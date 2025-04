As 10 principais soluções de software de CMS para intranet a serem exploradas em 2025

Se o seu local de trabalho gera mais caos do que colaboração, é hora de mudar.

O Sistema de Gerenciamento de Conteúdo de Intranet correto pode transformar a maneira como sua organização se comunica, colabora e gerencia informações.

No entanto, a escolha do CMS certo não se limita a corrigir problemas de colaboração.

Os gerentes de TI precisam de ferramentas que funcionem, os líderes de RH querem plataformas que os funcionários de fato usem e os tomadores de decisão exigem ferramentas que proporcionem ROI desde o primeiro dia.

Se tudo isso lhe parece familiar, nós o ajudamos. 🤝

Reunimos as principais soluções de software CMS para intranet para ajudá-lo a se livrar do caos e aumentar os níveis de produtividade. Mas antes de chegarmos a isso, vamos explicar como escolher a melhor ferramenta para suas necessidades.

Experimente a colaboração empresarial e o compartilhamento de conhecimento sem interrupções com o ClickUp

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está nossa lista das principais soluções de software CMS para intranet:

1. ClickUp: Melhor para produtividade e inovação empresarial orientada por IA

2. SharePoint: O melhor para colaboração de nível empresarial e integração com o Microsoft 365

3. Plone: O melhor para soluções de intranet de código aberto, seguras e personalizáveis

4. CMS concreto: O melhor para gerenciamento flexível de conteúdo da Web e funções digitais

5. Intrexx: O melhor para automação de processos de negócios e operações de local de trabalho digital

6. Axero: O melhor para comunicação simplificada e redes sociais empresariais

7. Blink: O melhor para comunicação com a linha de frente e a força de trabalho móvel

8. MyHub Intranet: A melhor para comunicação digital simples e sem código no local de trabalho

9. Guru: O melhor para gerenciamento de conhecimento e conformidade em setores regulamentados

10. Workvivo: Melhor para engajamento de funcionários e colaboração social

Registre-se no ClickUp gratuitamente

O que você deve procurar em um software de CMS para intranet?

Um software CMS para intranet deve ser mais do que apenas "existir" na sua organização - ele deve melhorar ativamente a comunicação da equipe, centralizar os fluxos de trabalho e ser uma fonte única e confiável da verdade.

Veja a seguir o que procurar para garantir que seu CMS ofereça valor real:

Facilidade de uso: Escolha uma plataforma com uma interface intuitiva que exija o mínimo de treinamento, garantindo um uso simplificado para seus funcionários

Escolha uma plataforma com uma interface intuitiva que exija o mínimo de treinamento, garantindo um uso simplificado para seus funcionários Opções de personalização: Escolha um sistema que se adapte à marca, aos fluxos de trabalho e aos requisitos de sua organização sem codificação pesada

Escolha um sistema que se adapte à marca, aos fluxos de trabalho e aos requisitos de sua organização sem codificação pesada Integração suave: Garanta a compatibilidade com ferramentas como Microsoft 365, Google Workspace, Slack e outros aplicativos de negócios

Garanta a compatibilidade com ferramentas como Microsoft 365, Google Workspace, Slack e outros aplicativos de negócios Funcionalidade de pesquisa robusta: Opte por recursos avançados de pesquisa para encontrar rapidamente documentos, anúncios e recursos de equipe

Opte por recursos avançados de pesquisa para encontrar rapidamente documentos, anúncios e recursos de equipe Recursos de colaboração: Selecione uma ferramenta que facilite a comunicação em tempo real, o gerenciamento de projetos e o compartilhamento de arquivos

Selecione uma ferramenta que facilite a comunicação em tempo real, o gerenciamento de projetos e o compartilhamento de arquivos Gerenciamento de conteúdo: Use uma plataforma que centralize o armazenamento de documentos com controle de versão, permissões e publicação fácil para atualizações internas

Use uma plataforma que centralize o armazenamento de documentos com controle de versão, permissões e publicação fácil para atualizações internas Segurança e conformidade: Escolha uma solução com criptografia integrada, controles de acesso de usuários e conformidade normativa

Escolha uma solução com criptografia integrada, controles de acesso de usuários e conformidade normativa Funcionalidade para vários dispositivos: Invista em um CMS de intranet que funcione em vários dispositivos - laptops, desktops, smartphones - e permita que sua equipe se envolva sem esforço

As 10 melhores soluções de software de CMS para intranet

Aqui está um resumo dos melhores ferramentas de gerenciamento de conteúdo que são excelentes plataformas de intranet para organizar recursos internos. Não importa se você está administrando uma pequena empresa ou uma grande corporação, essas ferramentas foram criadas para atender a várias necessidades.

1. ClickUp (melhor para colaboração de intranet CMS e gerenciamento de fluxo de trabalho)

O ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, abriga uma solução completa de intranet CMS Gestão do Conhecimento do ClickUp Tudo o que sua equipe precisa está organizado em um só lugar.

A colaboração é simplificada por meio de Documentos do ClickUp onde vários membros da equipe podem editar documentos simultaneamente. O docs Hub incorporado oferece acesso fácil a todo o conteúdo do seu Workspace, e o controle de versão garante que nada se perca.

Colabore com sua equipe em tempo real nas políticas da empresa, wikis do local de trabalho e muito mais com o ClickUp Docs

A comunicação também é centralizada com o Bate-papo do ClickUp que é incorporado diretamente ao Workspace. Ele elimina a necessidade de mudar de plataforma, oferecendo um espaço para compartilhamento de arquivos, criação de canais e discussões focadas com @menções ou comentários encadeados

Sinalize problemas, envie atualizações e marque colegas de equipe em canais dedicados usando a solução ClickUp Chat incorporada diretamente no ClickUp Workspace

Além disso, as conversas de bate-papo são mapeadas para tarefas específicas, mantendo o contexto sempre disponível. Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, aciona o Resumidor de IA no Chat para que você se atualize mais rapidamente sobre os tópicos!

E não apenas no bate-papo. Faça perguntas ao ClickUp Brain ou atualizações específicas sobre projetos para obter insights instantâneos, ou use o Connected Search do ClickUp para obter os arquivos perdidos até mesmo de ferramentas de terceiros conectadas!

Além disso, Gerenciamento de tarefas do ClickUp do ClickUp ajudam a personalizar os fluxos de trabalho com receitas de automação pré-criadas, adaptando o gerenciamento de projetos às suas necessidades. Para fins externos, a plataforma funciona como um software de portal do cliente que oferece listas compartilhadas, painéis e visualizações de documentos públicos.

Crie tarefas diretamente do texto do documento, atribua membros da equipe e mantenha tudo conectado ao seu fluxo de trabalho usando as soluções de intranet do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Organização hierárquica de conteúdo por meio de Spaces, Folders, Lists e Tasks para rastreamento granular (escalável para equipes de pequeno porte a nível empresarial)

por meio de Spaces, Folders, Lists e Tasks para rastreamento granular (escalável para equipes de pequeno porte a nível empresarial) Documentos colaborativos em tempo real com edição avançada, configurações de permissão, incluindo acesso de convidados, e a capacidade de vincular documentos diretamente a tarefas

com edição avançada, configurações de permissão, incluindo acesso de convidados, e a capacidade de vincular documentos diretamente a tarefas Gerenciamento de projetos com tecnologia de IA graças a Cérebro ClickUp que oferece pesquisa conectada em documentos, Wikis, tarefas e comentários, além de resumos de projetos e mais de 50 ações e acionadores

ClickUp Brain: Pesquisa inteligente

Limitações do ClickUp

Algumas personalizações avançadas exigem conhecimento técnico

Certas conexões de ferramentas de terceiros de nicho podem exigir soluções alternativas

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

O ClickUp é o coração de nossos negócios - nossa plataforma de gerenciamento de negócios. Conseguimos consolidar nossa colaboração e relatórios em um único sistema, dando à nossa equipe visibilidade do nosso trabalho e aos nossos clientes visibilidade do que estamos fazendo pelos seus negócios.

Mary Zargarian, CEO e consultora principal, Zargarian Consulting LLC

2. SharePoint (melhor para colaboração de nível empresarial e integração com o Microsoft 365)

via SharePoint O Microsoft SharePoint mescla o gerenciamento de projetos e a intranet da sua empresa, criando espaços de trabalho digitais interativos para as necessidades de comunicação modernas. Como um software de nível empresarial software de intranet ele aumenta a colaboração da equipe ao centralizar o acesso a recursos e fluxos de trabalho compartilhados.

A plataforma é ideal para grandes organizações ou empresas que já investiram no ecossistema Microsoft.

Melhores recursos do SharePoint

Estruturas de sites colaborativos que suportam diferentes tipos de arquivos, armazenamento avançado e espaços de trabalho personalizados para diferentes departamentos

que suportam diferentes tipos de arquivos, armazenamento avançado e espaços de trabalho personalizados para diferentes departamentos Fácil integração com o Microsoft 365 , garantindo compatibilidade nativa com o Teams, Outlook, OneDrive e Power Platform

, garantindo compatibilidade nativa com o Teams, Outlook, OneDrive e Power Platform Gerenciamento avançado de documentos, incluindo um hub central de conteúdo, controle de versão e rastreamento detalhado de arquivos

Limitações do SharePoint

A plataforma requer amplo conhecimento da implementação de metadados para estruturar bibliotecas com grandes volumes de informações

Se não for gerenciado adequadamente, o SharePoint pode se tornar confuso e desorganizado, dificultando que os usuários encontrem as informações de que precisam

Preços do SharePoint

SharePoint (Plano 1): US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Microsoft 365 Copilot: US$ 30/mês por usuário

SharePoint ratings and reviews

G2: 4/5 (8.400+ avaliações)

4/5 (8.400+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 5.200 avaliações)

bônus: O SharePoint compete diretamente com o Confluence da Atlassian pelo título de melhor ferramenta de colaboração. Para saber qual ferramenta atende às suas necessidades, confira nossa Confluence vs. SharePoint comparação!

3. Plone (melhor para soluções de intranet de código aberto, seguras e personalizáveis)

via Plone O Plone é um CMS de código aberto criado para soluções de intranet personalizáveis. Você pode implantá-lo de diferentes maneiras, seja como um CMS completo, um cMS sem cabeça , ou com um front-end baseado em React. Ele ainda oferece suporte ao desenvolvimento personalizado por meio de APIs REST.

Você verá que o Plone é uma ótima opção para agências governamentais, escolas e sem fins lucrativos

Melhores recursos do Plone

Segurança de nível empresarial que oferece forte proteção com permissões de usuário detalhadas, acesso baseado em função e conformidade com WCAG 2.0/Secção 508

que oferece forte proteção com permissões de usuário detalhadas, acesso baseado em função e conformidade com WCAG 2.0/Secção 508 Fluxos de trabalho personalizáveis com processos de revisão, várias funções de usuário e controles de publicação de conteúdo com designs dimensionáveis

com processos de revisão, várias funções de usuário e controles de publicação de conteúdo com designs dimensionáveis Integração avançada que ajuda a estabelecer conexões suaves com o Active Directory, LDAP e compatibilidade com CRMs, Salesforce e Oracle

Limitações do Plone

Tem uma curva de aprendizado acentuada para iniciantes

O armazenamento em cache precisa ser aprimorado, pois custa várias horas para monitorar e limpar

Preços do Plone

Licença gratuita para uso comercial ou não comercial

Plone ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

**Você sabia que o Plone está entre os melhores 2% dos projetos de código aberto em todo o mundo.

4. Concrete CMS (melhor para gerenciamento flexível de conteúdo da Web e funções digitais)

via CMS concreto O Concrete CMS é uma ferramenta de código aberto que facilita o gerenciamento de conteúdo digital para usuários não técnicos. Com sua configuração independente de plataforma, ele é executado sem problemas no Windows, macOS e Linux.

O design modular da ferramenta permite que você edite o conteúdo diretamente no site.

Quer você seja uma agência criativa ou uma pequena empresa, a ferramenta o ajuda a criar e publicar conteúdo rapidamente sem precisar de um desenvolvedor.

Melhores recursos do Concrete CMS

Conteúdo personalizado por meio de painéis personalizados para departamentos, direcionamento baseado em funções e distribuição dinâmica

por meio de painéis personalizados para departamentos, direcionamento baseado em funções e distribuição dinâmica Infraestrutura de segurança avançada com controles de acesso granular, integração SSO e conformidade com padrões corporativos

com controles de acesso granular, integração SSO e conformidade com padrões corporativos Gerenciamento de site escalável auxiliado por um painel central, branding consistente, suporte multilíngue e fluxos de trabalho de aprovação padronizados

Limitações concretas do CMS

Como muitos projetos de código aberto, a documentação fica atrás do código

A plataforma precisa de mais complementos e temas no mercado

Preços do Concrete CMS

Iniciante: US$ 4,99/mês

US$ 4,99/mês Empresarial: $19/mês por 5 editores de site

$19/mês por 5 editores de site SLA personalizado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Concrete CMS

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

Dica profissional: Quando criar o Wiki de sua empresa use o sistema de controle de versão para rastrear todas as edições e alterações. Isso ajuda a manter tudo transparente e permite que você retorne a versões anteriores se algo não estiver bem ajustado.

📮ClickUp Insight: 92% dos funcionários usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução.

Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. Solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas - para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

Registre-se no ClickUp gratuitamente

5. Intrexx (Melhor para automação de processos de negócios e operações de local de trabalho digital)

via Intrexx A Intrexx é uma plataforma low-code que ajuda a criar e gerenciar aplicativos da Web em diferentes ambientes. É perfeita para grandes empresas que precisam de um portal ou plataforma de intranet social e oferece suporte a vários idiomas para manter a flexibilidade.

melhores recursos do #### Intrexx

Automação de fluxo de trabalho com um designer de processos do tipo arrastar e soltar, acionadores baseados em eventos e lógica personalizável

com um designer de processos do tipo arrastar e soltar, acionadores baseados em eventos e lógica personalizável Integração avançada de dados para sincronização com vários bancos de dados, como SQL e Oracle, juntamente com APIs de terceiros e indexação automática

para sincronização com vários bancos de dados, como SQL e Oracle, juntamente com APIs de terceiros e indexação automática Desenvolvimento flexível de aplicativos com ferramentas low-code, aplicativos personalizados específicos do departamento e prototipagem rápida

Limitações do Intrexx

Os recursos de depuração e teste precisam ser aprimorados

Menor possibilidade de reutilizar partes do aplicativo para outras soluções

Preços do Intrexx

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Intrexx

G2: 4,5/5 (70+ avaliações)

4,5/5 (70+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (60 avaliações)

**Você sabia? Planeta Unido a United Planet, a equipe por trás da Intrexx, teve seu início no final dos anos 90, época em que as empresas estavam apenas começando a descobrir como digitalizar os processos comerciais diários.

6. Axero (melhor para comunicação simplificada e rede social corporativa)

via Axero Misturas Axero sistemas de gerenciamento de conteúdo com rede social empresarial, oferecendo soluções flexíveis para configurações na nuvem e no local.

Com configurações de site fáceis de gerenciar, ele se adapta a diversas necessidades do setor, o que o torna ideal para organizações de médio a grande porte que buscam uma solução digital centrada no usuário.

Melhores recursos do Axero

Rede social empresarial com recursos como rastreamento de envolvimento baseado em pontos, emblemas de conquistas e perfis de usuários interativos

com recursos como rastreamento de envolvimento baseado em pontos, emblemas de conquistas e perfis de usuários interativos Espaços de trabalho colaborativos que oferecem áreas específicas de departamento, @menções, criação de conteúdo sem ajuda de TI e calendários integrados

que oferecem áreas específicas de departamento, @menções, criação de conteúdo sem ajuda de TI e calendários integrados Gerenciamento avançado de conteúdo com suporte a uploads de arrastar e soltar, rastreamento de histórico de arquivos, controles de permissão e indexação automática

Limitações do Axero

Muitos dos modelos disponíveis na biblioteca de recursos estão desatualizados

A função de organograma opera somente com base em 'quem se reporta a quem'; não representa claramente os departamentos e subdivisões

Preços do Axero

Cloud Standard, Premium, Enterprise: Preços personalizados

On Prem: Preços personalizados

Axero avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 60 avaliações)

4,2/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

**Você sabia que a Axero tem recursos de gamificação em que os funcionários ganham pontos por interações na plataforma? (fonte: Axero )

7. Blink (melhor para comunicação da linha de frente e da força de trabalho móvel)

via Piscar A Blink é uma plataforma mobile-first projetada para trabalhadores móveis e de linha de frente em setores como saúde e varejo. Ela reúne bases de conhecimento, canais de comunicação e recursos (como contracheques) em um único aplicativo, facilitando a conexão e a colaboração de equipes distribuídas

Melhores recursos do Blink

Ferramentas de engajamento dos funcionários como feeds de conteúdo personalizado, sistemas de kudos e pesquisas internas com uma experiência que prioriza os dispositivos móveis

como feeds de conteúdo personalizado, sistemas de kudos e pesquisas internas com uma experiência que prioriza os dispositivos móveis Infraestrutura de comunicação segura com uma interface de bate-papo inspirada em mídias sociais, mensagens privadas e em grupo, compartilhamento de multimídia e reuniões de voz/vídeo

com uma interface de bate-papo inspirada em mídias sociais, mensagens privadas e em grupo, compartilhamento de multimídia e reuniões de voz/vídeo Hub de conteúdo unificado com acesso fácil às políticas da empresa, relatórios de incidentes e integração digital de funcionários

Limitações do Blink

As notificações podem causar distração se não forem configuradas corretamente

Não é possível pesquisar mensagens anteriores em bate-papos e não há um arquivo de arquivos/fotos enviados

Preços do Blink

Empresarial: US$ 4,50/mês por usuário

US$ 4,50/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Blink

G2: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

4,7/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 110 avaliações)

Você sabia que: Cerca de 80% da força de trabalho global trabalha sem uma mesa - exatamente o tipo de trabalhador que o Blink apoia. (fonte: Boston Consulting Group )

8. Intranet MyHub (melhor para comunicação digital simples e sem código no local de trabalho)

via Intranet do MyHub A Intranet MyHub funciona como uma plataforma sem código que simplifica a comunicação corporativa interna. Perfeita para empresas de pequeno e médio porte, a ferramenta baseada na nuvem é fácil de configurar e também oferece branding personalizado.

Com seu design flexível, você pode criar um local de trabalho digital que é simples de acessar e funciona como um autosserviço sistema de gerenciamento de conhecimento para sua equipe.

Melhores recursos da Intranet MyHub

**Ferramentas de interação com a equipe, incluindo enquetes instantâneas, alertas de usuários, mensagens diretas e gerenciamento de tarefas

Fácil gerenciamento de conteúdo com um editor WYSIWYG, modelos de conteúdo e publicação ilimitada

com um editor WYSIWYG, modelos de conteúdo e publicação ilimitada Análise detalhada que oferece opções de relatórios de gerenciamento, rastreamento da atividade do usuário e insights sobre o envolvimento do conteúdo

Limitações da Intranet MyHub

O aplicativo precisa de mais recursos para imitar a versão do site

Alguns recursos de design/formatação são um pouco desajeitados

Preços da Intranet MyHub

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Intranet MyHub

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

4,4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

9. Guru (Melhor para gerenciamento de conhecimento e conformidade em setores regulamentados)

via Guru Guru é um software de base de conhecimento que se adapta às necessidades de comunicação da sua equipe. Suas ferramentas baseadas em IA centralizam e protegem o compartilhamento de conhecimento e se encaixam nos fluxos de trabalho corporativos.

Feito sob medida para equipes orientadas para o conhecimento, como suporte ao cliente, vendas e RH, em pequenas e médias empresas, o Guru transforma dados não estruturados em insights, impulsionando o gerenciamento e a acessibilidade do capital intelectual.

Melhores recursos do Guru

Gerenciamento de conhecimento alimentado por IA com pesquisa em nível empresarial, sugestões de conteúdo e integração com o GuruGPT

com pesquisa em nível empresarial, sugestões de conteúdo e integração com o GuruGPT Verificação de conteúdo por meio de um sistema de conteúdo verificado por especialistas, indicadores de confiança e permissões de edição controladas

por meio de um sistema de conteúdo verificado por especialistas, indicadores de confiança e permissões de edição controladas Análise inteligente para rastrear o uso, o desempenho e o envolvimento do conteúdo, com sugestões de IA para melhorar o impacto do conteúdo

limitações do #### Guru

A funcionalidade de pesquisa pode, às vezes, retornar um número excessivo de resultados

Falta de recursos para gerenciar grandes volumes de informações

Preços do Guru

Tudo em um: US$ 18/mês por usuário

US$ 18/mês por usuário Empresarial: Preços personalizados

Guru ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 550 avaliações)

**Dica profissional Aumente sua base de conhecimento interna incorporando-a diretamente no fluxo de trabalho da sua equipe. Crie Wikis de equipe com links diretos para tarefas, projetos e cronogramas, para que informações importantes estejam sempre a um clique de distância.

10. Workvivo (melhor para engajamento de funcionários e colaboração social)

via Trabalho A Workvivo é uma plataforma de experiência do funcionário que transforma a comunicação interna em um local de trabalho digital vivo e com prioridade social. Com sua interface amigável, a Workvivo ajuda a criar uma cultura de local de trabalho mais conectada, engajada e colaborativa. Além disso, ela suporta poderosas integrações de API e é executada em uma arquitetura baseada em nuvem para maior escalabilidade e flexibilidade.

As organizações de médio a grande porte apreciarão a versatilidade da Workvivo no gerenciamento do conteúdo de propriedade da empresa.

Melhores recursos do Workvivo

Ferramentas avançadas de engajamento , como feeds de atividades inspirados em mídias sociais, sistemas de reconhecimento de colegas, crachás e espaços comunitários

, como feeds de atividades inspirados em mídias sociais, sistemas de reconhecimento de colegas, crachás e espaços comunitários Um espaço de trabalho colaborativo com grupos baseados em interesses, diretório de funcionários e pesquisas integradas

com grupos baseados em interesses, diretório de funcionários e pesquisas integradas Uma plataforma de análise inteligente que rastreia o envolvimento dos funcionários, mede o desempenho e analisa a interação com o conteúdo

Limitações do Workvivo

A ferramenta requer conectividade constante com a Internet, o que não é ideal para funcionários remotos ou em campo

Nem tudo no Workvivo tem notificações, portanto, você pode perder atualizações importantes

Preços do Workvivo

Plano de negócios: Preço personalizado

Preço personalizado Plano Enterprise: Preços personalizados

Workvivo avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

Você sabia: O Plataforma Workvivo oferece suporte à Workvivo TV, um recurso que ajuda as organizações a transmitir atualizações em telas do saguão do escritório, cantinas e chão de fábrica.

Coloque sua equipe em sintonia com o CMS de Intranet do ClickUp

Uma ferramenta CMS de intranet não é nada se não for colaborativa. Cobrimos 10 dessas ferramentas extensivamente aqui para ajudá-lo a encontrar uma solução para suas necessidades organizacionais.

Mas a nossa favorita é uma solução completa: ClickUp!

Embora outras plataformas possam ser ótimas em uma coisa - como centralizar documentos ou manter o fluxo de conversas - o ClickUp leva a colaboração um passo adiante ao incorporar esses recursos em um sistema unificado de gerenciamento de projetos.

Não é mais necessário alternar entre aplicativos para acompanhar tarefas, compartilhar documentos ou conversar com sua equipe. Com mais de 1.000 integrações, o ClickUp garante que todos os aplicativos de que você precisa funcionem juntos sem problemas. Além disso, seu assistente de IA ajuda você a gerenciar o conteúdo em um local central e ao vivo. Registre-se no ClickUp e maximize a produtividade por meio da colaboração perfeita da equipe!