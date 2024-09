10 melhores softwares de gerenciamento de solicitações de serviços em 2024

Você está gerenciando uma empresa B2B movimentada, onde as solicitações de clientes para soluções de software personalizadas chegam diariamente. Cada solicitação e cada cliente são cruciais, mas você não consegue monitorar todos eles. O gerenciamento manual de threads de e-mail e tíquetes geralmente leva a solicitações confusas ou a respostas atrasadas.

O resultado? A sua equipe fica em dificuldades e você corre o risco de afastar clientes.

Quer você trabalhe com TI, suporte ao cliente ou gerencie operações internas, o caos de lidar com solicitações manualmente pode ser esmagador.

Mas aqui está uma solução! Um software de gerenciamento de solicitações de serviço que centraliza todas as etapas do processo de solicitação de serviço, desde o envio até a resolução, aumentando a eficiência e a satisfação do cliente.

Com anos de experiência no gerenciamento de solicitações de serviços internos e de clientes, a equipe do ClickUp e eu compilamos uma lista dos 10 melhores softwares de gerenciamento de solicitações de serviços. Essa ferramenta pode transformar seu processo de gerenciamento de solicitações de serviço.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de solicitações de serviço?

Ao selecionar um software de gerenciamento de solicitações de serviço, você precisa considerar os recursos e as capacidades que ajudarão sua equipe a aumentar significativamente a eficiência e a satisfação do cliente.

Veja a seguir o que você deve procurar:

Automação: Certifique-se de que o software tenha recursos robustos de automação para agir de acordo com regras predefinidas, como escalonamento de solicitações e minimização da intervenção manual. Em seguida, defina suas prioridades de gerenciamento de solicitações de serviço de acordo com essas regras

Certifique-se de que o software tenha recursos robustos de automação para agir de acordo com regras predefinidas, como escalonamento de solicitações e minimização da intervenção manual. Em seguida, defina suas prioridades de gerenciamento de solicitações de serviço de acordo com essas regras Autoatendimento: Procure um software com capacidade de fornecer suporte de autoatendimento, como FAQs e guias de solução de problemas, para minimizar as solicitações de serviço e aliviar a carga das equipes da central de serviços

Procure um software com capacidade de fornecer suporte de autoatendimento, como FAQs e guias de solução de problemas, para minimizar as solicitações de serviço e aliviar a carga das equipes da central de serviços Relatórios e análises: Procure painéis personalizáveis que tenham recursos de análise em tempo real. Como provedor de serviços, você precisa de recursos abrangentes de geração de relatórios, pois eles são essenciais para rastrear as métricas de serviço, monitorar a conformidade com o SLA (contrato de nível de serviço) e identificar áreas de melhoria

Procure painéis personalizáveis que tenham recursos de análise em tempo real. Como provedor de serviços, você precisa de recursos abrangentes de geração de relatórios, pois eles são essenciais para rastrear as métricas de serviço, monitorar a conformidade com o SLA (contrato de nível de serviço) e identificar áreas de melhoria Interface amigável: Selecione ferramentas de gerenciamento de solicitações com uma interface intuitiva para usuários e administradores, a fim de reduzir o tempo de treinamento e incentivar a adoção para uma prestação de serviços tranquila

Selecione ferramentas de gerenciamento de solicitações com uma interface intuitiva para usuários e administradores, a fim de reduzir o tempo de treinamento e incentivar a adoção para uma prestação de serviços tranquila Acessibilidade móvel: Escolha uma ferramenta de gerenciamento de solicitações de serviço compatível com dispositivos móveis que permita aos usuários e administradores gerenciar solicitações em qualquer lugar, aumentando a flexibilidade e a capacidade de resposta

Procure um software que ofereça diferentes recursos de gerenciamento de atendimento ao cliente e modelos de declaração de problemas para agilizar o processo de gerenciamento de solicitações de serviço.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de solicitações de serviço

Aqui estão os 10 melhores software de gerenciamento de incidentes para ajudá-lo a otimizar significativamente suas operações.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de solicitações de serviço)

Atribua solicitações de serviço a membros designados da equipe com o ClickUp Customer Service ClickUp o ClickUp, um software versátil de gerenciamento de projetos e clientes, automatiza e agiliza os fluxos de trabalho para facilitar o tratamento das solicitações de serviço. Com sua infinidade de recursos exclusivos, ele oferece suporte durante todo o processo, desde o início de uma tarefa para a solicitação de serviço até o monitoramento e a priorização.

Tarefas do ClickUp

Crie e atribua solicitações de serviço rapidamente com o ClickUp Tasks

Crie, atribua e rastreie solicitações de serviço como Tarefas do ClickUp . Permite criar tarefas separadas para solicitações de serviço, monitorá-las e designar membros da equipe para tomar medidas imediatas e aumentar a responsabilidade.

Além disso, você pode definir Status de tarefas personalizadas do ClickUp e prioridades para cada um deles para refletir os diferentes status de uma solicitação de serviço. Por exemplo, Novo, Em andamento, Aguardando feedback e Concluído.

Não apenas isso, Prioridades de tarefas do ClickUp permite que você adicione diferentes sinalizadores: Urgente, Alta, Normal e Baixa. Por exemplo, imagine que você tenha cinco tíquetes ao mesmo tempo. Você pode usar esse recurso para informar à sua equipe quais devem ser trabalhados primeiro.

Atendimento ao cliente do ClickUp

Gerencie com eficiência as solicitações de serviço e identifique problemas comuns com o ClickUp Customer Service Serviço de Atendimento ao Cliente do ClickUp economiza repetições e ajuda você a apontar as preocupações mais rapidamente. Veja como: Ele permite que você use tags para sinalizar problemas comuns, resolvê-los prontamente e evitar que ocorram novamente.

Ele faz isso ajudando você a separar as solicitações de serviço com base nos problemas, clientes ou tipos de solicitações. Além disso, com Automações do ClickUp com o ClickUp Automations, você pode delegar automaticamente determinadas solicitações a um determinado membro com base em critérios específicos ou alterar o status de uma tarefa quando determinadas condições forem atendidas.

Gerenciamento de tempo do ClickUp

Gerenciamento de solicitações de serviços de tempo e fornecimento de estimativas exatas com o ClickUp Time Management

É fundamental fornecer aos clientes um tempo estimado para resolver suas solicitações de serviço. Isso geralmente é uma tarefa complicada, mas não com o Gerenciamento de tempo do ClickUp .

Acompanhe o tempo gasto em cada solicitação de serviço para monitorar a eficiência e identificar gargalos. Além disso, com uma ideia de quanto tempo uma solicitação semelhante leva, você pode definir estimativas de tempo para tarefas a fim de gerenciar expectativas, SLAs e prazos.

ClickUp Dashboards

Gerencie todas as solicitações de serviço em um só lugar e visualize o progresso com o ClickUp Dashboard

Por fim, deseja ter uma visão holística de todas as solicitações de serviço recebidas em um único local? Dashboards do ClickUp tornam isso possível.

Crie painéis para obter uma visão de alto nível das métricas de solicitação de serviço, como o número de solicitações, o tempo médio de resposta e a distribuição de status. Também é possível gerar relatórios e analisar o desempenho da equipe para identificar áreas de melhoria.

Embora esses sejam alguns benefícios, organizar o processo de gerenciamento de solicitações de serviço parece muito trabalhoso? O ClickUp tem uma solução: seu Modelo de solicitação de serviço do ClickUp para entrar em ação mais rapidamente.

Gerencie solicitações de serviço com o modelo de solicitação de serviço do ClickUp

Com esse modelo, você pode:

Poupar tempo fornecendo um formato padrão de solicitação de serviço e garantir a consistência entre as solicitações

e garantir a consistência entre as solicitações Garantir que as solicitações sejam atribuídas e tratadas de forma rápida e eficiente , reduzindo a chance de erro humano

, reduzindo a chance de erro humano Rastrear o status da solicitação adicionando tags como Bloqueado, Nova solicitação, Resolvido e Sob investigação para acompanhar o progresso e priorizar as tarefas

como Bloqueado, Nova solicitação, Resolvido e Sob investigação para acompanhar o progresso e priorizar as tarefas Visualize as solicitações e obtenha detalhes adicionando atributos personalizados, como captura de tela, resolução fornecida, número do computador, e-mail de contato e local

melhores recursos do #### ClickUp

Automatização de fluxos de trabalho : Automatize a criação de tarefas, a atribuição e os fluxos de trabalho de notificação com base em acionadores, como o envio de solicitações ou o nível de prioridade

: Automatize a criação de tarefas, a atribuição e os fluxos de trabalho de notificação com base em acionadores, como o envio de solicitações ou o nível de prioridade Configure notificações: Mantenha todas as partes interessadas informadas com notificações e alertas sobre o status da solicitação de serviço e use lembretes para garantir que nenhuma solicitação de serviço seja esquecida

Mantenha todas as partes interessadas informadas com notificações e alertas sobre o status da solicitação de serviço e use lembretes para garantir que nenhuma solicitação de serviço seja esquecida Colaboração da equipe : Facilite a colaboração entre os membros da equipe usandoColaboração do ClickUp para permitir que eles comentem, marquem colegas e discutam detalhes em tópicos de tarefas

: Facilite a colaboração entre os membros da equipe usandoColaboração do ClickUp para permitir que eles comentem, marquem colegas e discutam detalhes em tópicos de tarefas Aumente a segurança: Proteja informações confidenciais com recursos de segurança robustos, incluindo permissões personalizáveis e criptografia de dados

Limitações do ClickUp

Nem todos os recursos avançados estão disponíveis no aplicativo móvel ClickUp (até o momento)

Preços do ClickUp

Gratuito : Para sempre

: Para sempre Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Zendesk (melhor para gerenciamento integrado de solicitações de serviço)

via Zendesk O Zendesk simplifica o atendimento ao cliente criando um hub central para perguntas, solicitações e preocupações dos clientes.

Seus clientes podem entrar em contato com você com suas reclamações usando e-mail, chat, telefone, celular ou canais sociais. Como rastrear todos eles ao mesmo tempo?

O Zendesk cria um tíquete e o insere na fila para que você tenha tudo em um só lugar.

Você também pode usar a IA da Zendesk, criada com base em bilhões de interações genuínas de atendimento ao cliente. Ela entende a experiência do cliente, o que significa que você pode fornecer suporte personalizado.

Melhores recursos do Zendesk

Use integrações de aplicativos no Zendesk, como Jira, Salesforce e Slack

Obtenha suporte de comunicação omnichannel para melhorar a acessibilidade e a conveniência

Trate as solicitações de serviço com eficiência integrando ferramentas de comunicação e colaborando com os membros da equipe

Limitações do Zendesk

Aprender os recursos do software e personalizá-lo de acordo com suas necessidades leva tempo

O uso do aplicativo móvel é difícil e não está equipado com todos os recursos

Preços do Zendesk

Equipe de suporte : uS$ 19 por agente/mês

: uS$ 19 por agente/mês Suporte Profissional : uS$ 55 por agente/mês

: uS$ 55 por agente/mês Suporte Enterprise: $115 por agente/mês

Avaliações e resenhas do Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 5.800 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.800 avaliações) Capterra: 4,4/5 (3.900+ avaliações)

3. Atlassian (melhor para gerenciamento de serviços de TI)

via Atlassian Se as suas solicitações de serviço se concentram principalmente no gerenciamento de serviços de TI, o Jira Service Management é exatamente o que você precisa. Ele permite que você otimize seu fluxo de trabalho integrando tudo em uma única plataforma para livrá-lo do fardo de processos pesados e rígidos que criam silos.

Um dos melhores aspectos desse software são seus formulários sem código e processos de automação para criar um fluxo de valor e eliminar tarefas repetitivas. Além disso, sua plataforma aberta e colaborativa ajuda a gerenciar melhor as solicitações, classificando as prioridades de gerenciamento de solicitações de serviço.

Melhores recursos da Atlassian

Aprimore sua central de serviços com complementos personalizados e API REST

Gerencie incidentes, problemas, gerenciamento de mudanças e solicitações de serviço em uma única plataforma

Resolva os problemas com rapidez e precisão, vinculando as solicitações de serviço diretamente às tarefas de desenvolvimento e às correções de bugs

Limitações da Atlassian

Há recursos limitados de geração de relatórios para obter uma visão das solicitações de serviço da empresa

Preços da Atlassian

**Gratuito

Padrão : uS$ 17,65 por agente/mês

: uS$ 17,65 por agente/mês Premium : uS$ 44,27 por agente/mês

: uS$ 44,27 por agente/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Atlassian

G2: 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

4,2/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4. OneDesk (melhor para gerenciamento de solicitações de serviço com suporte de IA)

via OneDesk Com o OneDesk, você pode capturar, responder e gerenciar tíquetes de suporte ao cliente, e-mails e outras interações com o cliente em um só lugar.

O que distingue este software é Odie ('OD'), o seu agente de IA que fornece aos clientes respostas com base no seu conteúdo.

Outro recurso exclusivo desse software de emissão de bilhetes é a captura e resposta de e-mails. Você pode conectar automaticamente sua caixa de entrada do MS 365 ou do Google Workspace para capturar e encadear respostas.

Você também pode criar fluxos de trabalho para diferentes tipos de solicitações para gerar tíquetes com propriedades padrão.

Melhores recursos do OneDesk

Dê suporte aos clientes por meio de chat ao vivo, formulários de solicitação, portal da Web, base de conhecimento e pesquisa de satisfação

Treine seu agente de IA por meio de artigos da base de conhecimento, consultas anteriores e respostas, e responda rapidamente

Acesse estatísticas em tempo real sobre o status dos seus tíquetes e o desempenho da equipe por meio de painéis e relatórios

Limitações do OneDesk

As atualizações interrompem o funcionamento do software e exigem reajustes do sistema

Preços do OneDesk

Standard :$13,99 por usuário/mês

:$13,99 por usuário/mês Premium :$15,99 por usuário/mês

:$15,99 por usuário/mês Enterprise:$18,99 por usuário/mês

OneDesk ratings and review

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Zoho Desk (melhor para gerenciamento de solicitações de serviço categorizadas)

via Zoho Desk O Zoho tem um sistema de suporte descomplicado para clientes, agentes e gerentes.

O recurso mais exclusivo desse software é o Round Robin, uma atribuição automática de tíquetes que permite dividir os tíquetes igualmente entre todos os seus agentes com base no limite que você definiu. Também é possível garantir que os tíquetes sejam tratados pelos agentes mais adequados da sua equipe.

Por exemplo, uma consulta relacionada a mídias sociais deve ser encaminhada a um especialista em mídias sociais para obter a melhor resolução no menor tempo possível.

Os melhores recursos do Zoho Desk

Organize automaticamente os tíquetes com base no prazo de vencimento, na prioridade e no status do CRM por meio de visualizações personalizadas e modos de trabalho

Assegura uma colaboração tranquila entre os agentes de suporte de diferentes departamentos para garantir que nenhuma informação se perca

Categorizar os tíquetes por meio de etiquetas para que correspondam ao representante certo

Limitações do Zoho Desk

O suporte para emissão de tíquetes em diferentes idiomas é limitado

Preços do Zoho Desk

Gratuito

Express: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Standard : uS$ 14/usuário por mês

: uS$ 14/usuário por mês Profissional : $23/usuário por mês

: $23/usuário por mês Enterprise: uS$ 40/usuário por mês

*Detalhes de preços obtidos de uma fonte externa

Zoho Desk avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (5.600+ avaliações)

4,4/5 (5.600+ avaliações) Capterra: Não há avaliações disponíveis

6. Hubspot (melhor para gerenciamento de solicitações de serviço de visualização única)

via HubSpot O help desk da HubSpot permite que você forneça suporte personalizado e alimentado por IA a partir de uma fonte unificada de verdade e aproveite insights de 360 graus para capacitar os representantes de suporte com informações valiosas.

Se sua empresa tem dificuldades para acompanhar o andamento das solicitações de serviço, esse software é a opção certa. Ele oferece à sua equipe acesso a toda a jornada do cliente em uma única visualização.

A HubSpot também combina o suporte omnichannel com contratos de nível de serviço avançados e recursos de roteamento para gerenciar sua crescente equipe de suporte e superar as expectativas dos clientes.

Melhores recursos da Hubspot

Analise o desempenho da equipe de atendimento acessando ferramentas robustas de relatórios e análises

Melhore os tempos de resposta com fluxos de trabalho automatizados que acionam tarefas de acompanhamento, atualizações de status e notificações

Aprimore a colaboração da equipe e elimine solicitações perdidas por meio de uma caixa de entrada centralizada

Limitações do Hubspot

Os recursos extensos tornam difícil entender por onde começar e quais são os melhores recursos a serem usados

Preços da Hubspot

Marketing Hub Professional : uS$ 800/mês (inclui três licenças)

: uS$ 800/mês (inclui três licenças) Marketing Hub Enterprise: uS$ 3.600/mês (inclui cinco licenças)

Avaliações e resenhas da Hubspot

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 11.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.100 avaliações)

7. Help Scout (melhor para gerenciamento de solicitações de serviços personalizados)

via Ajuda ao olheiro O Help Scout afirma reduzir o tempo de resposta do cliente em uma média de 30 minutos. Esse software permite que seus clientes se ajudem por meio de uma base de conhecimento e obtenham suporte em tempo real de humanos quando precisarem.

Além disso, você pode usar sua API e SDK para personalizar as coisas na vida real e fornecer o melhor suporte possível aos clientes e até mesmo à equipe interna.

Encontrei esse site externo e software de comunicação interna atraente porque poderia personalizar as respostas de suporte acessando o contexto, os dados e as respostas anteriores.

Melhores recursos do Help Scout

Use os recursos de IA para coletar informações de conversas anteriores e artigos de ajuda para criar respostas de acordo com a marca que estejam prontas para serem analisadas, revisadas e enviadas

Melhore a coordenação da equipe consolidando todas as interações com os clientes em um só lugar. Marque sua equipe usando menções para facilitar a participação e a ajuda de outras pessoas

Chegue à caixa de entrada zero reduzindo os e-mails e gerenciando-os com eficiência

Limitações do Help Scout

Há limites paramodelos de atendimento ao clientee a interface do usuário precisa ser aprimorada

Preços do Help Scout

Padrão : uS$ 25 por usuário/mês

: uS$ 25 por usuário/mês Mais : uS$ 50 por usuário/mês

: uS$ 50 por usuário/mês Pro: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Help Scout

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

8. SolarWinds (melhor para gerenciamento de solicitações de serviço de suporte remoto)

via SolarWinds A SolarWinds pode ser sua próxima opção se você estiver procurando um software que forneça uma solução combinada para emissão de tíquetes de mesa, gerenciamento de ativos de TI e suporte ao usuário final.

Ele leva o suporte interno e ao cliente um passo à frente, fornecendo um software de controle remoto acessível para todas as suas necessidades de suporte ao cliente e de help desk.

Outro recurso diferenciado desse software de ordens de serviço é o catalogo de serviços, que padroniza o processo de atendimento da solicitação de serviço.

Melhores recursos do SolarWinds

Capacite os usuários finais com um portal de autoatendimento fácil de usar

Ampliar o suporte aprimorado por meio do acesso a pedidos de compra e status do ciclo de vida

Garantir o gerenciamento eficiente de incidentes por meio da captura, priorização e encaminhamento automático de tíquetes

Limitações do SolarWinds

Aprender os recursos avançados do software requer tempo e esforço antes de implementá-los

Preços da SolarWinds

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da SolarWinds

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

4,3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 570 avaliações)

9. ServiceNow (melhor para gerenciamento de solicitações de serviço com visibilidade de ponta a ponta)

via ServiceNow O ServiceNow permite que você interaja com seus clientes da maneira que eles preferem por meio de assistência de autoatendimento em vários canais.

Seu gerenciamento de solicitações de serviço com IA aumenta a colaboração entre departamentos e oferece visibilidade de ponta a ponta a todas as partes interessadas.

O software também oferece suporte de ITSM para resolver problemas rapidamente e acelerar a inovação. Os agentes virtuais de linguagem natural podem oferecer resoluções instantâneas para tarefas repetitivas de serviços de TI, dando à sua equipe mais tempo para criar estratégias.

Melhores recursos do ServiceNow

Acompanhe os principais indicadores de desempenho, gere relatórios detalhados e tome decisões com base em dados

Simplifique processos como o gerenciamento de incidentes e mudanças por meio da compreensão da linguagem natural

Obtenha visibilidade completa do status do problema por meio de front, middle e back offices unificados em uma única plataforma

Limitações do ServiceNow

Tem um longo processo de implementação que requer várias etapas e opções de personalização para ser configurado

Preços do ServiceNow

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ServiceNow

G2: 4,4/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

10. HappyFox (melhor para gerenciamento de solicitações de serviço personalizadas)

via HappyFox O HappyFox é um sistema prático de help desk e suporte ao cliente que simplifica o atendimento e a solicitação de mudança por meio de um sistema robusto de tíquetes de suporte, base de conhecimento de autoatendimento e fóruns da comunidade.

Esse software completo de solicitação de serviço pode ser usado para suporte ao cliente, TI, RH e vendas. Ele permite que você crie campos personalizados e fluxos de trabalho para fornecer soluções personalizadas de solicitação de serviço.

Melhores recursos do HappyFox

Acelere os tempos de resposta e garanta que a equipe mais adequada atenda às solicitações por meio de atribuição automatizada

Categorize as solicitações de serviço por gravidade e complexidade e maximize a segurança, garantindo que somente profissionais autorizados tenham acesso

Aumente os detalhes e a precisão das solicitações enviadas por meio de formulários da Web personalizáveis para envio de solicitações

Limitações do HappyFox

O software não fornece notificações de novas atualizações e alterações no tíquete, o que pode levar à perda de detalhes

Preços do HappyFox

Básico : uS$ 14 por agente/mês

: uS$ 14 por agente/mês Equipe : uS$ 69 por agente/mês

: uS$ 69 por agente/mês Pro : uS$ 199 por agente/mês

: uS$ 199 por agente/mês Enterprise PRO: Preços personalizados

HappyFox ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

4,5/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Otimize o gerenciamento de solicitações de serviço com o ClickUp

O software de gerenciamento de solicitações de serviço é essencial para simplificar as operações de suporte e serviço. O software de gerenciamento de solicitações de serviço e modelos de relatórios de incidentes ajudam a automatizar o tratamento de solicitações, priorizar tarefas e fornecer análises detalhadas para melhorar a satisfação do cliente e implementar estratégias de gerenciamento de clientes .

O ClickUp se destaca por seus recursos avançados de gerenciamento de solicitações de serviço. Recursos como assistência de IA, fácil identificação de solicitações e visualização por meio de tags e detalhes personalizados fazem dele uma ferramenta excepcional para o gerenciamento eficiente de solicitações de serviço. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para transformar a maneira como sua organização lida com as operações de suporte e serviço.