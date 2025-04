12 melhores ferramentas de CRM na nuvem para um gerenciamento de negócios simplificado

Sua equipe de vendas está sobrecarregada com uma enxurrada de leads, as planilhas estão se multiplicando na velocidade da luz e ninguém se lembra de quando a consulta de um cliente não passou despercebida. Parece familiar?

Esse é o caos que muitas empresas enfrentam ao gerenciar os relacionamentos com os clientes sem as ferramentas certas. 😵‍💫

É aí que um software de CRM baseado em nuvem entra como um super-herói para o gerenciamento de seu pipeline de vendas. Ele torna todos os dados de seus clientes, o gerenciamento de contatos e os insights de vendas acessíveis a qualquer hora e em qualquer lugar - no escritório ou em um saguão de aeroporto.

Centralize os dados dos clientes com a melhor ferramenta de CRM na nuvem

Este guia explorará o que faz o software de CRM funcionar e as melhores ferramentas de CRM na nuvem para transformar as estratégias de vendas. 🚀

⏰ Resumo de 60 segundos

O CRM certo pode ser a diferença entre gerenciar clientes e construir relacionamentos. Um ótimo CRM organiza seus dados, simplifica os fluxos de trabalho, aumenta a produtividade e garante que você nunca perca uma oportunidade. Aqui está uma rápida olhada nos melhores CRMs baseados na Web:

ClickUp : Melhor para projetos tudo-em-um e soluções de CRM ✅

Melhor para projetos tudo-em-um e soluções de CRM ✅ Salesforce Sales Cloud: Melhor para automação de vendas com IA ✅

Melhor para automação de vendas com IA ✅ Zoho CRM: O melhor para uma solução de CRM escalável e repleta de recursos ✅

O melhor para uma solução de CRM escalável e repleta de recursos ✅ HubSpot CRM: Melhor para um provedor de CRM fácil de usar ✅

Melhor para um provedor de CRM fácil de usar ✅ Pipedrive: Melhor para CRM de vendas focado em negócios com gerenciamento intuitivo de pipeline ✅

Melhor para CRM de vendas focado em negócios com gerenciamento intuitivo de pipeline ✅ Freshsales: Melhor software de CRM alimentado por IA com automação de vendas ininterrupta ✅

Melhor software de CRM alimentado por IA com automação de vendas ininterrupta ✅ Microsoft Dynamics 365: O melhor para soluções avançadas de CRM e ERP orientadas por IA ✅

O melhor para soluções avançadas de CRM e ERP orientadas por IA ✅ Insightly CRM: Soluções sob medida para empresas em expansão ✅

Soluções sob medida para empresas em expansão ✅ Nimble : Melhor para CRM com foco em relacionamento para comunicação simplificada ✅

: Melhor para CRM com foco em relacionamento para comunicação simplificada ✅ Zendesk Sell: Melhor para CRM simples com visibilidade unificada do cliente ✅

Melhor para CRM simples com visibilidade unificada do cliente ✅ SugarCRM: Melhor para CRM personalizável com automação avançada ✅

Melhor para CRM personalizável com automação avançada ✅ Apptivo CRM: Melhor para soluções de CRM personalizáveis e econômicas ✅

**O que você deve procurar em um software de CRM baseado em nuvem? Escolhendo o software de CRM em nuvem certo é fundamental, mas as regras tradicionais de tamanho único não funcionam para eles. Então, como você seleciona o software certo?

Veja o que você deve priorizar ao avaliar os sistemas de CRM baseados em nuvem:

Acessibilidade de dados em tempo real: Acesse insights de clientes, dados de vendas e relatórios de qualquer dispositivo, garantindo que sua equipe permaneça produtiva em qualquer lugar

Acesse insights de clientes, dados de vendas e relatórios de qualquer dispositivo, garantindo que sua equipe permaneça produtiva em qualquer lugar Fluxos de trabalho automatizados: Simplifique tarefas repetitivas, como acompanhamento, entrada de dados e rastreamento de negócios, liberando sua equipe para atividades de alto valor

Simplifique tarefas repetitivas, como acompanhamento, entrada de dados e rastreamento de negócios, liberando sua equipe para atividades de alto valor Visualização do pipeline de vendas: Acompanhe os negócios em cada estágio do ciclo de vendas com painéis fáceis de entender para maximizar as oportunidades

Acompanhe os negócios em cada estágio do ciclo de vendas com painéis fáceis de entender para maximizar as oportunidades Relatórios personalizáveis: Adapte a análise às suas necessidades comerciais, ajudando-o a medir o desempenho e a tomar decisões baseadas em dados

Adapte a análise às suas necessidades comerciais, ajudando-o a medir o desempenho e a tomar decisões baseadas em dados Integração com ferramentas existentes: Conecte-se com plataformas de e-mail, software de marketing e outras ferramentas para criar um fluxo de trabalho perfeito para a sua equipe

Conecte-se com plataformas de e-mail, software de marketing e outras ferramentas para criar um fluxo de trabalho perfeito para a sua equipe Gerenciamento avançado de contatos: Armazene e gerencie todas as interações com os clientes em um só lugar para melhorar o desenvolvimento de relacionamentos e a comunicação

você sabia? Ao escolher uma solução de CRM, considere ferramentas com recursos orientados por IA. As empresas que usam software de CRM habilitado para IA generativa estão 83% mais prováveis de exceder suas metas de vendas.

Os 12 melhores CRMs em nuvem que você deve conhecer

Encontrar o melhor software de CRM na nuvem pode parecer desgastante, mas vale a pena. Um CRM sólido baseado na nuvem simplifica o gerenciamento de contatos e o rastreamento de vendas, agiliza os fluxos de trabalho e capacita as equipes a superar as metas.

Vamos dar uma olhada nas 12 melhores soluções de CRM em nuvem para suas necessidades:

1. ClickUp (melhor para projetos e soluções de CRM tudo-em-um) Solução de CRM do ClickUp redefine o gerenciamento de relacionamento com o cliente combinando ferramentas eficientes de pipeline de vendas com uma plataforma de trabalho escalonável e completa.

Visualize e gerencie seu pipeline de vendas sem esforço com as visualizações do ClickUp Board, como Kanban, lista e tabela

Com mais de 10 visualizações flexíveis, como quadros Kanban e visualizações de lista, as empresas podem rastrear sem esforço os pipelines de vendas, gerenciar contas e supervisionar o envolvimento do cliente em tempo real.

Monitore as principais métricas, como o valor da vida útil do cliente e o tamanho dos negócios com o ClickUp Dashboards

Seus painéis de desempenho fornecem insights acionáveis sobre o valor da vida útil do cliente e o tamanho dos negócios, capacitando as equipes a tomar decisões baseadas em dados.

A plataforma se integra perfeitamente a ferramentas como Slack, HubSpot, Gmail e outras, centralizando a comunicação com o cliente e eliminando silos de fluxo de trabalho.

Além disso, suas automações simplificam os processos de negócios, acionando automaticamente atualizações de status, atribuindo tarefas e otimizando as prioridades da equipe para obter o máximo de eficiência.

: Modelo de CRM do ClickUp

Modelo de CRM do ClickUp oferece uma solução centralizada para otimizar o gerenciamento de clientes. Ele ajuda a rastrear pipelines de vendas, organizar detalhes de contato e automatizar processos repetitivos, economizando o tempo das equipes.

Os status, campos e visualizações personalizáveis permitem que as empresas priorizem as tarefas e analisem as informações dos clientes.

Melhores recursos do ClickUp

Visualize o valor do tempo de vida do cliente, o tamanho das negociações e o desempenho da equipe com mais de 50 widgets personalizáveis

Adapte os processos de vendas com estágios, pontuação de leads e campos de rastreamento detalhados

Economize tempo com a criação automática de tarefas, alterações de status e lembretes

Use mais de 10 visualizações para gerenciar contas, pipelines e tarefas sem esforço

Colabore com equipes ou clientes em documentos compartilhados em tempo real

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado um pouco íngreme para novos usuários devido aos seus amplos recursos

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicionar por $7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5.0 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5,0 (mais de 4.000 avaliações)

Um usuário destaques,

Uso o ClickUp para meus projetos comerciais, como projetos com clientes e as tarefas relacionadas, bem como um sistema de CRM. Eu realmente adoro o ClickUp, e as atualizações contínuas com novos recursos ou aprimoramentos o tornam cada vez melhor.

💡 Dica profissional: Cérebro ClickUp ajuda as equipes de vendas a trabalhar de forma mais inteligente com respostas instantâneas, atualizações automatizadas e acompanhamentos personalizados. Integre-se perfeitamente a ferramentas como o Salesforce para otimizar os fluxos de trabalho e concentrar-se no aumento dos índices de satisfação do cliente.

2. Salesforce Sales Cloud (melhor para automação de vendas com IA)

via Nuvem de vendas do Salesforce O Salesforce Sales Cloud é uma potência para automatizar os processos de vendas e aumentar o crescimento da receita.

Seus insights orientados por IA, como o Einstein Analytics, guiam os vendedores pelos estágios do negócio e oferecem previsão em tempo real e gerenciamento de pipeline.

Recursos como automação de fluxo de trabalho, ferramentas de cotação e rastreamento de atividades fornecem uma fonte centralizada de verdade para gerenciar os relacionamentos com os clientes.

Melhores recursos do Salesforce Sales Cloud

Gerar previsões precisas e em tempo real com insights de IA alinhados a metas comerciais específicas

Rastreie negócios e identifique gargalos com ferramentas intuitivas de gerenciamento de pipeline

Automatizar processos como atribuição de leads com criadores de fluxo de trabalho do tipo arrastar e soltar

Registre e-mails, eventos e compromissos automaticamente para manter uma visão unificada do CRM

Limitações do Salesforce Sales Cloud

A interface do usuário pode ser difícil de navegar, especialmente para novos usuários

As ferramentas de baixo código podem não atender totalmente às necessidades comerciais avançadas sem codificação personalizada

Preços do Salesforce Sales Cloud

Suíte Starter: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Suíte Pro: US$ 100/mês por usuário

US$ 100/mês por usuário Enterprise : $165/mês por usuário

: $165/mês por usuário Unlimited: $330/mês por usuário

$330/mês por usuário Vendas do Einstein 1: uS$ 500/mês por usuário

Classificações e análises do Salesforce Sales Cloud

Capa: 4,4/5,0 (mais de 18 mil avaliações)

4,4/5,0 (mais de 18 mil avaliações) G2: 4,4/5,0 (mais de 23 mil avaliações)

🔍 Você sabia? Em média, uma solução de CRM economiza para os funcionários 5-10 horas por semana, automatizando tarefas rotineiras como acompanhamento e entrada de dados. Imagine o que sua equipe poderia fazer com esse tempo extra!

3. Zoho CRM (melhor para uma solução de CRM escalável e repleta de recursos)

via Zoho O Zoho CRM é uma solução econômica e rica em recursos, ideal para empresas de todos os tamanhos. Ele oferece uma variedade de ferramentas, incluindo previsão de vendas, assistência com IA com o Zia, comunicação multicanal e automação avançada de processos.

Ele melhora a colaboração e o gerenciamento de dados por meio da integração perfeita entre o ecossistema do Zoho e ferramentas de terceiros.

Seu recurso Blueprint se destaca pela automação de processos, permitindo que as equipes capturem dados e simplifiquem os fluxos de trabalho de forma eficaz.

Melhores recursos do Zoho CRM

Use as ferramentas de IA do Zia para obter análises preditivas, gerenciar tarefas e interagir com os clientes por meio de IA de conversação

Comunique-se com os clientes por e-mail, mídia social e canais telefônicos a partir de uma plataforma centralizada

Simplifique os fluxos de trabalho de vendas automatizando processos de rotina, como atribuição de leads, acompanhamentos e atualizações de dados

Limitações do Zoho CRM

Disponibilidade limitada de algumas integrações de aplicativos de terceiros

Preços do Zoho CRM

Gratuito para sempre

Standard: $14/mês por usuário

$14/mês por usuário Profissional: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Enterprise: $40/mês por usuário

$40/mês por usuário Ultimate: $52/mês por usuário

Classificações e análises do Zoho CRM

G2: 4.1/5.0 (mais de 2.700 avaliações)

4.1/5.0 (mais de 2.700 avaliações) Capterra: 4.3/5.0 (6.800+ avaliações)

Falando sobre o caso de uso geral do Zoho CRM, um usuário em G2 diz,

O Zoho CRM se destaca por sua interface intuitiva e pela capacidade de personalizar os fluxos de trabalho. A integração com outras ferramentas do ecossistema Zoho facilita o gerenciamento centralizado de dados e a automação de tarefas repetitivas, o que economiza tempo e melhora a eficiência em nossas operações diárias. Além disso, o módulo de análise é muito completo e útil para a tomada de decisões.

Dica profissional: Quer ver como as empresas com melhor desempenho aproveitam ao máximo suas ferramentas de CRM? Mergulhe no exemplos reais de CRM e casos de uso para descobrir novas maneiras de fornecer suporte confiável ao cliente.

4. HubSpot CRM (melhor para um provedor de CRM fácil de usar)

via HubSpot O HubSpot CRM se destaca por sua simplicidade e recursos avançados gratuitos, o que o torna ideal para empresas em crescimento.

Ele oferece ferramentas como rastreamento de pipeline em tempo real, redação de e-mails orientada por IA, agendadores de reuniões e software de bate-papo ao vivo, que aumentam a produtividade da equipe.

O Smart CRM da HubSpot unifica os dados de vendas, marketing e atendimento ao cliente, fornecendo uma visão abrangente das interações com os clientes.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Acompanhe e gerencie seu pipeline de vendas em tempo real painéis visuais de CRM Use ferramentas de e-mail orientadas por IA para criar uma comunicação personalizada e fazer o acompanhamento no momento certo

Envolva os clientes potenciais com o software de bate-papo ao vivo para comunicação instantânea

Acesse relatórios detalhados sobre a atividade de vendas, a produtividade e o desempenho da equipe

Limitações do HubSpot CRM

Alguns recursos avançados, como fluxos de trabalho de automação, estão disponíveis somente em níveis pagos

Relatórios sobre propriedades personalizadas podem exigir personalização e aprendizado adicionais

Preços do HubSpot CRM

Sales Hub Starter: US$ 20/mês por assento

US$ 20/mês por assento Starter Customer Platform: US$ 16/mês por estação

US$ 16/mês por estação Sales Hub Professional: US$ 890/mês (inclui três licenças)

US$ 890/mês (inclui três licenças) Sales Hub Enterprise: US$ 3.600/mês (inclui cinco licenças)

Classificações e resenhas do Hubspot

G2: 4,4/5,0 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5,0 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 2.000 avaliações)

Dica profissional: A escolha do software de CRM empresarial correto transforma a eficiência de sua organização. Obtenha informações privilegiadas sobre o melhores ferramentas de CRM para operações em grande escala para agilizar a comunicação e manter todos na mesma página.

5. Pipedrive (melhor para CRM de vendas focado em negócios com gerenciamento intuitivo de pipeline)

via Pipedrive O Pipedrive foi criado para ajudar as equipes de vendas a organizar, acompanhar e fechar negócios com eficiência. Seu painel de controle no estilo Kanban permite que os usuários melhorar a produtividade das vendas personalizar os estágios da negociação e automatizar os acompanhamentos.

Com insights de vendas em tempo real, sugestões orientadas por IA e campos personalizáveis, o Pipedrive permite que os representantes de vendas se concentrem nas oportunidades certas no momento certo.

Ele também oferece suporte à nutrição automatizada de leads, rastreamento de e-mail e integrações com aplicativos populares.

Melhores recursos do Pipedrive

Visualize pipelines de vendas e personalize os estágios do negócio com um painel de controle no estilo Kanban

Automatize a nutrição e o acompanhamento de leads com insights e avisos orientados por IA

Crie campos personalizados e automatize cálculos para uma funcionalidade de CRM personalizada

Acesse relatórios e métricas de vendas em tempo real para otimizar o desempenho da equipe

Limitações do Pipedrive

Faltam alguns recursos avançados de automação em comparação com CRMs mais caros

As ferramentas de relatórios, embora úteis, podem exigir personalização adicional para uma análise aprofundada

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário Avançado: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Profissional: $59/mês por usuário

$59/mês por usuário Power: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Classificações e análises do Pipedrive

G2: 4,2/5,0 (mais de 1.700 avaliações)

4,2/5,0 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 2.900 avaliações)

Um usuário resumiu-o apropriadamente como um

CRM poderoso e adequado para escala, desde startups e pequenas empresas até muito além._

🔍 Você sabia? A maioria das empresas vê seus vendas aumentam em 29% após a implementação de um provedor de CRM.

6. Freshsales (melhor para software de CRM alimentado por IA com automação de vendas perfeita)

via FreshSales O Freshsales combina recursos alimentados por IA com uma interface fácil de usar, permitindo que as equipes de vendas simplifiquem os processos e fechem negócios mais rapidamente.

O Freddy AI oferece insights avançados, como recomendações de negócios, pontuações de intenção e redação automatizada de e-mails para ajudar as equipes a se concentrarem em tarefas de alto valor.

A visualização no estilo Kanban permite que os usuários organizem leads, contas e negócios visualmente. As ferramentas de comunicação integradas, como bate-papo ao vivo, e-mail e telefone, garantem interações tranquilas com os clientes.

Melhores recursos do Freshsales

Organize e acompanhe negócios com visualizações no estilo Kanban para contas, contatos e pipelines

Automatize tarefas repetitivas como pontuação de leads, sequências de e-mail e atribuições de atividades usando o Freddy AI

Obtenha insights acionáveis com recomendações de negócios, pontuação de intenção e previsão do Freddy AI

Limitações do Freshsales

Inúmeras definições de configuração podem tornar a instalação difícil para novos usuários

O desenvolvimento de aplicativos para o Freshsales pode ser desafiador devido a inconsistências nas estruturas de dados entre ambientes locais e ativos

Preços do Freshsales

**Gratuito

Growth: $11/mês por usuário

$11/mês por usuário Pro: $47/mês por usuário

$47/mês por usuário Enterprise: $71/mês por usuário

Classificações e avaliações da Freshsales

G2: 4,5/5,0 (mais de 1.200 avaliações)

4,5/5,0 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 600 avaliações)

📚 Leitura de bônus: A criação de uma cultura que prioriza o cliente é fundamental para a retenção e o crescimento. Explore dicas práticas para tornar sua empresa mais voltada para o cliente .

7. Microsoft Dynamics 365 (melhor para soluções avançadas de CRM e ERP orientadas por IA)

via Microsoft Dynamics 365 O Microsoft Dynamics 365 combina poderosas ferramentas de IA com uma plataforma integrada de CRM e ERP para oferecer gerenciamento de negócios de ponta a ponta.

De ferramentas de automação de vendas a análises avançadas, o Dynamics 365 conecta equipes, processos e dados para interações perfeitas com os clientes. Com o Microsoft Copilot, os usuários se beneficiam de insights contextuais de IA para priorização de leads, resumos de oportunidades e automação do fluxo de trabalho.

Recursos do Microsoft Dynamics 365

Use o Copilot com tecnologia de IA para gerar insights de linguagem natural, rascunhar e-mails e se preparar para reuniões

Automatize o gerenciamento de leads e oportunidades para otimizar seu processo de vendas

Integre-se perfeitamente ao Microsoft 365, Power Platform e Teams para centralizar a colaboração

Limitações do Microsoft Dynamics 365

A separação das principais funcionalidades (vendas, serviços, marketing) pode complicar a adoção para determinadas organizações

Preços do Microsoft Dynamics 365

Sales Professional: US$ 65/mês por usuário

US$ 65/mês por usuário Sales Enterprise: US$ 105/mês por usuário

US$ 105/mês por usuário Sales Premium: $150/mês por usuário

$150/mês por usuário Microsoft Relationship Sales: Preços personalizados

Classificações e análises do Microsoft Dynamics 365

G2: 3,8/5,0 (mais de 1.500 avaliações)

3,8/5,0 (mais de 1.500 avaliações) Capítulo: Não há avaliações suficientes

A corretor de imóveis usando o Microsoft 365 diz no G2,

Com o conjunto completo de produtos do Microsoft 365, posso gerenciar meu negócio imobiliário. O Outlook me permite gerenciar minha agenda, meus contatos e todos os meus e-mails. Há muitos complementos na Microsoft Store para me ajudar a personalizar o Outlook e transformá-lo em meu melhor CRM imobiliário. Tudo está em um só lugar. E, é claro, o Word, o Note e o Excel me ajudam a gerenciar meus negócios com formulários, cartas, gráficos, listas de verificação e tudo o que preciso para administrar meus negócios.

🔍 Você sabia? 71% das pequenas empresas contam com soluções de CRM na nuvem para otimizar a comunicação com o cliente e acompanhar os pipelines de vendas.

8. Insightly CRM (soluções sob medida para empresas em expansão)

via Insightly O Insightly CRM oferece uma plataforma versátil para centralizar os dados dos clientes, otimizar os processos de vendas e promover relacionamentos mais profundos com os clientes.

As equipes podem gerenciar leads, automatizar fluxos de trabalho, criar campanhas de marketing personalizadas e acompanhar projetos a partir de uma interface intuitiva.

Suas ferramentas avançadas, como gerenciamento de conhecimento, rastreamento de SLA e segmentação de nível empresarial, fazem dele uma excelente opção para organizações em crescimento de diversos setores.

Melhores recursos

Gerencie e rastreie leads com um banco de dados centralizado para aumentar as taxas de conversão

Automatize fluxos de trabalho para eliminar tarefas repetitivas e liberar tempo para o trabalho estratégico

Crie relatórios avançados e acesse painéis pré-criados para tomar decisões baseadas em dados

Execute campanhas de marketing personalizadas com testes A/B e modelos de e-mail personalizáveis

Limitações de visibilidade

Os planos de nível inferior restringem o acesso a recursos essenciais, como gerenciamento de produtos, que só está disponível no plano de nível superior

A interface com tema laranja carece de opções de personalização, limitando a flexibilidade da marca

Preços pouco atraentes

Plus: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Profissional: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Enterprise: uS$ 99/mês por usuário

Classificações e resenhas de insight

G2: 4,2/5,0 (mais de 900 avaliações)

4,2/5,0 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,0/5,0 (650+ avaliações)

9. Nimble (melhor para CRM com foco em relacionamento para comunicação simplificada)

via Ágil O Nimble é um CRM centrado no relacionamento que capacita as equipes a gerenciar as interações com os clientes e aprimorar os processos de vendas com facilidade. Ele pode se integrar perfeitamente ao Microsoft 365, ao Google Workspace e às plataformas sociais.

O Nimble também consolida as informações de contato, rastreia o histórico de comunicação e automatiza os fluxos de trabalho. Seu design intuitivo permite aos usuários unificar e enriquecer os contatos, automatizando o alcance personalizado.

Melhores recursos do Nimble

Consolide as informações dos clientes com registros de contatos unificados e enriquecidos com insights sociais e comerciais

Automatize sequências de e-mail e mensagens de grupo para alcance personalizado em escala

Gerencie fluxos de trabalho com modelos personalizáveis para rastreamento de leads e gerenciamento de negócios

Gere leads diretamente de seu site usando formulários da Web incorporados

Limitações de agilidade

A integração com outras soluções de CRM, como Salesforce ou Microsoft Dynamics, é limitada, dificultando a transferência de dados

E-mails não relacionados podem ocasionalmente ser vinculados ao contato ou fluxo de trabalho errado ao lidar com endereços de e-mail compartilhados em vários negócios

Preços acessíveis

Plano de equipe: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Plano comercial : uS$ 26/mês por usuário

: uS$ 26/mês por usuário Plano empresarial: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Nimble

G2: 4,5/5,0 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5,0 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.4/5,0 (mais de 1.800 avaliações)

Falando sobre os recursos transformacionais do Nimble, um usuário no G2 diz,

O Nimble CRM transformou completamente a maneira como nossa equipe opera. O que mais gosto no Nimble é sua capacidade de integrar perfeitamente todos os dados de nossos clientes em uma plataforma intuitiva. Costumávamos lutar com informações dispersas em diferentes ferramentas, mas o Nimble reúne tudo isso, facilitando o rastreamento de interações, o gerenciamento de leads e o fechamento de negócios mais rápido do que nunca. A interface do usuário é incrivelmente fácil de usar, permitindo que até mesmo os membros da nossa equipe que não entendem de tecnologia entrem e comecem a usá-la com o mínimo de treinamento.

Dica profissional: O software de CRM é tão bom quanto a sua estratégia. Explore 10 estratégias de CRM aprovadas por especialistas para alinhar as equipes e promover o sucesso do cliente.

10. Zendesk Sell (melhor para CRM simples com visibilidade unificada do cliente)

via Zendesk Sell O Zendesk Sell foi desenvolvido para ajudar as equipes de vendas a aumentar a produtividade, gerenciar pipelines com eficiência e proporcionar uma melhor experiência ao cliente. Sua plataforma unificada permite que as equipes visualizem a jornada completa do cliente, combinando insights de vendas e serviços.

Recursos como configuração automatizada de tarefas, rastreamento de e-mails e pipelines personalizáveis facilitam a organização de leads e o fechamento de negócios. Com análises e previsões avançadas, as equipes podem tomar decisões baseadas em dados para otimizar o desempenho.

Melhores recursos do Zendesk Sell

Personalize e monitore pipelines de vendas para obter melhor visibilidade de oportunidades e leads

Automatize tarefas de rotina, como acompanhamentos, atribuições de oportunidades e agendamento de atividades

Obtenha insights em tempo real com ferramentas avançadas de relatórios, análise e previsão

Gerencie dados com campos personalizados, tags e filtros para adaptar o software de CRM à sua empresa

Limitações do Zendesk Sell

Bugs nos principais recursos, como a pesquisa que não consulta campos personalizados e a funcionalidade de mesclagem quebrada para leads, contatos e oportunidades

Problemas de permissão em que usuários restritos podem editar tarefas de outros, causando confusão

Preços do Zendesk Sell

Equipe: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário Crescimento: US$ 55/mês por usuário

US$ 55/mês por usuário Profissional: $115/mês por usuário

$115/mês por usuário Enterprise: $169/mês por usuário

Classificações e avaliações do Zendesk Sell

G2: 4,2/5,0 (mais de 400 avaliações)

4,2/5,0 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.3/5.0 (100+ avaliações)

fato divertido: Embora haja muito debate sobre quem inventou o software de CRM, Robert e Kate Kestnbaum que criaram o ACT (Automated Contact Tracking), muitas vezes são os responsáveis por isso!

11. SugarCRM (melhor para CRM personalizável com automação avançada)

via SugarCRM A SugarCRM fornece software de CRM que permite que as empresas obtenham controle total sobre seus dados de clientes e processos de vendas.

Os usuários podem criar perfis de clientes de 360 graus, consolidando atividades, histórico e percepções em uma única visualização para facilitar a tomada de decisões.

Suas ferramentas orientadas por IA ajudam a priorizar leads, prever receitas e orientar os representantes de vendas com insights acionáveis. As equipes podem criar fluxos de trabalho personalizados, automatizar tarefas repetitivas, como gerenciamento de casos e acompanhamento de e-mails, e usar a análise de sentimentos para avaliar as interações com os clientes.

Melhores recursos do SugarCRM

Consolide todos os dados dos clientes em um só lugar com visualizações de 360 graus para uma compreensão abrangente de seus clientes

Use insights orientados por IA para análise preditiva e venda guiada para priorizar oportunidades de forma eficaz

Use ferramentas avançadas de previsão para prever tendências de receita e vendas para um melhor planejamento com precisão

Limitações do SugarCRM

Nenhuma opção direta para restaurar dados excluídos na edição padrão da nuvem

A personalização do backend requer familiaridade com programação e os exemplos incorporados para campos calculados são limitados

Preços do SugarCRM

Essentials: 19/mês por usuário (mínimo de 3 usuários)

19/mês por usuário (mínimo de 3 usuários) Standard: 59/mês por usuário (mínimo de 10 usuários)

59/mês por usuário (mínimo de 10 usuários) Advanced: 85/mês por usuário (mínimo de 10 usuários)

85/mês por usuário (mínimo de 10 usuários) Premier: 135/mês por usuário (mínimo de 10 usuários)

Classificações e análises do SugarCRM

G2: 3,9/5,0 (mais de 1.000 avaliações)

3,9/5,0 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 3,8/5,0 (mais de 400 avaliações)

A usuário falando sobre o SugarCRM diz,

Ferramenta de CRM forte e flexível, não apenas para vendas e distribuição. O SugarCRM permite um gerenciamento muito bom de seus processos de vendas e distribuição, mas também de outros processos, como os de faturamento, devido à alta flexibilidade e à capacidade de personalização. Dessa forma, é possível que um administrador faça muitas alterações e ajustes, de modo que não haja necessidade de um consultor de TI para cada alteração no sistema.

Dica de bônus: Está gerenciando seu pipeline de vendas como se fosse um projeto? Aprenda estratégias comprovadas para simplificar os processos e manter sua equipe de vendas no caminho certo. Saiba como .

12. Apptivo CRM (melhor para um sistema de CRM personalizável e econômico)

via Apptivo CRM O Apptivo CRM oferece uma solução econômica e altamente personalizável, o que o torna ideal para empresas de todos os portes. Ele oferece suporte à automação avançada de vendas, marketing e gerenciamento de relacionamento com o cliente com ferramentas de gerenciamento de leads, sequenciamento de e-mails e automação de fluxo de trabalho.

A escalabilidade da plataforma, desde pequenas equipes de vendas até organizações de nível corporativo, é reforçada por recursos como ferramentas CPQ (Configure, Price, and Quote), gerenciamento de vários pipelines e marcas personalizadas.

Melhores recursos do Apptivo CRM

Gerencie e monitore vários pipelines de vendas simultaneamente para fechar negócios mais rapidamente

Simplifique a comunicação e elimine tarefas repetitivas com fluxos de trabalho automatizados

Use modelos de e-mail, sequências e sincronização de e-mail bidirecional para rastrear aberturas, cliques e acompanhamentos

Gere cotações precisas e gerencie os preços de forma eficiente com as ferramentas de CPQ

Limitações do Apptivo CRM

Recursos limitados de relatórios avançados nos planos de nível inferior

Alguns usuários relatam atrasos ocasionais no aplicativo móvel

Preços do Apptivo CRM

Lite: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Premium: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Ultimate: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do Apptivo CRM

G2: 4,7/5,0 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5,0 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5,0 (mais de 2.000 avaliações)

Centralize todos os dados de seus clientes com o ClickUp

Escolhendo um Empresa de serviços de CRM não se trata apenas de recursos e preços - trata-se de alinhamento com suas metas de negócios e adaptabilidade aos fluxos de trabalho da sua equipe. Considere o quão intuitivo é o sistema de CRM para sua equipe adotar, o suporte ao cliente e sua escalabilidade.

Ao explorar esses fatores, o ClickUp se destaca com sua plataforma completa de gerenciamento de projetos e CRM, que oferece flexibilidade inigualável e uma interface altamente personalizável.

Seus recursos de integração perfeita e ferramentas de automação garantem o gerenciamento de relacionamentos e, ao mesmo tempo, geram insights acionáveis que impulsionam o crescimento.

Não espere mais.. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e transforme a maneira como você gerencia suas vendas e relacionamentos com os clientes!