é enfatizada em relação ao produto final na filosofia enxuta.

Embora essas duas metodologias sejam diferentes em certos aspectos, cada um desses princípios pode agregar valor aos seus processos de trabalho. Eliminação de desperdício ( lean six sigma (método lean six sigma /%href/) e coesão de grupo (método Agile) são atributos positivos dos quais qualquer projeto pode se beneficiar. Para aproveitá-los ao máximo, use os princípios de cada metodologia para moldar o processo de trabalho exclusivo de sua empresa e realizar as tarefas com eficiência.

Conclusão

Os sete princípios lean são um ótimo modelo para otimizar seus processos de trabalho. Se você os seguir diligentemente, terá processos simplificados que garantirão eficiência e produtividade.

Enquanto isso, por que não se inscrever no ClickUp e usar seus recursos úteis para se adaptar à metodologia lean hoje?