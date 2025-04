11 melhores redatores de artigos de pesquisa sobre IA para 2025

A ideia de escrever um trabalho de pesquisa abrangente enche a maioria das pessoas de pavor existencial.

Mesmo que você seja um acadêmico ou profissional diligente que adora pesquisar e publicar artigos e relatórios de projetos se você não tem um bom conhecimento sobre o assunto, pode ser um desafio criar o artigo de pesquisa perfeito que atenda aos mais rigorosos padrões editoriais.

Entre na IA. Embora possam ser mal vistas ocasionalmente, bons redatores de artigos de pesquisa com IA podem tornar seu processo de redação mais rápido, mais suave e mais refinado.

Encontramos 11 ferramentas com tecnologia de IA para ajudar a reduzir o trabalho árduo de gerenciamento de pesquisas e redação de artigos. Essas ferramentas o apoiam durante todo o processo, independentemente da complexidade ou do cansaço da tarefa.

O que é um trabalho de pesquisa?

Um trabalho de pesquisa é uma forma de redação acadêmica que fornece uma análise, avaliação ou interpretação detalhada de um tópico específico. O que diferencia os trabalhos de pesquisa é a sua dependência de evidências empíricas.

Diferentemente dos ensaios acadêmicos típicos, os trabalhos de pesquisa utilizam dados estatísticos e pesquisas existentes para fundamentar os argumentos. Além disso, eles seguem regras rígidas de citação para dar crédito às fontes originais.

Os trabalhos de pesquisa são fundamentais em áreas como a ciência. Eles são a principal maneira de compartilhar novos conhecimentos e descobertas. Devido à sua importância, os trabalhos de pesquisa geralmente exigem uma linguagem formal e objetiva. Esse tom ajuda a eliminar preconceitos pessoais e garante que as descobertas sejam apresentadas com clareza.

Os pesquisadores têm como objetivo apresentar suas conclusões e apoiá-las com evidências sólidas, facilitando que outras pessoas se baseiem nessa pesquisa.

você sabia que escrever um trabalho de pesquisa não é o mesmo que escrever uma proposta de pesquisa? Uma proposta de pesquisa tem o objetivo de garantir financiamento e recursos para reunir os dados necessários para um trabalho de pesquisa completo.

O que você deve procurar em um redator de artigos de pesquisa de IA?

Um redator de artigos de IA geralmente é alimentado por grandes modelos de linguagem (LLMs). Esses modelos se baseiam em enormes conjuntos de dados para serem treinados usando o aprendizado de máquina.

Depois de suficientemente treinados, esses modelos podem se envolver em "conversas" Você pode fazer com que a IA gere respostas ou conteúdo inserindo prompts.

Isso é o que torna a Ferramentas de escrita com IA generativas. Elas recebem sua entrada e geram um texto novo e relevante como retorno.

Então, o que você deve procurar em um redator de artigos de pesquisa com IA? Aqui estão alguns recursos importantes a serem considerados:

Suporte para citações : Procure ferramentas de IA que ajudem a formatar citações e referências no estilo exigido - isso lhe poupará muito tempo

: Procure ferramentas de IA que ajudem a formatar citações e referências no estilo exigido - isso lhe poupará muito tempo Controle sobre o resultado : Encontre uma ferramenta que lhe permita controlar o estilo, o tom e a direção do texto gerado para que seu trabalho seja realmente seu

: Encontre uma ferramenta que lhe permita controlar o estilo, o tom e a direção do texto gerado para que seu trabalho seja realmente seu Interface amigável ao usuário : Economize tempo com um aplicativo baseado na Web que seja intuitivo e simples de navegar. Ele deve ajudá-lo a usar IA para documentação e não complicar o processo

: Economize tempo com um aplicativo baseado na Web que seja intuitivo e simples de navegar. Ele deve ajudá-lo a usar IA para documentação e não complicar o processo Detecção de plágio : Escolha um redator de IA que inclua um verificador de plágio integrado para que você possa garantir a originalidade e a qualidade do seu trabalho e ter tranquilidade

: Escolha um redator de IA que inclua um verificador de plágio integrado para que você possa garantir a originalidade e a qualidade do seu trabalho e ter tranquilidade Acessibilidade: Procure ferramentas que ofereçam um bom custo-benefício sem se submeter a custos extras

Entender o que define um bom gerador de artigos de pesquisa com IA é apenas o começo. O próximo passo é o mais importante: avaliar e escolher o melhor para você!

Dica profissional: As ferramentas de IA atualizam seus recursos com frequência. Assine boletins informativos ou siga os desenvolvedores para ficar à frente dos novos recursos que podem melhorar seu processo de redação.

Os 11 melhores redatores de artigos de pesquisa sobre IA

Uma ferramenta de IA para redação de artigos pode ajudar a reduzir o tempo gasto com o "trabalho pesado", como resumir artigos de pesquisa extensos, organizar dados complexos ou gerar ideias para seu próximo artigo.

Use essas 11 ferramentas para melhorar a eficiência de sua redação, bem como gerenciamento de documentos .

1. ClickUp (melhor para gerenciamento e colaboração de documentação de IA)

Organize, consulte e gerencie vários trabalhos de pesquisa usando os recursos de gerenciamento de documentos do ClickUp ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho completa que simplifica o gerenciamento de pesquisas, o planejamento e a organização de projetos. Ela foi projetada para ajudá-lo a manter-se organizado enquanto colabora em seus documentos e em outras tarefas relacionadas à pesquisa.

Crie e resuma artigos de pesquisa usando o ClickUp Brain

Tudo no ClickUp está integrado com Cérebro do ClickUp o assistente de IA da plataforma que potencializa seus recursos.

O ClickUp Brain é altamente capaz. Alguns de seus melhores recursos incluem:

Condensar longos artigos de pesquisa em resumos concisos e destacar pontos-chave e detalhes essenciais para ajudá-lo a obter insights mais rapidamente. Você pode até mesmo ajustar o tom, a profundidade e a legibilidade do resumo para se adequar ao seu público

Atuar como um parceiro de discussão para debater as lacunas de pesquisa após uma revisão da literatura

Ajudá-lo a escrever os primeiros rascunhos de seus artigos com mais rapidez - tudo o que você precisa fazer é inserir os dados e instruir o Brain sobre o tipo de estilo e tom que você precisa

Permitir que você escreva artigos de alta qualidade, compartilhando sugestões de escolha de palavras, tamanho do texto, tom e muito mais

Gere primeiros rascunhos e melhore o texto de seus trabalhos de pesquisa usando IA no ClickUp

Não importa se você precisa de uma visão geral rápida ou de uma análise mais aprofundada, o Brain torna o processo descomplicado.

Resuma documentos longos sem esforço no ClickUp Docs usando o Brain

O ClickUp Brain também pode gerenciar todo o seu espaço de trabalho, compartilhando percepções inteligentes para melhor gerenciamento de tarefas e aumento de sua produtividade. Documentos do ClickUp também simplifica todo o processo de pesquisa. Esse recurso permite que você crie, edite e colabore em documentos em tempo real. Você também pode armazenar toda a sua literatura para análise no Docs, centralizando seus recursos para que você gaste menos tempo procurando informações e mais tempo processando e sintetizando-as.

Economize tempo e esforço resumindo tópicos e muito mais com o ClickUp Brain

O ClickUp também oferece uma variedade de modelos personalizáveis para atender às suas necessidades de pesquisa e resumo. Você pode usá-los para tudo, desde planejamento de pesquisa para documentação do processo .

Melhores recursos do ClickUp

Gere rapidamente resumos de notas de pesquisa, capítulos de livros ou mensagens de bate-papo diretamente no ClickUp

Insira um bloco de resumo gerado automaticamente para ter uma visão geral rápida de documentos ou páginas

Identifique as próximas etapas de seus documentos, bate-papos e notas de pesquisa usando IA

Conecte fluxos de trabalho com o Docs integrado, painéis em tempo real e modelos de anotações Limitações do ClickUp

O upload de PDFs ou arquivos externos pode exigir uma etapa extra para integrar ferramentas de terceiros

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

ClickUp ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.300+ avaliações)

2. Quillbot (melhor para parafraseamento rápido e aprimoramento de texto)

via QuillBotQuillBot é uma ferramenta de parafraseamento e aprimoramento de texto com tecnologia de IA que simplifica a redação de trabalhos de pesquisa. A ferramenta oferece vários modos para se adequar a diferentes estilos de redação, de modo que cada escritor de pesquisa possa encontrar o que funciona melhor para ele.

O coração do QuillBot é o recurso Paraphraser, que oferece sete modos exclusivos para reescrever o texto: Padrão, Fluência, Formal, Simples, Criativo, Expandir e Encurtar.

Você pode acessar os modos Padrão e Fluência gratuitamente. No entanto, o modo Creative requer o registro da conta e os demais modos estão disponíveis com uma assinatura.

O Paraphraser permite a reescrita de sinônimos, enquanto o Fluency se concentra na correção da gramática e no aprimoramento da coerência. Mas, para a maioria das pessoas, o modo Standard é mais do que suficiente.

Depois de reescrever, você pode até clicar em qualquer palavra para ver sinônimos alternativos. Além disso, o recurso Synonyms oferece controle sobre o comprimento e a precisão das frases.

Você pode ajustar a estrutura da frase com base em suas necessidades, facilitando o refinamento ainda maior do seu trabalho.

Melhores recursos do Quillbot

Crie resumos em forma de parágrafo ou de marcador

Veja uma comparação lado a lado do texto original e do resumo

Melhore a qualidade do texto com ferramentas de paráfrase e verificações gramaticais integradas

Use um controle deslizante para modificar o tamanho do seu resumo

Limitações do Quillbot

Problemas ocasionais podem levar a mais tempo gasto na solução de problemas

Limites mensais restritos de páginas e palavras, mesmo em planos pagos

Preços do Quillbot

Plano gratuito

Premium: uS$ 9,95/mês

Quillbot ratings & reviews

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

3. Jenni AI (Melhor para redação acadêmica)

via IA de Jenni O que se obtém quando se combina o poder do processamento de linguagem natural com o rigor das ferramentas acadêmicas? Jenni AI.

É um assistente de redação avançado projetado para ajudá-lo a escrever com eficiência. Inicialmente criada como uma ferramenta de SEO B2B, agora ela é especializada em redação acadêmica e oferece geração precisa de conteúdo.

O mecanismo de pesquisa pessoal do Jenni AI ajuda a criar um banco de dados de fontes confiáveis. Você pode importar trabalhos de pesquisa e artigos acadêmicos para a Jenni AI, cujo redator de artigos de IA gratuito usa esses materiais para informar sua geração de conteúdo.

Melhores recursos do Jenni AI

Mantenha o controle sobre cada frase com a abordagem de geração linha a linha

Escolha o estilo de redação correto: persuasivo, formal ou acadêmico

Use o verificador de plágio integrado para verificar possíveis problemas e sugerir alternativas

Use o AskJenny sobre seu projeto ou técnicas de redação sem sair do editor

Com o Autocomplete, obtenha sugestões de redação em tempo real para manter o fluxo e evitar o bloqueio do escritor

Limitações da IA do Jenni

Alguns usuários podem achar que as sugestões constantes distraem

O AskJenni pode ocasionalmente dar respostas genéricas a perguntas acadêmicas detalhadas e pode ter dificuldades com tópicos altamente especializados

Preços do Jenni AI

Gratuito

Ilimitado : uS$ 30/mês

: uS$ 30/mês Equipe e institucional: Preços personalizados

Jenni AI ratings & reviews

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

diversão: várias revistas importantes também começaram a usar a IA para examinar os artigos quanto a plágio e qualidade do idioma antes de enviá-los para revisão por pares.

4. Litmaps (melhor para revisões de literatura)

via LitmapsMapas de letras é uma ferramenta avançada criada para dar suporte aos pesquisadores na organização e visualização de suas pesquisas, o que a torna um recurso valioso para a redação de artigos de pesquisa em IA.

Seja para começar do zero ou para desenvolver uma extensa biblioteca de pesquisa, o Litmaps permite que você descubra estudos importantes e trabalhos influentes sobre o seu assunto com apenas alguns cliques.

Mantendo-se à frente da curva de pesquisa, você pode gastar menos tempo procurando artigos e se concentrar mais em sua pesquisa atual.

O Litmaps também ajuda você a se manter atualizado com notificações automáticas por e-mail sempre que novos artigos relacionados ao seu tópico forem publicados. Isso garante que você nunca perca desenvolvimentos importantes em sua área.

Melhores recursos do Litmaps

Pesquise em um vasto catálogo de mais de 270 milhões de artigos de pesquisa

Identificar os artigos mais relevantes com base em citações e referências

Organize e visualize tópicos de pesquisa com mapas mentais e ferramentas de gerenciamento de referências

Acompanhe o progresso de sua pesquisa e mantenha todas as suas fontes em um só lugar

limitações do #### Litmaps

Alguns usuários dizem que a plataforma oferece opções de visualização limitadas

Preços da Litmaps

Gratuito

Profissional Educacional: US$ 12,50/mês

US$ 12,50/mês Pro Comercial: $50/mês

$50/mês Equipe: Preços personalizados

Litmaps ratings & reviews

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

5. SciSpace (melhor para PDFs científicos)

via SciSpace A revisão da literatura é um componente inevitável da redação de pesquisas e, muitas vezes, também pode ser o que consome mais tempo. A pesquisa em inúmeros documentos e fontes para a sua revisão da literatura pode ser extremamente tediosa.

Felizmente, SciSpace's Literature Review do SciSpace simplifica as revisões de literatura. Projetada para ajudá-lo a realizar revisões sistemáticas rapidamente, essa ferramenta com tecnologia de IA simplifica a comparação e a análise de vários artigos de pesquisa.

É possível obter rapidamente resumos de seções cruciais de cada trabalho de pesquisa, como introdução, resumo, métodos e conclusões.

Melhores recursos do SciSpace

Extraia conceitos-chave, temas e padrões de artigos científicos em questão de minutos

Pesquise o extenso repositório de mais de 282 milhões de artigos de pesquisa usando palavras-chave ou tópicos

Use o recurso de matriz para filtrar e obter insights de artigos relevantes

Aproveite as ferramentas integradas de gerenciamento de citações para uma melhor organização

Limitações do SciSpace

Requer uma curva de aprendizado para alguns usuários devido à ampla gama de recursos

Acesso limitado a recursos avançados sem uma assinatura paga

Preços do SciSpace

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: US$ 20/mês

US$ 20/mês Laboratórios e universidades: US$ 18/mês por usuário (mínimo de dois usuários)

SciSpace ratings & reviews

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

6. PaperPal (A melhor ferramenta de escrita com IA tudo-em-um para acadêmicos)

via PaperPalPaperPal é uma ferramenta de redação com IA especializada para trabalhos de pesquisa. Oferece verificações gramaticais avançadas, suporte a estilos de citação e suporte à redação acadêmica.

A ferramenta fornece acesso a mais de 250 milhões de artigos de pesquisa, oferecendo respostas a perguntas com respaldo científico e gerando citações em mais de 10.000 estilos.

Se precisar de ajuda para fazer um brainstorming, criar esboços, resumos e abstracts ou elaborar e-mails para periódicos, o PaperPal é uma ferramenta de IA que pode ajudá-lo em todos os aspectos da redação acadêmica.

Você pode até mesmo obter traduções de mais de 25 idiomas estrangeiros para o inglês para manter a integridade de sua pesquisa enquanto aprimora sua redação.

O relatório abrangente de prontidão de envio do PaperPal verifica seu manuscrito em relação a mais de 30 problemas técnicos e de idioma. Ele também oferece sugestões de sinônimos com base na literatura publicada para melhorar a clareza do texto.

Melhores recursos do PaperPal

Fornece recomendações linguísticas detalhadas para melhorar a redação de pesquisas em inglês

Garante a consistência estrutural e técnica em seu manuscrito

Oferece assistência em tempo real sobre o idioma e a gramática enquanto você escreve

Oferece suporte a mais de 1.300 áreas temáticas com sugestões de redação personalizadas

Integra-se perfeitamente ao MS Word para facilitar o uso em seu fluxo de trabalho atual

Limitações do PaperPal

A funcionalidade é limitada principalmente a manuscritos em inglês, reduzindo a utilidade para textos que não estejam em inglês

Preços do PaperPal

Gratuito

Prime: $19/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o PaperPal

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

7. Jasper AI (Melhor para redação de conteúdo geral)

via IA do Jasper Embora seja destinado principalmente ao marketing, IA do Jasper também é uma plataforma avançada de criação de conteúdo que usa o processamento de linguagem natural (NLP) para analisar dados de várias fontes on-line.

Ao receber informações como palavras-chave ou tópicos, o Jasper pode gerar ideias de conteúdo e ajudar na criação de postagens de blog, conteúdo de mídia social, e-mails e muito mais.

Um dos melhores recursos do Jasper é o controle de tom. Você pode especificar um tom que corresponda ao seu público-alvo ou persona. Isso ajuda a garantir que seu conteúdo atinja o tom certo e repercuta entre os leitores.

O Jasper também oferece sugestões úteis de otimização para melhorar sua redação, que você pode acessar por meio de seus vários modelos.

Outro recurso importante é o "Modo Chefe" do Jasper, que permite que você escreva até cinco vezes mais rápido. Nesse modo, basta dar comandos, e o Jasper cuidará do resto.

No entanto, esteja ciente de que a aceleração do processo pode afetar a qualidade, e o conteúdo pode parecer mais genérico.

No Modo Chefe, você também tem acesso a modelos predefinidos ou "receitas", como "Escreva sobre (palavra-chave)" Você pode personalizar essas receitas para atender às suas necessidades específicas, tornando o Jasper uma ferramenta versátil para muitos tipos de conteúdo.

Melhores recursos do Jasper AI

Escreva conteúdo longo, como artigos, ensaios ou até mesmo livros, em apenas 15 minutos

Suporte a mais de 25 idiomas para criação de conteúdo multilíngue

Dite suas ideias diretamente para o Jasper para gerar conteúdo sem usar as mãos

Reformule o texto para corresponder a diferentes níveis de leitura para maior acessibilidade

Integração com ferramentas como Grammarly, Copyscape e Surfer para a criação de conteúdo sem interrupções

Limitações da IA do Jasper

Produz resultados menos eficazes para tópicos altamente técnicos ou de nicho

Gera conteúdo ou respostas irrelevantes em momentos que podem não estar alinhados com sua solicitação

Preços do Jasper AI

Creator: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Pro: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Business: Preços personalizados

Jasper AI ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

8. Perplexity (Melhor mecanismo de pesquisa de conversação)

via PerplexidadeIA de perplexidade é um mecanismo de pesquisa de conversação e de redação com IA avançada que aproveita o processamento de linguagem natural (NLP) para interpretar suas perguntas. Em seguida, ele vasculha a Web para reunir informações relevantes e fornece respostas claras e bem estruturadas.

O resumo geralmente fornece tudo o que você precisa, mas você pode verificar as fontes originais se quiser detalhes mais aprofundados.

Por exemplo, se você perguntar: "Quais são os benefícios do bate-papo ao vivo?" Perplexity irá:

Pesquisar sites confiáveis para reunir informações

Fornecerá citações para cada fonte

Oferecer imagens e vídeos para ajudar a esclarecer o tópico

A ferramenta usa os modelos GPT-4 e Claude-3 para reunir e fornecer os resultados mais precisos e relevantes.

Um de seus melhores recursos é o compromisso com a transparência. Ela cita todas as fontes usadas para gerar as respostas, o que é inestimável para pesquisas ou para a tomada de decisões informadas.

Melhores recursos do Perplexity

Obter citações de todas as fontes mencionadas na resposta

Pesquise uma ampla variedade de materiais, incluindo periódicos, mídias sociais e sites de notícias

Obtenha uma experiência de pesquisa interativa por meio do Perplexity Copilot para esclarecimento e compreensão mais profunda

Limitações do Perplexity

Falta uma ampla gama de dados indexados em algumas áreas temáticas

As respostas dependem do tamanho e da diversidade dos conjuntos de dados, o que pode afetar sua qualidade

Preço da perplexidade

Gratuito

Pro: US$ 20/mês

US$ 20/mês Enterprise Pro: Preços personalizados

Perplexity ratings & reviews

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Avaliações insuficientes

9. Scite.ai (melhor para pesquisa de citações acadêmicas)

via Scite.ai Se você já escreveu um trabalho de pesquisa, sabe como pode ser entediante compilar as citações de todas as suas fontes de referência. Scite.ai é um assistente on-line inteligente que ajuda você a resolver esse desafio.

A ferramenta obtém respostas diretamente de mais de 32 milhões de artigos de pesquisa, fornecendo insights precisos. Você pode até carregar seus próprios documentos para que a IA use em suas respostas, facilitando a integração de suas referências e fontes em sua pesquisa.

O Scite AI também inclui uma extensão de navegador útil que integra várias plataformas de pesquisa. Isso permite que você acesse facilmente os contextos de citação ao ler artigos on-line.

Com o Scite Zotero Plugin, você pode até mesmo ver como outros artigos de pesquisa citaram, mencionaram ou contradisseram suas referências.

Melhores recursos do Scite.ai

Tenha acesso a mais de 1,2 bilhão de declarações de citação para pesquisas abrangentes

Faça perguntas em uma linguagem simples e obtenha respostas de 32 milhões de artigos

Permita o upload de documentos para incorporar referências pessoais e literatura preferida nas respostas

Acompanhe métricas importantes sobre suas publicações usando o recurso Scite Digest

Limitações do Scite.ai

Respostas de IA limitadas à literatura existente, podendo deixar de fora pesquisas novas ou interdisciplinares

Apresentar opções avançadas de filtragem pode ser complexo de usar sem experiência ou treinamento prévio

Preços do Scite.ai

Pessoal : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Organização: Preços personalizados

Scite.ai ratings & reviews

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

10. Scholarcy (melhor para resumir pesquisas acadêmicas e livros didáticos)

via Acadêmico Usando tecnologia avançada, como processamento de linguagem natural (NLP) e aprendizado de máquina (ML), Acadêmico condensa longos relatórios e documentos de pesquisa em resumos claros e fáceis de digerir.

Esses resumos destacam as ideias principais, permitindo que você compreenda rapidamente o conteúdo.

O verdadeiro ponto forte do Scholarcy está em sua capacidade de decompor conceitos complexos. Ele cria resumos de artigos de pesquisa fáceis de ler abrangendo os principais pontos, métodos e conclusões.

Isso o torna perfeito para pesquisadores que precisam revisar uma grande quantidade de material, mas querem se concentrar no que é mais importante.

melhores recursos do #### Scholarcy

Personalize seus resumos de acordo com seu estilo de leitura com o recurso "Enhance" (Aprimorar)

Salve resumos como flashcards interativos e armazene-os em sua biblioteca pessoal

Use extensões de navegador para gerar resumos diretamente de artigos on-line

Exporte resumos em diferentes formatos para integrá-los facilmente a outras ferramentas

Crie listas de referências e bibliografias diretamente de textos acadêmicos

Limitações do Scholarcy

Leva mais tempo de processamento para documentos mais complexos

Requer uma assinatura paga para acesso a recursos premium, como a Scholarcy Library

Preços do Scholarcy

**Gratuito

Scholarcy Plus: uS$ 4,99/mês

Scholarcy ratings & reviews

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capítulos: Avaliações insuficientes

11. Mendeley (melhor para gerenciamento de referências)

via MendeleyMendeley é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de referências que ajuda os pesquisadores a pesquisar, organizar, ler e citar artigos acadêmicos. Sua extensa biblioteca digital facilita a pesquisa e a organização de artigos para referência futura.

Você pode fazer anotações em documentos, escrever citações e até mesmo criar bibliografias anotadas. Isso torna o gerenciamento de projetos de pesquisa muito mais simples.

O gerenciador de citações da plataforma é particularmente útil para educadores ou pesquisadores que precisam verificar a precisão e a consistência das citações.

O gerenciador de referências ajuda você a criar citações de uma ampla variedade de fontes. Sejam páginas da Web, arquivos PDF ou documentos de pesquisa, o Mendeley facilita o gerenciamento de anexos e a organização de seus arquivos.

Melhores recursos do Mendeley

Acesse um extenso banco de dados com mais de 100 milhões de artigos de várias editoras

Gerar referências, citações e bibliografias com facilidade em vários estilos de periódicos

Sincronização entre plataformas, incluindo Windows, Mac, Linux e todos os navegadores da Web

Gerencie sua biblioteca adicionando artigos diretamente do navegador ou importando-os de seu desktop

Encontre oportunidades de emprego com acesso a mais de 250.000 cargos relacionados à ciência, tecnologia e saúde

Limitações do Mendeley

Alguns usuários dizem que o aplicativo para desktop faz logout com muita frequência, o que é frustrante quando se está no meio de um projeto

Preços do Mendeley

Gratuito

Plus: $4,99/mês

$4,99/mês Pro: $9,99/mês

$9,99/mês Max: $14,99/mês

Mendeley ratings & reviews

G2: 4,3/5 (mais de 240 avaliações)

4,3/5 (mais de 240 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

💡 Dica profissional: Use uma combinação de ferramentas de IA para reduzir seu tempo de pesquisa e redação, dando-lhe mais horas para se concentrar em análise e inovação.

Melhore sua redação de pesquisa com o ClickUp

Há muitas ferramentas de IA impressionantes disponíveis que podem ajudá-lo a escrever trabalhos de pesquisa e ensaios. Muitas dessas plataformas afirmam oferecer conteúdo original e economizar seu tempo.

No entanto, se você estiver procurando uma solução que vá além da redação de pesquisas básicas, o ClickUp é a melhor opção.

Com recursos avançados, como gerenciamento de citações, sugestões em tempo real e integrações simples, o ClickUp pode economizar seu tempo e aumentar a produtividade.

Extrair pontos-chave de um trabalho de pesquisa específico ou condensar um artigo longo - nenhuma tarefa de pesquisa é difícil demais para o ClickUp. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para ver a diferença em sua redação de pesquisa!