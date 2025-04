Análise do Airtable Project Management 2025 (recursos, prós, contras, preços)

a Airtable é a ferramenta certa para você?

Quando entrou em cena pela primeira vez, em 2012, o Airtable era o garoto descolado do pedaço nos círculos de gerenciamento de projetos.

mas será que ele ainda recebe tantos aplausos quanto recebia há uma década?

e, o que é mais importante, será que uma planilha pode realmente ser uma solução de gerenciamento de projetos?

Esta análise do Airtable o ajudará a responder a essas perguntas para decidir se ele é o melhor software de gerenciamento de projetos para a sua equipe.

Abordaremos seus recursos, prós e contras, bem como os planos de preços do Airtable, para oferecer a você uma análise abrangente do aplicativo.

Vamos começar.

O que é o Airtable?

O Airtable é um aplicativo fácil de usar banco de dados e software de planilha eletrônica . Ele permite adicionar "registros", ou células de dados, a uma tabela de dados abrangente. Essa exibição de grade serve como espaço de trabalho padrão do Airtable.

Essencialmente, o Airtable utiliza os melhores recursos de uma tabela de dados Planilha do Excel ou do Google Sheets e as apresenta em uma interface de usuário simples!

Uma planilha do Airtable pode ajudar um usuário: Gerenciar dados de inventário

3. O armazenamento de documentos mantém os arquivos do projeto em um só lugar

O Airtable permite armazenar vários anexos de arquivos nos registros do seu banco de dados.

Você obtém espaços de armazenamento que variam de 2 GB a 1.000 GB em vários tipos de arquivos planos de preços . Dessa forma, você pode salvar os dados do seu projeto na base do Airtable sem ficar sem espaço.

Sim, ainda não é necessário organizar tudo!

O aplicativo Airtable também suporta vários formatos para seus anexos de arquivos, como:

Imagens e vídeos

Documentos em PDF

Planilhas, incluindo suporte para um arquivo CSV

4. Gerenciamento e rastreamento de tarefas

Antigamente, as pessoas usavam o Excel e Google Sheets para gerenciamento de projetos !

Isso foi antes da era de qualquer ferramenta dedicada de gerenciamento de projetos - a maioria delas agora é Alternativas ao Airtable .

E se ouvir Queen ou Phil Collins não for suficiente para trazer lembranças, você pode criar um sistema básico de gerenciamento de tarefas com a planilha ou a exibição de grade gratuita do Airtable.

Você pode usar as tabelas em seu espaço de trabalho do Airtable para inserir dados de tarefas, como o tempo que alguém gasta em uma tarefa. Dessa forma, você tem uma visão geral rápida do status do projeto, desde que o atualize manualmente com regularidade

Para maior flexibilidade, você também pode compartilhar a visualização Calendar com suas equipes para planejar e gerenciar cronogramas de projetos e listas de tarefas.

Mas espere.

Por que alguém ainda usaria um planilha para gerenciamento de projetos quando agora você tem ferramentas de projeto dedicadas?

Eu também não sei!

Mas o Airtable é para essas pessoas.

5. Os blocos do Airtable podem integrar plug-ins de terceiros

Os plug-ins de terceiros que suportam a integração do Airtable são chamados de "Blocos"

O Airtable não tem os recursos essenciais que você esperaria em um aplicativo de gerenciamento de projetos (o que a maioria das alternativas do Airtable oferece).

Os blocos permitem que você trabalhe com plug-ins como o Google Drive para compensar as desvantagens da ferramenta.

Algumas de suas integrações populares incluem:

Slack: ferramenta de comunicação e mensagens instantâneas

GitHub: plataforma de desenvolvimento de software

WordPress: sistema gratuito de gerenciamento de conteúdo de código aberto

Stripe: plataforma de processamento de pagamentos on-line

Nota__: A desvantagem aqui é que os blocos não estão incluídos nos planos de preços básicos do Airtable. Você não pode desbloquear as integrações do Google do Airtable sem desembolsar muito dinheiro

Os benefícios do Airtable

_Então, por que você deve usar o Airtable?

Embora a marca Airtable seja basicamente uma planilha de boa aparência, ela tem alguns benefícios:

1. Adaptável a todos os tipos de negócios

A interface de usuário do Airtable segue um formato básico de planilha que se adapta a praticamente qualquer empresa.

Os usuários do Airtable podem escolher entre as visualizações do Airtable que funcionam melhor para eles e até mesmo personalizar valores de dados em vários formatos, como:

Moeda

Datas

Texto longo

Valores predefinidos

Você também pode integrar plug-ins de aplicativos de terceiros por meio de Blocks no banco de dados do Airtable para otimizar os fluxos de trabalho existentes. Como alternativa, sua integração com o Zapier também pode ser usada para se conectar a vários aplicativos.

2. Compartilhe facilmente arquivos e dados do Airtable

Para compensar a falta de colaboração da equipe a ferramenta permite que os usuários do Airtable compartilhem arquivos e dados com facilidade. Esse recurso é oferecido até mesmo no plano gratuito do Airtable.

Com aplicativos para desktop e um aplicativo móvel nas plataformas iOS e Android, você pode acessar seus arquivos de qualquer lugar. E com seus grandes limites de armazenamento de arquivos, você pode carregar arquivos grandes para sua equipe baixar.

Quando se trata de compartilhar seus dados de planilha, o Airtable oferece algumas opções:

Compartilhar links com várias permissões de visualização

Incorporar sua base do Airtable em seus sites

Usar a chave da API do Airtable de sua base para personalizar seu aplicativo (todos os usuários do Airtable têm acesso à sua chave de API por meio da documentação da API do Airtable)

Transfira seus dados para o Google Sheets por meio do Airtable Importer, Zapier ou outros aplicativos que suportam uma integração do Airtable

Essas opções permitem que você compartilhe seu banco de dados ou resultados do Airtable com quem quiser em pouco tempo!

As 6 desvantagens do Airtable

Embora o Airtable seja um software útil, ele não é o aplicativo de gerenciamento perfeito.

Quer dizer, ele é basicamente um ferramenta de gerenciamento de banco de dados

não é uma ferramenta de projeto!

É como beber Coca-Cola Diet.

Não chega nem perto de ser como a coisa real, embora pareça ser.

Todos nós sabemos disso.

**Aqui estão 6 desvantagens do Airtable

(clique nos links para ir para uma desvantagem específica)

A falta de comentários organizados dificulta a colaboração Não há visualizações consolidadas de todas as equipes A configuração de tarefas (e subtarefas) é complexa Não há recursos de relatórios detalhados Não possui recurso de rastreamento nativo Modelo de preço caro ### Contagem nº 1 da Airtable: não há comentários organizados

As plataformas modernas de gerenciamento de projetos estão centradas na colaboração em tempo real e feedback.

Mas o Airtable não foi projetado para isso.

Ao contrário da marca Airtable, a ferramenta real é mais um banco de dados relacional que ajuda a representar as relações entre os dados em uma tabela.

_O que é um banco de dados relacional?

**O simples fato de ter que perguntar isso mostra como tudo isso é complicado, certo?

Isso significa que o Airtable não se concentra em facilitar a colaboração ou a comunicação. Se você quiser deixar um comentário para a sua equipe, terá que fazer várias pesquisas para encontrar o registro certo.

**E todos nós sabemos como é divertido procurar em centenas de mensagens!

A única maneira de sair dessa situação é vincular o Airtable a outro projeto gerenciamento software.

mas qual é o objetivo disso?

A solução ClickUp: Comentário e comentários atribuídos _Você quer se comunicar com os membros da sua equipe, certo?

Você não precisa de um banco de dados relacional ou de qualquer outro termo superconfuso e irrelevante.

**O que você precisa é de seções de comentários

Felizmente, é exatamente isso que o ClickUp oferece a você.

O ClickUp permite que você deixe comentários em cada tarefa, como o Slack!

Tenha todas as conversas de que você precisa, bem ali!

E tem mais..

Claro, você pode deixar um comentário pedindo que alguém faça algo, mas com que frequência as pessoas fazem isso?

**E, embora arrancar os cabelos seja uma reação totalmente "legítima" a isso, não é necessariamente produtivo

Mas não se preocupe, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Os comentários atribuídos do ClickUp ajudam a criar tarefas "acionáveis" a partir de comentários para facilitar as revisões e as análises. Você pode atribuí-los a qualquer pessoa da sua equipe (inclusive você mesmo).

O membro da equipe é marcado e até recebe uma notificação sobre a tarefa. O comentário também aparece em sua bandeja de tarefas para fácil acesso, até que ele o resolva ou o reatribua a outra pessoa.

Com os comentários atribuídos, você nunca precisará se preocupar com o fato de seus comentários não serem respondidos!

Contras do Airtable #2: Falta de visão geral

Aqui estão algumas perguntas comuns que os gerentes de projeto fazem com frequência:

_Qual é o status dessa tarefa? Como ela está progredindo? Onde estão meus donuts?

(Estou falando sério! Quem não quer um donut?!)

Quando um usuário usa o Airtable, é praticamente impossível responder a essas perguntas e saber o que está acontecendo.

Para o gerenciamento de tarefas, todos devem atualizar suas tabelas manualmente e dar acesso a você.

Mesmo assim, você terá que ficar alternando entre as tabelas de cada equipe só para encontrar o que deseja!

se isso não for irritante, o que será?

Você perderá todo esse tempo alternando entre as mesas quando, em vez disso, poderia estar comendo um donut de vidro duplo com granulado.

E essa não é uma troca razoável.

**Nunca

A solução ClickUp: Status de tarefas personalizadas

Os gerentes precisam saber o que está acontecendo em um projeto o tempo todo.

Eles não têm tempo para examinar as tarefas de todos para descobrir o que está acontecendo.

Para lhe dar uma visão geral rápida do progresso, o ClickUp permite adicionar status de tarefas personalizados!

Tudo o que você precisa é dar uma olhada rápida em um status para saber o que está acontecendo e, em seguida, voltar ao seu d̶o̶n̶u̶t̶ outro trabalho!

Esses status podem ser personalizados para cada equipe e organização.

Por exemplo, uma equipe de design pode usar status como "wireframing" e "concept", enquanto as equipes de desenvolvimento de software preferem usar "review" ou "issues found" Dessa forma, qualquer pessoa pode verificar o progresso com uma única olhada.

Com um aplicativo de gerenciamento de projetos como o ClickUp, você pode analisar o progresso das equipes de forma rápida e eficiente!

contras do Airtable ###: As tarefas (e subtarefas) são quase impossíveis de usar

_Às vezes, uma tarefa pode precisar de mais trabalho do que o planejado, certo?

Mas gerenciar tarefas no Airtable é praticamente impossível.

quero dizer, o Airtable sequer tem _tarefas _?

Resposta curta:

Resposta longa:

Ele tem linhas sem a capacidade de adicionar comentários específicos.

Você terá que se esforçar muito para realmente usar ou organizar as tarefas, o que anula o objetivo de um software de gerenciamento de projetos.

E nem mesmo pergunte sobre subtarefas!

Para elas, você teria que criar e vincular outra tabela contendo as tarefas de que precisa.

É sério. Isso é que é desordem, confusão e complexidade!

A solução do ClickUp: Tarefas, subtarefas e listas de verificação O ClickUp tem tudo a ver com a tomada de ação imediata.

Você encontrará isso em todas as tarefas que criar.

Precisa de uma atualização? Feito

_Precisa atribuir algo a alguém? Feito

_Precisa cancelar algo? Feito

Precisa de mais açúcar em seu café? Ainda não podemos fazer isso, mas estamos trabalhando nisso!

Tarefas são as parte mais importante do ClickUp .

É por isso que você pode alternar tarefas entre listas ou editá-las a qualquer momento.

As subtarefas acrescentam uma camada adicional à sua estrutura, permitindo que você defina metas detalhadas e listas de tarefas dentro de sua tarefas . Assim como as tarefas normais, você pode adicionar camadas de informações às subtarefas, como responsáveis , datas de vencimento e prioridades .

Com as checklists do ClickUp, sua equipe pode acelerar a conclusão de uma tarefa.

As listas de verificação do ClickUp suportam:

Aninhamento: cada lista de verificação pode conter vários subitens para ajudá-lo a ser tão detalhado quanto desejar Funcionalidade de arrastar e soltar : mova facilmente os itens para reagendar sua lista Atribuição de itens: atribua itens da lista a membros específicos da equipe **Modelos: crie modelos de listas de verificação que podem ser adicionados instantaneamente aos seus projetos

Com tanta personalização sobre cada detalhe, você pensaria que está filmando um drama de época!

Contagem #4 do Airtable: ausência de recursos de relatórios detalhados

O Airtable não oferece ao usuário relatórios internos detalhados.

Os únicos relatórios disponíveis são gráficos básicos e relatórios via Airtable Blocks, que são muito caros .

No Airtable, você praticamente não tem como analisar o progresso do seu projeto para saber se as coisas estão ocorrendo de acordo com o planejado!

A solução ClickUp: Funcionalidades poderosas de geração de relatórios O ClickUp tem tons de recursos avançados de relatórios para mantê-lo atualizado sobre o andamento do projeto.

E quando dizemos toneladas, estamos falando sério

Há mais gráficos do que o número de sequências da franquia Velozes e Furiosos!

A ferramenta incorporada Visualização do gráfico de Gantt permite que você fique por dentro de seus projetos com facilidade. Você só precisa dar uma olhada rápida para saber como seus projetos estão se movendo.

E isso não é tudo.

Os gráficos do ClickUp automatizam vários processos em tempo real. Aqui está uma amostra do que eles podem automatizar:

Reajustar dependências com base nas alterações do cronograma

Determinar as porcentagens de progresso do projeto com base nas tarefas concluídas em relação ao total de tarefas

Comparar o andamento atual com o andamento esperado

Identificar as caminho crítico para conhecer as tarefas que você precisa realizar para cumprir seus prazos

E os gráficos de Gantt são apenas a ponta do iceberg quando se trata de recursos de relatórios!

O poderoso ClickUp Painéis de controle fornecem visões gerais dos dados do seu projeto.

Há vários widgets de painel que você pode escolher, como:

Gráficos de velocidade identifica a taxa de conclusão de tarefas

Gráficos de burndown destaca o progresso da equipe em relação às linhas de meta para ajudá-lo a analisar o trabalho restante

Gráficos de burnup destaca a quantidade de trabalho que você já realizou em relação ao seu escopo

Fluxogramas cumulativos : acompanha o progresso do seu projeto ao longo do tempo

Contras do Airtable #5: Falta de controle de tempo nativo

Quer saber quanto tempo cada tarefa levou? No plano gratuito do Airtable, você não pode.

Não é possível fazer estimativas de tempo do projeto ou controlar o tempo sem outra integração do Airtable ou complemento

Isso não é apenas inconveniente, mas os blocos do Airtable estão disponíveis apenas em seus planos premium, como o plano Airtable Pro e o plano Enterprise.

Você terá que desembolsar pelo menos US$ 20/mês por usuário para um simples recurso de controle de tempo!

Ou talvez usar seu relógio e digitar os números em outra planilha?

Afinal, é exatamente disso que você precisa - mais uma planilha.

A solução ClickUp: Rastreamento de tempo nativo O ClickUp apresenta um rastreador de tempo nativo com sua extensão do Google Chrome que pode registrar o tempo gasto em cada tarefa.

Não é mais necessário adivinhar quanto tempo uma tarefa levou.

Ou usar seu relógio enquanto cria outra planilha 😉

Cada tarefa também armazena o tempo em lotes individuais para que você possa ver quanto tempo cada pessoa gastou na tarefa.

e o que é ainda melhor? É 100% GRÁTIS.

O ClickUp ainda se integra a várias ferramentas de controle de tempo para fornecer informações detalhadas, incluindo:

Time Doctor

Pomodoro Time

TimeCamp

e muitas outras!

Contras do Airtable #6: Planos de preços caros

Embora o Airtable ofereça um plano gratuito, sua funcionalidade é muito limitada.

Como básico Planos de mesa aérea não permitem que você use Blocks, você não obtém nenhum recurso de controle de tempo ou relatório.

Para recursos essenciais como Blocks ou visualizações pessoais e bloqueadas, o custo do Airtable aumentará para pelo menos US$ 20/mês por usuário com os planos mais caros do Airtable!

Diga adeus àquelas férias que planejou depois que a COVID-19 acabar!

Veja a seguir uma análise mais detalhada do modelo de custo do Airtable:

Modelo de preços do Airtable

A Airtable oferece três planos de preços para você escolher:

A. Plano Airtable Free: gratuito

Bases ilimitadas e 1.200 registros do Airtable por base. 2 GB de armazenamento por base e todas as visualizações incluídas.

B. Plano Airtable Plus: US$ 10/mês por usuário

Inclui todos os recursos "Gratuitos", mais 5.000 registros do Airtable e 5 GB por base.

C. Plano Airtable Pro: US$ 20/mês por usuário

Inclui todos os recursos "Plus", 50.000 registros, 20 GB por base e remove a marca Airtable de qualquer formulário Airtable que você criar.

O plano Airtable Pro também oferece blocos e... _mais opções de cores?

A solução ClickUp

Pagar US$ 20 ou até US$ 10 por cada usuário mensalmente pode aumentar rapidamente o custo total do Airtable para mais de US$ 200 por mês para a maioria das equipes de projeto.

_Eu quero dizer, por quê?

por que pagar tanto por uma plataforma de banco de dados relacional como o Airtable quando o ClickUp oferece muito mais recursos com preços muito mais acessíveis?

O ClickUp oferece a você três opções de preços:

Plano gratuito : Tarefas e usuários ilimitados com suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana

Tarefas e usuários ilimitados com suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana Unlimited ( $5 por usuário por mês ): oferece recursos "gratuitos" + espaço de armazenamento ilimitado, visualizações, painéis e integrações

( ): oferece recursos "gratuitos" + espaço de armazenamento ilimitado, visualizações, painéis e integrações Business ($9 por usuário por mês): oferece recursos "Ilimitados" + logon único do Google + pastas de metas + convidados extras + visualizações privadas e muito mais

Diferentemente dos planos do Airtable, o ClickUp oferece recursos de rastreamento, tarefas ilimitadas e suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana no plano FREE !

E por apenas US$ 5/mês por usuário, você obtém painéis para relatórios avançados, bem como integrações para simplificar o gerenciamento de projetos.

Dessa forma, você terá dinheiro mais do que suficiente para as férias que planejou, um novo laptop ou um suprimento de donuts para um mês!

Conclusão

O aplicativo Airtable não é uma ferramenta ruim se você quiser um software de planilha e banco de dados relacional baseado em nuvem!

Mas é aí que sua utilidade termina.

Lembre-se, ele não é uma ferramenta de gerenciamento de projetos!

por que pagar por uma ferramenta ineficaz quando o melhor aplicativo de gerenciamento de projetos do mundo está aí, de graça?

O ClickUp não só tem melhores versões de todos os recursos abordados nesta análise do Airtable, como também tem toneladas de recursos adicionais a um preço acessível.

Quer você prefira Kanban, Scrum ou qualquer outro método de gerenciamento de projetos, o ClickUp é a única ferramenta de que você precisa!

por que não_ inscreva-se no ClickUp e faça um test-drive hoje mesmo?