8 inovações tecnológicas que mudaram sua vida e pelas quais você pode agradecer às mulheres

Jogue um microchip em uma multidão aleatória e você certamente encontrará alguém que já ouviu falar de caras como Thomas Edison, Bill Gates, Alexander Graham Bell ou Mark Zuckerberg.

Jogue um computador de mesa inteiro de 1994 no meio da multidão e será um milagre se ele atingir alguém que tenha ouvido falar de Grace Hopper, Marie Van Brittan Brown ou Radia Perlman, quanto mais dizer o que elas contribuíram para o mundo.

"Mas, Mandy", você pode dizer, "você está comparando essas mulheres a homens que ajudaram a inventar a lâmpada elétrica, a Microsoft, o primeiro telefone e o Facebook. Talvez essas moças não sejam tão famosas porque simplesmente não inventaram nada tão revolucionário."

A isso eu respondo: Você realmente não deve saber o quanto o sexismo influenciou a história mundial - especialmente o mundo da inovação tecnológica. 😇

Mas isso é assunto para outro blog. Para este, vamos nos concentrar nos cérebros femininos brilhantes por trás de algumas das tecnologias modernas mais onipresentes e descobrir como exatamente a estrada acidentada foi pavimentada para as mulheres na tecnologia de hoje!

Bye, Bye, Boy's Club

Olhando para trás, para a história das mulheres na tecnologia, podemos ver alguns picos e vales bastante surpreendentes. Dê uma olhada em esta linha do tempo que registra o progresso feito por mulheres inovadoras desde o século XVIII:

🧮 1700s: A matemática e astrônoma francesa Nicole-Reine Lepautre previu com precisão o retorno do cometa Halley calculando o momento de um eclipse solar... à mão.

💡 1800s: Ada Lovelace torna-se a primeira programadora de computadores.

início dos anos 1900: A tese de Grete Hermann The Question of Finitely Many Steps in Polynomial Ideal Theory foi fundamental para o estabelecimento de algoritmos que lançaram as bases da álgebra computacional moderna.

📺 Meados da década de 1900: 75% da equipe de 10.000 pessoas da operação de quebra de código da Segunda Guerra Mundial eram mulheres. Também vimos inúmeras mulheres inovarem nos campos de STEM, programação de computadores, engenharia e matemática.

No final deste artigo, falaremos sobre como as coisas tomaram um rumo... inesperado para a maioria das mulheres no mundo da tecnologia desde a década de 1970; mas, primeiro, vamos mostrar as rainhas geniais que prosperaram na era da inovação feminina e nos inspiram até hoje.

1: Wi-Fi, Bluetooth e GPS modernos

Crédito da foto: Forbes.com Eu sei o que você está pensando: _Puxa vida, ela parece uma garota glamourosa de Hollywood, não uma especialista em tecnologia!

Bem, essa mulher talentosa era as duas coisas! Hedy Lamarr é mais conhecida por seu trabalho nas telas de cinema, mas, nos bastidores, ela foi uma inventora motivada pelo patriotismo.

Quando a Segunda Guerra Mundial começou a atingir um nível assustador, Hedy, uma imigrante austríaca, passou quase todo o seu tempo livre descobrindo como poderia ajudar as tropas dos EUA com algo muito mais impactante do que se movimentar pelo palco em um show da USO.

Como uma eterna entusiasta da tecnologia, Hedy ficou sabendo que o exército usava torpedos controlados por rádio que podiam ser facilmente bloqueados ou desviados do curso. Ela pensou em criar um sinal de salto de frequência que não pudesse ser bloqueado, protegendo efetivamente as armas contra a interferência do inimigo. Ela apresentou seus planos a seu amigo, o pianista George Antheil, e juntos eles criaram e patentearam uma versão inicial da comunicação de espectro espalhado por salto de frequência, também conhecida como tecnologia de transmissão sem fio.

As técnicas de espectro espalhado foram incorporadas à tecnologia Bluetooth e GPS e são semelhantes aos métodos usados nas versões antigas do Wi-Fi.

2. Exploração espacial

Crédito da foto: The Guardian Se você viu o filme de 2016 Hidden Figures se você estiver interessado em conhecer o filme, saberá que Taraji P. Henson interpretou nossa garota Katherine Johnson, o computador humano da vida real que se tornou o matemático mais confiável - homem ou mulher - da NASA.

Em 1953, Katherine começou a trabalhar na NACA Unidade de computação da área oeste. Como a organização era racialmente segregada na época, as colegas de Katherine eram todas afro-americanas brilhantes como ela, que faziam manualmente cálculos matemáticos intensivos para os engenheiros do programa.

Katherine se destacava principalmente no cálculo de voos trajetórias basicamente, ela usava matemática complexa para garantir que os astronautas chegassem ao espaço com segurança e voltassem. Seu primeiro grande sucesso foi com o primeiro voo espacial humano dos Estados Unidos em 1961. Em 1962, quando a NACA se tornou a NASA e os computadores começaram a calcular trajetórias, o astronauta John Glenn solicitou que Johnson verificasse pessoalmente se o novo computador eletrônico tinha planejado seu voo corretamente. O trabalho de Katherine também foi fundamental para salvar o quase desastroso Apollo 13 missão.

Simplificando, sem Katherine Johnson, a exploração espacial como existe hoje provavelmente seria muito menos avançada e muito mais perigosa. As bilionários estão eternamente em dívida com ela.

3. Programação de computadores

Crédito da foto: Vassar Antes de mais nada, é preciso saber que essa mulher não era apenas um gênio da tecnologia, ela também era uma almirante da marinha. **Grace Murray Hopper fez uma tonelada de cálculos inestimáveis para os esforços de guerra na Segunda Guerra Mundial, mas sua maior façanha profissional é considerada a invenção da programação eletrônica de computadores como a conhecemos.

Imagine o seguinte: você está em uma grande sala de trabalho de Harvard que é 10% espaço físico e 90% computador. Você estaria olhando para o lendário Marca I que era um computador precursor de cinco toneladas para o qual Grace escreveu o primeiro manual de programação.

Fato divertido nº 1: Ela criou os termos "bug" e "debugging" quando teve que literalmente remover moths das entranhas do Mark.

O Almirante Hopper também foi o programador-chefe do UNIVAC o primeiro computador digital totalmente eletrônico. Isso a levou a co-desenvolver o COBOL, uma linguagem de computador (como Javascript ou Python) que Bill Gates implementou com Microsoft em 1978.

Fato divertido nº 2: Ela cunhou a frase: "É mais fácil pedir perdão do que pedir permissão." Não temos escolha a não ser apoiar.

4. Sistemas modernos de segurança residencial e CCTV

Crédito da foto: Linha do tempo Passeie por qualquer bairro suburbano de classe média e quase todas as casas terão um marcador de gramado na frente avisando aos reprovados locais que essa casa é protegida por um sistema de segurança.

Volte para o Queens, Nova York, na década de 1960. Uma dona de casa chamada Marie Van Brittan Brown estava esperando e esperando que a polícia respondesse ao seu chamado - uma ocorrência frustrantemente comum em bairros predominantemente negros em sua área. Ela imaginou que deveria haver uma maneira melhor de se sentir mais segura em casa e entrar em contato com as autoridades sem ter que colocar o possível preconceito delas na equação. E assim surgiu o nasceu o primeiro sistema de segurança residencial .

Marie elaborou os planos para um protótipo de um sistema de vídeo e áudio que contatava a polícia ou a equipe de emergência apenas com o toque de um botão, sem a necessidade de telefonar. Com a ajuda de seu marido, Marie obteve a patente do sistema em 1969.

A invenção da Sra. Van Brittan Brown foi a primeira desse tipo para os consumidores e tornou-se a única base para o monitoramento por vídeo, fechaduras de portas com controle remoto, acionamento de alarmes por botão, mensagens instantâneas para provedores de segurança e para a polícia, bem como comunicação de voz bidirecional.

5. Algoritmos de computador

Crédito da foto: Visão geral Se você gosta de poesia, talvez já tenha ouvido falar de Lord Byron. Ele é uma espécie de menino mau da cena do romantismo britânico, mas nem mesmo ele poderia imaginar que seu único filho "legítimo" acabaria deixando um legado que rivalizaria com o seu.

Estamos falando de Ada Lovelace, nascida em 1815. Ada cresceu fascinada por matemática, máquinas e por transformar ideias fantasiosas em invenções práticas. Seu pai chegou a chamá-la de " Princesa dos Paralelogramos ." Essa é a velha sagacidade de Byron.

Pule para 1833 em uma festa. Um inventor chamado Charles Babbage estava exibindo o que hoje conhecemos como o primeiro computador de uso geral. Ele opinou sobre como ele era excelente em cálculos, mas os participantes da festa estavam completamente confusos sobre como ele realmente funcionava. Exceto por Ada.

Resumindo a história, Ada trabalhou com Babbage para "traduzir" o funcionamento da máquina, comparando-a com o Tear Jacquard. Assim como a máquina de tecelagem de seda podia criar imagens automaticamente usando uma cadeia de cartões perfurados, o mecanismo de Babbage tecia padrões algébricos. Ela também explicou como o motor poderia realizar determinados cálculos que ela escreveu, tornando-a o que muitos consideram o primeiro programadora de computadores e inventor do "algoritmo"

6. Telecomunicações modernas

Crédito da foto: MIT Shirley Ann Jackson foi a primeira mulher afro-americana a receber um título de doutorado nos Estados Unidos, mas isso é apenas o começo.

O ano era 1973 e ela tinha acabado de obter seu Ph.D. em física nuclear. Ela descrito estar interessado nas "propriedades eletrônicas, ópticas, magnéticas e de transporte de novos sistemas semicondutores" Não posso me identificar, mas estou divagando.

Mais tarde em sua carreira, Jackson conduziu vários experimentos de física teórica bem-sucedidos que produziram pesquisas científicas revolucionárias sobre ondas de densidade de carga. Essa pesquisa que ela ajudou a desenvolver levou diretamente às invenções do aparelho de fax, telefone touch-tone, células de fibra óptica, células solares e a tecnologia por trás do identificador de chamadas e da chamada em espera.

Como um introvertido que simplesmente nunca pegaria o telefone se não existisse o identificador de chamadas, eu não seria nada sem Shirley Ann Jackson.

7. Codificação para iniciantes

Crédito da foto: Prog.World Quando se pensa em um programador de computadores, provavelmente não se imagina uma pequena freira católica. A irmã Mary Kenneth Keller de fato fez seus votos para se casar com Jesus em 1940, mas não havia nenhuma estipulação que dissesse que ela não poderia se tornar a primeira mulher a receber um doutorado em Ciências da Computação .

A Irmã Keller passou a trabalhar no centro de ciência da computação de Dartmouth, que na época era exclusivo para homens, para seguir seu amor pela tecnologia. Na universidade, ela ajudou a criar o Programação BASIC é uma técnica de codificação que enfatiza os símbolos, o que é muito útil para iniciantes.

Embora a Microsoft já usasse a programação BASIC em seus próprios computadores pessoais desde os anos 70, a empresa expandiu a inovação da Sister Mary em 1991, lançando o Visual Basic uma linguagem de software que é usada até hoje.

8. A Internet

Crédito da foto: O Atlântico Sim, a maldita Internet.

Ok, é verdade que ninguém inventou a a Internet . Pense nela mais como um projeto de grupo de décadas que foi construído peça por peça - mas, como em qualquer projeto de grupo, algumas pessoas acabam contribuindo muito mais do que outras.

Conheça Radia Perlman, um programador de computador e engenheiro americano que contribuiu com algo chamado STP (spanning tree protocol) para o "projeto em grupo"

Leitor, não espero que você saiba o que é um STP. Depois de pesquisar sobre essas mulheres brilhantes, não tenho certeza se ainda sei o que é uma árvore. Vou deixar que o usuário do Reddit MenosDaBear explique sucintamente :

"Você tem mais de um caminho para chegar a algo na rede. A Spanning Tree escolhe o melhor caminho e bloqueia os outros caminhos para que as coisas não fiquem andando em círculos. Então, quando seu melhor caminho é interrompido, ele abre um desses outros caminhos fundamentais para a operação de pontes de rede, que é a base da Internet."

O trabalho de Radia naturalmente teve um enorme impacto sobre como as redes se auto-organizam e movem os dados. Ela também aprimorou a Ethernet baseada na árvore de abrangência, projetando TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links), um sistema que permite que a Ethernet faça uso otimizado da largura de banda, também conhecido como WiFi melhor.

Temos que agradecer às mulheres na área de tecnologia por muitas conveniências modernas. Mas isso não é suficiente.

Quando as mulheres exigem que lhes seja permitido ocupar mais espaço no mundo da tecnologia, não estamos nos referindo ao espaço que é o abismo entre a representação masculina e feminina, os salários ou as oportunidades.

Na década de 1970, o cenário começou a mudar quando o governo e o setor perceberam todo o potencial de colocar todo o poder nos computadores. As mulheres foram sendo eliminadas à medida que os homens as substituíam com melhores cargos, melhores salários e melhor tratamento.

Não é que as mulheres tenham deixado de ser tecnólogas brilhantes, mas sim que os homens no poder começaram a voltar às antigas zonas de conforto. Em meio à mudança nos computadores, que deixaram de ser ferramentas suplementares para se tornarem a espinha dorsal de corporações inteiras a maioria dos líderes empresariais confiava (leia-se: contratava) pessoas que pareciam, falavam e agiam como eles. E assim começou a " degrau quebrado" que é o culpado pelo fato de as mulheres de hoje terem mais dificuldade para entrar no mercado do que para subir na carreira.

Não é de se admirar que a década de 1980 tenha sido a era das mulheres que entravam no escritório com ombreiras gigantes, de salto alto e com o cabelo bagunçado para acrescentar alguns centímetros extras à sua altura - ocupar espaço é algo que transformamos em uma arte.

Mas continuo otimista de que a maré do mundo da tecnologia mudará para as mulheres. Todos os dias em que entro no trabalho, sinto-me honrada ao ver mulheres incríveis em todos os departamentos e em todos os níveis da ClickUp. A inclusão interseccional não é apenas um "bom ter" em empresas que realmente se dedicam à inovação: é um compromisso eterno.

