10 melhores softwares de experiência do cliente em 2024

"Faça um cliente, não uma venda" Eu acredito nessa abordagem quando se trata de experiência do cliente. Tornei minha prioridade promover relacionamentos sólidos com os clientes, criando confiança e lealdade.

É claro que minha jornada teve sua cota de tropeços - qualidade inconsistente do atendimento ao cliente, tempo de resposta lento, dados fragmentados do cliente e falta de personalização - já vi de tudo.

Mas os contratempos me ensinaram que, com as ferramentas e a abordagem certas, proporcionar uma experiência excepcional ao cliente se torna uma segunda natureza.

Neste blog, reuni uma lista das 10 melhores ferramentas de software de experiência do cliente que podem ajudá-lo a centralizar os dados do cliente, coletar feedback em diferentes canais e analisar o comportamento do cliente para melhorar a satisfação geral do cliente.

O que você deve procurar em um software de experiência do cliente?

Depois de avaliar várias soluções de software de gerenciamento da experiência do cliente, identifiquei os principais fatores que você deve considerar para aprimorar as interações com os clientes e capacitar seus agentes para superar as expectativas dos clientes:

Flexível e adaptável: Selecione um software de experiência do cliente (CX) que se adapte a todos os tipos de negócios e atenda às suas necessidades exclusivas, independentemente do tamanho e da natureza de sua organização

Selecione um software de experiência do cliente (CX) que se adapte a todos os tipos de negócios e atenda às suas necessidades exclusivas, independentemente do tamanho e da natureza de sua organização Fácil de configurar: Procure um software de CX que seja fácil de configurar. Certifique-se de que você possa configurar facilmente o sistema sem precisar de conhecimentos profundos de codificação. Verifique também se a ferramenta permite que os desenvolvedores e designers de software implementem seu programa de pesquisa

Procure um software de CX que seja fácil de configurar. Certifique-se de que você possa configurar facilmente o sistema sem precisar de conhecimentos profundos de codificação. Verifique também se a ferramenta permite que os desenvolvedores e designers de software implementem seu programa de pesquisa Análise da experiência do cliente: Opte por um software de experiência do cliente com análise de CX omnichannel. Isso o ajudará a coletar e analisar dados de clientes de vários canais, como mídias sociais, e-mails, interações de call center etc., e a tomar decisões orientadas por dados

Opte por um software de experiência do cliente com análise de CX omnichannel. Isso o ajudará a coletar e analisar dados de clientes de vários canais, como mídias sociais, e-mails, interações de call center etc., e a tomar decisões orientadas por dados Recursos preditivos: Selecione ferramentas que ofereçam análises preditivas para ficar à frente da rotatividade e da insatisfação do cliente, medindo a experiência do cliente em diferentes estágios da jornada do cliente

Selecione ferramentas que ofereçam análises preditivas para ficar à frente da rotatividade e da insatisfação do cliente, medindo a experiência do cliente em diferentes estágios da jornada do cliente Integrações: As empresas usam vários aplicativos para realizar suas operações. Portanto, encontre uma plataforma de gerenciamento da experiência do cliente que possa se integrar aos seus aplicativos existentes e personalizar seu fluxo de trabalho

As empresas usam vários aplicativos para realizar suas operações. Portanto, encontre uma plataforma de gerenciamento da experiência do cliente que possa se integrar aos seus aplicativos existentes e personalizar seu fluxo de trabalho Automação: Procure uma solução de CX que possa coletar automaticamente o feedback do cliente, fornecer respostas rápidas às consultas do cliente, atribuir tíquetes a agentes com base nos requisitos do cliente etc.

Os 10 melhores softwares de experiência do cliente a serem usados

Atualmente, aprimorar a experiência do cliente é mais crucial do que nunca para sua empresa, e escolher o software certo pode fazer toda a diferença. Portanto, sem mais delongas, aqui está uma lista selecionada dos 10 melhores softwares de experiência do cliente com base em seus recursos, preços, limitações e avaliações de clientes.

Eles podem ajudá-lo a prestar um serviço excepcional e a criar relacionamentos duradouros com os clientes.

1. ClickUp (melhor para comunicação e gerenciamento de clientes)

Em ClickUp em nossa empresa, um de nossos valores orientadores é criar uma cultura que prioriza o cliente. A centralidade no cliente orienta tudo o que fazemos e, portanto, é claro que usamos o ClickUp para nos ajudar a satisfazer o cliente!

Da comunicação com o cliente ao gerenciamento de clientes, análise de clientes, gerenciamento de projetos, metas de atendimento ao cliente definição e colaboração em equipe-ClickUp ajuda a automatizar e agilizar todo o fluxo de trabalho de CX.

Com oSolução ClickUp CRM com o ClickUp CRM, posso visualizar o pipeline de vendas, rastrear contas de clientes e gerenciar relacionamentos com clientes. Você também pode criar todo o seu banco de dados de clientes no ClickUp e usá-lo para acessar todas as informações e documentos relevantes.

Gerencie os dados dos clientes com eficiência e obtenha percepções detalhadas com a solução de CRM do ClickUp

Os ClickUp Dashboards são a maneira perfeita de monitorar o valor do tempo de vida do cliente. Os mais de 50 widgets ajudam você a obter percepções avançadas sobre o comportamento do cliente. Também é possível rastrear tendências, encontrar áreas de melhoria e atribuir tarefas aos membros da equipe para aprimorar a experiência do cliente. Software de gerenciamento de projetos de clientes ClickUp facilita a sincronização das equipes de atendimento ao cliente com todas as atualizações dos clientes. Elas podem facilmente delegar tarefas, definir prioridades e sinalizar problemas, garantindo que todos os esforços estejam alinhados.

Melhorar a comunicação com o cliente, garantindo ação imediata com o ClickUp Customer Project Management Software

Um dos recursos de destaque de nossa plataforma é Cérebro ClickUp . É um assistente de IA que aprimora o gerenciamento de clientes ao:

Resumir chamadas de clientes e feedback de produtos

Geração de pesquisas com clientes

Criação de campanhas personalizadas

Geração de respostas personalizadas aos clientes

Criação de guias de atendimento ao cliente

Personalize a interação com o cliente e melhore a experiência do cliente com o ClickUp Brain

Os modelos do ClickUp são ótimos para simplificar todas as interações com os clientes em diferentes canais. Você pode gerenciar facilmente as interações com os clientes e melhorar o relacionamento com eles com o Modelo de gerenciamento de múltiplos engajamentos do ClickUp . Ele ajuda a rastrear tarefas e prazos em vários projetos de clientes, monitorar o progresso e priorizar as cargas de trabalho. Você também pode usá-lo para organizar tarefas, gerenciar recursos e colaborar com a sua equipe.

Modelo de gerenciamento de vários compromissos do ClickUp

O Modelo de plano de comunicação da ClickUp ajudou minha equipe a definir uma estratégia de mensagens eficaz para garantir uma comunicação clara e consistente com os clientes. Experimente-o se estiver procurando atingir o público-alvo desejado, identificar os melhores canais de comunicação e medir o sucesso dos esforços de comunicação.

Plano de comunicação do ClickUp

O Modelo de pesquisa de satisfação do cliente é excelente para medir a satisfação do cliente. Ele ajuda você a entender o que os clientes pensam sobre o seu produto. Você também pode usá-lo para criar pesquisas com clientes, capturar respostas, avaliar os resultados da pesquisa e identificar oportunidades para aprimorar a experiência do cliente.

Modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp

melhores recursos do #### ClickUp

Visualize incidentes de clientes e tendências de risco: Obtenha uma visão geral dos segmentos de clientes mais arriscados, identifique os motivos da rotatividade de clientes e preveja a receita comPainéis do ClickUp

Identifique tendências em diferentes segmentos de clientes e preveja a receita com o ClickUp Dashboards

Integração de e-mail: Automatize a comunicação com o cliente e envie e-mails de integração ou atualizações de projetos para os clientes comIntegração de e-mail do ClickUp

Envie e receba e-mails de clientes diretamente no ClickUp

Gere conteúdo personalizado: Aprimore a experiência do cliente personalizando a comunicação comCérebro do ClickUp *Colete dados relevantes: Obtenha feedback do cliente e converta-o em itens acionáveis com oFormulários ClickUp *Automatize o fluxo de trabalho: Garanta uma resposta rápida ao cliente automatizando tarefas com oAutomações do ClickUp Limitações do ClickUp

Alguns usuários consideram a configuração inicial e o processo de personalização demorados devido à grande variedade de opções e recursos

A experiência do aplicativo móvel não tem a funcionalidade completa disponível na versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Empresarial: $12 por mês por usuário

$12 por mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.100 avaliações)

2. HubSpot (melhor para automação de atendimento ao cliente)

via HubSpot O software de atendimento ao cliente com tecnologia de IA da HubSpot ajuda a simplificar as operações de suporte ao cliente e a automatizar o atendimento ao cliente. Ele oferece um banco de dados centralizado de clientes para visualizar as pontuações de saúde do cliente, o uso do produto e os tíquetes.

A melhor parte do CRM da HubSpot é a capacidade de coletar feedback dos clientes por meio de pesquisas personalizadas. Ele fornece um relatório detalhado de análise de serviços que ajuda a identificar o risco de rotatividade e a encontrar áreas para aumentar os níveis de satisfação do cliente.

Além disso, sua integração de IA analisa as interações com o cliente e fornece insights para personalizar a comunicação com o cliente com base nos canais e no tipo de problema.

Melhores recursos da HubSpot

Encaminhe automaticamente os clientes para o agente ou a equipe certa com chatbots alimentados por IA

Obtenha insights unificados sobre o cliente para melhorar as operações de atendimento ao cliente e reter clientes

Aumente a eficiência do cliente com um help desk e um espaço de trabalho robusto para emissão de tíquetes

Ofereça portais de clientes personalizados para melhorar a experiência do cliente

Limitações da HubSpot

A HubSpot oferece contratos anuais, o que leva a custos iniciais mais altos

Não oferece testes A/B em planos inferiores

Preços da HubSpot

Ferramentas gratuitas

Plataforma para clientes iniciais: US$ 20 por mês por usuário, cobrados anualmente

US$ 20 por mês por usuário, cobrados anualmente Plataforma para clientes profissionais: US$ 1.300 por mês para 5 usuários, cobrados anualmente

US$ 1.300 por mês para 5 usuários, cobrados anualmente Plataforma para clientes corporativos: US$ 4.300 por mês para 7 usuários

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

3. Podium (melhor para campanhas de marketing personalizadas)

via Pódio A Podium é uma ferramenta de interação com o cliente que ajuda as empresas a gerenciar as informações dos clientes, depoimentos de clientes comentários on-line e mensagens de clientes. O recurso Contact Profiles simplifica o rastreamento das interações com os clientes em vários canais, permitindo que você crie uma experiência personalizada para cada cliente.

A melhor parte do software de gerenciamento da experiência do cliente da Podium é que você pode adicionar tags a cada perfil de cliente, como Cliente VIP, Fundador e Lojas de Varejo, para adaptar suas mensagens aos atributos do cliente.

Melhores recursos do Podium

Envie pesquisas rápidas por meio de mensagens de texto e obtenha percepções em tempo real dos clientes

Entenda onde os clientes estão em sua jornada no estágio de cliente e personalize suas experiências

Crie mensagens personalizadas com IA para campanhas de marketing de texto

Aproveite a IA para vendas, agendamento de chamadas e automatização da comunicação com o cliente

Limitações do Podium

Ele tem opções limitadas de personalização para mensagens

Você terá que pagar uma taxa de processamento significativa além do custo existente para receber pagamentos dos clientes

Preços da Podium

Básico : uS$ 399 por mês

: uS$ 399 por mês Pro : uS$ 599 por mês

: uS$ 599 por mês Signature: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Podium

G2: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4. Zendesk (melhor para gerenciar interações com clientes em vários canais)

via Zendesk O CRM conversacional da Zendesk é uma ótima ferramenta para personalizar as experiências dos clientes e conquistar sua fidelidade. Ele ajuda você a se manter conectado com os clientes o tempo todo. Você pode acessar todas as mensagens e interações dos clientes em diferentes canais em um só lugar e responder facilmente a partir de uma interface inclusiva.

Seu recurso de copiloto de agente orienta os agentes a fornecer resoluções mais rápidas, prevendo as próximas etapas, recomendando ações e automatizando o fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Zendesk

Aproveite o suporte multicanal para e-mail, chat, telefone e mídias sociais para atender a todos os clientes

Adicione mensagens personalizadas ao seu site, aplicativo móvel, canais sociais populares e várias ferramentas de produtividade de negócios para fornecer suporte instantâneo a clientes e parceiros de negócios

Encaminhe as interações recebidas para os agentes automaticamente com base nos requisitos do cliente

Limitações do Zendesk

Oferece opções limitadas de personalização para otimizar os fluxos de trabalho de emissão de tíquetes de suporte

Tem integrações de comércio eletrônico limitadas

Preços do Zendesk

**Teste gratuito de 14 dias

Suite Team : uS$ 55 por mês por usuário, cobrados anualmente

: uS$ 55 por mês por usuário, cobrados anualmente Suite Growth: $89 por mês por usuário, cobrado anualmente

$89 por mês por usuário, cobrado anualmente Suite Professional: $115 por mês por usuário, cobrado anualmente

$115 por mês por usuário, cobrado anualmente Suite Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)

5. Birdeye (melhor para obter insights detalhados sobre o cliente)

via Birdeye O Birdeye é um software de experiência do cliente alimentado por IA que coleta e analisa o feedback do cliente em tempo real, ajudando você a identificar oportunidades para melhorar a experiência do cliente. Seu recurso de mensagens com IA permite que você se conecte, converta e se envolva com os clientes em diferentes canais.

A melhor parte dessa ferramenta é que você pode classificar as avaliações dos clientes em relação aos concorrentes locais para identificar os pontos fortes e fracos da sua empresa. Ela também ajuda você a identificar as tendências de envolvimento do cliente e otimizar os esforços de acordo com elas.

Melhores recursos do Birdeye

Converta respostas de pesquisas e avaliações de clientes em tíquetes de suporte

Receba pagamentos, envie lembretes de compromissos e busque avaliações e indicações, tudo em uma única plataforma

Use o aplicativo móvel Birdeye para se conectar com os clientes em qualquer lugar

Lance campanhas de pesquisas automatizadas para obter feedback instantâneo dos clientes

Limitações do Birdeye

Tem opções limitadas de suporte multilíngue

Não oferece suporte à filtragem ou segmentação avançada de dados de clientes

Preços do Birdeye

Preços personalizados com base no tamanho da empresa e no setor

Avaliações e resenhas do Birdeye

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

6. Zoho Desk (melhor para atendimento ao cliente com IA)

via Zoho Desk O Zoho Desk é um software abrangente de gerenciamento da experiência do cliente para resolver consultas de clientes, rastrear índices de satisfação do cliente, automatizar o fluxo de trabalho e identificar problemas no atendimento ao cliente.

O Zia, assistente com tecnologia de IA do Zoho, está integrado ao site e ao aplicativo. Os clientes podem conversar com a Zia para obter respostas relevantes para suas dúvidas. O assistente de IA analisa o sentimento por trás de cada tíquete e adiciona contexto a ele para que você possa fornecer soluções adequadas.

O Zoho Desk oferece um sistema de emissão de tíquetes omnichannel e uma visualização intuitiva dos tíquetes, o que ajuda você a resolver os tíquetes rapidamente e aprimorar a experiência do cliente. Além disso, o Zoho CRM é automaticamente integrado ao Zoho Desk para acessar dados relevantes e fornecer soluções personalizadas aos clientes.

Melhores recursos do Zoho Desk

Colete tíquetes de suporte de vários canais e organize-os em uma única interface para reduzir o tempo de resposta do cliente

Evite a sobreposição de tíquetes usando seu recurso de detecção de colisão de agentes

Medir a satisfação do cliente por meio de análises avançadas e identificar áreas de melhoria

Receba notificações de soluções inúteis com seu assistente alimentado por IA

Limitações do Zoho Desk

Possui recursos limitados de relatórios de painel

Foi relatado que o Zoho Desk tem problemas ao tentar se integrar ao Office 365

Preços do Zoho Desk

Grátis: Teste de 15 dias

Teste de 15 dias Express: $7 por mês por usuário

$7 por mês por usuário Standard : uS$ 14 por mês por usuário

: uS$ 14 por mês por usuário Profissional : uS$ 23 por mês por usuário

: uS$ 23 por mês por usuário Enterprise: uS$ 40 por mês por usuário

Zoho Desk avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. GainSight (melhor para implementar o autoatendimento para os clientes)

via Visão de ganho O GainSight é outro software eficaz de gerenciamento da experiência do cliente. Ele oferece recursos centralizados de autoatendimento, chamadas para ação automatizadas e recursos de envolvimento no aplicativo para facilitar a integração do cliente. Você também pode entrar em contato com os clientes diretamente no aplicativo para acelerar a integração.

O Gainsight ajuda você a coletar e analisar o feedback em qualquer estágio da jornada do cliente e a identificar tendências para melhorar a experiência do cliente. A melhor parte é que ele organiza todos os dados estruturados e não estruturados do cliente, como respostas de pesquisas, avaliações on-line e anotações de reuniões, em um só lugar. Isso o ajuda a converter insights de dados em itens acionáveis.

Melhores recursos do GainSight

Personalize a experiência do usuário com base nos requisitos do cliente por meio de opções avançadas, como segmentação baseada em necessidades e comportamental

Identifique as causas básicas da experiência ruim do cliente e colabore com diferentes departamentos para resolvê-las

Use os recursos de análise incorporados para rastrear as principais métricas de comportamento e envolvimento do usuário

Limitações do GainSight

Não possui um recurso de análise preditiva para prever a rotatividade de clientes

Preços do GainSight

Essenciais : Preços personalizados

: Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

GainSight ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

8. Qualtrics (melhor para gerenciamento de pesquisas)

via Qualtrics A Qualtrics usa uma abordagem orientada por dados para aprimorar a experiência do cliente. Ele coleta e analisa o feedback não estruturado e estruturado do cliente em diferentes canais durante toda a jornada do cliente, permitindo que você analise as interações com o cliente e avalie quais pontos de contato com o cliente são mais importantes.

O recurso de automação do Qualtrics atribui automaticamente ações às equipes certas para uma resposta rápida às consultas dos clientes. Ele também ajuda a construir segmentos e perfis de clientes para personalizar as interações com os clientes.

Melhores recursos do Qualtrics

Receba alertas em tempo real quando palavras ou termos específicos forem detectados no feedback do cliente

Acesse modelos de pesquisa personalizáveis para atender às diversas necessidades dos clientes

Centralize todas as interações e feedbacks dos clientes em um único local para criar perfis de clientes ricos e personalizar a experiência do cliente

Automatize fluxos de trabalho para fornecer soluções rápidas aos clientes e prever o comportamento do cliente

Limitações do Qualtrics

Você precisa de algumas habilidades de codificação para personalizar pesquisas além das opções básicas disponíveis

Não oferece ferramentas suficientes para manipulação de dados em massa

Preços do Qualtrics

Preços personalizados com base no tamanho da empresa e no setor

Qualtrics ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4,4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: N/A

9. Live Agent (melhor para oferecer um help desk multicanal)

via Agente vivo O Live Agent é uma plataforma de experiência do cliente totalmente personalizável com recursos avançados de help desk, autoatendimento e gerenciamento de tíquetes. Seu widget de bate-papo ao vivo permite que os agentes respondam rapidamente às consultas dos clientes. Você pode integrá-lo a qualquer site e aplicativo para obter um atendimento rápido ao cliente.

O Live Agent também fornece o software de que você precisa para configurar uma central de atendimento para lidar com consultas complexas de clientes e fornecer suporte personalizado. Isso ajuda a aumentar a confiança e a fidelidade do cliente.

O que faz esse software se destacar de outras soluções de software de experiência do cliente é a integração de aplicativos de mídia social. Você pode conectar-se com os clientes por meio de aplicativos de mídia social diretamente do sistema de tíquetes.

melhores recursos do #### Live Agent

Gerencie mensagens de clientes em diferentes plataformas sociais em um só lugar, o que reduz a chance de perder o controle dos comentários, mensagens diretas e menções de seus clientes

Ajudar os agentes a rastrear os problemas dos clientes que não podem ser resolvidos imediatamente usando seu software de emissão de tíquetes

Acompanhe a jornada de resolução de tíquetes do cliente em um único tópico com seu recurso de fluxo de tíquetes híbrido

Limitações do Live Agent

Alguns usuários veem espaço para melhorias em sua funcionalidade de relatórios

Não é possível visualizar as tags de tíquetes na página principal

Preços do Live Agent

Gratuito: Teste de 30 dias

Teste de 30 dias Pequeno : uS$ 15 por mês por usuário

: uS$ 15 por mês por usuário Médio : uS$ 35 por mês por usuário

: uS$ 35 por mês por usuário Grande : uS$ 59 por mês por usuário

: uS$ 59 por mês por usuário Enterprise: uS$ 85 por mês por usuário

Live Agent avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

10. Medallia (melhor para gerenciamento abrangente de feedback)

via Medallia A Medallia ajuda a capturar, monitorar e agir com base no feedback dos dados dos clientes em tempo real. Um de seus recursos de destaque é que ela analisa o feedback de várias fontes para prever as necessidades e o comportamento de clientes existentes e potenciais. A plataforma também ajuda a identificar os clientes que podem estar correndo o risco de se perder e sugere o melhor curso de ação com base nessas descobertas.

Gosto de como a Medallia oferece insights sobre o comportamento digital dos clientes. Ela rastreia automaticamente o envolvimento do cliente no site e no aplicativo e sugere ideias para personalizar as interações com o cliente.

Melhores recursos do Medallia

Obtenha feedback preciso do cliente em todas as regiões geográficas, traduzindo a fala em texto em mais de 30 idiomas usando IA

Rastreie automaticamente o comportamento do cliente, incluindo o tempo de foco e o número de cliques

Obtenha insights detalhados sobre o feedback do cliente em vídeo por meio da tecnologia de reconhecimento de objetos

Conheça os benchmarks da concorrência e analise as jornadas dos clientes

Limitações da Medallia

O processo de implementação é demorado e exige muitos recursos

Não possui um recurso de análise preditiva

Preços da Medallia

Preços personalizados com base no tamanho da empresa e no setor

Medallia ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Melhore a experiência do cliente com o ClickUp

O aumento da eficiência do suporte ao cliente, a análise de insights em tempo real, o fornecimento de experiência personalizada e o tratamento de reclamações de clientes exigem uma abordagem sistemática. É exatamente por isso que você precisa de uma solução de software de experiência do cliente completa, como o ClickUp.

O ClickUp ajuda você a visualizar todos os relacionamentos com o cliente em um relance, centralizar os dados do cliente, personalizar o alcance do cliente e muito mais. Além disso, ele automatiza as tarefas para aumentar a eficiência do atendimento ao cliente. Registre-se gratuitamente no ClickUp para levar a experiência do cliente para o próximo nível!